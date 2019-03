El Larguero: Hablamos con Jémez y Muniain y debatimos sobre el futuro de Griezmann (21/03/2019)

Voz 1 00:00 pues ya está el equipo de la Cadena SER preparado para viajar mañana

Voz 1375 00:37 a Valencia donde viaja la selección española para medirse el sábado a Noruega en el que va a ser el primer partido oficial clasificatorio para la Eurocopa de dos mil veinte allí estará Antonio Romero ahí estará Javi Herráez ahí estará la selección de Luis Enrique esa selección a la que le pedimos sobre todo una cosa bueno por supuesto que vayamos a la Eurocopa que no entra en la cabeza de nadie que eso no ocurra pero sobre todo una cosa que no pierda su estilo su identidad y su personalidad de momento está costando y hay que darle tiempo Luis Enrique anoche hablábamos de ello pero sobre todo eso hay que recordarle a la selección española han pasado muchos años muchos en los que decíamos es que no sabemos a qué jugamos no sabemos a qué qué queremos ser de mayores bueno a eso le siguió una etapa gloriosa donde además de ganar supimos que queríamos ser ojalá que no dejemos de saberlo se puede ganar o se puede perder pero no se puede perder la identidad la personalidad y el estilo que durante tantos años hemos dicho este es el nuestro IS no deberíamos abandonarlo

Voz 1375 01:44 ya la lista de convocados de esta selección española que repito viaja a Valencia para medirse el sábado a Noruega después viajaremos para el martes jugar en Malta contra Malta los dos ya oficiales para la Eurocopa del año que viene en tenemos Eurocopa dentro de un año bueno está recuperado Marco Asensio buena noticia y mañana en la previa del partido ya en Valencia hablarán Luis M Enrique dos jugadores del Valencia Rodrigo allá juegan allí plenas Fallas en pleno centenario de el Valencia lleva jugar la selección así que el seleccionador dos del Valencia Rodrigo higa ya enseguida va a estar con nosotros un futbolista de la selección Iker Muniain que estalla por allí esperándolos debutó con la selección cuando tenía diez y nueve años han pasado siete ya ha vuelto a la selección parecía todo un veterano y tiene sólo veintiséis enseguida estamos con Iker Muniain que está completando una gran temporada con el Athletic Club de Bilbao mientras tanto la sub veintiuno ha ganado a Rumanía en un amistoso celebrado en Granada uno cero gol de Mikel Merino han debutado refilón el lateral izquierdo del Madrid a leña el centrocampista del Barça dos pedazo de jugadores que no tardarán mucho en llegar a la absoluta el lunes en Algeciras otro amistoso para la sub-veintiuno en este caso contra Austria pero antes de que arranque nuestra selección mañana ya el camino para la Eurocopa hoy han empezó algunos partidos luego los repasaremos todo con Axel Torres por ejemplo ha ganado Irlanda del Norte dos cero a Estonia Holanda le ha ganado cuatro cero a Bielorrusia Croacia la subcampeona del mundo le ha ganado dos uno Azerbaiyán con Rakitic Modric sitio que titulares y Eslovaquia ganado cero a Hungría

Voz 1375 03:19 Polonia ha ganado cero uno en Austria Israel y Eslovenia han empatado a uno Macedonia ha ganado dos uno a Letonia otros resultados Kazajistán la ganar a Escocia Chipre le ganó cinco cero a San Marino Bélgica la ganó tres uno a Rusia con una pifia importante de Courtois de las gordas de estas que dice madre mía la que ocultó en la portería de Bélgica menos mal que luego el equipo ha ganado tres uno como digo a Rusia y mañana en el Metropolitano a las nueve de la noche juegan Argentina y Venezuela o lo que es lo mismo el regreso de Messi a la albiceleste nueve meses después se va a estar Leo Messi si va a esta remesa a pesar de esas molestias que es algo con lo que convive Messi desde hace mucho tiempo algunos la edad más bombo de lo que de lo que es son molestias todo Messi que se conoce mejor que nadie las nota en desacelera Un poco por no decir que frena porque estoy no freno nunca pero sí desacelera cuando se encuentra bien pues eh juega mañana bueno no tengo claro que voy a jugar el partido completo probablemente juegue una hora descanse y luego el siguiente partido Argentina no lo va a jugar pero para tranquilidad de todos sobretodo para tranquilidad de los aficionados del Barça esto ha dicho hoy Scaloni el seleccionador argentino cuando le han preguntado

Voz 4 04:31 por Messi lo que pase mañana con cualquier jugador sea Leo o sea quién sea si no está en condiciones de jugar el partido no lo vamos a dejar pero no no no no puedo saber el futuro mañana va a jugar nada más es eso lo que yo te puedo decir a mi no no me ha llegado ningún comentario ni el Barcelona y nadie al contrario tanto o más que bien está todo bien gracias

Voz 1375 04:51 Alony apostar porque eh Messi va a jugar mañana yo creo que no va a jugar el partido completo Iker no bajó el siguiente partido pero vamos que Messi ha vuelto a la selección y ha vuelto para quedarse para ir a la Copa América que el año que viene el verano que viene sede

Voz 1375 05:09 puta en Brasil el año que viene la Eurocopa este año la Copa América en Brasil donde seguro que va estar Messi con Argentina bueno hay sanción ya para Cristiano Ronaldo tras su gesto con la afición del Atlético de Madrid al término del partido de Champions y le han sancionado con lo mismo que sancionaron al Cholo Simeone

