Democracia de partido único

Voz 1727

00:00

muy buenos días llegamos al final de la semana con otra meta volante de la provocación independentista en el horizonte hoy a las tres de la tarde termina el plazo que la Junta Electoral Central les ha dado a los Mossos para que retiren los nuevos carteles con los que ayer Quim Torra pretendió burlar la orden de dejar limpias y neutrales las instituciones de todos los catalanes durante la campaña electoral la Junta reaccionó sin aspavientos pero con firmeza con la ley en la mano al secuestro de las instituciones por parte de quién tiene la obligación de defenderlas Torra no sólo secuestra las instituciones sino la inteligencia porque a los catalanes que acaban de manifestarse en la capital de España al grito de independencia como ha podido comprobar el mundo entero pretende explicarles este patético episodio como un asunto de libertad de expresión la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos para expresar sus opiniones y criticar al poder no es una prerrogativa del poder para que el partido que gobierna convierta las sedes de las instituciones en el escaparate de sus lemas y sus consignas eso eso pasa en los países totalitarios con un partido único señor Torra en las democracias los edificios públicos son parecen de todos independentistas o no ha costado mucho esfuerzo en este país conseguir la libertad de expresión para que sea utilizada desde el poder porque Torres el poder en Cataluña en contra de la pluralidad de su comunidad