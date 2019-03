Sucedió una Noche: "Detectives, césares y un monstruo que da risa" (24/03/2019)

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

saludos y bienvenidos otra semana sus hoy vamos a tener por aquí dos Cesare romanos Julio César Girón detectives privados muy cinematográficos Philip Marlowe y mostró vuelto la vida que no da miedo sino res charlaremos con el director Koldo Serra tendremos nuestro juego de las películas música de cine todo ello con el deseo de que paséis un rato entretenido escuchando historias son cine clase en este programa cada segundo cuenta Hinault perdemos ni uno más encendidos el proyector y las metemos en materia

Voz 9 01:28 ya está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 10 01:37 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las es perfecta

Voz 4 01:48 la película de TCM de todas las películas que emite el canal esta semana apostamos por un drama histórico dirigido por Joseph Mankiewicz en mil novecientos cincuenta y tres Julio César

Voz 9 02:02 el INSS un adivino que advierte que te guarde desde Los idus de marzo es un visionario dejemos

Voz 0544 02:10 César no hizo caso de las advertencias de la y poco después moría asesinado a manos de Bruto Casio y otros patricios que se oponían a su ambición de coronarse emperador

Voz 0684 02:20 no pretendo ser el Olimpo confesa no está bruto arrodillado en vano hablado humanos por mí

Voz 0544 02:39 ese es el corazón del relato que William Shakespeare escribió a finales del siglo XVI una de sus grandes tragedias históricas

Voz 12 02:46 cuántos siglos verán representar esta sublimes Tena en lenguas y naciones que aún están por nacer cuántas veces se verá morir a César sobre el tablado y cuántas veces Vega seguirá de nosotros que fuimos hombres que dieron la libertad a su patria

Voz 0544 03:01 en mil novecientos cincuenta y tres Joseph Mankiewicz uno de los directores que mejor supo manejar la palabra en el cine lo llevó a las pantallas Mankiewicz había ganado cuatro oscars gracias a cartas a tres esposas Ia Eva al desnudo lleno de prestigio decidió abordar su gran pasión el teatro clásico con una obra que habla de la tiranía la lucha por la libertad y el honor

Voz 12 03:23 pues el honor es el tema de mi relato ignoro lo que pensáis todos acerca de esta vida por lo que a mí respecta escogería la muerte antes que arrastrar Mi vida bajo el terror de un semejante vía

Voz 0544 03:33 Mankiewicz conservó el texto de la tragedia original de Shakespeare que se convierte en una auténtica música en boca de grandes actores como Luis gen o James Mason

Voz 12 03:42 los sublevados contra el espíritu de Hesse ardiendo el espíritu del hombre no hay sangre si pudiésemos inmolarse el espíritu de César y no desmembrar a César pero tiene que verter Susan ahora bien démosle con valor pero sin saña alguno cortemos Le como manjar grato a los dioses no como cadáver que sea roja los perros

Voz 0544 04:00 James Mason da vida a bruto el magnicidio a que se debate entre el deber patriótico como ciudadano y el amor que siente por César Casio otro de los conspiradores está interpretado por uno de los mejores actores expidió de todos los tiempos el gran John Gill

Voz 9 04:15 no permitas que habia yo del funeral no sabes lo que estás haciendo no podría conmover a la multitud

Voz 12 04:20 cada temas casi yo esconde el primero desde la tribuna los motivos que nos han móvil

Voz 0544 04:27 de los escenarios británicos también provenía el actor inicialmente elegido para hacer de Marco Antonio Paul Scofield pero Mankiewicz había quedado deslumbrado con Marlon Brando en Viva Zapata y Un tranvía llamado deseo ir en contra de casi todos decidió apostar por él

Voz 0684 04:43 Conrad el cadáver de César Lloyd con respeto la apología de sus glorias que con nuestro beneplácito va a pronunciar Marco Antolin suplico que nadie siga mis pasos quedaos aquí hasta que Antonio haya hablado

Voz 0544 04:56 Brando no poseía el genuino acento inglés que los más puristas exigían para el personaje pero dotó a su Marco Antonio dio una gran fuerza hay tensión oírle recitar los versos de Shakespeare sigue poniendo la piel de gallina

Voz 13 05:09 el de esos entonces esto nada más que decir dorado Rice de tema que en Les pues a raiz de agente Jack productor exento suave y eso no

Voz 0544 05:24 el discurso que pronuncia en las escalinatas mostrando el cadáver de César al pueblo romano constituye uno de los momentos cumbre de la interpretación dramática en el cine

Voz 0684 05:33 era mi amigo para mí leal sincero

Voz 9 05:36 pero bruto dice que era ambicioso bruto es un nombre

Voz 0684 05:40 el rap infinitos cautivos trajo a Roma cuyos rescates llenaron el foro público era Expo ambición empezar sin embargo grupo dice era ambicioso grupo es un hombre honrado

Voz 0544 05:52 Marco Antonio comienza su discurso parece que está al lado de los conspiradores pero poco a poco con su retórica va cambiando el ánimo del pueblo hasta convencerlo de que son unos asesinos se ha cometido una injusticia

Voz 0684 06:05 sí por aquí penetró el acero me becario casi la brecha que abrió el malvado casi por esta penetró la espada de mus llamado bruto y al retirar su Malpica cero ver como la Jancker impetuosa en pos del como para asegurarse de si era uno grupo el que con tal saña brillan las Juanita bruto como sabéis era el ángel de arresto buscamos volvió Gescon cae ternura les amaba ese pues golpe más

Voz 0544 06:29 Brando consiguió por su interpretación su tercera candidatura al Oscar como mejor actor también fue nominada la música de todo un especialista en películas de romanos como era el compositor micros roza que se permitió un guiños expiró tirano al poner en boca de un esclavo una canción popular de la época isabelino similar a las que sonaban en las representaciones del Bardo de Stratford puede