Voz 1375 05:27 porque no es el mismo gesto que el de los Jiménez se parece en lo físico se puede parecer pero hay un artículo en el reglamento de la UEFA que dice que provocar a la afición rival se puede sancionar con un partido debe sancionar con un partido al Cholo le cayeron veinte mil euros por ese gesto tocándose sus partes volviéndose hacia sus aficionados cuando marcaban gol el Atlético de Madrid el segundo ya Cristiano Ronaldo les sancionan también con veinte mil euros sin ningún partido exactamente igual pero su gesto no fue exactamente igual su gesto fue bastante más soez bastante más desagradable y además se giró una vez acabado el partido al lugar en el que estaban los aficionados del Atlético de Madrid y eso en mi pueblo y seguro que en el tuyo es provocar a la afición rival sino que no lo pongan sino vas a sancionar a un tío por provocar la afición del rival pague lo pones en el reglamento porque eso se llama provocar a la afición del equipo rival pero no se han atrevido porque claro si el organizador de la fiesta no invita a su fiesta al mejor jugador mostrador han dicho que vamos a hacer sanción

Voz 0783 06:27 Nadal la estrella de ETA vamos venga que juegue

Voz 1375 06:30 y no se han atrevido a castigar con un partido a Cristiano que es lo que deberían haber hecho e veinte mil euros lo mismo que al Cholo Simeone hoy tenemos debate que empiece a sonar ya el novecientos cien ochocientos está ya está haciendo estiramientos aquí

Voz 1375 06:45 Álvaro Benito Paco Hernández González porque esto es decirlo hoy revienta la centralidad bueno novecientos cien ochocientos para que para debatir hoy sobre si crees que debería irse Griezmann este verano del Atlético de Madrid Él se quedó y dijo que no al Barça para ganar títulos aquí crees que debería irse Griezmann del Atlético de Madrid o debería quedarse enseguida con Antonio Romero Jesús Gallego Miguel Martín Talavera Jordi Martí y contigo en el novecientos cien ochocientos tu opinión sobre Griezmann y el Atlético de Madrid novecientos cien ochocientos teléfono gratuito tan con el teléfono a dos manos dos teléfonos en cada mano enseguida esperado un ratito que ahora debatimos con vosotros id para ti cortado este Larguero e os recuerdo que hay nuevo lío a la vista en la relación Rubial esté watios de que estos aburre pero no

Voz 1375 07:40 vamos a ver creo que podrías vivir sin ello eh pero eh resulta que la Liga le había pedido al CSD resolver a su favor un potencial conflicto de competencias sobre los horarios el tema de los horarios para la temporada que viene sigue los lunes sí sí a las dos de la tarde sí o no así los viernes bueno el CSD se ha inhibido se lavó las manos y ahora la Federación Española convoca a la liga a una reunión el miércoles de la semana que viene ya es noticia que la Federación convoque a la Liga bueno la verdadera noticia sería que la Liga acudiera saque Tebas acudiera a la reunión pero ya os puedo decir que no baile sí que se puede ahorrar la convocatoria Rubiales porque Tebas no vaya a ninguna reunión no sé cómo va a esto si lo supiera o lo diría bien no parece como casi siempre en fuera del fútbol en la Euroliga además que ha habido dos partidos Gran Canaria ha ganado noventa sesenta y tres A a Olympiakos y el Bayern de Múnich le ha ganado siete tres siete uno al Barcelona jornada veintiocho de la fase de grupos de la Euroliga bueno todo esto en la portada este Larguero once y treinta nueve una menos en Canarias hoy es jueves como decía Angela cero hace un rato es un jueves el primer jueves de esta primavera luego vendrán Mara Torres con el faro pero ahora hasta la una y media ni te muevas que arranca el larguero vamos a ver qué ha hecho hoy la selección que mañana se va a Valencia mañana la SER también se va a Valencia y ahora está esperándonos Iker Muniain que ha vuelto a la roja

Voz 1375 09:39 la selección española que algunos han dicho anda y ha vuelto y otras han dicho no si es nuevo sí es la primera de que bien que no que no que ya estuvo lo que pasa que estuvo hace siete años y ahora con sólo veintiséis es un veterano ya del Vietnam pero con veintiséis años sigue siendo muy joven y ha vuelto a la selección española

Voz 3 09:55 hola Javi Ray muy buenas hola qué tal malo si la perla del Atleti no me acuerdo perfectamente en Málaga hizo un muy buen partido sino recuerdo mal hiciste un gol pero bastante en el en el partido lo recordaba mal efectivamente pero Ziegler recuerdo que entrevistarle en la zona

Voz 8 10:11 Mista y al final Iker Muniain pues por las lesiones por lo que sea o porque no pasa un buen momento en en en el campo a deja devenir siete años mano sin Iker Muniain y Arabia

Voz 7 10:23 para para quedarse así que aquí está con nosotros en el Larguero señor Iker Muniaín buenas noches hola muy buenas noches jobar no te veíamos el pelo hace mucho tiempo ya

Voz 0783 10:32 sí la verdad es que bueno ha pasado mucho tiempo desde que viene aquí allá por el año dos mil doce se dos mil doce si si no recuerdo mal y bueno eh en todo este largo camino en esos años pues eh ha habido momentos de todo tipo vivido buenos momentos eh momentos muy muy malos muy duros en los que por desgracia no es una o dos veces de de la rodilla una una en cada eh gravemente y bueno son momentos difíciles pero en los cuales aprendido mucho hoy bueno gracias adiós y con mucho trabajo de aquí estoy en el día de hoy

