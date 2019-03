Roberto Torres: "Lo ven como que ya está hecho, pero nosotros sabemos que tenemos que tener calma"

Voz 1375 00:00 me voy ahora a Pamplona que está por ahí uno de los grandes jugadores de el equipo ahora mismo líder de Segunda que está acariciando el ascenso todavía quedan doce partidos sacan siete puntos a al tercero exlíder de esta segunda división está por ahí en sintonía El Larguero Roberto Torres don Roberto muy buenas

Voz 1 00:18 hola muy buenas como estábamos hombre

Voz 2 00:20 es muy bien la verdad que es que muy bien muy contento

Voz 3 00:23 estoy con muchas ganas de de lo que viene

Voz 1375 00:26 qué bien qué bien se vive que sea la vida futbolista es una vida que siempre decía lo mismo somos unos privilegiados los hay más y los hay menos evidentemente pero cuando el equipo va bien cómo cambia no todo

Voz 2 00:37 sí ha comprado es cada día en todo de otra manera está más contento en tu vida personal también todo va mejor porque así hace que vayas ahí bueno la verdad que que está yendo el año bien pero pero queda lo más

Voz 4 00:54 hace es importante y lo más bonito pues ojalá así sea

Voz 1375 00:58 puede celebrar nada todavía pero ir ser líder dice joe voy a entrenar encantado ya no no digo que luego vayáis pero es otra cosa la gente por la calle no cómo está la gente en Pamplona ahora mismo

Voz 2 01:09 bueno pues tenemos la suerte de que siempre vaya como vaya la gente está con nosotros a la edad que no falla nunca pero también es verdad que que se ve en Pamplona por la calle ya tiene la misma ilusión que nosotros ya bueno ellos lo ven todavía con un con un ojo un poco más de dos pues ya está hecho que cual pero nosotros sabemos que que somos lo que tenemos que poner un poquito de la costa

Voz 1375 01:36 los rivales ya empiezan a dar por hecho que sois el gran favorito al ascenso a Primera División y que luego pues el resto ya veremos pero que Osasuna es el gran favorito para subir a Primera vosotros los sentís así también aunque es obvio que no podéis creer nada quedan doce jornadas pero tenéis esa sensación también vosotros desde dentro

Voz 2 01:53 bueno a ver la palabra en favorito la verdad que que yo la dejó más para equipos como Barça Madrid equipos que son siempre los mejores en general nosotros bueno sí que estamos y que estamos haciendo angelitos para para ser un equipo a tener en cuenta pero bueno favorito al final del segundo en la verdad es que que no hay nadie que ahora vamos a Tenerife iba a ser un partido dificilísimo que ellos no estar en una mala dinámica una espectacular significa que vaya por eso la suerte que lo tenemos bien claro y creo que con algo así de bien

Voz 1375 02:25 en eso estoy contigo que ser favorito en Segunda que te te crees algo IVAJ seis puestos sí o al revés estás ahí medio deprimido ganas cuatro partidos te metes tercero segundo pero fíjate yo no recuerdo una segunda tan competitiva desde hace años está Osasuna primero segundo Granada Albacete el Deportivo de la Coruña el Málaga y el Mallorca fijaos qué equipos equipos de históricamente de primera los seis Osasuna Granada Albacete Depor Málaga Mallorca fuera de play off hay pegados Cádiz uno más cerca otros más lejos Almería el Sporting la Unión Deportiva Las Palmas el Zaragoza es que es una segunda siempre se dice que una segunda primera pero lo de este año es terrible Roberto

Voz 2 03:06 sí sí sí yo lo hablamos al principio de temporada en el hablamos Wert decíamos Kucher este año va a estar más claro que nunca

Voz 3 03:13 siquiera entrar en pleno yo oí

Voz 2 03:16 la verdad que todavía está abierta sorpresas de todo tipo yo creo que que bueno entre los presupuestos los costes bajaban de primera pues que que vayamos líderes nosotros bueno pues yo el pero también puede ser una sorpresa ahí ya al ver también equipos como Las Palmas que no termina en arriba pues pues bueno eso al final es precioso

Voz 4 03:37 que cambio liberar mucho más jóvenes

Voz 1375 03:39 oye y fuera de vosotros olvídate de tu equipo Osasuna a quién ves tú realmente fuerte ahora mismo en este momento

Voz 2 03:46 bueno quizás puede sonar a tópico pero es verdad que el Granada yo lo veo muy y muy fuerte además tiene un entrenador que conocemos perfectamente como dijo lo tuvimos el que pasado

Voz 4 03:57 sí sabemos que es un rival su perro

Voz 2 04:00 con sólo un rival muy muy bien trabajado y que van a llegar hasta el final del diga yo también creo que el Depor será un equipo que

Voz 1375 04:08 sino no de aquí al final vuelva volvió a coger las

Voz 2 04:10 en el triunfo oí meterse arriba de todo porque bueno no tiene un equipazo

Voz 1375 04:15 es de los que están fuera ahora mismo lo que está fuera de puestos incluso de play off pesa alguno que venga por detrás hay que digas Cádiz Almería Sporting no o crees que les va a costar más Las Palmas algo bueno Zaragoza hasta

