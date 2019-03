Miguel Rellán reestrena 'Novecento'

Voz 2 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 01:05 les voy a proponer un viaje porque hay obras de teatro de las que aunque pasen muchos años nunca las olvidas a mí me pasó cuando se estrenó hace ya unos cuantos años en teatro español Novecento y aunque no había orquesta en el escenario yo les prometo que la vi no había barco les prometo que también lobbies no había mar ni había océano les puedo asegurar que también los vi los viento onces y todavía cuando lo recuerdo también les garantizo que su Gobierno y además desde entonces cuando me encuentro con el actor Miguel Rellán siempre les saludó con Daniel Burman te de Lemon Novecento con lo cual se pueden imaginar lo emocionante que es para mí invitarle al programa porque vuelve a representar aquel Novecento en el que un día tanto vi viéndola en la sala pequeña en teatro español Dani but Humain tenemos no exento Miguel Rellán que tal como esta

Voz 7 02:09 era ya Marta aparte de ropa

Voz 1515 02:12 encantada de que vuelvas aquí

Voz 7 02:15 me sabe sabe por qué no se te olvida Novecento por dos razones se me ocurren al empezar una

Voz 8 02:26 porque de muy buen público

Voz 7 02:28 muy buena espectador el teatro cierto tipo de teatro el que ni me gusta no deja de tener algo de ceremonia donde yo oficio por un sitio y atención el espectador tiene que cumplir su papel hay buen y mal público e hizo usted está claro que el público decía el clásico la mitad de la belleza del paisaje la pone el que mira

Voz 8 02:50 punto uno punto dos El teatro

Voz 9 02:54 n juega con un aspecto que por cierto comparte con la radio que es fundamental

Voz 7 02:58 a saber la imaginación del espectador sin eso no hay nada que hacer en el caso de Novecento como en el caso de la radio el a la imaginación del espectador es un factor importantísimo crucial cuando

Voz 1515 03:16 a la gente que ha visto Novecento se entera de que vuelves a representarla qué cosas te te dicen a mí cuando me escribieron y me dijeron oye que vuelve Miguel Rellán con Novecento digo no echen qué maravilla qué te dice la gente

Voz 7 03:33 pues en parte vuelvo como decían los clásicos también a petición del respetable porque había hay después de todo la visto poca gente a pesar de haber hecho setecientos mil representaciones pero hay que hacer mucha para quedar había mucha gente y es cierto que hay mucha mucha gente que ha oído hablar de ella pero que no la ha visto

Voz 1515 03:50 te querrán repetir yo traje quién repetirlo cuando

Voz 7 03:52 hace ya cuatro lo hago todos los miércoles en el off latina a las ocho y media y el miércoles cuando lo reproduce los repulse por primera vez el día seis había dos personas que habían visto ya cuatro veces de manera que yo yo prefiero que no la vean otra vez no vaya a ser que les ver que así es la rosa que así se quedaron con buen recuerdo pero se volvieron a emocionarse

Voz 1515 04:23 además si vieron el barco la primera vez lo más probable es que vuelvan a verlo yo recuerdo las críticas de de la primera vez que la representa el español decían eso aunque es el pianista es el mejor es la historia del mejor pianista de los océanos nos escucha el piano pero sales del teatro creyendo que le has escuchado tocar el piano

Voz 7 04:49 es que la yo creo que hay cien no es verdad que que una imagen valga más que mil palabras verdad estamos de acuerdo yo creo van a hacer ahora en serie los herederos esto Cien años de soledad yo creo que es un error el tienes tú Cien años de soledad claro

