SER Consumidor 24/03/2019: El cambio de las ciudades con la movilidad sostenible

Voz 0927 00:17 el Banco de España está desconocida mente activos le pareció mal la ampliación del salario mínimo la cotización de las cuidadoras y el permiso de paternidad el subsidio a los mayores de cincuenta y dos años y ahora también la ley hipotecaria que curiosamente traslada gastos habituales de los hipotecados a la banca ya saben gestoría notaría etc entran mil razones para tantas pegas seguro pero donde estaba este banco de España cuando las cláusulas suelo las preferentes o las hipotecas IRPH dos varas de medir parece que sí empezamos

Voz 9 01:40 bienvenidos muy buenos días gracias por acompañarnos un placer como siempre estar con ustedes

Voz 10 01:55 Herrera las toallitas de aseo para evitar los grandes atascos que producen

Voz 3 01:59 no van al inodoro

Voz 10 02:03 el actor toma medidas y los responsables de abastecimiento y tratamiento del agua respiran

Voz 11 02:08 parece ideal Nos parece que puede resolver muchos problemas para eso está la norma

Voz 10 02:12 hablaremos de coches y movilidad sostenible hacia donde vamos sin coches sólo coches eléctricos sólo coches compartidos otra el porte público hablaremos con el director de

Voz 12 02:23 el IDAE le tenemos que incorporar es cambio también de cultura en cambio de cultura que significa pasar de la cultura de la propiedad el vehículo alguno de nosotros cada una de nosotras tiene que tener un coche pues no podemos tener

Voz 10 02:34 vehículo compartido con motivo del Día del Agua hablaremos de todos los contadores que hay que cambiar en millones de casas

Voz 11 02:41 muchas ocasiones está pagando más claro porque son componentes mecánicos pese desgastan con el paso del agua

Voz 13 02:46 hablaremos también de una apta para no desaprovecha

Voz 10 02:48 a productos de aseo y belleza

Voz 0442 02:51 son distribuidos en una red de casi trescientas ONGs que trabajan con personas en exclusión social

Voz 10 02:57 además como es Pepa Bueno como consumidora sabremos si pasa nuestro test

Voz 0927 03:02 cuántas veces has pedido los reclamaciones ahora menos

Voz 1727 03:05 los cuando joven era muy guerrera e en Renfe

Voz 14 03:08 doscientas setenta y seis reclamaciones presenté mientras

Voz 15 03:11 estudiaba la carrera como siempre las denuncia

Voz 10 03:14 si consultas de los oyentes

Voz 16 03:16 hace un par de semanas me interesó un libro de la plataforma todo colección punto net procedo como suelo siempre reserva que compraron libro con un envío convencional hasta ahora me habían llegado todos los pedidos pero esta vez no como

Voz 17 03:43 en SER Consumidor Nos gusta mojar unos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas con

Voz 18 03:52 las dos cuestiones que en el equipo hay Borno es buscar

Voz 0927 04:40 pues nos tiramos al agua Vega el jueves fue precisamente el Día Mundial del Agua y a veces el agua se atasca o mejor Se ponen las cañerías y mucho más allá por las dichosas toallitas que si para paseo rápido que si para el carrito del niño que si para todo el caso es que sean puesto muy de moda ir casi siempre van al inodoro pero no están fabricadas la mayoría de las veces para el inodoro por mucho que las marcas traten de confundirnos bueno pues el caso es que el problema es tan gordo que hasta el propio sector ha tenido que buscar soluciones

Voz 19 05:11 ecología buenas

Voz 17 05:12 de Casquero ser sostenibles

Voz 0927 05:15 Díez muy buenos días las buenas ideas directora general de Estampa Asociación Nacional de perfumería cosmética danos exactamente qué es esta iniciativa del sector del cosmético que habéis establecido unas medidas para que no tengamos el problema que tenemos habitualmente de las toallitas húmedas las dudas Si banal inodoros innovan que atascan que no atascan cómo es esto

Voz 0442 05:51 entonces lo que se vio es que bueno había

Voz 21 06:48 exacto un circuito verde un circuito rojo no cuando es prohibido altamente exactamente

Voz 20 06:53 y además una campaña al consumidor entre estas tres elementos el hacer una norma única para todos y con unos estándares muy elevados de cinco pruebas unos logos comunes para todos los productos y una campaña al consumidor pues creemos que contribuiremos un poco a que se se usen mejor

Voz 0927 07:12 bueno es verdad que había mucha confusión nosotros lo hemos comentado aquí algunas veces porque claro en todos los sitios o casi todos los papeles estos higiénicos húmedos pues se ponían simbolismos que daban a entender que se podían tirar de oro cuando realmente no era así y esto es lo que se va a corregir las toallitas además porque debemos tener muy claro que las toallitas en general ahora ya habrá que distinguir entre vamos a decir las buenas y las malas se comporta como una manzana no decías el otro día aunque sean biodegradables Si las hechas al inodoro se atasca generan muchos problemas

Voz 20 07:40 exactamente ese asunto de la avanzan es muy ilustrativo que algo sea biodegradable no significa que pueda tirarse por el Bate no hay ni una manzana sabemos que la basura está muy bien porque es biodegradable pero no Marjal

Voz 0927 07:54 el inodoro y es verdad que ha habido esa confusión técnica

Voz 20 07:56 a donde en el pasado pues determinadas pruebas había fabricantes que pensaban que eran suficientes otros tomaban otras pruebas y por eso ahora el haber hecho todo este estudio junto con los ingenieros y expertos en aguas para que esa norma une diga todos tienen que pasar estas cinco pruebas sólo el que pasen las cinco podrá etiquetar como que que es algo desechable por el inodoro

Voz 0927 08:20 lo han firmado todos todos los las grandes empresas no sea toda se comprometen a cumplir estos estándares pastar estos controles para que puedan poner un etiquetado u otro no

