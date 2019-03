Hora 25 Deportes: No hay parón en la guerra de 'Tebas y Rubi' (21/03/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 1177 00:10 buenas tardes sanción a Cristiano Ronaldo por ese gesto prefiere no me lo ha parecido al de seguimiento al mismo no era el mismo pero le han puesto la misma sanción al veinte mil euros para estaba mejor hecho no sabría qué decirle a mí no me gustó por veinte mil euros veo a cristianos y marca en la Champions en la final el gol que iba a hacer yo creo que por veinte mil euros lo hace otra vez deporte directo está jugando la selección española Sub veintiuno partido amistoso en Los Cármenes en Granada ante Rumanía uno cero están ganando los chicos de la sub-veintiuno luego nos damos una vuelta por allí ya sabéis que la absoluta de Luis Enrique está todavía en Madrid mañana viajará a Valencia para jugar el sábado ante Noruega el del partido de clasificación para la Eurocopa mañana hablará Luis Enrique nos explicará cómo lo ve todo desde el andamio donde entró a los entrenamientos tenemos Euroliga de baloncesto está jugando el Barça en Alemania en la cancha del Bayern de Munich y es un partido importante para que el Barça vaya asegurando la cuarta plaza si puede o la Quinta de cara a la siguiente fase cómo está el partido Chaves hizo buenas tardes

Voz 1623 01:16 hola qué tal Gallego buenas tardes y que el Barça que de momento está ganando de un punto veintisiete a veintiocho quedan cuatro minutos treinta y tres segundos para llegar al descanso un partido muy igualado el Barça como bien decías busca la cuarta fila tras plaza ve llega el dios luego también jugarán

Voz 1177 01:35 en Canarias hay Olympiacos los canarios ya no tienen opciones a que se me olvidaba nueva pelea entre la Liga y la Federación es decir entre Tebas y Rubiales con la mediación del Consejo Superior de Deportes por saber quién tiene que poner los horarios quién tiene que patrocinar el balón el nombre de la competición no perdáis el capítulo de Tebas y Rubio hoy porque la pelea sigue pero bueno como estaba como estaba pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 2 02:07 como de Noruega tira una pequeña aclaración cines en noruego significa mujeres es decir que no es el nombre del equipo el equipo pues eso Leele Strong post club entonces INAR porque es la rama femenina le un abrazo desde luego

Voz 0919 02:26 gracias Rafa desde los fiordos claro que nosotros ayer al rival del Barça en la Champions femenina lo llamamos el Gwyneth y eso en noruego que decir mujeres el equipo se llama Lille Strong Esport club de mujeres pero es que el noruego todavía no lo controlamos el sueco el finlandés y a lo mejor un poco pero sueco

Voz 1623 02:46 pero no luego no dejamos promesas queremos que los oyentes de una veinticinco Deportes seáis

Voz 1177 02:52 pues

Voz 3 03:05 buenas noches gallego venir aquí Luis de Vitoria aquí tenemos un central como la Guardia que está haciendo temporada on y un portero eh como Pacheco que está haciendo otro temporal don Abel cuando miran para que arriba joder que el Barça de Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 03:29 la verdad es que la Guardia Pacheco y todo el Alavés está haciendo un temporada van a ver si Luis Enrique lleva alguno del Alavés a la selección además que el entrenadores amigo suyo el Pitu Abelardo si se lo dice el Pitu a Luis Enrique

Voz 4 03:44 seguro que lleva alguno bajo la selección venga el último entrenamiento de la selección española hoy en Las Rozas antes de viajar mañana a Valencia entrenarán en Mestalla en Mestalla supongo que Luis Enrique no se ha llevado el andamio que está utilizando Javier Herráez buenas tardes hola qué tal Gallego no no hace falta que se lo lleve aunque sí trabaja en él hasta hoy por la tarde había entrenamiento a puerta cerrada acaba de concluir hace apenas Diez minutos en Las Rozas sin ningún tipo de novedad Marco Asensio está bien esa es la mejor noticia puede jugar el partido también reculado preocupado Pau López aunque va a jugar como siempre De Gea que es su portero pase lo que pase De Gea es sigue siendo su portero como digo Marco Asensio con Rodrigo podrían jugar de inicio en esa dupla de ataque para medirse a Noruega mañana a las seis y cuarto rueda de prensa en Mestalla del propio Luis Enrique de Rodrigo Moreno ID Gayá para celebrar el centenario del equipo si este mediodía en rueda de prensa en Las Rozas han hablado dos futbolistas uno que no esperaba venir Jaime Mata y otro que hacía siete años que no venía a la selección Iker Muniain estas opiniones es un poco la novedad

