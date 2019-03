Por el Principio:Teresa Perales (24/03/2019)

Voz 1 00:00 ah

Voz 2 00:14 por el principio un buceo por los orígenes en primera persona

Voz 1932 00:27 era horrible si es que busque mal coordinaba Joe brazos piernas respiración Dios extra lo de un pato mareado era era demasiado decir de mí era horrible tengo tanto agobio esa sensación de llegar aquella piscina pequeña además ser una piscina pequeña con mucha humedad mucho calor tengo el recuerdo siempre tener dolor de cabeza dolor de tripa ir a todos su matizar el horror que sentía de llegar aquella piscina y que no metieran algo y me obligaran a flotar y a nadar y a tirarme de cabeza no yo no supe que jamás tirarme cabeza no

Voz 1322 01:13 esa niña a la que no le gustaba la piscina es una de las nadadoras paralímpica es más importantes de nuestro país con veintiséis medallas obtenidas en los Juegos Paralímpicos ha ganado veinte mundiales y cuarenta y dos competiciones europeas Teresa Perales tiene una larga carrera deportiva en la que ha acumulado todo tipo de premios entre ellos la Gran Cruz al Mérito Deportivo la más alta distinción que se otorga al deporte en España que hace siete años la convirtió en la primera mujer que la tiene

Voz 1513 01:43 además de deportista de élite Teresa Perales es diplomada en fisioterapia ha sido profesora diputada en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonesista escritora y conferenciante durante casi veinte años dedicados a la competición Teresa Perales se ha convertido en una referencia del deporte paralímpico algo que jamás imaginó siendo pequeña cuando era una niña tímida y asmática amante del kárate que de mayor quería estudiar medicina para trabajar en África una niña a la que le esperaban dos grandes dificultades la muerte de su padre en su adolescencia y una enfermedad que la dejaría en silla de ruedas es una historia que merece ser contada empezando por el principio por el principio del Príncipe por el principio

Voz 5 02:42 co Teresa Perales nació el veintinueve de diciembre de mil

Voz 1322 02:48 novecientos setenta y cinco fue un parto prematuro que la trajo al mundo dos meses antes de tiempo estuvo veinte días en una incubadora antes de que sus padres pudieran llevarla a casa algo que su madre recuerda con pena puesto que en aquella época no se permitía el contacto físico con los bebés tal y como sucede ahora

Voz 1513 03:06 el hecho de haber nacido además en diciembre provocó que se llevará casi un año de diferencia con muchas de sus compañeras de clase los primeros cursos en el colegio fueron duros a Teresa le costaba seguir el ritmo por la que se convirtió en una niña metódica que desarrolló una gran capacidad de esfuerzo para superarse

Voz 1932 03:24 ser siempre siempre siempre siempre fui la más pequeña de clase siempre no de altura porque al principio era era bastante alta luego ya me quedé porque soy bajita mide uno sesenta y dos pero al principio dadas las altas pero sin embargo la más pequeñito

Voz 1932 03:38 de hecho en los primeros años de de colegio la verdad es que lo noté que pues que había niñas con las que me llevaba un año completo y claro se nota mucho la madurez en en las habilidades y demás pues en la destreza pues se nota un poquito luego ya obviamente no pero al principio los primeros años se que se nota de haber sido siete Messina me obligo a a ese método me obligó a currar mucho las cosas porque en el cole bueno no iba mal no los que suspendiera eh pero era justita al principio hasta pues hasta el book ya voy a empezar sacar buenas notas pero hasta el bus iba justita entonces yo tenía que trabajar mucho tenía que estudiar y tenía que prepararme mucho las cosas para llegar a conseguir sacar buena nota

Voz 6 04:39 hola qué tal y como vas

Voz 8 04:41 todos camisa Brennan Xevi que ha venido de Zaragoza por fiestas

Voz 6 04:45 este es Luis hola hola encantado el de Zaragoza si nací allí han de Mis padres son de aquí del pueblo es la primera vez que vienes aquí Acebo vine con tres años pero no me acuerdo de nada como si fuera la primera vez que parece la muy pequeño comparado con Zaragoza no te creas lo que me gusta mucho es que aquí todo el mundo quiere la Xunta en abuelos seguro que que Zaragoza está llena de extremeños de aquí del pueblo sabido unos cuantos por allí qué tal son las cosas me han dicho que hace mucho frío y mucho viento no si en invierno mucho frío y en verano mucho calor aunque peor es lo del cierto cierto si el ciertos como llevamos alientan allí es muy fuerte y muy bueno no apetece mucho irse a vivir allí que no piensa salir del pueblo no a mí aquí me sobre el trabajo por la mañana estoy en la panadería y por las tardes en el cine trabajas en el cine me encanta el cine voy siempre que puedo en Zaragoza a si te apetece venir mañana

Voz 10 05:44 en el padre

Voz 1322 05:47 a Teresa Lewis Perales era de acebo un pueblo de la provincia de Cáceres la madre Xevi era originaria del mismo pueblo pero nació en Zaragoza sus padres habían emigrado allí en busca de oportunidades hice vino volvió a Acebo hasta que cumplió catorce años entonces fueron a visitar a la familia y alguien le presentó a Luis que tenía veinte años ya trabajaba en varios negocios Xevi volvió a Zaragoza y los dos empezaron una relación

Voz 1513 06:13 epistolar que duró cuatro años hasta que ella cumplió los dieciocho volvió al pueblo ese verano empezaron a salir en serio pero la madre de Luis murió de un problema cardiaco él tenía que ocuparse entonces de sus hermanos y puso distancia en la relación pero la historia no se quedó aquí tres años después cuando Xevi tenía veintiún años volvió a cebo para visitar de nuevo a su familia el reencuentro fue inevitable ambos se lo dijeron a la familia Luis decidió irse a vivir a Zaragoza con Xevi con veintiocho años hablando el pueblo lo hizo en un cuatro latas y con lo puesto una caja de cartón con una muda limpia y su único traje

