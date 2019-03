Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles es blanco y Balbino por eso es el más caro Arenillas y que más me también la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular tu problema no soy yo tu problema

Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Susana Ruíz Lucía Taboada señor checo Jack De la Torre con José Antonio Páramo

Voz 4 01:50 sí sí sí

Voz 1296 01:53 al final tienen una jubilación complicada mira que nos ponemos intensos muchas veces nos ponemos intensos diciendo estamos todo el día hablando de lazos amarillos y cosas que no tienen que ver con la realidad y nunca se habla de las pensiones pues ponemos así intensos con esa voz y todo entonces va uno ya habla de las pensiones este es Octavio Granado secretario general de Seguridad Social dice las pensiones de viudedad hay que vincularlas a la renta

Voz 5 02:22 sí hombre gana más que su pareja y su pareja ex mujer y su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando la renta de la persona que más se recursos tiene de la de la familia no parece razonable

Voz 1296 02:34 la ha una le ha caído una bronca importante de su superior la ministra Magdalena Valerio pero no una bronca privada que puede ser también que la haya caído una bronca privadas había caído algo que es más insólito le ha caído una bronca en público

Voz 6 02:51 pues Xavi Granados es una persona que sabe mucho de Seguridad Social IU opina en alto va conferencias charlas y entonces el opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un Gobierno de vez en cuando luego tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones

Voz 1336 03:06 ha dicho ya continuación Magdalena Valerio hace la aclaración de los auténticos planes del Gobierno

Voz 6 03:17 desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad salvo para seguir subiendo las pensiones en general sobre todo las más bajas ir también las más bajas de viudedad

Voz 7 03:29 las más bajas las más bajas

Voz 1336 03:31 si todas las más bajas las vamos a subir

Voz 1296 03:34 se percibe un cierto cansancio en la ministra debe ser la primera vez debe o no ser la primera vez que Octavio Granado

Voz 1336 03:41 con lo que era una señora hombre de emperador romano Octavio Granado sí vivo no pero como emperador

Voz 8 03:46 el va yo vi medio pena que opina muy bonito pero yo tengo que ir yo arreglando destrozó el Grand

Voz 1336 04:04 vamos a darle un poco de trabajo Se trata de una palabra usada por Alfonso Guerra para referirse al presidente de la Generalitat Quim

Voz 1296 04:12 Torra Alfonso Guerra ha estado esta mañana en Radio Nacional primero ha dicho que le cuesta llamar trastornado a Carles Puigdemont ya que entonces no le quedan adjetivos para el actual presidente de la Generalitat Quim Torra

Voz 9 04:24 la verdad es que me me cuesta trabajo llamarle trastornado porque si entonces me agota los adjetivos para hablar de todo

Voz 1296 04:29 para para referirse a Torra ha utilizado un calificativo cariñoso Barbican atentos si quitaría

Voz 1 04:39 la los las

Voz 9 04:42 los amarillo propondré otra cosa que represente lo mismo este hombre o no le funciona la cabeza o es vía tremendo

Voz 1296 04:51 un guardia Barbie han esto lo tiene que aclarar Isaías porque se supone que Vian tiene un punto cariñoso hay que Barbican estás hecho

Voz 10 05:05 en Piratas de poco el piratas hasta un poco de de de piratas pero

Voz 1336 05:09 qué has hecho eso de piratas de sobremesa eh Jean perilla engaña es distinto sí pero

Voz 11 05:18 dañan es muy negativo

Voz 1336 05:22 sí sí sí María Vian brillan golfos simpático Llanes más de bandido extrema

Voz 10 05:31 sí

Voz 12 05:34 eh

Voz 10 05:35 estos días han eres un bandido

Voz 1336 05:38 es como se sabe la Junta Electoral Central está

Voz 1296 05:41 unida desde las cinco de la tarde que bien para valorar si considera que poner una pancarta con el mismo texto un lazo blanco con trazo rojo encima de la pancarta con lazo amarillo es suficiente para dar por atendido su requerimiento de retirar el lazo amarillo estamos en un momento político

Voz 13 05:57 ningún niño

Voz 1296 06:00 sí sí

Voz 1336 06:01 ha escrito usted el lazo amarillo va bien un lazo blanco con franja roja bueno vamos a llevarnos bien porque si no paga pero si te dicen no nos quite usted todos los lazos más puedo colgar una dama