Voz 9 06:52 sabes que tus ojos mientras yo ofrecerme una o dos tonadas sí sí ya sé que Pla

Voz 14 06:57 me place muchacho de molesto pero tienes buena voluntad es mi deber señor

Voz 15 07:03 no no hay no

Voz 3 07:17 así

Voz 16 07:20 sí soy yo

Voz 3 07:23 no

Voz 17 07:28 sin

Voz 3 07:33 no

Voz 4 07:34 ya además de Julio César TCM emite la semana que viene casi cien películas nosotros cogemos cuatro de ellas Retamosa que descubra hay sus títulos con nuestro juego

Voz 18 07:43 nosotros somos la banda varón el que conduce Clay yo soy con mi mujer Blind

Voz 9 07:47 Mi Parquer el chico oigan no tengan miedo

Voz 18 07:50 ustedes casan policías ni cosas por el estilo

Voz 9 07:53 usted que son personas normales como nosotros si sospecho que habrán leído algo sobre nosotros

Voz 19 08:25 hombre es ahora por el momento Reinaldo Arenas escritor cubano exiliado vivo en Nueva York no estoy religioso estuve homosexual estoy anticastrista eso quiere decir que yo creo que reúne todas las condiciones para que no se publiquen un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo

Voz 9 09:14 qué pasó cuándo volviste no funciona

Voz 22 09:17 la Jaro que si gana si talento para eso pero la Cámara las cámaras no sabe mentir la pantalla es un espejo cruel te Dios nos proteja de una cosa llamada primer Pla

Voz 23 09:31 no

Voz 26 10:09 en hijos de tu tu padre mi padrino John Cameron y lo sabía porque cola porque el Estatuto del culo conocido gente así toda la tutoría Santo donde va a Sardón apunta Alba Notivoli pupilla de que es pasarelas putos

Voz 3 10:26 eh la que ha es que

Voz 27 10:40 eh

Voz 28 10:44 es muy buen

Voz 4 11:05 ahora para que se de dudas y tengáis cuantas habéis acertado os doy las soluciones la primera era muy fácil Bonnie Clyde el clásico de Arthur Penn con música de flotan escritos en las la Javier Bardem hablaba con acento cubano en Antes que anochezca la película de Julian Schnabel que le valió su primera candidatura al Oscar en el año dos mil uno de su banda sonora oíamos un tema de la sonora matan en la tercera película Geraldine Page se quejaba ante Paul Newman del drama de las actrices mayores Dulce pájaro de juventud de Richard Brooks es el diálogo sonaba un estándar orquestal de su banda sonora Bill White wonderful hubo terminábamos con la más difícil una película británica titulada redención del año dos mil once en la que Peter Mullan interpretaba a un tipo alcohólico hoy autodestructor

Voz 29 11:54 tuvo que conocía una mujer muy religiosa interpretada por Olivia Colman ahora de Oscar este año por la favorita esta película Redención suena la canción que todavía escuchamos de fondo hoy western grupo británico The Nation cursos

Voz 30 12:10 F M L

Voz 4 12:11 Vine que ya temía

Voz 0544 12:16 dale un título enciclopedia el próximo martes veintiséis Se cumplen sesenta años de la muerte del escritor Raymond Chandler uno de los padres de la literatura negra norteamericana por eso el capítulo de hoy de nuestra Enciclopedia está de de

Voz 31 12:33 casado a este escritor y sobre todo a su personaje más emblemático me llamarlo desde este Poli detective

Voz 32 12:45 Philip Marlowe

Voz 4 12:46 ahora no habría existido de no ser por la afición de Chandler a la bebida

Voz 31 12:50 ay Señor no ha llegado a tal como se fue ayer por temo que tarda

Voz 4 12:56 estamos en mil novecientos treinta y dos en las oficinas de una importante compañía petrolera en lo sabe

Voz 21 13:03 hombre

Voz 33 13:05 convino pero yo el ambiente niños esta zona

Voz 4 13:09 Chandler ejecutivo de la empresa vuelve a llegar borracho al trabajo a pesar de que durante muchos años ha sido un hombre eficiente leal a la compañía los jefes no tienen más remedio que tomar una decisión

Voz 9 13:20 mira a Raymond la situación se acompañando puede permitirse el lujo de tener en su staff directivo alguien como insostenible

Voz 4 13:32 despedido de su trabajo Chandler coge su coche y se traslada con su mujer Asia también ha decidido comenzar una nueva vida dedicándose aquello que de verdad le gusta y que hasta entonces no había sido más que una afición Tour al principio malvivían vendiendo algunos relatos para los Pool las revistas de kiosco pero en mil novecientos treinta y ocho en a los cincuenta años de edad empezó a escribir su primera no

Voz 9 13:57 eran cerca de las once de la mañana a mediados de octubre

Voz 4 14:00 un relato policiaco contado en primera persona por el detective protagonista había nacido Philip Marlowe

Voz 23 14:12 y Chandler detestaba a los agentes

Voz 4 14:15 tienes aristocráticos de las novelas de Agatha Christie a diferencia de ellos su protagonista sería un hombre de la calle por sombrero ultraje un revólver y nada más mientras que los detectives de educativos pensaban y analizaban Marlou actuaba Tech mi trabajo explica su trabajo en efecto era hablar hola gente pero tenía una habilidad especial para verse involucrado en los casos que investiga

Voz 9 14:40 sí hacer un par de cosas

Voz 35 14:43 cumplir mis promesas seguida un tío que camine hacia atrás tras donde se que me esperan problemas

