SER Aventureros: El viaje interminable (23/03/2019)

qué tal buenos días bienvenidos un fin de semana más duraderos que gozaba poder compartir con todos vosotros esta mañana han madrugadoras o la hora

Voz 1025 01:05 a que usted escuchando porque hay mucha gente que no se escucha en el podcast a través del pop caza a cualquier hora y en EEUU a través de sesenta qué tal estáis como está Miami como está la cosa

mil el otro día en una buena amiga Marisol me mandaba

Voz 7 01:21 mil el otro día en una buena amiga Marisol me mandaba

Voz 1025 01:26 Un vídeo directamente subido a una bici pedaleando por Miami

Voz 1187 01:30 no os estamos escuchando siempre estaremos a pedalear con vosotros y tal como está Tánger con muy bien yo alguna vez identidad en la bici buenos días ir escuchando idílicos este es horrible lo quito queda sí porque me vi a mí mismo y me parece fatal pero entonces me voy me voy a Totó la Chema Rodríguez como sabemos dónde está asimismo este martes es como soy un tío soy incapaz de hacer las cosas a la vez es pedalear y escuchar el programa

Voz 7 01:54 te parece un exceso muy bien para que abre dicho en ahí para que ha paso a la que me he dado que el panorama señor buenos días que luego pon de tu sintonía eh ahora es decirte buenos días Pepa buenos días hola hola sí sí que está en Australia visto espero que hacía casa

Voz 1187 02:15 manera me estaba hablando aquí contigo carrera hablarnos

Voz 7 02:19 oye que soy Miami vale fenomenal no no nos cuentes más que ahora te daré paso lo interesante era que que saludó a todo el mundo a ver buenos días buenos días cómo estás en vaya usted ahora me tranquiliza que te pasa no no no

Voz 1187 02:37 es que estoy hablando aquí con la gente pues me hablar porque no no

Voz 7 02:41 no todo ahora te doy Paco Pérez con Barral primero no vale bajan te lo que va todos los casos rayitos Adebimpe es de otro planeta el Miami grandes tardes están su programa paralelo claro él vive su realidad que no tiene nada que ver con la nuestra pero bueno hoy ya veis que vamos a estar físicamente en Miami también porque uno de los miembros del equipo están vaya me así que vamos a ver primero venga va

Voz 7 03:19 el otro día me decían es que estás también redondeado porque la frase de cómo no como un río

Voz 1187 03:26 pero sí no arrima claro claro es casualidad porque no no pero ojalá

Voz 7 03:35 el diez por ciento de la sección no yo llevo teniendo

Voz 1187 03:37 la sección desde hace varias semanas de hecho la que tengo la de hace varias semanas porque como vas a hablar de sí voy a hablar

Voz 0412 03:43 eh mujeres viajeras porque gestora esto era la sección que tenía preparada para dar pasos que ha dado la mujer como no me diste paso y luego las siguientes de semana bueno rollos el Casón aquí la tengo yo sigo conservando

Voz 9 03:56 el ganaremos hablaremos el libro de viajes

Voz 7 03:58 en la aventura de viajar por cierto que esta semana ya tenemos ganadora o ganador que lo anunciaré un rato del primer para que regalamos una camiseta de las de Benasque Ser aventureros Llum gorro que puedes escoger color eh porque queda blanco azul ni color vino saque Podemos la persona que hace pues con el vinos precioso el vino es precioso es verdad que tú te lleva a Segunda vino pero que que vamos

Voz 1025 04:24 ante un montón de éxito esta semana el concurso hoy vamos a cero otros la semana que viene porque aunque nos quedarán gorros lo vamos a hacer con gorros camisetas creo que nos queda a de la banca he arreglado camiseta Igor

Voz 1187 04:37 no creo que el gorro es quizá lo mejor que en este programa con diferencia por incluyendo el programa incluyendo el programa yo no por supuesto no ha gilipollas puedo Carlos donde dos llegó cadáver

Voz 10 04:49 Nos vamos a Groenlandia para al frío

Voz 0322 04:52 yo sí con un canadiense William aunque es como el tipo a lo mejor estaba pensando no yo creo que es la persona a la que más le gusta el agua sólida del mundo es siempre está buscando Yell usar con igual en el mundo y es súper experto en Yeles intentó en verano pues ir a los túneles de los glaciares de de a los túneles que se por debajo de los glaciares de yo de Groenlandia

Voz 7 05:16 sí había tantísima agua del deshielo que

Voz 0322 05:19 fue incapaz total que ha vuelto pero ha vuelto con uno de los Lazio logos más importantes del mundo Si entonces han han empezado a hacer algo como muy nuevo que es bucear por dentro no imaginas hará en invierno pues a treinta bajo cero evidentemente pues hay mucha muchísima menos agua no

Voz 7 05:35 ya claro así que han hecho escalada

Voz 0322 05:38 sí buceo no una especie de espejo de buceo por debajo de los glaciares total que no es que haya nacido algo nuevo porque algunas habían hecho cosas pero pero realmente ha nacido como una experiencia nueva probablemente mucho más posible de hacer ahora porque realmente esos canales en muchos lugares ahora son más accesibles

Voz 7 05:55 lo que pasa es que con con un nivel de riesgo

Voz 1025 05:58 lo importante entiendo que te hombre

Voz 0322 06:00 es el riesgo es enorme pero bueno hay que tener en cuenta que este tipo escaló las cataratas del Niágara cuando se congelaron hace en tiempo no sabe que que realmente es un tipo que busca también que digamos situaciones completo complejas

Voz 7 06:13 sí sí la verdad es que esto de los túneles de

Voz 0322 06:15 el expedido buceo por debajo del hielo es ya rizar el rizo es la próxima frontera damos la última frontera increíble

Voz 7 06:24 jolín y Cuéntame hay mucha gente que haga este tipo de actividad porque a mí me parece cada vez hay más

Voz 0322 06:32 ente e ir dicho esto es muy muy muy limitado editó alineado que hace escalada por ejemplo en cuevas en trozos de hielo

