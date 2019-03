SER Historia: Santa Elena (24/03/2019)

Voz 1861 00:00 SER Historia con Nacho Ares consta antivirus había que la muerte le andaba cerca viejo y sintiéndose enfermo solicitó finalmente el Bautismo en el año trescientos XXXVII después de Cristo perseguido por sus pecados Constantino sólo anhelaba morir con la conciencia limpia purificado por las aguas del Bautismo antes de morir Constantino encontró la paz en la fe según dejó escrito

Voz 1861 00:32 las ahora soy merecedor de la vida inmortal puede ser recibido la luz divina Constantino murió en mayo del año trescientos XXXVII después de Cristo tras haber gobernado durante más de treinta años

Voz 0772 00:55 el emperador Constantino se convirtió a partir de ahí cambió la historia de la humanidad esta escena que la hemos tomado un documental de Canal Historia en donde se recrea el momento de la conversión del emperador Constantino en el primer tercio del siglo IV al cristianismo nos hace ver cómo la realidad histórica dio un giro absoluto de ciento ochenta grados unificando la Europa Occidental El Mundo conocido hasta entonces por lo menos protagonizado por lo que somos nosotros porque yo siempre he pensado lo que en otros lugares del planeta en América en África o en el extremo oriente en Asia ellos ese concepto de eurocentrismo no lo tiene nosotros aquí en Occidente nos hemos creído siempre el ombligo del mundo pero bueno en cualquier caso fue el inicio de la expansión del cristianismo como una religión oficial una religión aceptada por el imperio y que ha permitido a lo largo de la historia marcar una serie de pautas que todos tenemos en mente

Voz 0772 02:03 de esa historia más que el propio Constantino que lo hizo por razones políticas fue una mujer fue su madre Elena Santa Elena la madre Constantino quién dice la tradición que en su viaje por Tierra Santa en Jerusalén encontró la cruz de Cristo y otras reliquias vinculadas a los últimos días de la Pasión de Jesús también una mujer posterior en unas pocas décadas a ella a Santa Elena y que debió de tener algún tipo de conexión con la familia imperial que fue en Geria una viajera una guía una entusiasta de los libros de aventuras podríamos decir porque su relato eh que se ha conservado hasta nosotros nos describe de una manera intensa y brillante lo veíamos la la semana pasada hablando de esas mujeres heroínas un recorrido un itinerario apasionante para conocer cómo era Tierra Santa como era Jerusalén como eran esos lugares sagrados en el siglo IV a finales del siglo IV de nuestra a estas dos mujeres Santa Elena Geria vamos a dedicar el Cronovisor nuestro programa de hoy pero como siempre habrá muchas más cosas

Voz 0772 03:20 Santa Elena Geria dos grandes mujeres del siglo IV que han marcado el desarrollo de la historia en Occidente y sobre todo la expansión del cristianismo Garcés a ellas vamos a intentar conocer in con nuestra máquina del tiempo el Cronovisor de Jesús Callejo vamos a viajar ese siglo IV para intentar descubrir cuáles son las claves históricas que marcaron este importante momento de nuestro pasado pero no será nuestro único tema hablaremos también del Brexit cuál es el origen de esta locura me atrevería decir no en la que los británicos se han metido en los en los últimos años cuál es el origen de esa idea imperialista del mundo británico otra amigo su leyenda negra al igual que la nuestra pero que ellos sin lugar a dudas ha habido llevar es muchísimo mejor también hablaremos de Historia de la ciencia la semana pasada hablábamos de Marte en esta ocasión hablaremos de Física Historia de la física hablaremos también de música de curiosidades relacionadas con el mundo de la música de esos calendarios también identificados con el románico que marcaban las diferentes etapas más que los campesinos y campesinas de la Edad Media tenían que decir arrollar a lo largo del año y que les marcaba les de limitaba muy bien también las festividades como siempre soy Nacho Ares y les doy la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 04:55 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia qué tal Nacho Ares encantado de estar una vez más contigo ya no digo lo de Instagram porque como ya desde hace unas semanas ya está todo dicho cuando los haré hasta que no aparezca una red nueva interesante no no lo cambiaría Ortiz cifras claro que sí el Cronovisor de esta semana está dedicado a un tema que mi me fascina todo lo que es la la historia del cristianismo la historia de sus orígenes como nace en qué escenario sociopolítico geopolítico habría que decir también en ocasiones para es un tema fascinante no y en este caso está protagonizado por una mujer eh que es la que hizo que el emperador Constantino al final cambiar el chip seguramente condicionado por más por una idea política que eligió esa para intentar buscar esa pax romana que ya siglos antes es había perdido ya pero pero desde luego es un momento a este este siglo IV