Voz 20 08:29 sí efectivamente este código de buenas prácticas lo que tiene como valor es que la norma une que sería voluntaria nosotros nos comprometemos hacerla obligatoria y entonces los grandes fabricantes tanto multinacionales como nacionales

Voz 11 08:43 al Codigo ya a partir de ese momento tienen

Voz 20 08:46 plazo de dieciocho meses para cumplirlo integramente en todos sus productos

Voz 0927 08:50 vale el saque no es ahora inmediato que no busquen están incumpliendo hay una moratoria porque lógicamente hay muchos productos ya que están fabricados

Voz 20 08:56 si va a requerir adaptar algunos procesos de producción va a requerir algunos proveedores diferentes etiquetado pero bueno nosotros podemos decir que sabemos que están ya trabajando todos contrarreloj para cumplirlo en el menor tiempo posible osea que esperemos que en los próximos meses ya

Voz 21 09:12 ya ya un gran cambio en el mercado muy bien pues de Val Díez directora general de esta asociación nacional de perfumería cosmética muchísimas gracias seguiremos muy de cerca el nuevo etiquetado en los próximos meses no haya eh

Voz 20 09:24 lo más importante Jesús es que la gente ponga una papelera en su cuarto de baño eso es verdad eso lo primero verdad consulta papelera en el cuarto de baño protegen las mucho en Medio Ambiente y todas las toallitas que puedan ir a la papelera serán las que de verdad estemos desechando bien

Voz 0927 09:40 efectivamente algunas veces somos muy cómodos Val muchísimas gracias por atendernos como siempre que te llamamos eh

Voz 21 09:45 adiós un saludo adiós Fernando Morcillo muy buenos días

Voz 22 09:48 muy buenos días presidente de la Asociación Española de

Voz 0927 09:51 abastecimiento de aguas y saneamiento a usted qué le parece las medidas del sector para cambiar todo esto de las toallitas le gusta bien le parece suficiente

Voz 22 10:00 bueno toda vez que nosotros como sector que operamos los servicios de saneamiento hemos animado mucho aquí hubiera una norma lava que el cumplimiento voluntario esa norma por parte de ese sector se promueva hice fomente Nos parece ideal nos parece que puede resolver muchos problemas para eso está la norma

Voz 0927 10:21 cambios que ellos propugnan en los en los productos usted cree que será suficiente para mitigar el problema de los grandes atascos que vienen denunciando desde hace tantos años

Voz 22 10:30 bueno nosotros opinamos que hay que hacer una campaña hay en este sentido también ese sector lo apoya de evitar tirar cosas al inodoro pero aquellas que se viertan si cumplen una normativa que permite que sean desagradables y vivir de agradables Nos parece muy oportuno oí lo ideal

Voz 0927 10:49 ya que problemas realmente produce en las toallitas que ustedes vienen contando desde hace tiempo grandísimos atasco la gente no se lo cree dice pero vamos a ver si lo tiramos lo llevan agua perfectamente las cañerías son grandes que es es realmente tanto el problema

Voz 22 11:03 sí sí es un problema verdaderamente importante sí sí muy importante desde el punto de vista económico del punto de vista de la de la higiene del mantenimiento de esos sistemas e incluso del medio ambiente porque produce atascos que hace que el agua se derive al cauce público sin depuración y eso obviamente está afectando al medio ambiente cuando es un

Voz 18 11:25 un accidente una incidencia porque nunca se sabe cuándo se va a producirse atasco tiene un coste importante lo tienen ustedes evaluado

Voz 22 11:31 sí es un coste real en proporcionalmente muy importante no sé si está evaluado y creemos que es del orden de de cinco euros coronó por persona

Voz 11 11:42 al año y eso al final son muchos millones para

Voz 22 11:45 a las poblaciones sin bueno pues a ver si acabamos con este

Voz 0927 11:48 una de las toallitas que tantos años llevamos denunciando también aquí en medios y en un programa como éste eh pero claro a las empresas que tampoco han ayudado mucho porque están engañando continuamente diciendo que lo que lo no no debe ir al inodoro Sí Se Puede a tirar al inodoro y eso ha sido el despiste para muchos consumidores

Voz 22 12:04 esto es lo importante que los sectores que producen ese tipo de producto que que tiene su grado de utilidad de confort lógicamente para la higiene personal sean conscientes de que tienen que etiquetar adecuadamente inquina además cuando esa etiqueta que es disponible au arrojaba inodoro cumpla unas normas básicas como decías de desagregación del producto idea vías de gran habilidad él mismo y esto se consigue si se cumple la normativa une que en España se ha aprobado hace pocos semana

Voz 0927 12:39 muy bien pues Fernando Morcillo presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento e as muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 22 12:45 hasta la próxima muchas gracias al cine

Voz 26 13:33 hombre era

Voz 0927 13:50 bueno seguimos hablando de agua y atentos esta noche

Voz 27 13:52 dice porque no interesa a casi todos hablamos de contadores de agua que hay que cambiar en las casas Nos va suponer seguramente algún ahorro pero dinero

Voz 17 14:05 cuidamos estuvo al siglo un hacia y muy buenos días buenos días director general de I

Voz 0927 14:12 cerca Asociación Española de repartidores de costes de calefacción bueno hablamos estamos hablando por el Día Mundial de del agua que pasa con los contadores que tenemos que cambiar au muchos de los usuarios tienen que cambiar los contadores del agua

Voz 11 14:25 mira efectivamente hay un borrador de de normativa que todavía no está aprobada y efectivamente es a lo que obliga a esta nueva normativa es a que todos los contadores de agua se sustituyan cuando cumplen doce años de antigüedad

Voz 0927 14:42 pero los contadores normalmente es algo que depende de las compañías con las que tenemos el contrato aunque parece que hay otros que no