Voz 1055 06:40 o escalada

Voz 0322 06:42 la en en glaciares a lo mejor bajará el agujero no pero ya lo que es meterse dentro digamos bucear intentar hacer un mapa en realidad no sólo lo hacen por una actividad deportiva no lo hacen o por una vocación de exploración lo hacen sobre todo por intentar tener una especie de mapas que tener datos por el tema del calentamiento global para ver realmente esos ríos esos cómo funcionan como saber si realmente pues un glacial tienen un este es más saludable que otro en realidad andan buscando crear un modelo y por eso está en la universidad ahí no por eso está este científico ahí porque andan buscando crear modelos están yendo cada vez más a más lugares con todo esto pero la realidad es que esto no lo puede hacer cualquiera el nivel técnico para bajar ahí abajo para mantenerse

Voz 11 07:29 sí es muy elevado irreal

Voz 0322 07:31 al mente el riesgo es enorme

Voz 0181 07:33 oye Carlos do dos cosas una bueno no sé si la pregunta no el comentario para todos es decir habéis visto el tremendo informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático la subida de las temperaturas que me parece es me parece que lo que se avecina es muy muy grave y Carlos

Voz 0322 07:51 bueno yo creo que lo hemos hablado muchas veces aquí ya hace muchísimos años no digo nada de las cosas tremendas que de todo esto es que realmente la gente o los país eso posiblemente no se lo crea no es que hay gente que que realmente no se lo cree que esto es tremendo pero la segunda parte más importante es que seguramente tengamos capacidades y tecnologías para hacer un cambio realmente relevante

Voz 11 08:15 y esto lo que quiere

Voz 0322 08:17 este es que probablemente sea posible hacer un planeta más sostenible estuvo hace unos años a lo mejor no estaba tan claro pero hoy yo creo que está bastante claro que se puede el tercer elemento de esto es que no se sabe si si vamos tarde no se sabe si realmente eso es eso es que controlaría dicho esto cada vez hay más investigadores en el mundo este es un tema también me gusta mucho y que que intentan descubrir maneras de absorber CO2 no sea que probablemente la la solución a todo esto sea un cambio de comportamiento muy grande pero también la invención de tecnología es realmente disfruto vivas que en este mundo no que permitan luchar contra el calentamiento global pues comiendo CO2

Voz 0181 09:00 dicen que no hay perdón perdone menores no que que lo que comentaban también es con el deshielo que puede poner al descubierto oí dejarnos salir das es también que estar unos la mía

Voz 0322 09:10 tal metano claro el metano que hay por ejemplo en el permafrost de Siberia probablemente es uno de los grandes enemigos pero el caí en el fondo del mar son capas el metano es uno de son gases invernadero no sólo dos

Voz 10 09:23 sí hay muchos entonces

Voz 0322 09:25 de este tipo pues tienen una influencia de una cierre el metano parece ser que tiene una influencia muy especial y muy maligna y bueno al final también hay mucho tiene mucho que ver quejas la atmósfera se lo puede comer en treinta años no o qué tipo de partícula puede comérsela de una manera natural FAO yo creo que un a ver dentro de que las noticias son malísimas yo propugnando una noticia que a lo mejor mucha gente puede pensar que siente afición y seguramente tienen razón pero que a mi me gusta ver cómo hay es así como hay proyectos de ley muchos proyectos de universidades que que están intentando luchar de una manera ya tecnológica contra esto es decir oye cómo nos vamos a comer esas fases no ya pensando que a lo mejor no hay otra manera no

Voz 10 10:09 bueno yo creo que es que está en pensar así posea

Voz 0322 10:12 acaso no llegue que realmente en esto si un día llega a ver el dinero suficiente a lo mejor se puede hacer algo

Voz 1187 10:18 oye que queda que un comentario que usted esta semana

Voz 0181 10:23 yo no soy un especialista pero es que he leído en en desnivel muy bien que hay gente que quiere hacer

Voz 7 10:27 velada descalzo que yo me he quedado claro claro cada libro descalzos digo pero si ya te agarra ya está con las bonitas duelos

Voz 1187 10:34 sí sí bueno para no sé yo si es sencillo eh

Voz 0322 10:38 sí bueno yo de esto por ejemplo hay gente que corre descalzo no el bar ahí

Voz 7 10:42 sí sí sí

Voz 0322 10:43 al final yo creo que lo que hay en el mundo es una vuelta lo humano no lo de clases llamado The Human no el cien por cien humano

Voz 7 10:51 y esto sí y esto yo diría que sí

Voz 0412 10:53 a aunque sí

Voz 0322 10:56 eso no es tal como te has muy humano pues a lo mejor va muy Patras pero sí que realmente hay muchas veces en estas cosas yo creo ahí esperpentos hay gente que se pasa pero esta vuelta lo humano tiene que ver totalmente con el calentamiento global en mucha gente cada vez más preocupada por el planeta y de hecho el mundo se va hacia el planeta no se vale la inversión del mundo se está viendo el planeta y ese es un cambio positivo por decir algo positivo

Voz 7 11:20 si bien esta bien he querido Barrabés cuidarte mucho estoy muy feliz por vamos a Miami

Voz 12 11:28 no veis Pen Haider mío

Voz 7 11:30 cuidado eh que viene

Voz 13 11:48 junto a Varas

Voz 7 11:59 vaya pues mientras esperamos a Miami que está repartiendo besos de Abramova dirige pero que le pasa claro que aprovechamos Chema ya tu sección que carece por fin por fin por qué lo hacemos ahora hojas digamos que no voy a entrar a podemos dejar para el Día de la Mujer del año que viene no pero vamos a ver la obra Soledad habéis no

Voz 8 12:18 va a contar algo que es verdad ya algo que no es verdad

Voz 14 12:22 yo voy a contar una historia muy hablar de algo claro

Voz 7 12:26 quién acierta lo que es mentira se lleva entre todos los que hacer Theissen arroba

Voz 14 12:30 acción aventureros en Twitter arroba aventureros luego es ponemos en marcha la aventura de viajar lo que voy a contar es especialmente verdad pero pero hay algo no verdad

Voz 0412 12:39 alguna cosa que no hacen los oyentes descubran que lo que sí de lo que yo venía quería que perdona perdona perdona

