Nadie Sabe Nada: Chascantretos, bescaramillos y carlingas (23/03/2019)

Voz 1 00:00 bueno pues nada eh

Voz 0057 00:04 es la única frase que tengo clara de del inicio del programa sabes claro cuando es falso inicio cuidado pues está cometiendo algo canónico comenzar el falso inicio con un bueno pues nada pues nada mira dos cosas que que han pasado nada más llegar aquí

Voz 0169 00:17 buenas tardes

Voz 0057 00:18 hasta pensaban que estaba implícito o la dan Pepito hola vamos a eh venga inquietantes a canciones paso usted por Mi casa por su casa yo pasé al típico tío que va a merodear por tu casa cuando no estás

Voz 0169 00:32 pero cuidado con el objetivo de Vera tu abuela fue dice Si tienes el cabreo tanto pito

Voz 2 00:40 de don José en el suelo quiénes don José o de pito pito penalti Pepito repite pite encima era para para no levantar sospechas Pepito aprovecha cuando

Voz 0169 00:53 porque está vigilando la ya ya

Voz 2 00:55 ya

Voz 3 00:57 Aldo esta esta que me encanta la la flor madura

Voz 0169 01:02 está delante de la casa de José hay allí escondido en un coche es tal que cuando ve que sale en a así sin pon ya está aquí pero sí hay una relación hay y lo que pasa no lo que pasa ahí dentro no nunca lo cantará lo España

Voz 3 01:19 la segunda parte m venéreas enfermedades ambiciones es la de don Pepito

Voz 4 01:28 en ya cosechados de la banda le digo usted a mi abuela a Levine ver igual

Voz 2 01:42 yo pito tiene setenta y cuatro años también claro claro es que no pues es un ya ya es edad para llamarse Don Pepe setenta y pico años ya pero

Voz 0057 01:52 sí oye lo que te quería contar antes sabes que hay detrás es estamos en la sala Lola me escribes del Teatro Lara de Madrid si en la Cadena Ser en la Cadena Ser por supuestos como español como como una muñeca rusa es la Cadena SER engloba al teatro Lara el teatro Lara engloba la sala Yves mundo engloba la Cadena SER Varela claro pues ya tenéis una ubicación de espacio entonces el eh aquí detrás como al fondo a la derecha como debe estar cualquier baño sabes que hay un baño

Voz 5 02:18 no sé que no es un digamos que es un baño

Voz 0057 02:21 servicio interno del el de la gente el tema

Voz 5 02:24 pero no es un baño muy bien

Voz 0057 02:26 hay gente de la calle a la necesidad de no está muy limpio no es muy bonito es un poco es que no necesita no no no necesita toda porque como se social pero es es es muy igual lo que está pasando en ese baño porque tú entras en un sitio desolador tu sitio que te hace pensar que tu vida no va como como debiera

Voz 6 02:46 qué hago aquí

Voz 0057 02:49 pero

Voz 2 02:50 hay colocado un benjamín de Freixenet por abrir esta como una esperanza no sí

Voz 0057 02:56 en donde te lavas las manos en en en castellano siempre tuve problemas cuando te esta palabra en catalán explica la chica

Voz 3 03:03 no no eso es la manos humanos lavabo el lavabo pero la vámonos todo eh

Voz 0057 03:11 los pies a la pileta ya pero si dice pileta

Voz 3 03:16 venga como vivo en el pueblo claro vamos allí en la pileta claro

Voz 0057 03:21 estoy a mucha honra así pero estamos en Madrid capital entonces la pileta Madrid entiendes pero

Voz 0169 03:27 tú dices voy al lavabo Ése es un asqueroso porque en realidad de descartar la taza hizo la pileta mencionas

Voz 3 03:36 yo voy a orinar aquí en aspersión cuarto

Voz 0169 03:39 bueno en la pileta buenas manos la cosa es que hay hace un no Lavapiés

Voz 1 03:45 de ahí joder que íbamos bien

Voz 7 03:50 pues la cosa es que hay un choque

Voz 0057 03:53 ah perdón que hecho ruido con el micro hay un choque de conceptos muy bonito se va ya por un lado está la miseria piloto la promesa de una celebración sea la la promesa de un premio por ejemplo bueno esto y otra cosa que está pasando aquí tenemos una urna de metacrilato en la cual colocamos las las consultas que enviar los los oyentes a través de Internet dentro voy a escuchar ya sabes

Voz 0169 04:19 ponernos en contacto con nosotros dentro es decir esa camino

Voz 0057 04:21 ahora hay una botella de agua

Voz 3 04:25 si alguien ha colocado dentro una botella de agua ya que supongo que es para como una metáfora de oye tu voto puede ser papel mojado o El qué bonito muy bien muy bien sea yo el material que te da para este falso inicio creo que eran material como para para programas

Voz 0169 04:42 bueno pero es la grandeza del para el inicio que a veces es mejor que el programa tenemos si irá tenemos pendiente hacer un día un falso programa

Voz 2 04:50 que es Lucas llega a empezar no es lo que siempre ya ya pero como más bien le decimos a Samuel que entre que diga

Voz 0057 04:58 por su voz quién somos y qué hacemos podemos puedo dar paso al programa con con una de tu con uno de tu una de las frases que que ha aprendido de ti mucho cachondeo y te llevas con esa tontería eh pero bueno vamos

Voz 8 05:10 a seguir ser presenta nadie sabe nada

Voz 9 05:25 muchas gracias muchas gracias pues ya hemos hecho

Voz 4 05:27 casi medio programas no juega son tenía ya ya vamos a hacer una pausa para la publicidad

Voz 10 05:33 como los programas matinales de la radio que no puedes escuchar ocho minutos seguido está fija Urkullu qué cosa eh Perela la pero hablas de la radiofórmula no no no hablo de toda la radio en general porque la radio fórmula es es un eso es un osea está todo fragmentado y eso es un burguer eso es

Voz 0057 05:49 qué hacía Gaudí con con con los trozos de cerámica

Voz 10 05:51 el sector pagan relata

Voz 0169 05:54 la radio matinal eh tiene claro tiene tanta audiencia también tiene tanta demanda de publicidad que es perfecto a la publicidad en radio no la vamos a poner pues yo no me gusta muchísimo gusta muchísimo muchísimo pero lo que no puede seguir un discurso muy difícil de mira que los locutores y locutora es lo intentan eh pero está desarrollando una cosa pero el tema catalán que es un tema que no se habla mucho de la radio dice un puntito de las pausas que gente que dice es que no me acuerdo luego te has hecho radiofórmula no yo he hecho radio por la mañana si quieres que te cuente una ruta

