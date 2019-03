Los políticos que quedan fueran de las listas electorales del 28 de abril

Voz 0194 00:00 es que este impasse preelectoral en el que nos encontramos suele ser un tiempo de zozobra en los partidos es el momento de la elaboración de las listas en las que no siempre se cumple la máxima de reservar espacio para los mejores o para aquellos con más experiencia ya sea por una renuncia personal o por decisión estratégica de los jefes de campaña o de los líderes hay una lista de diputados que cambiarán de aires Hinault veremos en la tribuna de oradores del pleno del Congreso

Voz 1 00:23 es la uno y le parece bien hoy haya dicho que he dicho ya ya estamos pues no se escuchaba al otro

Voz 2 00:36 es una pena que si no hay una garantía de que de que vamos a llevarlo a buen puerto de estaríamos aquella máxima de Ortega de que el juez inútil conduce melancólicos

Voz 3 00:49 Cataluña es demasiado poderosa que ha demostrado durante estos años que no se puede gobernar ignorando Cataluña ni se puede gobernar contra cada

Voz 4 01:00 he decidido que con quince años en Madrid

Voz 5 01:04 haciendo política parlamentaria ahí ya tenía suficiente Se trata de cambiar de trinchera

Voz 6 01:17 a la universidad la que muchísima ilusión volver a las afecta

Voz 1 01:21 la final señorías Alsa

Voz 7 01:23 dado la democracia en Europa y utilizan las instituciones que tienen a su servicio

Voz 1 01:28 para socializar privatizando

Voz 4 01:34 esta última voz corresponde al diputado de Podemos Pablo Bustinduy el último dirigente que ha decidido

Voz 1925 01:40 dar un paso atrás buenas noches Ángels buenas noches podemos lo había elegido como cabeza de lista para las europeas pero esta mañana ha sorprendido al anunciar su renuncia

Voz 1667 01:49 Segura en una carta publicada en redes sociales que no tiene ni la fuerza ni la entereza necesaria para seguir y que hace lo que cree más honesto y constructivo Bustinduy era el último Errejón insta que quedaba en la dirección de Podemos y su renuncia llega sólo dos días antes del regreso de Pablo Iglesias entró en el Congreso en dos mil quince y se alaba sus intervenciones en el pleno que con frecuencia se han hecho virales en la red como el último del pasado veintisiete de febrero sobre la crisis y el Estado de bienestar

Voz 1 02:17 es el capitalismo a la europea la era de la austeridad

Voz 7 02:21 rescatamos a quienes hundieron el sistema nosotros pagamos la factura y a ellos les brindamos los beneficios para hacerlos intocables todo esto no es el reto multado de una tormenta el desmantelamiento del Estado del bienestar del Estado social que les dio sentido identidad a Europa es una operación política intencionada que cristaliza en ese artículo ciento treinta y cinco el Estado el Estado debe garantizar primero los beneficios de los acreedores financieros después si puede pagar hospitales y pensiones sexo

Voz 1925 02:48 carta de despedida Angels no hay ninguna mención a Pablo Iglesias además de Carmen de Aroca de Madina nos acompaña en el estudio de uno de nuestros politólogos de referencia Lluis Orriols profesor de la Universidad Carlos III muy buenas noches hola buenas matices emprendido la renuncia de Bustinduy bueno

Voz 8 03:04 obviamente no no no no esperaba esta noticia pero tampoco me parece los acontecimientos que estamos viendo estas últimas semanas que afecta no sólo a a Unidos Podemos y los resto de partidos en la configuración de listas tapón perece particularmente sorprendente no estamos en un momento en un contexto de gran común son política donde los partidos políticos están redefiniendo no estamos en un momento de velocidad de crucero sino que estamos en un momento en donde las de los partidos están redefiniendo están muy ese están real adaptando a un nuevo entorno muy particularmente en espacio ha sido la derecha en este caso a lo mejor no es tanto una redefinición de un espacio que ya ese espacio ya había quedado digamos más o menos asentado en Vistalegre II pero sí en abrir las heridas justo tres meses antes de las elecciones que seguramente es el error táctico que es que que ha hecho un partido político más grave B en los últimos en los últimos años no como desde el de Podemos y abrir las viejas heridas justo pocos meses antes de las elecciones

Voz 0194 04:02 Bustinduy ha sido el último pero estos días hemos visto los que entraban los que salían los que salían por voluntad propia los que salían porque les echaban los marginados sea sacrificado la capacidad os está sacrificando talento por fidelidad al líder