Voz 11 14:50 lo normal es que el agua como sabes lo gestiona cada ayuntamiento cada comunidad autónoma pero hay hay edificios sobre todos los edificios antiguos en los que la compañía por ejemplo el Canal de Isabel Segunda nos lleva hasta el usuario final sino que se queda en lo que es la comunidad de propietarios tiene un contador qué es la entrada al edificio y hasta ahí llega no se encarga digamos de ponerle un contador a cada usuario final a cada vivienda factura un cliente que es la comunidad de propietarios entonces hay otras hay empresas como la mía que se dedica a ponerle un contador de agua individual a cada una de las viviendas de forma que reparto repartimos el coste individual del agua a cada vivienda y la suma de todos esos costes individuales de cada vivienda es lo que digamos para la Comunidad

Voz 0927 15:41 que contadores son los que hay que cambiarán según esta nueva normativa todos absolutamente todos juntos

Voz 11 15:46 ante todos salen Hypo hay que cambiarlos

Voz 0927 15:49 función de la antigüedad porque he leído decís que

Voz 1174 15:51 que la vida útil de los contadores es normalmente de de ocho años pero que hay muchos contadores ya más de de entorno a tres millones que están ya muy por encima de esa antigüedad no

Voz 11 16:03 claro que hasta ahora no ha habido normativa pues los contadores mientras funcionen siguen estando ahí instalados nadie los cambiaría entonces bueno pues claro los contadores dejan de medir bien

Voz 0927 16:13 están contabilizando por encima por ejemplo estamos pagando más los usuarios de lo que deberíamos

Voz 11 16:18 en muchas ocasiones está pagando más claro porque son componentes mecánicos que se desgastan con el paso el agua ya está bueno de contadores pues a lo mejor llevan veinte veinticinco años instalados

Voz 0927 16:30 entonces esto va sabéis algo de Si esto va a tardar no va a tardar en ponerse en marcha si vamos porque esto además otra cosa tiene algún coste va a tener algún coste para el usuario

Voz 11 16:38 bueno la verdad es que de los contables que yo te estoy hablando de estos contadores de individualización el sector empresa por supuesto hacemos un esfuerzo para que no haya que hacer una inversión de forma que se puedan incluso alquilas te esté hablando de un coste mensual de aproximadamente de un euro no estamos hablando de una inversión no va a arruinar a nadie es una inversión cero porque no hay que invertir vale lo que pagar ideó hoy además pues ayudamos

Voz 0927 17:08 ya vuestro juicio cuentos contadores creéis que en nuestro país habría que cambiar ahora mismo para que estén que midan bien y que no haya ningún tipo de problemas

Voz 11 17:15 pues estamos a tres millones de de Contador son muchos

Voz 0927 17:18 ya ahorro por ejemplo supone no ya en lo económico por ejemplo en en otro tipo de beneficios de este cambio que supondría

Voz 11 17:24 medir bien significa que la gente va a pagar exactamente porque consume y eso lo que implica según nuestra estimación y a unos estudios que hemos realizado un ahorro que es importante bueno son ex un quince por ciento del gasto en agua no en este país el agua está suben medio subvencionada con lo cual tenemos un gasto comparativo con otros países menor por metro cúbico pero nosotros calculamos que de una vivienda media se puede ahorrar pues veinticinco o treinta euros al año

Voz 1174 17:56 esto saldrá ahora o habrá que esperar al nuevo Gobierno

Voz 11 17:58 pues la verdad es que eso ya no te lo puedo contestar yo pero pero mi impresión mi intuición es que que esperase

Voz 0927 18:06 ahora después de estas elecciones muy bien pues Ignazio Abate y director general de insta muchísimas gracias seguiremos hablando de contadores es sobre todo si nos afecta al bolsillo

Voz 11 18:14 muchas gracias muchas gracias pues ya basándose por lo bien

Voz 0927 18:22 me parece a mí que estamos dejando muchas cosas para después del veintiocho A bueno hablamos ahora de eso que está en boca de todos pero que no siempre convence a todos movilidad sostenible hacia dónde debe ir la movilidad en las ciudades patinetes sólo coches eléctricos debemos ir a ciudades con coches compartidos de alquiler no contaminantes

Voz 0927 18:52 Joan Herrera muy buenos días buenos tienes director general del IDAE Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía hablamos hace no mucho tiempo aquí de todo el tema

Voz 28 19:00 la de las energías el impuesto al sol e incómodo lo hemos sacado oí de hecho niño sea enviado el Real Decreto voto consumará Consejo de Estado instara ante este del veintiocho de abril tendremos marco legal y marco reglamentario consumo muy bien

Voz 0927 19:16 buenas noticias de las que de lo que tenemos Carlo al pero hoy es para otra cosa hoy Le habíamos llamado porque el Gobierno ha aprobado hace unas semanas la distribución territorial por los gama mueves para favorecer la movilidad sostenible cuarenta y cinco millones de euros que es exactamente y para que para que entienda la gente

Voz 13 19:29 la cuatro cosas para ayudas al vehículo eléctrico para ayudas para los puntos de recarga especialmente los de rápida hay ultrarrápida para bicicleta eléctrica compartida para planes de movilidad y al trabajo también digo no nos quedamos aquí es decir a esos cuarenta y cinco millones el sumamente más para proyectos sin en proyectos de un tamaño considerable con cuatro objetivos las ciudades con alto nivel de contaminación donde creemos que hay que electrificar movilidad y hay que hacer cosas digamos más más intensas para proyectos singulares en ciudades Patrimonio de la Humanidad para proyectos de innovación e industriales porque entendemos que necesitamos una industria de apoyo que que promueva precisamente esta movilidad eléctrica que no significa sólo vehículo eléctrico vamos a otras cosas y luego para para proyectos en islas porque entendemos que las islas tanto Canarias como Baleares pueden ser tractor el desarrollo de la movilidad eléctrica

Voz 0927 20:31 quién va a gestionar este dinero bueno los project

Voz 13 20:33 los singulares los vamos a gestionar desde edad digamos que la ejecución la gestión descentralizada con unas bases que hemos establecido desde el Ministerio para la transición ecológica e IDAE van a ser gestionadas con la