Voz 0057 06:31 vale yo charra de fórmula pura y dura hombre pues bastó primero no estamos en en flash back viven cuentas donde no se debe estar venga venga

Voz 2 06:42 no

Voz 11 06:44 se vive a gran nivel

Voz 2 06:47 para

Voz 1 06:49 claro vivir

Voz 0057 06:54 pues hacíamos radiofórmula buenos días buenos días buenos días y bienvenido al programa muchas gracias igualmente vamos a empezar si te parece porque

Voz 0169 07:01 está más vinculado o que es una

Voz 0057 07:04 pero no te olvides no voy yo estuvieran cota es el plato fuerte es el contenido del telonero de sí sí sí sí es una te lo vive en total que qué hacíamos radio fórmula sí pero es que no es sólo un dato pero tú es que no me cuadra tío Si en en flash back invadió flash back en Cataluña emisora Bonnín exigía hombre estuve dos años eh no te acuerdas de nada sí si seco cuando empezaba yo contigo en en en dos mil siete cuando empecé entre programas gracias por la mañana radiofórmulas por la noche un leit entonces controlable en el inicio y el final del día medio él se lo dejaba a la gente pero yo lo habría lo cerraba

Voz 0169 07:42 dos mil siete empezamos y luego vino la gran crisis mundial has percatado de eso

Voz 0057 07:46 claro yo empecé yo siento que empecé con Lehman Brother vale vale vale vale vale porque empecé en dos mil siete en septiembre siga ya yo empecé de repente la la economía capitalista se fuera no no no

Voz 2 07:58 P

Voz 0169 07:58 pega un pedo aquello en el dos mil ocho que tú no te miraba de reojo diciendo extendió su cenizas sabes que a mí me

Voz 0057 08:07 a veces a tu deber ser rico Diego Ventura cuando empecé haces así claro claro agita la pasta se la llevaron los noventa

Voz 0169 08:13 bueno entonces estaba sin cierta haciendo humor me imagino en una entonces sí

Voz 0057 08:17 como como ahora va un vienen tiempo ahora no viene la información de tráfico ahora los anuncios íbamos con cronómetro eh que prácticamente empezado Irak venga venga venga venga a ver dos minutos y medio tapón recordó que ésta es es hacer humor bajo mucha presión Jo eh

Voz 2 08:35 bueno pues yo estaba en la radio que saludan hola Andreo

Voz 1 08:40 qué tal buenos días buenos días gracias por invitarme

Voz 2 08:44 nada de nada es que como te lo llevabas tú pensaba que era tuyo no

Voz 0057 08:47 esta compartido a jarabes como un avión que lo pueda

Voz 2 08:50 lleva los dos equipos y los pilotos legales aunque hay uno que manda más eh claro donde se fija el titular se debe haber uno titular y otro posible

Voz 0169 09:00 la fijado en eso tiene la suerte de viajar en cabina a veces Si y lo ves uno que manda el otro más jovencito que se lo mira tren de aterrizaje le pregunta fíjate que el otro no ha

Voz 0057 09:14 a mí me invitaron una vez en cabina quiere decir que estamos llegando ya a la pista que no cojos de esa es lo que me gusta mucho en la voz del avión como la voz del avión porque la el avión está hablando te Rato no

Voz 3 09:25 fíjate a sí sí para te está por fallo

Voz 0057 09:30 eh y habla como en inglés con mucha palabra técnica no entiende nada te dice

Voz 3 09:34 flaps flaps da no da bueno sí dice mucho preocupa te dan

Voz 0057 09:48 así ya ya es verdad es muy guay es precioso cuando despegar un avión te recuerdo que estoy me anécdota pero bueno

Voz 2 09:57 que de alguna manera es colonizado yo te recuerdo que estamos improvisación lo necesitas si ahora ahora bueno es que a lo mejor ya no quiero pero no porque te lo digo

Voz 0057 10:11 no es que no tiene sentido vale pues cuenta la algo que no está malo de los aviones en serio que vuelvo luego con el avión suelto lastre o lo tienes ahora tienes luego suelto lastre vale yo te te te doy lo del avión pero dame la anécdota luego me dijera si era verdad Beppino es que tengo otra

Voz 0169 10:26 avión

Voz 0057 10:27 bueno pues abrimos estoy a lo hacemos una cosa hacemos cosas abrimos una sección de aviones dentro de la vive otra dúplex tienes otra sintonía vale estamos en directo dotado y ahora vamos a hacer un paréntesis tras una sección en la que vale que se llama altos vuelos me gusta ese título Carling hace una austeridad Carlet

Voz 3 10:49 no me gusta que nombre como de una parte

Voz 13 10:52 de un avión o de un primo medio tonta vete

Voz 4 10:55 mira qué bien pues ya

Voz 2 11:00 el caso dentro de las diez dentro de Viveiro notas Carlitos

Voz 14 11:07 la

Voz 4 11:15 arregla tu escrito Carlin Gasca para Wall tiempo parado

Voz 2 11:23 qué pasará que luego no podremos salir esto como meterte en un hormiguero luego no

Voz 0057 11:29 salir ya es como origen no la peli no el al que dentro de sueño aquí es admito te dentro de mí pero te luego para volver verás ya verdad

Voz 2 11:36 ah bueno migas de pan que lleve la cuenta donde estamos estamos usted llevaba

Voz 0057 11:44 la cuenta estamos en Carlin gays vivencias

Voz 2 11:47 ah pero pero náuticas

Voz 0057 11:48 vale vale osea programa normal vive inquietas Kathleen gastamos en un tercer nivel de profundidad

Voz 3 11:54 sí vale pues eh digo que exprime

Voz 0057 11:57 incluso en la coreografía que tienen para para despegar porque no te has fijado que lo van haciendo todo como a la vez si no espera a no estoy copiloto hablamos si las comprobaciones que hacen antes de empezar el vuelo empiezan en inglés además

Voz 3 12:14 distinto en inglés pues eso está claro

Voz 4 12:20 vaya a misa

Voz 3 12:22 Miami Machine entonces los dos lo hacen con una palanca y cuánto tres botonería te has ta ta ta ta ta

