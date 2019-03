Entre Tiempos: Visionarios de la red (24/03/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos mucho se ha hablado en estos días sobre el nacimiento de Internet que ha cumplido treinta años pero desde cuándo podemos encontrar en el archivo sonoro de la Ser cosas relacionadas con las lo que atrapado nuestras vidas eso es lo que hoy vamos a comprobar además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para hablar de dos oficios del pasado el de farol Eros el SEN junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible comenzamos con Ana

Voz 0142 01:10 como decía al principio lo que queremos hoy

Voz 3 01:12 entre tiempos es escuchar los primeros sonido

Voz 0142 01:15 es que sobre Internet tenemos en la Fonteta de la SER el primero que encontramos es de mil novecientos noventa y seis es un reportaje de nuestro compañero Javier Gregory sobre Internet y las autopistas de la información y en él también podemos escuchar al locutor de radio Juanma Ortega al que se presenta como cibernauta

Voz 0882 01:33 ver los cuadros del museo más famoso del mundo el Louvre comprar entradas para el último éxito de Broadway o si lo prefiere averiguar qué nos deparan los astros para mañana sesenta millones de personas en todo el mundo consiguen ahora mismo esto mucho más sin moverse del sofá favorito de su casa el invento se llama Internet es la autopista de la información más utilizada en este planeta para circular por ella sólo es necesario comprarse antes un ordenador personal y un módem y mientras tanto la línea de teléfono mejor si es de fibra óptica hace el resto podemos enviar o recibir miles de mensajes informáticos desde cualquier lugar de este globo terráqueo

Voz 5 02:22 uno cuarenta y dos de febrero y marzo cuatro de abril cinco se dice Julio GT

Voz 0882 02:31 pero internet es mucho más que un puro pasatiempo un médico puede controlar nuestro corazón o el estado de nuestros huesos aunque el hospital este situado a centenares de kilómetros de distancia

Voz 6 02:42 es una instrumentación posterior de barra tornillos transferir oculares que permite corregir tanto patologías como fracturas e inestabilidad que está construida en aleación de titanio tomando como base

Voz 0882 02:54 ya no hace falta tampoco acudiera a la oficina para poder trabajar cualquier informe que nos pida el pesado de nuestro jefe puede enviarlo ahora cómodamente desde su casa en zapatillas o incluso sin levantarse de la cama

Voz 1243 03:06 la verdad es que me levanto ya pensando en en el ruidito del Mo Dem cuando conecta no

Voz 7 03:11 y la sensación de sentirse conectado a buena velocidad porque la velocidad es un tema importante también la velocidad a la que te te cornetas sin notar que los bits Se transfieren a velocidades fuertes hoy el ruidito de tu mueven cuando se conecta no se hay hay sensaciones que que que llega a creer pues eso una especie de dependencias eh Juan Manuel supera a penas la veintena pero ya es todo un cibernauta es decir al ser humano que navega por Internet

Voz 1243 03:38 volveremos a algunos vestir pues como yo ya ves más bienes por otros podrán llevar corbata otros podrán ser unos Cyber radicales de estos que van de plateado por todos en el fondo el perfil mental yo creo que es el mismo que es de personas que nos encanta la comunicación o también hay el otro cibernauta que es que por su timidez quizá no consigue relacionarse con los demás entonces pues recurre eso viene radioaficionados o bien se conecta a través de Internet con otras personas si vence su timidez o consigue será alguien que en el mundo real dijéramos IRL que le llaman los ingleses en Riad Life en la vida real no consigue ser pero el perfil intelectual yo creo que lo que está claro y lo que está como una todos es que tenemos un afán de comunicación muy grande todos tenemos mucha fe en el futuro

Voz 0882 04:31 sin embargo no todo el mundo que utiliza Internet tiene buenas intenciones imágenes pornográficas textos fomentan el racismo o hasta manuales del crimen se pueden consultar hoy sin apenas esfuerzo en esta red electrónica mundial además aquí los piratas informáticos se mueven también a sus anchas emulando al mismísimo Barbarroja en sus correrías por el mar Caribe pero con una importante diferencia hoy nada de ruidosos cañones y banderas negras ahora se llevan los más sutiles y desde luego sofisticados virus