Voz 1932 06:49 entonces mi padre se viene a Seva Zaragoza con mi madre y muy divertido porque además bueno mi madre que no había salido con nadie por lo visto sacra Zafón un flechazo a primera a primera vista in y mi padre Seva Zaragoza Isaba pues bueno sin conocer la ciudad sin conocer nada

Voz 11 07:09 hoy empieza una nueva vida allí

Voz 1932 07:17 claro tenía que empezar a ganarse la vida mi madre trabajaba trabajó toda la vida vendiendo cocinas en distintos sitios pero siempre siempre vendiendo cocinas y mi padre pues claro no podía ponerse panadería de lo que pudo entonces al principio empezó a repartir luego estuvo trabajando en una empresa en Pescanova de hecho en una empresa de ultra congelados luego tuvo una pequeña entre sí tal llegaron a tener

Voz 12 07:40 bar que luego cerraron

Voz 1932 07:43 bueno siempre fue bastante bastante bastante proactivo

Voz 11 07:46 nunca nos faltó de nada la verdad

Voz 1322 08:17 Luis Perales Vargas ese hombre que dejó el pueblo por amor nació en Acebo en la Sierra de Gata a los pies de JAL ama trabajaba en varias fincas en la panadería del pueblo tiene el cine una sala de proyección que servía también para organizar pequeños guateques era un trabajador incansable su día a día era una maratón se levantaba a las cuatro de la mañana para hacer el pan luego lo repartía por el pueblo durante la mañana después de comer mientras los demás echaban la siesta el preparaba los pasteles y las pastas por la tarde trabajaba en el cine y el guateque

Voz 1513 08:52 anda llegó a Zaragoza tuvo que empezar de cero

Voz 1322 08:54 Pero Luis Perales estaba acostumbrado al trabajo duro

Voz 1932 08:57 pues mira qué te voy a decir espera haber pues guapo fuerte con unos bíceps también es verdad que claro montaba ahí desmontaba cosas Si Cuadrado de de de aspecto pues un tipo físicamente muy muy hecho muy muy moldeado eh muy trabajador muchísimo

Voz 1932 09:24 siempre sonreía siempre siempre se queda una cara de bobo cada vez que nos miraba a mi madre a mi hermano a mi así de describir cómo es la mirada el amor tengo que hablar de mi padre porque eso es la mirada del amor en todos los sentidos sedes era una pasa pues es que era asmática y bueno lo sigo siendo pero en aquellos cuando era pequeñita tenía muchas bronquitis asmática así el médico le recomendó que hiciera playa hay monte y entonces bueno pues cerca de Zaragoza en un en un Montecito comprar un trocito de terreno entre varios compañeros de trabajo y a nosotros nos tocó la parte de rival echaron a sorteo tocó la parte de arriba el bueno pues se apañó para construir una pequeña casita con con una terracita con un si sí le monta un Porsche

Voz 17 10:19 Teresa alcanza el martillo lo tienes allí encima de esa caja

Voz 6 10:26 Luis cuidado que esa escalera Nos muy seguro

Voz 17 10:29 sí tranquila que aguanta bueno esto ya está ahora a lo mejor no lo veis claro pero va a quedar una casa estupenda claro hija en la planta de arriba pondré las habitaciones así no habrá que subir bajar en el día podremos quedarnos a dormir

Voz 6 10:48 de todas formas estamos muy cerca de Zaragoza podemos coger el coche cuando queramos y nos plantamos en un momento

Voz 1932 10:57 necesito a mi niña

Voz 18 10:58 eso es bueno para mis bronquitis aunque sí total

Voz 17 11:01 sí hija el médico nos dijo que lo mejor para tu asma el hacer salidas al campo Ikea tu padre todo esto de las construcciones le encanta va a quedar una casa preciosa ya veréis que les ya y cuando seas mayor tengas tu propia familia también podrás venir con tus hijos a pasar los fines de semana buena o para eso quedan todavía muchos años los años pasan rape

Voz 1932 11:28 tenía allí recuerda una de las últimas veces que fuimos que ella ella estaba muy malito así como hablábamos de cuando yo tuviera hijos poder ir allí y que construiría la la habitación para el niño arriba o la niña arriba hay que me pondría un gimnasio bueno como proyectaban hay el futuro que lo bueno pues nunca fue pero pero era bonito pensar en ello

Voz 1322 12:08 la madre de Teresa Perales se llamaba Eusebio Fernández aunque todo el mundo la llamaba Xevi era una mujer alegre y fuerte que no permitía el ambiente derrotista en casa a pesar de las duras circunstancias que le tocaron vivir no dejó hueco para el auto compasión y fue el sostén de la familia fue un acompañante fundamental en el tránsito que vivió Teresa hacia la vida en silla de ruedas y la mayor fan de su carrera deportiva

Voz 1932 12:32 mi madre muy trabajadora también animadores siempre ha sido siempre mamá leona digo hago y mando y ordeno Iago siempre siempre con mi madre sea no ha habido nunca el venirse abajo siempre ha sido el vamos para arriba y sale todo todo Yaiza y cuando murió mi padre pues imagínate quedarse con

Voz 21 12:55 con una niña de quince un niño de ocho Si alguien no queda

Voz 1932 12:59 espacio para la tontería hay solamente queda tirará adelante mi madre llora haría mucho la Villora haré horaria mucho más en en la soledad pero delante de nosotros quedaba en el salir para delante y ya está

Voz 1513 13:33 los abuelos maternos de Teresa se llamaban Dámaso y Eloísa Dámaso era un amante de la poesía al que le gustaba recitar versos y que tenía un gran sentido del humor los dos serán de acebo un pueblo de Cáceres y emigraron a Zaragoza en busca de nuevas oportunidades