Voz 14 06:15 que si era

Voz 1336 06:26 no nada para Antequera gamba por Antequera pero un ayuntamiento de l'Empordà ha colgado una pancarta con el lema Libertad peces pacíficos en catalán es llevar TAD pechos Pacific y un lazo azul

Voz 1296 06:41 sí

Voz 13 06:41 esto no es todo eh

Voz 1296 06:44 hablando de todo un poco habido elecciones en Holanda elecciones locales sabes quién ha ganado

Voz 1336 06:48 la ultraderecha la crónica Stephen

Voz 1296 06:53 las crónicas dicen sorprendente victoria de la ultraderecha en Holanda que ya debería dejar de ser sorprendente porque no no sé pero dicen otra cosa además las crónicas que no es del todo mala noticia porque hay una ultraderecha que todavía es peor que la que ha ganado en Holanda en Holanda se ve que hay varias ultraderecha entonces ha ganado una

Voz 0933 07:14 que son sexistas asiste desde escribe solo

Voz 1296 07:17 sexistas xenófobos homófobos anti feministas y negacionistas del cambio climático pero añaden es la versión suave de otro partido de ultraderecha no especifican las crónicas qué más se puede ser porque no es fácil ya tienes bastantes tips y quizá el otro se coma los niños crudo seguros pero esto tiene bastantes cosas es homófobo anti feminista euro Fobos exista xenófobo no es fácil ser más con

Voz 4 07:39 perdona

Voz 10 07:46 sin perdón twiterías

Voz 1871 07:50 y empezamos las librerías con FLA para una persona que aprovecha al máximo su estancia en los hoteles último día de bufé pienso morir matando voy a comer

Voz 8 07:58 hasta fruta fíjate lo que te digo

Voz 1871 08:01 vamos ahora con Coppi que está de tiendas porque necesita un accesorio

Voz 8 08:05 estaba buscando un brazalete de esos para poner el móvil lo quiere para Running para Cross Fit skate para ir por casa en pijama que no tiene bolsillos

Voz 1871 08:14 me da acogía a través de la comida el Twitter

Voz 8 08:16 he preparado una ficha deliciosa y luego le puesto brócoli por encima porque me parece fundamental que los niños aprendan desde muy temprano que el mal nunca descansa y el horror puede estar siempre acechando desde las esquinas más insospechadas

Voz 1871 08:30 clásico comportamiento en la caja del supermercado el que tuitean Bin

Voz 8 08:34 en el súper empiezo colocando la compra en las bolsas con precisión quirúrgica y acabó como los manteros cuando viene la policía

Voz 1871 08:42 ya acabamos juega con conversación sobre debidas a Belloch que te apetece beber

Voz 0788 08:46 o no se entiende de vinos sigue mucho

Voz 8 08:49 hasta que pasó de escuchar mierdas

Voz 0788 08:51 nada

Voz 1336 08:56 después de las twiterías las noticias El Mundo Today

Voz 1981 09:01 Vox propone legalizar el uso de armas para defenderse de Vox que estamos muy locos de verdad insiste Santiago Abascal el partido quiere que la lucha igualada lo decimos por por vosotros nosotros pistolas ya tenemos aclara a Vox especifica que las armas no serían para las féminas que son muy peligrosos

Voz 10 09:20 no

Voz 1981 09:22 los españoles descubren que James Rodes lleva una doble vida en la que habla maravillas de Turquía a mí seis viviendas de España y Turquía hay hablando bien de la comida y las gentes de ambos como pudimos ser tan tontos dicen los españoles llorando desengañados ir rompiendo sus fotos con el piano está claro recortes en ciencia obligan a los matemáticos a poner anuncios en el número pi cada diez cifra

Voz 1336 09:46 así a partir de esta semana el número será tres coma catorce quince noventa y dos sesenta y cinco treinta y cinco Carlas cambia cada Claret para ochenta y nueve setenta y nueve y así hasta el infinito

Voz 14 09:59 Ultima Hora Armand cuéntanos

Voz 1871 10:01 una Inspección de Trabajo obliga a la NASA a mandar de urgencia el espacio a doscientos treinta falsos autónomos es la primera vez que un humano sin contrato atraviesa la atmósfera terrestre