Voz 8 05:06 es un afán de notoriedad con con unas ganas de era una especie de sentirse dioses de crear una criatura una criatura destructiva que puede evolucionar que puede crecer que puede multiplicarse y que puede causar daños ir dispongo que experimentarán cierto una cierta satisfacción al al ver a medios de comunicación que está luego tal sistema informático quedado afectado por su criatura

Voz 0882 05:25 y aún hay más según expertos norteamericanos utilizando la red Internet bandas internacionales consiguen blanquear dinero o realizar compras con tarjetas de crédito robadas por valor de más de cuatro billones con de de peseta en Fama

Voz 1243 05:39 eso Samurai que detuvo a uno de los piratas informáticos más grandes Estados Unidos para nosotros esté claro es una leyenda es un tío y lo y lo comentábamos a veces no como puede ser que un tío tiene sesenta y cuatro tarjetas de crédito a su nombre no pagado ninguna mi paga ningún ahí vive maravilla o aquel tío que se coló en en el Pentágono y tal antes de que pusiera en los protocolos de seguridad necesarios en fin que que de alguna manera no es que haya un prototipo pero sí es verdad que hay un cierto pique todos nosotros con respecto a la red

Voz 0882 06:06 pero tampoco conviene preocuparse demasiado la inmensa mayoría de los usuarios de Internet son ahora científicos que se comunican sus hallazgos o propuestas de investigación

Voz 9 06:16 hay otra hay un montón de experimentos que serían imposibles de realizar en la vida real como por ejemplo Pase Arte por cúmulos galácticos sopor grupos de galaxias y observar cómo responden determinados grupos de galaxias a cambios en el en en en el entorno grabitatorio no

Voz 0882 06:33 Jenson curiosos ciudadanos que disfrutan hablando con medio mundo aunque su vocabulario no sea muchas veces el más apropiado

Voz 1243 06:41 a mí la la mujer de la viuda de Kurt Covain de Nirvana que fue expulsada de uno de los mayores servicios online de Estados Unidos porque solamente salía insultar pero poco

Voz 7 06:51 que salía dar porque recibía todos los días cientos de mensajes electrónicos de todo el mundo poniéndola verde Internet seca

Voz 0882 07:02 creo en mil novecientos sesenta y nueve para unir todos los ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos hoy más de veinte años después ya no hay enemigo rojo al que derrotar aunque mucho me temo también que ahora el problema puede estar dentro de nuestra propia casa

Voz 10 07:19 ha llegado el momento en el que es verdad es realmente puedo poder reconocer cierta dependencia de de la máquina lo cual yo avisará a todos de que de que tuvieran mucho cuidado

Voz 1243 07:27 pero de momento moderando bien me paso tres cuartos de hora

Voz 11 07:30 ahora como mucho cada día pero pero a mí no me la quita nadie

Voz 1243 07:33 puede ser al levantarme mejor

Voz 0882 07:50 Internet puede que ahora este nombre les suene a chino pero mañana seguro que estará dentro de esta red informática mundial

Voz 0142 08:02 Juanma Ortega era ya a mediados de los noventa un loco de la tecnología de Internet sin embargo en mil novecientos noventa y siete quién entonces era presidente del Gobierno José María Aznar se autodefinió como novato en estas lides aquel cuatro de febrero el jefe del Ejecutivo inauguraba desde su despacho de Moncloa el II Congreso Nacional de Usuarios de Internet en Info vía en todas las crónicas destacó aquella conexión en remoto y Aznar aprovechó además para anunciar la creación de la web de Moncloa

Voz 13 08:33 varios del carné podrán acceder al palacio de la Aleix por haciendo para atemorizar a través de un nuevo juguete tendrán sus ordenadores que teclear la Moncloa junto es me esté yendo a un grupo muy importante muy importante numeroso de experimentar ya interna yo tengo que confesarle modestamente que no lo sabe por lo tanto tenéis todos eh cuestiones que estamos hablando les está dirigiendo la palabra prácticamente un novato

Voz 0142 09:06 Bill Gates fue el encargado de clausurar aquel congreso nuestro archivo quedaron sus predicciones sobre el futuro de las comunicaciones entre otras cosas aseguró que Internet haría nuestra vida más fácil anunció ordenadores personales capaces de hablar y reconocer la voz de su dueño vaticinó que cada vez pasaríamos menos tiempo frente a la televisión y más ante la pantalla de un ordenador por supuesto dejó muy claro que la seguridad sería un tema clave en la red

