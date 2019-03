Voz 1 00:00 pero nadie ni nada como vemos ha rodeado sabemos que usted habla muy mal

Voz 2 00:10 la presidenta con los muros de las últimas semanas está completamente desatada porque ella sigue siendo presidente de las Cortes presidente de las Cortes

Voz 3 00:17 era de cambiar frases en este caso palabras Mi el sexo de las palabras ni el sexo de las palabra

Voz 4 00:24 en general en el parque ha ido sucedían no lo mismo de ochenta y tres eh mujeres que trabajamos en estos momentos setenta y ocho son hombres setenta y ocho son hombres

Voz 0703 00:35 el siete tiene un nuevo millonario en la quiniela son cerca de ciento seis mil ciento sesenta y siete millones de euros rectificando son ciento seis millones de euros los que se ha llevado el ampliamos la noticia la quiniela un vecino de Albacete ha conseguido el pleno al quince cero el agraciado cobrará más más de ciento seis mil euros unos diecisiete millones de pesetas

Voz 5 01:00 Pepa Bueno

Voz 0703 01:02 la serie once en las seis y once ahora las seis y once en ahora podemos cometer errores iban los horrores

Voz 6 01:08 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 5 01:18 uu de una unidad de vigilancia

Voz 7 01:24 el propio menguante de Albatera es sensacional mira aquí hemos hablado de recortes en los últimos años pero lo de Albacete de ciento seis mil millones a ciento seis mil euros es que Hacienda se lleva una pasta hombre ese llevan más del veinte por ciento desde luego bueno hay mucha gente que es esta

Voz 0827 01:37 preguntado estos días porque habla tampoco el líder de Vox porque habla tampoco Santiago Abascal yo creo que es porque ya habla Pablo Casado el líder del PP hoy por ejemplo estaba en Bilbao ha anunciado que si va a Guecho ya tropezó

Voz 8 01:51 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho Guecho no

Voz 0827 01:59 se puede ir a Guipúzcoa por un lado después visitar Guecho el otro que está en Vizcaya e claro que es verdad que está está muy cerquita de digamos tirando al norte izquierda a lo mejor eso es lo que le ha fallado a Pablo Casado el centro pero bueno son las cinco y once las cuatro y once ahora mismo es al tajo con los resbalones de esta semana aunque como soy hombre pues no sabemos si tengo que decir Se mono

Voz 5 02:24 es muy difícil capturar la atención cómo mantener atención

Voz 9 02:29 emana ese mono alemana semana capítulo

Voz 0827 02:32 para capítulo semana mono capítulo a capítulo pero bueno como la caridad bien entendida comienza por uno mismo una vigilante Teresa Colomer me dice esta semana muy amablemente que donde las dan las toman mira que llevamos unas semanas hablando de las distorsiones temporales que ha sufrido Pepa Bueno acabamos de escuchar una bueno pues bien yo este miércoles dije que como cada viernes hacíamos ido al cine sucedido en lo que queda del día

Voz 5 02:56 contra las víctimas a base de torturas maltrato desapariciones etc

Voz 0827 03:03 como cada viernes en el cine así como cada viernes hemos ido al cine pues no vigilante era miércoles ahora Teresa es que hubo algo más que el suelo ir al cine los viernes pero no no no hay ninguna disculpa me equivoque

Voz 10 03:16 hola

Voz 0827 03:21 ahí los errores como las desgracias nunca vienen solas y en la pasada unidad de vigilancia que ya es para nota pues metí la pata al intentar definir Mi gran alegría me lo corrige María de Pablo

Voz 11 03:33 la presentación en Valencia del Premio de Novela Histórica Alfonso X El sabor Alfonso X El

Voz 0827 03:40 Allegro muy bien me alegro muy bien me alegro muy bien toma ya eso eso no sé lo que me lo nada María me dice oye a lo mejor se te da esto a lo de alegrar arte muchísimas gracias por la ayuda María aunque es verdad que se me da muy bien alegrarme de decir me alegro mucho con me alegro mucho sencillamente bueno ya que hemos comenzado por nosotros pues vamos a seguir porque estamos emitiendo un cuña estas semanas en La Ventana con una mala puntuación que da entender algo incorrecto no lo señala Alfonso Sanz