Voz 1981 10:10 entre las armas de estamos ahora con algunos titulares breves Rafa Nadal confunde el bote de pelotas con una deprime juega un partido entero golpeando patatas fritas hubo una sensación serie lamenta sede y lo único que aún no tiene documental en el Gobierno de Asturias llevaba diez años escondiendo dinero negro en chopos para él asegura que el supuesto comercial que llama a todas horas a la gente es un fan de la compañía que actúa por libre un hombre que acaba de ser padre cambia su foto de perfil de Facebook por una imagen de su nueva bicicleta eh a sport se disculpa por un fallo en el dos mil diecinueve que permite marcar goles con sus

Voz 1336 11:07 esta es la canción española que más se ha puesto en la radio desde hace veinticuatro horas es la canción de Los Bravos música española de los sesenta en la banda sonora del tráiler de la última película de Quentin Tarantino sí

Voz 10 11:36 el cantante era era alemán el cantante Michael Walker que luego se cambió el nombre a Mike Kennedy Mike Kennedy y cantaba en español con este acento peculiar

Voz 1336 11:49 sí es un poco así cantaban español con acento peculiar un poco llega como vamos a comprobar en esta canción que plantea una medida

Voz 1296 11:56 la de progreso notable para la época

Voz 14 12:03 sí

Voz 18 12:08 de

Voz 10 12:14 eran tiempos en los que este entonces bastante duro es plantear que los chicos estuvieran con las chicas era todo un avance tanto es así que hoy ese mensaje podría parecer homófobo hoy podría ser la banda sonora de un autobús de Hazte Oír pero en aquel entonces lo que se sugería era que no se separara a los chicos de las chicas vamos a escuchar ahora

Voz 1296 12:39 esta misma canción pero pensando que fuera una propuesta contra la homosexualidad

Voz 14 12:47 sí sí

Voz 1296 13:01 los chicos con las chicas deben estar y una vez todos juntos deben cantar que vergüenza bueno hay que escucharlo en el contexto de la época precisamente esta semana hemos oído el martes a los cuatro De la Torre es acordar

Voz 4 13:13 con esa canción había una canción que

Voz 1296 13:16 bien relacionaba a chicos y chicas llegaban las chicas vikinga

Voz 14 13:19 no

Voz 1336 13:25 respondían los chicos hispanos en este contexto los bravos serán revolucionarios tenían otra canción muy famosa que era la motocicleta

Voz 14 13:42 sí

Voz 10 14:03 fíjate fíjate una motocicleta que me sirva para correr y una camiseta con el número ciento cuanta Calder hace dislocado ayer a continuación incorporado otro mensaje esta canción que hoy pasaría como retrógrado cuidado porque dice yo no quiero

Voz 14 14:27 vida

Voz 10 14:30 yo no siento bicicleta esto serían ecológico esta canción no es sostenible esto es un grupo no sostenible y homófobo según como Los chicos con las chicas y nada de bicicletas y otra cosa fuera buenismo Holanda cuando estaba canción yo creo más conocido pelotazo pero no que es una canción muy de guateque

Voz 1336 15:08 muy de guateque hablando de guateques estas Peter Sellers

Voz 19 15:12 el pueblo vive que ya está en pleno que veremos Patsy cantante completa inyección

Voz 4 15:19 por un lado

Voz 1336 15:22 esta película el

Voz 1296 15:25 noté que sabéis que el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk tiene un inglés parecido según lo sugirió una vez un oyente

Voz 10 15:32 no

Voz 20 15:34 aquí EFE Pablo data belga yo no

Voz 10 15:38 con tus

Voz 1296 15:41 ha tomado un protagonismo en las últimas horas para decir que sería posible una prórroga del Brexit pero a palo seco sin concesiones añadidas imponemos de sus declaraciones la versión original no puede hacernos lo chulos sino para disfrutar de su parecido con Peter Sellers

Voz 21 15:57 hay pedí a extensión bipolar vas estoy desolado Ömer Ponce te Phau donde viven

Voz 1296 16:09 pero el Parlamento británico tiene que aprobar en unos días el acuerdo que rechazó hace unos días a fin de conseguir que dicho acuerdo sea aplazado durante unos meses

Voz 22 16:24 nada más

Voz 11 16:31 no

Voz 1336 16:42 el límite actual para un acuerdo es el treinta de marzo estamos a veintiuno son nueve días sí sí sí sí además que hace meses que oímos un Brexit duros lo peor Brexit duro es malísimo un Brexit duro es el fin del mundo la verdad empieza hasta ser atractivo

