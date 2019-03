Paco Jémez: "En estos momentos tenemos que estar todos para ayudar al equipo"

Voz 1 00:00 Icon Paco G B que está por ahí junto a nuestro José Palacio hola Palacio muy buenas hola qué tal muy buena Manu Busto como le e leves

Voz 2 00:07 puede veo hecho un toro eh a Red vive aquí con una sí sí sí sí bueno con mucha ilusión además se tenía que haber estado la rueda de prensa eh cuarenta minutos has visto discurso impecable muy ilusionado y eso sí ha venido con las pilas cargadas tanto él como todo su cuerpo técnico porque me han dicho que en los entrenamientos no les ha dado cancha los jugadores se doble sesión hoy ayer por la tarde también duro

Voz 0178 00:31 no pero sobre todo porque como esta semana no hay Liga es decir no no tenemos pensamiento de entrenar mañana y tarde y una vez que empiece el chorreo de partido de miércoles domingo de Domingo domingo ahora hemos aprovechado venimos nuevo necesitamos tiempo no hay Liga este fin de semana pues vamos a intentar aprovechar ese tiempo vamos a entrenar bien para luego también darle el fin de semana de descanso que yo creo que los chavales lo que necesitan también a descansar Hay y olvidarse un poquito no de esto y limpiar bien la haga mente empezaremos otra vez a entrenar la semana que viene ya de cara al partido del Atlético

Voz 2 01:03 sobretodo Manu ha llegado mucha fuerza y mucha ilusión a Vallecas

Voz 3 01:06 que Paco Jémez podrá salir bien no podrá salir mal sólo el tiempo lo dirá pero nadie puede discutir que le echa un par de pelotas siempre a los proyectos que que tiene entre manos y este es este es uno que seguro que va a intentar que salga lo mejor posible aunque es difícil es muy difícil Paco y eres consciente de ello no sí sí claro que hay que mirar la tabla clasificatoria todas te cuenta de la dificultad no si eso le sumas bueno pues la racha que llevaba el equipo de de siete partidos consecutivos perdidos pues o cortamos esos rápido

Voz 0178 01:34 Nos vamos a quedar prácticamente sin tiempo en puntos para poder para poder luchar por el objetivo pero lo he visto hacer en otros equipos con lo cual no creo que que nosotros no seamos capaces de hacerlo el quid de la cuestión va a estar en limpiar la cabeza de los jugadores al máximo y en el menor tiempo posible porque eso no va a dar a ver las cosas con otra perspectiva Hay sobre todo encontrarnos a un equipo diferente no es diferente en ciertas cosas porque que que yo creo que ha ido perdiendo poquito a poco con con con una derrota con otra derrota con derrotas es la quitado desconfianza y eso ha hecho que que el equipo que hacía unas cosas al principio temporal además pues poco a poco la vaya cambiando

Voz 4 02:12 por si alguien tiene dudas va a jugar este rayo de Paco Jémez como el anterior Rayo de Paco Jémez

Voz 0178 02:19 hombre yo quiero que juegue indudablemente no tenemos el tiempo necesario para para para entrenar todo lo que quisiéramos entrenar no tenemos una pretemporada para encajar combinaciones Si funcionamientos que necesitábamos sobre todo para salida de balón y demás pero la idea va a ser la misma está claro que vamos a estar un poco atados por el tema del tiempo que tenemos para entrenar a yo no le voy a pedir a un jugador que haga algo que anteriormente no ha entrenado ya que no lo vamos a tener que no lo vamos a tener interiorizado

Voz 3 02:46 no lo digo porque he leído por ahí no sé dónde si lo supiera lo diría pero sigue leído por ahí bueno ahora viene Paco Jémez al Rayo preparamos otra vez la defensa en el medio campo con un equipo que está jugando el descenso no sé que ya verás

Voz 4 02:59 eso he dicho sea o sea que si alguien me hacen

Voz 0178 03:02 ahora que metiéndonos todo atrás no estaban que lo meto

Voz 3 03:04 pero no me lo aseguran Larguero yo creo claro claro si te es algo que pasa si lo toda trae luego te van a criticar te van a dar más todavía