Voz 0544 14:50 eso es lo que hago gano cien dólares diarios

Voz 35 14:52 no seré cómplice me impresiona de su biografía no sabemos demasiado

Voz 36 14:56 hábleme de usted señor bueno la verdad es que no hay mucho que contar tengo cuarenta años y fui a la escuela superior

Voz 4 15:03 es que en sus novelas Chandler no da demasiados datos merecen un par de noches de visita en teoría se dedica a lo suyo únicamente por dinero cobró veinticinco diarios más los casi en su tarifa aumenta película película pero en realidad no es el dinero lo que le importa cuando acepta un caso es casi siempre porque le ha cogido cariño alguno de sus implicados Marlou parece un detective son cínico pero en el fondo es un idealista Aaiún seductor

Voz 36 15:32 te monta pues no yo hice lo que pude no es que posiblemente ya lo sabe gracias

Voz 4 15:40 como su creador casi nunca dice no a una copa como te gusta

Voz 36 15:45 eso

Voz 4 15:46 tiene un código moral muy estricto y nunca traicionan y a sus amigos ni a sus clientes

Voz 36 15:51 sigue sin querer contar mi padre le ha pedido que haga no sin su permiso ni siquiera si está relacionado con carmín

Voz 4 15:57 quizá por todo ello no nada precisamente en la abundancia

Voz 14 15:59 sí yo creo que encumbrado en lo más alto absorbente por su despacho guapa días

Voz 37 16:06 en podría esta oficina cochambroso comprendí que jamás de

Voz 4 16:09 haberlo contratado Marlou muestra siempre su desencanto por el mundo y la sociedad que le ha tocado vivir no usa en exceso la violencia sólo cuando es estrictamente necesario

Voz 36 16:18 tenga calma abofeteó muy bien a estas horas de la noche

Voz 4 16:21 uno de los aspectos más controvertidos de su personalidad es su relación con las mujeres casos pero a diferencia de otros héroes policiacos Marlou casi nunca se mete en aventuras sentimentales y algunos estudioso llegaron a decir en su día que el detective podría ser

Voz 35 16:39 sexual quieres que te prepare soplara para pasar la noche pues verás más olido necesitó algo más quieres dormir en mi cama y como si quisiera salir

Voz 4 16:48 pasó de esas especulaciones en sus últimas novelas Chandler hizo que el personaje tuviera relaciones sexuales muy explícitas es más última play back Marlowe se casaba

Voz 31 17:00 no estamos en México debido alucinógeno me despierte Los Ángeles con la mujer de mis alucinaciones cortinas

Voz 4 17:11 la habilidad para los diálogos de Raymond Chandler hizo que muy pronto el cine se fijara en él como guionista estuvo en nómina de la Paramount colaboró con Billy Wilder en el guión de perdición Extraños en un tren de Hitchcock pero de Hollywood se marchó escaldado

Voz 9 17:25 odio que me quiso participar

Voz 4 17:28 es la adaptación de sus novelas a la pantalla aunque alguna vez dijo que quién mejor hubiera interpretado a Marlowe habría sido Cary Grant

Voz 29 17:35 naciendo Bell añadía Humphrey Bogart era la mejor opción margen

Voz 36 17:40 pero no veo por qué tiene que hacerse el listo señalarlo no me gustan sus modales también no me enloquecen lo suyo sino he pedido esta entrevista me tiene sin cuidado que no les guste el mismo dale siquiera me gustan a mí me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome las OPA contenedor

Voz 29 17:54 bogar lo interpretó en la película El sueño eterno en total ha habido nueve adaptaciones a la pantalla de las novelas de Marlon siete actores Le han prestado su rostro

Voz 14 18:02 soy un detective privado tengo mi propia agencia en esta foto lo estoy bien parecido

Voz 4 18:08 siete actores para nueve películas y es que uno de ellos repitió Robert Mitchum y también está la película La Dama del Lago que no mostraba ningún protagonista ya quemar

Voz 29 18:17 Löw era la cámara lo quemarlo o veía era lo que la cámara filmaba

Voz 4 18:21 pero vayamos por partes el primero de la ley

Voz 29 18:24 esta fue Dick Powell en la película de mil novecientos cuarenta y cuatro Historia de un detective de Edward Dimitri he visto su nombre

Voz 9 18:31 en la placa bajo sí

Voz 31 18:33 es su vida verle ustedes detective no se quiero que busque a una persona la oficina está cerrada pases por aquí mañana ya hablaremos he buscado donde trabajaba pero no

Voz 4 18:46 contra esta bien pero la puesta de largo del personaje la pantalla llegó dos años después con el sueño eterno uno de los grandes clásicos del cine negro cuentan que durante el rodaje el director Howard Hawks envió un telegrama a

Voz 38 19:00 el problema actual el argumento esto quisiera saber quién mata al personaje y el escritor contestó pues esto imposible stock George está en la playa el el momento del crimen

Voz 29 19:11 es que no sólo eran algunos espectadores los que se perdían en el intrincado argumento del sueño eterno también el director no estaba claro quién y cómo mataban a tal cual personajes

Voz 36 19:22 Curry alguna idea amigo una o dos alguien disparó contra Gay que derogar Iker disparó contra alguien que huyó o tenía voy para cenar y lo descuartizó en el salón no ninguna de ellas me satisface

Voz 4 19:31 Elliot Wall interpretó a Marlowe en la película un largo adiós dirigida en mil novecientos setenta y tres por Robert Altman que el que fuera marido de Barbra Streisand muy popular en esos años daba vida a un detective menos duro que el de Bogart más irónico y divertido donde estuvo anoche

Voz 14 19:47 eh ahora yo debo preguntar de qué se trata y el medirá calles el que pregunta aquí soy yo si así es sólo conteste a las preguntas adonde fue anoche si supiera por qué quieren saberlo tal vez podría acordarme