Voz 14 09:34 a Cheney en función de sus exige sí con una chorizos transferir me ha dado tiempo y Chuchi

Voz 15 09:55 Miami

Voz 1 10:00 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 10:03 otra cosa que nos gustaría compartir con ustedes son algunos de los primeros indicativos de la SER en los que se hacía referencia a nuestra página web o en los que la radio Se abría los oyentes

Voz 16 10:13 a través de este nuevo canal guaje estén cambiando las pasiones están cambiando las personas lo importante es que alguien tenga siempre algo que decir

Voz 17 10:34 también se puntos con nuestra forma de ser en Internet ya pero si algo pasa Espana

Voz 0142 10:51 porque hubo un tiempo se lo aseguro en el que al oyente había que explicarle cómo conectarse a las páginas web de nuestras emisoras de radio

Voz 18 10:58 el que hace a Máxima FM desde coordinador seguro que está bien entre nuestra web desleal tres W punto con máxima junto la página oficial de más un acto recurra pero tres W punto Simao m máxima eh

Voz 0142 11:24 era muy importante recalcar eso de WWW pero además no podía faltar el sonido de un teclado en dos mil cuatro Esta era la sintonía para hablar del tema de Internet en Hoy por hoy

Voz 18 11:52 de tanto buscar una un

Voz 0142 12:01 no seguro que han reconocido la canción de tan tango atrapados en la red que durante un tiempo fue la que todo el mundo utilizaba para hablar de arrobas correos electrónicos internet y nuevas tecnologías

Voz 19 12:18 ay qué tiempos

Voz 0142 12:43 hoy hemos dado un salto a los orígenes de Internet y ahora vamos a dar otro salto aún pasado más remoto

Voz 20 13:20 Pilar casi tres llaves

Voz 0689 13:22 con Almudena Serrano

Voz 21 13:24 eh

Voz 0142 13:29 buenos días Almudena buenos días hoy vamos a poner luz al espacio porque hoy vamos a hablar de Faro leeros serenos si preguntamos a los más jóvenes que saben de aquellos oficios probablemente no atina harían a responder a alguna de las funciones que realizaban tantos

Voz 0383 13:45 cortantes además para la vida de las ciudades sensible

Voz 0142 13:48 los pasados veamos algunos detalles de aquellos oficios como siempre con la ayuda de los documentos que nos trae es que se conservan en los archivos históricos

Voz 0383 13:57 pues sí pues empecemos por los serenos cuando se establecieron por ejemplo en Madrid en que hubo un primer intento para establecer los el veintiuno de noviembre de mil setecientos noventa y uno aunque no se consiguió que los vecinos del barrio elegido para iniciar esta tarea de los serenos se comprometieran a pagar una cantidad fija por lo que no se pudo realizar debido también a la falta de dineros y el Ayuntamiento de Madrid los necesarios impuestos para sostener los servicios municipales claro con ellos se debían pagar estos y otros oficios y servicios ya en el año mil setecientos noventa y siete y mediante un edicto se comunicó el establecimiento de serenos en la capital eligiendo se un reglamento que se había implantado ya en Valencia a este primer reglamento se sumaron posteriormente disposiciones e instrucciones complementarias hasta que en el año mil ochocientos cuarenta Se publicó otro más completo en ese año quedaron unificadas las funciones de los serenos hilos faroles Ana pero cuál fue el motivo que llevó a establecer en Madrid del cuerpo de serenos cuéntanos pues el motivo fue la protección de los ciudadanos por las noches que los malhechores toman por salvoconducto para cometer insultos de diversas especies diversas especies que qué funciones concretas desempeñaban aquello serenos pues la primera que muchos tendrán en la mente sobre todo las personas mayores no aquella que establecía que debían pasear por las calles que cada uno tenía asignadas no se podían sentar mías tarde conversación los típicos corrillos estaban prohibidos eh se perdía tiempo dispersan se eso es eso es otras tareas asignadas a los no serán decir la hora con voz acompasada señora las medias y los cuartos ir repetirlo cada cuarenta o cincuenta pasos quedaban no iba a veces también anunciaban los acontecimientos políticos un ejemplo de esto fue en el año mil ochocientos sesenta en que use sereno gritó lo siguiente las tres y sereno sea tomado Tetuán que además contaban noticias importantes como esta que seguramente pues habrían leído en los periódicos de la época no