Voz 8 05:53 sí efectivamente es un siglo clave para la historia de la humanidad y para la historia del cristianismo y ahí hay varios protagonismo se lo que les estamos hablando de Oriente camino accidente el Imperio Romano todavía estaba ahí no no sabía fraccionado todavía tenemos que esperar unos pocos años hasta Teodosio pero en ese momento Constantino es el que marca las pautas plasmaron tú has dicho las pautas políticas militares pero también religiosas él era pagano de la religión romana que ya sabes que la religión romana al final un conglomerado de cultos diversos y él no se hace Cristiano hasta el último momento pero es verdad que la influencia que tiene su madre Elena luego convertida en Santa Elena luego también es el santo ya sabes que Constantino en ciertas Iglesias le consideran santo y eso que tiene unos cuantos asesinatos por medio pero bueno a la hora de la verdad como lo lo importante en este caso para los cristianos es que instituye oficialmente ese cristianismo y luego comentaremos determinados detalles pues es verdad que el siglo IV es fundamental porque tenemos de todo tenemos guerras civiles tenemos batallas con milagros vinos tenemos a una mujer con carisma como es Elena que desde luego pues es esta es como Pepito Grillo de Constantino y luego Costa tiro que tenía el poder y las ganas de hacer los cambios sociales tantos cambios sociales hizo que hasta cambió la capital de Roma se la pasó por el forro hasta Bizancio y encima está cambia el nombre de Bizancio ya sabes cómo se llamó a partir de ese momento

Voz 0772 07:21 Estambul ahora Estambul Jesús pues ya tenemos aquí el el teclado de nuestro Cronovisor cuál es la fecha que propones esta semana

Voz 8 07:33 no nos vamos al siglo IV y la fecha es el veintiocho de octubre que el año trescientos todo

Voz 10 07:48 es

Voz 11 07:52 adelante pasen Jesús

Voz 1322 07:54 el hijo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0867 08:05 mira Jesús que lo sabía muy siglo tan convulso no hemos ido a parar a otro sitio y en otro momento que una guerra

Voz 13 08:12 no es la primera vez que me trae son un poco mejores verdad pero

Voz 8 08:33 sí efectivamente estamos aquí entre Constantino sus tropas Islas de emergencia en fin estamos en una momento convulso hay guerras civiles sabes que hay varios a gustos varios cesáreas entre ellos se disputa

Voz 14 08:44 los distintos tronos en esta época en concreto en el trescientos doce pues en fin este yo elijo de Maximiano pues él se coronó emperador en el mismo año que se coronó Le coronaron Prado a Constantino entonces desde entonces había un rifirrafe antes o después tenía que ocurrir este momento hemos llegado a este momento inmediato por dónde estamos en el norte de Roma está al lado del Tíber que estamos en este puente Emilio era hay que se así la batalla de Emilio si efectivamente en la contienda en la refriega estamos viendo ya estos lo importante no es lo bueno que tiene el Cronovisor no sólo acontecimiento bélico material natural sino también un acontecimiento sobrenatural que tenemos que nuestras crónicas que lo avalan además de nuestra visión particular hay ya esta visión está teniendo Constantino en sus tropas que viene precedida por un sueño que tuvo el día anterior a que esto no es algo único este sueño junto con la visión

Voz 14 09:55 sino también en los escudos sin los estandartes que es el Lábaro entonces que visiones pues evidentemente lo que se está viendo encima del sol por lo tanto no tiene nada que ver

Voz 8 11:50 a petrarquismo es decir había cuatro jerarcas cuatro tracas que estaban intentando imponer es verdad que todavía queda alguno queda liciten en el Imperio de Oriente osea que lo que consigue Constantino es que pone paz romana pero en su territorio en Occidente todavía está a su cuñado edificio que todavía se las tiene que ver

Voz 0772 12:07 ya tiene un cuñado pero bueno

Voz 8 12:10 ya se verá más adelante pero de momento ha conseguido lo que él quería que es que margen Cirio muera que las tropas de imagen que por supuesto pues estén a favor ahora de de Constantino cambia cambia su estructura militar política social aquí empieza ya a ver con otros ojos el cristianismo fíjate que un año después en el trescientos trece es el edicto de Milán Eto'o de Milán es tolerancia las religiones no quiere que se haga oficial el cristianismo express tolerancia ya desde ese momento

