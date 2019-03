Voz 1985

00:00

el odio es un virus muy malo romper relaciones radicaliza conflictos estropea la vida a quién lo recibe ya quién lo dispensa muchos guardias civiles percibieron odia en vísperas del referéndum ilegal de independencia en Cataluña han declarado esta semana ante el Supremo se masticar el odio llegó a decir uno de ellos ayer mismo seguramente muchos de pes sienten lo mismo pero al revés es muy difícil organizar una sociedad Si desde cada esquina alguien no se siente aceptado ha asumido o incluso querido sino odiado es muy difícil también que esto pueda resolverlo un tribunal más que difícil imposible la característica de la enfermedad que desperdicia el odio consiste en que no hay manera humana de rebobinar los esa dificultad existe incluso aunque pueda haber a exageraciones sobre los presuntos odios mutuos ayer uno de los agentes exageró más que demasiado sucede comparó la rebeldía de media Cataluña con el antiguo terrorismo de una minoría en el País Vasco no pueden compararse porque en Cataluña no se dispara pero sólo el hecho de que alguien así lo crea significa que necesitaremos mucho tiempo mucha sensatez para curar nuestros males