Voz 0057 12:32 qué cosas el inglés John seca reseca

Voz 4 12:35 había gente que hoy ya ya

Voz 0057 12:38 ya disecados deja cada Jones cada pim pam pum pam pim pam pum tío con un papelito con un papelito de tienen que lo que parece la carta de un de un restaurante es verdad que se ha llegado porque el uso continuado si alguien no se despega hasta gracias a comprobaciones exacto pues dentro de curling las

Voz 0169 12:58 eh Carlyle te digo una cosa iba yo un día en un viaje con unos compañeros muy me dice viene la azafata esto no pasa a menudo van a menudo pero algunas veces sí dice el piloto es oyente del programa le haría ilusión que fueras en cabina y si tú quieres y tú me es que voy más cómoda aquí esto es lo que a veces intentas decir porque eran camina es bonito pero cuando yo la he visto tres veces joder un viaje largo te ponen una Scientific oye detrás que baja

Voz 0057 13:31 has dicho como buscando empatía con la gente a la que le invita a cabina no cuando ya he sido tres veces

Voz 10 13:37 no bueno sí mismo se ha quedado sobrados

Voz 0169 13:40 siento pero es que es verdad la primera te hace ilusión porque joder aquellos un videojuego real la segunda bueno la tercera de las te hace daño bueno en fin pero como decirle que era un piloto con la ilusión que le hace y luego después desenfado esa ilusión

Voz 3 13:54 entre los dos pilotos ISIS enfada

Voz 0169 13:57 yo no creo que un piloto con un su suponían no creo

Voz 1 14:00 me he pues

Voz 0057 14:03 método Buenafuente burro ya que viene otra anécdota de aviones a veces

Voz 15 14:08 ninguno

Voz 0169 14:09 dice tu bueno acabamos rápido porque es que sino eh entonces estoy con con mis compañeros inmediata y entonces ellos ven cómo me voy a la cabina espera poner en la cabina Fonte en las Islas

Voz 0057 14:23 miradas del del del pasaje cuando vas para cabina hay hay envidia Llodio ese miedo

Voz 0169 14:32 miedo a mirar a ver si llevas un chaleco algo no bueno entonces la cosa es que

Voz 4 14:37 el chaleco bomba se me meto

Voz 0169 14:39 otro Irán dos tipos divertido sobre todo el piloto emitió con el pelo rizado

Voz 2 14:43 o bueno colado rica para arriba

Voz 0169 14:45 o sea que punteros al día ese hombre eso es como hoy en bicicleta no ir hacia como gracias al programa no se en la comedia donde esta pero no que no hubiera abierto esa pregunta

Voz 16 14:56 yo siempre digo no va bajo el trabajo en el

Voz 2 15:00 es una jaula de perro dormido muy poco iba lo ese da hoy un transportín de perro no estoy aquí gracias él y entonces el tío me dice era un cachondo no era un cachondo y me dice le digo yo tomo fácil no

Voz 0057 15:19 se pagan pero ayer esté muy fácil de esto está chupado

Voz 0169 15:22 mira pero sí puede ir solo puede solo es decir esas cosas que te cuenta que tú quieres creer

Voz 2 15:27 Damon y yo podría no hacer nada ir

Voz 0169 15:31 tomate rico Yell aterriza despegan y aterrizan a tomar

Voz 2 15:34 te come cuenta yo no de las que ya no me acuerdo de nada porque tengo un arredentí iba pero pero algo algo igual estaban viendo luces lo hago

Voz 0169 15:42 sí dice luego pues eso es como un joystick es decir cada vez pum saca sacar automático lo pone el manual yace para eso al a los pocos segundos de haber entrado Hoyo eh medio minuto me para lo que luego te contaré un gol

Voz 2 15:54 P al les dan con a la a la al joystick al al no sé si matizó como unos cuernos no

Voz 0057 16:00 manillar pero bueno

Voz 2 16:02 explicamos porque como no estáis familiarizado con la Carling no habéis visto nunca una no

Voz 0057 16:07 ha pasado media vida ir dice dice el tipo

Voz 0169 16:09 lo hace casi el avión hace hice ves eh y ahí se quedó no entonces eh

Voz 0057 16:15 quedó en cambio como el rumbo a un poquito como estoy flipando cuando acabe el va a saber porque estoy flipando

Voz 0169 16:21 vale pero entonces ya estábamos llegando a Barcelona recuerdo y lo hacen la broma entre ellos porque tú ves la pista pero claro como es como has varía otro rumbo estábamos fuera de la pista a cada hijo dice el piloto al otro Pepito

Voz 2 16:37 pasa usted por mí dice quieres que lo ponga otra vez en la pista o aterrizamos sobre la sobre la hierba la típica broma me mil amigos diciendo eh eh yo pero esto este te hace ser humano no finalmente hace así lo va bien un buen ratificarla golpes no por lo que cuenta ahora vine

Voz 0169 17:01 no lo lo curioso de Carling total cuando ya bajo cuando salgo otra vez al a la a mi asiento Si vengo con mis compañeros una amiga que iba conmigo estaba

Voz 1 17:13 Blanca Li vida y me dice la pregunta al para dice lo ha llevado todo lo has pilotado que

Voz 0169 17:30 pues yo digo cómo puedes preguntarme esto tía dicen que cómo puedo si has sido tú cuenta en la cabina

Voz 2 17:37 en el campo quede dentro se notó más el golpe cinco del del gracioso dentro

Voz 0057 17:45 dando la cara

Voz 2 17:47 y lo has señalado maquillando se y los dos amigos que iban conmigo un ole ella le dio

Voz 0169 17:53 solo otro dice ya lo ha cogido el

Voz 2 17:57 y aún así aguantaron los cincuenta

Voz 0169 17:59 minutos del vuelo que yo digo no por favor cómo va a dejar el pilotar yo estoy yo que sé esas cosas

Voz 0057 18:06 pues ahora viene la flipado porque eso exactamente igual me abrazaba Mika igual que en mi caso entre también había dos pilotos muy gracioso capítulo una cosa y entonces estábamos llegando a Barcelona yo no me no me ubicaba muy bien por dónde íbamos y cesión ver si esto que queda Lass Tarrasa o algo así me dijo

Voz 0169 18:27 te van diciendo la ciudad se dice sí mira

Voz 0057 18:29 se hace así con el volante

Voz 2 18:31 da como como un cuarto de vuelta

Voz 3 18:34 derecha y claro el sur chapa la derecha para que yo vea Tarrasa se da un escrito para que yo pueda haber Tarrasa desde arriba que tampoco sea desde arriba una ciudad bonita pero desde arriba bueno como todas como toda