Voz 5 05:00 al final pues un caso atípico no es conseguir llegar a la absoluta mi trayectoria no lo que es lo que genera un poco más de inquietud pero yo creo que que nada más eso ha ya a ritmo al asentamiento de todo sea que muy feliz gusté cuando tenía diecinueve años seguido

Voz 6 05:18 entonces sub-veintiuno un poco las lesiones son las que han marcado la trayectoria de la

Voz 4 05:22 Mata Muniain no parece que suenen para el once inicial pero esos esos son delanteros hoy en el análisis de la selección a cuarenta y ocho horas del debut en la fase de clasificación para la Eurocopa tenemos que hablar del centro del campo Antonio Romero buenas qué tal muy buenas centro del campo fue la base de la selección española que lo ganó todo Xabi Alonso Iniesta Xavi Hernández Busquets bueno de Luis Enrique sabemos que Busquet para él es importante pero luego los otros puestos en los últimos partidos también ha ido variando me hecho los deberes Romero mira Saúl Busquet Zeballos e Isco jugaron con Croacia en España ante Inglaterra metió a Tiago con Busquet con Saúl y con Asensio luego en el partido que jugamos en Croacia Busquets Ceballos Isco y Saúl y luego no ese amistoso con Bosnia jugó Rodrigo Cevallos Asensio Isco tú tienes claro cuál es el centro del campo de Luis Enrique

Voz 0239 06:13 no tengo claro cuál es el centro del campo para mí son las dudas más preocupantes para Luis Enrique porque estoy convencido que en defensa lo de Piqué ya es insalvable pero que las lesiones pasarán y hay más o menos más o menos vamos a encontrar cuatro las rachas de los delanteros meterá que la están metiendo pero en el centro del campo Joe todavía no sea que quiere jugar la selección española de Luis Enrique se que juega con cuatro tres tres alguna vez mete un centrocampista más tirado a una banda pero el esquema inicial es cuatro tres tres pero le he visto querer tenerla querer jugar a la contra querer ser vertical querer tocarla más en horizontal no define el tipo de futbolistas que quieren el centro del campo parece que la idea inicial se le desmoronó solo está a Busquets como fijo y a partir de ahí el resto de sus grandes esperanzas se le han ido cayendo tengo muchas ganas de ver esta prueba porque me parece que los dos centrocampistas que más en forma están ahora mismo de la Liga española son Parejo y Canales no les había dado bola pueden jugar y pueden ser titulares crecería nuevos en el puesto bueno pero por alguna de las apuestas tiene que tener continuidad en el tiempo porque si no tiene continuidad el tiempo Luis Enrique va para diez meses en el cargo repito en el centro del campo las dudas para mí son preocupantes porque todavía no sabemos salió jugando

Voz 4 07:17 ayer hablamos de la delantera de España ya sabemos hablar esa bueno es que hay que meter goles en contra hay que meter goles pero eso mañana ahora vamos a preguntar cómo está el partido de la selección sub veintiuno que recuerdo está jugando un amistoso con Rumanía Se juega en Los Cármenes en Granada Luis Ruiz cuéntanos buenas tardes

Voz 7 07:35 partidos que acaba de terminar en ese momento buenas tardes todo deuda cero para la selección española sub veintiuno el tanto anotado por Merino en el minuto sesenta y seis un saque de esquina botado por Carlos Soler remate que en primera instancia tuvo Jorge Saenz de cabeza el balón lo detuvo el guardameta de Rumanía bajo palos después consiguió que el referido a notar el único tanto en este último partido que tienen Luis de la Fuente para preparar el Europeo del próximo mes de junio ha debutado así que hace de esta región jugadores del Real Madrid dentro de los Cármenes con cerca de Toulouse

Voz 4 08:14 la sub-veintiuno ha ganado uno cero yo firmo que ganemos uno cero el sábado a Noruega en Mestalla que serían tres puntitos para empezar no está mal Hora veinticinco deportes en la SER seguimos