Voz 14 12:40 eh los estandartes de la

Voz 8 12:42 legiones romanas tienen el Lábaro el Lábaro sabes que es el programa de Cristo con esas dos letras griegas que Seychelles el rock la X la P en Lábaro el programa de Cristo en el fondo es la enseña de que él vio en sueños el día anterior lo que ve en él mismo día de la batalla nombre estamos haciendo aquí caso ni más ni menos que a lactancia obedece cesárea que son los dos cronistas contemporáneos que hacen mención a distintos detalles de esto que estamos contando ahora ese es el punto de inflexión en la historia del cristianismo

Voz 0772 13:10 pues fíjate el momento de inflexión como bien dices es esos inicios del del sí lo cuarto pero todo todo empieza más cuyas se quizá un poquito antes no un grandísimo viaje en la historia de precisamente de la de la mamá de la madre de de Constantino que fue la que quizá luego pues condicionó un poco el el pensamiento de el de el del emperador

Voz 1861 13:35 en el año trescientos veinticinco después de Cristo Elena se embarcó en una gran expedición el viaje comenzó cerca de Constantinopla la actual Estambul si hubiera seguido la ruta por tierra básicamente habrían ido de norte a sur del actual Turquía atravesando los Montes Tauro anda y luego con habrían seguido las costas básicamente hasta cesárea y luego por alguna ruta hasta Jerusalén no habría sido duro incluso para alguien con la mitad de años que Elena es un largo y complicado viaje y hasta cierto punto incierto porque no está segura de lo que tiene que buscar con exactitud cuando llegue allí así que deberíamos asumir que sea cual sea el caso es una figura bastante impresionante

Voz 0772 14:33 Elena Santa Elena la madre de Constantino en efecto en el trescientos veinticinco después de haber de haberse decretado como ley dicho como religión no oficial del del imperio el el cristianismo viajó en ese trescientos veinticinco como digo pero antes antes de haberse dado ese edicto de Milán en el trescientos trece ella también era una mujer viajera

Voz 8 14:56 sí lo era pero muchas veces a su pesar lo que suele pasar no yo creo que es importante hablar de la influencia que tuvo Elena en su hijo es evidente no en muchos de las transformaciones mentales sociales y políticas que el desarrollo y sobre todo religiosas Elena estaba ahí estaba siempre asesora dándolo y además había una vinculación muy estrecha entre madre e hijo y bueno y luego tuvo incluso una serie de consecuencias que luego comentaremos pero claro los orígenes de Elena son un poco oscuros porque es verdad que haya geografías que han intentado es representar como una princesa del Imperio Británico bueno de la zona británica cuando Constancio cloro que es el que iba a decir la después ya sabes por entonces un alto general de alto graduación por entonces no se casaba con mujeres plebeya porque en el fondo es lo que era esta mujer Elena era lo que técnicamente se llamaba una está Bulgaria un hasta Bulgaria era una mujer de Posada por lo tanto eso no dice nada bueno de su profesión su madre también lo era posiblemente su padre éramos soldado romano y como tal está Bulgaria pues ejercía de moza de de de posaderas pero también solía dar placer a los que se establecían en ese tipo de Posadas Constancio cloro como gobernador y como alto general mandado el post por Maximiano a esa zona cuando digo esa zona a qué tramos una de las controversias porque hay distintas hipótesis donde pudo haber nacido Elena unos dicen que sería en Bittini en la actual Turquía muy cerca del mar Negro y otros habla de Trapani en Sicilia bueno fuera donde fuera el hecho es que Constancio no se enamora de ella porque me parece que tiene una belleza hay un carisma increíble la saca de ese territorio proceloso de esa Posada de esa taberna la convierte sus concubinas ya digo no se podían casar porque las leyes romanas era mi estrictas en ese sentido fruto toda esa relación que duró bastante Sodano fue el amor de un día o de un fin de semana es cuando nace Constantino durante mucho tiempo casi durante veinte años están juntos esa constancia cloro está junto con sus concubinas amante como la quieras llamar ya está con su hijo hasta que llega un momento por esas guerras civiles que atacaba de comentar pues este tranquilas donde hay distintos distintos Juegos de tronos no para conseguir el poder tanto en Occidente como orienten pues Maximiano le obliga a casarse con Teodora que su hijastra y por lo tanto tiene que repudiar eh tiene que repudiar en fin en este caso Alena que hay ya no pintaba nada porque no tenía ningún tipo de derecho legal con Constancio cloro en ese momento entró en otra etapa oscura par de ese que la la relegan atrever es pero con unas condiciones lujosas por ser quién era junto con su hijo los pasa que su hijo también están las campañas de Constancio cloro eso les sirve para aprender un poco las tácticas militares sobre todo para aprender cómo es el ejército romano como son las legiones no lo cual les sirve mucho para que cuando muere Constancio cloro las propias tropas le corona El emperador pero eso es muy importante esa ese carisma que también tenía el hijo en ese momento cuando él ya llega a tener ese poder establecido es cuando vuelve a rescatar a su madre Elena la rescata del olvido supuestamente de este exilio entrever es que hay es donde dicen las crónicas pudo haber convertido se puede haber convertido en cristiana estás de momento a a gana ahora era de la religión romana caí en aquel momento ya sabes que es adoraba Wall Sol Invictus o a mi trabajo a cualquiera de los dos dioses podía ser factibles pero en ese caso sí que parece que ya empieza a haber cristiana hasta el punto de que cuando su hijo la llama a su lado ya al empieza

