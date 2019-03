Punto de Fuga: "Nadia Remadna, una brigadista contra DAESH en París" (23/03/2019)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:06 hola a todos muy buenos días y bienvenidos a punto de fuga hace algunas semanas os contábamos que según cifras de Naciones Unidas el Estado Islámico había conseguido reclutar en los últimos años a unos cuarenta mil hombres y mujeres occidentales de ciento diez países cuarenta mil jóvenes que se han sumado a esa causa yihadista en Siria o en Irak por ejemplo hoy volvemos a tomar esa realidad como referencia y una voz los más fieles al programa la recordaréis la historia de esta madre la llamada de su hijo que terminó como soldado en dais

Voz 3 00:47 no hay Brun hito o algo

Voz 0136 00:53 a mi familia no lo supe Llopis

Voz 4 00:55 sabía que iba a viajar a Egipto y de hecho me enteré cuando me llamó desde el aeropuerto estuve llorando toda la mañana no supe que se había ido a Siria hasta enero de dos mil trece unos meses después fue uno

Voz 5 01:06 ya que los servicios de inteligencia vinieron a verme para informarme de que él había ido a luchar sacó a cuando contactó conmigo pude ver que era un código internacional diferente pero no pude contarle que en los servicios de inteligencia habían contactado conmigo pero yo le pregunté qué hacía en Siria sabía que estaba allí porque veía el código telefónico internacional

Voz 1667 01:59 vamos a llevar a uno de esos barrios en los que el Estado Islámico recluta a sus combatientes el barrio de Saint Denis en París en el que trabaja Nadia remate una una trabajadora social y fundadora de la Brigada de las madres una organización que trabaja desde hace años con estos jóvenes para que no caigan en manos de los radicales y ojo porque no es nada fácil lo que hacen

Voz 8 02:19 a Frank sean que antes arriba lo que hacen una cuenta se trata de un trabajo

Voz 0136 02:27 lo que ya está preparado no se levantan una maña

Voz 9 02:29 hay dicen vamos a radicaliza sea

Voz 0136 02:32 he tenido preparando a base de este decirles de ayudarles con los deberes llevándole de vacaciones a esos jóvenes los han estado manipulando y les han lavado el cerebro desde los trece o catorce años a través de todo lo que es cultura

Voz 10 02:45 pues igual que existiera

Voz 1667 02:48 en el programa beban antes escuchara nadie os vamos a contar la situación en la que siguen decenas de miles de inmigrantes en las islas griegas cuando se cumplen tres años del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía

Voz 11 03:00 van ya me han enfadado como Wolver nada

Voz 1751 03:03 las mujeres a no hay ningún tipo de seguridad cuando nuestros maridos sale de la tienda tenemos miedo a salir de aquí nos escapamos de la guerra pero aquí la situación es igual de mala tenemos miedo porque aquí hay gente borracha esa gente acusa a las mujeres y a los niños Nos acosan por ejemplo en la fila para recibir nuestra ración de comida ni siquiera podemos ir al baño por la noche sobre todo los acusadores son hombres solteros aquí sufrimos demasiado

Voz 1667 03:30 Hama Ésta es la voz de una mujer con la que ha hablado Médicos Sin Fronteras en la isla de Samos en un centro de migrantes que acoge a más de cuatro el personas cuando sólo tiene capacidad para seiscientas cincuenta vamos a contactar con MSF en la zona para que nos detalle la situación de estos migrantes hablaremos también del agua como un negocio en nuestras ciudades

Voz 12 03:53 habría que empezar por asegurar que el derecho de acceso humano al agua Se cumple no sólo queda reflejado en las normas no porque hasta ahora tenemos el reconocimiento de Naciones Unidas y el reconocimiento de la propia Unión Europea pero tenemos que poner en practicarla las normas y las medidas que aseguran que esto tenga una implementación real y que todos todos los europeos tengamos un acceso universal asegurado agua de calidad en cantidad hay cantidad calidad suficiente

Voz 1667 04:21 bueno esto es lo que dice la ley otra cosa es la realidad con esos procesos de privatización de los servicios de agua en nuestras ciudades que ahora se intentan revertir en muchos municipios del país vamos a hablar con uno de los mayores expertos en gestión de agua de España como es Pedro Arrojo Mundo Express vamos a recibir la última hora de la situación en el sureste de África tras el paso del ciclón Idaira

Voz 13 04:43 solamente de esté Warriors orígenes ánimo de no sólo por el

Voz 1667 04:48 coste en vidas humanas sino también por el impacto de un ecosistema basado en la agricultura más de cien kilómetros de cosechas han quedado arrasadas tras el paso de este ciclón nos lo contará Javier Bañuelos como digo en Mundo Express todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenidos

