Sole Giménez: "Cuando dejé Presuntos lo hice porque no podía más"

Voz 1911 00:00 me da un poco de risa Antoñito fantástico

Voz 1 00:06 Antonieta la fantástica porque te da risa que es un poco de risa no me sí siempre me ha parecido

Voz 1911 00:17 así lo digo a mis hijos mira no parece ser aparece Antonieta era fantástica es algo que yo relaciono con algo divertido algo así un poco improvisado de siempre sin pocas con muy poquita reflex la verdad es que creo que no me no me no me identifica demasiado bien me gusta ver están El Capitán Trueno y muy reticente

Voz 1 00:40 pues aprovecho para preguntarte cuál es tu relación con el mar el mar el mar

Voz 1812 00:48 fíjate vivo al lado del mar lo veo poco

Voz 1 00:50 pero sé que está ahí y eso me tranquiliza y me gusta mucho el mal el mar de invierno más que el de verano cuando entro en el mar que soy me siento como como en casa tengo una relación bonita con el más sí hasta entonces padres Soledad y Rufino se fueron a buscarse la vida a Francia salieron de Yecla ese fueron a buscar trabajo si allí pasa este los cinco primeros años de tu vida si tienes recuerdos de París tienes

Voz 1812 01:26 los cuartos de aquella casa familiar sí

Voz 1 01:29 tengo recuerdos de sensaciones luego también como tenemos algunas fotos pues compones tus recuerdos con con esas imágenes un poco no pero recuerdo usted siempre se lo contaba también a mis hijos de la Navidad que yo había visto a Papá Noel

Voz 1911 01:46 he visto el trineo de Papá Noel en el cielo volando no lo que es la imaginación de niños no

Voz 1 01:54 en tu casa que músicas escuchaba pues mira en mi casa teníamos la suerte de que mis padres siempre les gustó mucho la música yo recuerdo sí

Voz 1911 02:04 compre a mi madre cantando bien cantando un bolero de Manzanero o una canción francesa o una copla entonces ese era una mezcla muy muy bonita

Voz 2 02:20 a ver si tú esa from Nancy salvo Can tan buena

Voz 1911 02:47 cómo recuerdas el regreso a Murcia pues fíjate reggae recuerdo habíamos vuelto varias veces en verano no porque veníamos pero yo lo recuerdo de una manera un poco contradictoria de recuerdo muy bi o a lo mejor me lo estoy inventando que pasamos por Valencia muy cerca del centro no donde estaba la estación donde está la estación del Nord

Voz 1 03:12 te me me me llamó muchísimo la luz que había una luces espectacular eso es el de salir del coche y decir Dios que Luz no

Voz 1911 03:22 en Yecla era

Voz 1 03:24 ya entonces era un pueblos con muy poquitas calles asfaltadas era un pueblo pueblo de de los años y al final de los sesenta no hay recuerdo por una parte que era divertido jugar en la calle tener Bach una vida tan diferente pero luego el recuerdo que echaba de menos el colegio porque en el colegio en Francia yo iba al colegio por ejemplo me gusta mucho pintar y allí había como muchas facilidades para pintar en Yecla

Voz 1911 03:57 en ningún gran

Voz 1 03:58 Sole Giménez se ha puesto de seudónimo Antoñete la fantástica eh atención que dijera aunque no me identifica mucho ese

Voz 1812 04:08 personaje

Voz 1 04:09 y sin embargo te lo pones como museo veremos en estos

Voz 1911 04:12 no lo que me gustaría no era das a la imaginación no no sí sí sí sí Madrid es que pintadas de licencias

Voz 1 04:20 las artes si la de San Carlos de Valencia así

Voz 1812 04:25 bueno qué te gusta pintar la cerámica los trabajos con las manos y que parte de creatividad mantiene todavía a parte de la música de la que vamos a hablar ahora

Voz 1 04:34 de dibujo yo constantemente me paso la vida dibujando no dibujo mucho hay cosas no sé

Voz 1911 04:42 siempre que tengo un bolígrafos termina siempre dibujando no llega a la gente que rodea es esto es tuyo no el que hago dibujos ahí pero no tengo ni ni la décima parte de lo que me gustaría tener que recuerdo mis años en en Bellas Artes que fueron