Voz 4 12:49 todo es mentira

Voz 1 12:53 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 7 12:57 están me han hecho una arriman la cabecera pero no ocurre alguna hay alguna chica con todo no vale vale vale vale

Voz 0412 13:05 sí que Benito Halle vale bueno pues la sección de hoy de adiós puede hace varias semanas lo que venía en son de aplicaciones

Voz 1187 13:13 bien que existen para mujeres viajera

Voz 0412 13:15 exclusivamente para mujeres viajeras vale es una precisamente esa mujeres viajeras punto com que su que que lo lo más reseñable que vi que me que me pareció más interesantes que tenía un calendario de encuentros la posibilidad de de poder poner en Calcuta el día veintisiete de febrero y la gente se cita en un café junto en diferentes viajeras que van por el mundo o en Buenos Aires o donde sea luego Woman que lo que más me parecía más interesante es que también es una red de mujeres viajen en que tiene un botón de emergencias por si por si tenía algún problema puedes tocar ese ese botón Ibai qué pasa bueno pues entonces ahí

Voz 7 13:56 el estudio ando yo preguntaba eso

Voz 0412 13:58 claro no es una buena pero bueno te dejo que participe se quiere que digamos es una especie de alto y tomas y la gente que está metida en la en la aplicación recibió o la gente que tú previamente dejó tu te haces viaje a donde sea

Voz 15 14:11 allí conecta es la aplicación con exigente

Voz 0089 14:15 ver si tienes algún problema con tu familia

Voz 0412 14:17 en casa con un amigo con gente que está en la zona

Voz 15 14:20 otra Tour Lina Lina

Voz 0412 14:23 esa especie de Tinder para viajeras es decir funciona en funciones pero no es para ligar curiosamente funciona exactamente igual que entender vas viendo fotos de de gente y levantando derecho de izquierda para para elegir a ver quiénes son las viajeras que se que que que se acercan a tus tu perfil y luego hay otra

Voz 15 14:43 que que sea más chilla que quede

Voz 0412 14:46 esta gritos de auxilio sin igual igual que la otra que tenía que que tenía un botón de emergencia está lo tiene pero con un grito de auxilio Si gritas la la app detesta detenta detecta el grito del usuario Ibai bueno y manda un mensaje a una persona un teléfono previamente establecido

Voz 15 15:02 y luego hay otra que se llama Peta Trip Petric son viajeras pero con perro es decir con con Pet a trip que

Voz 0412 15:12 estoy para para viajar con tu mascota mujeres pero tienen que ser mujeres que viajan con su mascota entonces una red de mujeres viajeras que viajen con su mascota bueno dentro de todas esas aplicaciones no todas verdad menos una perdón todo es verdad menos sus sólo una

Voz 7 15:31 quién se arrobas aventureros arrobas

Voz 15 15:35 pero no mujeres viajeras Woman Tour Lina chilla trip

Voz 7 15:41 muy bien la aventura viajar de la editorial de K es el libro que te puedes ganar espectacular si aciertas entre todos los que acertemos insisto a haremos un sorteo y la semana que viene comunicamos a la ganadora solo digo que al que Ángel

Voz 15 15:53 diciendo esto es esta es esta Hinault acertado no

Voz 7 15:56 no no la que yo le he dicho Andoni hoy pues mira y quién no

Voz 1187 15:59 esto es otro entonces no

Voz 7 16:02 no nos depara

Voz 16 16:04 eh oye chicos

Voz 7 16:06 tenemos planes para Semana Santa porque yo me voy a ir a Murcia o a bienes apuntó Murcia porque sabes que la Semana Santa en Murcia es espectacular Semana Santa en Murcia yo estaba pensando

Voz 1187 16:15 su sitio lo que pasa que queda de año en Semana Santa porque eso

Voz 7 16:21 el sitio maravilloso espectacular donde se disfruta de la Semana Santa como en ningún lugar del mundo

Voz 1187 16:27 si te apetece conocer una Semana Santa dilo

Voz 17 17:27 Ser aventureros en Twitter arroba Ser aventureros

Voz 18 17:33 vivo en movimiento Pío venga

Voz 8 17:56 dice que está trabajando ahora que está ocupado normal normal es que el único trabaja

Voz 7 18:02 el viaje interminable

Voz 16 18:05 un viaje maravilloso que

Voz 1025 18:07 eh vamos a compartir con Miguel García Orive eh de Barcelona a la India en bicicleta os puedo garantizar que son un montón de kilómetros y que fue el viaje que se hizo Miguel y que hoy nos va a acompañar porque aparte este viaje tiene afortunadamente literatura podremos saber muchas cosas de lo que sucedió en el Miguel qué tal estás buenos días

Voz 19 18:31 qué tal José Antonio buenos días pues sí contento de que me has invitado a tu programa lo mismo

Voz 7 18:36 Cantabria que estés aquí en qué momento te pareció una buena idea coger la bici irte de Barcelona la India

Voz 19 18:43 pues la verdad es que la idea surgió se fue fraguando un poco así como de repente yo llevaba tiempo ya fantaseando con con la idea hace un viaje largo sea con la idea de hacer un viaje sin sin saber cuándo vuelves la experiencia que yo andaba buscando sabes

Voz 7 18:58 sí se lo cierto es que durante aquel

Voz 19 19:00 el año esto fue en el dos mil diez pues yo conocí un par de personas que en hablaron sobre viajes en bicicleta y la verdad es que aquellos que metió en la cabeza el hijo no me lo puede sacar

Voz 7 19:10 Antonio ya le daban a la bici o no o la bici para era un elemento poco conocido

Voz 19 19:16 yo le daba la bici pero para nada para nada como Levi durante ese año y medio osea yo siempre ir en bici siempre me ha gustado pues con mi padre de pequeño en el País Vasco hacíamos algunas Padillas ir de excursión y luego pues en la ciudad es mi medio de transporte pero no mucho más eh

Voz 7 19:32 qué bárbaro pero bueno dime dime tú no eres

Voz 1187 19:35 yo pregunté que estamos hablando de sus inicios en la bici

Voz 0181 19:39 cómo cómo empecé como comenzase decir hiciste un entrenamiento previo fue lanzar te ya la poco a poco