Voz 9 11:08 la debutante hace hace nueve años en dos mil doce

Voz 1375 11:12 tienes ahora veintiséis pues pues es de izquierdas

Voz 9 11:15 niño no recuerdo

Voz 0783 11:17 no han tenía diecinueve años aquí diecinueve diciendo no lo sé

Voz 1375 11:21 eh un chavalín bueno ahora también es ahora tampoco pero con con diecinueve años te hizo debutar Vicente del Bosque jugaste quince minutos hayan ante ante Venezuela y ahora fíjate el otro día hoy a Canal es decir que él pensaba que esa puerta ya se había cerrado un caso bueno parecido a Tino en algunas cosas joven talento que promete tal que va que que que empieza desde muy joven destacando luego las lesiones también le le maltratan tú también llegaste a pensar que esta puerta de la selección se había acabado Paradis

Voz 0783 11:51 hombre en algún momento he si no llegas a pensarlo eh prácticamente Ny piensas no la la posibilidad sobre todo cuando cuando estás abajo cuando estás pues eso es Lesionado hundido que que no sacas cabeza que no levantas cabeza ni siquiera lo piensas porque lo ves lo lejos que lo piensas pero bueno en el momento que que se empieza a dar un poco la vuelta a todo que que empiezas a jugar a a reencontrarte a no encontrar tu mejor nivel pues poquito ya lo tienes un poco más en mente y cada vez más hasta que bueno ha llegado el día hay estamos disfrutando lo tanto yo como Sergio en este caso que has nombrado eh

Voz 2 12:29 con la en alusión

Voz 1375 12:31 y en esta ocasión que dices que ya cuando recuperas el nivel y estás mejor y te lo puedes volver a plantear del Olías que esta vez podías estar ahí

Voz 0783 12:40 hombre eh estaba pendiente no está pendiente de de la lista porque bueno cuántos de la lista de una una lista en la que la que sí estaba siempre que hay una convocatoria pues eh estás pendiente eh sabía que bueno e había estado bastante bien estos meses sí que cabía la posibilidad igual pues sí imagínate no cuando vi mi nombre ahí en la lista la verdad es que que fue un lastre

Voz 1375 13:02 vote que no veas donde estaba como Ted donde te enteraste

Voz 0783 13:05 no estaba en casa porque se dieron entrenamos por la tarde ir en casa y con con mi mujer eh bueno pues una felicidad de Zamora

Voz 1375 13:13 te enteraste por la rueda de prensa o por ese vídeo que colgó antes con las camisetas y los nombres central

Voz 0783 13:17 el vídeo El vídeo que que se quedó en las redes sociales el nombre de Muniaín y dijiste me hago ya era el hombre llegará

Voz 1709 13:25 oye Ivonne que ha recibido bien

Voz 1375 13:28 sí sobre todo ha dicho una frase que que bueno con la que muchos estamos de acuerdo no Muniain tiene magia en las piernas ha dicho Luis Enrique no me aparte de esa velocidad de esa potencia bueno no está bien que te recibe así el seleccionador no

Voz 0783 13:40 sí es muy agradecido no por por las palabras que que dijo hacia le siempre esto bueno puedes fortalece no la confianza de cada uno nada muy feliz como cómo me han recibido tanto el cuerpo técnico los nuevos compañeros eh feliz

Voz 1375 13:55 han recibido como como un novato o o o has dicho eh chavales trayecto

Voz 0783 14:00 yo estoy aquí tanto para los medios estuve hace tiempo pero no así o como uno de los nuevos bueno una mezcla una mezcla un poco todo no no pero oye M estoy muy feliz de compartir vestuario con gente que que ya había que ahí había compartido en categorías inferiores darle con quién con quién ha escogido ya practicamente con todos son todos mucho de muchísimos por no decir te todos eh no no lo hacía siete años que no plano

Voz 2 14:26 me gusta generaciones

Voz 1709 14:29 oye y en qué ha cambiado muy en estos siete años de Muniain que que lleva ya

Voz 1375 14:35 pues pues un montón de temporadas en el en el Athletic de Bilbao la décima temporada en el Athletic diez años a pesar de que tienes veintiséis pero de aquel Muniain que lo hace debutar Del Bosque a este que llama ahora Luis Enrique en esos siete años en qué ha cambiado Muniaín comer pues eh

Voz 0783 14:49 muchas cosas no de aquella época era prácticamente un niño luego pues eso los años las a las experiencias te te hace te hacen aprender cosas te hacen madurar e te hacen ver el fútbol de otra manera cambiar rutinas hábitos si es bueno yo creo que que cambiar muchas cosas eh bueno que que me sirven para para estar al mejor nivel eh al final lo que uno tiene que que bueno que es el talento eh a la hora de jugar pues eso se conserva de si eso ayudó de otras cosas que vas adquiriendo durante todos estos años pues pues hacer la suma de todo hoy te haces un jugador más completo no hay iba mejorando en todos los efectos

Voz 0696 15:29 oye y ahora que hay tanto tanto por tantas

Voz 1375 15:33 estación sobretodo de jugadores no que luego decíamos anoche en el en el Larguero el cuarenta y un jugadores lleva a Luis Enrique en cuatro convocatorias esto y eh para los menos habituales lobis como una oportunidad como decir bueno pues ahora mismo a mejor es cuando está más abierto por llamar de alguna manera el casting no porque ha habido veces que el grupo estaba mucho más cerrado casi sabíamos de memoria la lista pero ahora es cada cada convocatoria es una novedad esto no os motiva más por ejemplo en tu caso