Voz 1 04:59 maravillosos que recuerdo la la capacidad de meterse dentro de un cuadro que estás haciendo y perderse dentro y eso también me pasa con la música no esa esa capacidad que tiene el arte o la creación sobre todo de conseguir que que te concentre hasta un Nos límites extraordinarios no te que te que te olvides de todo de ti mismo todo estás ahí no eso es muy bonito y eso lo echo en falta también Sole

Voz 1812 05:32 cuando empiezas a cantar dices que tomar cantaba fenomenal que cantaba en casa lo mismo una canción en francés que una copla cuando empieza esto a cantar mi madre

Voz 1 05:42 decía cuando yo era pequeña que yo empecé a cada sí

Voz 1812 05:45 sabía que yo estaba enferma cuando cantaba

Voz 1 05:48 así se ya

Voz 1911 05:50 las cantándote enferma es curioso siempre me lo decía pero yo empecé a cantar así en serio un poco

Voz 1 05:59 a los once años cuando unas amigas me dijeron te vienes son coro que han montado en la Iglesia la basílica para la misa de las

Voz 1911 06:09 once

Voz 1 06:11 sí yo dije vale el PC idas no he parado

Voz 1911 06:15 era saque mejor cantaba del coro imagina era una de las que mejor canta es que no se aprende muchísimo porque si yo creo que sí yo aprendí mucho Gabi a veces hay alguien me pregunta mi hija o mi hijo les gusta cantar y yo siempre les digo pues es muy bueno ir a un coro porque aprendes aprendes a memorizar a las letras aprendes a Si tienes oído aprendes a a colocar te bien dentro de lo que es un grupo la música

Voz 1 06:47 una de las cosas que más me gusta de la música es que nunca se hace sola o prácticamente nunca tú puedes ensayar sola tal no sé pero luego a la hora de de de hacer un disco de interpretar esas canciones generalmente la mayoría de las veces estamos acompañados incluso de los autores que las han hecho no de las vivencias que tuvieron entonces es muy bonito crear algo que no existe aunque esa canción exista en ese momento la estás volviendo a hacer nunca ha sido como como en ese momento eso es muy bonito y eso ocurre cuando estás en la formación y cuando te sientes parte de algo y eso en coro te lo da eres parte de algo aunque sea solista tienes ahí arropando Tea la gente no está sola no eso yo creo que ayuda mucho aprender lo que es realmente la música

Voz 1812 07:36 suele forma este partido durante muchos años de la banda Presuntos Implicados que recuerdas con la distancia de aquella etapa que dio éxitos apabullantes por ejemplo cómo hemos cambiado que estamos llamando el faro esta madrugada así estamos bordeando este concepto de cómo vamos cambiando todo con los años pero sin ocurren otras muchas más Alma de blues Mi pequeño tesoro esa etapa ahora con la distancia como la recuerdas

Voz 1911 08:04 fueron veintitrés años recordar veintitrés años no es fácil yo recuerdo la ilusión que teníamos al principio el vértigo de de de aquellos años que cuando empecé empezamos a tener éxito la vorágine del trabajo constante lo divertido que era hacer música cuando ya empezamos a tener medios porque principio precario como el típico era suele cómo piensa típido era como no sé cómo hacemos estos doce es que nosotros pasamos muchas etapas porque al principio presuntos Éramos un montón y luego nos quedamos tres luego pues hicimos un primer disco que fue un poco catastrófico estuvimos como siete años ahí intentando hacer música y compaginándolo con los estudios con los primeros trabajos que tuvimos si luego al final pues conseguimos pues llegar a donde queríamos qué edad tener un sello propio yo creo que lo que más al menos que yo perseguía en presuntos y también en mi en mi carrera en solitario es distinguir me yo creo que además siempre que me

Voz 1 09:33 piden consejo digo haz algo que sólo tú puedes hacer porque me parece que hacer lo que hacen otros no tiene tanto valor no te no te va no no no nadie se va a fijar en Tizi cantas exactamente igual que Whitney Houston a qué bonito cantas igual que quien Whitney Houston que vozarrón que bonito pero ya estuvo Whitney Houston no entonces es en ese proceso larguísimo de veintitrés años pues yo creo que conseguimos cosas preciosas no llegara a un público que que nos demandaba ese tipo de música Hinault a una música demasiado fácil también hay público que quiere eso no porque se acabó Presuntos Implicados se acabó por qué pasa en muchas relaciones laborales personales la la la gente converge en una idea muy con el tiempo divergen no hay evoluciona de otra manera se quieren otras cosas y al final pues pues cada uno estábamos en ya en las antípodas del otro no lamentablemente era así