Voz 12 04:16 lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar y sobre todo la posibilidad de actuar podrías ser por qué no estoy haciendo nada La Ventana séptima temporada séptima temporada con Carlos

Voz 0827 04:33 vamos a ver al hacer una paradita los dice en nuestro vigilante después de La Ventana una coma oral pues damos a entender que la ventana sólo lleva siete temporadas en antena Hinault lleva veintiséis años en antena desde que arrancó Javier Sardá en mil novecientos noventa y tres así que no es la séptima temporada con Carles Francino sino la séptima temporada con Carles Francino eh es muy sutil la vigilancia que sí pero es una vigilancia acertar

Voz 13 05:02 la creo yo

Voz 5 05:05 en mentiras

Voz 0827 05:11 a las cosas sutiles no lo es esta canción que es una de tantas que le dedican cantantes argentinos a Messi que es un genio pero vamos a hablar de algunas palabras fronterizas por ejemplo Mario Suárez nos dice que en Carrusel Deportivo alcanzar uno de los goles de Messi del genial Messi y al intentar nombrar la sutileza de su jugada sin venda una palabra la palabra su utilidad

Voz 14 05:33 de los algún tanto pero yo pienso que utiliza utiliza ya consolidada

Voz 0827 05:43 que es utilidad que amabilidad y claro uno se pregunta Oye Si de amable amabilidad de sutil porque no su utilidad que es lo que nos reprocha el vigilante suena raro bueno pues es lo mismo que sean debido preguntar los académicos sin embargo Francino porque su utilidad está en el diccionario de la Academia y además no es ninguna nueva incorporación porque lo digan nuestros compañeros de Carrusel Deportivo está esa palabra ahí desde hace trescientos años como desde el primer diccionario en donde se define su utilidad como lo mismo que sutileza porque además es digamos la palabra etimológico lógicamente correcta porque viene de Super ilícitas que es a la vera de origen bonito porque sería prueba jo de la tela entonces ese y lo que está por debajo de la tela en el entramado pero de un país que Guti utilidad pero luego utiliza no utiliza claro me lo tendría que buscar pero vamos a Mikel no utiliza busca o pregunta por hay deportes que lo saben seguro pero en todo caso su utilidad es una palabra que nos llega directamente del latín y además es muy curiosa la definición que el dicen Hereu teoría les da a esta palabra dice que sutileza es delicadeza o temeridad de que por cierto son dos palabras que siguen en el diccionario aunque en el caso de delicadeza nos dicen que es una palabra ya en desuso bueno otra duda sobre palabras fronterizas no es preguntan Antonio José Victoria y Aurora Caballero Si una mujer que pierde al marido en viuda o INVI UDEV vivimos otros dijimos en vídeo

Voz 5 07:05 aduce que muchas veces hombres en su mayoría mejoren su nivel de renta cuando fallece su cónyuge mientras que las rentas de las mujeres empeoran al endurecer empeoran al endurecer

Voz 0827 07:14 bueno tú ya te has manifestado Francino enviudar si no ya en vida no en este caso el verbo en vez de hacer no está registrado en el diccionario ahora bien es un verbo que no está mal formado eh el sufijo CERT en español permite a partir de sustantivos adjetivos verbos que denotan transformación o cambio de Estado que es lo que le pasa lo que pasa una viuda o a un viudo cuando pierde a su cónyuge no así que si de viejo envejecer por ejemplo de viudo emir de cero pues porque no veremos a ver cómo avanza la lengua en esta materia hay otros errores en la frontera que hacen que los avisos se conviertan en abusos estándolo lo envía Mario Suárez

Voz 9 07:54 confirma que advirtió al ex presidente de la posibilidad de desórdenes graves el uno de octubre pero él ignoró esos abusos ignoró esos abusos esos avisos

Voz 0827 08:03 aviso es muy bien aunque era de madrugada Aimar corrigió a tiempo seguimos muy pendientes de la evolución del juicio del procede es también muy pendientes de los fichajes de generales por parte de Vox a lo mejor no han entendido bien que eran elecciones generales no elecciones punto generales pero bueno uno ha sido espectacular Javier Romero nos dice imperio Suárez también los dos los dos vigilantes Nos dice que Vox ha fichado al jefe del Estado Mayor del Ejército lo de toda la tierra otro ex militar