Voz 0772 18:28 es un poco las ideas de ese cristianismo que está

Voz 8 18:30 los defiendo el poco a poco se deja convencer pero como personaje listo que era ahí sobre todo pragmático Constantino no reniega de sus dioses antiguos el sigue adorando a cada uno y otro porque sabe porque incluso después de el edicto de Milán

Voz 0772 19:35 pues fíjate que estamos hablando de Constantino pero realmente la protagonista de este Cronovisor es Elena Santa Elena por ese viaje que hizo en el trescientos veinticinco cuando me rondaría los setenta y cinco años de edad una mujer ya mayor y fue a Tierra Santa en peregrinación quizás condicionado un poco por el la la difusión que había tenido ya el cristianismo en los albores de el del siglo IV que la hizo pues comenzar un viaje increíble imaginémonos las dificultades del viaje una mujer mayor de más de setenta años en en estos momentos donde los caminos no voy a decir que no fueran sólo seguros ella imaginamos que iría acompañada de una comitiva Imperial no romana pues con todos los permisos con la guardia personal con todo lujo de de ídem confort no en el en el en el viaje pero no dejaba de ser absolutamente incómodo llega a Jerusalén llega esa tierra santa empieza a buscar reliquias objetos que hace cuatro siglos mono tres siglos y un poco más antes hubieran sido eh bueno o hubieran tenido uno importancia en ese escenario que se había creado alrededor de la de la figura de Jesús entre ellos busca la cruz busca Ilha encuentra pero a mí lo que me sobrecoge un poco es la forma en que el encuentra vamos a escucharlo

Voz 1861 20:59 sí abundó por ahí cristianos judíos romanos a cualquiera con quién se encontrara que sabían acerca de eso cuál era la historia donde fue crucificado el señor no tardó en descubrir que los cristianos ya estaban venerado el símbolo de la crucifixión de Jesucristo la Cruz

Voz 1861 21:36 según la leyenda popular Elena encontró un hombre que parecía saber dónde estaban enterrados algunos fragmentos

Voz 17 21:43 pero no se lo quería decir Bassi que Elena siguiendo las costumbres de la época ordenó que le torturan

Voz 1861 21:52 lo metió en el fondo de un pozo una semana entera sin comida

Voz 1861 21:55 hasta que él se ha ablandado sí accedió a enseñarle el lugar

Voz 0772 22:02 yo era que Santa eh postural pobre hombre para que diga dónde está la cruz esta parte de la historia de la acogió con mono de la hagiografía de Santa Elena yo la desconocía eh hay muchas cosas