Voz 1932 13:48 es la de muchos emigrantes la de buscar trabajo buscar una vida mejor ya había habido gente que hermanos que se habían Se habían ido a Zaragoza y entonces pues un poco seguir esa estela no al final en el pueblo pues era un pueblo era la época de la posguerra Hay no no había muchas posibilidades entonces a buscar

Voz 1932 14:09 pues mi abuelo y mi abuela igual que mis tías vendían mantelerías juegos de cama hacían el la venta a domicilio y entonces además mi abuela y mi tía Antonia su hermana hacían bolillos entonces verdaderamente el material que vendían hoy hoy en día sería carísimo porque porque era un material echó mano hoy además muy pues muy elaborado hoy muy bonita

Voz 1322 14:36 el encaje de bolillos es una técnica textil que consisten entre tejer hilos que están enrollados en bobinas llamadas bolillos que así se manejan mejor según se va avanzando el tejido Se va sujetando con alfileres clavados en una almohadilla tradicionalmente se hacía con lino seda o lana después con algodón hoy

Voz 1513 14:56 incluso con hilos de metales preciosos

Voz 1322 14:58 técnica se transmitía de madres a hijas muchos tipos de encajes eh

Voz 1513 15:02 vendaron durante la época de apogeo del bordado entre los siglos XVI y XVIII llegó a ser una industria importante en Bélgica Inglaterra España y Francia la llegada de las máquinas voladoras automáticas dejó sin trabajo a las artesanas casi completamente pero ávido recientemente una reaparición del bordado hasta el punto de aparecer bolsillo Tubert enseñan la técnica mediante vídeos en Internet en Acebo como en muchos otros pueblos las mujeres hacían encaje de bolillos mantelerías de Lagartera Ana sentadas en verano en las puertas de las casas

Voz 1932 15:33 recuerdan entrar al pueblo hiciera un montón de gente que estaba en las boli LLeras haciendo ahí con las almohadillas apoyada la almohadilla en las paredes y haciendo haciendo bolillos es algo que es visualmente es un recuerdo que tengo de del Pool

Voz 25 15:46 a mí me lo pues acompañarme

Voz 1932 15:51 mi abuela siempre iban además con el Hato que decían ellos con el pues con todas las mantelerías y todo metidas en una como una especia de pañuelo a cuadros lo llevaban encima mientras iban con el coche con el coche que tuvieran en el momento se iban a repartir pues a Lérida un montón de de sitios web

Voz 10 16:08 no no

Voz 14 16:15 al no

Voz 1322 16:40 los abuelos paternos de Teresa Perales eran también de acebo pero ellos no tuvieron que emigrar Jose y Teodora tenían una panadería hay un cine en el pueblo lo que les permitía vivir con cierta holgura su casa estaba en la plaza del pueblo muy cerca de la iglesia del siglo XVII Teodora murió relativamente joven de una enfermedad cardíaca dejando viudo a su marido José

Voz 1932 17:02 a mi abuelo José sí que lo conocía mi abuela Teodora no porque murió muy joven de un problema de corazón yo creo que tendría cuarenta y pocos años cuando falleció todos lógicamente en la conocí ahí bueno pues por la situación familiar eran cuatro hermanos cuatro hermanos pues tres estudiaron y mi padre era el que era el que trabajaba el que se encargaba de del Molino de la panadería de la discoteca cine bueno tenían un poco de todo pues no era el mayor pero bueno pues no sé si es por qué se decidió que fuera él lo porque a lo mejor a él no le gustaba estudiar la verdad es que no se pero ser que se dedicó a parte del trabajo y mis tíos fueron los que los que estudian en los que fueron maestros todos

Voz 1513 17:48 cuando los padres de Teresa Se casaron se fueron a vivir durante un tiempo a casa de los abuelos que se habían instalado en Zaragoza necesitaban ahorrar para poder independizarse y cuando al fin pudieron hacerlo no se mudará muy lejos

Voz 1322 18:00 esa casa de los abuelos de Teresa estaba en la calle Madre Sacramento cerca de la estación del Portillo de Zaragoza fue el centro de la infancia de Teresa pasaba las horas jugando en casa de los abuelos o subiendo un piso más arriba donde vivían sus tías hasta los siete años cuando nació su hermano David Teresa disfrutó de los privilegios de ser hija única y además la primera de la familia

Voz 1932 18:22 día en Zaragoza me voló damas y mi abuela Eloísa

Voz 1322 18:25 eh bueno me criado con ellos con ellos

Voz 1932 18:27 o con sus hermanas con la hermana de mi abuela y la hermana de mi abuelo porque en las dos hermanas vivían en el sexto Mis abuelos vivían en el quinto entonces yo me pasaban los viernes sábados y domingos subiendo y bajando de hecho me gustaba mucho dormir en casa de mis tías sea mi recuerdo es ver el Un dos tres los viernes por la tarde

Voz 6 18:44 siempre siempre

Voz 28 18:53 es en muchas gracias señor señores porque va a dar comienzo el Un dos tres y el tema de hoy es Montecarlo años ven la vuelta de ustedes el debut el chollo hay alguna otra novedad

Voz 29 19:05 salvo que se aporta usted

Voz 1932 19:09 me ha era súper divertido le gustaba muchísimo leer a provocaba que incitaba que yo también leyera le gustaba mucho además la poesía en recuerdo buen tengo de hecho el libro guardado de poesía de Luisa Durán que bueno me hizo aprender algunas poesías que yo luego las tenía que recitar como era la hija única nieta única sobrina única hasta que llegaron mi hermano y mi prima pues la que divertía a entes tenía que recitar alguna poesía pues eso en las noches de Navidad

Voz 30 19:39 de pal pueblo dan que nos Chigi harta de mí habla Malet tu iba él Nine ni cuando le monten la llegua cogió con la suma de Icon bueno temblaba era Quiete Tino los su brazo sin Oscar