Voz 15 08:35 del ejército del Aire Manuel Mestre se presentará por Alicante Fulgencio Coll ex jefe del Estado Mayor del Ejército de la tierra del ejército de la tierra

Voz 0827 08:43 la película futurista del ejército de la tierra no no no no no suena el ejercito planetario pero no es así es es el Ejército de

Voz 16 08:51 Serra

Voz 0827 08:58 el inglés que nos invade y a veces nos haces tropezar Fernando Castro por ejemplo mete en la Unidad de Vigilancia Miguel Ángel Aguilar por lo que podría

Voz 17 09:05 hemos denominar una traducción inversa generar el movimiento viernes para el futuro que traducido al español suena que traducido al español suena Pray for Future

Voz 5 09:19 yo no

Voz 0827 09:19 de qué habla Miguel Ángel Aguilar que lo habla bastante bien sonaría sí sí lo traducimos al inglés más bien así que tenía razón desde luego nuestro vigilante y a veces usan hemos el inglés lo hacemos mal especies es que los máster en esto le pasó también a Pablo Casado Javier del Pino en A vivir que son dos días fue el que actuó ya directamente como vigilante aunque no lo envía Teresa Colomer en fin esta propuesta del PP

Voz 5 09:43 no estaba aclara de hecho el líder la desmintió en la cual yo me siento víctima lo que yo veo lo decía esta mañana la Pantoja una vez yo a me da igual que la gente no hable inglés obviamente cada uno hablar lo que pueda hablar

Voz 18 09:57 pero claro si tienes un master en Harvard

Voz 5 10:00 claro debería saber que

Voz 18 10:03 tiene que acabar en ese como para es mentira

Voz 0827 10:05 Javier del Pino respira Kathy que hallaría pero bueno efectivamente noticia en ingleses News IS invariable singular Guillén plural no New no Faith News enough New hombre se lo advertimos al presidente del Partido Popular porque como todavía nos quedan semanas de precampaña hay después la campaña será muy larga quizás vuelve a caer porque

Voz 19 10:26 lo tiene muy interiorizado la cuestión es la la pos verdad en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona entonces claro que hace la persona que sufre la frío

Voz 0827 10:42 pues nada una ese más hay veces en que las personas hablan muy bien inglés y sin embargo tropiezan con el Espanyol y esto les sucede por ejemplo al directores la empresa que se llama Aero Solutions que es Antonio Mota hay que intervino en Hoy por hoy para hablar de la crisis de Point bueno pues la caja negra de Javier Sánchez nuestro vigilante nuestro controlador registró tres alarmas

Voz 20 11:02 cuál el problema con vida el problema de que esta modificación que esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas y por tanto qué es lo que se quejan los pilotos que es lo que se quejan los pilotos y las aerolíneas que han tenido este problema y los que están operando este avión

Voz 0827 11:17 desde luego es más es muy difícil meter más en sólo quince segundos se cuál ha habido el problema no sería cuál ha sido el problema de que esta modificación es un dequeísmo de libro en vez de que esta modificación que es lo que se quejan los pilotos pues mucho mejor sería haber dicho de qué se quejan los pilotos en fin es lo que viene siendo un tres en uno

Voz 21 11:43 Jordi

Voz 17 11:45 y hay palabras que hemos incorporado directamente del inglés iceberg por ejemplo

Voz 0827 11:50 una de ellas aunque desde mil novecientos veintisiete ya la Academia la introdujo en diccionarios manuales son suplementos no fue atención hasta mil novecientos ochenta y cuatro que entró en el diccionario oficial hay gente que la pronuncia en inglés sobre todo quiénes hablan el Espanyol de América ahí es suele ser lo normal pronunciarla en inglés aquí en España no está tan extendida esa pronunciación y hay gente que aunque pronuncia en castellano aunque la Castellana dice no acierta con el plural la vigilara en este caso es una científica que se llama Alícia Pérez y los vigilantes no sé si serán de su familia porque son Elena Pérez Julián Pérez