Voz 0057 18:48 no sé que tu vida tampoco no es la catedral de Milán no pero entonces yo también desde allí mire tal y cuando salgo se también un colega me dice que has hecho

Voz 3 19:02 yo pero como que que he hecho

Voz 0057 19:03 estábamos llegando he aquí aquí la gente contar

Voz 3 19:06 en un suspiro

Voz 0169 19:08 ves raca atrás pues que desde los pilotos a los que habría que romper

Voz 0057 19:13 no no no yo creo que son son la hostia a la gente para mí son héroes titanes cirujanos y pincho que me está llevando volando

Voz 3 19:23 yo quiero lo mejor para él lo mejor para él

Voz 2 19:26 el ex Serra salimos de Carling gas no vamos a vivir hablemos una pantalla gracias Caballero

Voz 3 19:36 ya vamos de vuelta a ella llegaremos pronto llegamos a programa estamos volviendo

Voz 2 19:40 yo la verdad lo que te iba a contar ya no tiene

Voz 0057 19:44 siempre me relacionaba con la radio no con la radio

Voz 2 19:47 sí pero te lo cuento rápido yo acción programa de radio

Voz 0057 19:50 mañana rápida que queden a cincuenta minutos ya ya

Voz 0169 19:53 yo me dieron un programa por la mañana no hay tú ya sabes que las mañanas no es mi fuerte no ahora de mayor un poco más pero de joven acción por la noche en una emisora él por la mañana en otro que al mismo grupo no no transmisora ir que te diré yo de los ocho días de la semana

Voz 2 20:14 igual llevados a cual al programa

Voz 0169 20:16 de la mañana se iban hacia el programa

Voz 2 20:19 que presentaba Andreu Buenafuente mi compañero

Voz 0057 20:22 en serio no

Voz 0169 20:25 digo contento esto no lo digo yo no sabían

Voz 0057 20:27 te no notaron nada raro lo dijeron aquí se ha vendido un presentador hoy sería que el director me dice

Voz 0169 20:35 a un día me llama a su despacho yo pensé

Voz 0057 20:37 la guerra

Voz 0169 20:41 qué pesados son los directores que quererla que quieres ahora me dice oye y buscó la mejor manera de decir me lo dice

Voz 1 20:52 no vas

Voz 3 20:55 sí efectivamente es la mejor manera de

Voz 0169 20:57 decir yo creo que con la respuesta se lo dije todo dije entonces

Voz 4 21:04 al programa matinal el programa matinal

Voz 0169 21:07 no llegó hoy es que el muy jodido tiene digo que como agua de la noche claro se me junta

Voz 2 21:15 pero igual habría que haberlo pensado antes de decir que si veinte años eh veintiún años veintiún años que haciendo eso no no tenía no yendo dejado veintiún años veintidós que tenía avales que tenía estuve en diez programa Agua concepto muy bonito era muy bonito

Voz 0057 21:32 aquel musical era un programa que se hacía

Voz 0169 21:35 en Radio Salou de la Cadena Ser que se llamaba sabes que desde Salou salió Hawn Jaume I el ya a ver cómo traduzco

Voz 2 21:44 Jaime I el Conquistador gracias Jaume I con querido que yo por las mañanas entonces sale para por la tarde ya porque

Voz 3 21:53 de una a dos yo mañana ya no lo veo

Voz 0169 21:56 Jaume prime Jaime I es el gran Rey mítico de la historia catalana si para que un día tenemos que hablar de ese Rey eh era un dardo pelirrojo como Jobbik que serían seis y le gustaba todo eh

Voz 3 22:10 no lo hacías cosa nada le gustaba todo

Voz 0057 22:12 pero lo que la dieta mediterránea

Voz 16 22:15 la dieta mediterránea pero nunca mejor dicho se entonces ya

Voz 0169 22:19 esas como era no estaban las cosas estaban luchando con las espadas dicen que era muy guapo muy y muy apuesto el reconquistó Mallorca superan se haya una una estatua muy grande en la playa de Salou la la avenida Jaume prime mi mente enfermiza dijo coño el programa cómo se va a llamar Jaime I el despertador

Voz 2 22:40 es que siempre ha sido muy bueno con los títulos yo creo que les contamos historias de Jaume I el primer despertadas no no es el concepto era maravilloso ahí lo que había que hacer es ir para que el director me lo dijo con pena

Voz 0169 22:57 no vas no porque estaba bien ese concepto digo es que en el me gusta más trabajar los conceptos que la realidad no que bueno ya hasta hasta aquí

Voz 3 23:07 vamos a salir el programa nocturno como sea más Wilfredo el Belloso que te cuesta

Voz 0169 23:13 no no hostia pero no lo pasábamos muy bien yo mira un recuerdo para los compañeros que teníamos ese programa porque cogíamos la historia de Jaume I que tela marinera con su mujer violando Hungría Violante que hablaba así

Voz 0057 23:26 ese personaje

Voz 0169 23:29 entonces el nos reíamos muchísimo y eso es lo que mejor eso lo grabamos un día a la semana pero algo con lo que podías ir a hacerlo

Voz 3 23:36 se ha grabado y los personajes antes que no graba visto

Voz 0057 23:40 ambas ya sabía que no iba a ser ahí

Voz 0169 23:43 lo que era un programa diario claro claro si eso lo hace alguien en la radio no tira la actual pero pero

Voz 3 23:49 soy dice el pescado pero no el pescador bares se muy bien qué

Voz 0169 23:53 hay que tener los también como esta mesa uno por cada vez más gente que éstos son dos testículos

Voz 2 23:59 pues esto para hacer un programa matinal grabarlo toda la tarde anterior pero bueno

Voz 0169 24:03 nosotros no estamos para eso estamos para hacer una pausa para

Voz 0057 24:06 publicidad no perdona que no podemos hacer una pausa desde desde una sección aquí volver a programar perdona perdona momento

Voz 4 24:14 seguimos en Nadie sabe nada el drama de la SER nosotros

Voz 0169 24:20 después de la pausa un documento que yo si no nos dan el Ondas con esto yo ya no sé que es un documento reciente que grabado hablando con un cerdo

Voz 0057 24:32 vale pues venga vamos a la pausa alguien le apetece orinar y tomar un poquito de cava