Voz 4 19:59 James Garner Le puso el rostro en Marlou detective muy privado en la que también hacía un papelito Bruce Lee

Voz 14 20:05 señor Omar no den que prueba ya veo que es usted un hombre muy claro pues está usted equivocado soy un hombre serbio ese perchero ha pertenecido al mi familia durante varias generaciones le gustaría ver a usted lo dejó claro

Voz 29 20:25 si Robert Mitchum como decíamos es el único actor que le ha interpretado en dos ocasiones en Adiós muñeca de mil novecientos setenta y cinco y en detective privado estrenada en mil novecientos setenta y ocho

Voz 40 20:36 esa gente liquidado Antoni Rey a la señora Floriano porque me cuenta todo esto porque voy a subir a bordo desembarco y a llamar a mal hoy conmigo siempre siento que no saldré vivo de allí sino como

Voz 4 20:46 el último actor que hasta la fecha interpretado a Philip Marlowe es James Kahn en una película para televisión titulada pude el Springs que dirigió Rafael son en mil novecientos noventa y ocho y que adaptaba la última aventura del detective que quedó incompleta por la muerte del director en ella como contábamos antes Marlowe se casaba con una rica heredera técnicas

Voz 31 21:08 quiere echar un vistazo a las invitaciones para la recepción por favor mi marido Philip Marlowe qué tal

Voz 27 21:16 y y

Voz 41 21:20 pues no puedo no puedo ahora en primero y no se me ocurre nada para Ci y además me ha acabado el whisky sale a por una botella

Voz 4 21:31 desde que se quedó viudo Chandler vivió sus últimos años entre homenajes alcohol y mujeres que trataban de quedarse con su herencia murió el veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve víctima de una pulmonía su máquina de escribir quedaba a medio camino esa nueva aventura pude el Sprins en la que el detective se casaba de haber pido Chandler habría demostrado al fin que aquel tipo duro cínico y de apariencia desencantada era como muchos sospechaban todo un sentimental

Voz 42 22:21 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de su vida este Casablanca toda vivida Estados esperando decir

Voz 0544 22:33 desde hace unas semanas se puede ver en los cines setenta Bin Laden una película de atracos protagonizada por Emma Suárez Nathalie Poza y Hugo Silva entre otros nosotros hemos charlado con subdirector el bilbaíno Koldo Serra desde Phil de las películas de este género de su carrera como realizador Koldo Serra ha dirigido largometrajes como Bosque de sombras y Guernica será uno de los responsables de la segunda temporada de la casa de papel

Voz 43 22:58 ah sí

Voz 45 23:07 no general sobre fan del en general ya del dato era Kors también

Voz 0684 23:12 ah vale

Voz 45 23:20 no trámite te voto Mi peligró atracos favorita que tratar de Despres Rosso no sé si bueno hay muchas pero me gustan dársenas Keane quizá bajen los que

Voz 18 23:31 entonces Santa Agueda de mi corazón taca ta y si son dramas tal barrio hasta el atraco más

Voz 45 23:41 todo el Moncloa en plan plan ocultó la verdad que disfrutó mucho con ellos que tenemos

Voz 46 23:46 un número indeterminado de sospechosos no sabemos cuánto re

Voz 0544 23:51 casi un millón de espectadores

Voz 46 23:52 si no se ve una mierda así que estoy muy ocupado

Voz 45 23:55 sí la película mientras hago en dos mil quince estoy entre los setenta y los ochenta tiene un tono por un lado que a veces siendo un poco la comedia o como para quitarle en puede tensionar Basulto al menos de quinientos segundo acordado

Voz 0684 24:07 puntos de venta abajo de más valor las no valor coño pero tengo que citar todo si queda algo atrás cuchara Tuta Calderón puerto

Voz 45 24:14 claro es el thriller más clásico del mundo no se decir con referentes como ha hablado antes de Don Siegel o volumen y compañía pero pero sí es cierto que tiene algo de ochenta mismo la película Hay algo de costumbrismo muy muy español que que nace como muy cercana hizo creo que funcionamos

Voz 47 24:30 a ser un atraco Conrad no tenía que son un atraco

Voz 45 24:36 era buscar un como de un tono y un entorno que el público pudiera identificarnos a veces pero creo que pecamos intentar imitar películas americanas o películas otras latitudes y muchas veces eso no hace más que generar cierta distancia emocional con el espectador yo creo que justamente es la gran baza es contar algo que el público pueda identificar que pueda reconocer como la sucursal de la sucursal de del barrio donde vive su abuela quiero

Voz 4 24:58 con camisetas Linares de un botín de cuatrocientos mil pavos en la dimensión así es como llamáis a los billetes de quinientos

Voz 45 25:06 los dos atracadores que no tienen nada pues como digo que ver por unos atracadores sofisticados que pegan a gran palo al al gran banco de Suiza esto es justamente todo lo contrario las lo definió como un atraco de andar por casa no os pongo más más nuestra en ayer reflexionaba en casa no que yo dejara de dirigir ahora no arregla hubiera terminados ya es que trabajado con varios han convivir sin Ledo llenen conectan a Sánchez hijo es empezar a hablar de trabajo entrar llevas todas las semanas machacando con ese María Valverde discos han así Kun hubo siglo con más rezos aquí decir que era una idea a nivel de actores que no me puedo quejar sé que es maravilloso

Voz 0544 25:55 el pueblo ha desaparece una niña una niña llevaban buscándole como es la única casa de la zona igual había visto no esperamos que suceda lo siento no hemos visto a nadie para que ustedes son los primeros

Voz 45 26:09 pues es una zona muy apartada ya nadie suele es una película de dos mil cinco sea pasa no como digo diez años hasta que pude rodar la segunda película es una película de que guardo un recuerdo muy grato probado y por otro a donde que fue muy alguna vez quién que

