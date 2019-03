Los Pekenikes en el Madrid de Ava Gardner

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 01:04 son los navarros no es muy Navarro efectivamente quedó enganchado a empezar a ese grupo de Alcalá la semana pasada

Voz 1775 01:10 hombre la verdad es que la historia que nos contaban marino Zara aquí el último sábado me sigue teniendo un poquito impresionado no ese grupo Navarra casi unos niños tocando después en las mejores salas de Las Vegas compartiendo camerino con Sinatra Welby es en los años sesenta setenta

Voz 0874 01:26 el pasado hablábamos con él y conocíamos la historia eran años en los que el rock en España estaba solamente dando sus primeros pasos eso no estaba bien visto por el franquismo no diríamos casi aislados del mundo

Voz 1775 01:36 el lado la verdad es que tiene gracia que que la manera de conectarse con el exterior era bueno pues básicamente por por las bases militares de Estados Unidos por ahí entraba muchas cosas que no entraban por otras vías y en esas bases nos contaba también marinos te acuerdas no que tocaron Hong para invitados ilustres como John Wayne no lo permite

Voz 0874 01:53 aunque yo estoy escuna una alta carga etílica en sus venas pues lo que él decía andaban por aquí por culpa de Ava Gardner se enamoró de Madrid y que vivió hace tiempo pero no creo que una historia que contar una cosa

Voz 1775 02:03 has visto la sede de Madrid ahí no la he visto pues bueno hay sale está bastante bien creo yo ya habla de ese Madrid de Ava Gardner con su se exceso sus rarezas sus problemas también convecinos ilustres como el general Perón que hubiera hecho nuestro país más de diez años

Voz 5 02:20 en España mente no en ninguna parte está mejor

Voz 0874 02:24 anda

Voz 5 02:25 cuando doctor alguna responsabilidad

Voz 1775 02:30 este hecho una va mal no vivía en Madrid de no esto es una declaración que hacía desde la residencia que tenía en la zona de Puerta de Hierro una zona zona bien de Madrid el había oído de su país y Bono vivió una primera temporada en El Viso que ahí es donde tenía como vecina y donde no estaba del todo a gusto por esas fiestas quedaba la actriz estadounidense en su casa con las que decían que no podían dormir no ni él ni Isabelita Perón con lo que se había casado aquí en Madrid sigue viviendo en esa casa de Puerta de Hierro Isabelita no Isabelita volvió después Argentina pasó un tiempo presa y finalmente regresó a Madrid sigue viviendo en bueno en Villaviciosa de Odón a las afueras de Madrid en el chalet que así fortificada tenía adosado que tiene las persianas siempre bajadas por la fachada delantera y casi no sale pero bueno más allá de las fiestas de de Ava Gardner con perdón de vecinos debía ser años duros para empezar a hacer rock en España acuérdate de los que de lo que nos contaba también marinos otro día de lo que pasaba con esos viajes que hacía en España desde Alemania donde tocaban en las bases

Voz 1 03:25 en Alemania habíamos encontrado equipo musical amplificador de guitarra del último momento de lo que cuando veníamos a España Mi padre los vendía los volveríamos a Alemania sin nada si recuerdo bien alguno de los equipos se los vendió a los brincos los peniques lo expliquen y que sí

Voz 6 03:45 ah sí

Voz 0874 04:19 en este programa tenemos periodismo de investigación satélite tenemos que preguntar al portavoz de los peniques recuerdas haber comprado instrumentos musicales a Vicente Zárate ETA para nada

Voz 8 04:29 es decir que Marino Marino hablaba de Los Brincos eh luego si si alguien le ha vencido Ilyas son mala persona hubiera mala persona en recuerdo de su padre en realidad Marcos

Voz 0874 04:39 presenta Ignacio Martín Sequero es que es bajista y uno de los miembros fundadores de los pequen Iker

