Voz 1 00:00 bueno a las doce y cuarenta y dos ya están preparados por ahí nuestros cuatro

Voz 2 00:05 rebatió entes no sería jinetes no los cuatro jinetes son los del lunes estos no sé qué son

Voz 1 00:11 cuatro prepara el debate don Antonio Romero muy buenas

Voz 1375 00:14 hola qué tal muy buenas a todos por hay Jesús Gallego hola Gaye Hello buenas noches desde luego my friend está Jordi Martí en Barcelona Jordi muy buenos a todos y Miguel Martín Talavera o la tala qué tal buenas noches bueno pues la pregunta es ésta están deseando entrar los oyentes ya están pidiendo paso tranquilos que enseguida vamos con las llamadas pero la pregunta es debería irse Griezmann este verano del Atlético de Madrid sí o no recuerdo solamente que él decidió como saben todos los oyentes quedarse en el Atlético unir al Barça para ir a ningún otro sitio para ganar títulos debería irse este verano Griezmann del Atlético Madrid sí o no

Voz 0559 00:50 vuestro seguimos ya no sé si ese ese ese bueno yo yo tengo un dato que es es clarísimo a ver si el año pasado tenía una cláusula de de bueno ahora mismo tiene una cláusula de doscientos hice la han puesto en julio en ciento veinte es invitarle a salir porque si tú tienes un tío que cobra veintitrés millones netos y la cláusula estás diciendo macho lo ha llegado tu momento ha llega el momento y este año no ha ganado ningún título es subcampeón del mundo están en el mercado le han bajado la cláusula ciento veinte es una ganga es un goleador yo creo que ella

Voz 4 01:24 la además por por por yo creo que por la salud de los rojiblancos el culebrón está ayudando mucho

Voz 0239 01:29 si tiene que terminar este verano sólo justifica tener un veintitrés millones netos de ficha por temporada es decir si realmente es el mejor futbolista del mundo si realmente llegan los octavos de final de una competición grande como la Liga de Campeones y es capaz de pasar del centro del campo tocar una pelota en el partido de vuelta de Turín si realmente la pasada temporada en vez de ser el héroe

Voz 5 01:48 la Europa League

Voz 0239 01:49 mete al equipo en la fase final de la Liga de Campeones y no hace el ridículo contra una gran potencia como es el carnaval si realmente acaba la temporada le dedica amor eterno al club que sea hipotecado Ike ha hipotecado parte de la plantilla por pagarle toda la pasta que él y su entorno se creían honestamente que merecía yo creo que Griezmann primero está tardando mucho no su hermana sino Griezmann en salir públicamente hacerle una declaración de amor al Atlético de Madrid que desde que el año pasado le puso veintitrés netos no ha vuelto a saber nada y luego como futbolistas de los ante como futbolista aspirante a comer te dejo enseguida Talavera que te pones muy nervioso como futbolista aspirante a comer en la mesa de Messi Cristiano que nunca sabrá Griezmann el daño que le ha hecho esa frase yo creo que si no eres capaz de decidir los partidos en lo lo lo puntos más calientes de la temporada no merece seguir en un club que repito sea hipotecado por pagarte lo que no tiene nada que ver

Voz 6 02:47 allí me dicen que debería irse hay rotundamente rotundamente no siguiendo el argumento de Antonio Romero eh

Voz 1576 02:54 bueno pues como Messi el año pasado no fue decisivo en Liga de Campeones ni la anterior ni la anterior pues entonces debía irse del del Fútbol Club Barcelona ha argumentado astutamente peregrino pero bueno la mejor que ganó la Liga el año pasado la mejor noticia para que aunque quién ganó la Liga el año para gente que de no está sí

Voz 1375 03:57 que no tener a tope no que va a ser la pasta tal a la pasta fresca