Voz 31 26:22 estamos en medio de la nada vamos a esperarle y no hay más que hablar nunca dijimos venir aquí encerrados aquí no solucionamos nada

Voz 45 26:28 corriendo por el puto bosque si era una primera película era una película con actores internacionales en una película en la que no había mucho dinero para rodar con lo cual la sensación de cortometraje pero con bandera como constan de forma bastante claro casi mejor que estos estudios pues son los digo yo comprendo pero por otro lado una avenida hola que volvía a ver hace relativamente poco porque tuve una charla que esa película que envejece bastante bien esa es una película que que me gusta mucho que se parece mucho a lo que yo tenía en mente en aquel momento cuando quería hacer una película y que encima tiene como un cierto culto un hay que me gusta mucho que hay mucho fan de la película no se vio en nada en su momento pero es cierto también que de nuevo gracias a las plataformas ajenas está volviendo ver más es una película muy reivindicada ya te digo que me gusta mucho Guernica fue un encargo que luego hice yo mio evidentemente pero que no es un proyecto que saliera de mí

Voz 49 27:21 terminen cargos serán tres días a cuando bateo concentrados en una sola tarde sí que disfruten de su

Voz 1 27:30 lo tanto

Voz 45 27:33 que de sombras como como setenta mil descaro que tienen mucho más en común no sé si decir son más Koldo Serra que Garnica que creo que no es verdad porque en todas las son muy son de las tres pero creo que en este caso sí que soy como espectador quizá más afín a este tipo de películas y quizá me encuentro más cómodo yo dirigiendo a este tipo de películas Guernica la disfruté muchísimo estoy orgullosísimo de ella y creo que es una gran película

Voz 18 27:54 este es el árbol de Guernica es un antiguo símbolo de la identidad vasca el roble simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya ídem los vascos

Voz 45 28:03 hechos previa así es es curioso porque el guión la primera sesión de la teníamos antes en Guernica es decir empezamos a mover setenta Bin Laden que Hornija precio Garnica mi vivienda en la que les estoy gana decisivos gracias a que se hizo carne acelerado luego setenta Bin Laden con lo cual pues bueno todo ha sido una compra o no de de cosas que han llevado a que exista

Voz 20 28:24 sí

Voz 45 28:30 la cabeza de Bin Laden en diez días me incorporé a la casa de papel con como digo de atracón atraco

Voz 9 28:37 Tokio Fábrica Nacional de manera Itinere

Voz 45 28:40 ahora mismo no tengo en mente de hecho tengo todavía bastante atracó con la casa el papel hasta finales de junio con lo cual voy a estar muy entretenido no veamos

Voz 50 28:49 el pensar que cada día los telediarios estarán hablando con nosotros y cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo fracasar qué cabrones a las tres de la corrida Mirlo

Voz 45 29:02 siento que no tengo nada ahora en perspectiva la verdad como ponerme las pilas que si encuentro algo menos tampoco además estoy muy abierto a cualquier género hay quiero decir que si de repente me llegaba un

Voz 51 29:12 no se musical interesante porque no ven ven

Voz 4 29:21 sucedió una noche un programa

Voz 1 29:24 la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 50 30:31 esta es la versión que van Clayton Larry Mullen hicieron del famoso tema televisivo de Misión imposible la primera película de esta franquicia cinematográfica protagonizada por Tom Cruise eligió Brian de Palma en mil novecientos noventa y seis ni si hace un rato hablábamos de Philip Marlowe ahora lo vamos a hacer de un actor que interpretó las pantallas otro famoso detective

Voz 55 30:52 en este caso belga lo que cine los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 4 31:02 hoy nuestra sección de aniversarios nos lleva a recordar a un actor británico de silueta tirando a gruesa con apellido ruso dos Oscar en su haber una filmografía de más de ochenta películas y el título de sir ya que fue nombrado caballero por la reina de Inglaterra jueves que viene se cumplen quince años de la muerte de Peter Ustinov

Voz 0544 31:30 Peter Ustinov ha pasado a la historia del cine envuelto en una tú

Voz 38 31:34 Olga de Romano venerable emperador plegado acércate

Voz 0544 31:39 corría el año cincuenta del siglo XX cuando este actor británico y regordete se coló en el reparto de Quo Vadis interpretando a uno de los personajes más sanguinarios de la historia

Voz 0295 31:48 ella es cierto lo que hoy decir fuera de aquí que mató a su madre y a su esposa pero sobrino aprende lenguaje de este régimen privilegiado digamos que las desventuras y Pina y Octavia fueron eliminadas por el bien del intento

Voz 0544 32:00 con este papel Ustinov acabó eclipsando a los dos protagonistas de la película Robert Taylor Deborah Kerr consiguió su primera nominación al Oscar y lo que es más importante en su ingreso en ese exclusivo club de actores británicos que hacían de secundarios de lujo en superproducciones de romanos como sin él egipcio o Espartaco tiene bueno haberlos Prieto

Voz 9 32:22 se abre la boca Espartaco despide un hedor insoportable

Voz 0544 32:28 gracias a su rastrero personaje de traficante de gladiadores en Espartaco Ustinov ganó su primer Oscar como actor de reparto en esta película coincidió con otros dos colegas ingleses Laurence Olivier y el también orondo charlas Layton tuve

Voz 0295 32:42 no tenemos cierta inclinación por la gordura al agro durado hace a unos razonable amistoso y flemático te has fijado aunque los tiranos más crueles son invariablemente flacos cuentan que durante el rodaje

Voz 0544 32:53 la película da clases sentía bastante intimidado por los ingleses y en especial podría Ustinov cuyo ingenio lengua interina eran famosas ya por entonces