Voz 9 07:23 bueno aquí estamos vivimos aquí puedes ver nuestra situación no hay agua tenemos que caminar hasta allá arriba a algunos de nosotros estamos enfermos no hay baños vivimos en estas caravanas aquí mira a tu alrededor somos diez en esta caravana la gente duerme una encima de otra por la noche nos estamos congelando pero el frío no hay electricidad a veces obtenemos electricidad pero sólo durante dos horas por la noche los servicios son inexistentes por la noche no hay agua Ésta es la situación en la que vivimos o algo así

Voz 1667 07:55 sin agua sin luz sin baños hacinados en caravanas estas son las condiciones en las que sobreviven decenas de miles de migrantes en suelo europeo Ésta en concreto que escuchábamos en la isla griega de tíos se cumplen tres años del acuerdo por el que Turquía asumía la gestión de la llegada de inmigrantes a suelo europeo un acuerdo que no ha hecho más que empeorar la situación de los refugiados que llegan a Grecia que terminan en los llamados hot spots podemos saludar a Antoni ricas que es coordinador de Médicos Sin Fronteras en las islas griegas de Moria Iquitos

Voz 18 08:28 buenos días Antonis buenos días

Voz 19 08:30 a ellos

Voz 1667 08:32 la la la mayoría de estos migrantes Antonis están en los llamados hot spots que son exactamente

Voz 19 08:40 sí y el acuerdo entre

Voz 18 08:45 non europea hay aquí a teñía como base el haber hecho de los hot spots quiere decir sin como puntos en cinco islas donde los refugiados se iban a quedar por lo menos un año para que resuelvan solos en situación de asilo

Voz 20 09:13 están pidiendo garantista

Voz 1667 09:15 están en islas no están aislados del resto de Europa por tanto con con posibilidades muy muy limitadas de llegar al continente que es lo que ellos quieren

Voz 18 09:24 sí sí no pueden salir de la extras a tener el papel de subir as lo bueno eso funciona taldes por los demás que están una en Turquía equipos son uno casi cuatro millones para que no entran porque la verdad en las Islas es sin

Voz 20 09:51 claro

Voz 19 09:51 como esa situación Antoni es que hay mucha gente

Voz 18 09:58 en problemas de salud que no pueden Sallent que firmen una solamente con tientas está en el bosque y sin agua caliente y tampoco con una sin agua que pueden a tomar eh no en todas esas pero especialmente en Samos las inversiones malísima antes verdad

Voz 1667 10:27 en Azinhaga viven hacinados no Antonis ahí mismo donde Nos dices en en Samos Leo vuestros datos un hay un campo que alberga a más de cuatro mil cien personas en un espacio destinado para apenas seiscientas cincuenta en fin cómo está viviendo esa gente Antonis

Voz 18 10:44 exactamente están afuera del campamento los demás en el bosque con llantas plásticas bajo lluvia pago a la la nieve con basura por todos lados con mosquitos como ratas e es una situación muy mala es que de eso no no no explique que estamos en una en un país europeo de verdad entonces estamos pidiendo de Europa ahí los a los otros países eh quiere sirven las siente ir por lo menos de que su salud de la está en mala condición que pueden a entrar en Grecia o en otros países celestes sirven por lo menos por ejemplo no a mujeres con niños a altos lo que tienen a a la salud mental a muy mala ir también hay gente que se han torturado en otros países que han ceñido en De Llera

Voz 21 11:58 autolesionado ellos mismos si si con qué porqué razón

Voz 1667 12:06 porque por pura desesperación por intentar llegar al continente para que les atiendan al continente

Voz 18 12:13 pues sí es un su idea no era adquieren una isla sin pueden viajar en una Content merecen la mejor situación porque os conté en eh y a más sesenta por ciento del accidente nos dicen niegan conté Enders en todas las sextas desde en a en a quién

Voz 23 12:37 hola

Voz 24 12:41 ella es buena una vez dos este que de todos no

Voz 25 12:47 hay higiene aquí no hay instalaciones de higiene y a nadie le importa las mujeres enfermas nadie les da medicamento la mayor parte del tiempo llueve y el agua de la lluvia entre la tienda y hace que todas las mantas y las ropas se mojen Nos quejamos de esta situación pero a nadie le importa alguien viene a echar un vistazo a no hacer nada la comida no es comestible es tan mala que la gente enferma el agua de la ducha es muy fría por eso nadie se mucha solo y cinco baños para todas estas personas falta de higiene los baños están sucios y a nadie le importa esta es la situación a la que nos enfrentamos

Voz 24 13:21 en brazos de guía al dos de vez en todas teme se va de malo

Voz 1667 13:32 no no no sé si te he entendido bien Antonis pero ha comentado que tener esta situación de los refugiados no es tanto una resolución de un problema sino que envía un mensaje a los que quieren llegar aquí para que sepan lo que les espera