Voz 3 10:45 cómo hemos cambiado tanto todo aquello que

Voz 1812 11:17 la decisión de seguir en solitario es casi un empezar de nuevo porque uno tiene que demostrar que eso que estás diciendo no que tenía que decir que tiene personalidad que tenías capacidad de empezar de cero sola cuando era una banda con tantísimo

Voz 1 11:34 el éxito no

Voz 1812 11:36 sí no no fue no fue fácil de hecho

Voz 1 11:38 yo no tuve nada claro cuando yo deje presuntos lo deje porque no podía más no tenía anímicamente físicamente espiritual no tenía ni un ápice más quedar ahí no hay tuve que ser es franca bueno yo no puedo más fue lo que le dije a mis compañeros no puedo más tiró la toalla no puedo más hay la decisión de seguir en la música no la tome sola yo me ayudaron en mi familia mis amigos mis fans siempre se lo digo porque si no hubiera sido por ellos a lo mejor yo no no hubiera seguido era demasiado la montaña demasiado alta no pero es lo que tú dices que es fue como empezar de nuevo porque además yo estaba en un grupo con dos señores dos señores muy potentes a nivel compositivo y a nivel musical aunque yo hice bastantes cosas también ahí pero a las mujeres no se nos ve en ese trabajo luego yo tenía que demostrar varias cosas qué podía hacer discos yo sola que podía componer dijo sola que podía producir y y que podía tener una carrera yo sola que que también tenía cosas que decir no carrera

Voz 1812 12:56 que ahora viene con una trayectoria formada por nueve discos en solitario que es el mujeres y de música es el disco veinte de tu carrera

Voz 1911 13:10 el el noveno en solitario una amplísima trayectoria

Voz 1812 13:14 que justamente recuperas en este disco Mujeres de música eso que reivindica las mujeres que han compuesto y que han sido autoras casi cien años están en este disco

Voz 1911 13:25 sí porque van de Mari Trini arrozales de Violeta Parra

Voz 1812 13:31 a a Aranda por qué has sacado este disco que más que un homenaje es darles luz no exacto es una

Voz 1 13:41 yo le leía reivindicación al a la mujer de la mujer en la música ha pasado muy desapercibida ha tenido muy pocas posibilidades porque la música es más que Khan

Voz 1911 13:55 la música es muchísimo más que cantar no

Voz 1 13:57 hay una cosa que me encanta de este libro disco porque el disco viene acompañado de una presentación muy bonita de las historias de las mujeres sí entonces cuenta a los oyentes cuál es la historia vital que más te fascina de las autoras que has elegido es que son todas con una gran personalidad las autoras fíjate incluso las las más jóvenes como roza Lemgo Natalia la Urcade son son autoras que tiene una personalidad tremenda dentro de la música no pero por ejemplo Eladia Blázquez que era argentina en su familia se hubiera mucha música española yo ya empezó casi a cantando copla no de su época pero sin embargo luego fue de las primeras sobre la primera casi mujer que se atrevía a hacer tangos para gran no sorpresa de muchos crítica de todos como una mujer osaba hacer tangos después de que los más grandes autores de tango fueran hombres pero ya pasó por encima de todo eso y ahí queda su legado no solo

Voz 1812 15:00 cuándo empezáis la gira has hecho ya un par de conocía

Voz 1 15:03 hartos pero que empiece es otra vez a moverte de escenario en escenario es la conexión con Arturo

Voz 1911 15:10 pues vamos a en abril vamos a intentar aclarar las formaciones porque como es con orquesta sinfónica estamos intentando Trump también poder colaborar con orquesta sinfónica porque tenemos unos arreglos maravillosos escritos para para

Voz 1 15:25 por qué está ahí a qué escala de Bratislava a la que nos acompaña en este disco sacar un disco como éste que no es fácil e ningún disco es fácil no no digo solo éste la gente tiene que acercarse a la música sabiendo lo que cuesta hacer la música porque a veces en los senos olvida y entonces se convierte en algo fácil de consumir no es justo el disco es una belleza si el disco yo creo que está mal que yo lo diga pero el disco no ha quedado redondo

Voz 1911 15:58 les pedimos siempre a nuestra

Voz 1 16:00 invitadas con

Voz 1812 16:01 con la misma pregunta quién ha sido