Voz 1515 05:10 cabeza

Voz 7 05:11 pero no se pide además lo empobrece porque tal como te cuenta Gabriel García Márquez una una escena trivial el cura saliendo de la casa lo cuenta de tal manera que después y lo vas a poner en cine es una cámara de un señor un cura con una puerta del cual es una vulgaridad no no sea Cabo es cómo lo cuenta yo digo muchas veces que es como intentar poner voz a Mafalda no puede ser cada uno tenemos un timbre un tono inconcreto que no se puede concretar en ningún que en cuanto es una voz no puede ser ya hay veces que cuando hay con lo que el público de vez en cuando a parte de hablar de otra cosa de Novecento porque tiene más cosas en cuestión poética pregunto perdón alguien me puede decir cómo se imaginan Novecento algunas veces hay un conato hace peleas entre como va a ser así para dentro como pero como así no pero yo no sé cómo he pero sino cada uno tiene un hay una película los ochenta estupenda con un actor estupendo pero pero es igual no no en cuanto lo concretas los reduces y que toca el piano evidentemente no él será un pianista estupendo estará forzado como Farinelli que también está metido ahí una voz de contratenor soprano la soprano pero es que por por virtuoso que sea el el pianista siempre sea mucho menor que cuando el trompetista que yo hago dijo entonces dicte entonces Novecento se enfadó que parecía que el que tuviera cien manos y el piano fuera constar en mil pedazos y allí nadie se movió qué música pone

Voz 10 06:41 para que mucho más potente es la que tú te

Voz 7 06:44 puedo imaginar por cierto ha habido un par de veces que me gustaba mucho porque alguien es frecuente que la gente termine con la lágrimas asaltadas a la salida en en el español un señor muy serio muy mayor con aspecto de pertenecen al cuerpo diplomático me dijo señor Jean disculpe donde puedo comprar es la banda sonora que he oído que bonito pero lo dijo muy seria metafórica que es decir la he oido no no existe pero la vivido donde la puedo con

Voz 1515 07:13 es maravilloso vamos a hacer una cosa vamos a jugar con los oyentes entonces y así la han visto que no vuelvan a verla así vuelvan a verla al campo

Voz 7 07:21 no con su conciencia claro no pero descubrirán

Voz 1515 07:23 nuevas cosas eh pues es posible también

Voz 7 07:27 es posible pero una razón porque no deja de ser un clásico Novecento que es de Alejandro Baricco

Voz 1515 07:33 vamos a escuchar porque le hemos perdido lo hemos encargado una compañera del programa vamos a escuchar también algo de cómo fue la película Mallén que un reportaje de minuto y medio un poco poniéndonos en antecedentes nosotros no estamos ilustrando esto con nada de música queremos escuchar tu voz

Voz 7 07:51 yo en el escenario no habanero

Voz 1515 07:53 es un poco de qué lugar viene Novecento Novecento es de Baricco a ver qué te parece vale tampoco es montamos nada y queremos que los oyentes nos llamen los que la hayan visto porque me han permitido en el teatro con tu permiso regalar dos invitaciones al que nos llame nos cuente setecientas mil funciones setecientas mil representaciones a la gente que nos esté escuchando que ya ha visto Novecento a qué lugar les llevó que les sedujo que les fascinó de Novecento y les invitamos a que vuelvan a verla el próximo miércoles en el off de la Latina Novecento antes nuestra compañera cristiana del Casar que está con nosotros en el programa desde hace unas semanas le encargamos estos días que hiciese un viaje por lo menos para ponernos en antecedentes con algunos datos lo escuchamos venga venga

Voz 11 08:39 muy buenos días Marta tal vez algunos oyentes no sabían que este monólogo teatral se basa en el libro del escritor italiano Alessandro Baricco Novecento la primera edición se publicó en mil novecientos noventa y cuatro en el dos mil la Twentieth Century Fox llevó el relato a la gran pantalla de la mano de Giuseppe Tornatore con el nombre La leyenda del pianista en el océano recibió el Globo de Oro a la mejor banda sonora

Voz 1515 09:07 el mismo año

Voz 2 09:11 veinte años sin tierra veintisiete

Voz 7 09:14 dicen que se haciendo

Voz 2 09:16 música

Voz 9 09:17 como jamás se ha oído yo también he oído hablar de él

Voz 13 09:22 cita yo no sé quién Benton eso es lo que es el que no sabe tocar sin tener el sobrero

Voz 11 09:42 Soria de Novecento es la de un niño abandonado en el Virginia un transatlántico de principios del siglo XX que acogía tanto a las clases más altas de la época como a los migrantes que buscaban el sueño americano adoptado por los trabajadores Novecento descubrirá un don innato y extraordinario para tocar el piano que deslumbró hará al propio inventor del jazz la ayudará a conocer al trompetista que le cambiará la vida