Voz 4 24:49 nadie sabe nada animales gracioso o cosas con animales es cierto

Voz 16 25:00 el último la Evil con Berto Romero no recuperamos la mítica sintonía del hombre la tierra

Voz 3 25:10 todo esto es de lo mejor que se echen la historia no quede escuchar qué maravilla

Voz 15 25:16 te lleva

Voz 3 25:18 pasando Canaima andando sabes

Voz 16 25:21 yo te digo una cosa era una sintonía para no quiero desmerecer la fauna ibérica eh pero con esta música que esperar me elefante claro la lucha de de de de Pumas claro salía un conejito bien bien bien lo tibio queja siempre tienen los belgas y los animales como el el ves carajillo hechas tres la Ripa traza Fon colorado como calzón calzón si Baltasar Garzón poco coloraos que está oye Baltasar

Voz 0169 25:59 bueno hablando de animales el otro día estuve una granja escuela

Voz 0057 26:02 lo que tener niños sabéis que es donde enseña a los animales como son claro

Voz 2 26:06 todo

Voz 3 26:15 en lo que crees tú crees que que los perros orinar en las esquinas pues se les ha ocurrido les tiene que explicar qué dicen las esquinas no en las puertas me

Voz 0169 26:28 gustado mucho pero en realidad se trata de que bueno pues algo que a mí me gusta por cierto que actualmente existe que es los niños van con la escuela y también con los padres y a de Si ellos yo no sabía ya hay creo que el público también una escuela que hombre entonces fui el otro día a otra eh otra has ido a varias varias a varias se a lo mejor demasiadas pero no pasa nada entonces pero ésta me gustó porque había

Voz 1 26:52 la lo de siempre no la las sobre las quitas jovencita

Voz 3 26:58 me recuerda para que no se olvide que te hable del soy legal e ilegalmente

Voz 0169 27:05 bueno pues nada y entonces eh me dice ya tenéis suerte porque la cerda

Voz 6 27:11 ha parido Si

Voz 2 27:15 no es más que una granja escuela porque sino la diva Ali el Dorado Mi madre no

Voz 0169 27:21 dice una cerca esto era en Ibiza la cerda ibicenca sabes que cada cada zona tiene siempre soñó animal endémico y si son muy bonito no es o catalanes tenemos el burro catalán burro catalán sí que sí se sabe

Voz 0057 27:35 dedicado toda nuestra vida inconexo

Voz 3 27:38 a toda nuestra historia sino para honrar a ese

Voz 0057 27:40 de ahí además es un burro es muy bonito un burro e insisto tampoco lo cree que es un perro

Voz 2 27:47 yo he visto burros en libertad las granjas escuela él no

Voz 0169 27:51 ahí ahí no está papá dice ir a visitarla la hacer buena cosa me dijeron a mí digo puede haber al hacer dato me acerco una dos décadas había dos pero como te diré quisiera darte el tamaño no el volumen co cómo

Voz 0057 28:06 seiscientos ya pues es que yo Músics cientos de negro sí sí sí peluca negra yo yo vi unas y en el sitio hasta luego este se para legal no sé cómo definirlo una cerda no sé si la cerda cerdo porque no creo que era cerdo porque aquellos que crea detrás ha arrancado sí podía aparcar una bicicleta amigo amigo testículos cómodo luego está allí tirado no se podía mover ese animal ocurre pero es habían bueno era parecía una instalación de de Arco pues pues éstas sí sí sí porque además tenía los cerditos agraciado

Voz 0169 28:45 los pequeños descubriremos ahora estaba dados Cerda que pasa yo yo pensé rápidamente animales nadie sabe nada apuesta ocurrida hace poco si en otros entonces me acerqué mucho porque nos dieron comida para darle a los animales se y esto permite que el animal se acerque hasta aquí todo básico pero cuando ingushes esa Cerda delante el morro es suya como con un común Single

Voz 0057 29:11 muchas veces un enchufe industrial no

Voz 0169 29:14 industrial exacto exacto los agujeros y entonces de que me percaté íbamos al documento en un momento que la cerda el cerdo como erróneamente se ha dicho no hacen no no no vamos a eliminar eso ya es un cerdo con apnea

Voz 1 29:32 el cerdo hacer muy niño hace un uno

Voz 0169 29:39 de verdad es muy bueno la verdad es el documento sonoro ya sabes que yo tengo una una una aspiración en la vida que es llegar a comunicar con un anima a hablar su idioma lo he probado con mi perro me pasa Pepe Romero por me mira como la lo que le interesa no interés les habla con ovejas lo pusimos aquí hace mucho tiempo que no que lo sabe

Voz 0057 30:06 pues también sapos

Voz 17 30:08 a la verdad

Voz 0057 30:13 voy a recordar un chiste que me funcionó muy bien que es que los sapos cuando lo repetido eh pero para que lo disfruten sapo cuando habla dice Conejo en inglés

Voz 0169 30:24 vale muchas gracias no está mal lo probado con lo con una cerda Éste es el documento

Voz 1 30:31 claro es que eres tú es la hacer severo yo soy

Voz 4 30:50 al final no

Voz 8 30:52 no entendemos no nos estamos entendiendo

Voz 3 30:55 ahora ahora vamos a volver a poner el audio

Voz 0057 30:59 te va me me me lo vas a reprender pero imaginar que está manteniendo relaciones sexuales

Voz 4 31:06 no es un ejercicio es un ejercicio de imaginación pero

Voz 0057 31:11 volverla a escuchar pensando en balsa empieza ahí ya empieza a ella

Voz 4 31:18 el horrible él es mental

Voz 1 31:21 con

Voz 4 31:27 bueno pues eh

Voz 2 31:30 te sientes ahora no noticioso está en tu cabeza

Voz 0057 31:33 a mí me ha gustado mucho

Voz 3 31:36 aprovechando que sacas el el audio este de animal

Voz 0057 31:39 les tengo me enviaron me lo enviaron

Voz 16 31:42 así es haciendo el cerdo no es que me ha quedado grabado toda la mañana con eso a mí también me dijo para allá eh para allá y la niña papá me da miedo

Voz 1 31:52 no

Voz 3 31:56 es ante unas semanas me enviaron a a veces me envían audios al programa de

Voz 0057 32:02 de leitmotiv que algunos los derivó aquí porque son o directamente enviados para nosotros como lo enviaron a través de Internet sabe y alguno pues que lo derivan hoy este es un