Voz 0919 10:10 hoy nuevo capítulo de esa SIP con melodrama o serie de dibujos animados que protagonizan Tebas y Rubi

Voz 6 10:29 este marco convierte a Javier Tebas en ministro de J en los últimos meses que ocasionó vivo no está capacitado para el cargo

Voz 1623 10:41 a los clubes y la Liga ya les caemos caemos caemos

Voz 1177 10:57 la pelea entre Tebas y Rubiales bien en este caso por la competencia para poner los horarios de los partidos para comercializar el balón de la Liga para poner el nombre del patrocinador a la competición recuerdo en diciembre la liga pidió al Consejo Superior de Deportes que ante la pretensión de la Federación de mandar en los horarios y demás dado que existe un conflicto de competencias emitiera una resolución que estableciera la titularidad

Voz 12 11:21 de la Liga en esas competencia la parte contratante de la primera parte era considerada como la parte contratante de la primera partida parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato oiga porque hemos emplearlos

Voz 1177 11:31 Consejo Superior de Deportes Se ha alabado las manos porque dice que está vigente ahora mismo un convenio de coordinación entre la Liga la Federación ninguna de las dos ha denunciado ese convenio y por lo tanto no hay conflicto de competencias que eso ya está regulado ahora

Voz 12 11:46 la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte eh Jarosik que no me gusta nada

Voz 1177 11:52 a ver es donde viene lo que dice el Consejo Superior de Deportes que esas competencias han sido asumidas hasta ahora pacíficamente por la Liga pero que en el escenario actual se demanda un compromiso basado en la buena fe la confianza legítima y la lealtad institucional entre la Liga y la Federación es decir la buena fe la confianza legítima y la lealtad institucional entre Tebas viajes en definitiva les han dicho pónganse ustedes de acuerdo y no nos metan en líos

Voz 12 12:22 eh escuchen Page que la primera parte de la segunda parte contratante llega la segunda parte de la primera parte pues pese a todo se acostumbra uno si usted quiere darle otra vez tan sólo la primera parte sobre la parte contratante de la primera hija

Voz 1623 12:36 te vas y rumia leyendo la ley

Voz 1177 12:40 Rubiales ha recogido el informe del Consejo Superior de Deportes y ha mandado esta misma tarde una carta Tebas citando le para el miércoles que viene día veintisiete de marzo a las cuatro de la tarde en la Federación Tebas ya le ha comunicado que las negociaciones están rotas es decir que seguimos igual y tendremos nuevo capítulo

Voz 1623 13:00 la serie entre Tebas y Rubi

Voz 1177 13:07 va a ser interminable ya lo veréis bueno estamos pendientes de la selección española pero es que hoy comienza la fase de clasificación para la Eurocopa ya hay partidos importantes cuales destacamos su eh

Voz 1628 13:17 pues a punto de comenzar ocho partidos destacamos cuatro Bélgica Rusia con titulares en Rusia Cherie Said es titular también el Croacia Azerbaiyán con Rakitic Modric titulares en los croatas Holanda Bielorrusia de John y de Liz saltarán de inicio en el cuadro de Ronald Koeman en el Austria Polonia Lewandowski liderará el ataque polaco y el resto de partidos Eslovaquia Hungría Irlanda del Norte Estonia Israel Eslovenia Macedonia del Norte Letonia y finalizado ya el Kazajistán tres Escocia cero Chipre cinco San Marino cero

Voz 1177 13:46 están tres Escocia cero Gilito con eso eh y un amistoso de que va a estar pendiente todo el mundo sabe que se juega mañana en el Metropolitano Argentina Venezuela Messi lleva entrenando bueno entrenando entre comillas paseándose por me bebas desde el lunes ya había dudas de si se iba a producir de verdad su regreso a la albiceleste si mañana iba a disputar algún minuto en ese amistoso Héctor González Scaloni nos ha sacado de dudas buenas tardes

Voz 1981 14:12 sí qué tal Gallego y ha dicho que además de jugar va a ser titular ya que parece que esas molestias en el pubis no le van a impedir jugar mañana contra Venezuela desde las nueve de la noche en el Metropolitano de hecho ha dicho Scaloni que no echó en falta hablar ni siquiera con los servicios médicos del Barça el seleccionador ha dado el once con la baja de Di María pero con la presencia de Leo Messi en punta que jugará acompañado arriba por el jugador del Inter Lautaro Martínez así que todos felices por la vuelta del capitán el que más el seleccionador Scaloni

