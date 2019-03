Torra se ríe de todos

Voz 0194

00:00

Torra ha continuado hoy con su particular espectáculo de los lazos ahora ya no amarillo sino blancos atravesados por un trazo rojo el símbolo que habitualmente se vincula a la reivindicación de la libertad de expresión la pancarta la misma pidiendo la libertad de los políticos encarcelados y el emplazamiento el mismo el balcón de la Generalitat más allá de la decisión de la Junta Electoral Central de la que ahora hablaremos que vela por la neutralidad en periodos electorales y cuyas decisiones son vinculantes ah y cuyas órdenes deben ser cumplidas porque así se articulan los Estados de derecho más allá de esto digo Quim Torra juega ahora con este nuevo desafío con la libertad de expresión el Gobierno de Quim Torra no es un Gobierno amordazado él tampoco lo está puede defender sus ideas y postulados donde quiera y como quiera pero siempre dentro del marco de la legalidad de la democracia que entre otras cosas obliga también a respetar a las minorías Torra no sólo desprecia este marco legal el que lo obliga a retirar los símbolos sino que desprecia a todos los catalanes que no piensan como él y a los que la Generalitat también representa este sentido patrimonialista de los independentistas un sol Pobla dejando al margen al resto Torras se viste de titiritero se ríe de todos integrada hasta unos límites inimaginables el cargo que ostenta la institución de la Generalitat pero esquemas reivindica Torra presidente del Gobierno catalán el derecho a la libertad de expresión pero este es un derecho sobre todo de los ciudadanos que ex para expresar sus opiniones y criticar al poder si creen que este poder no lo está haciendo bien pero no es en absoluto una prerrogativa del poder que le permita saltarse las leyes llevar la polémica de los lazos al terreno de la libertad de expresión como hace un Torra es otra de las falsedades del independentismo y utilizar de esta manera las instituciones democráticas es una amenaza para la propia democracia y las libertades de los ciudadanos Ángels Barceló