Voz 0142 16:16 pues claro además será una importante labor social

Voz 0383 16:19 porque si se encontraban algún herido pedían ayuda al compañero de oficio avisándolo con con el silbato era toque de aviso buscaban médico si un vecino lo solicitaba e incluso al confesor si alguien se perdía le acompañaban daban luz a los vecinos que la necesitase en fin para desempeñar bien estas tareas pues los senos tenían una lista por ejemplo de farmacias o boticas de las calles que tenían asignadas médicos cirujanos comadronas autoridades a qué es interesante no lo desconocía por completo porque viendo esto nos damos cuenta de que su labor fue muy importante como me ha pasado a mí desconocida en toda su dimensión para mucha gente no pues por lo que llevamos dicho Se pueden hacer una idea de los oyentes de lo importante que era pero es que hasta los incendios devastadores siempre fueron controlados en cierto modo por aquellos serenos porque si veían humo que podía proceder de un incendio pues avisaban a todos los vecinos y a otro serenos para que pidiese en ayuda municipal E incluso desde el año mil ochocientos cuarenta se les asignó la misión de poner orden en las viviendas donde hubiese altercados o alborotos impidiendo los gritos y escándalos que causas en turbación a otros vecinos pues a cuantas personas entonces debieron ayudar a aquellos Arenós en las oscuras noches de Madrid y otras ciudades bueno pues fíjate a estas horas de la madrugada del lunes debemos recordar que también ordenaban el cierre de las Berna

Voz 0142 17:55 bueno son son tareas que hoy han asumido otros trabajadores municipales

Voz 0383 18:02 pero que que se siguen manteniendo es decir que siguen siendo necesarias y fíjense que además si encontraban mendigos los recogían y algo muy importante fue controlar el buen uso que se de vía de hacer en las fuentes públicas impidiendo que se la base en ellas claro para evitar contaminar el agua y también que se echase basura desde la

Voz 0142 18:24 las ventanas y que se sacase esta basura a las horas establecidas igual podían tener todavía tarea con eso guerra tomarlo como un alguna sí sí sí la gente es muy incívica con eso es

Voz 12 18:36 es bueno

Voz 0383 18:39 bueno pues fijaos también que en una época en la que los paso quién es difamatorios abundaban desde el año mil ochocientos once tuvieron que recoger aquellos papeles que apareciesen por las paredes de las calles ISIS sorprendían a alguien pegando los le debían conducido al cuartel más cercano vaya vaya como se podía difamar claro algo no menos importante era la cuestión de los dineros quién un coste

Voz 0142 19:04 a los sueldos y gastos de los serenos y farol Eros

Voz 0383 19:08 pues lo vamos a comprobar en el caso de Cartagena en que en el año mil ochocientos once el Ayuntamiento informó de la posibilidad de sostener el alumbrado y los serenos solicitando poder establecer un impuesto sobre las arrobas de vino que se vendían para poder seguir atendiendo aquellos servicios antes el dinero necesario si obtenía de la nieve pero decayó su recaudación aquí en este documento conservado en el Archivo Histórico Nacional tenemos los motivos que llevaron a la decadencia en las que fueron determinantes epidemias la Guerra de la Independencia

Voz 0689 19:42 eh por haber estado dos veces interpuestas las tropas francesas entre la ciudad y los Pozos donde se conduce la nieve situados a más de diez leguas de distancia para la continuación de dicho Ramos propone el arbitrio de veintidós maravedíes en arroba del vino que se consume en aquella ciudad en las diputaciones de su jurisdicción donde haya vasto únicos medios que encuentra sin conocido gravamen del público de la más fácil expedición cuyo importe será suficiente para la continuación de dichos Ramos de alumbrado y sereno solicita la aprobación de dicho arbitrio

Voz 0383 20:17 bueno pues como el vino que era una bebida de gran consumo por tanto estaba claro de dónde saldría el dinero para sostener a aquellos serenos y el alumbrado público este impuesto fue concedido por el Ayuntamiento de Cartagena pues efectivamente así fue idea cómo lo cuenta el documento

