Luis Piedrahita: "Cada vez veo la catedral más grande"

Voz 1 00:00 un Hoy por hoy con Theo Garrido

Voz 1995 00:05 diez y cuarenta y ocho minutos una hora menos en Canarias les voy a pedir a todos ustedes que la próxima a los mil quinientas personas que están con nosotros en este Museo das peregrinación a ver diez arriba diez abajo les voy a pedir que me ayuden ustedes a derribar un lugar común muy típico de este país ese de nadie es profeta en su tierra vale les voy a pedir que yo voy a presentar la siguiente invitado y ustedes con los aplausos con los gritos favoritos con los ropa interior lanzada al al escenario van a derribar el mito de que nadie es profeta en su tierra y yo digo su nombre y todos ustedes ahí una explosión de júbilo el júbilo es el XXI no el siguiente año jubilar

Voz 2 00:52 o el veinte veintiuno veintiuno tendré yo entonces ya tren

Voz 1995 00:58 bueno entonces eh a lo que vamos lo importante vamos a derribar

Voz 3 01:02 un lugar con una vez vale tan preparados no les veo

Voz 1995 01:08 no veo no veo aquí la corriente química para recibir al siguiente invitado derribando lugar con valen Goya señoras y señores con todos ustedes

Voz 4 01:18 insistió aita

Voz 5 01:23 ah maravilla mío el recibimiento Santos donde

Voz 1353 01:35 bien viste quieren mucho espontáneamente en tu tierra no me lo esperaba además pasa una cosa de tacos en Santiago el siempre que uno uno deja suciedad porque te vas a estudiar a trabajar a lo que sea pasa mucho tiempo regresar a tu ciudad normalmente la veis más pequeña de lo que era la recordaba es más grande eso no te pasarme pasa gente pasa mucho gente que vive en Rusia por lo que sea sale luego vuelve y les parece Andorra pues eso pasa mucho a mí me su CD con Santiago todo lo contrario regreso cada año la catedral la veo

Voz 6 02:11 más grande más impresionante más apabullante oeste de razón es el único lugar del mundo en el que sucede sólo un detalle con lo de Rusia es que hay mucha gente que no puede salir y que Johnny

Voz 3 02:21 no pero cuando salen luego vuelves que sale bueno las amígdalas de mí

Voz 1995 02:26 es amígdalas son mis amígdalas corríjame si me equivoco esta noche y mañana vas a estar en el teatro Fundación en Vigo Si el próximo fin de semana viernes y sábado no les veo tomar nota pero háganlo por favor el próximo viernes sábado en el Auditorio que en Santiago y en Coruña estás estás son Tour vuelto

Voz 1353 02:43 de gira por Galicia gira mundial por Galicia es como eso es lo que estamos organizando este fin de semana en Vigo y la semana que viene aquí en Santiago Armando

Voz 1995 02:52 cuánto tiempo llevas quedando con un monólogo basado en un en algo que la mayoría de españoles extirparon antes de los doce años

Voz 7 03:01 bueno me gustaría también anunció que en el monólogo en ningún momento Tony

Voz 1353 03:05 se habla de amígdalas jamás osea si alguien es aficionado al tejido el informe busca a acudir al teatro para

Voz 3 03:13 no no va a haber nada de eso no algún algún otorrino en la sala nada

Voz 1353 03:17 lo que pasa es que cuando la gente ríe la parte del cuerpo que más enseña son las amígdalas yo desde arriba veo un jardín de amígdalas no una especie de jardín Rosarito húmedo y palpitante y por eso el show se llama así pero no habla de amígdalas en ningún momento

Voz 1995 03:33 cuánto tiempo llevas dando vueltas

Voz 1353 03:36 ya para cuatro años en Madrid ha estado tres años fijó en en Gran Vía llenando prácticamente todos los días en Callao verías mirar al ir

Voz 3 03:44 para todo el día para aquello era ir a otra y ahora a ver si ponen otro monólogo ya que estoy harto de ver al

Voz 6 03:53 mira te diré una cosa que le digo yo a mis hijos Toni en esta vida se puede ser de todo menos pesado yo creo que es un buen título para un espectador eso sí sí verdad se hace todo y todo lo que tú quieras menos menos pesado cuatro años sea cómo evoluciona un texto porque pues pasé nunca tuvo

Voz 1995 04:10 día pensaste que se iban a reír aquí que aquello tenía sentido entonces

Voz 1353 04:13 exacto claro el suba cambiando va mejorando se va perfeccionando se hizo usted de una cosa muy triste es que el día que mejor te sale el día que el más redondo más perfecto es cuando tienes que dejar de hacerlo sería lo jubilan viene uno nuevo que lo harás mal y las aprendiendo a hacerlo pero el día que mejor te sale el día que el su es más perfecta esta más encajado ese día se jubila Tom ustedes Annan en este escenario después de triunfo

Voz 8 04:44 no tú sabes que los cantantes de ópera después alguien siempre subo un enorme ramo de flores Si a los humoristas no no pero que te gustaría que sume después una obra así triunfar

