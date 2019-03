Flash Deportes SER de las 10:00 (22/03/2019)

el diez arrastra ciertas molestias con lo que puede que no dispute el partido entero y se especula con que probablemente no viaje a Marruecos para el otro amistoso a disputar en Tánger el próximo martes para vuelta la de Iker Muniaín debutó en dos mil doce con la selección española con diecinueve años tras siete de ausencia regresa gracias a Luis Enrique aunque de eso a que vaya a jugar la Eurocopa dos mil veinte

a Camilo muy largo todavía por recorrer ahora mismo yo si te digo la verdad explicó quiero pensar en el presente no quiero pensar lo que estoy viviendo ahora le das lo mejor de mí y bueno eh luego con mi club pues se intenta hacer las cosas bien para que siga habiendo más llamadas de él

Voz 1161

01:02

es la selección viajará esta mañana a Valencia para realizar por la tarde el entrenamiento oficial con la buena noticia de la recuperación de Marco Asensio el partido ante Noruega será mañana sábado pero ayer ya teníamos los primeros partidos de otros grupos con las primeras victorias de Holanda Croacia o Polonia y hoy más encuentros los más destacados Inglaterra República Checa del grupo A Portugal Ucrania del grupo B Moldavia Francia del grupo H todos a las nueve menos cuarto más de selecciones ayer la español juventinos imponía uno cero a Rumanía en un amistoso con gol de Mikel Merino en el estadio granadino de Los Cármenes y no tenemos jornada en Primera este fin de semana pero si hoy dos partidos de Segunda de la jornada treinta y uno desde las nueve en Riazor Deportivo Almería desde las ocho hora insular Tenerife Osasuna además en baloncesto se disputan hoy los segundos partidos de las semifinales de la Eurocup desde las cinco de la tarde Unics Kazán Valencia Basket una victoria de Valencia les metería en la final y desde las ocho y cuarto Andorra Alba Berlín Andorra está obligado a ganar para empatar la semifinal tras haber perdido el primer encuentro tenemos también el cierre a la jornada veintiocho en la Euroliga desde las ocho y media Baskonia se juega sus opciones de entrar entre los ocho primeros ante un Real Madrid que también lucha por mejorar su tercera plaza ya asegurada de ayer Gran Canaria noventa Olympiacos sesenta y siete Bayern Munich setenta y tres Barça setenta y uno derrota en el último segundo de los azulgrana que les impide entrar ya entre los cuatro mejores terminarán quintos con lo que no tendrán factor cancha en el cruce de cuartos más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER Wenders