Voz 0927 20:51 por parte de las comunidades autónomas hablan incluso de implantar sistemas para facilitar el alquiler de bicicletas eléctricas bueno vamos a otro modelo de ciudad hay que cambiar la movilidad por una cuestión de ahorrar

Voz 13 21:03 pero también por una cuestión de salud de calidad aire en nuestras ciudades no es buena eso qué significa bueno que estamos implementando determinadas medidas pero en el Plan Nacional de Energía y Clima lo que así que entendemos es que tiene que haber un cambio aún más profundo cerrando los centros al vehículo contaminante con una medida que tiene que producirse a mediados de la próxima década pero también teniendo que abrir un debate sobre el cambio modal porque no podemos desplazar el transporte en vehículo privado y contaminante a vehículo envía a transporte en bicicleta transporte andando esto las ciudades medias es fácil pero también a favor del transporte público bueno creemos que ese es el gran reto

Voz 0927 21:43 la ONU dicen en temas medioambientales las ciudades van a un ritmo demasiado demasiado lento incluso decía que ya llegamos tarde

Voz 13 21:51 así es ya ya la vez las ciudades son las principales responsables de nuestro consumo energético por tanto si queremos hacer los deberes y digamos que tenemos que garantizar precisamente que ese consumo del cuarenta por ciento de energía final que se produce en nuestras ciudades de España cambian y eso significa cambiar varias varios temas pero un tema fundamental precisamente es la la movilidad nuestras ciudades claro si no tuviésemos alternativa pero tenemos es decir el consumo de nuestro transporte público nuestras ciudades a pesar que tenemos una red tan buena como otros países en Europa es menor y es menor porque seguramente las restricciones al tráfico en nuestras ciudades ha sido menor que el de nuestros socios europeos este es un elemento y luego hay que implementar en un horizonte no muy lejano otras medidas os os pongo un ejemplo que que es está haciendo hoy en Francia planes de movilidad la empresa pues en los planes de la empresa hoy financian el transporte en bicicleta tu empresa a cero coma veintisiete euros el kilómetro bueno pues sitúa hace un cálculo que te vas a ir en bici a tu trabajo durante todo el año y que eso significa ingresos pues calcular que tengo es no sólo una bicicleta sino a bicicleta eléctrica bueno

Voz 0927 23:04 has dicho Arturo Pérez Lucía gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo Impulso del Vehículo Eléctrico que íbamos a hablar con contigo nos ha dejado esta esta reflexión

Voz 0019 23:14 pues las ayudas al vehículo eléctrico que ha habido hasta ahora pues no han sido lo suficientemente positivas tienen que cambiar y tienen que cambiar hacia una fiscalidad verde hacia una plan de incentivos que esté pues más coherentemente desarrollado con una continuidad tratar de impulsar ayudas en la reducción del IVA y otros aspectos pero desde luego muy diferente a las ayudas que se han venido dando hasta ahora lo que planteamos es que haya una reforma fiscal verde que lo que haga es promover la compra de vehículos eléctricos a través del impuesto de matriculación penalizar el uso de vehículos que sean más contaminantes a través de un impuesto de circulación

Voz 13 23:49 sí

Voz 0927 23:49 iré mucho no sé si esto es alcanzable a a corto medio

Voz 13 23:53 eso no pide mucho no hemos tenido poco tiempo y

Voz 0927 23:56 el tiempo que hemos tenido hemos hecho lo que podríamos pero lo que

Voz 13 23:59 dice Arturo es decir necesitamos una fiscalidad que interna Alicia costes está cuando consumimos y cuando consumimos carburantes

Voz 0927 24:09 no sólo tenemos que comprar esos Carbonell

Voz 13 24:11 desde fuera sino que emiten gases de efecto invernadero generan contaminación por tanto lo que necesitamos es añadir más ceros más ceros de donde se añaden de una fiscalidad verde donde yo creo que lo que no podemos pensar en eso sí que lo añado es empleen cambiar todos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos no sé no va de eso yo creo que va de KAZ ir hacia un cambio modal un cambio modal en el que hay una mayor una un uso más intensivo y una mejor financiación del transporte público del transporte colectivo y el transporte compartido y luego lo que tenemos que incorporar a cambio también de cultura cambio de cultura que significa pasar de la cultura de la propiedad del vehículo

Voz 12 24:50 alguno de nosotros cada una de nosotras tiene

Voz 13 24:52 tener un coche pues no podemos tener vehículo compartido con coche compartido pero eso significa un coche compartido que vaya más allá del del centro de la ciudad

Voz 0927 25:01 pero ese cambio de mentalidad también tiene que llegar a la clase política y aquí por ejemplo el caso de Madrid que es donde estamos Carmena pone en marcha medidas hacer extinciones de tráfico y sabemos que la oposición el PP fundamentalmente que ha gobernado también pone todo tipo de de peros el comercio también pone todo tipo de pegas da la sensación que muchas veces no se mira el CO2 sino los votos gesto

Voz 13 25:22 es haciendo

Voz 0927 25:24 consiguiendo que la peatonalización significa

Voz 13 25:26 en una mejora de la calidad de vida y una mejora de la actividad comercial porque esta es la realidad la cruda realidad debió tengo la sensación de que cuando simplemente a medida saber resistencias pero cuando se pone en marcha la gente las disfruta Madrid es desde el punto de vista un muy muy buen ejemplo de decir lo que está claro es que la calidad del aire tiene que formar parte de nuestra de nuestra prioridad porque estamos hablando de nuestra salud de la salud de nuestros mayores tiene nuestros hijos pero lo que está claro es que esta tiene que ser una prioridad lo que a mi me gustaría que pasa es que hubiese una competición electoral para ver quién propone la medida más no más dura más de sentido común porque estamos hablando de de vida de calidad de vida Margaret Thatcher decía aquello de un hombre de cuarenta años que autobús es un fracasado bueno pues no yo creo que lo que tenemos que garantizar precisamente es que el fracaso es respirar aire contaminado el éxito es ganar nuestras calles con experiencias como la de Madrid como la súper islas en Barcelona