Voz 0169 32:12 lo llevas tú también eh con la voz sería uno sabes tú qué gestión de residuos no llevaba

Voz 16 32:19 gestión de residuos sonoros

Voz 3 32:21 venga vale pues éste es un oyente

Voz 0057 32:24 que de México puede ser bueno él creo que lo explica nos envía una odio que es es para ti a para mí si os estrella

Voz 18 32:31 ahora en la ciudad más unía de Perú a que en la selva amazónica y aquí hay un estanque con un sonido y unos sapos además hombre esto es lo grave especialmente para Andreu Buenafuente debido al que conozco bien su fascinación y atracción por el sonido de los animales vivos espero que este muy audio pueda servir para conocer un poquito más el sonido de los sapos parientes lejanos de los que viven

Voz 16 33:08 el CAI su casa mucha verdad

Voz 18 33:11 el conmigo

Voz 16 33:14 es verdad que el ruido de los animales muerto dándole interesan muy poco muy poco muchas gracias al al oyente creo que que Ramón tiene el audio

Voz 0057 33:22 los animales de tu casa te los sapos de tu casa para comparar sea el sapo peruano vamos a comparar el sapo peruanos la masonería con el sapo nacional

Voz 0169 33:31 bueno con

Voz 19 33:33 este es el peruano

Voz 16 33:35 se nota el acento Un poco sí

Voz 20 33:42 poco más agresivo buscando como no proclama

Voz 0169 33:46 hace días que hay muchos más ya te conté la movida que había

Voz 16 33:48 sí había una acumulación de la NBA de los sapos no por cierto que donde estuve en Ibiza también había sapos pero los cabrones cuando cuando me acercaba estaba estas del a Diego

Voz 0057 34:01 ya pero eso lo hacen mucho los creo que llaman llaman calor los únicos solos de tu casa que se ofrecen en ahí como una Rey montada

Voz 0169 34:10 cerramos a animales vivos animales vivos me gusta mucho como título

Voz 0057 34:14 animales vivos si los Beckham no mejor como personas cárnicas como canción musical es es el el el tipo de título que tenemos aquí la canción musical hace años que no ponemos

Voz 1 34:26 la verdad es que

Voz 2 34:30 pies que ponga una aquí no hay huevos me cubata venga por una canción musical vengan tanto hablar tanto hablar

Voz 0169 34:39 esto es la SER es un sábado o no depende de usted cuando lo escuche

Voz 0057 34:43 sí es un sábado Dámaso ni a venga vamos

Voz 21 34:52 V

Voz 0169 34:55 esta canción las propuestas Ana Parras

Voz 4 34:57 no lo sabe esto es Jeff como si te has sacado un disco de jazz está riquísimo riquísimo sabe que toca Gallego

Voz 3 35:20 que es la persona que más mola el universo si encima toca ya

Voz 4 35:24 encima si si si se lo pasa pipa no sé porque está como devuelta adheridas gracioso qué pasa ha perdido ibicenco encima cuando si la canción tuviera yo me callo pero es que Berto venga aquí Berto Berta

Voz 2 36:00 no no no buena música la escucháis en casa ya está persona este no es el lugar observando

Voz 0169 36:06 yo te voy a poner a una obra mía venga tú me dices que sí que no te quiero afear paro por culpa

Voz 2 36:12 nada del mundo tu mira lo que

Voz 0169 36:15 es una canción mira

Voz 4 36:28 pero porque tú

Voz 3 36:31 mantener el ritmo alto yo no le tengo miedo en un momento dado el programa este programa es tan diverso que en un momento dado bajar un poquito el pistón calmar no sea no tú le tienes miedo es muy es verdad yo no yo soy digamos más ecléctico más abierto yo soy una persona más completa

Voz 10 36:48 soy un adicto al rito

Voz 4 37:03 más adecuada

Voz 3 37:05 más tarde pues la canta luz lo que he puesto yo era canta luz es una canción muy cañera muy muy graciosa muy simpática señora no Ocaña era bueno Zañartu oye no hemos sacado ni una pregunta de por qué lo cual estoy muy contento

Voz 22 37:27 eh

Voz 2 37:37 sí señor estamos en la Cadena SER esto es el nadie ya ahora ya sea por cortes venga

Voz 0057 37:42 que sea por cortesía vamos a atacar a preguntar

Voz 2 37:44 la urna

Voz 16 37:53 no son desde Twitter si el único líquido que consumo es leche porque orín no me sale blancos

Voz 4 38:00 hombre va va va ves como no teníamos que haber sacado fuera expulsado del programa se puede expulsaron

Voz 16 38:07 sí expulsado está fuera mida venga Norton Norton aquí no vuelvas a escribir no vamos a buscarte a Twitter y te reventamos

Voz 1 38:17 Jean Claude Ball da

Voz 16 38:21 de Twitter para estar poco bien que se tome una cerveza podría ser que los habitantes de Pompeya en el Man equina

Voz 2 38:31 Tales

Voz 16 38:38 Pompeya todas estas Botella ya están Pompeya aquella final

Voz 10 38:41 es de lo de lo más chulo eh tampoco está claro ha puesto todo claro claro lo único que no ahí esté hecho fue como era de paja pues ya con el pues la lava quieras queremos AVE y la paja los bien pero es verdad es una ciudad en la que les han quitado los T

Voz 16 39:00 qué guay puedes hay unas representaciones de penes bastante importantes

Voz 0057 39:06 lo que era muy dibujar penes los humanos pero

Voz 0169 39:08 yo porque para todo eh tenía en la mano muy floja con el pene si quiero decir

Voz 2 39:13 eh indicaban lunares

Voz 16 39:16 lupanar es tras ganar sí hombre se va ir a trabajar con empeño vale voy bien que también era para verlos había cada lo para

Voz 0169 39:24 estrecho insalubre que dice muy apretado tienes que estar Pompeya no pero chico era muy habitual y luego también señalaban o celebraban la

Voz 2 39:33 pues la dirección de las calles a lo mejor no con un pene

Voz 1 39:36 sí sí sí sí sí

Voz 16 39:41 esto es por aquí esto por aquí pues sí sí oye que el otro día ve hablando

Voz 0057 39:47 de interferencia Si mentales que tienen no con el curro una de las preguntas que me enviaron el otro día para ganar es para leitmotiv la la tengo preparado no decía que bueno si la digo Hakkinen no lo voy a decir a la tele

