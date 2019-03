No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios tenéis la palabra clave era dinero dicho antes la parada cardio la entrevista hoy es si este es bueno pues no me preguntes por qué pero es así habla

Voz 3 00:15 medios mainstream como este siempre que

Voz 4 00:18 es que amplísimo ya hablamos de cine

Voz 3 00:20 siempre que hablamos decidirá pues vienen celebren las celebridades los típicos Almodóvar es los los banderas y tal entonces me gustaría aprovechar estos minutitos para charlar con jóvenes cineastas desconocidos para dar un poquito más de visibilidad como por ejemplo Pablo muy mucha o Paloma embutido sin un joven cineasta que acaba de presentar en el Festival de Málaga un documental y estaba al teléfono Palomo qué tal buenas tardes hola bienvenida a La Ventana oye por ser rigurosos con la verdad hemos de decir que has presentado tu película en el Festival de Málaga pero en el Festival de Málaga no lo sabían

Voz 5 00:51 sí bueno eso verdad ahora presenta la película en el cine el festival hasta que sea me enterado

Voz 6 00:56 la tan hoy han enviado segundos

Voz 5 00:59 papeles pero bueno estoy contento con la acogida porque así no

Voz 6 01:03 no relativamente aguardan activamente buena

Voz 3 01:06 armas letales detrás del documental es uno estos mentales no donde el protagonista es el propio director en este caso tu verdad

Voz 5 01:15 pasé nazi durante meses me me filmaba a mí misma voto atacando menos a mí misma con diferentes arma a mí mismo pistolas utiliza cuchillo escopeta pasotas abandonada a sí mismo no a mí mismo para para para que se vean los efectos negativos que tienen las arma en nuestras sociedades seres humanos

Voz 3 01:33 hacía falta este documental sin duda alguna es decir que este rodaje te ha dejado secuelas emocionales y sobre todo físicas verdad

Voz 5 01:39 sí claro claro y desde entonces pues mira por ejemplo no puedes mover bienestar

Voz 6 01:43 ya veo bien si lo abona pronuncia bien

Voz 7 01:47 pues las erres esas bueno el documental luego

Voz 3 01:52 lo podemos se lo hemos de ver lo que dice de alegato anti armamento no

Voz 5 01:56 sí sí sí sí estatal y que la gente se conciencie de que la violencia que

Voz 6 02:01 el sueco recursos recursos recursos se quién no tiene recursos curso de curso de curso

Voz 3 02:08 misma suerte que presentes esta misma semana

Voz 6 02:10 esta película ilegalmente también el otro festivales

Voz 5 02:13 el festival de gays que Habib

Voz 3 02:16 el GB sí pues nada muchísima suerte con está está el documental vale adiós adiós hasta luego tenemos a otro cineasta porque no es habitual que que una súper producción se ponga en manos de de un joven cineasta experiencia pero es el caso de Eladio futura que está también al teléfono nadie futura buenas tardes tal Eladio oye setenta millones setenta millones de euros han puesto en tus manos es una película que tú también les escritos es increíble que va

Voz 5 02:47 es un relato épico relato con los orígenes de la tortilla de patatas que no fueron fáciles claro que no es bueno museos Doria

Voz 3 02:55 lo si esto no fue con celeridad leyó porque has jugado me con patatas y Alan una sartén

Voz 8 02:59 no es mucho

Voz 5 03:04 no no no fue muy largo si eso va la película eso sí que es un viaje de cuatro sino a lo largo de catorce países continentes y más de sesenta Toré

Voz 3 03:15 más que una súper producción estamos hablando no la película es decir además es un reto técnico monumental porque grabado en un solo plano secuencia eh

Voz 5 03:24 así es en una sola Tomás no sólo según presente la historia del cine porno perdón el cine pero federalismo uno como éste porque se trata de un sí que como te digo bueno transcurre por diferentes época medio mundo no

Voz 3 03:42 pero también te ves una cosa es cierto que la película no va a poder estrenarse por un problemilla técnico verdad

Voz 5 03:47 bueno a veces se me olvidó quitar la tapa al objetivo de la cámara pero momento

Voz 3 03:51 ya de seis semanas no porque estuviese seis semanas debido a quitarla

Voz 5 03:55 correcto todos en la sala de montaje no no me he encontrado con catorce horas de imágenes negro vaya fue muy negro además un negro negro negro

Voz 7 04:04 y ahora qué

Voz 5 04:06 mis planes de futuro si tu duro a corto plazo a medio a corto plazo a corto plazo estoy ahora mismo en el aeropuerto ICO para Tailandia esto es que los productores me quieren partir las rodillas las dos las dos temas sí que me marcho

Voz 3 04:20 pues da muchísima suerte de que vaya bien el viaje de Bono Florentino no que que el fin no sólo de ganar carretas de dinero y mantener muchas relaciones sexuales