Voz 8 22:13 es que se desconocen de ella también es verdad que los datos que tenemos son muy escasos son a veces contradictorios también depende de la gente que que es cojas derechos obedece esa área subirá de Constantino no menciona este episodio con lo cual es bastante llamativo no que hable de Constantino de su Madrid sin embargo no mencione que ella es la que encuentra la reliquias de Cristo que es lo que que técnicamente se llama La invención de de la Cruz en cuanto habla de invención estamos hablando de un término latino de Inventario que es sinónimo de este hallazgo lo que pasa es caro con el tiempo da la sensación de que habría que buscar otras eso de la invención porque cada todo muy dudoso incluso hasta se busca hundía por buscar un día que di diciendo que fue el tres de mayo has a cuenta que por ejemplo en las fiestas que hay en España ya hay muchísimos lugares en Hispanoamérica el día tres de mayo es la fiesta de Las Cruces pues tenía que ver con esto es con lo de la invención de la Cruz y por lo tanto se engalana las plazas las casas con cruces haciendo un poco honor a este a este supuesto hallazgo iremos supuesto hallado porque es verdad que no hay ningún tipo de prueba no que lo que lo que en firme pero sí es cierto que hay como una especie de de ciencia infusa ella empieza a adivinar los lugares donde pasó Cristo y dónde estarían enterradas sus reliquias más importantes donde cree que está enterrados en el Monte Calvario no en el Gólgota pero claro que no haya allí con torturas sin tortura oponiendo una moribunda como dice también la tradición en las las tres cruces porque no aparece un aparecen tres cargos ya dice la cruz de Cristo y la de los dos ladrones caro se jazz mi extraña hoy tú te lo puedes imaginar cómo eran las ejecuciones en Roma no había así

Voz 0772 23:42 en una de Irak a ver muchísimas apartar las cruces

Voz 8 23:44 estar montadas estaban separadas

Voz 8 23:52 pues por lo tanto era muy difícil que es encontrar a Cruces completas y aparte se encontraban cruces serían muchísimas las que estaban allí depositadas en ese pozo que curioso también que había un templo dedicado a Venus supuestamente levantado por por Adriano entonces lo que hace es destruir el templo pagano a Venus dice porque hay está no hay justo debajo excava ahí aparecen estas cruces aparecen tres como determina cuál es la correcta todas muy fantaseoso bueno pues la moribunda la va colocando distintas cruces hasta que en la cruz bueno claro donde empieza casi casi a bailar una jota eso ya llama la atención no pero claro no sólo encuentra las cruces que curioso que justo

Voz 8 24:38 basta no el mérito en la Corona está es decir que si hubiera sido una urna un arca lo puedes entender no hay sólo se habla de de la Tierra con van excavando entonces pues todo ese tipo de reliquias

Voz 8 24:53 hola a todo el relato bíblico porque hasta ese momento se la gente leía los evangelios pero no se daba mucha importancia a los distintos lugares por los que estuvo Jesucristo y por supuesto a las distintas que incluyera la túnica sagrada que qué casualidad también la encuentra todo eso lo va distribuyendo por donde lo va distribuyendo pues por una parte por Jerusalén Por otra parte en Roma hay por otra parte también en Constantinopla de hecho hasta la propia cruz la verdadera la divide en tres trozos y cada trozo lo va dejando en un lugar determinado no se habla de Santa Teresa elevan al dicen que está el mayor trozo que curioso que en el bueno parece que es el que llega a España de ese no se hablan las crónicas me refiero con toda esto qué sabemos supongo como es todo este incidente pero de hecho es Si en fin somos crédulos y no somos quisque eso a la hora de analizar este tipo de relato lo que nos están diciendo y por eso la elevan a Santa a no tanto por su vida porque hemos visto que sus orígenes de esta Bulgaria pues en fin no eran muy Santos incluso Sala se las tuvo con su nuera no con esta que también pues eh ocurrieron bastantes incidentes desagradables en la corte que el estuvo pero que ya estuvo pero sí nos vamos a la parte cristiana sí que es cierto que desde ese momento ciertas reliquias que son importantes y me refiero en concreto pues a la Santacruz al títulos Crucis es curioso porque también aparece parte del título es cruces que se famoso Henry una parte que

Voz 0772 26:13 venía a todo lo tenía todo claro es que dices no

Voz 8 26:15 qué casualidad durante casi cuatro siglos está ya enterrado y tiene que llegar esta mujer es verdad que con todos los beneplácitos con todo una corte con buenos es cavadores hasta el punto que no sólo es Santa por la Iglesia católica ortodoxa o luterana sabes que es la patrona de la arqueología