Voz 0783 15:57 sí yo creo que si no para los los jugadores que que bueno no hemos venido habitualmente eh pues abre una puerta una puerta interesante en la cual eh si sabes que que bueno que está rindiendo a gran nivel que haciendo las cosas bien y que te en un buen momento de forma eh vas a tener la posibilidad eh de poder estar aquí de puede estar lista del míster eh antes hace tiempo sí que sí que bueno será un poco más complicado pero yo creo que es bueno no para todos los jugadores nacionales para los que pueden ser seleccionados porque te obliga bueno pues estar con ese puntito a estar con esa buena actitud que es bueno que te exige y que te puede ayudar a la la convocatoria como es como Luis Enrique como es y no solamente en el campo que sabemos que es visceral como como futbolista e también en charlas como la que dio ayer es un apasionado no es te lo transmite como como como eh a él no si eh entrenador pues bueno que eh yo no conocía personalmente pero pero sí que tiene muy claros los conceptos que él quiere eh te transmite muy bien las cosas hasta hace llegar sus ideas momentos muy que le pone mucha apasiona a lo que es eh su equipo bueno en esta semana pues estamos intentando eh hace cosas que que no está los está enseñando para que para que juguemos eh esa esa manera que que él quiere y que se exija la selección bueno estaba temblando para eso para sufragar las cosas el sida dijo otro ya canales que cada vez que sea lesionó por desgracia ha sido mejor futbolista tú has tenido dos las dos rodillas también ha sido mejor futbolista después de cada una de esas lesiones soy yo estoy de acuerdo con con eso aunque parezca un poco al revés eh sí que creo que te ayuda a crecer no Zealand caminas por puro buenos y lo maneja un buen camino puede puede servir te para para ser mejor futbolista es bueno yo creo que que en mi caso también me ayudado para crecer como como jugador

Voz 1375 17:57 oye que te dijo el capi que Vigo recibió a todos uno por uno y Sergio Ramos que te dijo bando debido

Voz 0783 18:01 en a la que bueno enhorabuena por volver aquí era el capi es es un referente para para todos nosotros como no puede ser de otra manera es bueno contentos de compartir vestuario con él también es que sea Gran Capitán cómo lo ves qué tal fue la tarde ayer que nos contó por ahí eh con el con el puntero láser

Voz 1375 18:23 en vez del béisbol algo parecido al pívot presión pelotita de pintura

Voz 0783 18:26 sí eran pelo el pero con láser con la sepa no hacernos daño ya con lo cual las bolas esas te dejan te pueden dejar un recuerdo no si por eso porque sólo faltaba no tiene ustedes una bola de desatinos deja claro se pega en la cabeza algo

Voz 1375 18:42 creo que no te llena mucho y te dicen te vas a enterar Almunia

Voz 0783 18:44 esto perdiste apunta este bien tiene buena puntería tiene buen gol yo gano yo gané yo se gaste ganaste claro

Voz 1623 18:51 Iker ganó como como ibais como

Voz 1375 18:54 el artista

Voz 0783 18:55 va a ser un hay dos equipos habiendo el mismo momento oí bueno entre cuerpo técnico y jugadores pues hicimos dos grupos ya había diferentes misiones sí la verdad que fue divertido no porque ya son muchos los que estamos aquí metidos concentrados Si bueno que haya una actividad así un poco que te sabes que de la rutina pues viene bien también para para hacer grupo

Voz 7 19:16 a la Eurocopa está a poco más de un año te te

Voz 1375 19:20 sí en la Eurocopa

Voz 0783 19:22 bueno queda un camino muy largo todavía por recorrer ahora mismo si te digo la verdad quiero quiero pensar en el presente no quiero pensar en lo que en lo que estoy viviendo ahora e dar lo mejor de mí bueno e luego con mi club pues se intenta hacer las cosas bien para para que siga viendo más llamar eh

Voz 1375 19:42 el mes tal como está muy bien ahora no en el en el Atleti anoche anoche hablábamos con eh eh con Ibai estuvimos hablando por la cena quizo con los aficionados y jobar la verdad que se ha cambiado cambia el gesto gestos ha cambiado la cara con con Garitano y sobre todo se han cambiado los resultados no

Voz 0783 19:58 si al final eso es lo más importante no príncipe temporal pues eh nos costaba un mundo ganar a cualquier rival y desde la llegada de Garitano pues eh la cosa ha sido totalmente diferente hemos sacado la cabeza incluso ahora mismo estamos una posición en la que nos podemos permitir esa lucha está al final por las plazas europeas si ya has iba a ser hasta el final estas jornadas que quedan

Voz 1375 20:21 pues nada Muniain bienvenido a la roja de nuevo espero que notarles otros siete años en volver y que vaya bien ahí contra contra mal

Voz 0783 20:26 esta suerte en la temporada muchísimas gracias un abrazo para todos

Voz 1414 20:30 hasta luego adiós Iker Muniaín que crea que este Muniain

Voz 1375 20:34 que bueno como decía él Javi poco parecido canales no ya da la sensación de que no las lesiones tal no sé qué va yo creo que no volveré pues aquí está y además por méritos propios

Voz 3 20:43 el que más sorprendido e de los que sonreía Iker peleó para mi sorpresa