Voz 1576 04:02 les mundial a los argumentos estaban muy bien

Voz 1375 04:05 queremos

Voz 0239 04:06 ha sido el te lo repito

Voz 1576 04:08 es Mundial Top tres no pueden ser menos

Voz 0239 04:11 me puedes enumerar el top tres mundial por favor

Voz 1576 04:14 Messi Cristiano oí Griezmann

Voz 0239 04:17 por ejemplo Griezmann para ti ahora mismo está por encima del nivel por ejemplo de un tío que se llama Kilian en papel sí ah vale vale pues entonces que en otras toma la vacuna Mats si no

Voz 1576 04:26 bueno ya visto Killen en papel que se ha salido en Liga de Campeones

Voz 0239 04:29 es que en Francia Estatut de sales quiero decir

Voz 5 04:32 pero esto

Voz 0239 04:34 esto lo tiene muy sencillo para esto tiene muy sensible Talavera el precio de mercado de Kilian ahora mismo es incalculable lo que quiera al jeque sea el precio de mercado la barrera

Voz 1576 04:45 perfecto sí sí si el argumento para para rebatir lo largo

Voz 5 04:48 es sencillo que mira te voy a dar un argumento mira mira

Voz 1576 04:52 tienen claro una cosa y es que no quieren tener a un jugador que no quiera estar por orden es porque ya estaba por eso pero tiene ciento veinte mil euros no barata fetos se demuestra que si está en el Atlético de Madrid es porque quiere estar en la éticos y una noticia a ver si eres terral Atlético de Madrid y la próxima temporada estará el Atlético de Madrid al Atlético de Madrid

Voz 5 05:14 la sacando repito en hacerle una declaración de amor pública al al Atlético de hecho hoy el Athletic perdona Jordi del Real Madrid me pongo sal

Voz 1576 05:22 de la competición de la Champions del verano que va a jugar y y los tres jugadores que aparece en ese cartel son Griezmann o Black ICO la verdad que eso es un argumento

Voz 0239 05:30 nuestro es saber si es no sólo un segundo Jordi sí sí este año por ejemplo lo digo que igual pero si te sale bien pero por ejemplo si este año Florentino Pérez quiere ir al mercado no puede de momento firmara en Mapei porque no sabe lo que tiene que pagar por él con ciento veinte millones de euros que es un poquito más de lo que va a obtener por Bale puede llamarse agregó

Voz 1576 05:51 por eso querría irse al al al Real Madrid

Voz 0239 05:53 yo creo que no que yo te digo la diferencia del valor de mercado por lo del top tres

Voz 1576 05:57 lo voy a valor de mercado otro lado mi Francia no trampas a la gente no engañe es que en Francia sólo yo no digo lo de rescisión no hay que la recesión puede ponerle el jeque que quiera

Voz 5 06:06 a ratos porque tengo claro pero claro pero que todavía no ha intervenido

Voz 1576 06:12 decisión

Voz 0985 06:12 me gustaría decir una cosa es la noticia que los Atala creo que hay que reseñar la eh que es noticia que quiere seguir en el Atlético de Madrid

Voz 1375 06:20 pues no perdona que va a seguir en el Madrid es eso es que

Voz 0985 06:23 quiere me parece que es algo noticiable Hypo tanta de que remarcar lo Jesús le en año

Voz 0239 06:29 a estas alturas quería jugar en el Fútbol Club Barcelona

Voz 4 06:31 bueno yo punto dos Antonio

Voz 1375 06:33 vamos a ver no pero espero que ese detalle lo lo tiene una pregunta

Voz 1576 06:38 la piel se quede en el Atlético de Madrid si esto veinte

Voz 1375 06:40 kilos es una gama de Saavedra eso iba cuando

Voz 0985 06:43 puestas durante meses madurando una decisión esa decisión no puede ser una decisión que se vayan un día para otro disuelva como un azucarillo yo quiero pensar que cuando él toma la decisión es una decisión madurada Isolda la de quedarse en un Atlético que por cierto le construye un equipo a su alrededor cosa que no en todas partes sucederá y además hay un salario neto que está cerca de veintidós veintitrés veintiún millones ojo Messi están treinta y cinco Cristiano está cerca de treinta Estamos hablando de una cifra