Voz 1513 19:56 la prenda

Voz 30 19:58 mil uno que había en el cielo hay Dios que no Chita en negra

Voz 1932 20:06 claro yo podía ir de una casa la otra ahora por ejemplo mi hermano yo cosas que vivimos cada uno en una punta de Zaragoza ahí verdaderamente pues ya te cuesta veinte minutos llegar de un sitio a otro pues incluso mi hijo no tiene la misma relación con mi hermano que la aquello podía tener con mis tíos porque porque vivíamos cerca sabes Si bueno son las cosas de la hora y las delante

Voz 1513 20:53 otras figuras esenciales en la infancia ve Teresa fueron sus tías abuelas Martina y Antonia a la que cariñosamente llamaban tónica las dos mujeres vivían juntas en el mismo edificio que los abuelos y curiosamente eran cuñadas entre ellas es decir tónica era la hermana de la abuela Eloísa y Martina la hermana del abuelo Dámaso

Voz 1322 21:13 las tías tónica hay Martina no sólo pasaban tardes enteras con Teresa en Zaragoza sino que también se la llevaban a Castellón en verano para que disfrutara de la playa mientras ella se dedicaban a vender sus mantelerías

Voz 1932 21:24 mira a Castellón con mis tías con la hermana de mi madre de mi perdona la hermana de mi abuela y la hermana de mi abuelo que como también hacen lo mismo de venderlas mantelerías y demás pues ellas tenían una parte del año dedicada a toda esa región de de Valencia a la zona de Castellón Burriana bueno pues toda esa zona de por allí dos tenían ya sus clientes y clientas habituales me llevaban además me me Yoani les acompañaba las masías y a dar a las a las clientas y siempre me regalaban pues alguna ayudita sobre lo pasamos muy bien la verdad es que disfrutaba muchísimo hola buenos días

Voz 6 21:57 Antonia qué tal no te veía desde el año pasado y Martina también está por aquí

Voz 32 22:02 sí se ha quedado hoy en casa que anda un poco acata Rada yo me he traído a mi sobrina Teresa no sé si la conoces

Voz 6 22:08 sí le trajimos el año pasado o el agua para qué tal estás muy pero hemos crecido que vienes a otros

Voz 18 22:16 sí y así voy a la playa que en Zaragoza no hay te gusta la playa sí mucho aunque siempre me quemo

Voz 32 22:24 silla lleva la espalda chamuscado ahora se tienen que mandar con camiseta hasta que mejore

Voz 18 22:30 por las noches me echan hacer su beso en cuatro

Voz 32 22:34 días lo tienes curado este año traigo unos manteles muy bonitos quieres verlo

Voz 6 22:39 enseña que tienes el año pasado se vendió muy bien ese juegos de servilletas con bordados rojos el que me dejas este

Voz 16 22:46 sí pero mira estos

Voz 6 22:50 a ver esta verde me gusta

Voz 32 22:54 esas muy vistosa y mira esta tiene un trabajo muy fino siguen muy bonita si sí si te cojo de los dos me haces precio verdad claro que sí échale un vistazo a todo que te gusta

Voz 1932 23:14 y además iba allí al principio iba yo sola pero luego ya se incorporó también otra prima hay claro pues Prima cometiendo Marta tengo allí recuerdos increíbles porque pasamos muchos días en los llevamos sólo tres años Si bueno pues eso no es mucho en aquella edad Inma muy muy bueno pasa

Voz 1513 23:37 aunque Martina era latía que le concedía Teresa todos los caprichos era con tónica latía más seria e irresponsable con la que tenía una relación especial en la familia se contaba que la CIA tónica había sufrido una depresión y que cuando Teresa nació se ilusionó tanto con ese bebé que seguro

Voz 1322 23:53 quizá por esa historia familiar o por la química que había entre ellas Teresa y su abuela tónica se querían muchísimo cuando tónica murió por una enfermedad degenerativa Teresa que entonces tenía veinticuatro años no se separó de su cama en los últimos días

Voz 1932 24:08 de Anthony ello además bueno cometía marcado también el comité a Martina por supuesto también era algo como no sé siempre claro me me permiten hacer de todo eran las que me mal criaban totalmente además mi tía Marta era la que los compraba las chuches y las que la que jugaba más y sin embargo yo es verdad que me iban mucho con mi tía comité Antonia era era un cariño muy especial no sé muy bien por qué pero era esa relación que sale hay que es vital eran las dos soltera sí sí llegaron ahí pues eso una hermana y otra hermana y al final pues vivían juntas era pues algo claro nosotros lo vivimos como muy normal pues oye pues no tenían pareja pues vivían juntas pero el caso es que que sí que vivieron juntas siempre

Voz 21 25:05 hay que era genial para mí

Voz 1932 25:07 pues eso al poder subir poder bajar mi hermano ya lo vivió menos porque ya pues ya eran ellas más mayores dialogó con la de mi padre pues quizá es verdad que ya no íbamos tanto a sus casas pero pero si me dicen una infancia súper feliz tremendamente feliz

Voz 1513 25:35 cuando Teresa tenía siete años nació su hermano David lo que supuso un cambio en la organización familiar

Voz 1322 25:41 su madre Xevi dejó el trabajo que tenía vendía

Voz 1513 25:43 lo cocinas y se quedó a trabajar en casa para Teresa Se acabaron las niñeras también tuvo que dejar de pasar tanto tiempo en casa de sus abuelos y de sus tías

Voz 1932 25:52 Juan fue increíble tener a mi hermano porque nos llevamos súper bien la verdad es que bueno pues por toda la historia familiar pues hemos estado siempre muy muy apegados por cómo somos además los dos de cariñosos y de arroceros pues obviamente nos llevamos genial bueno yo quería una niña yo quería yo quería ahí está además en lo saben mis padres consolar me dejaron ponerle mi nombre yo elegí David porque había un niño en la guardería que se llamaba me imagino y supongo que me gustaba el crío pues me gusta David