Voz 1623 14:37 es una alegría que el vuelva podré

Voz 13 14:41 entregarlo lógicamente que son pocos los entrenadores que tienen esa oportunidad hay sopesa mi juventud tengo esta esta oportunidad de hacerlo y estoy estoy contento ahora lo que resta es intentar ve que del equipo lo acompañe que él de lo mejor de sí estamos todos muy contentos de su venta

Voz 1177 14:59 mañana a Messi por lo tanto jugará con la selección argentina

Voz 1038 15:03 Paco Jémez es ya nuevo entrenador del Rayo ha sido presentado oficialmente esta mañana José Palacio hora hola qué tal muy buena al gallego vuelve tres temporadas después Paco Jémez a la que ha sido siempre su casa al Rayo Vallecano vuelve por lo que resta de temporada esto diez partidos y una temporada más ha dicho que sea en primera o en segunda quiere seguir en el Rayo Vallecano y le hemos preguntado si va a ser un milagro lo que tiene que hacer porque le quedan diez partidos diez finales seis puntos por remontar esto es lo que ha dicho Paco

Voz 6 15:29 Milagros algo mucho más difícil que es un hombre milagro deportivo ante la VI milagro deportivo si la situación es complicada es lo sabemos todos lo primero nosotros nuestra gente también lo sabe todo el mundo no se son complicadas yo creo que es posible una vez que llega a este club lo que sí aprende de de inicio el que aquí no se rinde nadie que aquí no hinca la rodilla nadie que aquí todo el mundo pelea milagro deportivo bueno pues sí que acepto la expresión muy difícil también pero no imposible

Voz 1177 15:57 esa presentación el presidente del Rayo Martín Presa ha querido defender a Paco Jémez de los que le acusan de haberse marchado después del descenso de haber dejado tirado al Rayo Vallecano ya querido recordar que en aquella temporada cuando el Rayo descendió Paco lo dio todo pero atención a lo que ha dicho presa sobre lo que sucedió en nuestra liga en tres partidos de aquella temporada fatídica porque insinúa que los tres partidos hubo adulteración

Voz 14 16:27 Acosta el último partido que dirigió con un Rayo Vallecano que fue con el Levante ganamos tres uno pero desgraciadamente pues bueno lo que sucedió en el Molinón cosas que no debiera suceder en un deporte limpio pues bueno lo que ha sucedido nos llevó a Segunda División pero hasta ese día la la responsabilidad la profesionalidad y la lealtad con el club fue máxima de este señor aquí si bajamos tiene que ser que nosotros como bajamos el año con todo el dolor que es bajamos pero como bajamos a la segunda vuelta que se nos adelanta un rival directo como es el Sporting de Gijón lo igual vamos por dos veces que se nos adelantó a otro rival directo en dos acciones cuando menos sospechosas de Un jugador nuestro también me gusta hablar muy claro en Granada no repone hemos y con todo lo que pasó en Anoeta pues porque Manucho no acertó a meter veinte centímetros más abajo un remate de cabeza pero murió Mohsen Soir intenta

Voz 1177 17:22 es decir es decir recapitular hemos en El Molinón no hubo limpieza jugaban el Sporting el Villarreal en el Granada Rayo Vallecano

Voz 15 17:31 ganó un jugador del Rayo tuvo dos acciones sospechosas en San Sebastián a pesar de todo lo que pasó es decir también insinúa que hay pasaron cosa Palacio que pasó

Voz 16 17:44 Sebastián en este Real Sociedad Rayo bueno siempre ha habido sospechas de que algún jugador del Rayo Vallecano de aquella época eh se dejara de enfermos he estado hiciera algún error a propósito estuviera comprado por otro club y uno de los partidos por lo decía presa es ese de Anoeta el otro dos jornadas antes el de Granada en el que señala un jugador dos errores no ha querido decir que jugadores sí que ha dicho que es un defensa o un centrocampista que jugara en posición defensiva y luego lo de Anoeta que lo de Anoeta sin que está siempre sobrevolando el fantasma de que algún jugador se compró por un equipo rival para dejarse van a serlo