Voz 9 04:43 en activos porque el grupo están activo y efectivamente nosotros no nacimos como Groupon en cincuenta y nueve pues cogimos como referencia a un grupo inglés aval osados bueno hasta tal punto menos impacto en el primer disco hicimos el prima dijo que graban nosotros en el año sesenta yo no iba a una canción que era realmente de los Apache

Voz 10 05:11 algún

Voz 3 05:37 eh

Voz 0874 05:47 pero ellos tenían unas trató Caster nosotros también

Voz 9 05:50 nosotros llegamos a tener esa estrato Caster en el año sesenta y dos sesenta y tres por ahí está llegando al sesenta

Voz 0874 05:57 la comparece en España

Voz 9 05:58 no fue al final un regalo de que habéis hablado

Voz 0874 06:03 hay quería yo llegar a vosotros os invitan a tocar en una fiesta correcto de Domingo Perón de Juan Domingo Perón luego hablamos de una pasividad de que hubiera un cadáver en la planta de arriba pero primero vamos a

Voz 9 06:12 si esa fiesta la dio él para presentar a su reciente esposa que era Isabelita estaba en esa fiesta pues creo que estaba que yo no los conocía tampoco porque entonces no con los telediarios como ahora que te enteras de todo luto uno vale no no te enteraba pero allí creo que había ministros de Franco hoy en fin estaba toda la historia de la creen de Madrid además de la crema

Voz 1775 06:35 a vosotros como unos chavales peniques toqué ni que no

Voz 9 06:38 hicieron una pequeña tarima y él se acercó a nosotros hombre tal y que cual lo sé que que soy muy jovencitos porque nosotros tendríamos al Rey durante el quince dieciséis años por ahí tendríamos esa es la cosa que le le hizo mucha gracia ir después de haber tocado dice bueno que os costaron los taxis visitar no no no lo pues venga nos dio mil pesetas para pagar los taxistas mil pesetas de entonces eran una parte imagínate que lo un taxi cogimos dos ya de vuelta pero cada taxi costaba de carrera XXXII treinta y cuatro euros Vigo perfecta pero no

Voz 0748 07:10 salió mal para tú verás

Voz 9 07:13 dinero y esto es una pasada no nosotros no teníamos galas remuneradas por aquel entonces no y entonces dice pues a lo mejor alguna alguna historia para vosotros a lo mejor os podemos a ayudar a a lo mejor la traer algo que pueda necesitar ir dice oye Jorge Antonio me paga José era el segundo de a bordo de de él era su secretario oye mírame en estos chavales saber si a lo mejor de Podemos a lo mejor traer algún instrumento que aquí Noa y tal y que cual no sé qué ver pues mira hizo a hacerme una lista hubiéramos saber qué apaña la lista de los Reyes Magos

Voz 0874 07:52 por eso entonces bueno era una lista a pedir

Voz 9 07:54 Italia y cuando ya llevamos a a la hora del ensayo que pedimos que pedimos a esta gente pues oye pues mira a estas horas que dicen que usarlo osados y tal pastón lo que pasa es que esas guitarras son son de California sea pero para lo mejor y lo puede traer a pues venga pues yo unas trato Kart yo pues oye ya puestos a ver si me pueden traer Un día SVA porque ya utilizaba yo una guitarra eléctrica que creábamos vamos una referencia clara sí era el mejor que había entonces era el mejor porque ese era un refinado de El modelo que ya había dos dos entrados en España que desde el modelo precisión que tenía una sola pastilla el jazz vas era el refinado el preciso ya tenía dos pastillas vaya

Voz 0874 08:40 dos en España en manos de quién

Voz 9 08:42 pues uno uno creo que lo trajo los cheques Un grupo que se lo sé que otro lo otro

