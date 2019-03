Cuca Gamarra: "Nos estamos jugando el futuro de España, no se trata de dividir sino de sumar"

Voz 1321

00:00

creo que es una lástima no porque creo que en estos momentos estamos jugando muchísimo nos estamos jugando el futuro de España nos estamos jugando la garantía de este de este país estamos viendo los últimos órdagos también desafíos independentistas a través de la desobediencia a la Junta Electoral Central y en un momento tan importante no se trata de dividir sino que se trata de de sumario sobre todo cuando hablamos del Senado lo que es la Cámara que tiene la facultad de aplicar ciertos mecanismos como es el ciento cincuenta chico en el momento que sea que sea preciso yo creo que en ese sentido ha sido muy claro Pablo Casado siendo planteando la necesidad de aplicarlo cuando cuando así cuando así estemos nuevamente en el Gobierno de España no inmediata de yo creo que cuando si las circunstancias son como las que estamos viviendo en estos momentos eso ya ha quedado dicho que así sería bueno yo creo que siempre un proceso de de preparación de candidaturas lleva lleva sus tiempos llega un partido como el Partido Popular que pues es un partido fuerte partido con mucha implantación pues evidentemente tiene mayor complejidad no