Voz 39 26:31 primero la parto dos coches luego cera se porque tengo que recuerda trato no preguntas Cicero lloré darse era mano derecha pulir sera mano izquierda

Voz 1322 26:52 Karate Kid fue una película de mil novecientos ochenta y cuatro que se convirtió en icono para el público adolescente de la época subdirector fue Sen que se consagró con Rocky por la que obtuvo el Oscar al mejor director Karate Kid contaba la historia de un chico que se muda a Los Ángeles por el trabajo de su madre y se encuentra con el acoso de unos compañeros que hacen kárate hasta que en su vida se cruza el misterioso señor Miyagi un inmigrante japonés que se convierte en su maestro le enseña artes marciales Karate kid se convirtió en un fenómeno que ha

Voz 1513 27:24 añado a varias generaciones con una serie de películas otra de dibujos animados videojuegos y un montón de merchandising su estela sigue hasta nuestros días con una última secuela el año pasado una serie web llamada cobra aquel que ha arrasado en You Tube con cincuenta millones de visualizaciones

Voz 1932 27:41 era karatecas y si me gustaba muchísimo pues se lo de Daniel San purísima era dar cera pulir cera el señor Miyagi me me gusta un montón yo creo que fui que fui antes karateka que que la película pero me encantaba me sabes esa sensación de además muy elástica entonces dar las patadas pues me daba muy bien no a todo esto se me daba muy bien hay lo que pasa es que tenía un problema y es que Comite me daba mucho apuro el lo que era el combate pero echa una niña sin querer se fracturó tres dedos el el tercero cuarto y quinto dedo de la mano no sé cuál pero se los fracturó en un blog Cage a mi pierna en ese momento ya dije yo no puedo competir en ensayo no puedo hacer combates no puedo da muchísimo para hacerle daño a alguien y entonces ya solamente hacia catas son mucho fíjate que me gustaba tanto el kárate que ya hace bueno me habían apuntado a Karate Gimnasia Rítmica averno era gordita pero tampoco estaba drogadicta y entonces no sé si por hacer más ejercicio o por por por emplear también esas tardes hacía primero el karate llevaba debajo de cara del kimono llevaba el maillot y las mallas entonces luego me quitaba el quimono m a la clase de la más fina que era la de gimnasia rítmica karate judo eran muy comunes Jan más los práctica vamos juntos siempre juntos y combatimos juntos chicos chicas no recuerdo ni una sola vez haber tenido que estar separada haber competido sólo con rehuir vamos lo hacía niñas de hecho uno de mis compañeros era Santiago y Santiago era que su padre era el dueño de el del gimnasio hoy lo el sitio el as en les ahora maestro de kárate y además maestro de algunas de las personas que han estado de alguno de los karatecas que han ido al Mundial de Kárate que han estado compitiendo ahora aquí en Madrid

Voz 41 29:53 cuando tenía

Voz 1322 29:54 quince años Teresa vivió el primer gran

Voz 41 29:57 golpe de su vida

Voz 1322 29:58 a su padre le hicieron un reconocimiento médico rutinario en la empresa de congelados en la que trabajaba saltó la alarma algo pasaba con su sangre

Voz 1513 30:07 once meses después Luis Perales

Voz 1322 30:09 murió de leucemia el padre de Teresa

Voz 1513 30:12 cortaba las agujas pasó once meses con transfusiones continuas de sangre primero tenían que hacerse las cada quince o veinte días y al final las transfusiones eran diarias

Voz 1932 30:22 a ver siempre es dura la muerte de un padre pero nada así se vive como mucho más intenso porque porque primero tienes muchas dudas sobre ti mismo es una época a la adolescencia en la que no te encuentras ni te entiendes ni entiendes al mundo además el mundo de te ofrece una dificultad tan grande que no tienen vuelta atrás como es la pérdida de un padre postes ubica completamente

Voz 35 30:52 además

Voz 1932 30:53 bueno y madres muy cariñosa pero mi padre era mucho más entonces de repente si me había escapado pues esa persona a la que yo estaba todo el día amarrada como si fueran mono salió entraba mi padre por la puerta y no me soltaba de él porque estaba todo el día dándole besos abrazos Si claro pues dejó de venir a casa dejó de estar vivimos una enfermedad muy muy dura porque bueno pues el tuvo leucemia y con muchas transfusiones el además con todo lo fuerte que lo valiente que era pues un poco carretas para las las agujas fue justo una enfermedad que era todo el día con transfusiones de sangre todo el día han a Oteros se hizo se hizo muy duro

Voz 1932 31:38 me demostró de todas formas que Jolín lo que es la entereza de no quejarte por tus hijos porque es que no les recuerdo quejarse de verdad es de decir hay dolor tenía bueno a rabiar porque de hecho el bazo estaba a punto de de reventar la que eso tiene que ser horroroso no le no le escuche quejarse en inhala luego claro cuando cuando murió pues ah yo vive el me mi conmigo protagonista del drama fue super egoísta solo pensaba en mí y en todo caso en mi hermano fue muy egoísta con mi madre de no pensar mucho en en que al final mi madre se quedó viuda con cuarenta años cuarenta cuarenta y uno de un cuarenta y dos que es increíble y no no racionalizar en aquel momento la situación y no darme cuenta de decirle que te que te ayudo no le ayudaba así con mi hermano que enseguida lo cogió y le dije que no te preocupes si me lo ponía encima todos los días así

Voz 1932 32:42 pero con mi madre ni mi madre pobrecita ella dice que lo exagero pero yo lo recuerdo como muy egoísta por mi parte es que que que mi padre no pudo elegir estar o no estar porque bueno la enfermedad se lo llevó pero él habría querido estar aquí pero poco a poco me di cuenta de que yo tenía que hacer algo con mi vida que no podía seguir viviendo en ese pozo de de tristeza hay de depresión y que tenía que tirar para adelante y que tenía que elegir qué hacer con cada segundo de mi vida y entonces pues afortunadamente de la decisión fue muy en positivo