Voz 8 04:17 bueno es que en en política tiene que haber un compromiso entre ambas Erik y además la fidelidad no tiene porque ser a Santa agónico va al talento pueden haber gente talentosa y fiel no pero es verdad que puede sorprender cuando los partidos políticos ese dotan de sistemas de de primarias para elegir a sus candidatos luego digamos hay mecanismos correctores por decirlo esta forma de esas primarias eso puede sorprender pues porque cuando tengamos el electorado ha hablado parece que ese sea la última palabra pero en todo caso no es algo tan excepcional en política es decir las las primarias para selección de candidatos muy a menudo los partidos políticos nos intentan buscar un compromiso entregar voz a la ciudadanía tener un cierto poder de veto o seleccionar candidatos hay diferentes fórmulas para intentar condicionar o hacer digamos el margen digamos de decisión más más estrecha

Voz 0194 05:12 sí que hay algo de ajustar cuentas a la hora de confeccionar la lista si te hablo del del Partido Popular y del Partido Socialista como Pedro Sánchez borra por ejemplo todo lo que tenga que ver con Susana Díaz por poner un ejemplo o como el Partido Popular como Pablo Casado borra todo lo que tenga que ver con Mariano Rajoy o con Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 8 05:28 a mí me parece más comprensible en el caso del Partido Popular y el Partido Popular es un partido que llevaba muchos años dando la espalda a la a la a la crisis política en un partido digamos que había quedado congelado que necesitaba una remodelación de su proyecto un recambio importantísimo es y hay llegó tarde pero llegó eh era una asignatura pendiente eran no es normal que el Partido Popular R defina en un momento en que su espacio está totalmente es un espacio absolutamente distinto donde sus postulados ideológicos y estratégicos nada tienen que ver con los postulados ideológicos estratégicos que tenían hace un año y pronto se se tiene que trasladar también en que en que en que en cuál es el equipo que va a estar ahí no por tanto a mí no me parece tan sorprenden en el caso del partido del Partido Popular en el caso del partido socialista obviamente también ha habido un cambio estratégico estratégico importante expresó ya desde hace más tiempo podían haberse las heridas haberse sellado un poquito más a lo mejor hubiese habido más margen digamos para para la integración que por otro lado la integración de las distintas facciones en los partidos políticos es importante si alguien piensa que tener un grupo fiel es algo ventajoso se equivoca eh la fidelidad e a menudo y no se paga con ruido cuando a las facciones perdedoras y no se les ofrece digamos una cuota no se les ofrece digamos una posición digamos cómoda dentro el partido eso puede generar lesiones más callado sin es tienes dentro hay estos son unos es es es digamos ruido interno intercambia ruido interno por por por cuotas no eso funciona y eso funciona empezábamos hablando de Bustinduy pero Podemos no ha sido una excepción y la lista de bajas hemos empezado apuntar algunas no se limitan sólo a esta fuerza política Pablo

Voz 1667 07:14 desde luego que no los dos grandes partidos lo decía ahí se llevan la palma especialmente el Partido Popular la renovación de Pablo Casado en sus listas deja fuera figuras con amplísima experiencia parlamentaria hay también de gobierno Cristóbal Montoro es un ejemplo

Voz 9 07:27 el Gobierno echó el anzuelo sino un cebo mínimo mínimamente atractivo decía pues no tienes ningún los precintos se van a otros sitios

Voz 1667 07:37 justificaba la última amnistía fiscal el dos veces ministro y diputado desde el noventa y tres esta vez no ocupará ningún puesto en el Parlamento en idéntica situación otros marianistas como José Luis Ayllón Fátima Báñez o el ex portavoz de gobierno Íñigo Méndez de Vigo permítame

Voz 10 07:53 que acabe recordando Cervantes el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho por tanto a la Feria del Libro a comprar libros que este año también también es un buen año para industria de libro con

Voz 1667 08:07 a recomendaciones culturales como esta finalizaba sus ruedas de prensa de los Consejos de Ministros abandona la política activa después de treinta años y en el PSOE pierden en general decíais los que apoyaron a los que no apoyaron a Pedro Sánchez en las primarias