Voz 0772 26:31 sí puede ser la primera excavadora

Voz 8 26:34 yo creo que no es cabo mucho pero bueno no propició entonces la Sagrada túnica la escalera Santa la famosa escala Pilar Pino que está dentro de los palacios laterales esa también la trae que hubiera que también la dio costar trabajo dentro del Santa Santorum en los Museos Vaticanos pues ahí está la esponja con vinagre las piedras de la columna el prejuicio del Niño Jesús etcétera etcétera etcétera

Voz 0772 26:54 pues escuchando escuchado fue encontrando absolutamente todo no antes escuchábamos en ese viaje del año trescientos veinticinco que no lo comentado son dos fragmentos que hemos sacado de un documental de Discovery Max que ese dado decirlo dedicado precisamente a la la cruz en esa serie maravillosa mitos y leyendas de Discovery está mujer Santa Helena pues se caracterizó por eso no sí incluso en su senectud pues tuvo la fuerza de viajar a estos a estos lugares que no sería la única porque ella parece que abrió un poco la la la veda para que otras mujeres fueran realizando viajes similares no exigiendo un poco los pasos de Santa Elena pues que inició comenzó eso ese peregrinar por los por la por Tierra Santa por los Santos Lugares que todas vía hoy se sigue Se sigue haciendo no yo hace unos meses estuve en Israel y la verdad es que es está a caballo entre lo emotivo porque realmente te te conmueve no estará ahí que es donde realmente nace la la la cultura la tradición en la que yo he crecido también un poco lo irrisorio no de decir bueno pues claro es que este lugar que te vinculado con con esta tradición cuando sabemos que aquí no pasó absolutamente nada porque este sitio no existía hace hace dos mil años pues eso te te te conmueve también no te de trastoca al algunas ideas pero en cualquier caso es Santa Elena esta patrona de los arqueólogos también abrió el el itinerario para para otras mujeres como en Geria una tocaya nuestra seguramente de de León aquí tenemos que meter la cultura de la cultura la cuña La Coruña leonesa con ese itinerario que escribió en el siglo cuarto que ha llegado hasta nosotros falta el primer capítulo que estaba dedicado a Egipto hay metamos la en Egipto Nos falta a ver quién tiene el primer capítulo del itinerario de de Geria pero Geria esta leonesa de del norte de la península ibérica en el siglo IV fue una de las primeras seguramente con el beneplácito o algún salvo conducto firmado por la propia la Santa Elena no sabemos si se nacieron coincidieron o no pero alguna relación tuvieron tuvieron que tener

Voz 4 29:38 B que en Geria esta monja de la provincia

Voz 8 29:42 bueno de la gala ya sabes que la Galicia no sólo comprendía lo que es a la actual Galicia sino también distintos territorios como el Bierzo parece que irían los tiros en Siria berciana por lo tanto en nuestra tierra leonesa

Voz 0772 29:54 beba León consigue los salvoconductos

Voz 8 29:56 ah gracias a ese parentesco posiblemente parentesco fuera con la primera esposa que tuvo tedioso gracias a eso pues ella se convierte y esto es lo importante caro él debería ser algo más que una monja por entonces todavía no estaban establecido a los conventos de clausura como tal pero sí que haya escribe cartas de ahí este itinerario a sus semanas de religión y le va contando paso por paso donde va uno de los primeros sitios donde vas a Constantinopla por eso la vinculación que tenía con la familia real de aquel momento y eso es lo que le permite también gracias a par romana gracias a esos más de ocho mil kilómetros no podían transitar por el Imperio romano gracias a que llevaba una escolta privilegiada en son muy parecida a la que podía haber tenido Santa Elena medio siglo antes gracias a todo eso ya quiere rememorar aquellos lugares santos que ella había descubierto Santa Elena entonces claro evidentemente va a Jerusalén va a Belén y Arnau mira tú por dónde en Jerusalen encuentra el títulos Crucis con lo cual aquí encontramos un poco distorsionada porque aquí si estamos hablando de Historia este es un libro qué es el itinerario por cierto la primera guía turística

Voz 0772 31:02 me choca el cual es Calixtino

Voz 8 31:05 del clérigo Amer épico es la primera guía no del siglo XII como la primera guía Llesta del siglo IV que que la primera guía escrita pues por sobre todo por hombre en un idioma hispano hispano romano que había en aquel momento dónde va describiendo los detalles las características arquitectónicas las reliquias los contactos con distintos clérigos obispos etc entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta injusto Jerusalen encuentra el título Crucis rompiendo