Voz 11 08:49 dejó Carlos Guitar que trabajaban

Voz 9 08:51 en el tocaba el bajo los honor que luego sería sería más

Voz 0874 08:56 lo que hay que estarían en el parece del Pardo algo si los brazos

Voz 9 08:59 no no no no no no no no tiene yo nunca nunca vi lo más cerca que vivía Franco fundía que con el servicio militar en el sesenta y ocho me hicieron hacer la mili tuve que desfilar con un bombo por toda la Castellana es lo más cerca te veía gran que esconde bombo yo yo con un bombo vamos a volver a

Voz 0874 09:19 a la lista de los de entonces la lista de los

Voz 9 09:22 deseos pues pues un eco un eco Let que aquí no había es de ese tipo

Voz 0748 09:29 unas columnas dice este

Voz 9 09:32 Alfonso dice pues yo me gustaría tener un saxo mejores pidió identidad de primera calidad es hicimos una lista hay la dejamos yo acabo de cuatro o cinco meses de repente estábamos ensayando en la casa de los padres con su Lucas justamente en el piso bajo

Voz 0748 09:52 además la Lionel aquello ya yo ensayamos

Voz 9 09:56 ya entonces se viene la madre corriendo oye vienen aquí con unas cajas

Voz 0748 10:01 cómo con unas cajas sí sí dicen

Voz 9 10:03 dicen los que somos nosotros Sweet Sube Alfonso

Voz 0748 10:08 viendo el caso de cinco minutos baja

Voz 12 10:12 dice usted entrar ahí

Voz 0874 10:14 yo

Voz 9 10:15 de la lista es eso te acuerdas que hacíamos

Voz 13 10:18 todo todo bueno bueno

Voz 9 10:20 corriendo a abrir cajas citar que la Navidad Navidad Magia de Navidad ahí venía

Voz 0748 10:26 el bajo también y luego pasó que era Juan Domingo Perón

Voz 9 10:30 eh le recogieron en la casa dando debía y se lo llevaron para ser presidente a Argentina no le volvimos a ver nunca más nunca nos pasamos la factura cuando te dan cosas no te pasa la factura que corrupción bueno yo no lo sé yo lo llamo regalo yo lo hayamos regalo porque yo políticamente de verdad no sé cómo funcionaba él ni nada no tengo ni idea a ver a ver

Voz 0874 10:55 esa fiesta en estaba o no estaba el cadáver de Eva Perón en el piso de arriba

Voz 9 11:00 decían que si yo no lo vi pero eso me he enterado cinco seis años después que alguien me lo contó quiero decir quién periodista me lo contó es que

Voz 1775 11:09 la de Eva Perón dio dio muchas vueltas no se primero quisieron incinerarlo en Argentina pero pensaron que aquello no podía generar desorden público antes al final bueno lo embalsamaron momificado viajó hizo un recorrido que bueno hay muchas versiones sobre qué recorrido hizo pasó estuvo de hecho enterrado en en Italia y finalmente sí que volvió a la casa de Perón aquí de hecho lo tenían no sé si en esa época estaría o no pero el cadáver estuvo anoche

Voz 9 11:34 niña cuenta o que si se dice que Isabelita hacía sesiones de

Voz 0874 11:37 por civismo para intentar que el espíritu de Evita entrasen ella yo

Voz 1775 11:41 creo que consentía Isabelita

Voz 9 11:43 sentía que efectivamente el cadáver no hubiera por ahí

Voz 1775 11:46 no no el Isabelita le ponía Flores yacían sesiones López Rega que era una sesión

Voz 8 11:51 de correcto estaba en la que está también porque luego me he enterado que tal como personaje

Voz 1775 11:57 o fue cosa del yacía sesiones de espiritismo sentaba cabeza con cabeza al cadáver y Isabelita para trasladarle el espíritu de Evita al de Isabelita vamos a ver

Voz 0874 12:04 Ignacio vosotros fuisteis teloneros de los Beatles en las venas

Voz 9 12:07 yo creo que sabe y simulacros de tus oyentes ya lo saben que tengo un libro de que llevo más de cinco mil vendidos que se llama peniques su auténtica historia de Ediciones Atlantis Ile dedicó como fin cuatro cinco capítulos a la actuación que vinieron aquí de los Beatles