Voz 1296 17:02 el socialista Joaquín Almunia que fue vicepresidente de la Comisión Europea ha hablado esta mañana en Hoy por hoy su opinión sobre la primera ministra británica no es muy favorable

Voz 0955 17:13 me yo creo que está achicharrado políticamente yo creo que es un lastre un lastre enorme

Voz 1296 17:19 las enormes esto cuando están en activo no lo dicen no lo bueno un lastre enorme Iker los británicos dice Almunia han pensado somos más listos podemos obtener resultados muy positivos yo creo que

Voz 0955 17:32 hay un exceso de soberbia de creer que ellos son más listos que los demás por creer que ellos podían dividir a la Unión Europea y obtener

Voz 0933 17:40 resultados muy positivos siempre hay una posibilidad para resolver esto

Voz 1296 17:45 a las malas a bofetadas si hay que resolver algo a bofetadas lo mejor es prepararse nos lo cuenta Nerea rostro

Voz 1336 17:53 el primer concurso de bofetadas en estos días ha celebrado el Periana

Voz 1509 18:00 Power So con competiciones de culturismo combates de comida rápida también con bofetadas

Voz 23 18:08 es únicamente de hombre

Voz 1336 18:10 es irse juega de dos en dos los dos participantes

Voz 23 18:12 el uno frente al otro con un atril entre ellos que sirve

Voz 1509 18:15 para marcar distancia o para sujetarse si se necesita sean bofetadas en orden y cuando uno se rinde pues acabado o cuando uno de los dos queda noqueado como fue en el caso de la final de El ganador Vasily Kandinsky de ciento sesenta y ocho kilos le dio tal golpe en la cara a su contrincante que los árbitros tuvieron que sujetarla porque no podía tenerse en pie

Voz 1336 18:36 el que gana el que gana si va treinta mil rublos los hay que son son unos cuatrocientos euros pero nosotros como autónomo e a sabiendo

Voz 4 18:49 sola La Ventana

Voz 24 18:52 con Carles Francino

Voz 4 19:56 Especialistas secundarios qué pasa

Voz 1871 19:58 el otro día me quito aquí de esta música porque el otro día sí y una bola de polvo atravesando el comedor y pensé una bola mucho tiempo

Voz 4 20:06 no no hablamos de los americanos pero sí ya o una bola de mierda

Voz 1871 20:12 para entender dos y cuánto tiempo hace que no hablamos con Virgil Kennedy que vamos a abrir el consultorio vaquero de Virgil Kennedy que no sé si está conectado ya con nosotros la V

Voz 10 20:20 la red dio de Wichita ya está golpeando y amiga de la entrada

Voz 8 20:29 como la ciudad más grande de Kansas y cada día la demás gente general pensé esto no es un momento mágico eh verdad los oyentes de España y los de Kansas unidos conectados gracias al oeste americano bueno migas los Telégrafos ya escupen mensajes que se acumulan en la centralita y empezamos a hablar con la gente empezamos con un sacerdote que tenemos al otro lado del teléfono yihad luego te cuenta

Voz 26 21:00 el reverendo Jeremiah vaya Macintosh de chip atado muy golito de Denver Colorado si lo conoces

Voz 8 21:08 conozco allí hacen el famoso bizcocho de pasas con arándanos

Voz 26 21:11 no tío

Voz 8 21:15 no nos cuenta reverendo lanza a la piscina

Voz 26 21:23 el otro día no sé si lo visten los periódicos se leyó una buena en el pueblo pero Madre de Dios llegó llegó el pueblo la bando de Franco

Voz 27 21:30 a ver con los hermanos Caldwell Aitzol los hermanos

Voz 26 21:33 no sé si si pues el Chery se enfrentó con sus algo así le Si por Dios bendito que balacera ocho horas de tiroteo Virgil ocho de tiros de tiro el pueblo

Voz 8 21:47 hemos un problema de violencia aquí en el oeste símbolos

Voz 26 21:49 si la violencia está ahí pero quiero dar te giras las palabras las palabrotas Virginia lo que hice dijo allí mismo un cabrón tú muertos bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno darías Scary que boquita es Virgil que salió

Voz 8 22:07 en un tiroteo suele haber tensión que los pistoleros la que analizan Hama quizá