Voz 11 08:21 primos país muchísimo mejor que que teníamos hace treinta años muchísimo mejor que han sufrido muchísimas transformaciones que hemos desembocado a una sociedad bastante distinta de la que teníamos cuando comenzó la democracia y esa sociedad distinta seguramente va a necesitar un PSOE distinto un PSOE distinto con un proyecto político distinto éste

Voz 1667 08:38 puede ser un buen ejemplo Ignacio Urquiza desplazado por el propio Sánchez en las listas a pesar de haber obtenido el apoyo de las bases socialistas para ser número uno

Voz 0194 08:45 Teruel Luis edita sorprendido alguna alguna de las bajas todas estas que hemos estado hablando durante todos estos días

Voz 8 08:52 yo más que bajas me han sorprendido más las altas no

Voz 12 08:54 oye es verdad que ha

Voz 8 08:57 la Ignacio que hizo por ejemplo obtuvo el noventa por ciento de los apoyos en su territorio pero también es verdad que formaba parte digamos de de la facción rival pero es es es en ese momento en que a lo mejor el compromiso hubiese ayudado pero bueno en todo caso es es normal que os partes pues ahora no no estamos en en en en situaciones de normalidad te decía que me pide sorprendido más las altas porque de de la última semana y media quizás de las de los fichajes que más creo que que que son erráticos y que y que y que son contra intuitivo es para a mi entender son los de Vox no Vox todos pensábamos hubo muchos no todos muchos pensábamos que estaba llamado a ser un partido de corte extrema derecha populista al estilo de los partidos que tanto éxito están teniendo ahora mismo en las democracias parlamentarias de nuestro entorno jugó un partido de extrema derecha de corte populista raramente raramente recluta gente del establishment no encontrarte a la vocación de reclutar a militares y reclutar muy particularmente a históricos y políticos del Partido Popular lo que hace es en la poner digamos una losa a ese proyecto populista es decir lo que están haciendo es limitar muchísimo la capacidad de crecimiento y de alcance que tiene que tiene que tiene que tiene Vox evidentemente podrá lograr ganar terreno en la competición que tiene en la derecha pero es que precisamente la extrema derecha populista se caracterizaba no por ser un partido que lograba votos propios de los partidos de los votantes más conservador sino de crear coaliciones entre votantes muchos de los cuales provenían de la de de los litorales de las de las bases de la social

Voz 0194 10:37 el democracia déjeme que tras una última pregunta antes de abrir la la mesa de tertulia los fichajes mediáticos es decir la búsqueda de un nombre más o menos conocido porque luego también hay nombres que son conocidos en un sector determinado que luego gran público los electores tampoco los conocen qué te parece

Voz 8 10:53 bueno la esto no es nuevo aquí es un fenómeno que va acompañado con la personalización de la política en en el mundo anglosajón se se conoce como Celebrity Politics Isasa judía la bastante Endo eh en en Ciencia Política hilo que muestra es que en en reclutar a famosos permite una altísima visibilidad permite dotar al partido digamos de cierta de de un candidato que es imprevisible e ilusionante a que digamos que es menos conocido y que por tanto se generan expectativas ciertas expectativas pero también es verdad que si los estudios los estudios que que intentan vuestras y realmente al final esto es rentable electoralmente son bastante escasos no es decir la rentabilidad electoral que se hace la visibilidad así pero la rentabilidad electoral es escasa hay por ejemplo algunos estudios de de de de famosos norteamericanos la Jennifer Aniston por ejemplo la de la selección de friends no con su en d'Ors me no ha al Partido Demócrata no qué efecto podía tener no el resultado es estudio mostraba que los que los efectos eran incluso negativos que no sumaba sino que que que resta

Voz 13 11:58 no voy a abrir a la mesa de anal

Voz 0194 12:01 Luis tú te incorpora si participas como como uno más Madina vaya a empezar contienda como no porque no sé por qué porque tú has estado allí concepciones de listas asestado en listas tú dirías que ahora se confeccionan de una manera diferente

Voz 0515 12:15 sí yo creo que sí yo creo que indudablemente no yo creo que la política está en proceso de cambio a todos los efectos bueno digamos que esto que denominamos en la crisis del bipartidismo dando organizada por la ciencia política a la sociología derivó en una demanda de democratización de los partidos además de muchas otras variables no no se puede pedir democratización de las organizaciones políticas después de analizar esa democratización como si fuera una guerra por tanto en los procesos de democratización ganador

