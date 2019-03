Aleñá: "¿Si me gusta más Xavi o Iniesta? Me gusta más Xavi por los años que lo he visto jugar"

Voz 1 00:00 doce y doce

Voz 2 00:04 eh antes de irme con Axel Torres me voy a Granada está por ahí Luis Ruiz compañero de Radio Granada donde ha jugado hoy la sub veintiuno que ha ganado uno cero su partido contra Rumanía Hola Luis muy buenas olas buenas noches Manu pues en el campo de equipo

Voz 1375 00:19 debe ser de primera ahora mismo marcharse a la sombra de Osasuna en la en la segunda división hay que quiere estar en primera el año que viene haya jugado la sub-veintiuno con un solitario gol de Mikel Merino que alaba la victoria en este amistoso a la a la Rojita no

Voz 1867 00:32 sí le ha costado a la Rojita abrir abrir el marcador

Voz 3 00:36 hace unos minutos el perfil Juanjo Mikel Merino ha rematado una segunda jugada a raíz de un saque de esquina y ha conseguido anotar el tanto que daba la victoria a la selección española se ha mostrado más superior la selección de Luis de la Fuente que Rumanía pero le ha costado mucho llegar a esos últimos metros de la portería rival con cierta holgura para intentar anotar el tanto que como decimos ha llegado cuando faltaban veinticuatro minutos para el final de un partido que han presenciado alguna mil aficionados en Los Cármenes

Voz 2 01:04 no estaba muy bien Strong

Voz 3 01:06 veinticuatro años hacía que no venía la sub-veintiuno Granada una afición que como tú dices está deseando romper al equipo en Primera pero mientras tanto pues se conforma con segundo Icon como citas como ésta como la como

Voz 1375 01:16 hombre no está mal no está mal hay nueve mil espectadores en Los Cármenes pues ahí está Luis Ruiz nuestro compañero de la SER allí en Granada pero la selección XXI ha terminado el partido marchaba a Marbella donde están ya concentrados en el hotel y creo que están o han o acaban de terminar de cenar a las doce y cuarto está por ahí Carles Peña que ha debutado hoy con la XXI al centrocampista del Barça

Voz 2 01:32 la hola Carlas muy buenas hola buenas noches te has terminado cenar si ahora mismo os habéis llegado tarde tarde llegamos tarde cuanto avistar dado viaje un par de horas editan sí sí sí bueno salió un poco tarde pero ahora se lo habían aquí qué tal la cena estaba casi no sí sí sí como siempre con hambre el partido no buenas y como quita y ahora a la cama a descansar y a

Voz 1375 02:01 me imagino que a repasar un poco mentalmente las imágenes de lo que ha sido tu debut con la sub-veintiuno no

Voz 1867 02:06 sí sí está claro hoy es día muy especial para mí el poder bueno poder debutar con la sub veintiuno pues otro otro sueño cumplido difícil la verdad que que es muy feliz también por la victoria la verdad que ha sabido todo

Voz 1375 02:21 no mal la cosa no veintiún años has debutado esta temporada en Primera División con el Barça debuta con la sub veintiuno te esperabas un poco más más minutos en el primer equipo a pesar de que el año generales positivo esperabas haber jugado más

Voz 1867 02:36 no no la verdad es que para nada al contrario te diría que menos porque bueno año que está muy difícil con la lesión con la la operación empecé jugando y todo con el filial para coger forma y te lo perdiste tú sí sí sí sí lo pedí yo es una cosa que luego de ello porque sabía que iba a tener cero con el primer equipo por por cómo estaba el medio campo que estaba muy lleno con mucha competencia cuando ya te digo eh ahora aprovechando las oportunidades ya te digo muchas minutos de vale no es que me esperaba y estoy muy feliz

Voz 1375 03:07 poquito a poco el año que viene habrá más yo siempre yo siempre sacó la garra no no no no te conozco personalmente ni su abogado ni me voy a llevar comisión detuvo un ficha pero pero yo siempre digo cuando estamos en en Carrusel y luego en el Larguero digo este tío tiene que jugar más se tiene que tener más protagonismo por lo que representa para el Barça la masía la cantera últimamente un poco abandonada por ese estilo que también me imagino que es importante conservar no no sé qué piensas tú

Voz 4 03:31 sí que está claro que al final te tiene que jugar más

Voz 2 03:37 yo no

Voz 1867 03:41 que sí que que bueno la masía eso de que de que no tira para mí si lleva tirando lo que pasa es que sea claro no es fácil repetir lo que pasó hace unos años siempre lo digo y lo y lo dije hoy mismo que la gente tiene bastante prisa en a ver debutar a los a la gente de la casa pero buena quitando el tener ese nivel sabes la exigencia de la que está este club que es el el más grande el mejor del mundo entonces hay que estar al nivel para para poder jugar ahí sí

Voz 1375 04:12 un centrocampista como tú que sale del Barça de La Masia el estilo tal eso ya de por sí conlleva cierta presión notas que dice joe es que centrocampista del Barça tengo que hacerlo ya como Xavi como Iniesta no