Voz 1375 07:12 extraordinario pero está por encima por encima de Suárez por ejemplo Ruth miembros perpetuo mayor entonces siempre un solo chulo un vertido está diciendo que Grima se va a quedar en el Atlético de Madrid porque no hay ningún club del mundo que quiera pagar la pasta que el Atleti no es que no es fácil nos pero que dirige de Talavera recogiendo todo argumento yo

Voz 0559 07:33 si es que el hecho de que Griezmann gane neto lo que está ganando en el Atlético de Madrid están condicionando el crecimiento del Atlético de Madrid porque esa cifra no es verdad sí claro que es verdad pero vamos a ver si si si se mira mira mira no se sabe no se sabe Se va a tener que Diego Costa se va a tener que ir Lucas Lucas Se va se va a tener que ir Godín Se va a tener que ir medio equipo porque el Atlético no puede sostener la masa salarial que se ha metido al cuerpo firmando el ese contrato a Griezmann

Voz 1576 08:05 lo podría hacerse es si hubieran al hace dos años lo que es verdad que estás diciendo que necesita vender agregó claro es verdad vender porque no es verdad aquí todo mucho que suele durar como se ha contado en la Cadena Ser a pesar del control

Voz 7 08:19 porque Griezmann la hecho una oferta muy cercana a lo que

Voz 1576 08:21 le ofrece el Bayern a Lucas otra cosa es que lo acepte no lo hacen muy cercanas caso en el caso de Godín el caso Godín él tenía más años asegurados por el Inter en el Atlético de Madrid que jugado una si no ha sido el y no sé también no sobra no sobra no ha sido ningún problema te dije lo dije porque siempre has de problemas para el Atlético de Madrid lleva el entrenador

Voz 0239 08:43 cuyas principales jugadores han hecho

Voz 1576 08:45 lleva siguen haciendo lo hicieron al al verano este año no hace falta hará todo lo posible para que se que le llevas usó llevas llorando toda la temporada que era

Voz 0559 08:54 Atlético de Madrid tiene una plantilla corta porque no puede competir con otros por tener una plantilla más compensada y tiene una plantilla corta y no puede competir porque tiene al jugador después de Messi mejor pagado de España veintitrés millones

Voz 1576 09:06 que no puede compuesto por lo de sueldo mientras que hay otros equipos que tienen quinientos y seiscientos en el cobre no por los diecinueve Real Madrid no hay nadie que cobren sí

Voz 0985 09:17 esa cerca se acerque a nadie pero Jesús cómo podemos exigirle al Atlético que tenga una plantilla similar a la que puedan tener el Barça o el Real Madrid cuando su presupuesto a la mitad

Voz 1375 09:28 por qué tiene que repartirlo mejor que sean la mitad que por eso estamos la mitad que son los datos

Voz 0559 09:34 lo mismo le han puesto a la cláusula de ciento veinte billones que es una invitación vete gris

Voz 5 09:39 no es un invitaciones a ahí

Voz 1576 09:42 los hace para demostrar te quieres la Pilar el pilar del equipo de este proyecto se sus al día el día que no te veas como pilar del proyecto pues tiene una cláusula que si tú te quieres Talavera

Voz 5 09:55 pero no maneja del Atlético de Madrid

Voz 0239 09:58 Nos dices con razón porque eso está contando que el capitán en los jugadores más importantes del Atlético de Madrid y el entrenador se plantaron en su casa hace un año para que el niño se decidiera renovar a firmar ese contrato que no porque el porque

Voz 5 10:11 ha determinado que arreglo Clamente bien

Voz 1576 10:18 Adiós Hong Kong te ofrece muchísimo más de lo que cobras impone

Voz 5 10:24 yo me de medio

Voz 1576 10:27 con ganas grafitis el ganas

Voz 0985 10:29 los tengo

Voz 1576 10:31 ya lo sabe lo pueden pensar que tú eres como Griezmann tú eres listo como Griezmann vías pero luego decidiría es quedar de la SER y él decide quedarse en Atlético de Madrid