Voz 19 19:45 pues mira yo creo que seguir el ejemplo un poco de de que viejas así se pueda hacer sea no hace falta una preparación ningún material ni una cosa y unos conocimientos especiales para para lanzar una aventura así sabes yo la preparación que IFE pues me iba un par de días a correr a a la semana por el parque

Voz 10 20:04 lo dice muy preparados y aquí viene lo que pasa es que yo soy una persona deportista

Voz 19 20:08 como bien en fin siempre estado en forma

Voz 10 20:10 sí pero tampoco tampoco hizo un súper entrenar a mí

Voz 0412 20:13 bueno y qué ruta qué rutas Aliste cuál era cuál era el viaje porque al ahí te puede ir por varios sitios desde Barcelona De hecho según sales por Barcelona de Barcelona te pone a la derecha la India

Voz 1187 20:25 para Izquierda claro entonces que

Voz 19 20:30 pues la verdad es que al sobre todo al principio fui tirando un poco puedo me me iba llevando los vientos porque al principio al Príncipe me propusiera hasta París porque como para mí era una aventura sabe serán algo que nunca me había planteado yo estaba lleno de inseguridades

Voz 7 20:47 claro entonces me propuse París porque es nazi

Voz 19 20:49 claro que está relativamente cerca por lo menos si se compara con la India y además bueno pues como estaba estudiando francés y tal dije bueno pues mira así me sirve un poco para practicar entonces pues empecé por allí lo que pasa es que a París pues tarde bastante porque porque me tomé mucho pues me tome mi tiempo y bueno pues cuando uno viaja al filo bonito es darse el tiempo de hacer lo que a lo que a uno le pide el cuerpo no

Voz 0412 21:14 este es que tu idea

Voz 1187 21:15 yo ya te la sociedad estudiando era ir a la India al principio sino que surgió luego más tarde no

Voz 7 21:20 el Barcelona muy días era era ir a la India pero

Voz 10 21:22 yo dije bueno me pruebo primero un padre digo ahí si veo que voy

Voz 19 21:26 bien pues tío entonces fui a esto llegue hasta París y dije mira esto me encanta pues me voy para la India

Voz 1187 21:30 pues sí como

Voz 0181 21:30 yo organizaba se osea de de repente sales con la bici llegas a un pueblo perdido por ahí en Francia campas vas al camping y te buscas un hotel como como decías

Voz 19 21:40 pues hoteles pocos la verdad es que el primer hotel que pisé fue en en Turquía a los como cuatro cinco meses de viaje yo al principio siempre iba siempre iba a campando pero a campando acampada libre sabes pues que en la playa

Voz 10 21:53 sí pero no que no está permitido todos los sitios tampoco bueno aquí estoy aquí estoy aquí estoy confesando una ilegalidad pero bueno a mí me tienen que encontrar para eso claro claro usado

Voz 19 22:05 a ver lo cierto también es que yo estoy súper respetuoso es mayo los sitios los dejó más limpios de los que más de lo que me lo me los encuentro sabes Jersey encuentro basura pues con

Voz 10 22:13 conmigo con mi iba

Voz 19 22:16 pero eso pues yo iba acampamos ya invitar Gándara

Voz 10 22:19 sí

Voz 1187 22:22 quiero

Voz 7 22:24 en un mitin del de caso

Voz 20 22:28 entonces bueno cuando cuando iba necesitando una ducha Un poco más de yo que sé porque al ver a veces me bañaba en los ríos no en el en el mar pero cuando tenía pues demasiadas en el cuerpo o ya me iba pidiendo

Voz 19 22:40 una ducha pues en todo es igual pillaba un camping camping oficial

Voz 11 22:43 eh

Voz 7 22:43 claro llegas a París de París con te organizados a hacia dónde vas luego como

Voz 1187 22:48 se ha dicho no a Turquía

Voz 10 22:51 quiero desvelar porque hay cosas que no quiero es Belako dos argumentales entonces en el día en el libro

Voz 19 22:56 todas estas cosas las cuento y en París pasaron

Voz 10 22:58 esas que no voy a contar aquí para que la gente no es bueno bueno bueno

Voz 1187 23:02 te dejan hacer nada a ver si vas a ser tú el organizador de los chalecos amarillos en vilo

Voz 10 23:08 lo que yo llevaba chaleco pero miran era naranja

Voz 7 23:12 hasta total que de ahí para Turquía de Turquía

Voz 19 23:16 bueno dura en Turquía entre el francés que ya pasaron bastantes cosas también pero que no vas a acordada

Voz 10 23:22 no claro que no pero bueno puedo contar pinceladas

Voz 1187 23:27 no queda

Voz 10 23:32 bueno en Europa del Este es mi mi método

Voz 7 23:36 hasta ahí hasta ahí hasta ahí no cuenten más no no

Voz 1187 23:38 no deja le yo sí Faso editor no lo ha dejado bien

Voz 7 23:44 cuenta bueno entonces ahí me encontré con

Voz 19 23:47 Ana con una pareja unos hermanos chico y chica que era Vellés venían desde Toulouse pedaleando entonces bueno nos encontramos y ellos me me enseñaron una manera para bloqueo ellos hacían para dormir por las noches quiera llamar a las puertas de las casas de la gente así las casas que se iban encontrando

Voz 8 24:04 ahora el laboraba osara paraba a la gravísima entonces

Voz 19 24:11 bueno pues el primer día que me encontré con ellos lo empecé a hacer así muy dije pues común

Voz 10 24:16 la curiosidad no la verdad es que

Voz 19 24:19 fue sorprendente lo bien que funcionó a ver no es que nos dijeran que sí a la primera pero sí nos decían que no pues seríamos en casa sino la siguiente y al final una pues nos decían que sí sabe ya puede ser un poco

Voz 0412 24:30 qué decirte que mira que voy para la India pero me han me pilla a usted como decías

Voz 7 24:34 claro como como casada

Voz 19 24:38 bueno pues lo ambas lo decíamos mucho con con gesto es claro porque ahí yo ese varios idiomas pero de entre los que se ninguno era el croata ya pesa el que esto fue en Croacia no dónde