Voz 4 04:26 sí está claro que al final

Voz 1867 04:30 cuando iba al primer equipo cuando sales de la casa la gente ya empieza a comparar siempre ha pasado con las comparaciones pero bueno me centro en en mi carrera en mi en mi trayectoria sí que es verdad que te comparan con Xavi con Iniesta pues ambiente dirán que hacerlo como ellos pero bueno las finales hay que estar tranquilos jugar como como uno sabe y bueno ahora mismo estoy disfrutando muchísimo y aprendiendo una barbaridad

Voz 1375 04:55 oye dime la verdad a ti quién te gustaba más Mójate Xavi o Iniesta

Voz 4 05:01 a él a mí

Voz 1867 05:02 me gusta más Xavi y por porque por los años que que lo he visto jugar quiero muchísimo y siempre me he fijado más pero también se dice Andrés para mí era era una era espectacular pero me gustaba más Xavi porque era mi madre mi posición y bueno me fijaba un poco más

Voz 1375 05:21 ya dónde te gusta jugar más aunque ya nos da una pista con qué te gusta más Xavi pero ahora en el primero en el primer equipo cuando te apostó Valverde un poquito por delante de un poquito por detrás del punta un poquito por delante del medio centro Un poquito escorado a la banda en ocasiones pero aquí donde te gusta más jugar

Voz 1867 05:37 sí sí es verdad que esta noche año en diferentes sitios donde me lo que me gusta jugar de interior derecho por donde juega Rakitic y hay pues que tener con el contacto con el balón que el balón circule un pase por por mí que que muchos balones y luego pues pues la llegado entonces un interior derecho con conllevaba ahí también poder bajar a recibir

Voz 2 06:00 dicen que igual traspasa una Rakitic

Voz 1867 06:03 bueno eso eso no sale la pasear pero vacío confío y creo que ahora mismo digo a mis ojos super importante para nosotros y creo que creo que asegura

Voz 1375 06:14 y que llegue de John que te parece que es otro más a competir con él la verdad que vaya al centro del campo el año que viene en el Barça ya ya puedes meter el codo ahí Carlos eh

Voz 1867 06:22 sí la verdad que apretara a dar las mejores recién de me difícil de John también jugadores espectacular lo he visto los nervios entrado seguir este año hizo un partido lo vi contraviniendo así la eliminatoria con con el Real Madrid y la verdad que es un jugador espectacular diferentes esos que que tienen que venir al al Barcelona porque va a crecer muchísimo

Voz 1375 06:44 oye y lo de lo de entrenar todos los días con Messi uno ya se acostumbra eso

Voz 1867 06:50 bueno no del todo no del todo alguno no no lo seguirla yo porque esto es cada día que pasa muy rápido pero bueno lo que aquí no sea yo lo haré pero sí una gozada aprendiendo lo que se puede y sobre todo pues disfrutando muchísimo de él

Voz 1375 07:05 se le ve con hambre este año LB tiene los ojos que dijo que quería la Champions pero habláis Se habla de triplete en el en El Vestuario de poder conseguir ese triplete

Voz 1867 07:15 bueno está claro que las cosas se están no se están haciendo muy bien que que estamos en un punto de la temporada que bueno que que hubiéramos sin bajo llegar así pero bueno ahora mismo no aún no hemos ganado nada no sean competitivas pues no la Liga la tenemos muy bien tenemos una final de Copa ella está claro que tenemos es el objetivo principal por decirlo de alguna manera que es la Champions ya que el año pasado se salimos de una manera un poco injusta pero ya te digo este año tenemos ese objetivo en la cabeza

Voz 1375 07:46 oye y la última dejó Carla que te vayas a descansar te te sorprende lo del Madrid que haya estado en marzo ya sin sin objetivos que haya vuelto Zidane que lleven tres entrenadores en una temporada como lo has visto

Voz 1867 07:57 bueno al final a la gente a aquel del Real Madrid siempre gane sí que es verdad que raro que que cesen en marzo si sin jugarse sin jugarse nada pero bueno seguro que ha sido un año malo seguro que el año que viene otra de optar a todo bueno soy del Madrid esos grandísimo equipo también colabora con la vuelta de Zidane pues seguro que los jugadores también lo lo agradeces Ny a ver qué tal les va

Voz 1375 08:24 el Madrid ni de Polonia no

Voz 1867 08:26 no no no estoy muy feliz de no hacer nada he sido culé toda mi vida eso espero quedarme aquí muchos años

Voz 1375 08:33 llevas en la sangre tienes la cabeza bien amueblada tiene

Voz 2 08:36 está bien amueblada la cabeza tienes un buen pie izquierdo

Voz 1375 08:39 tienes personalidad que tienes muchos años por delante para para dar muchas tardes de gloria cuidarte mucho

Voz 2 08:43 la enhorabuena por el no atina navieros Carlas Alinha crack de la cantera del Barça que va dando poco a poco pasitos y casi todos en buena dirección y ha debutado con la sub-veintiuno ha debutado este año con el primer equipo el Barça y seguro que va a ir creciendo en el equipo de Valverde pues nada Luis cerramos hallen en Granada con esa victoria de de la sub-veintiuno

Voz 3 09:07 si esa victoria simplemente recordar las selecciones sub veintiuno ya está en Marbella como bien ha dicho en Allen ya enormes mañana el sábado y el domingo y el lunes vuelva jugar ante otro partido amistoso en este caso ante Austria en Algeciras a las seis y cuarenta y cinco de la tarde