Voz 7 40:01 decía que ostrás

Voz 0057 40:03 el hombre que le das un un lápiz lo primero que hace dibuja un pene a la que se depende dice entonces por qué ya que somos tan evolucionada de tan sofisticados y eso nos pasa te dan un boli tal porque vas a las cuevas de Altamira que supuestamente era menos evolucionados que nosotros no hay un pene eje muere quiere desviar resumió todos nuestros quince mil años de evolución

Voz 0169 40:29 o los han borrado o no sean borrados

Voz 0057 40:31 a lo mejor el están debajo del bisonte se fue uno que dijo

Voz 3 40:35 me voy a tapar todo está porque es que esto es que aquí no se puede estar aquí es esta

Voz 10 40:41 quién va a pagar algo que ha hecho sobre trasbordos

Voz 0057 40:46 oye tengo tengo una noticia para vosotros sobre el fruto seco Gates ballet sabéis que yo me he autoproclamado a raíz de los frutos secos luego desvele que me lo había inventado todo pues he ido a un podcast de unos amigos que que hacer un pocas Moody's y algo he visto escampar tanto Crichton hemos hecho un podcast de dos horas hablando de frutos secos y snacks además va aquí en casa no quiere

Voz 0169 41:14 si vas por ahí no porque fue como documentarlo

Voz 0057 41:17 fui a documentar me y si queréis tenéis hay dos horas de información pero además los tíos esto es documental un montón eh hacía entonces venían pues cuando entró el pistacho en España cuando buenísimo buenísimo

Voz 0169 41:27 esa suele hablando el fruto se consigue ahora vas a hablar

Voz 0057 41:30 Pusa ahora Tano y su roca madre mía me pasé dos horas yo el otro día grabando en casa la mar de Augusto entonces César recupera tu cetro no bueno digamos que me estoy formando es como si estuviera haciendo un posgrado para volver a aspirar al cetro de hecho yo puedo retar a quién a quién quiera sea sea quien quiere venir aquí a luchar conmigo dialécticamente en una charla sobre frutos secos alguien haya ir por aquí que se atreva hoy una batalla de secos la batalla de frutos y lo iba los dos

Voz 0169 42:01 vale vale pues lo planteamos Si alguien quiere en redes que lo diga

Voz 0057 42:05 claro eso comunicando con nosotros que ya sabéis que es a través

Voz 0169 42:07 de Internet

Voz 0057 42:08 claro entonces lo podemos hacer en plan discusión no lo sacamos un tema lo puede proponer la persona que venga oye pues la avellana entonces discutimos yo lo digo lo que pienso Abellán avellana él lo que tal y luego que la gente vote aplauso metro y a ver quién ya yo estoy dispuesto a defender el título eh vamos lo dejamos servido vale lo dejamos ahí servidos

Voz 2 42:28 vamos a seguir

Voz 23 42:31 a

Voz 4 42:37 es un poquito o si es un poquito más pero yo me he quitado muchas también no cantas eh no Touré como la Zagales pequeños todo lo que les

Voz 0169 42:44 en el me me me da vergüenza

Voz 4 42:48 casi en frío es el decía una buena profesión para tener vergüenza pues se puede tener vergüenza da miedo esta procesión

Voz 3 42:55 hacer cualquier otra procesión sintiendo vergüenza también también dicen Ramiro gusta pero dichas no de Twitter llama perchas ha puesto gusta su padre el señor perchas dijo lo voy a poner Ramiro para acabar de completar

Voz 16 43:09 dice no creéis que debería decirse sus llevar en lugar de sustraer

Voz 24 43:17 oye pues no está mal eh que te sus traigo a perchas no

Voz 3 43:26 te da como para dar lecciones no sé si el taco ya ir corrigiendo al lenguaje haters guisos desde Twitter Chris que es el milagro más infravalorado de Jesucristo yo creo que tener doce amigos cercanos a los treinta menos comentado ya sabes que este tema a mí me es la de mis debilidades lo que pasa es que

Voz 0169 43:46 en me encuentro quiero decir con esto aprovechando que estamos en la SER uno en la Cope por ejemplo pasional que cada vez que hago chistes sobre o hacemos bromitas sobre la historia bíblica a la gente ya cada vez le interesa menos

Voz 0057 43:58 sí como tampoco hay o no o a lo mejor detectan que les puede ofender a alguien si eso pasa públicos un termómetro maravilloso de premio ejemplo sería aquí no hay aquí que vaya a misa

Voz 0169 44:11 el veinte

Voz 0057 44:13 nadie bueno una persona o dos puede se van una así pues imagínate esa misa semanal bueno una vez sí es semanal un abrazo penal mes lo digo

Voz 0169 44:23 eh tú si tienes conexión con ese mundo y puedes entender broma sobre el mundo pero como ya hay gente que no me tiene como nadie puede vinculación clara hablas lleva Jesús con los apóstoles creen que estas hablando de Juego de Tronos cara a este además

Voz 3 44:36 de me decía antes hacían películas sobre la vida de Jesús pero ahora la peña lo más cercano que el Evangelio es es el Marvel cinegético y Universe exacto porque además

Voz 0057 44:47 tampoco lo veo un poco parecido o sea no es la nueva mitología la nueva religión es un poco la biblia acceso ya Peña con poderes alianzas raras y yo creo que Marvel es el lo

Voz 2 44:59 el nuevo catecismo bueno de momento no hay no yo Iglesias Marvel pero bueno todo se andará bueno igual igual

Voz 0057 45:04 hay hay hay gente muy chiflados sabes camiones una iglesia que era una gente que que simplemente lo que hacían era ponerse espaguetis acabe así si me acuerdo de lo habían inscrito como culto religioso y algún gracioso me he dicho venga oye me indican que hay una persona

Voz 1 45:23 la cárnica que quiere hablar así que no

Voz 0169 45:26 no vamos a hacerle esperar porque además estamos como en el final del programa me parece a mí si vale muy bien estás arriba de todo como ha roto el hielo a tope e da que como no sea guay lo tuyo no te llamas Marta bienvenida a láser que te cuenta

Voz 25 45:45 yo no quiero vamos empezar ninguna guerra eh

Voz 3 45:50 ya ya esa introducción pero pero

Voz 25 45:55 pero tengo que decir que yo los frutos secos los pongo a remojo

Voz 3 46:00 ah pues dicen que es buenísimo que las almendras les potencias no sé qué cosa es muy bueno para la salud verdad veloces por por saludo o lo haces porque se te ha ido la olla o se te cae un barco dos todos no