Voz 0772 31:29 a lo que nos están escuchando que busquen en en Internet el itinerario de Geria que se puede descargar es un libro gratuito no tiene ningún tipo de derechos del siglo IV pues ya me gustaría a mí y a seguir cobrando derechos dentro de mil seiscientos años y que lo que tú dices es una guía maravillosa de de las distancias que hay entre un punto y otro de de qué es lo que se puede uno en dar el agente que que te acoge en la descripción de los monumentos que ayuda también a a crear desde el punto de vista arqueológico toda toda la historia ahí es un libro fundamental para conocernos solamente Tierra Santa sin otro los otras tierras que hay alrededor

Voz 8 32:04 claro eso es lo que nos pasa no de muchas veces cuando salgo nuestro para que no le damos valor y sin embargo estamos hablando de la primera viajera de la primera guía turística de un libro que ha llegado a nosotros de estos encuentra a finales del siglo XIX no en eso en Italia saque tuvo todas las opciones de que hubiera perdido cuántas obras habrán perdido no pero bueno está llegado nos da la visión del siglo IV de cómo eran aquellos lugares santos justo en el momento que Santa Elena y sus seguidores pues empezaron a auspiciar el culto a ese tipo de reliquia les fueran auténticas fueran falsas da igual ella va buscando también las reliquias va encontrando de hecho una de las cosas comenta en de las más curiosas cuando está en el Mar Muerto pues uno de la de los lugares que les señalan es la supuesta Estatua de la mujer de lo que es una estatua de sal ella dice dice tengo que reconocer que yo yo lo vi ninguna estatua y me decía que éste era el sitio donde ya se convierte en estatua de sal cuando ocurre aquel incidente bíblico pero allí no había nada un poco como reconociendo que hay que ser sinceros de que tampoco te puedes llevar por la fe ciega

Voz 8 33:17 bueno eso tragaba todo como si general Nacho eso pasa no pero era un dato muy sorprendente de la vida

Voz 4 33:51 Gala Gala era la compañera

Voz 18 33:55 de Cristiano acuérdate que Priest Illano es el primer hereje por un delito ideológico

Voz 8 34:02 el de la historia en ese siglo IV tan convulso y que por cierto pierda la cabeza en Trevi Luis I

Voz 0772 34:07 pero dice que está enterrado en Santiago que estaría

Voz 8 34:09 enterrado en Santiago otros dicen que en Santa Eulalia de Bóveda en distintos lugares pero está claro que su cadáver llegó a la gala hacia donde partió esta monja en Geria entonces bueno cada dato cada elemento nos conduce a una época ya digo clave importante que es el siglo IV donde el cristianismo se convierte de una religión perseguida a una religión oficial y por lo tanto perseguidor eso sí que genera muchísima contra porque surgen muchísimas herejías hay muchos evangelios apócrifos que dice que son los votantes José por lo tanto no hay que hacer caso a los cuatro que en su momento por ejemplo en el Concilio de Nice ha en la rueda de Constantino de Santa Elena pues establecen como como los canónicos y los oficiales es donde se destruyen la realismo oficialmente pero sin embargo el hermanísimo sigue existiendo es donde surge el Prestige el abismo como cristianismo mucho más accesible donde la gente sus discípulos van con vestiduras Blanca muy cercano un poco al cataclismo posterior no lo van descalzos donde la comunidad Lacen en la mano donde admiten a hombres y mujeres en igualdad de derecho los donde serán muchísimas circunstancias incluso ingieren sustancias vamos a llamar psicotrópicas que amplían su estado de consciencia precisamente para entrar en consonancia con la divinidad un poco lo que hacían los antiguos chamanes para pues todas sus se produce en el siglo IV así que yo creo que con estas pinceladas históricas que hemos dado son más que suficientes para darnos cuenta que este Cronovisor podía tener muchísimos flecos pero darnos cuenta que Si el cristianismo es lo que es es justo lo que por lo que pasó en este convulso pero también cristianos siglo IV

