Muniain: "Nos motiva que Luis Enrique introduzca novedades en la convocatoria"

Voz 1 00:00 bueno está fuera de Javi Herráez acompañado por un jugador de la

Voz 1375 00:06 la selección española que algunos han dicho Honda así ha vuelto y otras han dicho no si es nuevo si es la primera de que viene que no que no que ya estuvo lo que pasa que estuvo hace siete años y ahora con sólo veintiséis es un veterano ya del Vietnam pero con veintiséis años sigue siendo muy joven y ha vuelto a la selección española

Voz 1 00:22 hola Javier Ray muy buenas hola qué tal Manu si la perla del Atleti no me acuerdo perfectamente en Málaga hizo un muy buen partido

Voz 2 00:29 si no recuerdo mal hiciste un bol no

Voz 3 00:32 pero bonita estresante en el en el partido lo recordaba mal efectivamente pero Ziegler recuerdo aquella entrevistarle en la zona mixta y al final Iker Muniain pues por las lesiones por lo que sea o porque no pasa un buen momento en en en el campo a deja devenir siete años manos sin Iker Muniain y Arabia

Voz 2 00:50 para para quedarse así que está con nosotros el Larguero señor Iker Muniaín buenas noches hola muy buenas noches Hogan no te veíamos el pelo hace mucho tiempo eh

Voz 0783 00:59 sí la verdad es que bueno ha pasado mucho tiempo no desde que viene aquí allá por el año dos mil doce y dos mil doce si si no recuerdo mal y bueno eh en todo este largo camino en esos años pues eh ha vivido momentos de todo tipo vivido buenos momentos eh momentos muy muy malos muy duros en los que por desgracia no es una o dos veces de la rodilla una una en cada eh gravemente y bueno son momentos difíciles pero en los cuales aprendido mucho hoy bueno gracias adiós y con mucho trabajo aquí estoy en el día de hoy

Voz 1375 01:36 si usted hace hace nueve años en dos mil doce tiene ahora veintiséis pues pues les izquierdas un niño

Voz 0783 01:43 eh si no recuerdo mal tenía diecinueve años aquí no hay no lo sé

Voz 1375 01:48 alegra es un chavalín bueno ahora también lo eres ahora tampoco es bueno pero con con diecinueve años te hizo debutar Vicente del Bosque jugaste quince minutos ahí ante ante Venezuela y ahora fíjate el otro día hoy a Canal es decir que él pensaba que esa puerta ya se había cerrado un caso bueno parecido a Tino en algunas cosas joven talento que promete tal que va que que que empieza desde muy joven destacando ver luego las lesiones también le le maltratan tú también llega a pensar que esta puerta de la selección Se había acabado Paradis

Voz 0783 02:18 hombre en algún momento he si no llegas a pensarlo eh prácticamente Ny piensas no la la posibilidad sobre todo cuando cuando estás abajo cuando estás pues eso es Lesionado hundido que que no sacas cabeza que no levantas cabeza ni siquiera lo piensas porque lo ves lo lejos que lo piensas pero bueno en el momento que que se empieza a dar un poco la vuelta a todo que que empiezas a jugar a reencontrar reencontrarte a encontrar tu mejor nivel pues poquito ya lo tienes un poco más en mente y cada vez más hasta que bueno ha llegado el día hay estamos disfrutando lo tanto yo como Sergio en este caso que has nombrado pues con la máxima ilusión

Voz 1375 02:58 y en esta ocasión que dices que ya cuando recuperas el nivel y estás mejor y te lo puedes volver a plantear te Olías que esta vez podías estar ahí

Voz 0783 03:07 hombre eh estaba pendiente no está pendiente de de la lista porque bueno cuántos de la lista de una una lista en la que la que sí estaba siempre que en una convocatoria pues eh estas pendientes eh sabía que bueno e había estado bastante bien estos meses sí cabría la posibilidad igual imagínate no cuando vi mi nombre ahí la lista la verdad es que que fuera

Voz 1375 03:29 ha sido un bote que no veas no dónde estabas Boted donde te enteraste