Voz 0239 10:43 después de eso que está muy bien y que la comparación no viene al caso que tú que manejan mucha información del Atlético de Madrid Nos da una parte la parte que los capitanes eso que los jugadores más importantes desenfreno se plantaron en su casa se te olvida la otra parte el el follón que ha en el gallinero que tiene ya el presidente del club una lista de futbolistas o de representantes al futbolista que diciendo oye que dices que no tienes pasta pero que son veintitrés de Griezmann que que hay de lo mío qué qué hay de lo mío qué qué hay de lo mío de así hasta cuatro futbolistas del Atlético de Madrid

Voz 1375 11:13 a mí exterior de Irene vamos a antes

Voz 0985 11:15 el paso los amables oyentes quisieran no

Voz 1375 11:19 pues gas pelota bueno siempre suma

Voz 0985 11:21 Jordi se nota vayamos poco a poco convencido de lo que está defendiendo que no digo que estoy estoy en el tramo de las conclusiones punto alguno nos dice tal a que va a seguir porque quiere seguir en el Atlético en todos un salario de veintitrés punto te sólo dice

Voz 1576 11:35 la que diecinueve y una veintena larga

Voz 0985 11:38 punto tres en la comedia una veintena corta el Atlético Le construye un equipo a su alrededor punto cuatro una decisión madurada a conciencia ahora vosotros Jesús y Antonio decidme un solo motivo por el que creéis que Griezmann debió irse

Voz 1576 11:54 porque hubieron de Betts porque nunca he hecho una declaración pública de amor que es la que se merece el Athletic pero sí lo ha hecho hasta en una serie de una serie

Voz 5 12:04 si yo te digo al Atlético de Madrid eso lo ha dicho un documental de rigor documental

Voz 1375 12:09 malos tratos se gorro se rodó el documental

Voz 0985 12:12 que contesten por favor tanto Jesús como Antonio la pregunta concreta y precisa porque único motivo creen que Griezmann debería o piensa en irse mira

Voz 0559 12:21 él ha dicho cuando renovó me quedo aquí para ganar títulos hagan ofero

Voz 1576 12:26 le han puesto de lo que más le escucha Le han bajado las ganado dos escucha le han bajado las Navidades es que no es una broma

Voz 0559 12:33 es casi casi un setenta por cien

Voz 8 12:36 tanto

Voz 0559 12:37 de doscientos a ciento veinte

Voz 1576 12:39 pero ve con una invitación tan clara

Voz 0559 12:42 que venga alguien de fiche pero vamos tú tú no puedes renovarle al tiene pagarle lo que le pagas

Voz 0985 12:49 bajarle la cláusula un ochenta por ciento por favor

Voz 1576 12:51 una prueba de confianza acciones no quieres tener una jaula de oro para un gol que no quiere lo que quiere

Voz 6 12:56 mira yo digo yo lo que Cinia el capitán del cerebro

Voz 1576 13:00 pues sí repartirlos mejor repartidos durante lo haría

Voz 6 13:03 el Atlético de ahorrarse el ahorro

Voz 9 13:05 una lista

Voz 5 13:08 por con in enumeró un jugador top Él quiere ser el capitán del Prestige

Voz 2 13:19 oye muchos de nuestros oyentes este sonido ya ahora Millet a los oyentes

Voz 10 15:31 el larguero

Voz 2 15:35 con Manu Carreño

Voz 1375 15:38 con Romero y Gallego que piensan que si debería ir seguidismo en este verano del Atlético Icon Jordi Talavera que piensan que no debería irse este verano Griezmann del Atlético Icon Carlos nuestro primer oyente que a ver qué piensa hola Carlos

Voz 16 15:51 muy buenas uno mono o cómo estás hombre cómo estás estoy pudiendo a mal si así me gusta Laura la mañana

Voz 5 16:00 de yo no lo digas tú por dónde anda

Voz 8 16:04 eh

Voz 16 16:04 pues mira acabo de salir del pozo de Tortosa Tarragona esto es provincia Tarragona Tarragona Valdebebas para para donar para Barcelona la bueno trayecto cortito no