Voz 22 12:25 porque que el Bicing describirlo porque cuando yo llegué no se parecía nada lo que yo hubiese visto antes lo que yo hubiese visto antes yo recuerdo estar en el barco mirando fuera Iber los eres los deberes

Voz 0827 12:38 verlos icebergs y severas dice esta mujer bueno sería el plural normal si se hubiese Castellani izados sin las que final como de placer placeres de iceberg serían icebergs pero como ha llegado al castellano con las mismas letras exactamente qué inglés su plural es icebergs eh porque en español es su sustantivos adjetivos terminados grupo consonantes y casi todos vienen de otras lenguas forman el plural en ese de récord récords por ejemplo no pero veremos también eh porque hay excepciones que sean asentado por ejemplo el anglicismo lord tiene en español verán Lores minan el Orts así que también aquí estaremos vigilantes

Voz 23 13:20 viva la telefonía en todas sus variantes pensando estaba que te ves tu nombre

Voz 0827 13:33 es que es la dado merecidamente a la telefonía desde luego es una de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad acelerada más con los móviles y con los le los teléfonos inteligentes que se venden por millones en el mundo aunque quizás no tantos millones como dijo animado muy él Aimar Bretos lo escucharon Luis Lafuente Juan Carlos Orozco que hablamos de cientos de miles

Voz 24 13:56 la otra cientos miles de millones mientras miles de millones y Letelier

Voz 0827 14:00 unos Android afectan venga estarán contentos los fabricantes cientos de miles de millones de teléfonos os vamos a Android en este caso afectados bueno si somos siete mil millones más o menos en la tierra pues cada uno deberíamos tener un centenar de teléfonos para llegar a esa cifra no son tantos no darle cifras para entra en la Unidad de Vigilancia porque me metí en Internet y encuentro datos muy discrepantes ahora desde luego pueda apostar mi modesto Patrimonio a que no hay cientos de miles de millones de teléfonos inteligentes bueno ella hay disputas también sobre la invención del teléfono también sobre los inventores de la democracia Julián Vega nos envía por partida doble a Miguel Ángel Aguilar que es el atribuye atribuye el invento

Voz 5 14:40 el Reino Unido el Reino Unido que era un gran país completamente previsible en fin los inventó

Voz 25 14:48 desde la de la democracia y los inventores

Voz 0827 14:50 de la de la democracia como Julián cree que se refiere a paradigma de la democracia el Reino Unido como paradigma de la democracia yo hasta veo las comillas irónica en el tono de Miguel Ángel no pero en todo caso Julián nos dice que hombre los inventores es difícil desplazar los griegos clásicos me entero de la democracia después del parlamentarismo también habría discusiones también habría discusiones bueno es un clásico que la equivocación les llevé a crear extraños fenómenos por ejemplo Carmen Vela nos contó que en París no es que el metro cuadrado de vivienda sea muy caro sino que él

Voz 5 15:24 metro cuadrado es muy grande es mucho más grande que un metro cuadrado

Voz 26 15:28 y hoy naturalmente son bien burguesa hace probablemente muy caras

Voz 5 15:31 por qué el metro cuadrado la zona está nueve mil

Voz 26 15:34 quinientos metros nueve mil quinientos

Voz 5 15:37 en el metro cuadrado estando en mil quinientos metros que eso es un metro muy grande o quizás este muy lejos oye a lo mejor es un metro cuadrado es muy bien burguesa que ha dicho es bien francés e también no mira pues lo metemos entonces como Galicia

Voz 0827 15:58 tenemos una semana vigilancias por partida doble me ha tocado a mí le ha tocado a Miguel Ángel Aguilar y Luis Lafuente y Eduardo Martínez también invitan de nuevo a nuestra corresponsal en Francia sobre preposiciones frases hechas

Voz 0390 16:10 varias tiendas fueron saqueadas tras la rotura de cristales y puertas bancos cajeros incendios de kioscos de prensa hay restaurantes diversos el Gobierno estaba contra la espada y la pared contra la espada y la pared

Voz 0827 16:21 estaba contra la de Spy el aparece el Gobierno bueno estar aún tiempo contra la espada y la pared no es nada fácil salvo que la espada este insertando verdadero histerismo ídolos