Voz 1375 20:47 la eh porque eh

Voz 3 20:49 este chaval se comía comía todo sea era un futbolista que en Bilbao tenían la idea de que les iba a durar poco que se iba a marchar a un grande no aún Madrid Barça y luego chico aparte de las lesiones ahí no sé qué pasó que que al final este este jugador quedó en un segundo plano oí para él ha sido un regalo un regalo porque yo pensaba que ha venido Iñaki Williams la verdad deseaba que cuya si va a ser el el llamado porro por Luis Enrique al final es Muniain que este no va a perder la ocasión de hacerlo cuando le dé la más mínima Luis Enrique es un futbolista diferente mira te cuento como anécdota que cuando el Madrid fue a jugar con Lopetegui en el banquillo a San Mamés el equipo técnico a quién más temía era Muniain fue el que salió el que marcó el primer gol luego en Madrid empató aquel partido Mari sufrió muchísimo con Lopetegui el banquillo Muniaín de de ese momento desde el principio de temporada ha demostrado que está en buen momento

Voz 1375 21:43 pues nada Nos alegramos de que este de otra forma esté con la selección española y mañana rumbo a valenciano para el partido de Mestalla

Voz 3 21:50 sí señor la mejor noticia es que homenajea al cien por cien pero Marco Asensio bueno lo contaba les está para para jugar vamos a ver si todo el partido si un rato vamos a ver qué decide finalmente Luis Enrique me decido el jugador que con el técnico asturiano otra no te aburre nunca eh que se sube al andamio que te lleva al es que Room que sino te lleva a pegar tiros con un láser osea que es que Luis Enrique no paras Se levanta a las siete de la mañana empiezo levantar pesas luego se va a desayunar luego con los jugadores charla hoy un vídeo de quince minutos mañana como tú decías viaje hasta Valencia a las seis y cuarto va a ser la rueda de prensa del propio Luis Enrique de los dos juristas el Palencia Gayá Rodrigo Moreno y a las siete entrenamiento a puerta abierta en

Voz 1375 22:31 vaya pues no para Luis Enrique que hace de todo ya sólo fue estoy encuentre el once titular y que en cuál es el rumbo de esta selección que de momento parece no tenerlo con tantas rotaciones con cuantas novedad con tantas novedades aunque hay que seguir dándole en poco más de margen y poco más de tiempo ya vamos por nueve meses

Voz 2 22:45 se hasta mañana Javier RAE hasta mañana un abrazo chao

Voz 1375 22:50 está por ahí Paco Jémez

Voz 2 22:52 con muy buenas qué tal buenas noches estamos en época de vueltas vuelve Zidane vuelve Monchi vuelve Paco Jémez se lleva esto no sí parece que este año hay mucha demasiada vuelta no

Voz 0295 23:05 yo aquello de

Voz 1375 23:09 decía

Voz 1709 23:10 decía el otro día Monchi

Voz 1375 23:13 me gustaba más la segunda parte de El Padrino que la primera y que por eso la segunda parte son buena te gusta más la segunda parte el padrino

Voz 0696 23:18 a mí me gustan toda la tercera vais a posiblemente sea

Voz 1375 23:24 no sabía del peligro que se ha hecho en la historia pero le estás diciendo que habrá una tercera etapa en el Rayo Paco Jémez pero que sí

Voz 0696 23:30 espero que haya una segunda muy larga largas

Voz 0295 23:33 no te muevas de ahí que se que está contigo Palacio

Voz 1375 23:35 son las doce menos siete minutos hablamos con el técnico del Rayo otra vez Paco Jémez que ha llegado para intentar dejar al equipo en Primera vamos contigo Paco

Voz 1375 26:04 bueno de hecho un toro eh

Voz 1709 26:06 que aquí con una bueno pues sí sí bueno con mucha ilusión además se tenía que haber estado en la rueda de prensa eh cuarenta minutos que has visto lo discurso impecable muy ilusionado y eso sí ha venido con las pilas cargadas tanto él como todo su cuerpo técnico porque me han dicho que pagan los entrenamientos no le ha dado cancha los jugadores se doble sesión hoy ayer por la tarde también duro

Voz 0696 26:28 no pero sobre todo porque como esta semana no hay Liga es decir no no tenemos

Voz 16 26:33 pensamiento de de entrenada mañana y tarde y una vez que empiece

Voz 0696 26:36 el chorreo de partido de miércoles domingo de Domingo domingo ahora hemos aprovechado venimos nuevo necesitamos tiempo no hay Liga este fin de semana pues vamos a intentar aprovechar ese tiempo vamos a entrenar bien para luego también darle el fin de semana de descanso que llegaron los chavales lo que necesitan también descansa Hay

Voz 1576 26:53 yo olvidarse un poquito no de esto de limpiar bien la

Voz 0696 26:56 la mente empezaremos otra vez entrenar la semana que viene ya de cara al partido del Athletic

Voz 0985 27:00 sobretodo Manu ha llegado mucha fuerza y mucha ilusión

Voz 1375 27:02 en Vallecas que Paco Jémez podrá salir bien

Voz 9 27:04 podrá salir mal sólo el tiempo lo dirá pero nadie puede discutir que le echa un par de pelotas siempre a los proyectos que tiene entre manos y este es este es uno que seguro que va a intentar que salga lo mejor posible aunque es difícil muy difícil Paco y eres consciente de ello no si distinta claro