Voz 0783 03:32 no estaba en casa porque eso dieron entrenamos por la tarde ir y con con mi mujer y bueno pues una felicidad enorme

Voz 1375 03:40 mira ahí te enteraste por la rueda de prensa o por ese vídeo que colgó antes con las camisetas y los nombres entonces

Voz 2 03:44 en el vídeo El vídeo que desde que se quedó en las redes sociales viste el nombre de Muniain y dijiste me qué hago ya era hora

Voz 1375 03:52 oye y bueno el te ha recibido bien y sobre todo ha dicho una frase que que bueno con la que muchos estamos de acuerdo no Muniain tiene magia en las piernas ha dicho Luis Enrique no a parte de esa velocidad de esa potencia bueno no está bien que te recibe así el seleccionador no

Voz 0783 04:07 sí es muy agradecido no por pues las palabras que que dijo hacían mí siempre esto bueno puedes fortalece no la confianza de cada uno nada muy feliz como como me han recibido tanto el cuerpo técnico los nuevos compañeros eh feliz que han recibido

Voz 4 04:23 como como un novato o o

Voz 0783 04:25 fichó entre chavales yo yo ya estuve aquí tanto vales si yo estuve hace tiempo

Voz 2 04:31 es así o como uno de los nuevos bueno no una mezcla una mezcla un poco de todo no no pero oye

Voz 0783 04:38 se ve muy feliz de compartir vestuario con gente que que ya había caído había compartido en categorías inferiores de la selección con quién con quien ha escogido ya prácticamente con todos son muchos eh muchísimos por no decir te todos eh claro no nos hacía siete años que no plano a pie si tienen son muchas generaciones

Voz 1375 04:57 oye y en qué ha cambiado Muniain en estos siete años de Muniain que que lleva ya pues pues un montón de temporadas en el en el Athletic de Bilbao la décima temporada en el Athletic diez años a pesar de que tienes veintiséis pero de aquel Muniain que lo ACB debutar Del Bosque a este que llama ahora Luis Enrique en esos siete años

Voz 2 05:14 en qué ha cambiado Muniain hombre pues muchas cosas

Voz 0783 05:17 no de aquella época era prácticamente un niño luego pues eso los años las a las experiencias te te hace te hacen aprender cosas te hacen madurar e te hacen ver el fútbol de otra manera cambiar rutinas hábitos si es bueno yo creo que que cambie muchas cosas eh bueno que que me sirven para para estar al mejor nivel eh y al final lo que uno tiene que que bueno que es el talento a la hora de jugar pues eso se conserva si eso ayudó de otras cosas que vas adquiriendo durante todos estos años pues pues hacer la suma de todo te haces un jugador más completo no hay IVAs mejorando en todos los aspectos

Voz 4 05:57 hoy ahora que hay tanto

Voz 1375 05:58 tanto por tanta rotación sobretodo de jugadores no que lo decíamos anoche en el en el Larguero el cuarenta y un jugadores lleva Luis Enrique en cuatro convocatorias esto eh eh

Voz 5 06:09 para los menos habituales lo ves como una oportunidad como decir bueno pues ahora mismo mejores cuando está más abierto de alguna manera el casting no porque ha habido veces que el grupo estaba mucho más cerrado casi sabíamos de memoria la lista pero ahora es cada cada convocatoria es una novedad esto motiva más por ejemplo en tu caso

Voz 0783 06:24 sí yo creo que sí palas los los jugadores que que bueno no hemos venido habitualmente eh pues abre una puerta una puerta interesante en la cual eh si sabes eh que bueno que está rindiendo a gran nivel que haciendo las cosas bien y que en un buen momento de forma eh vas a tener la posibilidad e de poder estar aquí de puede estar lista del míster eh antes hace tiempo sí que sí que bueno será un poco más complicado pero yo creo que es bueno no para todos los jugadores nacionales para los que pueden ser seleccionados porque te obliga bueno pues estar con ese puntito a estar con esa buena actitud que es bueno que te exige y que te puedo ayudar a entrar en convocatoria