Voz 26 22:12 yo yo entiendo la debilidad humana en este sentido pero es que no vamos ya está esto estoy esto refuerza el estigma de que no esté es un asco podemos hacer un esfuerzo José perdón por los míos pensemos en los niños vi los niños que está mirando los tiroteos que hay muchos pensamos en ello y vemos la boquita por Dios sólo es eso nada más un esfuerzo por parte de todos y gracias a Dios

Voz 8 22:42 la ser se pero sabias palabras sabias ya un reverendo ahora tenemos a un indio me dicen si de la tribu

Voz 26 22:50 por mi madre amiga

Voz 8 22:53 un hombre chupito gratis te hablo Chad perdido la formalidad los padres indios de cuentas chupito gratis

Voz 26 23:02 mira es escueto hubiera entrado en errores no esta tienda sí escasas no atienden todo tipo de ahí sí bueno pues happy hour que es que es mi esposa me dijo que quería poner una alarma que no tiene que fuéramos poblamos

Voz 8 23:21 va a ser dicen mucho me está bares que buscas buscas

Voz 26 23:26 no no si yo lo he puesto yo no sólo sé que si sólo era para con tus oyentes americanos y españoles también oiga eh es cuando conecta asco

Voz 27 23:36 estamos conectados ahora mismo están escuchando en España dudar saluda España

Voz 2 23:44 bueno las venas

Voz 26 23:47 pues simplemente que te quería comentar el detalle que han tenido los dos Securitas Direct conmigo pues suena escuchas

Voz 10 23:58 a atacando a verdad

Voz 4 24:06 a mí me anima

Voz 26 24:09 es bueno es un guiño Manjón majo él era ahora para no es para todo el pueblo Silent Hill yo desde luego muchas gracias Securitas

Voz 8 24:16 tú te sientes más segura ahora sí

Voz 26 24:19 nada porque a la tienda sección Krohn

Voz 0933 24:22 ya que no solo tenemos este tema

Voz 26 24:24 o como perro por su casa bueno pues nada hay un saludo para

Voz 8 24:28 la techo Pita gratis

Voz 26 24:32 amigas Carral hasta los

Voz 8 24:33 caso a lo alto de la colina podréis ver mis figuras recortadas sobre el sol que se canta a quién quiere engañar me voy a Omar a mí

Voz 4 24:41 cada y Brahms camaradas la sirena a Vermont

Voz 28 25:08 se escucha son bonos también lo otro también novenos

Voz 29 25:16 también

Voz 30 25:19 es hermano convencional

Voz 1336 25:26 el que marca

Voz 31 25:34 es el mono avutarda

Voz 32 25:35 a es les hizo entonces

Voz 31 25:38 digo

Voz 28 25:39 en los primeros los agudos son bonobos bueno esto ya son chimpancés lo siguiente también el ultimo que así con esto

Voz 29 25:45 la envergadura este chimpancé

Voz 30 25:48 no por qué pues porque investigar

Voz 33 25:53 o cuántos cuantos digo hay muchos

Voz 10 26:00 día la variedad

Voz 2 26:04 que transcurra os habéis visto no me digo que han llegado investigadores alemán

Voz 31 26:11 Anes muestra cómo se comportan las distintas especies de grandes simios en estado salvaje ante una cámara los investigadores colocaron cámaras grabando en celos de toda África para observar qué reacción tenían los primates ante objetos desconocidos porque claro para ellos aquella

Voz 4 26:25 Jones ha rara todos los individuos todos compartieron una reacción todo se dieron cuenta de la presencia de la Cámara que no pasó

Voz 31 26:33 a partir de ahí sí que las reacciones fueron distintas hubo quien se limitó a mirarla otros que las empujaba no querían romperlas y algunos incluso intentaban Morte charlas vamos por especies mira los en general los chimpancés

Voz 34 26:45 no mostraban mucho interés apenas parecían notar su presencia en los moles nadan seguían con su vida en cambio los bonobos que unas especies

Voz 1336 26:51 si comparten buena parte de de genética

Voz 31 26:54 por eso no puede presuponer que se va a comportar similar pues no los volvamos estaban tremendamente preocupados por aquello e por la proximidad de aquellos objetos raros dudaba de no acercarse mantenían voluntariamente distancias más había madres que apartaban a los niños incluso dentro de una misma especie había comportamientos diferenciados los chimpancés que viven en áreas donde hay más actividad humana

Voz 34 27:15 estaban como más desinteresados casi indiferentes como si ya estuvieran acostumbrados a ver cosas raras en cambio

