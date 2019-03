Voz 1 00:00 son los cuatro veintidós minutos de la tarde las tres sentidos encara

Voz 0313 00:03 Arias aquí seguimos asomados a la ventana con Isaías con Roberto como cada tarde tomamos café con Rafael Vila San Juan está preguntando que a veces buscamos explicaciones a comportamientos deleznables y a lo mejor esas explicaciones son mucho más sencillas no a lo mejor es que la maldad existe digo yo y lo digo por lo que vamos a contar a continuación estos días vamos a nivel incluso de una alerta policial en en las redes ha resucitado entre comillas uno de esos bulos que circulan por Internet este con muy mala baba que presenta a un personaje que se llama Momo personajes absolutamente siniestro que hace un tiempo se difundía a través de del whatsapp pero que ahora presenta como gran novedad que se cuelan vídeos infantiles es decir tu niño tu niña está viendo que se Pepa pic con la canción del orquesta que que cantan a todas horas de repente frase aparece el careto de este de este monigote que queda mucho miedo que da mucho mal rollo y que te invita invita directamente al niño o la niña a coger el cuchillo de mamá o las tijeras a cortarse hacer cosas malas a jugar dice Momo porque si no en fin mataran a tu padre bueno es una cosa absolutamente demencial yo le hemos preguntado a gente hoy hemos mirado que hay detrás de esto hay algún intento de chantaje de de sacar dinero de algo parece que no o o no se sabe de momento Víctor Fernández buenas tardes muy buenas tardes Víctor ex subinspector del Grupo de Redes Sociales del Cuerpo Nacional de Policía no sé si tiene si tiene alguna respuesta esto que estaba planteando quién o qué está detrás de esto

Voz 2 01:44 bueno en primer lugar me gustaría aclarar que tal vez que evidente Momo no existe

Voz 0313 01:50 ya ya

Voz 2 01:53 contacto con Momo Momo no va escribirte ningún goza mi aparece mágicamente en ningún vídeo infantil estos vídeos que han podido ser encontrados por algunos ciudadanos también por los especialistas de la Policía pues son obra de algunos usuarios de determinadas plataformas o redes sociales que desconozco intención pero introduce una Momo dentro de un vídeo que podría estar dirigido a los niños y un ante la pregunta de quién está detrás de todo esto no hay una sola persona creo que la magnitud que pueda haber alcanzado el fenómeno de este viral que es más que otro ver al otro bulo pues se debe en parte a que la gente lo están compartiendo un agente no es increíble y Momo no existe pero sin embargo te da miedo el miedo es muy transmisible

Voz 1826 02:46 pero Víctor casi todos los virales sí que tienen dejan una cierta trazabilidad ya sé que esto es un fenómeno mundial y es muy difícil pero se ha intentado tirar de un hilo saber de dónde parte o de o de diferente si te has imagino de dice

Voz 2 03:00 el el origen leamos el sujeto cero que es imposible que es un fenómeno global que ha dado en países de casi todo el mundo que en el caso concreto de la Policía Nacional los Civera gente los especialistas de la Unidad de te hacen tecnológica ya analizan estas esto es posible desvíos que pueden aparecer en esas plataformas pero yo creo que lo importante aquí más que una investigación policial al uso es hablar con la gente explicarle que cuando compartimos información sobre Momo estamos haciendo el juego estamos

Voz 0313 03:38 mira diciéndolo claro posibilitando

Voz 2 03:41 lo que ha querido el creador de este viral que es que lo sepa que llegue a todo el mundo la mayor cantidad de gente posible efecto bola de nieve desatado quizá porque esa transmisión habilidad del miedo que es un motor muy potente en este caso pues reúne muchas características de los unos va dirigido a un público que son los niños que nos producen pues mucha afección y entonces ya se ven involucrados también los padres está relacionado con las nuevas tecnologías que son desgraciadamente pues unas grandes desconocidas para muchos adultos cuando no lo son para los menores de edad y toda esta mezcla pues puede llegar a crear incluso cierta histeria colectiva cuando cuando no hay porque en España la Policía Nacional no tiene constancia de ninguna denuncia formal relacionada con con este viral tampoco tenemos constancia yo de mi un suceso dañino para mí era o para mayores de edad entonces creo yo y por eso hemos difundido estas estos consejos en redes sociales lo que hay que hacer si nos topamos con un contenido