Voz 0169 46:14 la almendra

Voz 25 46:16 cáscara que no sean tostados de lo free todo eso tal eso ya no funciona pero fruto seco

Voz 3 46:24 fruto seco con cáscara que no sea tostados estamos hablando de pistacho en remojo

Voz 25 46:29 al natural y almendras esto ya no me mojo las nueces como

Voz 3 46:33 verte una piedra Poves

Voz 0169 46:37 todo esto seco esta chica controla eh

Voz 25 46:41 bueno esto es seco REM mojado

Voz 3 46:43 eso no es controlar ese es un francotirador del del frutos secos a pilla una vía de servicio hasta que más frutos secos remojar

Voz 25 46:52 es al menos cuatro nueces las avellanas y las almendras si los pistacho de cincuenta

Voz 0057 46:58 pero tú sabes que entrase en el territorio de Luis Piedrahita con sus míticos chistes y un fruto seco en una piscina sigue siendo un fruto seco está ahora mismo en terreno Piedrahita

Voz 26 47:09 tengo que decir que potencia mucho sabor sí sí sí a remojo con agua

Voz 3 47:14 en un poquito ahí de moscatel igual moscatel e Ito vino

Voz 0057 47:19 quizá

Voz 4 47:22 la remojo con agua

Voz 26 47:24 caliente caliente es esta

Voz 4 47:26 sí que estamos hablando casi oye yo me tengo que marchar vivirlos

Voz 13 47:32 hervir el fruto seco verte como una papilla luego

Voz 4 47:36 muchas gracias gracias a un aplauso lo que me lo dijo sin Silvia Abril que fue ella la que

Voz 2 47:50 me dijo que te ha dicho Silvia ya he dicho que

Voz 4 47:53 no puedo hablar con otras personas eh venga hetero patriarcado nos ha caído el cartel de la seguridad

Voz 2 48:02 con eso qué te dijo

Voz 0057 48:05 pues que las almendras porque yo bien tu casa a sí tenía un bol ahí con almendras mojada y una gotera sí

Voz 3 48:14 Gao Nos han fijado que el cuerpo estaba lleno no y me dijo que iba era bueno para al pues para la salud porque el el mojar la almendra Le activaba algo

Voz 0057 48:25 ella tenía desactivado es verdad es verdad que suena a ciencia ficción pero puede ser mira aquí nuestra amiga de misa mensual creo que quiere decir

Voz 4 48:32 pues hay dos personas más con las que acabaríamos esta consulta con el porque eso

Voz 26 48:38 pues es quedarnos en las almendra señoras almendras y toda la retahíla de leche es que tenemos en el súper

Voz 0169 48:44 mercado cuenta sabrá cuál cuántas habrá montó en serio

Voz 0057 48:48 de todo y hay combinada saudí de

Voz 1 48:50 poco

Voz 26 48:52 sí sí utiliza chufa Amics en casa que es natural Fahmi

Voz 0057 48:59 qué es el chufa Mix

Voz 26 49:02 es un invento que se inventaron los valencianos como la termo

Voz 3 49:05 sólo para chufas

Voz 26 49:08 para también es un fruto seco y entonces de ahí para hacer leches de todo tipo

Voz 0169 49:12 se habla poco injustamente de la pregunto cómo

Voz 2 49:15 neófito en este mundo eh

Voz 0169 49:18 con la almendra con cualquier cosa que quieras hacer leche ya

Voz 26 49:22 esta riquísima y apoyó lo que esta compañera dice

Voz 4 49:26 ya ya te has cómo te llamas

Voz 26 49:29 y además puede utilizar los restos como paté

Voz 4 49:35 joder muchas gracias

Voz 27 49:37 a ver que que espera espera que destaca

Voz 3 49:40 no que me iba que me ha dicho Benach y que no acabar el día

Voz 0169 49:50 el día en que sacas pecho otra vez por el frutos equipo

Voz 3 49:53 cuando en la cara a ver la boca y acaba de sacar una bolsa con mandarinas a naranja sonarán valenciano valenciana no chufa naranja no te has hecho lo doy por lo que sea

Voz 2 50:08 salada demasiado pronto oye quieres que cambiemos todo esto lo que vamos todo saco lo quemamos como una falla

Voz 26 50:16 si encima te estás metiendo conmigo cuando en realidad puesto primero para ver yo me estoy metiendo contigo si para todo el equipo que hace posible pero toque aunque se tu abre lo abren lo verás lo ponía metes hombre mucho

Voz 3 50:29 las gracias gracias Isabel ambas cosas Madrid pero esto es

Voz 0169 50:34 ahora has venido de muy lejos entonces yo he traído provisiones si las manzanas como aunque sean Valencia pero tú has visto cómo

Voz 2 50:44 lo desnutridos

Voz 28 50:46 dos he visto aquella que venía pues que menos que tardan unas cuantas naranjas de Vila marcha

Voz 3 50:54 vale no japonés yo estoy esto ahora vamos a abrirlos es como una cuña rara no sé qué les vamos a ver si mañana como soy con los localismos que es que no se habla de algo local y ya no te metas sólo he dicho que no te los has hecho yo vengo porque es falso no nadie lo haces

Voz 0057 51:14 como unas orejeras no

Voz 3 51:17 de peluche en ningún momento has pensado

Voz 2 51:20 lo de la cantidad de público que había

Voz 3 51:22 la

Voz 4 51:25 me el tren yo pensaba que

Voz 2 51:29 pero ahora

Voz 4 51:30 Sterbik Álex no podían pero agasajó el igualdad hombre vamos allá pues muchas gracias

Voz 27 51:36 oye Isabel saber es que a ver H

Voz 4 51:39 ya me me me

Voz 3 51:42 qué has empezado muy simpática y esto está empezando a mal educado

Voz 28 51:47 un saludo a Jorge anda María

Voz 4 51:52 pues ellas son gente que conoces tú yo habla

Voz 1 51:54 sí María en fin

Voz 3 51:58 era bueno pues Isabel te voy a decir una cosa así acabó con el tiempo de programa ya que esto lo vamos a abrir la semana que viene

Voz 2 52:04 no no es una la pregunta

Voz 1 52:06 la peor

Voz 4 52:07 no ha más naranjas para sobrevivir una semana

Voz 1 52:11 es que no vamos a las once de la noche no somos