Voz 0178 03:12 me van a dar hasta en el cielo de forma tengo una

Voz 3 03:15 las que más se note lo cierra la boca lo tienes ya lo tengo ya curtido tengo un callo ahí de la D

Voz 4 03:21 eso sí a lo que haga seguro cuando te fuiste del Rayo la otra anterior dijiste que había sido una de las peores decisiones de tu carrera por qué

Voz 6 03:32 pues por qué no

Voz 0178 03:36 creo que me debería haber quedado a el equipo había bajado yo ya he hecho una de las me bueno en aquel momento habíamos hecho los mejores números del Rayo en Primera División A es verdad que yo me senté con Raúl para quedarme eso mucha gente no lo sabe Raúl hoy la desvelado yo eso nunca lo había desvelado lo lo digo porque lo ha dicho él y otro de sí que me senté le dije Si quieres que siga entrenador Androni yo sigo vamos a sentarnos es verdad que no llegamos a un acuerdo es verdad que luego surgieron muchas cosas que no vienen a cuento ahora y que hicieron que tuviera que tomar acción de marcharme pero si volviera a estar en el mismo lugar y en el mismo sitio hubiera haría otra cosa no haría eso

Voz 2 04:18 Pacojo de esa de esa época de esa temporada y siempre ha habido rumores que si el partido Anoeta y unos a sorprendió creo que lo escuchen también todas las de todos los quince del Larguero como se ha calentado un poco yo creo quizá lo mejor en exceso el presidente Raúl Martín Presa hablando de que al equipo le faltaba valentía valentía que no tuvo con la en la última época en sus dos últimos partidos de Michel y luego recordando episodios de esa temporada en la que encendió el Rayo

Voz 7 04:47 Paco hasta el último partido que dirigió con el Rayo Vallecano que fue con el Levante que ganamos tres uno pero desgraciadamente pues bueno lo que sucedió en El Molinón cosas que no debiera suceder deporte limpio pues bueno lo que sucedió nos lleva a Segunda división pero hasta ese día la responsabilidad la profesionalidad y la lealtad con el club fue máxima de este señor por eso está aquí responsabilidad y lealtad que personas en ese momento con responsabilidad en este club no tuvieron Si bajamos tiene que ser que nosotros cómo bajamos el año con todo el dolor que es bajamos pero como bajamos la segunda vuelta que se nos adelantó a otro rival directo en dos acciones cuando menos sospechosas de un jugador nuestro que a mi me gusta hablar muy claro en Granada no repone hemos y con todo lo que pasó en Anoeta pues porque Manucho no acertó a meter veinte centímetros más abajo un remate de cabeza pero murió Soir intentándolo

Voz 8 05:42 así fue lo ha explicado bien no pago

Voz 0178 05:45 sí yo hacía falta explicar tanto claro normalmente cada uno es yo sí yo me responsabilizo de mis cosas Joker yo le agradezco mucho a Raúl a su palabras porque yo creo que iban por el lado de quería apoyarme no yo se lo agradezco muchísimo

Voz 9 06:02 eh

Voz 0178 06:04 cuando habla de cosas tan tan particular hay tan y tan espinosas como como esas hay que tener muchísimo cuidado muchísimo pausa porque lo mejor es tener prueba yo si hubiera tenido prueba de Argo de las puede hubiera puesto encima de la mesa no valen creí que yo pensé que tal o cada uno tenemos nuestra opinión cada uno tenemos nuestro punto de vista hay a mí me han contado muchas cosas me han dicho pero yo sin tener pruebas de nada indudablemente es que yo ya que yo ya lo tengo está olvidado decía nosotros no fuimos a Segunda División tenemos que asumir que lo hicimos es que fuimos los responsables no iría partida ello yo no quiero hacer valoraciones de ningún tipo yo creo que sí le agradezco a Raúl son las palabras que ha tenido para mí porque creo que bueno que esa sentía la necesidad de hacerlo oí Ivonne como tú has dicho antes es decir a mi se me podrán achacar muchísimas cosas pero lo que no puede decir nadie es que no soy un buen profesional porque eso siempre he intentado que que quede patente todo lo que hago y luego me podré equivocar no me puedo equivocar poder tomar mejores decisiones peores podré decir las cosas de una manera de otras pero creo que si vengo aquí a trabajar la gente no puede tener ninguna duda de que de que vengo a eso y que lo