Voz 1177 18:23 es sospechas de adulteración de la competición el último paso antes de la pausa es en Sevilla hoy se disputa el homenaje a Antonio Puerta entre el Sevilla y el saque Santi Ortega hola Si en la décima edición del Trofeo Antonio Puerta en esta ocasión sale a un rival con gran carga simbólica el Schalke cero cuatro el equipo al que puerta marcó un gol que llegó al Sevilla en la primera final europea partido mañana a las nueve menos cuarto por cierto ha fallecido Rogelio un histórico del Real Betis Balompié un abrazo para toda la familia verdiblanca seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 17 18:53 todos tenemos los mismos vecinos la que nunca saluda el amable el súper amable el que siempre empresa ofrece de presidente el fanático del taladro y también está el típico vecino que te ofrece una nueva línea de móvil a qué es ese no lo tienes si sigue lo tienes porque ahora en Correos también puedes contratar una línea de móvil que para eso somos vecinos los nuevos tiempos llegan por correos

Voz 18 19:57 el euro veinticinco de

Voz 1177 20:55 baloncesto estamos pendientes del partido del Barça en Alemania con el Bayern es un partido repetimos importante para el Barça de cara a asegurarse la cuarta a la quinta plaza

Voz 1982 21:03 cómo estás aislado bueno pues el Barça que acabado mejor el segundo cuarto aún seguimos en el descanso en Morel de momento cuatro arriba para el Barça treinta y dos XXXVI máximo anotador blaugrana Chris Singleton ocho puntos

Voz 1177 21:17 pierde hoy el Barça todavía tendrá opciones de asegurarse la cuarta o la pierde ya definitivamente

Voz 1982 21:21 no no quedarían una una dos partidos tendría que depender de lo que hiciera hoy el el Efes está a una victoria al Barça del Efes pero le tiene perdido el basket average por tanto está muy difícil casi seguro que el Barça será quinto pero lo va a intentar hasta hasta el final en las dos jornadas más este partido que queda

Voz 1177 21:40 mañana tenemos más Euroliga porque mañana se juega cada partido Baskonia Real Madrid del Real Madrid que ya es seguro tercer clasificado prácticamente Baskonia se lo juega todo y mañana Vitoria bueno tiene que ser un fortín un hervidero porque la victoria más importante para para los vitorianos Kevin Fernández Última hora de Baskonia buenas tardes hola Gallego buenas tardes es uno de los partidos grandes uno de los tres partidos que más espera la afición durante toda la temporada y más por el momento que es la temporada porque se juega el todo por el todo Quirós Bed Baskonia puede quedar sexto o elimina

Voz 1264 22:14 vuelve de la competición va a ser un buena mano con Milan Olympiakos y Panathinaikos y mañana rotación más que reducida de nuevo baja del pato Garín que tiene una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo por tanto ocho jugadores parón Velimir Perasovic se habla así de la importancia del partido un partido

Voz 6 22:31 de estos que siempre decimos que son cruciales porque tienen que jugar cuarenta minutos bomba los esto para estar en partido porque Madrid es un equipo de rachas que tres cuatro minutos mete un montón de puntos aunque partido y si tienes anti bajos eh

Voz 1177 22:48 esto sí que puede ser peligroso imaginamos bien la respuesta del personal gallego mañana más de doce mil gargantas y no es que me he quedado corto en las gradas del Buesa Arena evidentemente a tope el Madrid con mucha menos urgencias cómo está el equipo de Pablo Laso para lo de mañana Amanda gala hola hola qué tal Gallego pues de Lequi

Voz 0419 23:03 pues llega tras ganar ayer al Milán una victoria importante Quiles asegura la tercera plaza en la Euroliga como ya has dicho y mañana un encuentro entre los bancos alquila huyó con todos sus hombres a excepción de Gabriel Dick el alero argentino que es baja por un esguince de tobillo y además hoy es un día especial para uno de los blancos porque anoche Felipe Reyes se convertía en el jugador con más partidos de la historia en la Euroliga trescientos cuarenta y dos encuentros cifra de la que habló anoche con Manu Carreño en El Larguero donde dio alguna pincelada de su posible renovar

Voz 1177 23:31 estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena de ayudar al equipo

Voz 0621 23:35 sin ir de conseguir ese ese récord superaron a una grandísima leyenda como Juan Carlos no Navarro eso estamos ahí en ello hay por parte de las dos partes no hay ningún problema así que no se según Gómez