Voz 0874 12:23 pues cuéntanos algo entonces hay una no

Voz 9 12:25 que dota que cuento yo muchas veces que yo tenía ganas de ver a los Beatles en aquella ocasión nosotros pusimos al equipo por la mañana para parada en el escenario que montaron y tal y ahí no fueron ellos sea ya fueron directamente por la tarde cuando llegaron la tarde le metieron en la puerta de cuadrillas por un lateral sí sí señor en la puerta de cuadrillas

Voz 1775 12:50 podría haber fondo

Voz 9 12:51 sabes que realmente hay un motivo principal porque nosotros fuimos teloneros de los Beatles es que el representante que lo extrajo se llama Bermúdez que tenía oficinas precisamente en el número cincuenta y dos de aquí de la Gran Vía Él tenía sus oficinas el tal Bermudes que era era bueno el que llevaba las las abstracciones a pasaporte que está a la Gran Vía no tenía si ponérsela a las atracciones fuerte que se estoy hablando del año que no había nacido bueno estaba diciendo que el representante que los trajo es el mismo que entonces no llevaban nosotros por eso a nosotros nos metió en ese en ese papel no que por cierto dice que le salió tirado el cuenta que les que les costó algo así llevarlos a Madrid y a Barcelona al día siguiente le costó algo así como novecientas mil pesetas lo cual le parecía un regalo porque en esos momentos estaba estaba muy cotizado de estaban haciendo una gira a los Estados Unidos cobrando mucho y además ellos hacían esa gira lo estaban haciendo en los estadios Grande litoral

Voz 0874 13:56 porque lo pusieron tan barato para venir

Voz 9 13:58 esa la cosa es que al parecer les hacía gracia ellos el venir aquí eh porque nunca había venido a España les hacía gracia cuando les propusieron venir no había muchos sitios donde poder actuar cuando a ellos les dijeron que iban a actuar en la plaza de toros más importante de España encantados a ellos a tan tan importante que si habéis visto fotos de ellos cuando bajaron del avión con una montera etnia con montera porque iban a la plaza

Voz 8 14:24 nunca nunca habían tocado un sitio donde entraran por la puerta de cuadrillas pues claro que sí sí volvió a aparecer nunca más por eso la anécdota la anécdota que yo quería verlos pero yo no puedo entrar a la enfermería

Voz 9 14:35 había mucho follón había mucha Policía no tal entonces dije yo los tengo que ver yo entonces había una escalerilla que habían montado de madera

Voz 0748 14:43 para el acceso desde la el suelo hasta el escenario que serían Saisó siete peldaños nada más yo dejé mi guitarra me puse justo con el codo en en debajo de la escalera vinieron los cuatro claro ya con sus guitarras para subir al escenario el primero que subes Paul McCartney pues me Keane Illes siguen los otros tres detrás de Palma al último peldaño se gira hacia los demás me mira

Voz 9 15:12 mira mira en inglés mira era bueno yo con barba era yo es que tenía entonces cuántos años pues que tendría yo pues ya tendría diecinueve ahí tenía un poco de barras sí pero una barba incipiente

Voz 0748 15:27 hasta luego dejado Gordon pues a lo dejaron ellos igual ellos entonces ninguno llevaba barra IBI un año o poco más después todos llevaron barba yo no digo que les diera yo la imagen pero lo lleva a la otra

Voz 0874 15:40 cter

Voz 0748 15:42 oye cómo será el concierto que recuerdas de sonido bueno el sonido era absolutamente nefasto por varios motivos mira él junto con el equipo de voz y los amplificadores que utilizaron yo calculo entre todo el total no

Voz 9 16:00 no había allí más de cuatrocientos vatios de sonido mi mi señor técnico que está en la meta