Voz 18 13:48 bueno pues eso es

Voz 26 13:51 ah sí

Voz 19 13:53 lo que estamos viendo no es posible que

Voz 18 13:57 eh Europa no puede resistir sesenta mil personas se encontró Singers no no podemos explicarlo de otro modo porque lo están asiento eso hay tantos lugares en Grecia hay tantos vacíos hoteles hay tantos propietarios de hoteles

Voz 19 14:18 si quieren resistir dinero de

Voz 18 14:21 a Europa para poner exagente entonces

Voz 20 14:27 no sabemos por qué lo hacen

Voz 1667 14:30 qué tipo de dolencias Olesa atender los equipos de Médicos Sin Fronteras en en esos grupos de de migrantes santones

Voz 18 14:39 estamos siendo grupos saluda mental por mujeres embarazadas de que tiene problemas y de de violencia molestias sexual muchas veces aunque eso no sucede en Grecia pero

Voz 19 15:01 en Sudán

Voz 18 15:03 en su viaje que estaban asiento a llegar acá y tan también tenemos médicos Si sí

Voz 27 15:12 buenos ojos

Voz 20 15:14 por toda esa gente

Voz 1667 15:18 mí me imagino que anímicamente estas personas no están no están bien del todo obviamente porque están ahí atrapadas sin poder sin poder continuar adelante en su camino Antonis cómo están anímicamente

Voz 18 15:32 sí es sean una desesperados también las la la la la suciedad de griega en las Islas es sarta de esperar más de tres años viviendo todo esto hay ciudades que y a la gente

Voz 19 15:53 de los refugiados son más de

Voz 18 15:55 cuarenta el cincuenta por ciento de las ciudades donde entonces es también un problema social y hay que resolver

Voz 19 16:05 y ahí todo eso por qué

Voz 18 16:08 este acuerdo es mal diseñado impedir mal impuesto en las Islas

Voz 1667 16:14 pues Antonis muchísimas gracias por atender la llamada de la Ser vamos a seguir muy pendientes de la situación de estos inmigrantes en las islas griegas de estos hot spots en los que se acumulan en los que se concentran hasta doce mil Mike antes según las cifras de Médicos Sin Fronteras ellos están allí ayudándoles en lo que pueden muchísimas gracias Antonis

Voz 20 16:36 gracias a ustedes

Voz 1667 16:50 a quedarnos ahí porque el siguiente testimonio es interesantísimo nuestro siguiente invitada viene del barrio de Seine Saint Denis de París allí acude el estado de eso Amico para reclutar nuevos combatientes el grupo terrorista acude a la llamada de estos jóvenes prácticamente abandonados por la República francesa lo sabe bien Nadia remate es fundadora de las Brigadas de las madres una asociación al servicio de las madres y los jóvenes en riesgo de ser radicalizados su trabajo es tan importante y valioso que incluso ha despertado el interés del mismísimo presidente Emmanuel Macron hemos estado con Nadia en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo este es el testimonio de esta Centinela anti yihadista Nadia Ponyo cuándo empezó a darse cuenta de que algo no funcionaba bien con los jóvenes de su distrito

Voz 8 17:46 Ruiz como sea con Hong Kong se decidió

Voz 0136 17:51 empecé a comprender que iba mal cuando cada vez más los jóvenes encerraban en su religión y cuando veía cada vez a más niñas que se paseaban por el barrio que yo conozco bien Ivi que proliferaban más escuelas coránicas en el barrio

Voz 1667 18:04 y en su distrito el Estado Islámico tengo entendido que recluta a muchos jóvenes a muchos de esos jóvenes que usted conoce

Voz 0136 18:11 a mí no me no me monto de sí sí sí desgraciadamente hay muchos jóvenes que se han ido a Siria gente muy joven que se ha ido con diecisiete años y tengo ejemplos de gente que se ha ido hay muchos conversos que se han ido de familias que eran católicas cristianas y que se han marchado el ejemplo es un joven que se llama Quentin y que han muerto

Voz 29 18:34 elegí son la Él se fue simplemente

Voz 0136 18:38 fue utilizado porque era el único francés converso los demás serán ya musulmanes no hay que olvidar que en el barrio hay reclutadores y los reclutadores Nos esconden vienen a reclutar al barrio delante de todo el mundo por desgracia nosotros hemos alertado al Ayuntamiento a la policía no han respondido que eso no es un delito en tanto que se trata sólo de religión