Voz 5 16:30 eso entre otras cosas lo normal es estar entre ellos

Voz 0827 16:32 la espada y la pared después Diego de orador también invita a Valverde al entrenador del bar esa que hizo una de estas frases hechas que en realidad no tiene ningún sentido también sobre Messi

Voz 28 16:44 sí la verdad que tenemos suerte de poder asistir a la época en la que él está activo es algo que ir datos puede decir que es algo que ir datos

Voz 5 16:53 puede

Voz 0827 16:53 es decir es algo que no todos pueden decir bueno quizás no muchos pudieron decir ni muchos podrán decir porque a lo mejor ya no tienen ocasión en de verlo jugar en directo no pero hoy de los que estamos vivos si uno se asoma una televisión o a un estadio yo creo que todos tenemos la suerte de poder decir que hemos podido ver jugar a Messi ya Goyo Jiménez en un monólogo desternillante hizo el elogio y la crítica a este tipo de frases hechas y a veces vacías

Voz 29 17:21 estas presiones o algo a me duele el estómago eso es que tienes hambre o algo lepra letra puede ser algo mejor Deimos lepra mientras que el abanico de posibilidades decir algo creo que me decide si os que eso sí que no concreta nada esta semana veto quiera Sevilla sigue

Voz 0827 17:39 pues mira no nacen fíjate es como no puede ser de otra manera casi todas las cosas pueden ser de otra manera y hemos entrado esta semana en la primavera que por cierto es una palabra también con una Ethel etimología curiosa no porque ahora la primavera es verán en la primavera es primavera y el verano es verano pero la primavera etimológico mente significa la primera primavera porque será ya primavera en latín no estoy una palabra una palabra curiosa así que primavera en realidad sería la primera primavera lo cogemos timo lógicamente porque ellos solamente tenían dos estaciones que era la primavera llega el invierno es por la cosas empezó a disociar pero bueno estamos en primavera Jauma Cabanes invita a José Ribagorda a la Unidad de Vigilancia porque claro hablando de flores pues el día entre flora y fauna y está a punto a punto de crear un neologismo que sería las Laura

Voz 30 18:31 hoy precisamente se celebra el Día de la naturaleza es un día instaurado para concienciar sobre todo a los más pequeños de la necesidad de preservar la Flower la flora y la fauna y la flora la flauta la fauna y la flora

Voz 0827 18:44 pues bien también corrige a tiempo José Ribagorda que por cierto sería si la flora el de Bartolo sería la flámula de Bart ya Agus hoy nos invita nos envía una duda de estas que tiene enjundia eh un hubieran que cree que debería ser habría

Voz 5 19:03 sí evidentemente se nos ordenaba los Mossos subirán

Voz 31 19:05 detenido hubieran detenido a Puigdemont si hubieran recibido la orden

Voz 0827 19:09 hubieran detenido si hubieran recibido la orden bueno es un poquito complicado pero dejadme treinta segundos no aunque no siempre estos dos tiempos verbales pueden sin intercambio entre intercambiables hay veces que si por ejemplo habrá que se estrena la película me habría o me hubiera gustado trabajar con Pedro Almodóvar en este caso está fenomenal en oraciones como la que no es enviar nuestro vigilante en la que hemos escuchado una oración condicional con tiempos compuestos con dos tiempos verbales se puede utilizar el pretérito imperfecto de su cultivo en la parte que expresa la condición y el condicional compuesto en el posible resultado ahora lo vais a entender si hubieran recibido la orden habría detenido a Puigdemont si ese hubiera sido lo correcto y además no habríamos repetido el tiempo verbal dos veces y lo haría enriquecido habría enriquecido la frase y una vigilancia de oficio que no es la envío creo que ayer mismo el equipo de todo por la radio

Voz 5 20:05 el gran Isaías

Voz 32 20:07 vamos a darle un poco de trabajo y se trata de una palabra

Voz 0827 20:11 usada por Alfonso Guerra para referirse

Voz 32 20:14 el presidente de la Generalitat Quim Torra

Voz 5 20:16 ha utilizado un calificativo cariñoso bar Vian atentos hombre o no le funciona la cabeza o es vía tremendo