Voz 0313 04:46 eso eso quería preguntar eso quería preguntar qué hacemos

Voz 2 04:49 ignorarlo ignorarlo por mucho que que pueda tocar unas teclas sensibles dentro de nosotros hablar sobre nuestros hijos sobre el daño que puede causar no debemos compartirlo ni siquiera cuando otros familiares nuestros amigos porque entonces estaremos incrementando esa sensación de miedo que es el objetivo de Stendhal lo que debemos hacer es deportarlos a la plataforma en la que pueda estar alojado en la red social porque será eliminado solamente de una manera muy así

Voz 0827 05:17 en otros ámbitos por ejemplo aquellos que utilizan precisamente Internet las redes para adoctrinar para adiestrar en terrorismo tienen una responsabilidad penal si aquí estuviera identificado el individuo los individuos que lo están poniendo en marcha tendrían una responsabilidad penal también

Voz 2 05:33 por supuesto los sigue la gente de la Policía Nacional están analizando estos vídeos están rastreando su posible origen en caso de que hubiera algún carácter delictivo pues se ponía todo a disposición de la autoridad judicial para que cada cual asuma sus responsabilidades penales pertinentes pero pero insisto en este caso no es como otras investigaciones policiales en la que se detiene al autor el autor único entonces se acaba el peligro no jugar aquí el peligro es compartirlo es visualizado porque las consecuencias principales es generar un estado de angustia o de miedo

Voz 3 06:09 mala situación en el uso de las nuevas tecnologías cuando no debe ser así las nuevas tecnologías es una herramienta muy potente muy poderosa muy instructiva para los más pero no porque aquí la prioridad imagino Víctor es como dice es que nos eh

Voz 1826 06:23 Marta porque la persona que lo comparta puede tener clarísimo desde este momento que está contribuyendo a que por ejemplo un niño de ocho años le diga a su hermana de seis años como hemos conocido el caso que esta noche nos tenemos que quedar hasta las tres de la mañana sin dormir me tengo que cortar parte de o me tengo que hacer un corte con un cuchillo porque si no vendrán a Portillo a por mí ha por nuestros

Voz 0313 06:43 Peres no cuenta por eso decía eso lo que quería preguntarle inspectores ignorarlo muy bien entre nuestra nuestra capacidad vamos a ignorarlo pero con los chavales pequeños habrá que no sé si prevenirlo es porque no hay que meterles el miedo antes pero que se quedan con un susto miedo como lo hayan visto Polo yo yo yo el filtro parental claro

Voz 2 07:01 por supuesto el filtro parental bueno más que filtro parental que puede ser una herramienta técnica una aplicación algo que nos ofrece la configuración de seguridad nosotros sea siempre recomendamos a los padres supervisar las actividades online de sus hijos igual que lo hacen en su vida offline igual que si el niño sale Fauré con sus amigos pues no los padres le aconsejan me guían le enseñan le pueden prevenir ciertos riesgos con unas medidas básicas de seguridad esto no significa caer en una paranoia yo la sobreprotección pero para hacer este acompañamiento está supervisión en en la en Internet en las redes sociales exige un esfuerzo que es conocer estas herramientas desgraciadamente a las hemos encontrado la Policía Nacional con ocasiones los que los padres no yo es que no sé nada de redes sociales bueno pues de momento aprender es momento para ponerse las pilas y poder darle un asesoramiento a los más pequeños en esta faceta que cada vez tiene más peso nuestras vidas que han dado la eh

Voz 0313 08:04 muy bien Víctor Fernández subinspector del Grupo de redes sociales de la Policía Nacional muchísimas gracias por este ratito a La Ventana eh

Voz 2 08:09 claro

Voz 0313 08:10 fíjate lo de las redes sociales ayer estábamos disfrutando con el con la campaña amamos la poesía ciento catorce millones de impactos fíjate ni un solo comentario de Haider de de como decíamos ayer de toneladas fíjate ese término expectante para que puede servir para que puede servir también es como la teoría del cuchillo no puedo cortar la carne pinchar

Voz 0827 08:30 cuando a cualquier cosa no quiere decir el agua no sirve para vivir porque somos agua pero también nos puede ahogar yo creo que esto ha pasado siempre lo que pasa es que ahora es yo insisto siempre en que claro vivimos en un momento histórico en el que los hijos saben más que los padres en el manejo de la herramienta en el que los alumnos a veces saben más que el profesor en el manejo de la herramienta los adultos a veces nos sentimos impotentes y claro lo que es decir subinspectores esas son las pilas era intentar aprender