Voz 0696 27:20 que suele quimera la tabla clasificatoria dar cuenta de la dificultad no se suele sumas bueno pues Larraz la que llevaba el equipo de de siete partidos consecutivos perdidos pues o cortamos esos rápido no vamos a quedar prácticamente sin tiempo y cien puntos para poder para poder luchar por el objetivo pero yo lo he visto hacer en otros equipos con lo cual no creo que que nosotros no seamos capaces de hacerlo la cuestión va a estar en limpiar la cabeza de los jugadores al máximo en el menor tiempo posible porque eso no va a dar a ver las cosas con otra perspectiva Hay sobre todo encontrarnos a un equipo es diferente no es diferente en ciertas cosas porque que que yo creo que ha ido perdiendo poquito a poco con con con una derrota con otra derrota derrota sus la quitado desconfianza y eso ha hecho que que el equipo que hacía unas cosas al principio temporal además pues poco a poco la vaya cambiando

Voz 1375 28:08 ah y por si alguien tiene dudas va a jugar este rayo de Paco Jémez como el anterior Rayo de Pacojo

Voz 0696 28:16 hombre yo quiero que juegue indudablemente no tenemos el tiempo necesario para para para entrenar todo lo que quisiéramos entrenar no tenemos una pretemporada para encajar combinaciones hay funcionamientos que necesitábamos sobre todo para salida de balón y demás pero la idea va a ser la misma

Voz 7 28:32 claro que vamos a estar un poco atados pues

Voz 0696 28:35 el tema del tiempo que tenemos para entrenar a yo no le voy a pedir a un jugador que haga algo que anteriormente no ha entrenado ya que no lo vamos a tener que no lo vamos a tener interiorizado

Voz 1375 28:43 no sé cómo lo digo porque ya ya he leído por ahí oído porque no sé dónde pero si lo supiera lo diría pero he leído por ahí bueno ahora viene Paco Jémez al Rayo preparamos otra vez la defensa en el medio campo con un equipo que está jugando el descenso

Voz 9 28:53 eso no sé que ya verás no eso he dicho sí

Voz 0696 28:57 o sea que si alguien me asegura que metiéndonos todo Adra no vamos a lo que los meto realmente yo creo que sí que es algo que pasa así lo metes todo atrae lo van a criticar que van a dar más todavía me van a dar hasta en el cielo fíjate de forma tengo una parda que Dielo cierra la boca lo tienes ya lo tengo ya curtido de Moncayo la de

Voz 9 29:18 eso eso

Voz 1375 29:19 lo aseguro que cuando te fuiste del Rayo en la otra anterior dijiste que había sido una de las peores decisiones de tu carrera por qué pues por qué

Voz 0696 29:32 han creo que me debería haber quedado a el equipo había bajado yo ya he hecho una de las mejores bueno de en aquel momento que habíamos hecho los mejores números lectura del Rayo en Primera División A la es verdad que yo me senté con Raúl para quedarme eso mucha gente no lo sabe Raúl y la de Veloso nunca lo vea de Belloch lo digo porque lo ha dicho él

Voz 17 29:56 y otro de sí que me senté le dije

Voz 0696 29:58 si quieres que siga entrenando lo que vamos a sentarnos es verdad que no llegamos a un acuerdo de verdad que luego surgieron mucha cosa que no vienen a cuento ahora y que hicieron que tuviera que tomar acción de marcharme pero si volviera a estar en el mismo lugar en el mismo sitio hubiera área otra cosa no haría eso

Voz 1709 30:15 Pacojo de esa de esa época de la temporada y siempre ha habido rumores que si el partido Anoeta y unos a sorprendió creo que lo escuchen también toda la todos los quince del Larguero como se ha calentado un poco yo creo quizá lo mejor en exceso el presidente Raúl Martín Presa hablando de que al equipo le faltaba valentía valentía que no tuvo con la la última época en sus dos últimos partidos de Michel y luego recordando episodios de esa temporada en la que encendió el Rayo

Voz 1375 30:44 Paco hasta el último partido que dicho

Voz 18 30:46 yo con el Rayo Vallecano que fue con el Levante ganamos tres uno pero desgraciadamente pues bueno lo que sucedió en el Molinón cosas que no debiera suceder en un deporte limpio pues bueno lo que sucedió nos lleva a Segunda División pero hasta ese día la responsabilidad la profesionalidad y la lealtad con el club fue máxima de este señor y por eso está aquí responsabilidad y lealtad que personas en este momento con responsabilidad en este club no tuvieron Si bajamos tiene que ser que nosotros como bajamos el año no con todo el dolor que es bajamos pero como bajamos la segunda vuelta que se nos adelantó a otro rival directo en dos acciones cuando menos sospechosas de Un jugador nuestro y a mi me gusta hablar tan muy claro en Granada no repone hemos Icon todo lo que pasó en Anoeta pues porque Manucho acertó a meter veinte centímetros más abajo un remate de cabeza pero murió Soir intentándolo