Voz 8 16:18 eh

Voz 16 16:18 bueno hubo yo no hay nada

Voz 1375 16:21 en lo que va a ser yo soy cuando está tardando Jordi pues puede tardar unas dos horas y cuarto

Voz 16 16:27 solamente no más Jordi a más Si bueno con tres bueno tres letras si es que yo he pisado

Voz 4 16:34 no no yo no soy mucho repetir la razón

Voz 0985 16:37 tres que llevas iba aquella que en

Voz 8 16:40 pues mira es muy cargado de una cosa que tú siempre mire hemos colocando

Voz 16 16:47 los ya butifarras

Voz 8 16:52 no tú todos los equipos no diera siempre que cuando

Voz 1375 16:57 ah muy bien siempre pues llevas un camión de de eso de lo que ponen las galletas

Voz 16 17:02 hay gente que no venga

Voz 1375 17:05 era bueno ya me he acercado poco eh eh el antifaz eh o sea que llevan llevan huevo es para todo a Barcelona empatara

Voz 17 17:13 Ana eh

Voz 1375 17:15 pues nada pues echa echarle un par Dino de eso es que llevas a echarle un par Idi

Voz 8 17:19 sí

Voz 1375 17:20 si crees que Griezmann debería marcharse este verano del Atlético Carlos

Voz 8 17:24 pues sí la malo si el señor Griezmann se quedó en el Atlético de Madrid para ganar a clarkii tubos que se lo existe yo la cabeza y que son los pongo a él porque existe

Voz 16 17:40 los ahí no vas a ganar pero si lo Savanovic no lo son

Voz 1375 17:44 si los abonados para él

Voz 16 17:45 no hay no que ha ganado la Copa de Europa la devuelve el Mundial

Voz 1576 17:53 siendo jugador del Atlético de Madrid lo devuelve entonces

Voz 16 17:56 no yo me retiro a advertido a partir quiere al títulos no va no va a veces banal a

Voz 5 18:05 por ahora oye pues que el Atlético Madrid cierra la puerta a ganar no pasa nada si al sí

Voz 8 18:10 quiere lo que realmente quiere es ganar dinero debe quedase en era legítimo pero no estoy solo

Voz 16 18:17 para para el Real Madrid ya está

Voz 8 18:19 yo no siento mucho

Voz 1375 18:22 así de claro pues si lo has echado así entonces ha dicho lo que se quiere marchar para ganar entonces sí debería marcharse del Atlético

Voz 8 18:30 para para ganar títulos si yo que él piense que si se marcha a Madrid nadie va a pagar veinte millones

Voz 1576 18:38 entonces jefe quede

Voz 1375 18:40 vale entonces cree entonces perdóname que te has desearle que bueno si no no no no no no no no entonces claro estás haciendo dos matices uno con respecto al dinero y otro con respecto a los títulos pero si la pregunta

Voz 5 18:52 es general si debería irse Griezmann del Athletic está diciendo que sí

Voz 8 18:56 para para ganar hicimos si damos

Voz 18 18:59 claro

Voz 8 18:59 sí por fetos ahí no

Voz 1375 19:02 esta voto de Carlos de Tortosa para para Gallego vamos a intentar no del Atlético de Madrid eso

Voz 0985 19:09 aquí Carlos lo más importante es que tengas un buen viaje exacto y sobre todo muy importante pensad que sería nuestras vidas sin pollos gallinas y huevos lo digo sinceramente pero pensad pensad Carlos un día a día de cada uno de nosotros sin huevos no no perdona manía es que además de tener además en Tortosa las comarcas de Tarragona y España es una gran potencia avícola yo esto lo tenemos que poner de manifiesto

Voz 8 19:32 sí sí Jordi muchísimas gracias eres eres un crack

Voz 1375 19:37 en cráteres tú el crack eres tú sus huevos Jordi Jordi muchos huevos pero el sí

Voz 5 19:43 bueno no lo hagas tortilla por el camino un abrazo adiós a mi hija María Manu romería

Voz 0239 19:52 que por parte de Miguel Martín Talavera al que afecta este debate como sí