Voz 0827 20:27 como Villán esto lo tiene que aclarar Isaías porque se supone que van

Voz 5 20:31 Vian tiene un punto cariñoso

Voz 33 20:35 no puede piratas de poco el pirateo existe un poco de de de

Voz 0827 20:40 catas pero que has hecho piratas de sobremesa Illán perilla engaña pero es distinto sí pero

Voz 33 20:49 dañan es muy indicativo

Voz 0827 20:53 bueno vayamos al grano a él ha explicado muy bien Toni es verdad que varían es alguien desenvuelto atrevido resuelto sea que podía sonar a piropo más bien no pero claro como Alfonso Guerra no da puntada sin hilo creo que la clave está en el adjetivo tremendo no dice que Torra sea un Barbican sino que es un viaje tremendo que tiene una acepción que es buena de respeto irreverencia itinerario es acepciones que son menos buenas o es algo terrible digno de ser tenido o es un niño muy travieso así que según Guerra Torras sería que o está mal de la cabeza o es alguien temible en su atrevimiento o es un niño travieso y muy atrevido que hombre a su edad vendría a ser prácticamente lo mismo que no andar muy bien de la cabeza creo que por ahí iban los tiros de Alfonso Guerra

Voz 5 21:40 no

Voz 0827 21:41 también le podía haber dicho Alfonso Guerra que era un puto Vian eh que ya dijimos hace unos días la Academia a través de Twitter pues ya ha admitido que puto pues y es una palabra registrada en el argot juvenil de España como prefijo intensificado alegría las de Madrid pero juvenil me encanta por ejemplo hombre como como ejemplo la Academia pero es verdad que la Academia en Twitter también hace dos años decía que era mejor no utilizarlo ahora ya va admitiendo que se puede utilizar así que Ignacio para Ron ha decidido hacer esta pieza que está punto

Voz 35 22:15 de vez en cuando llega alguna queja sobre cierto presentador que suelta palabrotas

Voz 5 22:19 el aire no mira nadie oye con esto de de la dos

Voz 35 22:24 aunque disfrutas más con el canal ya canalla canalla con el canalla cabrón váyanse a la mierda pero oye venir a te Carlas porque qué decir tacos es algo muy nuestro vamos que los españoles somos Taco parlantes coño

Voz 5 22:39 las palabrotas han evolucionado a lo largo de la historia aunque aún mantenemos algunas calle bueno parecidas en los ochenta hubo una renovación de nuestros Kabul Lario en mil novecientos ochenta y cuatro aparecieron por primera vez algunas tan comunes ahora como joder o coño pues ya no entró en el diccionario como sinónimo de pene hasta mil novecientos ochenta y nueve el mismo año en el que entró hostia como exclamación o como alternativa tortazo venga sinceros a quién no le sienta bien soltar un a ver hostia mierda en un momento de desahogo es un alivio tremendo y que sería de un vasco sin un hay mala hostia un catalán si su cuyo el gallego no tendría sentido si le quitamos el Caracas hoy en día sigue estando mal visto decir tacos pero creo que es algo que se debería normalizar la RAE parece estar de acuerdo conmigo hace poco sorprendente ITER aceptando puto como prefijo intensificado por ejemplo me encanta o como adverbio me ha salido puta mente mal el examen

Voz 36 23:42 eh

Voz 5 23:44 da no es lógico porque se ha vuelto algo tan cotidiano y natural que ha perdido ese carácter malsonante incluso muchas veces se utiliza como apelativo cariñoso mientras no las utilicemos para asustarnos y nuestros sentimientos quemas Down caramba que un coño que este

Voz 13 24:03 aquel hirió y yo nos hicimos Sami

Voz 0827 24:10 bueno sí aunque en la radio la h nos escuche hostia siempre se escribe con hache bien es algo que estemos hablando del Puerto de Ostia que es otra cosa pues nada hasta aquí la Unidad de Vigilancia que no ha quedado puto estupendas recordamos nuestro correo de V arroba Cadena Ser punto com algo medio bocado

Voz 5 24:27 mucho no volverá a ocurrir pero en fin de semana igualmente está lunes adiós