Voz 10 24:49 sí pero antes

Voz 19 24:50 y entonces pues se lo explicamos con gestos con dibujos como como podíamos

Voz 7 24:56 allí a partir de ahí empiezas a dormir en casas entiendo

Voz 19 25:00 empieza a dormir en la en casas salvo cuando nos encontrábamos y sino saciedad de noche entonces se acabó a acampar era nuestro plan B y entonces después cuando en Bulgaria separado de ellos hay continuó solos haciendo esto de las casas

Voz 11 25:14 y entonces bueno pues para mí fue buena

Voz 19 25:16 esa fue una de las cosas más interesantes del viaje porque pues cada noche compartía compartía cena hay casa con familias con con estudiantes con yo qué es ser un montón de personajes todo eso tampoco lo voy a contar porque también hay que

Voz 7 25:30 claro

Voz 1187 25:30 no hay sitio donde tú llamas a la puerta pero partimos de la base partimos de la base de que todo lo que te callas es muchísimo más interesante que esto que estás contando

Voz 10 25:41 nosotros no de menta emoción bueno a ver lo que estoy es lo que estoy

Voz 19 25:46 está el envoltorio lo eh

Voz 1187 25:48 lo que seguro que hay secretos hay cuando te abren la puerta entras no sabes dónde entras claro hay pueden pasar muchas cosas

Voz 19 25:56 sí pasaron mucho pero ahora una vez que sales de Europa pues este yo recuerdo una una racha que da cada día había una historia totalmente memorable sabes es como luego vuelves aquí te parece un poco monótono no

Voz 10 26:11 claro que cada día es un peliculón

Voz 7 26:13 te iba a preguntar esto y que pasó regresase entiendo esto ya no estará en el libro salte y a partir de ahí te has animaba a hacer más bien

Voz 0412 26:22 es así o no lo veo lo que cuente por cierto

Voz 19 26:24 sí sí sí sí que en sí

Voz 11 26:27 ah y de hecho es que clara para mí este viaje bueno fue el primer viaje largo así que hice es como que a mí me me removió mucho no yo volví muy cambiado aquel viaje yo siempre he sido una persona muy aventurera entonces SM dio pie

Voz 19 26:43 para hacer otros bueno hice auto esto con barcos por ejemplo así te doy os doy otras pinceladas de cosas que he hecho auto esto con barcos en las Canarias estuve navegando hasta Cabo Verde y luego estuve viajando también por América del Sur haciendo autoestop estuve viajando por Australia esto muchos viajes la verdad

Voz 7 27:00 si bien total que ahora lo importante es que podamos encontrar este libro ya en las librerías entiendo no el viaje interminable de Barcelona

Voz 19 27:08 todavía no porque esto es estoy haciendo una campaña de crowdfunding que justo va a comenzar esta semana que comienza

Voz 7 27:15 sí

Voz 19 27:16 y entonces bueno pues ya se lo voy a financiera a través de una campaña de micro mecenazgo en en la plataforma haber Coming muy nada pues estoy muy ilusionado la verdad

Voz 7 27:28 exacto sí que nos esté escuchando que se animen no como te

Voz 19 27:31 ojalá ojalá yo la agradezco desde ya a toda la gente que que le apetezca colaborar que le apetezca su en este viaje

Voz 11 27:41 íbamos encantado de

Voz 10 27:43 de contar con Suu Kyi son nulas

Voz 7 27:45 eh y entonces que que hay que hacer para que la gente que nos está escuchando a lo mejor hay gente que no saque como puede ayudarte que hay que como hay que hacerlo

Voz 19 27:53 vale lo primero que yo estoy en las redes sociales en en Instagram en Facebook en Instagram guion bajo el viaje interminable guión bajo y en Facebook es el viaje interminable así todo junto y bueno ahí es cuando estamos ultimando los ultima los últimos detalles de la de la campaña de ver Camí va a empezar uno de estos días pero

Voz 10 28:16 todavía es que lo de hacerle el libro

Voz 19 28:18 esto de la autopromoción es muy laborioso entonces ahí en la plataforma en las redes sociales

Voz 10 28:24 voy a exactamente ese día se va a iniciar esta campaña

Voz 1187 28:28 yo quiero saberlo entonces pues hay diferentes formas las

Voz 19 28:31 mirar desde desde poquito dinero hasta el que se quiera al que le encanta el proyecto y quiera colaborar más pues hay un montón de recompra

Voz 7 28:38 sabes cuánto cuánto dinero necesita seis mil euros Weiss os ha hecho eso está seguro oye más te vale que nos enteremos de lo que nos has contado

Voz 10 28:50 bueno para el sabes que hay que comprarse libros hacerlo sacarse el libro hace el favor mi libro

Voz 19 28:56 el libro está hecho el libro está ahí calentito sales

Voz 7 28:59 con el B un abrazo enorme

Voz 10 29:03 muchas gracias a usted Vigo buenos días

Voz 7 29:06 qué interminable de Barcelona India en bicicleta

Voz 1025 29:09 sé un montón de Historias de un montón de emociones y un proyecto tan maravilloso como el viaje que es conseguir publicar el libro un libro simpático e claro que era es es es que puede haber eh bueno

Voz 7 29:18 vamos a una mínima pausa oye nada estamos con Javier Gregory que está aterrizando en la nave espacial de ser aventurero buenos días

Voz 8 29:27 más cómodas mesas papas hoy no nos vas a llevar afuera si os voy a llevar fuera de él

Voz 0882 29:33 la primera expedición compuesta espacial por supuesto compuesta sólo por mujeres Caravana de mujeres

Voz 8 29:40 hoy estamos aquí os habéis habla de Vitro en dieciséis cero min torero

Voz 1 30:00 el día veinticinco de julio pues será el último día en esta dimensión

Voz 1187 30:11 cuando uno

Voz 23 30:57 a un animal

Voz 8 31:18 de que a incordiar profunda Margareto

Voz 1187 31:21 por qué tal pues sí porque tenemos una noticia yo creo que espera histórica hacerlo como Dios manda

