Los desayunos de Alberto Ferruz

Voz 1

00:09

normalmente ya lo que hago me levanto muy pronto hago deporte no sea como algo disfruto yo hago deporte y luego ya un mar de gente de gente era gente muy normal y me con una tostada un así te lo iba a tomar una Naja o todavía me como un bocadillo piar que es muy muy valenciano no un un café sin azúcar oí decir a correr a a trabajar poco más no tengo tiempo pero es mucho mejor no