Voz 31 27:21 los que estaban en zonas menos expuestas y que mostraban más curiosidad por franjas de edad también es curioso que los más jóvenes los sitios más jóvenes observaban las cámaras con mucho mucho más rato y querían acercarse a ver si son como los niños humanos que necesitan obtener información y aprenden del entorno y curioso es una forma de aprender para qué sirve esto bueno pues de cara a futuras investigaciones que requieran de la instalación de cámaras para captar la vida saltando sin sin que haya la persona grabando se recomienda un periodo previo para que los animales se familiaricen con las cámaras otros elementos que haya que instalar para que no la rompa no las muerdan

Voz 35 27:55 no hagan cosas que no deben ya están

Voz 10 28:11 Lucía Taboada qué pasa

Voz 4 28:13 Corbacho

Voz 1322 28:16 litro una ley no escrita que los seguidores de Trump se juntan conseguidores de Trump ya es contenga esta sección que en Estados Unidos hay una aplicación una especie de Tinder para que los seguidores de Trump ligue entre ellos bueno pues si esto no fuese suficiente para garantizar la supervivencia de la raza republicana resulta que en Estados Unidos han creado una aplicación de restaurantes en los que los seguidores del presidente pueden comer con total tranquilidad la aplicación se llama seis Tiflis Safe su creador Scott Wallace dice que simplemente la creo porque muchos muchas veces los seguidores del presidente son objeto de burlas o de discriminación cuando

Voz 4 28:49 como algo así

Voz 1322 28:55 los seguidores exhiben símbolos conservadores en los restaurantes como gorras o camisetas burlan de ellos pero ya veréis para apuntar los restaurante los clientes tienen que responder a cuatro preguntas les propia en lo explica el propio Scott Wallace en Fox News la primera pregunta sería ésta

Voz 1336 29:08 ajá

Voz 36 29:10 lo que hay son sólo los ojos hemos los los puede como veis

Voz 1322 29:14 el restaurante sirva a personas de cualquier creencia política vale segunda pregunta

Voz 36 29:18 el Dave Chuck Chuck Mae Adolf

Voz 1322 29:23 proteger a sus clientes y son atacados por razones políticas tercera pregunta

Voz 36 29:27 los que exigen a de soso Liria

Voz 1322 29:33 evita el restaurante la política en sus promociones en redes sociales ya hay una cuarta pregunta que el en la entrevista que es ya que viene se pueden llevar armas de uso legítimo al restaurante es decir que el sistema también puntúa para mal los restaurantes en los que no se permite acceder con armas que esto es una molestia porque su ahí con la hamburguesa no fue sólo el revólver al lado y es buena la aplicación causó tanta polémica que ha sido retirada al menos temporalmente de Apple Story de Google Play no sabemos si volverá ellos prometen que si Perelló mientras tanto tengo una duda me protocolo qué dice que la derecha o la izquierda

Voz 4 30:07 bueno depende depende con cámaras dispares tu izquierda para que tengamos arrebate nadie quería él ves eso sí claro

Voz 1296 30:32 pocos te he visto yo creo que con la mano que disparan o la misma que acomete ahora que pregunta dejas la cuchara ya está bueno sí sí sí

Voz 24 30:39 las dos pistolas y un rifle amigo eso ya detrás de la rodilla

Voz 1336 30:47 los milenios

Voz 4 30:50 has pagos par de Aspar Jorge Martínez Aspar Sito manifiesta te sacan a estos temas cuando me he quedado aquí casi se mata no sea visto pero vamos a ver si

Voz 10 31:08 me olvido

Voz 4 31:12 el miedo ha muerto a muerto unos auriculares

Voz 1336 31:15 sí sí

Voz 4 31:17 venga venga traerle noticias frescas El mundo de lo que dijo la semana pasada ya anunciaba

Voz 37 31:22 que venía pese Now que era el servicio de videojuegos en streaming Google respuesta hace dos días sacó su su

Voz 0933 31:31 plataforma Stadium todavía no la ha sacado ya se llama viene a ser lo mismo que pese now

Voz 37 31:37 básicamente es pues lo mismo pero no de Google de Google es mejor seguro porque

Voz 0933 31:44 Google funciona mejor pero no vengo a hablar de eso que encontró una página web que me ha volado la cabeza hay una página porque llama dispersos does not existe la traducción de esta persona no existe punto com