Voz 1667 18:59 cómo cómo es ese proceso como como se radicalizan esos jóvenes

Voz 8 19:03 enfrente sean Jabaloy que antes ya había allí

Voz 0136 19:09 a fin de cuentas se trata de un trabajo que ya está preparado

Voz 9 19:12 no se levantan una mañana hay dicen vamos

Voz 0136 19:14 Al Khalifa se ha venido preparando a base de ese decirles de ayudarles con los deberes llevándole de vacaciones a esos jóvenes los han estado manipulando y les han lavado el cerebro desde los trece o catorce años a través de todo lo que es cultura

Voz 10 19:28 no existe ahora a lo mejor

Voz 0136 19:32 esos religiosos reemplazan las instituciones del Estado con el ocio la ayuda con los estudios etcétera entonces el reclutamiento ha sido muy sencillo al principio no les reclutan diciéndoles que van a matar gente sino que se les dice que hay una injusticia que hay que combatir que si ellos son buenos musulmanes el problema es que él curso de árabe era un curso coránicos no de árabe y efectivamente el objetivo es vengar esa injusticia hay reconvertirse en simples musulmanes

Voz 1667 19:59 son jóvenes que no ven futuro no tienen perspectiva de futuro no hay un alto índice de desempleo por ejemplo

Voz 29 20:05 sus sus tu sostiene no sector Sechin

Voz 0136 20:12 no hay que alejarse de esta idea económica esto no tiene nada que ver con la economía Perdona si te doy el ejemplo de este joven que fue Quentin era católico muy satisfecho vivían un buen barrio si se tratara de los pobres que tienen que ir a hacer la guerra tendríamos a media Francia yendo a Siria no se trata para nada de una crisis económica como la que hemos vivido en el país vecino Argelia u otros es simplemente una ideología tenemos a intelectuales que han venido durante años hacer debates y discursos en este barrio llenándose la cabeza de odio pero esto no es económico hay que sacarlo de la cabeza es una ideología tomarse el Corán al pie de la letra este es el problema el problema es que todo lo cotidiano se ha vuelto religioso no tiene nada que ver con el paro y todo eso

Voz 1667 21:02 tengo entendido además que son comunidades muy cerradas en las que se llega a imponer la sharia ley islámica cuénteme eso

Voz 29 21:10 hace hace han jugado un rato más guión al Amelie

Voz 0136 21:20 la aplicación de las haría es importante efectivamente actualmente muchos más matrimonios religiosos ya no se cansa la gente en el Ayuntamiento en definitiva es que todo religioso hoy en día no hay administración la institución está ahí porque estamos en Francia pero tenemos un problema yo que soy trabajadora social veo que ahora viene gente a diario a los servicios sociales cuando tiene un problema por ejemplo para un vigor

Voz 29 21:43 a esos pongan chiflados Met no

Voz 0136 21:46 en un divorcio la mujer no tiene derecho a acudir porque la religión musulmana la a en un papel secundario Se les atrae utilizando lo que es sagrado para una persona que es la religión y es así como logran radicalizar como ocurre ahora porque utilizan lo que es sagrado para cada persona su refugio su religión el Estado ha dejado que se hagan demasiadas cosas ha habido leyes que se han hecho en Francia pero que no se han respetado

Voz 1667 22:12 Pérez que ha impulsado las la Brigada de las madres y cómo trabajan exactamente cómo consiguen conectar sobre todo cómo consiguen conectar con esos jóvenes en esos entornos tan tan hostiles no que nos ha descrito

Voz 29 22:27 exigimos exagera porque de me hago todos mi sociales

Voz 0136 22:34 efectivamente cree la Brigada de las madres en dos mil catorce pero yo tengo la ventaja de ser trabajadora social yo conozco al público he trabajado en la educación nacional en todas partes entonces llegó fácilmente a esa juventud porque esa juventud me conoce tengo la ventaja de que soy de su misma cultura comprendo su religión conozco muy bien su idioma entonces puedo acercarme a ellos fácilmente sin embargo por desgracia aunque me escuchen por respeto es como si fuera una prisión hacia

Voz 29 23:03 voy a hacer con seminal invitó

Voz 0136 23:06 no podemos ceder al exterior porque desgraciadamente las instituciones como las escuelas que los ayuntamientos los servicios municipales han entrado también en esa dinámica de los musulmanes que no son más que musulmanes en su ocio diario por ejemplo presentaremos en su cultura todo sea árabe izado y como se ha vuelto islámico y árabe izado es peligroso yo he vivido el terrorismo en Argelia irse de lo que hablo en ácido ahí y conozco los códigos yo no sé por desgracia más que en lo social pero esta problemática la conozco a conciencia porque la he vivido

Voz 1667 23:39 pero es posible conectar con ellos entonces escuchándoles y tratando de empatizar con ellos quizás en sus problemas como como conecta usted en concreto