Voz 7 04:54 bueno yo lo que necesito justo al terminar es una botellita de agua porque acabo seco después de hablar claro

Voz 1353 05:01 hay media sin callarme entonces si alguien llegara con un ramo de botellas de agua mira lo lo agradecería muchísimo

Voz 3 05:08 a nosotros nos gusta el jamón alguno pues al hilo de la pregunta un ramo de Jamón jamón

Voz 6 05:15 ibérico verdad eso sería una maravilla bueno como ustedes saben Luis domina muchas artes y una especialmente difícil complicada que es la magia cuántas horas al día sigue dedicando a ensayar a preparar a desarrollar la familia siempre hay que hay que tenerlas siempre en dedo siempre

Voz 1353 05:34 estar practicando algo aunque estén últimamente yo la magia que estoy haciendo en televisión se basa más en en principios ópticos en efectos de cine ese tipo de de magia que ningún mago haría por poco práctica pero que en la televisión están vistosa Eitan espectacular entonces estas estas últimas piezas me llevan más al estudio al al a la a la documentación que a practicar con los dedos pero aún así un ahorita o dos horitas al día no me las quita

Voz 1995 06:02 todos esos días si te también no no te das cuenta

Voz 1353 06:04 ahora lo estoy haciendo no te das cuenta de ustedes y practicando y hago aparecer aquí una cosa hay siempre hay cosas entre las manos sucediendo

Voz 1995 06:11 la cartera cuidado

Voz 1353 06:13 a Laura Riera vivió aunque uno pues pueda estar viendo la televisión cocinando o lo que sea mientras pues con los dedos practicas

Voz 1995 06:22 Nos hemos dado cuenta por ayudarte después de haber pasado años de años sacar de la Gran Vía publicidad marketing necesitamos a reactivar esas frases esos lugares comunes que también se utilizan en en el marketing yo te voy a dar sí frases Luis tú irme a completar las no vale para utilizar de tu presentación esta noche mañana en A Coruña la semana que viene a quién en Santiago pero yo por ejemplo si digo el humorista Luis Piedrahita uno de los cómicos más caldos las tropas a ver yo tengo que Ángel en de vale vale eh presenta las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas un espectáculo para

Voz 3 07:05 gente de buen gusto elegante culta no deseada como usted no gente como usted como usted

Voz 1995 07:14 interpretado por un Piedrahita en estado de

Voz 3 07:23 como las yemas no como las yemas efectivamente que es excitación y dulzura en estado de gracia sí

Voz 1995 07:30 Luis Piedrahita no merece el mejor humor jamás visto desde

Voz 3 07:35 el maestro Mateo estamos hablando de muchos años eh ocho otro sentido del humor quiere conocerlo eh

Voz 1995 07:44 le iba a decir a mi madre vez mía

Voz 3 07:47 me dijo estamos en casa Francis de de acabáramos de acabar me dijo a pagar muy bien pueden pagar apagamos la tele

Voz 1995 08:01 vale no se pierdan las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas

Voz 9 08:05 si les gusto déjame que lo piense viene si les gusta

Voz 3 08:12 lo

Voz 1353 08:15 no estamos vendiendo respetábamos pensando vale vale vamos a ver si les gusta

Voz 3 08:19 todo El Padrino II

Voz 1995 08:24 por último las amígdalas de mis amigos mis amígdalas de los creadores de

Voz 1353 08:30 el castellano es un idioma loable loable quién loable ir por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco

Voz 1995 08:41 no sé estoy pensando el cartel si va a ser largo no sé si por tamaño nos va a caber vale

Voz 6 08:49 creadores de una tortilla de patata claro me salió estupenda una vez sí con cebolla con cebolla bien sevillista

Voz 1995 08:56 es verdad estamos en una sala melón alguien estará dos días sin cebolla

Voz 3 09:01 sí hubo unos cuantos

Voz 6 09:04 no hay de todo aquí en y las hay hay hay peleas a la salida estaba diciendo Toni X Cachemira es un lugar donde hay una tortilla de patata aquí al lado que deberías ir aprobarla pues pero ya puedes morir Cachemira saqueo abre Katelynas

Voz 1995 09:25 no estoy buscando eh bueno quiere decirse nos invita a Luis Piedrahita a todos a aprobar Cachemira es es lo que está diciendo no lo está diciendo que estaba pensando algo sí que cuando acabe el programa no se vaya si tiene lío anulen lo que sea que tienen ustedes una buenísima oportunidad de disfrutar esta noche y mañana en A Coruña y la semana que viene aquí en Santiago con Luis Piedrahita por favor compañero de la radio de compañero La Ventana realmente de la semana es en Vigo es en Vigo no sabes que vas a que esto lo digo para ver si está atento

Voz 6 09:57 entonces le pregunte sabes bien las fechas dijo no te preocupes claras clarísimas director de aquí está tu casa fechas y dijiste las fechados los indios

Voz 1995 10:06 hoy y mañana vendido la semana que viene en Santiago puede que algún día La Coruña Luis Piedrahita muchísimas gracias