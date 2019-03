Voz 1 00:00 Madrid de defiende

Voz 1515 00:16 bueno les decía que la semana pasada estábamos hablando de los sueños béticos de esta mujer madrileña en tiempos de Felipe II Lucrecia de León que llegó a pronosticar la derrota de la armada invencible pero es que se nos quedaron otros muchos sueños profético en el tintero investigador periodista del misterio David Zurdo qué tal hola

Voz 0281 00:35 pues encantado de estar aquí a contar sueños profético Si otras profecías también los cosas que pudieron ser o no proféticas tener también un poco el punto de servir para que algunos alcanzan el poder

Voz 1515 00:47 lo quiere todo te hemos dado Walk on the hippie Morgan de Einstein de Liz Taylor de Mark Twain todos cuentan haberlos tenido

Voz 0281 00:54 muchísimas personas que los tienen pero claro hay dos tipos de suelos profético es como es obvio no los que se pueden confirmar porque se contaron antes y los que no encontraron antes entonces claro ahí puede entrar la mística de cada personaje no que diga yo soñé esto y luego a saber si es verdad o no pero hay algunos casos en que se contaron antes de de ocurrir o tuvieron una repercusión que hace que creamos en ellos por una cuestión por ejemplo de JP Morgan no él viajaba siempre en los viajes inaugurales de sus trasatlánticos pero soñó que el titanes iba a hundir pertenecía a la White Star Line a a este era el hombre más rico del mundo probablemente su tiempo no viajó o sea el hecho al menos es que podemos confirmar o comprobar que hay una parte de realidad mínima no que es el siempre viajaba en ese no viajó y salvó la vida

Voz 1515 01:33 has estado hablando con una mujer que estos son mucho bueno se basaba en España elaborado la de Iker Clara Tahoces amiga no

Voz 0281 01:41 no sé si quieres escuchamos un poco que nos hable de esto un poco de los sueños del por qué soñamos qué sentido tiene que que significa porque la ciencia no lo tiene muy claro

Voz 3 01:49 si me preguntas qué que es un sueño y la verdad es que no se sabe hay muchas teorías al respecto de los sueños doy porque se producen algo que llega a nosotros todas las noches cuando nos quedamos dormidos aunque haya gente que no recuerde los sueños al despertar no y es una especie de banco de memoria de Le inconsciente que va sacando desde mi punto de vista no hay a flote todo aquello que queda dormido durante durante el día y cuando digo dormidos son cosas en las que no nos fijamos aparentemente están ahí y que nos generan una serie de situaciones y a veces difíciles de resolver que sí que proyectan digamos en estos sueños nuestras Esteban memoria

Voz 1515 02:32 bueno esto es lo que ella explica tampoco profundiza mucho más porque muchas veces no sabes tú dices premonición miedos en qué

Voz 0281 02:41 claro es muy difícil porque el sueño ya partimos de la base de que la ciencia no sabe a ciencia os decía que hacía te va valga la redundancia no no tiene una única visión de por qué soñamos y cuál es el la función de que soñemos y se sabe que es esencial para la salud de celebro pero no muy bien porque tenemos esas imaginaciones que a veces no he digamos muy coherentes y que tienen un sentido esto habrá pasado a todos nos ha pasado no que sueña algo que dices pero porque estoy soñando esto de un modo tan coherente

Voz 1515 03:08 y ha habido incluso personas por ejemplo que a lo largo del Estado

Voz 0281 03:10 ya han tenido sueños no vamos a llamarlos profético pero sí sueños que les han dado una visión que no tenían cuando estaban despiertos por ejemplo caso de Goodyear que fue quién inventó la balcanización del caucho tan importante para los pasarlo para los neumáticos de los automóviles pues fue a través de un sueño no también de leyes quién creó la la tabla periódica de los elementos tuvo un sueño de este tipo entonces este estas personas como uno Hydra culturalmente hablando también de Mary Shelly por ejemplo con Frankenstein dijo que lo había soñado no Stevenson con el doctor Jekyll y Mister Hyde ido o Paul McCartney John Lennon en diferentes momentos de su vida cuando ya no estaba en los Beatles bueno momento sí eh Paul McCartney sueña con Yesterday con la melodía Paul McCartney perdona al revés que John Lennon cuando ya está fuera de los Beatles sueña con la melodía de Imagine sea que podemos decir que los sueños una función importante tienen unos aportan información

Voz 1515 04:00 por ejemplo decíamos antes David Morgan Einstein Abraham Lincoln a ellos

Voz 0281 04:05 bueno el caso por ejemplo de de Einstein es qué se puede poner en duda fíjate este sueño profético lo podemos ponen en duda por un detalle posterior él contó que había soñado con la base de lo que luego se convirtió en la teoría de la relatividad que aunque no fue él por lo que ganó el Premio Nobel fue por otra cuestión totalmente diferente fue la explicación del efecto foto eléctrico mediante la física cuántica es la teoría más famosa en todo caso la relatividad no de Einstein bueno pues él dijo que había soñado con la base que le dio la primera idea de la relatividad pero claro hay un detalle que se escapa que no es hoy no es para hablar de él porque para Rosa puede hablar largo y tendido es que me lleva a Malik que era su primera mujer era física también era muy brillante matemáticas por cierto creamos la la número uno del Instituto Tecnológico de Zúrich que es donde estudiaban trabajó con él hay una serie de cartas en las que hablan de nuestra teoría bueno con lo cual eso de sueño a lo mejor no es tan cierto

