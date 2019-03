Voz 2 00:00 Especialistas secundarios que pasa hoy pues venimos musicales muy bien mira Ignacio está contento ha vuelto ya han vuelto la espalda de la Torre ha vuelto a usted también

Voz 1871 00:14 pues seguimos seguimos con grandes haya con musicales Iñaki porque yo creo que te va a gustar presentamos a un joven talento musical que ha venido aquí a presentar La Ventana Él es joven eres guapo eres de Ágreda Soria hizo nombres Juan y su apellido más Jara pero su nombre artístico es Aretha Juan Javier qué tal

Voz 3 00:36 buenas

Voz 1415 00:36 tardas nada que vozarrón tiene gracia

Voz 1871 00:42 te presentas tu primer disco auto financiado que son bueno son versiones de temas muy conocidos de la música española

Voz 1415 00:49 Ahmad no rabia eh

Voz 1871 00:54 pues muy poquito lo que ha comentado de a los medios especializados musicales de España algo que te parecen Rockdelux por ejemplo dice de su nombre es una especie de Pitingo trasnochado enloquecido la irrupción de Vox ya no es la peor noticia para esto

Voz 1415 01:11 no le no dos de los cuales se dice dice desde los discos de Los Pitufos va a quienes no sabía escucho algo tan aberrante el mundo se acabe la revista directamente te denunció ante el Tribunal de La Haya está bueno eres consciente de que la acogida ha sido fría no digamos adiós

Voz 4 01:35 yo estaba está mal la brecha además de seguir trabajando ya siempre digo que la única fórmula para el éxito trabajo trabajo y trabajo no hay hay que atacar cuando aspiren al soldado no es sin duda mis discos más personal gracia

Voz 1415 01:53 tengo una buena noticia es que ya no voy a hablar más contaremos poco Rafa Nadal poquito no sacaban acá yo no te lo voy a hacer

Voz 1871 02:04 quizás porque ya me he cansado de escucharte pero tengo una mala noticia es que vas a vas a cantar quieres presentar aquí en La Ventana tus canciones verdad estás dispuesto cuál sería tu primer tema

Voz 4 02:15 sí me primar temas que vayan interpretara quien la ventanas es una versión muy personal de mediterráneos

Voz 5 02:21 con todo lo que tocas músculo aquí con cuidado cuidado eh

Voz 1415 02:27 el de Juan Manuel Serrat voz en directo música grabada no tenga tu versión de rendir esto

Voz 6 02:40 eh eh es si yo quedando playa escaso no tres cañas duerme muy mi amor yo es porque ha dicho más

Voz 1415 03:19 bueno

Voz 5 03:21 es es algo muy arriesgado verdad

Voz 1871 03:24 eso estás mezclando pues villancicos no música navideña con grandes temas míticos no

Voz 4 03:29 pienso que las versiones flamencas el Gospel está ya muy bien lo te voy él es especial Rosalía Santo lesionados una vuelta a dar una una huelga

Voz 1415 03:40 también es destrozado verdad la chica

Voz 5 03:44 la chica de ayer

Voz 4 03:48 de Nano Nacha Pop pues un meneo al estoy Rosalía no vamos allá

Voz 7 03:55 de esta

Voz 5 03:58 la chica jugando acá

Voz 3 04:09 no no me sí

Voz 1415 04:13 no queda claro

Voz 5 04:15 este ves ese ese beso gracias gracias ya se huele desde aquí desde luego no quiero ser maleducado

Voz 4 04:25 no pero yo te puedes ir entiendas Pablo Mata también me echó el hormiguero