Voz 2 04:26 sí bueno Las Palmas yo creo que le va a costar un poquito ahora hablar con él entrenador parece que que igual cambia la película pero no sé a mí me ha gustado mucho el Almería la verdad que es enfrentarme a ellos la verdad que que juega en un fútbol precioso oí que además tienen gente arriba de mucho nivel y bueno yo creo que que quizás sea un equipo de los que al final de la sorpresa

Voz 1375 04:48 pues ahí queda la opinión de Roberto Torres sobre la pelea que está viendo ahí tremenda por el por el ascenso con esa cantidad de equipazo históricos de primera tú a punto de cumplir treinta si no me equivoco estás y jugando este año en la banda pero no sé si decir tu mejor momento pero temporada no yo creo que estás en después de las lesiones y del Calvario has con el los problemas de pubis yo creo que es uno de sus mejores momentos no

Voz 4 05:12 sí bueno treinta incumplidos cumplido hace un par de semanita felicidades

Voz 2 05:18 sí la verdad que que me encuentro en mi mejor momento porque bueno eso ya queda un poquito por suerte olvidado que que me dio una la tremenda eh fueron dos temporadas y media lo que me corto olvidarlos bueno ahora no tengo que todos los días darle un poco de cariño porque enseguida sin aparente pero bueno la verdad es que que estoy contento que creo que estoy haciendo temporada don pero que al final creo que que la dinámica del equipo ayuda porque usted lo que todos estemos bien porque hace que cada uno destaque más todavía sí bueno me encuentro bien creo que me quedan años de fútbol

Voz 4 05:57 porque bueno porque así lo veo porque me encuentro bien porque voy a hacer todo lo posible para que en Pamplona pues ojalá la verdad que estoy aquí súper contento de mi casa

Voz 2 06:06 eh

Voz 4 06:07 no de otra cosa que no se jugar no te gustaría subir a Primera y retirar dinero

Voz 2 06:13 por supuesto claro

Voz 1375 06:16 tú acaban de pegaron botes los aficionados de Osasuna en Pamplona han dicho este tío éste tiene un par este Roberto Torres y además marcando goles que lleva a éstas a uno del pichichi y Juan Villar y Rubén Castro que llevan once tú llevas diez no

Voz 2 06:29 sí sí sí también en ese sentido bueno yo me he considerado siempre a dos años que que no terminan de estar acertado de la puerta pero sí que este año es bueno yo estoy estoy bien también se está viendo reflejado en cuanto a estadísticas Iker supuesto pero también es bonito es importante y de cara a este final de Liga necesitamos que todos estemos con la puntería afinada

Voz 1375 06:52 a mí me dice Laquidain que que sobre sobretodo la gente está no solamente disfrutando con los resultados que es obvio porque al final el aficionado lo que le gusta es que su equipo gane jugando mejor o peor ganan pues están contentos y vosotros también pero que además están disfrutando con vuestro con vuestro fútbol sobre todo que El Sadar está volviendo a ser ese campo en el que era muy difícil salir con algún botín y ahora lleváis once victorias seguidas en casa cuarenta puntos de cuarenta y cinco posibles lleváis

Voz 2 07:20 sí la verdad que que yo creo que todavía no somos conscientes de lo que estamos haciendo es realmente difícil han paso a equipos muy buenas bueno eso nadie ahí no han sido capaces de llevarse ningún punto estamos haciendo las cosas bien yo creo que que la decisión de traer a arrasa te con su cuerpo técnico creo un acierto total porque ha conseguido bueno al final ser lo que han sido siempre Osasuna un equipo que buscar la portería rival un equipo cada aprieta arriba que haga cada balones como si fuera el último vale sólo la grada le gusta volver a pues bueno acallar esa conexión en El Sadar tampón Vita que cálido siempre digo yo me hago yo cuando yo era crío iba al salario una una pasada ahí bueno

Voz 4 08:05 que últimamente se había perdido un poquito desde cuando ibas tú al Sada con que años IVAs empieza a estar bien me acuerdo a la verdad que que ni me acuerdo de poco además viendo el cumpleaños parece una foto cuatro años vestido de mostrar camisetas sin publicidad era

Voz 2 08:24 que ni me acuerdo

Voz 1375 08:26 la cuenta atrás está ahí doce jornadas quedan todavía queda mucho son son muchos puntos en juego treinta y seis puntos todavía en juego pero bueno pues Acasiete al tercero y sobre todo no son los puntos sino las sensaciones que transmite este Osasuna liderado por este Roberto Torres pero por el bloque en general que tiene que tiene muy buena pinta así que la cuenta atrás para el ascenso a Primera División que es tan importante como la cuenta atrás para San Fermín que ya queda menos también no los San Fermines

Voz 2 08:50 sí sí la verdad es que un poquito ojalá que sea un San Fermín adaptado como como hace tres temporadas el que conseguimos con el ascenso también que queman plenas de Piñera de Rajoy no estaría mal que haya este año dos chupinazo nuestro

Voz 1375 09:03 quedaban dos chupinazo a ver si a ver si chupinazo para Pamplona hay para para Osasuna Roberto Torres un placer que vaya bien el partido en Tenerife y suerte en lo que queda de temporada

Voz 4 09:12 muchas gracias a vosotros Javi Roberto un abrazo chao