Voz 8 23:50 que sean plomos eso se que son los Febles

Voz 0136 23:55 yo llego simplemente porque lo conozco de memoria simplemente les conozco y sé cuáles son sus puntos débiles hice dónde tocarle y hacerles tomar conciencia respecto a esto lo cuento habitualmente lo que pasó en Egipto en Argelia que en otros lugares les digo que si sus padres fueron de Argelia Marruecos Túnez fue simplemente por ellos para darles una vida mejor entonces si queréis volver a vivir como en esa época yo no les sacó de su cultura comparto con ellos la filosofía árabe les habló de cine les doy como ejemplo de Egipto un país con cine música para ellos el problema lo digo yo repito es como hemos dejado que se desborde las cosas en Francia tenemos miedo de decir que nos hemos equivocado y hay que hacer otra cosa

Voz 29 24:40 y luego Yi se dirigió sus zonas dos

Voz 0136 24:46 todos modos eso no funciona incluso las medidas que se han puesto en marcha para la radicalización no vamos a arreglar los problemas con la región sino con la mentalidad la apertura hay que hacerle salir de esencia

Voz 1667 24:59 estamos hablando de del caso o de un riesgo de de radicalismo de corte yihadista pero en las últimas horas tenemos el ejemplo del del ataque en Nueva Zelanda que que tiene otro otro significado tiene un sello supremacía está al final el fundamentalismo pesca de donde sea no especialmente entre los jóvenes que Piqué opinó usted

Voz 29 25:23 de más extenso de año como decía estar de Charlie Hebdo

Voz 0136 25:30 los extremos se tocan efectivamente los extremo se tocan lo que me da miedo es que conozco mucha gente que son de izquierdas y todo eso y que han podido votar por la extrema derecha en un momento dado Blix para mí es una evidencia es desafortunado decirlo pero es como una evidencia como en todas las guerras en la historia en un momento dado los extremos se van a tocar desgraciadamente todo lo que ha pasado con el atentado lo que me da miedo es que va a pasar ahora como contrapartida vamos a escuchar la palabra islamofobia se va a optimizar aún más a los musulmanes les va a dar esa posición de victimización y eso es lo que por desgracia me da miedo

Voz 1667 26:07 ustedes reprochó a François Hollande que siempre recurrieran a hombres para para afrontar este esta realidad no

Voz 29 26:16 qué enfoque le

Voz 1667 26:18 daría la mujer que enfoque propone usted eh para para para afrontar este problema que enfoque desde un punto de vista femenino

Voz 8 26:26 no se desde hace Agatha un hace una hacemos cada allí

Voz 0136 26:33 he propuesto que se acuerden de las mujeres realmente hemos trabajado no treinta y cinco horas sino a todas horas ya hemos presentado un proyecto que se llama vigilé familia para trabajar sobre la problemática porque son sus madres las primeras afectadas porque las madres sufre la salida de sus hijos y la madre tiene el papel protector y quién mejor que una madre para conocer a su hijo Iber los signos que alerten es la madre los padres el padre también es el punto de partida de la Brigada de las madres

Voz 1667 27:01 su familia es argelina así que me gustaría acabar preguntándole por el futuro de su país de origen sin Buteflika realmente piensa que hay un Futur en Argelia próximo sin Buteflika sin la influencia no sólo Buteflika sino también de su entorno

Voz 29 27:16 no je je pesimista al Xerez

Voz 0136 27:20 bueno yo soy muy muy pesimista respecto Celia desgraciadamente incluso si Buteflika sometida seguirán sus soldados y todo su equipo pero estoy encantada con esa juventud que se levanta el por primera vez toda Argelia está en pie deseo que juventud Campbell porque antes en Argelia no había Internet ni nada pero ahora se sabe y espero que la juventud argelina pueda vivir como todos los jóvenes

Voz 9 27:46 adiós

Voz 1667 28:26 nos vamos a rendir un pequeño homenaje a un elemento imprescindible para nuestra vida como es el agua un homenaje no sólo musical sino también esperemos que pedagógico porque ayer viernes se celebraba el Día Mundial del Agua y hoy vamos a hablar con uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país sobre el agua y también sobre todo sobre su gestión es no Rojo buenos días buenos días encantado este viernes de nuevo Pedro muchísimas organizaciones movilizadas para recordar que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental no eso para empezar

Voz 27 29:02 exactamente el derecho humano al agua y al saneamiento que son cuestiones están muy vinculadas

Voz 1667 29:09 lo digo en cambio se ha convertido en un negocio en muchos municipios de nuestro país no en los últimos años en la última década