Voz 1375 19:55 incorporación hermano no intente no me enteré totalmente crear os pido respecto que su tiempo es útil es el tiempo de los oyentes que

Voz 0239 20:05 porque no del Atlético de Madrid su voto tiene menos peso no

Voz 1375 20:08 que ahora ya es respetado por qué le pasa

Voz 1576 20:11 cómo a gallego que estoy deseando que se vaya Griezmann ahora

Voz 1375 20:13 tiempo de Arantxa hola Arantxa hombre

Voz 16 20:16 qué tal buenas con nosotros muy bien y tú cómo estás

Voz 17 20:19 muy bien también de dónde llamas tú

Voz 16 20:21 vamos a llevar cola Barcelona tú no vas de viaje no

Voz 17 20:24 casita tranquilo no una voy de viaje

Voz 16 20:26 yo yo a Juan cada día en Barcelona madrileña al Atlético pero pero es más lejana

Voz 5 20:31 qué bonito que bonito cóctel madrileña vive en Barcelona y es del Atlético

Voz 16 20:35 me interesa mucho tu pareja del barza pareja del Barça justo es una mujer sensata esto es un cóctel molotov mezcla un regalo al el Barça cuando la cinta

Voz 5 20:49 el año pasado

Voz 1375 20:51 tengo oye ten un poco de todo pero con el tiempo que debería irse Griezmann del Atlético

Voz 16 20:57 creo que deberíais sobrevalorado está enfocando al equipo esto nos da un margen

Voz 5 21:05 Arantxa perdonado antes de que le pegó un infarto a Talavera puede repetir es la afición sabe es como que se quiten nada que Jaume tú radicaba Iturralde el tres tres Atlético de Madrid campeón del mundo árabe Alavedra que hemos Iturralde Arantza hablamos otra vez a los jugadores del Numancia

Voz 16 21:34 declaración Magris a la hago Araque y otra vez he David hasta hace dos años pero el año pasado a mí me decepciona mucho nuestros creo que que que va a estar en oyente anterior no nos el dinero cuando lo del dinero lo que ya no me lo creo como como lo que es como defensor de los colores a mí no me representa tal vez lo que comentabais que el Atlético es mejor con él pero creo que está sobrevalorado

Voz 5 21:59 que debería

Voz 16 22:02 un aficionado del Atlético

Voz 5 22:04 le decía la muy aficionada Arantxa mejor no se puede explicar un beso que vaya bien

Voz 16 22:09 muchísimas gracias adiós

Voz 5 22:12 chao también eh aficiones de Atlético Madrid muy equivocada verdad

Voz 1375 22:15 déjalo será dejar esta del respeto y del amor por favor estos hábito de verdad te lo digo en serio te Barack Askar veinte mil euros como a Cristiano tres debate por lo menos eh

Voz 16 22:27 Juan David buenas noches buenas noches donde nos llamas hombre

Voz 18 22:30 pues te llamo de la provincia de Málaga derrumba hombre de Ronda habíamos vivido o algo

Voz 1375 22:36 noche ronda fresquito así que estos fíjate rondas esta maravilla siempre es bueno hombres muy bien muy bien de equipo eres

Voz 18 22:44 soy del Barça de lo de los pero de lo antiguo de los que no habían visto nunca

Voz 1375 22:49 ojo pues estoy que lo más años y yo estoy

Voz 18 22:52 de lo bueno de cinco años lo he percibido la pena

Voz 1375 22:55 deben tuve por la brillantez tras primero vamos David

Voz 18 23:01 Jordi hombre David un saludo y un gran habrá abrazo

Voz 1375 23:05 para y para toda la enorme Parroquia que sois legión de culés

Voz 18 23:09 Málaga somos muchos somos mucho no se lo acabamos

Voz 1375 23:12 sí señor oye aparte

Voz 6 23:14 lo que te decía Jordi el voto sería

Voz 5 23:17 para Gallego y Romero o para Jordi Talavera crees que debería irse Griezmann del Atlético Vocento