Voz 4 33:01 es verdad que es ingenioso lo que he dicho entre los tíos

Voz 0295 33:04 es More en sus balas le tenía

Voz 0544 33:06 hay algo de miedo pero también sentía porel una gran admiración le gustaba conversar con él ya que era un hombre de una gran locuacidad y cultura

Voz 0295 33:14 no es éste un tema para un poema petróleo es un tema para una epopeya divinidad

Voz 0544 33:19 sí porque Ustinov fue una especie de hombre del Renacimiento escritor dramaturgo guionista actor productor director dirigió ocho películas y escribió una veintena de obras de teatro a lo largo de su vida publicó también una extensa colección de libros autobiográficos de humorísticos como a das of Piti una pizca de lástima que vino a presentar a España

Voz 38 33:40 es un poquito

Voz 10 33:41 la primera parte es más son menos autobiográfico en relación de parte de las reflexiones pequeños ensayos voz ese ellos diversos aspectos de la vida

Voz 0544 34:00 ay si Peter Ustinov hablaba español y también francés alemán italiano griego ir ruso todo un políglota que incluso se defendía en mallorquín ya que durante bastantes años tuvo una casa en la isla también era un apasionado de la cocina española y del flamenco sí

Voz 23 34:17 tanto baile

Voz 9 34:19 claro

Voz 0544 34:32 Peter Ustinov era hijo de un militar y escritor ruso que escapó a Alemania durante la revolución bolchevique como la mayoría de los actores británicos Peter empezó su carrera en el teatro veremos

Voz 12 34:42 los ahora señoras y señores o adorable comentó lubricante adolescencia tope cuadros vivientes señoras y caballeros von toda la compañía con diecinueve años

Voz 0544 34:55 dio su primera obra teatral y él mismo se convirtió en actor para estrenarla poco después daría el salto al cine su rostro

Voz 9 35:01 que los que inspira confianza gracioso sino señorita

Voz 0544 35:05 en Inglaterra ya había participado como actor en ocho películas y dirigido tres cuando fue llamado desde Hollywood para hacer Vadis min nueve

Voz 38 35:14 surgirá con deslumbrante belleza tendrá un nuevo nombre necrópolis boutade Nerón pero que será entonces de la Roma millonaria aún sigue en pie aún sigue en pie digamos que ha ido en esto verdad o quizás sí litigio Lino Roma es un mar de llamas está ardiendo Dunne

Voz 0544 35:31 pero a partir de entonces se convirtió en secundario de lujo del cine americano interpretando todo tipo de papeles

Voz 9 35:37 algo que te entradas varietal inagotable

Voz 0544 35:41 películas como Grume El Lola Montes o no sólo los Angeles Ustinov era uno de esos actores que daban brillo a cualquier papel convirtiéndolos a veces en memorables por eso los directores lo tenían claro ya

Voz 9 35:53 a ello

Voz 47 35:55 que había que haber contratado

Voz 0544 35:58 es más recordados fue el de Top Tapie una trepidante comedia de robos con toques exóticos

Voz 1157 36:04 es sin duda visitan por primera vez cábala soy Artur Simpson arqueólogo e historiador local he desenterrado esto toque lo aún un húmero este pequeño puerto está lleno de recuerdos históricos bruto pernoctó aquí antes que Filippo después de aquel desagradable asunto con Shakespeare con Julio César

Voz 0544 36:21 gracias a este personaje el actor volvió a vestirse de gala para recoger su segunda estatuilla dorada como actor secundario a que lo veo de testigo que es una justa recompensa aunque seguía trabajando como actor Ustinov no dejaba de lado la dirección de las ocho películas que dirigió la más famosa es la fragata infernal de mil novecientos sesenta y dos película que lanzó la carrera de Terence están deseado sí

Voz 56 36:45 el oficial de su brigada le ha recomendado para un destino de mayor responsabilidad el ánimo que demostró usted anoche lo garantiza desde ahora será usted cabos de la maniobra de pronto puede confieren seña Chi es un verdadero honor para un recién llegado a bordo

Voz 0544 37:04 a partir de los años setenta comenzó a espaciar cada vez más sus apariciones en pantalla grande no obstante brilló en pequeños papeles en películas como un taxi malva o La fuga de Logan donde daba vida al hombre viejo Mijas

Voz 31 37:19 seguramente cuántos cuantos tienes luego ser tan viejo como no más esas grietas en la cara que duele

Voz 0544 37:30 desde comienzos de los setenta Ustinov desarrolló también una ingente labor televisiva ya fuera como presentador guionista actor director de numerosas series y telefilmes también desde mil novecientos setenta y uno Se convirtió en Mensajero de la Paz de Unicef una labor que le llevó a viajar por todo el mundo con proyectos de apoyo defensa de la infancia pero a pesar de todo

Voz 0295 37:52 lo que ahora tengo algo que nunca tuve antes con todas mis riquezas que es bueno no te rías creo que ahora tengo dignidad

Voz 0544 37:59 pero volvamos al cine en mil novecientos setenta y ocho el actor que se había hecho popular disfrazado de romano cambió la toga por la lupa de detectives

Voz 14 38:07 sin duda este asunto encierra con insistencia puede estar seguro que alquilan bajó los misterios no duran mucho

Voz 0544 38:14 Peter Ustinov encarnó al famoso detective de Agatha Christie en tres películas y una serie de televisión

Voz 57 38:21 adiós

Voz 9 38:22 espero que algún día tenga la amabilidad de contarme alguna

Voz 31 38:26 sus casos digamos los más jugosos los vasco hubo otros viento

Voz 0544 38:34 dos para el de usted quien también en los años siguientes amplió sus facetas artísticas convirtiéndose en director de orquesta director de ópera e incluso debutó como barítono en la ópera bufa el matrimonio secreto de Domenico Cheema roza

