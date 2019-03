Ángel Garrido en La Ventana de Madrid: "Han sido cuatro años difíciles pero satisfactorios"

Voz 1 00:00 señorías para mi ha sido un auténtico honor ser miembros de Cámara ya a todos la valla de la Suez

Voz 2 00:17 Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes unido La Ventana como

Voz 0177 00:21 muy buenas tardes emocionado sí sí hay bueno yo creo que está bien emocionarse a mi a mi me gusta emocionarme por las cosas que son importantes y hombre IV era la despedida no de de de cuatro años de de la Asamblea hay del Gobierno como presidente también después de casi un año muy bueno pues era emocionante si lo enseña

Voz 0867 00:40 hemos vivido una legislatura atropellada complicada pero al menos Le hemos cerrado esta mañana con una foto que no es habitual y menos en estos tiempos no verá todos los diputados de Podemos del PSOE de Ciudadanos también es su partido el Partido Popular en pie aplaudiendo a usted

Voz 0177 00:56 bueno pues ya os lo agradezco deberá creo que han sido generosos pero también es verdad que todas las intervenciones de los portavoces han sido muy conciliadoras no reconociendo que más allá de los debates que a veces son tenso porque es evidente porque hay grandes distancias ideológicas pero creo que ha primado el sentido común que Luca privado también el el buen trato parlamentario Ike los malos momentos que todos los hemos tenido yo lo dicho que seguramente yo también los he tenido han sido hoy la categoría sido contrae yo creo que ha primado pues el el fair play

Voz 0867 01:23 sé que la decisión se va a conocer de manera inminente quizás sea cuestión de días o de horas eh usted ha acotado ya que su futuro pasa por Europa o por el Senado quién decide Ángel Garrido o decide el partido popular quién pesa más aquí

Voz 0177 01:35 no es decir siempre el partido mayo creo que es así yo creo que es la dirección la que debe organizar como cree que es mejor la descripción de la persona que podemos ser útiles al partido y en qué puesto y eso siempre Dávalos sabe sido siempre muy disciplinado en la organización porque además creo que es bueno que que haya una organización y que se respeten los lo bueno los organigramas y de lo que marcan los estatutos yo por supuesto cualquier anuncio cualquier dio la tendrá que tomar ya anunció en el partido

Voz 0867 02:01 de que se haya despejado una de las dudas que que Pío García Escudero finalmente vaya de número uno al Senado eso cambien algo las cosas despeja definitivamente la ecuación deja vía libre para que Ángel Garrido continúa su carrera política en Europa

Voz 0177 02:14 pues no lo sé sinceramente deberá que que será como digo el partido que tenga que que anunciarlo oí bueno hay a él corresponde por supuesta presidente nacional y la dirección nacional anunciar todas las designaciones de de candidatos sean en las candidaturas que sean autonómicas locales nacionales o por supuesto europeas

Voz 0867 02:33 no me voy a jugar una cerveza con usted pero pero yo lo veo en Europa hasta donde nosotros sabemos en Génova también en Europa

Voz 0177 02:42 bueno no no lo sé en cualquier caso yo esa cervezas la pagaré gustosamente porque bueno primero porque hemos tenido relación yo he estado muchos muchos debates en la SER cuando era consejero y portavoz del Gobierno así que la cerveza está asegurada pase lo que pase

Voz 0867 02:54 eh en cualquier caso en esa opción en la en el caso de que la ocio en la opción sea Europa no habría ningún problema digamos legal no es decir aunque estaríamos abocados a tercer a tener un tercer presidente en la Comunidad de Madrid eso sería inevitable por una cuestión de calendario

Voz 0177 03:09 bueno pues lo que marca la lo que marca la normativa siempre que acatar lo no por lo tanto para ir una u otra candidatura pues hay diferentes modalidades Isidre por supuesto seremos respetuosos con la legalidad lógicamente pero eso

Voz 0867 03:20 podría ocurrir

Voz 0177 03:22 supongo que podría ocurrir lo que se unen

Voz 0867 03:24 mira vez que que va a abandonar usted creola la política local y regional hoy se emocionado ahora que pesa más la incertidumbre o la sensación es de alivio después de estos cuatro años

Voz 0177 03:36 bueno han sido cuatro años difíciles yo creo que eso no se lo oculta a nadie para mí muy especialmente no porque además había connotaciones personales también en relación a la presidenta Cristina Cifuentes cuatro años pero también cuatro años yo creo que bonitos no interesantes intensos difíciles pero bueno yo creo que las cosas difíciles a todos también los da satisfacción si al final resulta razonablemente bien y honestamente creo que el trabajo del Gobierno ha sido bueno no me lo creo seguramente en esta obra disparidad de criterios pero creo que se han conseguido muchas cosas que hemos conseguido buena parte lo que queríamos que era que siguiera creciendo maíz que sólo ha hecho por encima del resto de las comunidades hemos creado empleo y creo también que esa mejora del servicio público por lo tanto nada nada fácil tampoco genera mucha satisfacción no lo que lo genera son las cosas difíciles

Voz 0867 04:19 bueno todo ilusiona no que cuando uno abre una nueva etapa también tiene nuevos retos incertidumbre decía yo bueno también una sensación de que se va a encontrar con algo que que al menos no conocía previamente

Voz 0177 04:30 bueno también me ocurrió cuando cuando llegue aquí a la comunidad no dé un salto de lo local a lo autonómico