Voz 4 31:59 no no ha sido bueno que hayamos salido Colpatosqui lo que pasa es que la verdad sea ya nos estamos acercando a un futuro This tópico de futuro venga dale dale estamos acercando tópico donde una ITEL

Voz 0933 32:31 vigencia artificial crea caras que no existen tomando datos de una base

Voz 7 32:36 me datos de todas las cara de todas las fotos de toda

Voz 0933 32:38 la selfie que están en ella crea genera personas que realmente no existen y no lo han hecho con esto solo sino que lo han hecho también con gatos das en el degenera fotos automáticamente de gatos que realmente no existe y es acogedor cuando tú te metes en la página la refresca ves una cara que esa cada no es de una persona ha sido generada por una inteligencia artificial

Voz 33 33:02 yo yo leído que eso sólo lo puede identificar otra Maki

Voz 0933 33:05 en la otra máquina porque un ojo ojo humano a no ser que te fijes bien hay pequeño fallos como en el pelo que se solapan cierto píxeles pero ha de lejos dice esto es una persona imagínate que tú estás ligando con alguien en Tinder ni con fotos de alguien que no existe es que

Voz 4 33:20 pasar desgracia suele pasar pero

Voz 0933 33:24 sí pero me da miedo ir con esta también es una tecnología que se llama la red degenerativas antagónicas este esto es llave lo comentó una vez es aprendizaje no supervisado La Haya la sueltan ahí

Voz 4 33:38 la base de datos ya va componiendo esas imágenes

Voz 0933 33:41 esto ya me me me me viene a la cabeza porque hay una serie de Netflix que se llama la recomiendo mucho es que es que Le roman una identidad una una actriz porno y usan su imagen ya la tienes en cuenta que hay vídeos suyos que ella no agravado y es que claro esto es un futuro que está muy cercano con los Deep Face sabe lo que son los de Félix tanto lo Peix es no más que nada es como aplicaron filtro de Instagram encima de la cara de otra persona con otra cara a cuáles son tan perfectos que son muy difíciles de verificar si es real o no ir de aquí a unos años la Faith News Varane está plagada de esto y de hecho hay porno ávido por no

Voz 4 34:21 sí sí es verdad sí

Voz 0933 34:24 sí ha sido retirado porque es muy peligroso porque es muy difícil diferenciar así que nada tener cuidado aunque no deja de tener muy fortín del que lo mismo no existe

Voz 4 34:35 no hacen falta abuela ya es una discoteca lugar de haber

Voz 1871 34:43 qué clase de musical que toca hoy un poco

Voz 0788 34:46 amén pero no es una cosa fácil cuántos discos tenían otras sí

Voz 1871 34:49 en casa de JAL Blaine

Voz 0788 34:50 tres famosísimo catorce yo no sé cuántas canciones avisó de que si Escipión

Voz 10 34:55 no hombre

Voz 14 35:11 hola

Voz 4 35:20 bueno esta música su programa de Buenafuente pero bueno dar no sabían no sabíamos

Voz 0788 35:26 es lo que yo quiero es algo que es cuento siempre que son los músicos que hay detrás que nadie conoce pero que en realidad son muy famosos por sus canciones Blaine murió el año pasado la semana pasada con noventa años es un grandísimo batería que ha tocado en muchísimas de las canciones que yo pongo aquí que ponen todas las radios del mundo por qué es uno de los más afamados baterías de la historia del rock sobre todo de los sesenta los setenta grabó con Elvis Presley por ejemplo este Littell Les Combes seis sean menos conversamos me más acción que luego resulta que no era el suyo en realidad con lo que contaban grabó no solamente sino muchas otras de Elvis

Voz 14 36:07 aquí le vale

Voz 0788 36:24 pero el base al remitente ese cantó aquí en español por cierto ya que estamos con el pop de los sesenta español el grababa con un montón de gente sobre todo formaba parte de una cosa que llamaban a réquiem Crew esa algo así como el equipo de derribo cabras contaré porque se llamaba así que da un grupo de músicos que trabajan en los estudios gol de estar con un montón de gente por ejemplo con las Roquetes