Voz 0772 35:42 una de las historias quizá más fascinantes protagonizada por por mujeres en este caso como hemos visto en este Cronovisor Santa Elena la madre del emperador Constantino está en Geria aventurera viajera escritora tan tan interesante que nos ha dado un bueno pues un poco la la visión genérica de este escenario de comodín lo del del siglo cuarto momento en el que nace de una manera yo creo que más más sólida el cristianismo tal y como lo entendemos algunos de vosotros sabéis que siempre las redes sociales unos días antes de de la emisión del programa colocamos alguna pista alguna clave a través de nuestros Pray Playmobil aquí tenemos a a Santa Elena con con la que Luz Geria con su libro su pluma y el caballito que lo llevaba por por Tierra Santa aprovecho para saludar a Mario de vírico factoría que es pues otro friqui como nosotros Playmobil que siempre nos está mandando mensajes eh muy cariñosos ni que también te si en las como la de la de la Burujón

Voz 8 37:16 Nacho que somos cristianos pero que extra me refiero o lo que es el mundo occidental pero estuvimos a un tris de ser mi trae sabes que al final fueron circunstancias anécdotas personajes claves como estos que acabamos de citar para que al final el invictos Ivitra quedará relegados Pedro tuvieron casi casi las mismas opciones en ese mismo siglo IV

Voz 0772 37:47 muy bien Jesús Calleja o Krohn una UTA muchísimas gracias por habernos ayudado como siempre hacer un poquito más de historia

Voz 8 37:53 gracias arte un abrazo

Voz 20 38:04 la sangre Gerber cuando un soldado en que sabrá Alejandro de batallas Aristóteles la guerra no siempre se gana con la espalda a Filippo a veces conviene usar la cabeza

Voz 21 38:16 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 22 38:36 soy Rocchi se Frei en chivo

Voz 16 39:53 muchas gracias Antonio

Voz 16 40:27 no efectivamente no estaba ahí y no estaba ahí por varias circunstancias la primera porque quizás el Reino Unido tenía una visión muy diferente de lo que significaba la integración europea no compartía la visión y épica de la Europa de posguerra ellos incluso desde el punto de vista económico planteaba más que ir hacia un Orion arancelaria hacia una integración europea avanzar dentro del marco de la en ellos tenían la Commonwealth

Voz 0772 41:03 su propia Comunidad Europea por así decirlo su comunidad imperial claro

Voz 0772 41:52 en cualquier caso fue en el año mil novecientos setenta y tres bastante tarde podemos decirlo así cuando el Reino Unido entra en la Comunidad Económica Europea

Voz 16 42:02 sí en cierto modo Jean Monnet decía que los británicos a la altura del año cincuenta y siete después de firmar el Tratado de Roma intentan disolver la Comunidad Económica Europea como una como un azucarillo en una taza de té Angle Ellos utilizan mucho esta idea que lo primero que ellos plantean bueno la posibilidad de que la área de

Voz 24 42:24 a cambio el área de unión arancelaria

Voz 16 42:27 que se conforma dentro del marco de la Comunidad Económica Europea se extienda a Gran Bretaña al resto de los países de la antigua obedece también por supuesto a los países que conforman lo como en Wall el rechazo por supuesto de la Agencia europea es absoluto la reacción por parte británica será

Voz 4 42:48 y forzar un acuerdo

Voz 0772 44:07 en un contexto muy complejo y también la propia complejidad no antes lo decía al principio hay mucha gente que salía con Inglaterra Reino Unido Gran Bretaña ahí vamos a explicarles muy sencillo Inglaterra es el país Inglaterra Condal Gran Bretaña es la isla que comprende Escocia Gales e Inglaterra el Reino Unido es todo lo que hemos dicho más Irlanda del del norte no cabe con esta tarjeta de presentación con esta personalidad con estas instituciones ellos entran como decíamos en el año setenta y tres en la Comunidad Económica Europea pero ya muy pronto apenas dos años después ya se realiza el primer referéndum porque ya se quieren salir

Voz 15 45:07 el continente

Voz 0772 46:12 de los británicos y que sale ese referéndum serio afortunadamente que sí pero evidentemente el tema de los

Voz 0772 46:25 Antonio Moreno tú lo decías antes conoces muy bien porque es tu línea de investigación precisamente el en la que trabaja en este departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid hay un trasfondo económico hay un trasfondo político hay un trasfondo también visceral no los los Britannia con desde ese momento de eclosión en el siglo XIX que hemos visto con la revolución industrial con a la eclosión económica desde China Ceylan todas las las las colonias que tenían claro lo hacían no voy a decir que que nos vieran de por encima del hombro no prosigue también distintos superiores no al resto de de Europa es quizá algo que todavía hoy en pleno siglo XXI pues siguen sintiendo de una manera muy muy intensa