Voz 21 33:16 eh bueno aunque la vida

Voz 1932 33:18 te piensas que te da un traspié y se acabó pues no a veces te da muchos ofrece retos pero como ya has aprendido con el primero a superarlo bueno pues el siguiente lo ves de una manera un poco más suave cuando me quedé en silla de ruedas pues supongo que por eso lo vio un poquito más suave porque dije bueno no es para tanto estoy viva no me voy a morir que esto es importante por esto al menos no me voy a morir y bueno pues pase lo que pase y me quedé como me quede voy a poder seguir haciendo cosas aunque sea de una manera diferente no

Voz 16 33:49 sí

Voz 45 34:02 ahí tienen a los seguidores del Real Zaragoza ceses expliquen partirá impreso no yo poder poder ligan el balón paran allí Nina allí lo que detectamos que y FIBA

Voz 46 34:23 la de las

Voz 1932 34:40 en el último minuto de la prórroga

Voz 1513 34:42 es decir el último minuto el partido antes de ir a la tanda de penaltis el jugador Najib chutó desde casi cincuenta metros y metió el gol de la victoria los maños ganaron dos a uno nada más terminar la final miles de zaragozanos se concentraron en la plaza de España de la ciudad

Voz 1932 34:58 para celebrarlo allí estaba Teresa Perales a negro apatía que es la enfermedad que que genera el que yo vaya en silla de ruedas esto pasa el día que el Zaragoza gana la Recopa ese fue el último día yo salí corriendo yo estuve viéndolo con con Vanessa con esta amiga que te decía antes lo estuvimos viendo en casa con mi hermano con mi madre super golazos el de Sneijder que parece que no nadie se acuerda pero que Sneijder metió el primer gol ya luego nadie Nine metió ese gol que es vamos es épico porque porque era de los imposibles de esos que ven que lo que todo el mundo además cuando lo lanzó dijimos

Voz 29 35:32 vamos a verla UDA

Voz 1932 35:35 bueno pues eso lo recuerdo y salimos corriendo a celebrarlo a la a la Plaza España en Zaragoza ya luego al volver pero que Reagan de pies que dolor de pies tengo hizo el principio de de lo que vendría después

Voz 6 36:00 hola cariño no habido que está tu hermano dormido qué tal lo habéis pasado muy bien sí sí la gente lo he visto por la tele Zaragoza qué te pasa me duelen mucho los pies donde justo aquí ven siéntate que te de un masaje hay aquí por todas partes todo el pie son como calambres

Voz 0148 36:25 todavía te estás recuperando de la tuberculosis no crees que es un poco pronto para que te vayas por ahí asaltar a mi mamá no empieces qué tendrán que ver los pulmones con los pies pues todo es el mismo cuerpo estos acabado muy debilitada con tanto tanta historia lo primero que tienes que hacer es comer bien y coger peso mi vida

Voz 6 36:42 esto te alivia no mucho la verdad espera que te voy a poner un cubo con que se cuenta Vanessa pues estaba feliz como todo el mundo

Voz 47 36:51 ya sabes que es es del Real Zaragoza hasta la médula si es socia desde pequeña Aitor sus padres también son del Zaragoza no quiso abuelo estaba voy presumiendo que era la tercera generación forofos el Zaragoza

Voz 6 37:03 estarán todos claro se llama mañana a su madre mi vida entre los pies aquí mejor si teme una toalla que se está saliendo un poco de agua

Voz 1513 37:26 lo que ocurrió aquella noche de celebración fue el segundo aviso de que sufría una Europa Tía una enfermedad del sistema nervioso lo que había comenzado con tos seca y fiebre alta y el diagnóstico de una tuberculosis terminó con fuertes calambres en las piernas y un dolor que tan sólo se calma va metiendo los pies en agua helada Teresa fue perdiendo la sensibilidad poco a poco primero usaba muletas hasta que ya casi iba arrastrando los pies la primera silla que utilizó la presta una vecina un armados de un poco viejo que pesaba mucho pero que les sirvió para romper el hielo con la calle con la gente y con ella misma cuando vio que la silla iba a ser su compañera de viaje le planteó a su madre ir a comprar una y así lo hicieron fueron a una ortopedia Teresa eligió una silla de ruedas roja fue el comienzo de una nueva etapa en su vida llena de retos y aprendizajes

Voz 1932 38:16 mi madre llegó a pensar que la tristeza me llevó esto también pero la verdad es que no son son enfermedades que ya están de base que llega un momento en que despunta ya está ahí que uno nunca sabe ni cuando ni por qué y que además no le podemos dar vueltas es que no hay que darle vueltas a las cosas que no dependen de ti Chaves pues pues ya pasó y lo único que hay que hacer es pasa pues tienes dos opciones una quedarte mirando el ombligo yo ya tenía experiencia de eso y es muy aburrido no te lleva a ningún lado y El mundo sigue aunque no forma parte del entonces no vale la pena luego tienes la otra opción que es la de seguir adelante Iber que es lo que puedes hacer aunque tengas dificultades aunque la gente se empeñe porque lo viví hombre al final pues no es bonito que dar densidad de ruedas conlleva muchas cosas que desplazarte en silla de ruedas conlleva aprender a reconocer tu cuerpo aprender a mover tu cuerpo de una forma distinta conlleva que tu cerebro se desconecta de una parte de tu cuerpo te olvidas de él y de repente tus brazos apenas empiezan a hacer gestos que no son naturales como es recoger tus piernas para pasarte de la cama a la silla por ejemplo