Voz 27 29:16 se desgraciadamente no sólo en España sino en todo el mundo un poco bajo el imperio de esa visión neoliberal que pretende que todo se compra y se vende todo debe de gestionar a través del mercado pues hay unas presiones muy fuertes sobre los ayuntamientos para que privaticen de facto los servicios de agua y saneamiento a través de una serie de mecanismos tramposos en ocasiones ya a través de chantaje económico que se deriva de tener ayuntamientos mal financiados en anorexia financiera permanente con lo cual pues la la presa son de de los grandes de las multinacionales de gestión de aguas sobre los ayuntamientos de ofrecerles lo que se llama el el canon correspondiente y de concesional pues es como un caramelo envenenado verdad en el que el Ayuntamiento definitiva de los muebles no para aliviar su situación financiera eso en el mejor de los casos cuando no se alimenta a través de secano final de ese canon concesional pues dinámicas oscuras de corrupción es no sabes

Voz 1667 30:31 todo Pedro durante estos años que esa privatización del agua obviamente no se nos ha vendido así como privatización pero sí como un proceso para mejorar la gestión del agua eso es así hay una mejor gestión del agua cuando no es pública

Voz 27 30:47 no no en absoluto sea desde luego puede haber buena o mala gestión del agua también desde la gestión pública al hecho de que sea pública no garantiza que sea buena de hecho los momentos sociales lo que vienen reivindicando es nuevos modelos de gestión pública participativo y transparente no simplemente de gestión pública a través de de lava de planteamiento es que el privado lo sabe hacer mejor cosa que que insulta la inteligencia porque a las los ayuntamientos de hecho los municipios que tienen mejores servicios de agua y saneamiento mejores estándares suelen pasar a nivel internacional por ser los municipios holandeses que por principio y por obligación incluso legal son de gestión pública y además notan grandes empresas medianas de gestión de aguas muy vinculadas al territorio luego ese planteamiento de que a través del PRI dado la salud la sanidad pub la salida es mejor que Si es a través de la sanidad pública o Keller de Alcer mejor bueno es es es falso simplemente es una trampa de hecho si fuera mejor los ayuntamientos o peatón una con los los equipos de gobierno de los ayuntamientos que quisieran realmente privatizar lo ofrecerían como a una gran ventaja en las vísperas electorales ahora estamos en vísperas electorales en donde me gustaría saber qué partido en qué ciudad está proponiendo abierta y clara la mente la privatización de los dichos de agua y saneamiento no se suele hacer así nunca yo no conozco ningún caso sino que una vez que ganan las elecciones hacen el operativo de privatización sin pasar por ningún tipo de referéndum y además lo hacen por un periodo larguísimo de tiempo a veces veinte veinticinco treinta años con lo cual los ex alcaldes que son tan o alcaldesas tan legítimos como los que puedan estar ahora ese ven agarrado a una dinámica que no pueden revertir tienen dificultades para revertir esa esa concesión privada verdad porque Severiano obligados a pagar lo que se llama el lucro cesante esperado es decir el dinero que esperaba ganar el privado durante todo el periodo de concesión son veinte treinta años pues eso supone a lo mejor cinco veces más que lo que la empresa ha invertido a lo mejor en el tiempo en que este privatizar el servicio de manera

Voz 1667 33:21 hay hay hay alguien que alguien Pedro que exacto que siempre gana no

Voz 27 33:25 claro al fin y al cabo los servicios de agua y saneamiento sean públicos se gestionan de forma público privada es lo que se dice en economía un monopolio natural es decir tú no puedes escoger qué ejecutor de agua te va a dar va a gestionar o te va a mandar el agua casa sino que es uno solo es un monopolio natural y por tanto el negocio es seguro el cliente es obligado no puede escapar y generalmente la connivencia también entre ayuntamientos que o bien están coaligados con la empresa con intereses más menos oscuros o bien simplemente son ayuntamientos que se ocupan privatizan obtienen ese esos fondos a corto plazo y es preocupan con lo cual ese espacio oscuro de gestión acaba siendo un gran negocio huy seguro por cierto

Voz 1667 34:18 si no del todo transparente no porque es una de las cosas que denunciaban estas organizaciones movilizadas este viernes la falta de transparencia en estos contratos en estos procesos no

Voz 27 34:27 sí claro pero además más que los procesos suelen ser oscuros y se negocian por acidez en el despacho de Alcaldía llegan ya prácticamente decisiones hechas al pleno pero más allá de cómo se hace el contrato de monos cuenta de que una empresa privada a ser transparente por su propia naturaleza privada es de dicción que sea cliente del BBVA no puedo ir allí a la oficina decir que vengo a que me expliquen ustedes con transparencia como hacen ustedes su negocio bancario me van a mirar con cara rara es decir quién es el el accionista principal del BBVA yo decir o usted está en el consejo de administración o usted no tiene ningún derecho a pedirme a mí transparencia por el contrario yo como empresa privada tengo el derecho protegido por la Constitución de preservar el secreto de mi negocio no luego por tanto hablar de privatización de agua hay pretender que a través del mercado va a haber más transparencia es una auténtica falacia es una mentira