Voz 8 07:10 vamos a hacer lo mejor posible con Michel has hablado no tengo que hablar

Voz 0178 07:14 no quiero dejarle unos días porque creo que han tampoco a el momento Michel es amigo mío y creo que la información que me puede dar pues me va a valer de mucho no entonces la semana que viene le llamaré

Voz 9 07:25 si le apetece ahí estaba cómodo

Voz 0178 07:27 el ex disidente seguro que sí pues nos sentaremos a comer charlaremos todo un poco

Voz 4 07:32 bueno tienes hay algo que no tienen todos los equipos que es un delantero que mete goles no que en esta en este momento la temporada tener a un Raúl de Tomás que lleva once para los diez partidos que quedan es un arma que hay que aprovechar no tienen que llevar con veinte como venimos o sea que se ponga las

Voz 3 07:47 en la que como te estoy oyendo se acaba de pegar un brinco en la cama que bueno no ya se lo digo yo me pregunto que se va a enterar dichos Paco dueño es algo que si no les exigimos sé que es muy bueno

Voz 0178 08:02 a lo mejor hay que exigirle al máximo tiene capacidad para hacerlo no me cabe ninguna duda

Voz 4 08:06 tu primer partido bueno estuviste aquí con nosotros de comentarista luego te fuiste a México tú siempre estás pegado al fútbol de una manera o de otra luego volviste Las Palmas y ahora estamos otra vez de comentarista que esto es algo de supongo uno que está metido en el mundo del fútbol y que espera la llamada de un banquillo en cualquier momento casi es obligatorio hacerlo no porque te obliga a ver a los rivales al fútbol las ahora sabes tú próximo partido es el Betis pues tú estás viendo al Betis todas las semanas no tú sabes cómo está el equipo Setién no

Voz 0178 08:32 es una buena manera de de esta hablaron estaba padece aunque no estés en ningún tema de Estado de prensa o de Amado de televisión radio enormemente siempre te ocupas de ver de ver algún partido pero claro no es lo mismo tener que hablar de de toda una jornada porque eso te obliga a verla no claro claro claro claro entonces esto estos meses ha trabajado para que estaba haciendo cosas para para medio pues me ha valido muchísimo para seguir con esta hoy para ver una cantidad fue lo que yo no me esperaba que iba a haber edicto casi tanto fútbol como cuando estoy en activo yo tengo que comentar

Voz 1054 09:05 esta nada no voy a decir unos héroes que me decía No pregunte por esto que lo lo que no digo partido ni ni apunta pecho la hace ya muchísimos años se muchos muchos muchos años ya ha prescrito ya prescrito pero pero si me preguntas que no he visto en Hoy por eso aunque no lo visto estaba muy ocupado dueño en

Voz 4 09:23 además de además de vosotros estáis ahí abajo el Huesca Celta Villarreal Valladolid Levante Leganés ya un poco más arriba besa Celta y Villarreal

Voz 8 09:35 peleando por la permanencia hasta el final

Voz 0178 09:38 espero que sí yo creo que ella sí espero que sí pero que si el Villarreal lo importante que es ganar dos partidos seguidos o coger un poquito de aire pero entiendo que la pelea bastara hasta el final posiblemente hasta al Valladolid no es verdad que luego el Levante un equipo que está por delante se puede meter en un lío si si si cojo una racha hala pero parece que ya tiene si ya tienen un poquito más de margen entonces bueno al final ojalá se meta más gente cuanto más de una oportunidad para todos claro pero yo creo que el margen va a estar ahí

Voz 4 10:06 oye Paco has firmado hasta dos mil veinte que es una condición que pusiste coges el equipo para estos partido se quedan pero también la temporada que viene si el equipo baja están oyendo los aficionados del Rayo Jémez será entrenador

Voz 3 10:17 segunda al cien por cien sobre todo si iba

Voz 5 10:20 a rondar a usted

Voz 3 10:24 os lo he oído lo has oído claro pues verá cómo alguno no lo no lo entiende sobretodo uno verá cómo alguno lo malinterprete sobre todo si bajas pero también si os quedáis hombre claro pues cero pero sobre todo si va si bajamos