Voz 4 31:32 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llevar

Voz 8 31:45 ahí van a llegar por primera vez la primera

Voz 0882 31:48 innatas espacial protagonizada sólo por mujeres en los sesenta años de carrera espacial parece ser que porfía viene a movimientos como el mi tú o también las manifestaciones multitudinarias son países como España han influido en la NASA ya acaba de confirmar que

Voz 0089 32:03 el día veintinueve van a realizar una

Voz 0882 32:06 primera caminata espacial para arreglar unos equipos de la Estación Espacial Internacional sólo mujeres dos mujeres en concreto una de ellas es un que ya está en la Estación Espacial una de un piloto de helicópteros del Ejército de Estados Unidos y la otra es una ingeniera electrónica que van a sustituir varios baterías de las

Voz 25 32:25 acción bueno está haciendo un arreglo sobre todo para que eh

Voz 0882 32:31 es bastante energía al brazo robótico de la estación espacial internacional que lo construyó Canadá y que es que es muy importante para para la estación y es el primer paseo espacial de la historia realizado por dos mujeres es decir que no haya ningún nombre y bueno realmente Se les a estos paseos que suena así como muy idílico no son tan idílicos ahora mismo es la actividad más peligrosa cae en el espacio se les llama Eva en inglés que es extrae vehicular Activity esa actividad extra vehicular desde fuera de de un vehículo espacial como es en este caso la Estación Espacial Internacional es tan complicado que el primer hombre que lo hizo fue un astronauta soviético

Voz 0171 33:07 es el hinchó el traje espacial y luego no pues no puede volver a entrar imagínate si queda flotando no todo como lo arregla pues mira a base de comprimir comprimir el compromiso de que me queda muy pocos llegaron que me quedo a que que la Palma aquí no es peligroso no metió si hace

Voz 0882 33:24 ya casi cincuenta años que es que se hizo este viaje extra vehicular yo creo que bueno es importante en la NASA dice que lo hace para inspirar a las nuevas generaciones yo creo que la igualdad es fundamental ir de hecho estas dos mujeres vienen de la promoción de astronautas novatos del año dos mil trece que fue la primera igualdad igualitaria de la historia porque se seleccionaron cincuenta por ciento de astronautas masculinos cincuenta porcentaje

Voz 0181 33:51 claro que quizá en el espacio fue uno de los primeros movimientos donde se bueno

Voz 0882 33:56 por parte de la Unión Soviética claro creo recordar que la tercera astronauta bueno perdón el tercer astronauta fue astronauta pero Estados Unidos tardó más de veinticinco años porque no fue Sally Ride hasta mil novecientos

Voz 1187 34:08 pero fueron fueron muy rápidos se fueron

Voz 0882 34:11 el rápidos yo creo que la critica lo tenía claro y Estados Unidos tardó tardó bastante mandar una mujer al espacio

Voz 25 34:17 un un negro al espacio un indio al espacio tardaron bastante

Voz 7 34:22 gracias querido Javier Higuera Juani como así la próxima semana se Liz nos vamos colon los libros que viene enseño a que está BMI de Andreu

Voz 4 34:33 desde las antípodas

Voz 7 34:35 lo que más

Voz 4 34:40 luego que dice

Voz 1187 34:44 a eso está prohibido bueno claro pues no te puedes quejar depresión eso esos reproches

Voz 7 34:50 estás a Miami por favor ya era hora hombre media hora que esperando

Voz 1176 34:59 es que estoy liado ahora estaba trabajando es el primer día aquí de de Curro y hay que probar todo hay que estar atento a qué pero bueno ya me he liberado un poco ahora tengo

Voz 26 35:10 para relajarme

Voz 1176 35:13 cuarenta minutos cuarenta y cinco una hora así luego ya empieza ya el día muy bien bueno hace un frío hace frío aquí en Miami bueno frío no hace frío pero ha llovido ha llovido ayer todo el día lloviendo ya digo que ostra Wells un frío frío por la noche es el torneo más frío que he tenido aquí no aquí no hace frío ahora o la manera nueve aquí

Voz 1025 35:44 para que la gente tome conciencia frío que está pasando y fe máxima XXV mínima diecinueve seis

Voz 1176 35:50 no pero es que yo me levanto temprano para para hacer cosas

Voz 7 35:54 la Liga hacer deporte a correr un poco no

Voz 1176 35:57 sí hemos hemos ido Un chico aquí americano Kevin de Lenny que llamáis Mi yo Kevin de Lenin es un tío impresionante

Voz 1187 36:06 M

Voz 1176 36:06 ese es el que le hizo la entrevista Tom Grady después de la final tío impresiones Sevilla o por la tele por la si bien sí sí sí oye y el y el venezolano con el que iba yo a Indian Wells todos los días coche esté él opina totalmente diferente que yo totalmente pero bueno yo tengo que tener mucho respeto porque es su país osea yo no puedo hablar de su paisaje a su país el que lo sufre verdaderamente se sabes rollo claro lo puedo me dice que Estados Unidos no está interesado en los barriles de petróleo de Venezuela porque Venezuela producción crudo que no es compatible con la energía estadunidense eso es lo que me ha dicho bien eso es lo que me ha dicho el venezolano lo digo para aquel que quiera tomar nota a ver no yo nos yo no sé si creérmelo no creérmelo no que yo no sé yo lo entiendo Pretorio Ponseti lo es lo que me has dicho el venezolano

Voz 1187 37:05 el perdiendo la oportunidad negó que el petróleo oye

Voz 1176 37:09 me pero dicho que viste una defensa

Voz 1187 37:12 maduro o qué hiciste tú no no yo escuché

Voz 1176 37:14 mira yo tengo sobre todo respeto por el país de él porque el que sufren las situaciones él claro que tengo que preguntar no opinar escuchar sacar luego mis conclusiones me entiendes

Voz 1187 37:30 Ángel Colina no sea si viste amigo beso venga

Voz 1176 37:32 la confrontación que tenéis ahí en España todos controlados

Voz 1187 37:36 yo espero que esto no existe en este país éste

Voz 1176 37:43 este tío este tío es el que esté sí esté siga los golfistas en el pille ahora no ha venido aquí a Miami se va Texas y luego va August Icod conoce a Tiger conoce a Mickelson