Voz 0927 26:28 bueno Lucas barrera es uno de los jóvenes integrante del Movimiento contra el cambio climático los que se manifestaban no se siguen manifestando la última vez el el viernes pasado por todo el mundo y nos ha dejado esta reflexión

Voz 0019 26:40 pues yo como joven creo que se debería de un transporte más sostenible que sobre todo se basarán en el transporte público y en el transporte de bicicletas patinetes pero una de las cosas que me echa para atrás lo el alto precio de transporte público yo creo que es la que abaratar costes sobretodo siquiera más accesible más rápido el transporte público no yo creo que sería una buena medida para animar a la gente a que en vez del coche cogiera el transporte público y sobre todo apostar por un modelo en el que la energía de su coche eléctrico sea renovable que no sea sólo energía de combustibles fósiles porque sino pasamos a unos coches eléctricos que al final acaban contaminando lo mismo porque la con la que se alimentan provienen de energía fósil porque no apostamos de una vez por todas a esta transición inmóvil la tengo mal los tiempos tenemos una emergencia climática ahí nos enfrentamos a una crisis que tenemos allí sino lo hacemos ahora quizá sea demasiado tarde es nuestro futuro está en juego

Voz 0927 27:34 bueno apunta bien no algunas cosas ya las ha dicho

Voz 13 27:37 bueno bueno bueno somos lo que apunta Juanes una cosa que yo la digo en algunas conferencias no es mío que somos la primera generación que era dividir el cambio climático lo vamos a vivir y sufrir somos la última que pueda hacer algo para evitar que los daños sean catastróficos porque es urgente es decir quién te diga que no es urgente está mintiendo o esta mañana cuando en la realidad dos hay que hay que apostar por el transporte público colectivo y compartido y eso significa financiar lo mejor es decir en este país digamos nadie discute la inversión en un kilómetro de AVE o un kilómetro la autopista pero todo el mundo discute la financiación del transporte público pues eso es un elemento que tenemos que tenemos que cambiar IB3 es que lo estamos planteando es que estamos marcando un objetivo para el dos mil treinta y cuatro por ciento de renovables en el mix eléctrico por tanto cuando cojamos un vehículo eléctrico recargado lo que haremos es recargarlos de energía renovable pero es que es más es que el vehículo eléctrico la agregación de las baterías y una gestión inteligente de las mismas nos puede permitir que Almazán hemos energía de origen renovable a las once al mediodía cuando tengamos mucho sol y que los coches eléctricos agregados pueda invertir energía a las siete de la tarde porque salido el sol y en este momento no tenemos generación y a la vez a las doce de la noche cuando baje el consumo puedan volver a cargar porque ahí en acción en este caso de orígenes

Voz 0927 28:55 la hablando de coches ya sé que no es solamente el coche pero la gente lo lo lo focaliza mucho en el coche dice ya pero es que ahora los coches eléctricos yo lo compraría pero es muy caro yo lo compraría pero tiene poca autonomía yo lo compraría pero resulta que para irme a cuatrocientos kilómetros tengo serios problemas porque no sé dónde voy a poder cargar el coche esto es un freno ahora hablamos de las fábricas Tin Tan viene de la industria del automóvil están tan importante estrés

Voz 13 29:21 a ver la industria automóvil es fundamental es el diez por ciento del PIB lo que no podemos hacer es ignorar nuestro principal sector industrial claro hay que afrontar el cambio liderarlo porque yo discutiendo con alguna gente que me explica ahí es cierto que en vehículo eléctrico tiene una carga de trabajo un treinta por ciento menos que en vehículo de combustión yo yo un texto que un vehículo tiene una carga de trabajo del cien por cien menos que me refiero es un escenario plausible es un escenario donde el vehículo asiático chino en particular te llegue con unos precios muy bajos tiene ese escenario una industria del automóvil en España no ha hecho los deberes está ahí y puede tener un problema muy serio donde el debate no es un treinta por ciento menos es es es una cosa mucho más gorda otra cosa que tú planteabas que es fundamental es precisamente el garantizar un desplazamiento medio largo con el vehículo eléctrico es que necesitamos esos puntos de recarga rápida hay ultrarrápida en Itínere precisamente para garantizar que eso es así y luego lo que tenemos que hacer son medidas que abaraten es decir yo creo que hay un elemento de producción que va abaratando el vehículo eléctrico los precios hoy unos en los que tenían teníamos tenemos ayudas están los elementos de fiscalidad que tenemos que implementar de en la línea de lo que plantaba Arturo de pero al lado de eso tenemos que ver qué medidas pueden abaratar el precio del del vehículo eléctrico y nosotros estamos planteando una que no hemos tenido tiempo pero que la que vamos a plantear esperemos no en los próximos cuatro años qué significa eso que la batería no tiene porque ser tuya tú puedes comprar la carrocería para que nos entendamos pero la bacteria puede ser de un agregador que te agrega baterías que hace un uso inteligente que es retribuido por el uso inteligente tenemos que era modelo de vehículo eléctrico compartido

Voz 0927 30:59 para terminar y estamos ya en campaña pero la campaña real empieza en unas en unas semanas crees que se van a retratar otros partidos con esto en lo que el Gobierno evidentemente a tomar una postura muy clara

Voz 13 31:11 yo espero que sea un tema de debate porque me gustaría que hablásemos en politicas no es decir creo que que que bueno yo aquí añadió una opinión ya incluso como catalán no me gustaría que hablásemos más de políticas en menos de banderas el debate territorial es verdad importante siempre lo ha sido en España lo va a continuar siendo ahora bien el cambio climático va fatal todo el planeta y Europa pero particularmente a los países del sur de Europa y particularmente a España dos no hay ningún país de nuestro entorno excepto Chipre Malta que tengan la dependencia energética que tenemos nosotros y por tanto lo que me parecería una algo fuera del sentido común es que la agenda sobre el cambio climático y la agenda sobre la transición energética no eran caras hemos somos ricos en sólo muy ricos no