Voz 38 38:48 cuando toco y canto tengo visiones de cosas que jamás soñé que existiera la música me abre nuevos mundos ves corre el velo de nuevas delicias descubro y el Olimpo cine oreja una prisa que tenga de más allá de la tierra

Voz 0544 39:07 en las últimas décadas de subida se instaló en Suiza donde vivía con su tercera esposa por cierto que a pesar de no ser un galán al uso Ustinov siempre tuvo un enorme éxito con las mujeres según él mismo reconocía que inspiran

Voz 9 39:22 tiene unas hermosas los observa

Voz 0544 39:26 se casó tres veces y tuvo cuatro hijos su última película la rodó en dos mil tres fue torero una producción alemana protagonizada por Joseph en la que él interpretaba al Rey Federico el sabio no no pienso

Voz 9 39:39 su enviara me Fraile de ahorro y eso es muy irritante

Voz 0544 39:45 sí

Voz 35 39:45 quiénes son ellos para privar a mi Universidad de una mente tan

Voz 0544 39:49 Villa un año después el veintiocho de marzo de dos mil cuatro fallecía de un ataque al corazón en su casa de Suiza a los ochenta y dos años de edad

Voz 4 41:05 sombreros fuera amigos y amigas porque el gran Fred Astaire suena en Sucedió una noche y nunca mejor dicho lo de sombreros porque esta canción pertenece a Sombrero de copa posiblemente la mejor de las nueve películas que rodó junto a Ginger Rogers y hablando de Fred Astaire el protagonista de nuestra sección risas de Cine de hoy limitaba en una divertida escena Jack Bourbon presenta

Voz 62 41:42 qué

Voz 0544 41:44 al amigo Mel Brooks es uno de los mayores representantes de la comedia de parodias se ha burlado prácticamente de todos los géneros el cine policíaco en el misterio de las doce sillas el western en sillas de montar calientes el terror en El jovencito Frankenstein el cine de Hitchcock en máxima ansiedad o las películas de romanos idílicas en La loca historia del mundo yo le conocí hace unos años en España y me pareció un tipo divertidísimo incluso chapurrea va nuestro idioma

Voz 50 42:14 estuve y estoy feliz porque todo lo que respete a no

Voz 21 42:25 sí la más admirada

Voz 50 42:30 a las doce de la noche perfecto para B

Voz 0544 42:34 la película que os traigo es sin duda la más inspirada de su filmografía El jovencito Frankenstein

Voz 31 42:40 es fueron conste como aditivos de mi nombre se pronuncia Prou conspira

Voz 63 42:46 en ocho

Voz 4 42:51 al parecer fue Wilder que tuvo la idea durante unas vacaciones escribió el argumento en unas pocas cuartillas

Voz 0544 42:58 qué Frankestein porque cuando era pequeño me aterrorizada van esas películas sabía también que era un terreno fértil para una sátira

Voz 4 43:07 cuando se lo propuso a Mel Brooks esté aceptó encantado hoy se pusieron manos a la obra para escribir juntos el guión otro de los que más luchó por sacar adelante la película fue la gente de Gene Wilder una agente que sólo tenía tres clientes como contaba Mel Brooks

Voz 0544 43:23 sólo tenía tres clientes Ximo algo

Voz 4 43:26 en pie y así Marty Feldman se convirtió en el ayudante del doctor

Voz 31 43:31 debe de ser no se pronuncia hay Mi abuelo es entendía con su abuelo que interesante claro que las tarifas ha subido paro

Voz 4 43:41 Peter Boyle con zapatos de plataforma hay traje con relleno para hacerle más grandes se encargó del papel del monstruo

Voz 14 43:48 en sus pies sus vinos sus órganos tanto tendrá que ser aumentado exacto

Voz 31 43:55 su enorme y que eso se sobreentiende

Voz 4 43:59 una de las exigencias que impuso Wilder fue que Mel Brooks no saliera en la película como solía hacer siempre rompiendo la Cuarta Pared el director aceptó pero no se pudo resistir a participar de alguna forma hombre es es el propio Mel el que imita los aullidos de los lobos y otros ruidito es como el del gato atravesado por un dardo el argumento lo conocéis casi todos el protagonista es un descendiente de Frankestein también científico como él

Voz 31 44:34 no es usted el del famoso doctor Victor Frankenstein que entraba en los cementerios desenterrando muertos recientes que transformaba los componentes de la muerte se pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mí accidental parentesco con un famoso

Voz 9 44:55 bueno pero cuando hereda

Voz 4 44:57 el castillo de su abuelo hoy descubre sus secretos no puede resistirse a la tentación

Voz 57 45:02 es una biblioteca privada de mi abuelo padecían todo un éxito como lo hiciste por Víctor Frankestein

Voz 4 45:12 también intentará devolver la vida a los muertos aunque con un ayudante como hay Igor la cosa no puede salir bien

Voz 57 45:19 le importaría decir Pekín era el cerebro que yo puse ahí nos en una palabra que no me en Harare vea no saque a normal a no por mal

Voz 35 45:37 estoy seguro de que será el nombre eran

Voz 4 45:39 momento se basaba en las películas de Frankestein del ciclo de la universal de los años treinta

Voz 64 45:44 luego está mi hipoteca

Voz 4 45:51 recoge episodios como el de la niña que jugador con las flores el ciego que vive en el bosque y otros que surgen fundamentalmente de tres películas El doctor Frankenstein la novia de Frankestein la sombra de Frankestein también comparte con ella su característico blanco y negro

Voz 0544 46:08 Mel Brooks otra vez fui a teníamos un trato con Columbia para rodar la película por dos millones de dólares que era un presupuesto que no estaba mal para mil novecientos setenta y tres todo estaba acordado según salía del despacho me volví y les dije por cierto la película será en blanco y negro y me fui viniendo a la