Voz 9 37:59 yo porque no es un pobre

Voz 1187 38:02 no dispare pobres vive siempre no no

Voz 1176 38:05 pero ojo eh que Curro al trigo eso sí sí yo no no es un tío es un tío súper Majo sea super majo y luego luego en Indian Wells he visto he visto he visto que aquí nunca había visto yo en mi vida bueno como bueno ya os conté que todas las chicas opera todas porque da mayor pero no pero bueno no he visto todavía porque luego llegar porque llegue el otro día ayer estuvo todo el día lloviendo luego me fui amor compré unas zapatillas baratas a que que había quién ofertas bastante buenas y no he tenido tiempo de ver el personal aquí

Voz 7 38:42 machista tu comentario

Voz 1176 38:45 en Indian Wells en Indian Wells es espectacular he visto yo he he visto a un señor bastante mayor están mayor no con una chica joven porque bueno pues echaba con una chica joven

Voz 1187 38:59 no he visto una cosa vi no

Voz 1176 39:08 señor mayor multi millonario por supuesto no tiene con quién con quién puede hacer lo que le digo que no pero aquí pero no por los que no pertenecemos los que no pertenecemos a ese mundo no lo entendemos que lo pasamos se se escapa a mi ese mundo a esto escucha escucha escucha yo no he visto sí señor mayor que ya le tenía yo controlado del año pasado con una chica joven rubia de mí

Voz 27 39:42 dos a solas pero un aire a la del año pasado o no una el año pasado bueno hay la otro una amiga de su nieta

Voz 1187 39:53 queda cojo bueno es que empiecen oye oye oye

Voz 1176 39:58 es impresionante tú con dos a AVE a la vez eh

Voz 1187 40:03 el mundo yo personalmente me charco pero con aquí

Voz 28 40:11 preguntar el parentesco pregunta el parentesco que tiene Sete Sete que no me he metido en ningún charco que yo estoy relatando lo que he visto

Voz 1187 40:19 claro claro y además tengo verdad además tengo prueba por prueba

Voz 29 40:24 me la verdad ganaba no

Voz 1187 40:27 no a mí que me de que te denuncien ahora

Voz 28 40:31 a de grandes aunque pero que que que no me cuentes película el yo es que estoy yo te estoy describiendo la realidad de lo que yo he visto ninguna otra valoración abanico que digo es que ese mundo

Voz 1176 40:48 ni se me escapa sí sí sí

Voz 1187 40:51 yo creo que con esta frase pescado Twitter vendió porque no brillante ya no yo no tenía nada venga déjalo aquí te lo van dejando

Voz 1176 41:02 cosa que por cierto va a venir a Miami o no sí claro claro que voy a ir a Miami siempre que puede pero cuando vas a venir yo estoy esta semana la que viene pues hombre intentó ahí pues veinte joder claro

Voz 7 41:15 es que tú sabes que en otros desayuno son históricos

Voz 1176 41:18 sí ya iré yo a South Beach pasa es que ya no sé no estoy en Facebook donde estamos que nos ha no estoy una aventura

Voz 8 41:28 pues voy yo tengo un problema de Hollywood perfecto muy bien

Voz 7 41:34 es un abrazo y cuida me vaya amistoso del mientras yo voy

Voz 1176 41:38 vale yo yo voy voy a abrir los ojos y voy a gente

Voz 1187 41:42 a ver gente rara vale oye pronto el parentesco a ese señor

Voz 8 41:54 adiós

Voz 4 41:58 cuando se también

Voz 8 42:01 a ver qué delito alguno por favor cabecera para hablar de la gente

Voz 4 42:08 aventureros viajar desde el sofá

Voz 30 42:13 los libros de José Luis Angulo

Voz 7 42:16 mi hijo

Voz 31 42:19 aquí seguimos el agraciado de acuerdo escucha la elección de Edith P no sé si voy a dar batalla eh porque

Voz 7 42:24 no pero lo que es imposible ni que te acerques que El libro leído

Voz 31 42:30 pues mira he leído mucho pero hoy vamos a recomendar porque si algo tiene estar bueno

Voz 1055 42:36 pues relativamente tranquilo pues se sabe aprovechar el mucho tiempo de lectura así que bueno íbamos a a recomendar un libro sobre un autor francés tremendamente conocido en el mundo los viajes que es Pierluigi Pier Luthiers bueno quizás es el el icono de la de la literatura francesa viajes no en vano pues el el premio más importante literatura viajes francés a su nombre Pierre Lotina este fue un pues bueno viajero explorador nacido a finales del XIX idealmente le llegó la fama temprano con treinta y pico años ya era un escritor famoso adinerados a los que la literatura le dio cedió posibles idealmente viajó por todo el mundo viajó pues por África mucho por pueblo antiguas Colón las francesas africanas Senegal por supuesto y luego bueno pues también por Tailandia por China Camboya vivió momentos históricos importantes como la la rebelión de los kosher en en China todo eso los pues plasmando y y bueno la verdad es que afortunadamente en España tenemos muchas muchas cosas publicadas de Pierre lo tiene el público ante unos cincuenta libras aproximadamente mucho publicado como digo de del y en este caso no es un libro del sino un ensayo sobre sobre el tu vida es cumplir lo que llaman el soñado aberrante está escrito por haber Fraile que la verdad es que está documentado un montón y está publicado por la línea del horizonte y bueno para algunos como yo que sí que me me confieso pues es seguidor de piel lo tiren muchísimos libros del y afortunadamente hace años consiguiendo en Santiago de Chile una primera edición de sus obras completas pues bueno conocer un poquito más los los entresijos de su personalidad ya es tu vida hay y tanto que también tuvo su literatura pues bueno yo creo que con un libro indispensable para aquellos que que no gustaba la literatura de viajes un hombre que vivía entre comienza el disfraz le ha gustado mucho a disfrazarse hacia tremenda fiesta como digo fuma un tipo pues adinerado y estado de su casa yo temáticas hacía pues la fiesta de China a la fiesta de Egipto la fiesta de no sé qué no absolutamente memorables así que creo que este libro El soñador errante de viaje con Pirlo TIC muy iguales Fraile el autor y la editorial pues lo lidió el horizonte creo que debe buscarse un cualquier sito en la Biblioteca de cualquier viajero cualquiera