Voz 3 07:06 cómo es como Luis Enrique como es y no solamente en el campo que sabemos que es visceral como como futbolista también en charlas como la que lo de ayer es un apasionado no es lo transmite como como como era él no eh

Voz 0783 07:22 el entrenador pues bueno que yo no conocía personalmente pero pero sí que tiene muy claros los conceptos que él que te transmite muy bien las cosas te hace llegar eh sus ideas momentos muy que le pone mucha apasiona a lo que es eh su equipo bueno en esta semana pues estamos intentando hacer cosas que que no está los está enseñando para que para que juguemos eh esa esa manera que que él quiere y que exija

Voz 2 07:50 la selección y bueno estamos entrenando para eso para ellos salgan las cosas una curiosidad dijo otro ya canales que cada vez que se lesionó por desgracia ha sido mejor futbolista tú has tenido dos grados rodillas también ha sido mejor futbolista después de cada una de esas lesiones soy yo estoy de acuerdo o no con con eso aunque parezca un poco

Voz 0783 08:08 al revés eh sí que creo que te ayuda a crecer no silban caminas por puro buenos y lo maneja pero un buen camino puede puede servir te para para ser mejor futbolista bueno yo creo que que en mi caso también me ayudó para crecer como como jugador

Voz 1375 08:24 oye que te dijo el capi que Vigo recibió a todos uno por uno y Sergio Ramos que te dijo bando debió

Voz 0783 08:29 nada que bueno enhorabuena por volver aquí era el capi es es un referente para para todos nosotros como no puede ser de otra manera es bueno contentos de compartir vestuario con él también es hay que sea Gran Capitán cómo lo ves

Voz 1375 08:45 qué tal fue la tarde ayer que nos contó que estuvisteis por ahí eh con el con el puntero láser bedel pim ball algo parecido al pívot presión pelotita

Voz 2 08:52 de pintura desaparecerán pero con la con la sepa no la las bolas esas te dejan te pueden dejar un recuerdo no por eso porque sólo faltaba no es una bola de esas que no dejan de toca te pega en la cabeza a alguno que no te quiera mucho y te vas a enterar Armunia tu Banesto perdiste apunta este bien tiene buena puntería tiene buen gol yo gano yo gané yo se gaste ganaste claro

Voz 1375 09:18 Iker derecho como como ibais como repartir

Voz 0783 09:22 va hicieron hay dos equipos ahí en el mismo momento oí bueno entre cuerpo técnico y jugadores pues hicimos dos grupos ya había diferentes misiones sí la verdad que fue divertido no porque ya son muchos los que estamos aquí metidos concentrados y que bueno que haya una actividad así un poco que te que de la rutina pues viene bien también para para hacer grupo

Voz 5 09:43 eh a la Eurocopa está a poco más de un año te te ves en la Eurocopa

Voz 2 09:49 bueno queda un camino muy largo todavía por recorrer

Voz 0783 09:55 es como si te digo la verdad quiero quiero pensar el presente no quiero pensar en lo que en lo que estoy viviendo ahora e dar lo mejor de mí bueno e luego con mi club pues se intenta hacer las cosas bien para para que siga viendo más llamar eh

Voz 5 10:09 el mes está muy bien ahora no en el en el Atleti anoche anoche hablábamos con eh eh con Ibai estuvimos hablando por la cena que hizo con los aficionados Italia jobar la verdad que se ha cambiado cambia el gesto ha cambiado la cara con con Garitano y sobre todos han cambiado los resultados no

Voz 0783 10:25 si al final eso es lo más importante no principio temporal pues les costaba un mundo ganar a cualquier rival desde la llegada de Garitano pues eh la cosa ha sido totalmente diferente hemos sacado la cabeza incluso ahora mismo estamos una posición en la que nos podemos permitir que esa lucha hasta el final por las plazas europeas y así va a ser hasta el final estas jornadas que quedan

Voz 1375 10:48 pues nada Muniaín bienvenido a la roja de nuevo espero que notarles otros siete años en volver y que vaya bien ahí