Voz 14 10:11 bueno Cristina no

Voz 1515 10:13 Stone todavía nuestra compañera es muy jovencita

Voz 14 10:15 yo le dije cosas de Novecento a ver qué encuentras

Voz 1515 10:19 tú antes de levantar porque hay mucha diferencia entre la película que yo tampoco he querido verla vale lo que tú haces en el teatro que es un ejercicio de desnudo metafóricamente hablando integral sales tú solo con tu silencio con estaré completamente desnudo con una luz que se centra en que se va cerrando poco a poco quiere ver la película antes Miguel o preferir

Voz 7 10:43 la vida es pues la vida pues si no me importa si porque como digo es un reduccionismo no

Voz 1515 10:51 no y además es que tú ya tenías en la cabeza

Voz 7 10:55 sí porque además estaba de acuerdo con con Raúl Fuertes el que es el que el director que me lo propuso sin que por Carlo este espectáculo se ha hecho bastantes veces a mi juicio de una manera equivocada porque lo han hecho nueve actores con el pianista con él es un monólogo es en realidad es un trompetista mayor vulgar que solamente tiene una cosa por qué él conoció fue el amigo de Novecento es como estos tipos que vienen solamente porque tengo una batallitas tiene que contar las batallitas porque es lo único que justifica su existencia y entonces llega dice usted perdone yo tengo una cosa que contar recogido en la cuénteme largo hice lo dice triste yo es que no tengo nada lo he perdido todo vendido hasta la trompeta pero eso sí pero la historia de una historia maravillosa porque yo conocía Novecento

Voz 15 11:54 y lo yo

Voz 1515 12:01 esta es una sensación que tengo yo me dirá si estoy confundida recordarles que invitamos que Miguel Rellán les invita a ver Novecento si la han visto ya repetir el si quiero que repitan porque tal vez encuentran fallos repitan yo repetí y me gusto mucho también no encontrar fallos volvió a ver todo lo que no había al escenario no perdón

Voz 7 12:24 no no me refiero a a que pueda que puede haber fallos sino que no lo que nos pasa cuando volvemos a leer una novela y me gustó yo pensaba tenían recuerdo mejor claro esa primera visión que a lo mejor

Voz 1515 12:35 nueve cero dos catorce sesenta sesenta Se han visto Novecento de Miguel Rellán llámennos Nos cuentan porque les sedujo esta obra nueve cero dos catorce sesenta sesenta estabas explicando antes que Catí la obra te llega cosa que no era un papel que tú tuviese en cabeza de siempre he querido ser Dani Bustamante de Lemon esto es una sensación tal vez me confunda pero ha sido cuando ahora sale al escenario con Novecento es sientes que sales teatralmente hablando no cinematográficamente ni en cuanto a serias no no en otros recorridos profesionales de tu vida pero sientes que sales con tu personaje con el personaje de tu vida

Voz 7 13:16 poco a poco los demás me vais a ver me vais convenciendo de que eso que puede ser porque hay que tener en cuenta voy a contar rápidamente como como empieza de este a mí me habían ofrecido varias veces monólogos que por cierto monólogos que no me interesaban por una razón yo soy un actor quizás raro no no no me ofrecían monólogos que lo fundamental era el atletismo interpretativo que el esto era secundario era que es una exhibición actoral pero Miguel como Barça es decir que no esto que yo gran así de qué tal al al techo y evite ríe Si te desnudas me interesa absolutamente nada a mí lo que me interesa es contar una historia y cuando Ramón Fuertes me propuso hacer un monólogo de una manera instintiva una pensé que era una cosa más de esta a pesar de que tengo un el concepto de Raúl inhumano leía DT eso Miguel lo de Novecento hay que pesadita un muchacho éste que te has leído eso de todas las vueltas que da la vida claro entonces yo suelo decir que hay todos los proverbios hongo o chinos árabes yo no conozco ninguno portugués pero bueno hay uno o chino o árabe que dices apunta telón Marta a lo que te hayas de negar niega te cuanto antes sino la misma fiesta mi cumpleaños no empiece no espérate a lo mejor seguramente voy que al final quedará mal pero no me dijiste que viene no voy a ir me voy al bingo adiós Se acabó en vistas me acordé de ese termino me lo leo que les den morcillas Raúl Isaías porque sé que que es noctámbulo porque a las doce de la mañana pero entonces pero pero una razón yo no sé tú pero yo no tengo muy buen concepto el género humano véase el ejemplo por la Junta llevará a ratos pero sí tenemos unos unos rasgos generoso muy curioso que por ejemplo en eso se basa el famoso boca oreja o Boca Boca Marta note pierde afecta peligro me tú me acabas de recomendar antes una función de teatro de Lorca eso es un regalo que hacer a los demás continuamente estamos haciendo lo leí esta novela fulanito te va a encantar Tebas Vete a ver esa película entonces que yo también participo de esa generosidad humana porque tengo cosas buenas también dije Raúl yo quiero yo quiero contar este cuento yo quiero ver la cara de la de los espectadores cuando contándoles esta esta historia que por cierto Raúl y los dioses me condenaron a no verle la cara porque de unos focos que me impide ver brutalmente nacen pero sí noto la la tensión la respiración una fíjate el silencio