Voz 0927 31:53 la hasta hace no mucho parecía que no pero somos muy ricos

Voz 13 31:57 en el horas de sol viento John biomasa y en ingenierías somos pobres de solemnidad pero pobres e en combustibles fósiles

Voz 0927 32:07 Joan Herrera director general de IDAE Instituto para la Diversificación y el Ahorro de energía muchísimas gracias seguiremos hablando de estos asuntos que nos interesan sobre todo nos preocupan gracias hasta la próxima Pedroches vaya más hasta la próxima

Voz 30 32:37 eh sí

Voz 32 32:53 eh

Voz 0927 33:13 también se podría callar la contaminación es verdad Nos vamos ahora

Voz 33 33:16 quieres ver acallar las preguntas y pero muro Buyo de ojeras

Voz 0927 33:34 Sonia buenos días buenos días Jesús cuéntanos ya las cosas que hayan encontrado las redes comentarios

Voz 0133 33:38 pues todavía siguen llegando comentarios de la entrevista donde desmentidos los beneficios el colágeno en este caso Miquel PR comentaba lo siguiente Gracias a esa entrevista he conseguido que mi madre deje de comprarlo es triste que desde los centros de salud nos informe de estas cosas a las personas mayores que son tan vulnerables a estos engaños

Voz 0927 33:56 los no beneficios del colágeno

Voz 0133 33:59 así que él no estaba la creces a nosotros y nosotros vamos a él por confiar en nosotros mucho

Voz 0927 34:03 las gracias por supuesto

Voz 0133 34:04 más comentarios en cuanto el primer y tímido acuerdo para reducir el vertido de plásticos en el mar los usuarios comentaron que lo mejor sería prohibir su fabricación aunque también dijeron que parece un plan ambicioso pero que falta mucho para que se ponga en marcha Por último respecto a la entrevista en el programa anterior sobre los engaños en las llamadas telefónicas por parte de empresas María Martínez confesó que a ella le ha pasado alguna vez

Voz 0927 34:27 muchísima gente lamentablemente la encuesta que planteamos esta semana

Voz 0133 34:31 cómo piensas contribuir a una movilidad sostenible en tu ciudad dejando el coche comprando un eléctrico o híbrido coche compartido o más transporte público

Voz 0927 34:40 ya está en nuestra web así que podéis votar Il que planteábamos la semana pasada los resultados

Voz 0133 34:45 crees que los gobiernos hacen todo lo posible para evitar subidas de la luz la mayoría los oyentes lo tiene claro el noventa por ciento de los que han votado piensan que ninguno ha hecho nada para evitar las constantes subidas de la luz tan solo el nueve por ciento cree que el PSOE si ha hecho algo Ina Die ha votado el PP en total han votado doscientas sesenta y ocho personas

Voz 0927 35:05 nadie piensa que el PP Nagin nadie votado por el bueno pues venga nos vamos a las a las web

Voz 0133 35:16 los días o Laura uno los puedes explicar que que este proyecto

Voz 0442 35:23 pues sí sí a compartir una ONG que distribuye productos de primera necesidad y lo que recibe de las empresas y que son distribuidos en una red de casi trescientas ONGs que trabajan con personas en exclusión social

Voz 0133 35:38 sí qué tipo de de productos exactamente soy son los que repartís

Voz 0442 35:42 pues nosotros trabajamos tenemos siempre en la cabeza las palabras todo lo necesario para una vida digna sí que somos conscientes de que los alimentos el Banco de Alimentos funciona muy bien y entonces ese ese campo digamos a lo dejamos a ellos no no trabajamos cornada de alimentación pero sí que somos conscientes de que las necesidades no sólo acaban con la alimentación sino que poderse lavar el pelo nos dientes la ropa Libia el poder limpiar tu caja sólo son útiles de primera necesidad y son productos que todos necesitamos que si nos ponemos a pensar está bañada que que esto que hemos hecho desde que las hemos levantado pues ahí es donde pisado muchos productos que damos por hecho que están ahí pero que hay mucha gente que no tiene acceso a ellos como la pasta de dientes un pub o incluso la casa para ponerte en casa

Voz 0133 36:37 ahí puede colaborar con este proyecto

Voz 0442 36:41 pues nosotros trabajamos empresas donantes es decir todos las empresas que tengan productos que sean excedentes como cambio de logo o pues que haya habido algún problema en el envase o que Craven sencillamente se hayan producido pero no se vayan a vender con todas eh precios son con las que tras bajamos por otra parte con todas las ONGs que trabajen con personas en exclusión desde casa de acogida hasta parroquias que hacen reparto en albergues en casas donde van a los niños que por lo que sea no no pueden estar Corpus padre sino que sea y luego también con particulares nosotros lo que tenemos son embajadores Solidarias es decir personas que como nosotros estamos en Madrid lo que más queremos hacer caso a las ONGs de Madrid pero llegamos a la zona de toda España entonces los los particulares lo que no es ayudarles en sus provincias de puedan hacer eh que puedan ser el contacto de acompaña PIB en su provincia ir pues allí el trabajar con las ONGs en la provincia ver las necesidades que tienen para hacerlos llegar estos productos

Voz 0133 37:51 cuántas empresas aproximadamente participan con vosotros

Voz 0442 37:54 pues m Jackson consistía en empresa donante ir más de trescientas ONGs con las que con las que trabajamos

Voz 0133 38:03 los particulares como contribuyen

Voz 0442 38:05 siempre estamos dispuestos a cualquier colaboración es decir si alguien en particular quisiera hacer alguna dadas eh ayuda en concreto o que tenga alguna idea nosotros he estado súper abiertos aquel a poder colaborar con con quién con quién el que era ICO la idea que surja