Voz 4 46:27 Columbia no aceptó que se rodará en blanco y negro y Mel Brooks se llevó el proyecto a la Fox otro elemento que remitía a las películas de terror de la Universal era la escenografía

Voz 31 46:38 le sucedió que suciedad bueno con un poco de pintura unas flores y un par de cojines

Voz 4 46:46 Mel Brooks conoció a Cain estricto Hayden el técnico que diseñó los efectos eléctricos en el doctor Frankenstein la película de mil novecientos treinta y uno y resulta que guardaba en un garaje los decorados toda la maquinaria llena de válvulas y ruedas giratorias del laboratorio del doctor

Voz 57 47:03 hay por ahora la válvula de seguridad de la rueda principal sí maestro

Voz 4 47:10 además las lentes que utilizaron las cámaras eran iguales a las que se usaban en los años treinta los actores de la película no pueden estar más divertidos en sus personajes

Voz 57 47:23 no importa lo que oigan hay te no importa lo mucho que les suplico que no importa los terrible escritos que pueda dar habrán está puerta o destruirán todo por lo que he trabajado lo han entendido no abran esta puerta

Voz 4 47:40 Gene Wilder como el doctor logra la mejor interpretación de su carrera

Voz 57 47:44 déjenme salir déjeme salir de aquí por todos los demonios que es lo que pasa estaba bromeando no sabe comprender una broma Kristol Cámera aquí

Voz 4 47:55 aunque el que roba todas las escenas cada vez que aparece es Marty Feldman

Voz 31 47:59 saben jamás olvidaré a mi papá cuando se encontraba en casos como éste las cosas que me decían que él es decir qué demonios alzas en el cuarto de baño día y noche alguien más una oportunidad

Voz 4 48:12 por cierto la joroba que cambia de sitio cada vez en su espalda fue una broma improvisada

Voz 31 48:17 no tenía usted eso al otro lado

Voz 4 48:22 según cuentan Feldman había estado moviendo la joroba a su gusto durante varios días hasta que Mel Brooks lo descubrió decidió incorporarlo al guión en cuanto a las chicas de la película

Voz 9 48:36 vaya par de alentadas

Voz 4 48:40 te daba vida a una atractiva ayudante del doctor luego estaba el ama de llaves Loris Let's Man acababa de ganar un Oscar por su personaje la última película Alfil de Vic pero tenía que soportar que los caballos ahora en cada vez que alguien pronunciaba su nombre

Voz 31 49:02 buenas noches buenas noches

Voz 4 49:08 la tercera actriz era Madeleine Cannes como la estrecha novia del doctor que al fin conoce el sexo gracias al monstruo

Voz 66 49:23 este diario

Voz 0544 49:28 por último oculto bajo los barbas del ciego eremita descubrimos a Gene Hackman full

Voz 31 49:35 un compañero temporal que Medicare a pasar unas horas Tenis solitaria gracias señor el actor era compañero de T

Voz 4 49:45 Dennis Wilder nunca había hecho una comedia así que le pidió que le diera un papelito en la película el viejo que con su ceguera hace huir despavorido al monstruo no sin antes romperle la Jarra quemarlo Marlon dedo Excal darle la entrepierna con la sopa

Voz 57 50:00 a veces en nuestra preocupación por las cosas simples placer en una base de la verdadera felicidad de caucho Aaron Checan Huet asienten

Voz 9 50:20 dicen los que estuvieron en el que fue

Voz 4 50:22 en uno de los rodajes más divertidos que se recuerdan Mel Brooks repartió pañuelos entre todo el equipo que debían morder para no reírse durante la filmación y estropear la toma al parecer era Gene Wilder el que más tomas falsas provocaba lo contaba Claris Leach

Voz 67 50:38 sí o una igual era el único que no paraba de reírse hicimos una dos tres cuatro cinco muchas tomas todas las estropea va con sus risas hacía nada al respecto por fin a la toma quince Se mantuvo serio y pude decirle frase con ABC

Voz 35 50:56 Katia las velas

Voz 31 50:58 es que alega pues desea traicione

Voz 4 51:01 la película está llena de gags y escenas antológicas quién más y quién menos tiene su favorita Gene Wilder

Voz 0544 51:06 me venían con mi escena favorita es esa que viene después de que el monstruo casi me mata e intento aparentar tranquilidad cuando hablo con Marta

Voz 57 51:15 lo que está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de dos metros cuarenta de alto hizo un método XXX Tea yo es sólo que él

Voz 21 51:37 es extraño que cuando se acabó el rodaje

Voz 4 51:39 algunos no quisieran marcharse Mel Brooks con sus maneras Tegui Shura

Voz 0544 51:43 era el último día de rodaje Jim vino a mí me dijo podíamos escribir algunas escenas más sólo nos llevaría a un par de días rodarla quizá una semana porque dices eso les pregunté la razón era que no quería marcharse a casa ese plató era el mejor sitio del mundo para allí Wilder la película tuvo un gran éxito fue el film más taquillero de aquel año mil novecientos setenta y cuatro un año mágico para Mel Brooks ya que también ese año estrenó sillas de montar calientes que fue la tercera película que más recaudó el jovencito Frankenstein ha envejecido bastante bien vista hoy en día sigue siendo muy divertida además desde dos mil siete vive una segunda vida gracias a su adaptación al teatro musical ahora mismo de hecho se representa en la Gran Vía de Madrid con bastante éxito el fin Amigos hasta la semana que viene

llega el boletín de las seis y nosotros nos despedimos a toda prisa hoy os decimos adiós con esta canción que Manu Chao le cantaba a calle la protagonista de Princesas la película de Fernando León de Aranoa