Voz 1515 15:51 sí sí hay una cosa de liturgia cuando el teatro es tú decías esto de hay una cosa liturgia a verla si debe haberla cuando todo lo que estás viendo es inmenso y cuando el el espectador tiene entiende la solemnidad de aquel lugar está yendo ya que esta asistiendo también tienen que participar es una comunión litúrgica pero ambas partes

Voz 7 16:16 los claro

Voz 1515 16:18 Miguel Rellán es que nos tenemos que tú tú tienes sueños premonitoria has tenido alguno en tu vida pues yo deterioro

Voz 7 16:25 todo ya porque vamos a hablar de eso ahora

Voz 1515 16:27 con lo bonito sí pero tú fíjate Imagine de John Lennon esto como muchas vamos a hablar de muchos personajes históricos a los que les pasa dado esto de la semana pasada empezamos hablando de esta historia con una mujer madrileña que era la asesora de alguna forma de de Felipe II y que anticipó a través de esos sueños cosa como cosas como el la destrucción de la armada invencible de invencible bueno pues John Lennon contaba que Imagine le llegó en un sueño yo recuerdo un artículo el País mal hace no demasiado donde Dalí explicaba cómo se conectaba una buena parte de su producción vinculadas al surrealismo el explicaba cómo en su casa de Portlligat que él procuraba quedarse como dormido una especie de estado de conciencia casi cuando se Cali es el caía se le caía el pincel era porque estaba ayer llegando a ese estado y ahí se despertaba hacia por despertarse pero eso se acabó el pincel una mano empezaba a pintar bueno hay una cosa un estado ahí un poco de alguien me decías el nivel Alfa de conciencia bueno

Voz 7 17:33 si se intenta estudiar mucho pero hay una cosa que está clara no lo conseguimos dominar si lo éramos amiga cosas Revilla maravilloso terrible o de afortunadamente no dominamos eso ahora decirlo hay un chiste de un señor mayor que va al médico Esther que con problema cuales afecte a mi me gustaría hacer el amor más veces a la semana pero usted cuántos años tiene dice no veinte cuatro cuántas veces hace el amor yo digo una al mes hombre con noventa y cuatro y me dice que mi amigo Damián tiene que seguir vete es decir dígalo usted también

Voz 11 18:14 bueno pues

Voz 7 18:16 es decir sueño premonitorio podemos decirlo todo pero bueno la realidad

Voz 1515 18:20 es otra vayan al Off de la Latina los miércoles se van a encontrar con Dani Guzmán te del intento cada vez que se encuentren por la calle con el actor Miguel Rellán yo no lo olvido e recuerda que nos encontramos me unos años en la Gran Vía por la calle no me salía ni siquiera Miguel Rellán que salió Dani Bud amante de pensaste es una rima bueno pues fue una seguidora entusiasta de esta obra eh

Voz 7 18:49 muchísimas gracias por eso me siento recompensado premiado y más que justificado ya está

Voz 1515 18:54 Dani Guzmán Miguel Rellán los miércoles en el off vela latina no se lo pierdan