Voz 0194 12:43 los perdedores no hay facciones Urquijo López

Voz 0515 12:45 desde hacía ninguna facción Urquiza pertenecía a un partido político los que votan a un candidato u otro candidato en un proceso interno de primarias da igual de un nivel regional local autonómico o federal en el caso del Partido Socialista optan por una opción de lo que forman parte de un partido por tanto primer análisis desde mi punto de vista no podemos demandar democratización ya los procesos de democratización darles una dimensión bélica con con con un concepto de guerra que en mi opinión es una mala comprensión de esos procesos que nosotros mismos demandamos no yo creo que hemos entrado en una fase en la que ya no es sólo que los partidos elijan a sus líderes sino que algunos líderes están cayendo en la tentación de elegir a los partidos que este es un paso novedoso como tienen ellos que sea

Voz 0194 13:26 partido exacto ahora son dos

Voz 0515 13:30 en primer lugar incapaces de convivir con la propia pluralidad interna de sus organizaciones política es caro cuando alguien tiene dificultades para convivir con la pluralidad interna de su partido es muy difícil imaginar le ya comprendiendo gobernando la pluralidad interna de un país de cuarenta y ocho millones de habitantes

Voz 0860 13:48 complejo como pocos en nuestro entorno europeo como es éste

Voz 0515 13:51 es el nuestro no por lo tanto bueno yo creo que en ese sentido no no a mí al menos no se me hace raro ver qué parte de esta vamos a ver cómo el recorrido que viene no pero esta parte en la que estábamos de precampaña los candidatos no están proponiendo gobernar una España que es como es están intentando que España se parezca a ellos ya Hilario afortunadamente este país se parecen poco a sus líderes

Voz 0194 14:13 ahora cuatro también ha estado en la en listas y en confección es de listas también dirías que se confeccionan ahora de una manera diferente

Voz 0860 14:19 yo creo que no yo creo que siempre se ha confeccionado de la misma manera de hecho la disolución de Parlamento bien sean adelantado en su momento constituyen por sí un auténtico ERE político no sea en principio a todo el mundo a la Gaye lo que ocurre es que puede yo creo que además deben de ser así yo no creo en la permanencia la constancia en el ejercicio de las dictadura política creo la renovación de hecho no me parece bien que algunos diputados hayan llevado a cuarenta años sentado en su silla cubrir algunos de los cuales el el conocen apenas intervenciones tanto a mi me parece que bueno ahora que esto es novedoso ahora no lo que novedoso lo que ha dicho ante Lluís que los partidos están en crisis y por tanto los aparatos incluido su secretario generales sus líderes controlan menos y por eso se ve más lo que ocurre pero si uno tuviera la paciencia y la edad que yo tengo Event lo que yo he visto en las lista de muchos partidos algunos muy todopoderoso con secretarios generales y presidentes y no son ni siquiera discutidos sino a los que se les reconoce una trayectoria y una paternidad de principios democráticos pues yo creo que siempre ha pasado hecho Asahi que ahora es mucho más visible ir a mí antes decía hay que a él le llamaban la atención las altas no a mí lo que me preocupa es la persistencia de algunos es que hay alguno que no pueden con ellos hay alguno que son auténticos émulo de Pío Cabanillas no que no había quién pudiera con él no no del mismísimo Alfonso Guerra que no sé con virtud de que primarias mágicas salía siempre de número uno por Sevilla no por eso digo que bueno yo no veo nada nuevo ahora lo que sí veo es que todo es más elocuente porque los los partido tienen menos o menos poder menos estructura

Voz 0378 16:14 yo creo que siempre se han hecho de forma parecida en las listas pero ahora yo creo que se ha agudizado sea siempre por lo menos se intentaba o disimular

Voz 0194 16:27 de manera menos elocuentes como decía antes

Voz 0378 16:29 disimular que te has o a todos los que no te han apoyado o por lo menos rescatar alguno a los más valiosos quizá no a todos para así garantizar te

Voz 14 16:41 en un

Voz 0378 16:44 caudal que la verdad es que yo creo que ningún líder actual

Voz 0194 16:49 en condiciones de desaprovechar de paso

Voz 0378 16:51 poder decir que habías hecho en la integración cuando directamente la minas a a todos me parece que ya estamos hablando de otra cosa de lo que estamos hablando yo creo yo voy a hablar del Partido Popular que es lo que yo más conozco porque se el el que sigo creo en este caso lo que esta intentando hacer Pablo Casado o Teodoro García Egea que parece que es que no está haciendo es hacer un grupo fiel idea amigos para que en el caso de que los resultados no sean buenos garantizarse que no le van a a la primera desde que que no van a a plantarle cara