Voz 0689 20:37 se concede permiso al Ayuntamiento de la ciudad de Cartagena para que por tiempo de un año por vía de ensayo pueda imponer el arbitrio que propone de veintidós maravedíes en arroba de vino que se consume en aquella ciudad Hinault en las diputaciones de su jurisdicción

Voz 0383 20:53 oye Almudena hay alguna otra ciudad en la que hubiera necesidad de establecer impuesto un impuesto especial para para este pago pues otro ejemplo que traído ocurrió en Bilbao en el año mil ochocientos dieciséis en que el Rey resolvió a solicitud del ayuntamiento que los oficiales y demás individuos que gozan fuero de Marina deban contribuir como vecinos a sostener el establecimiento de serenos como objeto de utilidad pública ID policía posteriormente el Rey hizo extensivo este mandato a todos los vecinos cualquiera que fuera su clase es decir que todos los vecinos debían contribuir por igual al pago del dinero que se destinaría a sostener a los a los serenos y el alumbrado

Voz 0142 21:37 en cuanto pagaban y como sabemos lo que pagaba a cada vecino pues lo sabemos porque igual que hoy tenemos las facturas pues siglos atrás tenían los recibos de lo que costaba a cada

Voz 0383 21:48 a uno y según donde vivieran la luz lo sede por ejemplo en el año mil novecientos catorce en los recibos del Impuesto del alumbrado público y serenos el Conde de Toreno pagaba por su casa que estaba en la calle de San Bernardino once pesetas y ochenta y cinco céntimos al semestre me encantan estos datos de I como dijimos entonces salía

Voz 0142 22:12 el sueldo gastos de mantenimiento de aquellos servicios pero sabemos que en Madrid por ejemplo hubo problemas para el cobro de los salarios por eso serenos izaron leeros pues aquellos sueldos no siempre es

Voz 0383 22:25 pagaban puntualmente porque en el año mil ochocientos catorce se tramitó un expediente sobre la solicitud de farolillos y serenos de Madrid para que el Ayuntamiento les pagase los sueldos que es el desde Villán así como que fuese dicho Ayuntamiento Hinault los celadores quiénes pudiesen disponer sobre sus despidos

Voz 0142 22:47 los laboriosos serenos tuvieron que enfrentarse

Voz 0383 22:50 seguro con alguna situación desagradable pues claro también fueron objeto de agresión aquellos laborioso serenos que de tantas cosas y ocupaban en el año mil ochocientos cincuenta y ocho Se practicaron diligencias en la causa abierta contra un vecino de Vitoria

Voz 0142 23:07 por agredir a unos vaya bueno pues muchísimas gracias Almudena por acercarnos a la figura de los serenos y farol Eros sobre todo lo serenos que nos que nos gustan

Voz 0383 23:22 especialmente si te despedimos hasta el próximo día pues hasta el próximo lunes de madrugada toque volveremos a abrir el arca de tres llaves que

Voz 0142 23:33 yo siempre te saludo sólo con ese hola Almudena pero quiero recordar a los oyentes que algunos no serán habituales que Almudena Serrano motas la directora del Archivo Histórico de Cuenca

Voz 0383 23:43 qué nos cuenta esta historia es tan interesantes con documentos en mano así es estupendo un saludo a todos adiós has visto la hora es

Voz 23 23:59 bueno chicas pues ya lo siento P

Voz 0142 24:01 pero villanos las liado pero

Voz 23 24:04 que por qué se nos ha echado el tiempo encima Holly

Voz 1693 24:10 que nos dejas tiempo o por qué no haces esto yo creo que está todavía vengan cuando no quiso hablar de los hombres gay lo tuvo que hacer ella está ahí cola cosilla todavía es increíble ya pero eso no puede ser a ello le dije la pelota le puse los anuncios de la peli que hicieron yo tampoco me ha dejado así que por fin reconoce es que eres un poquito vendida hombre claro un buen peloteo siempre suma a punto lo bueno

Voz 24 24:34 bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 0142 24:37 bueno bueno bueno bueno que no ha sido por revanchismo que ha sido porque no ha calculado bien he sido un poco torpe ya sabes que soy de letras pero de letras puras

bueno pues a mí ya sólo me queda recordar los canales de contacto con el programa por Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno en nuestro contestador noventa y uno cinco XXXII ochenta cero cuatro noventa y uno cinco XXXII ochenta cero cuatro a nuestro correo electrónico entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