Voz 31 44:50 pero ha apuntado queda amigos

Voz 7 44:53 no te vamos pronto la semana que viene

Voz 31 44:55 voy a estar ahí al pie del cañón a ver

Voz 7 44:58 sí es verdad un abrazo enorme seguimos torero

Voz 1622 45:14 hasta dejarlos por perder

Voz 5 45:17 te encontrás hecho dicho fue hecho a conciencia la pila tiene usted tirazo tirazo

Voz 32 45:34 hágame usted caso cuando se está en una puro lo mejor es buscar un abogado que lo soluciona

Voz 1187 45:38 entonces aquí en más apuros pero se tiene una boca

Voz 32 45:40 entonces te invito invito a Chipre

Voz 33 45:44 eh

Voz 7 46:00 vamos a hablar de la carrera solidaria más grande del mundo por el acceso a agua limpia y lo vamos a hacer con Berna sea jefe del proyecto precisamente también que te buenos días buenos días qué tal encantado de saludarte oye cuenta dos porque es la carrera solidaria más grande del mundo por el acceso

Voz 20 46:17 mira lo primero que me gustaría comentados que es Word visión que eso del organizador de la carrera Word visión es una organización de desarrollo ayuda humanitaria y promoción de la justicia centrar la infancia que está presente en cien países actuamos en una miento salud nutrición educación desarrollo económico microcréditos emergencias nuestro impacto en los últimos tres años ha sido espectacular porque somos el mayor la mayor del mundo proveedora de agua potable en el mundo aproximadamente una persona cada diez segundos lo tiene el agua potable y ya hemos ayudado en seis coma dos millones de personas en los tres últimos años y cada día por desgracia del mundo mueren más de mil niños como consecuencia de las diarreas y causadas por el agua contaminada como consecuencia eso visión se planteó a nivel mundial desde hace ya un serie de años el cómo podríamos recaudar fondos para conseguir agua potable no sólo en África sino a otros países de Latinoamérica hay otros países de Asia para poder ayudar

Voz 11 47:18 en en este gran problema que que tenemos

Voz 20 47:22 ceros bueno aparte de que tenemos un montón de padres que nos ayuda en un montón de proyectos se les ocurrió crear la carrera más grande por el agua que participa el año pasado participaron cuarenta y nueve mil personas en veinticinco países

Voz 11 47:36 y nuestro reto es que

Voz 20 47:38 llega a España de una manera muy diferente y que podamos ayudar de tal manera que la gente entienda que puede colaborar ya ayudarnos muchísimo en este problema que tenemos en el mundo que es la escasez de agua saneamiento

Voz 7 47:49 yo como lo es ir al par y cómo puede participar la gente en esta carrera ahí si la gente quiere formar parte de este proyecto como lo puede hacer

Voz 11 47:57 mira el lo primero de todo

Voz 20 47:59 que quiero comentaros que que a diferencia otras solidarias toda la recaudación que se consiga en esta carrera toda la recaudación tanto por parte de donativos como parte descripciones va a crear proyectos de agua para ayudar a los niños hayan no sé si sabes porqué la llamamos is Gutter seis Kay es como consecuencia de que la media de un niño o una niña tan grande de correr en buscar agua potable para para poder subsistir son seis kilómetros entonces lo que hemos organizado es una carrera en la antigua carrera mítica de del agua que existía en Madrid hemos podido cogerla ibamos a hacer un recorrido no de cinco debería sino de seis kilómetros de diez kilómetros y la gente puede correrla pero sobre todo la pueden andar la puede disfrutar es una carrera muy sencilla porque es bajar de Plaza Castilla hasta lo que San Francisco de Sales andando todo la bajada de Bravo Murillo pueden hacerlo en familia que es lo que queremos es decir que disfruten y aporten la visión de que

Voz 19 49:02 con ellos estaba ayudando a muchos niños

Voz 20 49:04 poder tener agua durante un año

Voz 11 49:07 parece mentira pero

Voz 20 49:10 era un niño con agua sólo cuesta cuatro euros al año cuatro euros y eso que pedimos a la gente que participe escribiendo ese o que participe donando esos cuatro euros que hemos puesto en nuestra web

Voz 7 49:22 muy bien pues ahí queda todo gracias cuida te felicito vengo está

Voz 34 49:34 muy

Voz 7 49:37 estamos en el último minuto programa llegó para que Alfonso Ojea que no sé ni si te da tiempo para el minuto de Japón para la semana que viene hablamos donde el indonesio ante la zona de nada año electoral no

Voz 0089 49:50 esquiando conociendo las montañas no son muy altas pero son muy extremas por todo el frío que reciben de Siberia

Voz 7 49:56 si vale la pena que sí yo creo

Voz 1187 49:58 sí hombre no llega Chase sí sí sí sí sí

Voz 35 50:01 vale la pena

Voz 0089 50:02 sí vale la pena por conocer una cultura tremendamente distinta Hay inoperante con respecto a la nuestra porque tienen es el país del mundo con mayor cantidad las estaciones por habitante pero que me estoy Andrés sin más que Estados Unidos es es si es quién pues tiene cerca de seiscientas quinientas y pico estaciones como los otros oye no Cesky en Japón por lo que parece sí desde luego todas funcionan en no vimos mucha gente en pistas pero estábamos esquiando entre semana cuando allí se reproduce lo único que en España es decir la afluencia son los dinero eh pues por unos mil ochocientos euros más se vienen en avión se hospeda a uno allí todos los días con desayuno y con cena con forfait con seguro cuántos días pues un siete días

Voz 1187 50:41 esta semana en vez de coger te la semana irte a cualquier está haciendo no te puedes ir a favor la zona que cuántas horas catorce horas treinta y cinco minutos nos mentimos gracias a Iberia con los esquís no en Tokio entre Tokio y Madrid catorce horas treinta y cinco mil

Voz 0089 51:00 dos

Voz 1187 51:00 de vuelo directo y luego te da la oportunidad si quieres te pasaportó que siempre se pasa por Tokio a Dios siempre