Voz 0133 38:24 pues muchas gracias Claudia y fundadora de a compartir

Voz 0927 38:28 a vosotros hasta por perderte

Voz 0927 39:38 bueno hablamos ya de una sección que retrata a compañeros famosos humoristas artistas como son como consumidores atentos hoy Pepa Bueno serconsumidor Angelita es la mano derecha y repita el juramento

Voz 37 39:55 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar

Voz 1727 39:59 la verdad

Voz 37 40:00 toda la verdad y nada más que la verdad sí

Voz 13 40:02 un hombre Pepa Bueno

Voz 15 40:05 te va muy buenos días buenos días y un placer que estés aquí en en esta sección sin mala uva y en SER Consumidor española de bien por su puesto española irme bien vale lo digo porque lo de las armas ya no lo plantearemos pero aquí sólo ya viene españoles de bien

Voz 1727 40:19 es que yo solo me relaciono ya con gente bien por eso he venido a verte me venga empezamos el Ted y vamos vamos cuántas veces has pedido lo que reclamaciones ahora menos cuando joven era muy Herrera e en Renfe

Voz 14 40:31 doscientas setenta y seis reclamaciones presenté mientras estudiaba

Voz 15 40:34 en la carrera Bates el récord de toda la gente que ha pasado escribió el director gerente un huevo talla L pesa entre cuarenta y cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta cincuenta y sesenta te miras más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar

Voz 1727 40:51 no miro porque compró muy sano e yo como muy sano

Voz 15 40:55 no te han cobrado un plato en la factura de un restaurante

Voz 0927 40:58 qué haces lo dices o

Voz 15 41:00 te haces un poquito la lo lo digo por supuesto coges fruta en la tienda con guantes o sin ellos con guantes siempre el pecado gastronómico que te das de vez en cuando me gustaba mucho el chocolate Colacao en Esquire no pero no ese chocolate el chocolate chocolate chocolate de verdad chocolate de verdad gazpacho salmorejo Puy los dos soy es lo único que sé cocinar en condiciones no ropa de marca o locos o combinan bueno combinan convino como todo el mundo cuando compre ropa mira si es de tinte oscila puedes lavar en casa o no miro mucho si lo puedo lavar en casa así compras productos falsificados imitaciones aunque sólo sea alguno pero no suelo no alguna vez me han colado eh sí pero si me ha pasado eso también te llevas cosas de las habitaciones de los hoteles aunque sean poquitas pequeñitas llevarme Messi conscientemente

Voz 1727 41:47 a veces un cepillo un peine si estamos si alguna crema que me ha gustado de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica duelo del operador de telefonía yo soy muy incrédula conmigo pueden hacer lo que quieran porque si es si soy un desastre para los papeles para estar atenta a esas cosas y ahora no mi no nada nada

Voz 15 42:06 cuando te llama algún comercio al por teléfono para ofrecerte algo cuelgas directamente le atiende atiende es mucho poco me pongan de muy mal humor y tengo que pensar que ese pobre hombre mujer está trabajando porque me pongo de muy mal humor me parece una invasión comprar por Internet compre por Internet y te sientas segura si sabes la comisión que te cobra el banco por las teles detrás que llevas en la cartera no no cuando te piden el DNI cuando pagas con tarjeta poner mala cara o te o te gusta como medida de seguridad entiendo que es una medida de seguridad comiendo con tu pareja guasa Pegaso dejas el móvil dejó para utilizarlo vamos a ver esto

Voz 1727 42:44 vende si es un día entre semana tengo programa al día siguiente la hora de la cena es la hora en la que estamos confirmando confirmando practicamente el problema el día siguiente

Voz 13 42:54 no soporto su cara de Charlene

Voz 1727 42:57 mucha paciencia nuestra relación que está en fin de semana sino trabajo por supuesto no me suena suena

Voz 15 43:03 eso cuánto hace que no renegocien la tarifa de teléfono

Voz 1727 43:06 uy no te digo que soy muy blanda

Voz 15 43:09 sí sí cada cuánto cambian las claves del teléfono de la tarjeta de crédito o del ordenador por seguridad

Voz 1727 43:15 cuando no me queda más remedio

Voz 15 43:18 ha ido alguna vez alguna psicoterapia

Voz 1727 43:21 recurrir expresamente que yo sepa no quiso siquiera eh yo le llamo métodos no científicos vale métodos no científicos supongo a lo largo de actividad inevitablemente en algún momento se recicla es botes voces

Voz 15 43:33 el papel vidrio todo aunque leamos con esfuerzo

Voz 1727 43:36 no siempre bien no sólo tenemos que recordar pero reciclados

Voz 15 43:40 imagínate te dan un café frío en un restaurante en una cafetería permites que te lo caliente en el microondas o exige es que te pongan uno nuevo permito que me lo calienta en el microondas lo primero

Voz 1727 43:50 te te viene a la cabeza que te parece muy

Voz 13 43:53 claro carísimo muchas cosas

Voz 1727 43:56 pues por ejemplo en España la alta velocidad es imposible que una familia pueda permitirse viajar en alta velocidad esa sesión algo que se me viene a la cabeza como muy caro

Voz 15 44:05 y ahora cuéntanos un secreto para terminar para estar tan despiertas desde tan temprano al frente del Hoy por hoy cuál es el desayuno ideal tu desayuno y de motivación

Voz 38 44:16 porque la ilusión y la motivación mueve montañas yo desayuno

Voz 1727 44:19 no fruta abundantemente tostadas a quizá jamón no siempre pero quizá jamón y luego o café algún desayuno a las tres y cuarto de la mañana desayuno por su sitio

Voz 15 44:32 Pepa Bueno directora del Hoy por Hoy un placer te seguimos escuchando un beso

Voz 0927 45:37 y aquí están los mejores Eugenio Ribó en muy buenos días muy buenos días encantado presidente de la Asociación Española de derecho de consumo y enhorabuena por ese congreso que habéis tenido hace poco claros habría puesto las botas analizando fraudes a los consumidores es que parecía que esto no se acaba ahí está gano cada vez más eh podríamos hacer un programa entero la mayoría de los días sólo con temas de los oyentes eh pero bueno sin duda hay otras muchas cosas Vega primer caso