Voz 1177 23:49 Felipe Reyes hasta que él quiera jugando a baloncesto NBA Javier Blanco buenas tardes Gallego muy buen cordón de quieres empezaría

Voz 0460 23:55 pues hombre tengo que empezar yo creo por el partidazo de la noche el Boston Filadelfia ganaron los Sixers y la verdad es que no necesitaban porque habían perdido en las tres ocasiones en las que se habían enfrentado en esta temporada no olvidemos que su duelo que perfectamente se puede repetir en los playoffs en la Conferencia Este la habrás que el encuentro tenían muy controlado los Celtics hasta aquí

Voz 21 24:13 eh eh eh eh bueno ida de cables de de Marcus Smart

Voz 0460 24:19 con bloqueo bastante feo Joel Embid les suelen pasan esas cosas

Voz 6 24:23 nieve no

Voz 0460 24:23 no repasar pasar verdad que con bastante frecuencia le sacó todo en un bloqueo bastante feo Marcus el suelo y al levantarse le pegó un empujón tremendo por detrás que acabó con envite en el suelo y acabó con el jugador de los Celtics expulsado y la verdad es que hay en ese momento un punto de inflexión pillada en los Sixers cogieron el control del partido terminaron ganando con una canasta ganadora de Jimmy Butler aunque el verdadero protagonista del partido fue Embid que además hizo XXXVII puntos y capturó veinte dos rebotes gran actuación de Embid pero la gran actuación de la noche realmente puede James Harden cincuenta y siete puntos en el partido contra Memphis pero perdieron perdieron contra los Grizzlies quién cuatro españoles Toronto ganó Oklahoma en el reverso de Serge Ibaka tras la sanción

Voz 21 25:03 a por otra y de otra pelea

Voz 0460 25:08 il gótica cayó en Cleveland sin Pavoni Mirotic a Jutta se impuso a los Knicks en el Madison con Ricky Rubio rozando el doble doble sic

Voz 1177 25:15 mismo la próxima semana comienza la Volta a Cataluña uno de los grandes del pelotón Movistar tiene ya lista aunque antes este fin de semana y un alguna Clásica donde también va a haber gente importante Borja Cuadrado buenas tardes

Voz 0298 25:29 todo ello con buenas tardes bueno pues un equipo de lujo el que va a llevar Movistar a la Volta a Catalunya encabezado por el campeón del mundo Alejandro Valverde por Nairo Quintana el ecuatoriano Richard cara paz y también Marc sube allí se van a ver las caras con grandes corredores del pelotón internacional por ejemplo el Sky va con Chris Froome Iker el reciente ganador de la París Niza que es el colombiano eran Bernal también estará activo opinó también podremos ver en el de Colin Quick Step va a Enric Mas la gran promesa del ciclismo español hitos osea a partir del lunes antes el sábado tenemos la Milán San Remo donde se van a ver seguramente a los mejores velocistas del momento buscando la victoria in donde vamos a ver la reaparición momento importante para uno de los corredores notables del pelotón español

Voz 6 26:07 bueno es Mikel Landa

Voz 1177 26:08 esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los británicos White light Paco Hernández el Play Segunda ya está en la web de la Cadena Ser con qué contenido hablamos mucho del derbi asturiano el Real Oviedo Real Sporting que se pueda este domingo a partir de las nueve menos cuarto con entrevista han herido champán y analizamos cómo afecta el virus FIFA a la Segunda División y nos dejamos algo de este maravilloso jueves de lo mal

Voz 0470 26:53 desde Miami de tenis aún estamos en primera ronda Albert Ramos ha clasificado tras ganar en dos sets a cero a Coppi Il y una para recordar que hay que acabar con los ultras en el fútbol la Comisión Antiviolencia ha propuesto una sanción de sesenta y cinco mil euros a Sevilla por permitir desplegar una pancarta con la leyenda Piris en el partido contra el Slavia y otra para alavés de treinta mil euros por el mismo motivo pero una pancarta con la leyenda irá de veintiuno fanático en el partido contra el Eibar

Voz 1177 27:15 aquí lo dejamos y hora25 a las once y media El Larguero y mañana ocho y media hora veinticinco Deportes un saludo de llegó gracias sobre esto