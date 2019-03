Alfonso: "En Reino Unido no miran tu edad a la hora de contratarte"

hola qué tal me llamó Alfonso soy un parado o más bien un ex parado de larga duración bueno con el tema de la crisis cada vez fui encadenando pues trabajos peores ya hace cuatro cinco años pues en mi último trabajo me di cuenta de que pues no no nos iba a enderezar

que necesitaba pues cambiar algo porque si no iba a ser todo igual o peor porque la cosa iba a peor yo estoy informática en su día pero claro Veinticinco años después pues todo había cambiado completamente así que me dediqué dos años básicamente a estudiar y entonces decidí que era el momento de intentar trabajar en en alguna empresa de de eso de informático estuve más de un año y medio más o menos intentándolo eh bueno siendo mayor de cincuenta años pues no no me he llamado a nadie hasta que al final hablando con una amiga me dijo vente a Londres que aquí en Londres esas cosas no no las mira y la verdad es el primer intento el desastre porque me di cuenta de que no les entendía no así que lo que hice fue bueno hemos me puse durante seis meses Netflix con locura con todas las series para poder entenderlo es para contarles el acento y seis meses después me volvía apuntarse y bueno pues me di cuenta de que de que ya les entendía ella podía responder a las preguntas serán fían finalmente encontré trabajo en una empresa muy buena una multinacional muy grande