Voz 0867 04:36 proximo no es muy diferente está más próximo pero

Voz 0177 04:38 pero es diferente no irá a la política desde la Comunidad de Madrid es compleja porque también la comida es muy compleja no tenemos grande municipios como la propia ciudad de Malí hizo bueno Móstoles Getafe Alcalá pero luego muy pequeño municipio es que requiere un tipo de política muy distinta no iba yo creo que saber entender eso es es importante y no es tan sencillo no se tarda se tarda un tiempo la política local en todo caso creo que te da un bagaje importante para cualquier actividad que realizas después no en la en la Administración creo que es la sea hice siempre y es cierto es la estación más cercana y ahí aprendes a entender las necesidades concretas de de la gente no y a mí me ha servido de mucho yo creo que el paso por la amistad local es recomendable para todo el mundo

Voz 0867 05:15 no y además es más complicada eh porque alcaldes o presidentes de comunidades encuentran con con los vecinos en la calle y protestan directamente la ventanilla de reclamaciones está directamente en cualquier esquina sin ajeno no es nada fácil

Voz 0177 05:28 esa silla además yo que he sido concejal muchos años los vecinos te plantean cosas que muchas veces son competencial tuya hay otras veces no pero el vecino no distingue ni tiene por qué hacerlo no el se dirige a su responsable político más cercano y te puede plantear cuestiones que sean de alcance nacional pero bueno tú tiene la obligación de tramitarlo de dar respuesta no a veces no tiene la solución pero es muy importante dar respuesta yo creo que entiende que le digas que no algo porque no puede ser lo que no entiendes que no lo de respuesta en y eso sorprende mucho la política en la política local

Voz 0867 05:56 el presidente una cosa más de la actualidad el quiero preguntar por la Operación Chamartín el Ayuntamiento de la capital asegura que hace dos días que envió ya toda la toda la documentación ese expediente que reclama la Comunidad de Madrid yo le pregunto hay margen les da tiempo a elaborar el informe medioambiental antes de que finalice esta legislatura

Voz 0177 06:15 bueno yo creo que es una operación héroe mente compleja no tiene un alcance tremendo por lo tanto yo creo que esas cosas hay que estudiarlas con muchísimo detenimiento y con los plazos adecuados yo creo que es cierto que el Ayuntamiento de inodoros el ánimo está toda la documentación que ese

Voz 0867 06:28 ellos imprecisa bueno Ayuntamiento de hecho muchas

Voz 0177 06:31 antes que no sabían tentación y luego no era sino pero bueno en cualquier caso y lo miraremos miraremos esta toda la documentación o falta algo pero en cualquier caso todo el mundo puede entender que para dar el visto bueno técnico que al fin la extécnico pero también del Consejo de Gobierno aún algo de esta magnitud hay que estudiarlo con mucho detenimiento esto no se resuelve ni en dos ni en tres días ni meses verdad que yo creo que es un es una operación muy bueno muy importante pero muy compleja hay que darle tiempo a los técnicos el tiempo que ellos requieren ahí nosotros hemos sido siempre muy claros por encima de las intenciones políticas y de los deseos políticos está también el trabajo técnico ilegal porque las cosas tienen que ir bien hechas luego sino te pueden dar disgustos

Voz 0867 07:09 que no hay intención de bloqueo boicot no nos Rita Maestre

Voz 0177 07:13 mareos no en las fruto buen dijimos al principio que esta operación que contaba ya con el consenso del Ministerio del Ayuntamiento de los promotores nosotros jamás leíamos obstaculizar no pero entre eso y hacer las cosas deprisa y corriendo en algo de esta magnitud no porque luego llegan las alegaciones y luego llegan los contenciosos y las cosas se complican no tiene por qué te ocurre cuando las cosas analizan bien y será una respuesta que está meditada que está legalmente acreditada es cuando las cosas salen bien así que lo haremos como siempre sin prisa sin pausa pero sometido a todos los plazos legales que están establecidos

Voz 0867 07:46 presidente Ángel Garrido se tiene que regresar al pleno no quiero molestar más

Voz 0177 07:50 es un placer de y aunque no es habitual

Voz 0867 07:53 su caso particular sí quiero agradecerle más allá de de la oposición que ocupa cada uno primero que haya estado tantos meses aquí colaborando en este programa en La Ventana después ya como presidente de la comunidad que que siempre haya atendido nuestra llamada algo que que no ocurre siempre con todos los políticos sean del color político que sea pues yo le deseo mucha suerte de verdad se lo agradezco

Voz 0177 08:12 ha sido un placer llevará aquello a la SER la consideró como como mi casa me bien porque he ido mucho tiempo siempre deberá eh me he encontrado perfectamente tratado con con cariño lógicamente con la distancia que hay siempre entre políticos y periodistas porque tiene que ser así esa instancia profesional pero yo he sentido el cariño de todo medio de comunicación aquí en la en la comunidad en la Asamblea de Madrid lo tengo que agradecer lo hecho también en mi discurso diálogo también personalmente con usted claro que sí

Voz 0867 08:36 bueno ya sabe que en Europa en el Senado esta casa sigue siendo las

Voz 0177 08:40 pues lo agradezco montón yo también estaré siempre a disposición siempre

Voz 0867 08:43 un abrazo fuerte un abrazo