Voz 1667 35:32 Nos hablabas de esos contratos a larguísimo plazo veinte veinticinco años que se están firmando para estas privatizaciones claro esa es la principal dificultad para todos los nuevos alcaldes que quieren Rey municipal izar ese servicio vuelva a ser municipal como se está consiguiendo eso Pedro la única alternativa es pagar

Voz 27 35:53 bueno hay casos no bueno el caso emblemático de una enorme ciudad también con una enorme capacidad económica que fue Berlín le quedaba no sé cuántos años de de digamos de contrato de manera que detrás un referéndum en la ciudad se decidió recuperar el servicio bueno pues con costó mil millones de euros que los ciudadanos pagar pero vamos es ir Cousteau esos entre comillas antes que seguir bajo el imperio de el de el de la empresa privada en el caso no pero ese es un problema es un problema tremendo por eso en la propuesta de ley que yo tenía en el Parlamento hace poco en el Congreso a punto ya de ser aprobada pero no pudo ser pueblo al cambiar al haber convocatoria electoral y disminución de la del de las Cortes era justamente que ese tiempo Si hay una privatización debería ser transparente sometida a referéndum etcétera pero si la hay no debe tener más de cuatro años o si hay la obra implicada es decir obra que haya que recuperar etcétera etcétera la financiación a lo máximo doce años poníamos la propuesta de ley y estamos ya a punto de aprobarlo pero claro veinticinco treinta años significa que cuando ese nuevo alcalde o alcaldesa quiere recuperar el servicio la empresa le va a ganar el juicio en el que va a exigir que se le pague aparte de lo que hubiera invertido que eso es razonable pues lo que se llama el lucro esperado es decir el el beneficio que la empresa tenía programado ganar a lo largo de todo el periodo de concesión ya son multiplica por cinco o por seis los costes hacen inviable la reversión salvo que como en algunos casos también ocurre es encuentren se haga una auditoría profunda de cómo es estar bien hecha es el proceso eh la privatización se encuentre lo que se suele encontrar que es mucha porquería mucha muchos incumplimientos incluso de los propios contratos firmados de pie a poder denunciar el contrato invertirlo en otros casos cosa que a esperar a que el periodo de concesión culmine esté próxima culminar y entonces bueno pues no hay indemnización quedar la indemnización es mínima ahí tenemos el caso de Valladolid no aquí próximas España o el caso de París en donde se acabó el contrato ya entonces el la el tripartito progresista en aquel momento pues decidió despedir es que a las a las empresas privadas a las dos grandes privadas francesas ya hacer otro para ahí que es una empresa pública ejemplar no Barcelona está en ese punto también el punto de señores ustedes no tienen contrato así de de bestial teníamos privatizar el agua de Barcelona no había ningún contrato provenía de tiempos oscuros de la historia no había ni siquiera papel entonces

Voz 1667 38:49 los tribunales decía coloco

Voz 27 38:51 y al final ganar ese esa última fase en los tribunales pues Barcelona recuperará sus servicios de agua y saneamiento como un servicio público y no como un negocio privado

Voz 1667 39:02 son muchísimos no Pedro los ayuntamientos que han caído en esa trampa que tú nos decías bueno pues por la propia situación por esa presión que también recibían ellos en la situación de de de de las cuentas vacías no es una una necesidad y son muchos los que han caído en esa trampa

Voz 27 39:18 sí han ido cayendo en muchos casos y vamos a hacer sin mala voluntad por presión por esa anorexia financiera a la que se ha sometido particularmente luego con la ley que impulsó el PP mayoría absoluta no la Ley Montoro no es anorexia financiera brutal de los ayuntamientos que les lleva que el esa llevó a estar tan condicionados como para aceptar chantajes económicos como la la concesión la de la web saneamiento pero en otros casos ha sido un engaño una engañan aunque alcaldes de cosa de un corte político u otro y esa vendiendo la idea de que por ejemplo esto sería una empresa público privada cincuenta y uno porque en pública cuarenta y nueve privada y que por tanto el alcalde conseguiría además no perdería el control ese modelo que es el modelo llamado franceses europeo de privatizaciones muy perverso porque en la práctica cuando se miran esos contratos que repito muchos alcaldes afirmó de buena fe pues te encuentras con ella aquí una cláusula que dice bueno dado que el juego el que usted señor alcalde alcaldesa no esto de mutuo acuerdo las competencias de gestión corresponderán al fracción minoritario es decir que controla la información de la gestión es el socio minoritario es el privado con lo cual es una forma de controlar el negocio que no pasa tanto por la mayoría accionarial sino por el control efectivo de la gestión y luego había otra siempre otra cláusula que dice compras contrataciones subcontrataciones serán también por la misma razón ejecutadas y desarrolladas por el privado que ni siquiera saca a concurso público lo que tiene que comprar ya sean ordenadores ya sean obras ya sea lo que sea sino que se lo auto adjudica a empresas del grupo sin competencia pública claro eso sí significa comprar servicios comprar inputs comprar infraestructuras o o contratos y subcontrataciones a precio mucho más alto que no pone en peligro a la empresa privada porque hay otro punto del del contrato que dice justamente que todos los costes de la empresa serán cargados en la factura a los ciudadanos dos tremendamente entre los servicios el para no dar mejor servicio sino simplemente para hacer mayores beneficios para las empresas privadas

