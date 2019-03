Voz 3

01:02

Ginés hola hola hola hola hola buenas tardes tiene edad Blatter me te cuento sobre su la familia youtuber seguramente que conoce sobre si los arquitecto Garcés bueno desde que no está contando toda nuestra vida en You Tube cada semana acaba acaba cumple años cada comunión y los hago algo bastante bien muy bien diría yo pero te cuento ver en los últimos meses han bajado mucho las visualizaciones Larrea y algunos suscriptores pues me han sugerido que nos lo que salgamos de de uno de nuestros chavales de la aburrido