Voz 1932 39:30 que las hago lo hago con con las manos

Voz 1932 39:37 que conlleva el ex ponerte ante la gente de una manera muy distinta y que la gente te vea raro que te vea con pena que te vea como tú no quieres que te vean cómo no produce ningún placer pero como luego levas también transformando esa mirada la gente hay cambia por completo pero pero no es fácil la verdad es que es un proceso es un proceso muy difícil en el que a veces te encuentras por mucho que te acompañe tu familia te acompaña el entorno te encuentras solo porque porque no te entienden porque lo que tú decides lo vives tú sabes porque incluso los que lo viven contigua a veces lo magnifican siempre digo y me gusta lanzar un mensaje a los papás que tienen niños con discapacidad que lo viven más difícil los padres que los niños porque los niños ya saben hasta dónde llegan ya saben cómo está su cuerpo ya saben cuál es el dolor ya saben lo que sienten pero los padres que intentamos proteger mucho más allá pues claro lo hacemos todo más más grandes sin querer porque es el amor el que nos lleva a ello no es malo además

Voz 1322 41:02 hay que empezar a usar silla de ruedas las barreras arquitectónicas estaban por todas partes en las últimas décadas la presión de las asociaciones de personas con discapacidad a visibilizando los obstáculos a los que se enfrentan en la vida cotidiana ya ha propiciado que la legislación en cuestiones de accesibilidad haya cambiado muchísimo en los últimos años

Voz 1513 41:22 desde dos mil trece La ley establece que cualquier vecino pueda plantear a la comunidad de propietarios la realización de obras en el edificio para garantizar la accesibilidad en la época de Teresa Perales las cosas eran mucho más complicadas

Voz 1932 41:35 hoy a la normativa está a favor de la persona con movilidad reducida pero a que entonces no en aquellos tiempos no estoy hablando de hace tantos tantos años se en el año noventa y cinco noventa y seis a estaba a favor del vecino un vecino decía que no pues no se hacía accesible la casa Inarro durante diez años de mi vida tuve que estar entrando y saliendo por la rampa del garaje que era una rampa bastante empinada tanto que que la tenía que subir haciendo porque sino me volcó

Voz 36 42:06 no

Voz 1932 42:10 que cuando mi marido me regaló el perrito y antes de que nos pasáramos el perrito venía estaba viviendo conmigo en casa de mi madre cuando el perrito era muy cacharrito no tenía fuerza para tirar de mí y además se iba a cada lado pues para sacarlo por las mañanas a cualquier hora del día el proceso era que yo me montaba en el coche esa bajada del garaje no montaba en el coche para acceder a una rueda saco lado otra Priego el respaldo subo la silla bueno cojín también lo he quitado me montó la silla al lado de Vila bueno metido ya en el maletero subo la rampa del garaje con la misma plaza nada más salir del garaje vuelvo a sacarla así ya que es sacó el chasis pongo una rueda como la otra como el cojín me voy atrás coge el perro salgo doy un paseo con el perro volvió a meter al perro el maletero vuelve a sacar la rueda vuelve a sacar la otra rueda al cojín lata la silla la mete otra vez vuelvo otra vez a bajar vuelvo a sacar otra vez la silla luego vuelvo a meter otro de la silla no voy a trabajar o ante esto era lo que me hicieron vivir mis queridos vecinos a los que oye igualmente me llevo muy bien con ellos se una cosa no quitará otra pero aquellos que no no no optaron por hacerme la vida un poco más sencilla

Voz 1513 43:34 tiempo la vida de Teresa se limitaba a ir y volver del hospital para hacer rehabilitación allí conoció a su fisioterapeuta Ángel Abad que le transmitió el amor por la profesión y fue el causante de que dejara de estudiar Ciencias de la Educación

Voz 1322 43:47 ese matricular en ciencias de la salud para hacer

Voz 1513 43:50 yo terapia Teresa entregó la solicitud justo antes de irse de vacaciones a Salou en la provincia de Tarragona corría el verano de mil novecientos noventa y seis interesa iba a hacer un descubrimiento que cambió su vida la piscina

Voz 1932 44:03 alquilamos un apartamento había una piscina pequeñita yo pasaba mucho calor porque si Morenita pero igualmente me quemo si mi madre decidió que para que yo pudiera meter a la piscina como no sabía nadar no movía las piernas estaba súper flaca yo pesaría unos cuarenta y dos kilos entonces que es que es súper delgada me me compró un chaleco salvavidas y así empecé pues con un chaleco salvavidas naranja verde fosforito un silbato y para un lado y a otro de la piscina con mi madre con mi tío mi hermano uno a cada lado pues si me pasaba por me pasaba algo

Voz 8 44:35 saben a la piscina que el agua está buenísima

Voz 6 44:38 luego mamá tiene escalo

Voz 0376 44:40 sí mucho pero con el chaleco salvavidas no puedo nadar me tiene que sujetar David y el tío Javier yo sola no puedo prueba al otra vez por lo menos entrar y salir y así Terre frescas es que me pesa mucho las piernas y me tiran para abajo no sé cómo hacerlo me gusta mucho estar en el agua Si pudiera quitarme el chaleco sería mejor ay mamá que me monjas que fresquita la estoy convenciendo para que se meta en el agua está Asaga con este calor es que no sé nadar bien voy común perritos

Voz 6 45:11 sólo lo has probado una vez y además están tu hermano y tu tío pero su pues eso no quiero tenerlos ahí todo el rato pendientes esos ellos encantados de poder ayudarte si quieres cuando volvamos a Zaragoza te apuntas a natación creo que en el pabellón ese que está en camino de las tasas dan clases tengo muy mal recuerdo yo de esas clases aquí hay clases de natación adaptada creo que sí pero lo podemos mirar así también haces un poco de músculo que te has quedado en los huesos y ahora que va a ser fisioterapeuta necesitas tener fuerza en los brazos vengas que me animó a meterme pasa me chaleco espera que voy a avisar a tu hermano