Voz 0748 16:05 esa sabe lo que es sonorización quizá una plaza de toros con cuatrocientos patio sonido entonces para que sonara se les ocurrió poner los equipos a tope y qué pasa cuando un equipo de válvulas lo pones a tope procedió extorsionado adiós lo que pasa es que la mayoría de las de las gentes que estaban dentro de la plaza de toros en el coso que es donde pusieron las sillas tiene madera de tijera estas creíamos que son las que había para el público todos los niños que estaban en la base de Torrejón pudieron pagar la entrada que era cara para los españoles

Voz 9 16:39 entonces ahí estaba vienen todos los niños ya habían escuchado no solamente de los éxitos que estaban teniendo los Vito que era algo muy novedoso para ellos también sino de la gira que estaban haciendo era Estados Unidos entonces verlos personal

Voz 14 16:51 de la niña no paraba de gritar y entonces entre los gritos de las niñas entre entre la distorsión de ellos tampoco importaba nada

Voz 0748 17:13 casi en Madrid en el año setenta y cinco sabía quién era los Beatles aquí

Voz 9 17:17 mucha gente lo conocida porque decía que era un grupo que tenía el pelo

Voz 8 17:20 estábamos en otra cosa no en Julio Iglesias con quien también coincidió no Micó pero Julio Iglesias fue después

Voz 15 17:28 poco habilidad sufre de

Voz 9 17:34 bueno es que yo tengo anécdotas con con él porque los ensayos que nosotros teníamos los padres de Julio Iglesias eran amigos de los padres donde nosotros ensayamos entonces venía hundía estaba por allí Bynum Domingo y tal y entonces hicieron

Voz 0748 17:49 una especie de pequeña fiesta den

Voz 9 17:53 de Aythami sacaron hay unas cosas y él empezó a tocar la guitarra además con cara de de conquistador a las chicas que raro y luego nos dice a nosotros dice pero estás estás tocando dice si está una temporada que no tocaba pero ahora les tu cogiendo la afición y esto ya verás yo yo voy a ser más famoso que Frank Sinatra y eso lo decía pues en el año sesenta y tres sesenta y cuatro

Voz 0874 18:17 sí sí sí sí puedo Ignacio con que estas ahora porque no nos venido solamente para contar estas historias sino también porque cumplís sesenta años el solamente son los primeros sesenta sesenta años de Peque Dickens que celebrará es justo esta semana empiezas no este martes que es el único el único grupo pop

Voz 12 18:34 que ha cumplido tantos años con

Voz 9 18:38 nombre activado ves que hay una época que dice Bassam

Voz 1775 18:40 existe de Forges que todos los españoles mayores de cincuenta años

Voz 11 18:44 han conocido o han tocado con algún miembro de los peniques esto tú cuerpo en cajas no que que que lo desmienta

Voz 8 18:51 hay mucho Si bueno ahora estoy haciendo la segunda parte del libro es una cosa porque hay mucha gente con la que hemos colaborado un poquito el sol con Karina

Voz 9 19:00 si Félix tenía un estudio de grabación si sigue teniendo sigue teniendo la yo

Voz 0874 19:05 cuando intentaba ser estrellas del rock como hemos intentado todos alguna vez en la vida grabé en ese estudio claro ese estudio lo

Voz 9 19:12 Belletti lo que estaba al lado de la estación me extraña que lo retirara pero todo

Voz 0874 19:15 mi otro está muy bien está lo ha mejorado pues yo te agradezco mucho las historias que nos has contado ir a quién

Voz 9 19:21 bueno es que enterrar en ella decía que era más historia rebrota el libro historia te ha marcado

Voz 0874 19:28 Ignacio Martín Sequero es bajista y miembro fundador de los pequeños diques con quién cumple sesenta o los primeros sesenta años esta semana que empieza y amigo personal del general Perón que fue que me en realidad claro

Voz 9 19:39 poco amigo eh gracias por venir de un abrazo

Voz 0874 19:41 afirma gracias igualmente hasta luego hasta luego