Voz 18 23:22 pues Jordi pero Griezmann hablando claro bien se debería de ir para allá pues los podamos falla se debería de ir porque tiene un

Voz 19 23:30 muy cobra un dinero mensual

Voz 18 23:32 yo ya un esfuerzo que se está cargando club lo mismo compañeros que tienen que bueno Lepoy en Rubí el sueldo que de hecho no solamente Griezmann el entrenador también

Voz 1375 23:46 también es otra la semana que viene

Voz 18 23:49 tengamos mejor pagado de España Simeone igual Jimena que hace

Voz 5 23:53 cuidado Las tira

Voz 0239 23:58 C perdonado hablamos del Metropolitano

Voz 8 24:01 perdón que si cerramos el campo también

Voz 5 24:03 el entrenador la estrella el campo

Voz 18 24:05 a pesar el equipo de España adonde tiene que ser ni es mejor pagado no no que va a Griezmann puede tener veinti tantos millones de euro cobrando a los demás compañeros que tienen que ir porque lo pueden renovar y demás no acudiría a la vista está que el que el Atlético de Madrid que todos los partidos son uno cero como mucho

Voz 1375 24:24 tenemos unos oyentes tenemos unos oyentes avispados avispados

Voz 18 24:28 arbitro lo que me venga para el Barcelona eh

Voz 5 24:30 no me lo has quitado va a decir lo querría hasta al Barça

Voz 18 24:35 no no ni por la mitad de cincuenta millones de regalado judíos Moll el Barcelona hace perdería vamos ya

Voz 1375 24:41 no pues nada David tres cero para para Gallego deberíais Griezmann del Atlético este verano si respuesta David desde Ronda Málaga un abrazo Parrondo hay Patti

Voz 16 24:50 saludo a todos adiós adiós gracias por habernos

Voz 1375 24:53 claro que me veo la manita un hola Pedro todo el Romero que con todo el decreto maratón

Voz 0239 24:58 los de todos los jueves los de esta semana son de chapó

Voz 1375 25:01 sí sí claro claro sí sí sí por cada está siendo ni en Ronda vamos a ver si por lo menos hasta ahora está siendo de chapó para Romero haber ahora Pedro Pedro

Voz 17 25:10 sí buenas noches cómo estás muy bien me alegro de dos trabajando en que si desde Palencia llamo desde Valencia o Palencia no vale el Valencia Valencia vale que estas trabajando seguridad trabajo en seguridad muy bien la noche sí pero bueno tampoco hubiera tanto al larguero un rato luego el Ventorro ver te vas entreteniendo exactamente Jorge

Voz 0985 25:36 con la radio se te hace más ameno

Voz 17 25:37 eh menos aquí totalmente oye eres el Valencia no me actriz del Real Madrid huy me interesa la opinión de un madridista que está en Valencia siempre yo estoy creo que también que se debería es que claro no estoy ganando el Atlético para mucho pero estuvo el doctor Moreno

Voz 1375 25:56 está claro que que

Voz 17 25:59 yo estoy estirando al equipo también ofrecieron

Voz 5 26:01 no tú como Madrid para que vaya mejor si todo el aeropuerto lo que queréis lanzara en ningún otro sitio te vale del Barça no te vale de la Premier League a besos de vale Pedro porque en busca en Brighton haberse y veo que se pero Pedro explican claramente no Sampedro pero no hay más que explicar no hay más que lo querría es para el Madrid

Voz 17 26:28 hombre yo sí yo lo Perrier por el por el precio de ciento veinte millones hay muchos jugadores que te van a pedir mucho más y a lo mejor que le

Voz 5 26:35 de Griezmann de blanco de blanco no te importa

Voz 17 26:37 sí yo creo que quitan sí que destacaría reclama una

Voz 1375 26:41 no como el el Madrid para cuatro un abrazo

Voz 5 26:46 Pedro que hay una noche muy bien encantada pero apelado protagonismo digo va tranquila la noche no estás controlando y todo tranquilo

Voz 17 26:53 como ustedes tranquilas y oyendo la radio con usted al larguero suele pasar la noche menos