Voz 10 46:00 te oyente quiso comprar un libro en una plataforma no funcionó bien se quejó y ahí empiezan los problemas

Voz 13 46:06 hace un par de semanas me interesó un libro de la Plata

Voz 16 46:08 forma todo colección punto net dedo como suelo siempre reserva que compraron libro con un envío convencional hasta ahora me habían llegado todos los pedidos pero visto si no y como no me llegó pues la valoración que diga la compraventa fue desfavorable y es aquí cuando empieza el ataque primero por parte del vendedor que le extraña que no me haya llegado el libro que es responsabilidad mía haber elegido esa forma de pago a esto le contesto que si alguien no está contento con el servicio pues lo valora mal punto yo no tengo el producto así que le que gustado estas me devuelva el importe de libro no los gastos de envío ir quito la valoración la segunda intimidación la recibo por un responsable de la plataforma de compraventa les comentó que si el comprador me enseña etiqueta envío de correos soy capaz de rectificar pues nada esto no es mío al haber elegido esa forma envío sin garantías que piel más fina tienen alguna

Voz 0594 47:03 hombre que si no nos lo cuenta es que nuestro oyentes para creérselo iban a recordar el nombre todo colección de creo recordar que hay dos dos cosas clarísima efectivamente la responsabilidad de la empresa emisora la devolución del libro de las cantidades debe ser de modo inmediato exige la norma también que sin demora en caso de que no pueda cumplirse devolución del doble de las cantidades por supuesto que tiene todo el derecho del mundo y más nuestro oyente a poner la que o expresar su disconformidad sin ningún tipo de coacción

Voz 18 47:33 sólo faltaba eh sólo faltaba efectivamente

Voz 10 47:36 Carlos García Nos cuenta en septiembre me cambié de Compañía de Luz de Gas Natural Fenosa a Naturhouse Iberia comercializadora del mercado libre desde entonces no me pasa ninguna factura ni me leen el contador y me dicen que espere pero me parecen ya muchos meses

Voz 0927 47:53 puede retrasar el pueden retrasar los recibos tanto que luego se los acumulen ya hemos tratado este este caso veces

Voz 0594 47:59 pues una vez más tendremos que recordarlo la lectura una lectura puntual porque sino no cabrá la exigencia al consumidor de una cantidad acumulada que se le puede reclamar Revólver ah y además hay que recordar una cosa más señala la norma en concreto en este caso el Real Decreto mil ciento veinticinco que sólo se podrán pasar al cobro las cantidades correspondientes a la última anualidad

Voz 10 48:20 este oyente lleva años peleando por una factura que pagó y cree que le han incluido en una lista de morosos

Voz 43 48:27 la gente de Orange supuestamente yo le dio una factura que tengo pruebas que parado pero aun así he descubierto que esta gente me han puesto en la lista de impago como moroso al más que fueron ellos los que cumplieron el contrato tuvieron seis meses cobrando me unos factura de un servicio que yo no me he prestado precisamente por eso me vida baja aún así quedó la última factura la cual pague pero yo debido esa factura pues me has puesto en una lista de morosos qué puedo hacer

Voz 0927 48:56 qué puede hacer porque este caso es bastante habitual pagado o nadie me dice exactamente cuál es la deuda que tengo ahí siguen erre que erre porque muchos acaban pagando aunque no sepan ni de que Snowden aunque hayan pagado ya anteriormente

Voz 0594 49:08 sin duda nos enfrentamos muchas veces ante lo que es una reclamación clásico activa usuario acaba pagando ya no por que reconozca la deuda que reconozca en una obligación sino simplemente por el hecho de quitarse de encima el problema por el hecho de no aparecer en la lista de de solvencia patrimonial una lista de morosos pasos a seguir dos muy claras y muy sencillo primer paso ejercitarlo que se llama el derecho de acceso en qué consiste pues un formulario a rellenar en un minuto se descarga de la Agencia de Protección de Datos y se dirige al titular del fichero y conejo educamos a obtener la información concreta y precisa de qué datos nuestro han sido incluidos en el fichero de comedia matrimonial que la empresa tendrá obligación de facilitar no no en un plazo brevísimo en diez días segundo paso una vez tal hemos si está muy incluidos y por qué por qué razón ahí ya procederá que si la inclusión en el fichero es indebida la solicitud de una indemnización por los daños y perjuicios y aquí les vamos a decir a nuestros oyentes que el Tribunal Supremo se viene moviendo en un horquilla en torno a los seis mil doce mil euros por la inclusión indebida en ficheros de sorbete genial que es un tema mucho más serio de lo que se creen en ocasiones de estas empresas de telefonía

Voz 10 50:20 dice una reserva de un apartamento en Madrid a través de buque cuando llegamos nos dicen que se rompió una escalera hay que no es acomodaran en otro apartamento no nos gustó lo que nos ofrecieron y entonces nos dijeron que tendríamos que esperar para devolvernos el dinero que habíamos pagado han pasado varias semanas y seguimos esperando la devolución encima las llamadas son a EEUU que son caras que puedo hacer

Voz 0594 50:44 para empezar no perder el tiempo ni el dinero en una sola llamada mal dejar constancia por escrito través de correo electrónico irnos al Juzgado de Primera Instancia reclamar la cuantía que hemos pagado indebidamente sabiendo que si que si el importe abonado en enfriado mil euros no vamos a tener que pagar abogado ni procurador crecimiento será totalmente gratuito qué es lo que tiene derecho nuestro usuario pues tiene derecho en primer lugar a la devolución íntegra de todas las cantidades y además se hubiera tenido que afrontar un coste mayor por un segunda alojamiento como consecuencia de esa situación de verse de es protegido desde moverse de valido de cualquier tipo de en el que poder pernoctar también tendrá derecho a la diferencia económica entre lo que él pagó por la reserva oficial lo que finalmente le costó el segundo alojamiento