Voz 11 31:38 así fue no pago si no a ver yo

Voz 0696 31:44 igual lo hacía falta explicar tanto Klar normalmente cada uno es si yo yo me responsabilizo de Mis cosa Joker yo le agradezco mucho a Raúl a su palabra porque yo creo que iban por el lado de quería apoyarme no yo se lo agradezco muchísimo eh cuando habla de cosas tan tan particular hay tan tan espinosas como como estas y que también muchísimo cuidado muchísimo pausa porque a lo mejor es tener prueba yo hubiera tenido prueba de Argo hubiera puesto encima de la mesa no vale creí porque yo pensé Betao cada uno tenemos nuestra opinión cada uno tenemos nuestro punto de vista hay a mí me han contado muchas cosas me han dicho pero yo sin tener pruebas de nada intolerantes que yo ya que yo ya lo tengo olvidado es si nosotros no fuimos a Segunda División tenemos caso mira que lo hicimos es que fuimos los responsables no irá a partir de ahí yo no yo no quiero hacer valoraciones de ningún tipo yo creo que sí le agradezco a Raúl son las palabras que ha tenido para mí porque creo que bueno que a la necesidad de hacerlo e iban como tú has dicho antes es decir a mi se me podrán achacar muchísimas cosas no pero lo que no puede decir nadie es que no soy un buen profesional porque eso siempre he intentado que que quede patio den todo lo que hago y luego me podré equivocar no me podré equivocar poder tomar mejores decisiones peores podrá es decir las cosas de una manera de otras pero creo que si vengo aquí a trabajar la gente no puede tener ninguna duda de que de que vengo a eso y que y que lo vamos a hacer lo mejor

Voz 2 33:08 con Michel has hablado no

Voz 0696 33:10 tengo que hablar todo quiero dejarle unos días porque creo que han tampoco es el momento Michel es amigo mío y creo que la información que me puede dar me va a valer de mucho no entonces es la semana que viene

Voz 16 33:21 le llamaré y si le apetece

Voz 0696 33:23 esta como presidente seguro que sí pues nos sentaremos a comer hay charlaremos todo un poco

Voz 1375 33:29 bueno tienes hay algo que no tienen todos los equipos que es un delantero que mete goles no tiene en esta en este momento la temporada tener a un Raúl de Tomás que lleva once para los diez partidos que quedan es un arma que hay que aprovechar no tiene que llevar con veinte como mínimo jueves se sabe

Voz 0696 33:44 en a las pela que te estoy oyendo sacaba pegaron vírico la cama que vamos no ya se lo digo yo creo que estaban de fuego Paco un poquito que si no les dijimos que es muy bueno

Voz 9 33:57 lo que es a lo mejor hay que exigirle al más

Voz 0696 34:00 tiene capacidad para hacerlo no me cabe ninguna duda

Voz 1375 34:03 tu primer partido bueno estuviste aquí con nosotros de comentarista luego te fuiste a Méjico tú siempre estás pega al fútbol de una manera o de otra lo volviste Las Palmas y ahora estamos otra vez de comentarista que esto es algo de supongo uno que está metido en el mundo del fútbol y que espera la llamada de un banquillo en cualquier momento casi obligatorio hacerlo no porque te obliga a ver a los rivales al fútbol estás ahora sabes tú próximo partido es el Betis pues tú estás viendo al Betis todas las semanas no tú sabes cómo está el equipo Setién no

Voz 0696 34:29 es una buena manera de de esta ese aunque no estés en ningún tema de Estado de de prensa o de de televisión radio normalmente siempre te ocupas deber de ver algún partido pero claro no es lo mismo tener que hablar de de toda una jornada porque eso te obliga a verla no claro sino voy me deja claro queréis entonces

Voz 7 34:50 esto tostón meses que ha trabajado para que lo haciendo cosas para para medio rondaba

Voz 0696 34:54 sí muchísimo para seguir con esta hoy para ver una cantidad pueblo que yo no me esperaba que iba a haber evito casi tanto fútbol no cuando estoy en activo yo tengo que comentar ahora

Voz 9 35:02 no voy a decir que me decía

Voz 1375 35:05 que no me preguntes por esto que lo lo he visto a nadie compartieron

Voz 9 35:07 a mí apunta empezó hace ya muchísimos años eh muchos muchos muchos años ya ha prescrito ya prescrito pero pregunta es que no he visto nueve por eso aunque no lo he visto

Voz 1375 35:17 está muy ocupado dueño además de además de vosotros estáis ahí abajo Huesca Celta Villarreal Valladolid Levante Leganés ya un poco más arriba besa Celta y Villarreal

Voz 11 35:32 peleando por la permanencia hasta el final

Voz 0696 35:35 espero que sí yo creo que ella sí espero que sí pero que sí que el Villarreal ha hecho algo importante que es ganar dos partidos seguido hizo la o coger un poquito de aire pero entiendo que la pelea bastara estar final posiblemente hasta el Valladolid no es verdad que luego el Levante ya un equipo que está por delante se puede meter en un lío si si si cojo una racha mala pero parece que pero bueno ya tiene si ya tienen un poquito más de margen entonces bueno al final ojalá se meta más gente cuanto más oportuna para todos claro pero yo creo que el margen va a estar ahí

Voz 1375 36:03 oye Paco has firmado hasta dos mil veinte que es una condición que pusiste coges el equipo para estos partidos que quedan pero también la temporada que viene si el equipo baja te están oyendo los aficionados del Rayo GM será entrenador en Segunda al cien por cien

Voz 11 36:16 sobre todo si baja ronda usted

Voz 1375 36:21 que si Loire las oído claro

Voz 0696 36:24 verá como alguno no lo no lo entiendo

Voz 1375 36:27 sobre verá cómo alguno lo malinterprete sobretodo si bajas pero también si os queráis hombre claro pero sobre todo si bajamos oye y una cosa más que yo he alucina Un poco esta mañana cuando estábamos viendo estaba yo en la tele