Voz 1375 26:58 esto es un escándalo faros un abrazo igualmente gracias todo pues está Faro de Talavera punto junto esto Jordi

Voz 1576 27:07 le he visto muy poco entregó al final es el tres tres contra uno

Voz 1375 27:10 en todo caso que llame tu hermano que te vas a ir con una depresión sino que llame tu hermano el voto manita o no

Voz 1576 27:18 a la presión la responsabilidad en manos de reforma eh que la gente del Madrid del Barça quiere que se vaya reafirma mi postura también es otra teoría

Voz 16 27:24 hola José muy buenas Manu que hay buenas noches como tengo nombre

Voz 20 27:28 muy bien aquí escuchando a mi amigo Jordi

Voz 16 27:31 sí hombre sí una calavera como

Voz 1375 27:40 no no bastara Talavera hasta dejarlo ya que no sé de dónde llamas por cierta dónde llamas

Voz 20 27:49 de dónde voy a vale vale

Voz 1375 27:51 claro dice si ya te conozco vale postula

Voz 20 27:56 mira yo veo curar que hubo en el equipo como el aérea de Madrid

Voz 16 28:02 el dirigente que tienen poca

Voz 20 28:05 podemos podéis decir a ver si hubiese explica este caserío desde que quiere Elia de Madrid ahora ver un vídeo Vergüenza debería era el dinero que ha gastado huy huy en este como en

Voz 5 28:22 en hay mal

Voz 20 28:25 en man ese dinero si llegado con Hugo dirigente lo humor invirtió entre hoy cuando hubo bueno claro en Madrid va a seguir luchándolo lo que ellos quieren ya no me he sentido razón es que ello lusa simplemente va a jugar Europa año no pagan a título hecha es que mal se equivoca ID Romero digo muchas no sólo Cabello mucho la dio bebida come la Mamez va de es de me gusta Luciano por favor hombre aunque el gol robó que esa mesa Manu

Voz 5 28:54 bueno bueno ni en el mismo restaurante que que es amigo de

Voz 1576 28:58 sí poderes yo como aquí

Voz 20 29:00 no tuvo duda volvió del velódromo lo guarda en el mundo Romero

Voz 16 29:04 el Barcelona ha vale recordó

Voz 1375 29:07 mira si eres

Voz 5 29:09 Talavera no pasa

Voz 0985 29:13 José dicho has cuando te acoge

Voz 20 29:16 yo que en video centollo que tenemos avión

Voz 1375 29:21 están los centollo es pero no sé por qué viene viene andando viene por la por la carretera la Ruta de la Plata viene del feto yo yo vos

Voz 20 29:28 que ese timbre cuelga iban a lo malo que me está escuchando novio y no hemos

Voz 1375 29:34 vale vale seis aprieto leyó follón tipo paciente

Voz 20 29:38 descartaban

Voz 1375 29:39 claro porque es bueno pues nada Jose de Cristina de Huelva voto para gallego y Romero cinco cero en las llamadas un abrazo hasta la próxima

Voz 20 29:49 me dio el Rey que como este año no gane la Liga de Campeones con mes agradar

Voz 0985 29:54 no Jose la cosa pinta bien de la cosa pinta bien

Voz 20 29:58 se queda caido a José más blandito

Voz 5 30:01 adiós adiós hasta luego gracias por llamar

Voz 1375 30:04 sí en Internet como como cinco mil votos debería irse Griezmann este verano adelante si sesenta y dos por ciento treinta y ocho por ciento

Voz 5 30:15 la vera no tómate algo eh el noventa por todo el mundo va contra el único en el mundo va contra el Madrid

Voz 1576 30:21 del Barça que quieren que se vaya del Atlético de Madrid este debate me ha ratificado algo fortalecidos

Voz 1375 30:25 sí señor tomate esto suerte por favor Talavera como mortales pido ahora

Voz 5 30:33 sí sí espero verte mañana Talavera una barbaridad no voy a ir a Romero gallegos Jordi Talavera