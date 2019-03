El ministro inglés que compartió amante con un dirigente soviético

Voz 1

ahora nos hemos acostumbrado a que los políticos mienten igual que también se ha convertido en normal interrogarlos sobre su vida personal que nos mientan ahí también qué mejor ejemplo que Donald Trump que está siendo investigado no ya por acostarse con instó mirando de una actriz porno sino por sobornarla luego para que no hablara pero todo era muy distinto hace cincuenta y seis años más en el Reino Unido y no me refiero a que los hombres se comportarán mejor no no lo hacían pero se hacían menos preguntas y era muy raro que un escándalo llegara a los huidos el gran público pero es justamente fue lo que sucedió el veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y tres cuando el que tuvo un día pésimo fue John Profumo Un político del Partido Conservador británico Profumo era el secretario de Estado para la guerra que da el título un poco terrorífico que tenía al ministro de Defensa en el Reino Unido de la época y ese veintidós de marzo Profumo tuvo que responder a preguntas sobre su relación con la modelo Kristin Gila los periodistas hacía días que sabían que había esta relación pero callaban por discreción pero el veintidós de marzo parlamentario de la oposición le preguntó si era cierto o no lo oir y lo hizo con un buen motivo Kristin killer era también la amante de Jeffrey Kenny Ivanov Un miembro de la embajada soviética un riesgo muy real de Christine estuviera pasando secretos militares pues tengo una cama la otra Profumo en un principio negó que hubiese tenido más que una relación digamos social con killer pero al final la verdad salió a la luz tuvo que dimitir de todos sus cargos hacía al final de su vida casi cuarenta años después de estos hechos logró rehabilitar algo su nombre pero ni él ni killer superaron nunca esos fatídicos días de mil novecientos sesenta y tres