Voz 9 36:40 eh ayer en Mediaset estábamos viendo los monitores la señal en directo de tu tu rueda de prensa ya he visto el momento

Voz 1375 36:47 dado Se acerca otoño Toño García nuestro compañero de la radio de la tele te ha dado la carta esta de de las peñas que están en contra de tu nombramiento que a mí me hace una gracia no solamente los aficionados los libres de opinar lo quiera faltaría más pero me me llamó la atención no que en plena presentación tuya te entregue una carta que estéis ahí leyendo los dos italo no sé yo creo que no yo la desconocida no de verdad que no tenía como no tenías que había dicho no no no no

Voz 0696 37:12 ha hecho no prendido o no

Voz 1375 37:14 ha sido sí sí claro que me ha sorprendido por supuesto hemos sorprendido

Voz 0696 37:18 tiene otras cosas porque bueno no quiere no creo que que que que

Voz 19 37:21 ah sí

Voz 0696 37:22 que no lleva a ningún sitio si en estos momentos todos los que estamos aquí estamos para ayudar al equipo yo se que ellos van a estar con el equipo y para mí eso es lo más tranquilizador respeto Unión de todos pero muchas de las cosas que aparecen en esos no son ciertas no es eso sí molesta o no hubiera preferido que se hubieran reunido conmigo que se hubieran sentado como ya lo hicimos en la en la primera etapa mía como entrenador que hubo gente que vino a hablar conmigo porque bueno parece que teníamos pendiente algunas cosa del pasado lo arreglamos fantásticamente bien que como es arreglar las cosas sentándose con la gente hablando con respeto y con cerca tenía yo hubiera preferido que hubiera sido así pero bueno repetir respeto la opinión de la gente puedo respetar la opinión de de de aficionados al Rayo que creían que yo no soy la persona idónea para sentarme en el banquillo

Voz 1375 38:06 venga mercenario funcionarios que quieren pero no en el campo los colores que ciudad sí pero no

Voz 0696 38:12 pero no puedo respetar no pudo revalidar de ninguna de la manera a cosas que no son cierta no no y sobre todo cosas que van a más allá de lo estrictamente deportivo y no no voy a aceptar tampoco ninguna fuerte respeto en nombre nosotros más se ha hablado mal ni de la ciudad el Rayo bueno han teme me cortaría la lengua de ninguna aficionado el Rayo yo entiendo que bueno pues no para qué porque tiene que haber opiniones para todos pero ya hombre creo que también hay forma y manera de de de de poner esas opiniones yo creo que esto algún día

Voz 9 38:40 lo dirá el bono algún día lo he hablado con él pero yo creo que esto es solamente por la por la debilidad que muestra el presidente es mi opinión Martín Presa y el día que desde la directiva dejen claro que los directivos son los que fichan entrenadores los entrenadores son los que dirigen los equipos los jugadores son los que juegan al fútbol y los aficionados

Voz 2 38:58 pagan la entrada o anima no pita al bueno cada uno

Voz 1375 39:02 los expreso públicamente pero que los que deciden los entrenadores no son los aficionados que son los presidentes el día que eso quede claro Martín Presa muestre una autoridad que creo que ahora no tiene pues a lo mejor dejan de pasar estas cosas en un club como el rayo que no debería no debería ocurrir en mi opinión pues nada Paco yo te deseo paz Palacio tienes alguna la última Paco Jémez no

Voz 20 39:23 nada nada ya lo vamos a dejar

Voz 1375 39:25 tiene que ser para el hotel

Voz 20 39:28 nada ya

Voz 21 39:29 cabezazo aquí de un lo pago está de después de un día largo yo ya de desde

Voz 1375 39:33 la pues nada Paco te dejamos mucha suerte en aquella temporada ya iremos hablando de muerte Paco Jémez en directo en El Larguero palacio ahora estos días a entrenar y a preparar el partido contra el Betis que no está mal el toro que viene para debutar

Voz 1372 39:46 no va a estar bien en ese partido fijarnos en la pose

Voz 1709 39:49 ha sido Paco Paco contra Setién que hace la gana y sobre todo lo que gana que tres nuevos aficionado al Rayo Vallecano que esos tres puntos se queden en casa porque es la gran final ahora van a ser finales pero la gran final es ese domingo a las dos de la tarde estrenando horario además en Vallecas ese ratio Betis

Voz 2 40:05 un abrazo Palacio

Voz 0696 40:06 un abrazo hasta luego las doce y diez

Voz 1375 40:10 a una hora menos en Canarias hacemos una pausa cita muy rápida y enseguida voy a ir con Axel Torres que tengo ganas de preguntarle por algunos nombres propios de Europa porque ahora mismo estamos en un momento que parece el mercadillo FIFA en vez del virus FIFA estamos en momento de mercadillo FIFA con muchos nombres están ahí es que piensa Axel Torres de algunas de estas cosas Me preguntaré por el partido España claro te recuerdo el número de teléfono del debate de esta noche el novecientos cien ochocientos teléfono gratuito al que puede llamar ya para debatir con Romero Gallego Jordi Martí Miguel Martín Talavera crees que debería irse Antoine Griezmann este verano del Atlético de Madrid sí no novecientos cien ochocientos teléfono gratis llama que están ahí esperando a tres buena idea

Voz 26 42:10 Bush tenía anunció en la radio que en poco tiempo toda la ciudad reconoce conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegara al cliente que necesitas para tu negocio