Voz 1515 04:56 era más la mujer bueno hay una teoría que dice

Voz 0281 04:59 de que quizá fue ella la que como mínimo o trabajaron juntos en la teoría incluso que ya pudo ser la que tuvo esa primera idea

Voz 4 05:05 lo que pasó en porque hay muchas historias en torno a esto el sueño de Hitler porque sueño

Voz 0281 05:12 si Hitler tiene un sueño que también se puede poner en duda el sueño pero no el resultado o lo que sucedió eso es completamente histórico él estaba en la Primera Guerra Mundial la cabo en aquel momento ambos cabo con a un hombre que se arriesgaba mucho estaba siempre separado de sus compañeros el de consideraban un tipo raro pero claro para mal sabes no como hoy en día un friki por ejemplo que sea positivo sino un tipo raro mal una noche en que él luego lo contó a posteriori dijo que había soñado que mientras estaba durmiendo en la camarilla no cerca de las trincheras donde donde estaban los demás soldados y el que caía una jornada de Bush destruya matado a todos entonces que él salió de la camarilla que eso ocurrió todos murió bueno el sueño no sabemos si es auténtico pero lo que ocurrió eso sí es auténtico es decir Hitler tuvo ese episodio en su vida eso está comprobado históricamente cayó una granada que mató a todos menos a él porque salió porque soñó pues no lo sabemos porque otra cosa no Liz Taylor por ejemplo

Voz 4 06:05 qué pasó Elizabeth Taylor pensado tiroteó a su tercer marido

Voz 0281 06:07 el productor cinematográfico bueno pues soñó que iba a fallecer ocurrió realmente en el año cincuenta y ocho esto pasó de verdad que iba en un viaje en un viaje en avión que un avión privado y que iba a tener un accidente ese accidente se produjo murió eh su tercer marido no que se llamaba papa autor de cine teatro también aparte de por supuesto los piloto y copiloto otro importante personaje de Hollywood que era el guionista alcohol y eso lo soñó pero también claro que lo que no queda constancia y lo contó antes de que ocurriera o no

Voz 5 06:39 a

Voz 6 06:44 bueno John Lennon Paul McCartney que tanto Imagine como Yesterday les habían llegado a través de

Voz 1515 06:50 es un sueño Dalí también jugaba mucho con todo esto y hablando de de grandes Martín pasó Mark Martín Twain

Voz 0281 06:58 lo contó con anterioridad al suceso como tal

Voz 1515 07:01 tenía un hermano es hermano trabajaba en un barco de aquellos de Palas de de Rueda recuerda los típicos para cosas

Voz 0281 07:07 el Misisipi hija Marta un sueño que su hermano pues que estaba en un barco es uno de esos barcos Esplá explota el barco la caldera mueren todos ILP que su hermano está amortiguando de una manera muy peculiar en el ataúd con una rosa en el pecho y tal y esto lo cual lo contó Marta en sí era un escritor además secuenciar tenía muchos amigos a los que lo contó cuando tiempo después poco tiempo después de este sueño ocurre este suceso el hermano muere cuando va a haberlo no haber el cadáver B F que efectivamente estaba mortaja tal y como la soñado entonces por ejemplo este sueño profético Se puede decir que es de los más interesantes porque se puede decir que bueno pues que tiene detalles no es no es una cosa genérica

Voz 1515 07:44 Abraham Lincoln Abraham Lincoln

Voz 0281 07:46 o fue asesinado y estamos jugando al Trivial si tuvo o no tuvo un sueño es verdad que como son preguntas no que pasó no con él buena parte de que su mujer por cierto también era una persona que bueno tuvo desequilibrios psíquicos estuvo ingresada incluso en alguna institución en su momento pero también era una persona muy sensitiva digamos de una manera distinta pero este caso Fun sueño de Abraham Lincoln no de su mujer e en el que él soñó que entraba en la zona del Ala Oeste de la Casa Blanca donde estaba el dormitorio donde la habitualmente pues se cotizaba para descansar y que había un hombre muerto con varios soldados alrededor pregunta dentro de sueño a los soldados quién ha muerto Ana fallecido le dicen el presidente ha sido el presidente ir realmente el presidente falleció de un tiro en la nuca como sabemos pues en mil ochocientos sesenta y cinco porque fue fue uno de los cuatro presidentes de Estados Unidos asesinados

Voz 1515 08:34 este por remontarnos en el tiempo a la mujer de Julio Cesar

Voz 0281 08:40 este sueño es famosísimo de hecho lo recoge incluso expiren su en su Tea es obra de teatro Julio César en eso en la mujer de Julio César durante el día que pasa de los tenía el día anterior el catorce de marzo a los idus de marzo día quince ella tiene un sueño en el que de una serie de prodigios horribles no por así decirlo en el cielo y ahí las que que se posan en lugares que no deben bueno cosas extrañas dentro de esas cosas extrañas una que destaca a su marido que está mandando sangre la estatua de su marido que mana sangre que salen chorros de sangre de él y cuando se lo cuenta por la mañana a Julio Cesar le pide que no vaya al Senado que nos acerque que no vaya por favor y la verdad es que no hizo caso porque decía que no iba a estar creyendo en en profecías au ensueños fue no se sabe muy bien si murió en el Senado en el Campo de Marte pero lo que sí sabemos es que Julio César murió asesinado claro