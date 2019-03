Manu Carreño: "Le pido a la selección que no pierda su estilo"

Voz 1375

00:43

de ahí estará la selección de Luis Enrique esa selección a la que le pedimos sobre todo una cosa bueno por supuesto que vayamos a la Eurocopa que no entra en la cabeza de nadie que eso no ocurra pero sobre todo una cosa que no pierda su estilo su identidad y su personalidad de momento está costando y hay que darle tiempo Luis Enrique anoche hablábamos de ello pero sobre todo eso hay que recordarle a la selección española han pasado muchos años muchos en los que decíamos es que no sabemos a qué jugamos no sabemos a qué qué queremos ser de mayores bueno a eso le siguió una etapa gloriosa donde además de ganar supimos que queríamos ser ojalá que no dejemos de sabes