Voz 38 36:48 eh

Voz 0788 36:59 esto es España lo contaban los sur de acuerdo es verdad lo un grupo grupo francés que ha a vienen antillano es pero lo que hacían versiones en castellano bueno pues este rima Baby es muy gracioso porque esta batería que el empieza sólo en realidad esa parte primera no pretendía o Dirk en la grabación se iba a cortar era solamente para que la gente fuera cogiendo los músicos fueran cogiendo el ritmo de lo que venía después cuando iban a empezar los instrumentos pero a Phil Spector que era el productor les gusto lo dejó sonando espero que os digo esta especie de grupos que tocaba eran unas músicos como quince músicos hoy dieciséis que turnando que había más de un batería había más de un bajista se llamaban Bekking Crew se llamaban así la el equipo de derribo porque cuando lo vieron llegar los músicos originales de los estudios gol de unos señores muy importantes muy serios que iban con corbata vieron llegar a unos tipos hechos un adefesio pero que te acaban rock'n'roll muy bien qué es lo que querían hacer Herrero vale el sonido pues entre deje huy aquí viene esta gente que va a cargarse el negocio va a destrozar lo bueno pues resulta que no lo destrozaron sino que hicieron maravillosas con cosas como ésta esta materia también es Hall Blaine Sinatra y su hija Nancy

Voz 40 38:15 no obstante si no está ahí pues han sido hubo

Voz 0788 38:30 Sinatra que tampoco es que estuviera muy apegada a sus hijos de hecho se negó nunca consiguieron juntarse para cantarla en directo esta canción con su hija Nancy fijan así la cantó en la televisión está en Youtube en el año setenta creo con su hermano con el hermano también al hijo de Frank Sinatra por supuesto está también la grabó Hall Blaine ir ahora voy a poner a salvo los Beach Boys porque muchos de los discos de los Beach Boys acabo de recuperar justo hace un minuto cuando casi me mato estaba recuperando una

Voz 4 38:56 muchos de los discos la moda ir dentro de ella

Voz 0788 38:59 pues este hombre Hall Blaine esta canción

Voz 41 39:04 muchas de las discos

Voz 0788 39:05 más grande que existe Pets antes los Beach Boys están gramos con

Voz 41 39:08 Blair

Voz 1 39:23 se me olvidaba además que

Voz 0788 39:26 con Sinatra también grabó más veces grabó canciones propias ya de Sinatra por ejemplo el Stranger es que tenga materia muy tranquila que estará de gran propiedades Hall Blaine sabía tocar psicodelia cómo empezaba él visuales

Voz 1 39:36 sabía tocar blues sabía tocar

Voz 0788 39:39 Jobs sabía tocar también esta cosa tan majestuosa

Voz 1 39:41 que tiraba swing

Voz 10 39:48 sube la batería con más alegría

Voz 0788 40:06 osea hay que saber hacer salvaje hay que saber tocar canciones melódicas como esta y es la gran propiedad que tenía Hall Blaine al que un día volvió de grabar y se encontró con que mujer

Voz 11 40:16 se había ido con otro hombre y además

Voz 0788 40:18 por turnos el contrato matrimonial creo que lo dejó en la ruina

Voz 1 40:21 a trabajar de guardia de seguridad en los setenta

Voz 0788 40:24 otras con las que grabó también toda la red que Cruz pero todos los discos de King osea cuatro de cinco discos fueron los de Simon Garfunkel Why don't you Britney porque no me escribe otra canción que grabó porque no se fiaba de los propios verse el productor dijo no no voy a conseguir que me lo grabé un cruasán

Voz 11 40:57 profesionales y los aquí los ver solamente pusieron la voz

Voz 43 41:01 no he visto estamos tengan que la de Dylan pero que enseguida vamos con los tacos

Voz 0788 41:15 otra canción famosísima hay que verlo un documental que hay por ahí en las plataformas que el habla maravillas de mal de Phil Spector que era el productor pero de bien de los músicos

Voz 44 41:32 eh

Voz 0788 41:40 también grabó por ejemplo con otras cantantes Popper a melódicas como por ejemplo compete claro el otro día nos hablaba y un poquito de Sam Cooke y una de las canciones más famosas con uno de los arranques más alegres de batería de Sam Cooke

Voz 1 42:07 también lo grabó al play

Voz 46 42:15 son

Voz 14 42:21 sí

Voz 0788 42:26 anda tipo finísimo Hall Blaine ya os digo que esto solamente es un pequeñísimo resumen de los cientos de canciones que le llamaron para grabar los estilos gol de estaría en muchos otros luego siguió haciendo demostraciones pero ya no grabó casi discos después de los setenta pero por último para que veáis cómo era un hombre que valía para todo este año