Las sanciones de EEUU a Irán llevan el miedo a las alturas

Voz 0155

00:00

viajar en avión supone un mal rato para algunos pero qué sentiría si tuviera que volar a menudo en una de las flotas aéreas más antiguas del mundo a este dilema se enfrentan diariamente miles de iraníes son que el reciente caso del Boeing siete tres siete Nos recuerda que no por nuevo aviones más seguro los años pesan en las alturas según Air Flick la edad media de un avión comercial iraníes de veinte años en Estados Unidos de once la razón de esta disparidad está justamente en Washington sus sanciones bloquearon el año pasado la adquisición de doscientas naves y la obtención de repuestos para las disponibles pilotar en Irán es toda una odisea lo sabe capitán solo lema ni que se convirtió en un héroe la semana pasada al aterrizar en Teherán con el tren de aterrizaje averiado el avión que pilotaba un Fokker cien lleva más de veinte años sin fabricarse desafortunadamente las sanciones han afectado a las aerolíneas explica el piloto Pera sube nos han beneficiado nos fuerzan a presionar a nuestros equipos técnicos y nos obligan a exportar Nos aún más por mantener el avión a punto particularmente el motores este metro Nico y el de navegación en ocasiones por desgracia la tragedia es inevitable Irán ha sufrido una media de dos accidentes aéreos anuales en los últimos veinte años las estadísticas indican que volar en este país es cinco veces más peligroso que hacerlo en el resto del mundo las sanciones en represalia por el traslado de combatientes a Siria en aviones comerciales no afectan sólo a los iraníes un avión de la aerolínea Noruega al paso setenta días atrapado en un imprevisto fue el tiempo que tardó en obtener los repuestos necesarios para continuar su ruta la Casa Blanca dice que sus sanciones no perjudican a los civiles los iraníes responden que desde las alturas todo se ve distinto