Voz 4 10:38 oye y una cosa más que yo he alucinado un poco esta mañana cuando estábamos viendo estaba yo en la tele y Mediaset estábamos lleno en los monitores la señal en directo de tu de tu rueda de prensa ya he visto en un momento dado se acerca otoño Toño García nuestro compañero de la radio de la tele ha dado la carta esta de de las peñas que están en contra de tu nombramiento que a mí me hace una gracia no solamente los aficionados son libres de opinar faltaría más pero me ha me llamó la atención no que en plena presentación tuya te entregue en una carta que estéis ahí leyendo los dos y tal no sé yo creo que no yo lo de

Voz 0178 11:12 conocida no es verdad que no tenía con lo que había dicho no no no no me he dicho nada no te has sorprendido sí sí claro que me ha sorprendido por supuesto me sorprendió

Voz 6 11:21 en opinión de otra cosa porque bueno no no creo que que

Voz 0178 11:25 que no lleva a ningún sitio es decir en estos momentos todos los que estamos aquí estamos para ayudar al equipo y que se que ellos van a estar con el equipo y para mí eso es lo más tranquilizador rector de todos pero muchas de las cosas que aparecen en esos no son ciertas no es eso molestado no hubiera preferido que se hubieran reunido conmigo que se hubieran sentado como ya lo hicimos en la en la primera etapa como entrenador que hubo gente que vino a hablar conmigo porque bueno parece que teníamos pendiente algunas cosa del pasado y lo arreglamos fantásticamente bien que cómo se arregla las cosas en dando con la gente hablando con respeto y con cercanía yo hubiera preferido que hubiera sido así pero bueno vuelvo a repetir respeto la opinión de la gente puedo respetar la opinión de de de aficionado del Rayo que creían que yo no soy la idónea para sentarme en el banquillo

Voz 3 12:09 eres mercenario que no varios que quieren en el campo los colores que si ahora no

Voz 0178 12:14 dos récord pero no puedo respetar no pudo revalidar de ninguna de las manera a cosas que no son cierta no no y sobre todo cosas que van más allá de lo estrictamente deportivas y no voy a aceptar tampoco ninguna fuerte respeto en nombre nosotros más ha hablado mal ni de la ciudad el Rayo bueno ante me acordaría la lengua de de ningún aficionado el Rayo yo entiendo que bueno pues no puede tiene que haber opiniones para todo pero yo creo que también hay forma y manera de de de poner esa opinión yo creo

Voz 4 12:42 estoy algún en algún día lo he hablado con él pero yo creo que esto es solamente por la por la debilidad que muestra el presidente es mi opinión Martín Presa si el día que desde la directiva dejen claro que los directivos son los que fichan entrenadores

Voz 5 12:56 sí

Voz 4 12:56 los entrenadores son los que dirigen los equipos los jugadores son los que juegan al fútbol los aficionados pagan la entrada o animan no pita bueno cada uno que exprese públicamente pero que los que deciden los entrenadores no son los aficionados que son los presidentes el día que eso quede claro y Martín Presa muestre una autoridad que creo que ahora no tiene pues a lo mejor dejan de pasar estas cosas en un club

Voz 0178 13:18 como el rayo que no debería no debería ocurrir en mi opinión

Voz 4 13:22 pues nada Paco yo te deseo paz Palacio tienes alguna para de la última Paco Jémez

Voz 2 13:26 nada nada ya vamos a dejar que te leído que separa el hotel nada ya aquí está de después de que tengo un día largo yo creo que ya es hora de dejarlo

Voz 3 13:37 pues nada Paco te dejamos mucha suerte lo que había temporada ya iremos hablando es un abrazo fuerte ahora también Paco Jémez en directo

Voz 4 13:44 Larguero palacio ahora estos días a entrenar y a preparar el partido contra el Betis que no está mal el toro que viene para debutar eh

Voz 2 13:50 basta bien en ese partido fijarnos en la posesión eh Paco Jémez contra quién quién se la gana y sobre todo lo que gana que los aficionados al Rayo Vallecano que esos tres puntos se queden en casa porque es la gran final ahora que van a ser finales pero la gran final es ese domingo a las dos de la tarde estrenando horario además en Vallecas ese ratio Betis un abrazo

Voz 3 14:09 nació