Voz 1932 45:49 y luego pues poco a poco me quité al tío y a hermano con cariño y luego el chaleco volvía Zaragoza me gustó mucho la sensación de flotar de volver a recuperar mi autonomía sabes mi independencia física de no necesitar la silla de no necesitar nada ni a nadie en el agua me muevo como quiero y para arriba para abajo izquierda derecha rápido de espacio flotó me hago lo que quiero y empecé a nadar Inma gusto y entonces me apunté para aprender a flotar en condiciones porque claro yo ahora mismo y miento será muy prehistóricos sea era bueno

Voz 49 46:24 nada parecido a la emulación

Voz 1932 46:30 entonces llega la piscina me vio el entrenado bueno monitor Javi Javi me dijo que si sabía nadar pues no tenía ni idea yo como además me habían dicho que no iba que no era lo mío yo le dije que no solamente no copie lo que hacía el chico de llamó al entrenador Ramiro Ramiro vino me dijo a estas frases que te yo nunca pensé nunca fui consciente de que una frase podía transformar te la vida esa frase me transformó la vida sin querer porque él lo dijo sin querer pero para mí fue muy importante y me dijo Teresa eres un diamante en bruto que tenemos que pulir me lo dijo me lo dijo nada más verme nadar el primer día los dos primeros largos me llevó al equipo empezarán a dar con el equipo y sin querer pues el cronómetro cada vez iba iba más rápido y además de reconocer que tengo cierto orgullo y ahí surgió esa parte de ambición que nunca había tenido porque siempre food súper tímida eso de ponerme a la competición o al público no sin embargo creció en mí una amiguita de competitividad que antes me había tenido de ambición que antes no había tenido de orgullo más del que había tenido tanto junto todo un cóctel molotov estupendo que me ha traído pues hasta hasta ahora hasta querer cada día ganar más más más más y más divirtiendo mucho en el camino disfrutando mucho de de la experiencia de compartir cada uno de los éxitos cada una de las medallas de las experiencias vividas incluso con cada una de mis rivales porque eso es algo muy bonito que cada uno de mis rivales me ha aportado algo me ha enseñado algo así con cada una de ellas he vivido cosas

Voz 1322 48:54 ir a los Juegos Olímpicos era lo que más deseaba Teresa en el mundo así que hizo todos los esfuerzos posibles para conseguirlo se compró una camilla para poder trabajar dando masajes en casa de su madre con su recién estrenada diplomatura en Fisioterapia y así poder ahorrar algo de dinero esos masajes pagaron las primeras competiciones internacionales fuera de la selección al final consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de Sydney del año dos

Voz 1513 49:18 me los Juegos Paralímpicos son una competición internacional para atletas con discapacidades físicas intelectuales o sensoriales el precursor fue Luthi Guzmán un médico alemán huido de la Alemania nazi que organizó la primera competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial todos ellos pacientes con lesión medular Guzmán quería crear una competición de alto nivel para personas con discapacidad equivalente a los Juegos Olímpicos los primeros oficiales fueron los de Roma mil novecientos sesenta con cuatrocientos atletas de veintitrés países desde entonces los Juegos Paralímpicos se llevan a cabo el mismo año que los Juegos Olímpicos

Voz 1322 49:56 en el año dos mil Se celebraron en Sydney Teresa Perales se llevó cinco medallas a casa cuatro bronces y una plata para el oro tendría que esperar a Atenas dos mil cuatro

Voz 1932 50:06 ir a unos Juegos jazz especial ir a tus primeros es increíble es además en Sydney bueno que que niña no había soñado con ir a a las antípodas sabes algo a lo que sólo gente especial supongo podía ir de repente estaría allí como deportista viviendo unos Juegos compartiendo con tanta gente increíble como era mis compañeros de selección y además mi madre mi hermano mi prima podían estar allí en las gradas bueno pues fue precioso preciso precioso precioso

Voz 1513 50:50 hasta dos mil les siguieron cuatro Juegos Paralímpicos más los últimos los de Río de Janeiro dos mil dieciséis en los que Teresa Perales consiguió una medalla de oro en los cincuenta metros espalda tres medallas de plata a estas marcas se suman las de los campeonatos del Mundo donde Perales acumulado veinte medallas en dieciocho años las tres últimas en Ciudad de México en dos mil diecisiete

Voz 1322 51:12 además de su carrera como deportista de élite Teresa Perales imparte conferencias y es coach personal y deportivo ha escrito dos libros ha sido profesora en la Universidad ya desempeñado diferentes cargos de responsabilidad pública entre ellos el de diputada en las Cortes de Aragón

Voz 1513 51:28 una vida de éxitos deportivos y profesional

Voz 1322 51:31 les que no imaginó esa niña que nació siete

Voz 1513 51:33 de Messina y que tenía pánico a hablar en público una niña a la que Teresa le rinde hoy respeto que pasó por todas las dificultades con el apoyo de su familia

Voz 1932 51:42 tengo mucha suerte me siento muy privilegiada por haber tenido una familia que me ha acompañado mucho en el camino que ha sabido sacar lo mejor de mí que me ha escuchado cuando llorado que no me he dejado tocar fondo y que y que me ha sostenido siempre con esa fuerza de de la mamá de leona de la tía leona del tío León del hermano coraje por encima de todo de mi mayor fan que ha sido capaz de de de levantarse y de estar conmigo a las siete de la mañana en la piscina para para ayudarme cuando me Nador no podían venir que lo que es fundamental que mantengamos a nuestro niño muy a flor de piel para disfrutar mucho de la vida porque la vida no lleva a olvidarnos de la magia descubrir las cosas por primera vez los niños viven cada día esa magia no podemos dejarnos llevar por la rutina porque pensemos que está todo garantizado que lo tenemos ya todo hecho porque no es verdad porque hay tantos momentos bonitos que no le damos importancia porque pensamos que es una

Voz 6 52:44 más no es uno más es alucinante

Voz 1932 52:47 ese uno más es un regalo maravilloso que que tenemos de las