Voz 12 17:36 prefiero de que malo eres esto hay que cambiarlo

Voz 0194 17:39 me parece que por ahí van las cosas en por lo menos para siempre que esto no

Voz 0378 17:43 en absoluto hemos visto bueno en el Partido Socialista también hemos visto cómo ha habido cambios de unos bandos a otros y al final pues tampoco eso se paga porque quizás se ha hecho demasiado evidente en algunos casos no yo creo que no son las fidelidades nunca nunca son son para siempre

Voz 0194 18:03 déjame que apunte una una baja más

Voz 15 18:06 par de bajas más ahí en los partidos independentistas baja involuntaria la de Joan Tardà o involuntaria como la del portavoz del PDK hasta ahora

Voz 16 18:14 Carles Campuzano Este se va o lo echan bueno yo quiero quedarme

Voz 17 18:18 osea que quería quedar tuvimos un debate discusión defendimos algunas ideas parece ser que no hicieron mucho caso algunos y aquellos que no merecieron mucho caso

Voz 16 18:30 pues no estamos en las listas las ya hace una semana decías es sincera Basij en hora

Voz 1667 18:35 veinticinco ahora se despide del Congreso después de veintitrés años de vida parlamentaria

Voz 0860 18:40 no quería decir también que hombre que irse irse tampoco Se va mucha gente definitivamente quizá tenemos delante un caso especial que en de Madina no porque al final fijaros estaban diciendo oye no pero los que no en algunos partidos lo que no estén en la lista del del Congreso a está en el Senado y además no siempre lo mismo es son siempre las mismas tortuga lo mismo cubo y además hay sí alguno al final no le toca Palomero Le damos la pedrea la pedrea que el Parlamento Europeo es decir que hay un círculo de de diputados que al Firat sea que se vaya que se vaya aquí se va muy poca gente

Voz 0194 19:17 echando Campuzano os estaba pensando Se pierde también con algunos de los nombres Campuzano es uno de ellos se diputados experimentados en la negociación bueno

Voz 8 19:27 el caso de Cataluña de los partidos catalanes perdona es sin duda sin duda así de hecho era el grupo parlamentario del con esos diputados una reserva una reserva de los últimos de los últimos convergentes no de los últimos diputados que vivían que habían vivido y que habían mamado que Ike que creían en en la vieja en la en la vi en las viejas lógicas de partidos nacionalistas de pacto yo creo y quiero recordar que España aún siendo una democracia parlamentaria es la democracia de las más que ha tenido los gobiernos más longevos de todo de todo es decir la la esperanza de vida digamos de Gobierno hasta hasta la ruptura sistema de partidos era practicamente de cuatro años es decir se culminaban legislaturas y esto a los españoles os puede parecer normal tienes unas elecciones hay cuatro años y nuevas elecciones pero un sistema parlamentario no es tan común la esperanza de vida de los partidos políticos es prácticamente la mitad de años no esa estabilidad que vivía que vivía España era gracias a esta a este es grupos parlamentarios vascos catalanes de pacto no esto no estoy es probable que muera con con este relevo no oír claramente había una disputa en Cataluña entre los que estaban en el Congreso de los diputados y los que dirigían los partidos no que que los que nos han dado pues se sonadas broncas en el durante el último año

Voz 0194 20:49 déjeme que le cuente a los oyentes que la idea de reflexionar un poquito sobre esto me lo ha dado dardo Madina esta mañana que me ha mandado una fotografía de cuatro miembros de una tercero Julia política que hacíamos aquí en Hora Veinticinco maravillosa con Carles Campuzano con Eduardo Madina con Errejón Icon Aitor Esteban hay claro Eduardo Madina ya no se dedica a la política Carles Campuzano no quería irse pero se va Íñigo Errejón ya no está en el centro de Podemos ya no estaban podemos Aitor Esteban sí sube ahí en el PNV con lo cual madera casi estoy pensando que claro cuando llame algún político para que participen la tertulias veinticinco me va a decir que no

Voz 18 21:27 yo creo que ya te dije que lo seguro esta experiencia previa volverá a pies también salen de aquí hasta ministro e también alertó también ministro diputado y lo único que falta que le toca algún algún día la lotería es algo bueno seguro que la habrá toca de eso rival