Voz 1667 41:42 Pedro Arrojo gracias por más que poner agua poner luz a este a este tema que hemos querido traer en Punto de Fuga en la resaca todavía de este Día Mundial del Agua muchísimas gracias

Voz 27 41:54 gracias a vosotros porque en este no

Voz 0861 42:09 de muchísimas muertes sobre todo líderes ambientalistas que pelean contra grandes proyectos Alianza por la solidaridad tiene en marcha una investigación que demuestra cómo las luchas ambientales tiene cara de mujer si el número de mujeres muchas de ellas indígenas siguen siendo las que lideran estos movimientos en defensa del derecho al

Voz 29 42:31 agua

Voz 0861 42:32 aprovechando que esta semana se ha celebrado precisamente el Día Mundial del Agua queremos presenta dos a tres de estas mujeres que igual que hizo Berta Cáceres también están luchando para evitar que es esa que los recursos naturales a manos de grandes empresas de Occidente por ejemplo en la planta de geotermia de la Geo en El Salvador allí desde hace diecisiete años Alba Orellana la Coordinadora para la Defensa del Río San Simón llevo denunciando que este negocio está contaminando el agua de metales pesados provocando incluso nubes tóxicas que están afectando a la salud de la población

Voz 30 43:09 quizá la principal fuente de abastecimiento en la Fuente del río tanta Niza donde aflora toda el agua que Zein filtra aquí en la zona alta pero claro que un filtra pasa por los campos geotérmica Iggy está contaminada tiene Voro tiene Come Unió tiene arsénico dijo que tenían que estar mil quinientos metros a la redonda no debe de haber en no debe haber asentamientos humanos y aquí estamos a cien cien metros en línea recta de la comunidad al pozo hay cien metros

Voz 0861 43:49 eso era el salvador en Guatemala mujeres indígenas como Rosa chut luchan contra otros gigantes como el caso de la hidroeléctrica o ZEC en el río carbón que está poniendo en peligro la vida de miles de familias

Voz 34 44:03 ellos generan contaminación tanto en el ambiente común para los ríos que ahorita cien nos damos cuenta en el río ahorita no hay ni pesas cangrejos que antes habían camarones habían pescado sabían de cangrejos sabían variedad de de animales acuáticos y ahorita Jan no haya no los encontramos entonces esto en un aspecto bastante

Voz 0861 44:31 la lucha de Rosa continúa pero otras líderes como feliz samurái es que también lidera en Guatemala un movimiento de resistencia comunitaria en la puya han conseguido

Voz 30 44:42 algunos logros aunque su temor no desaparece entonces por ese es que nuestro ponemos a él proyecto mineros que sabemos que TAE tanta destrucción y muerte porque nos deja el agua contaminada la escasez ahí no deja todo está destruido

Voz 0861 45:01 pues hablando de agua a quién Punto de fuga también estamos muy pendientes de la destrucción que ha provocado el ciclón y de ahí su paso por el sureste de África ha sido como sabéis devastador

Voz 30 45:12 sí

Voz 0861 45:13 especialmente Mozambique algunas ciudades como Beira han quedado completamente destruidas allí más de ochenta y siete mil hectáreas inundadas son casi cien kilómetros de cosechas arrasadas casas destruidas bueno lo que más preocupa es que a día de hoy sigue habiendo muchas zonas inaccesibles aquí en Punto de Fuga hemos hablado con Rodolfo Enríquez gerente nacional de operaciones de Wall visión en Mozambique que no eso este diagnóstico de la grada

Voz 29 45:43 pésima situación

Voz 35 45:46 son más se han estado encima de los árboles porque los ríos han sumido encima de su casa a ahorita no hay manera de cómo llegar a de ir a para jugar su falda para poder facilitar o apoyo a las vías de acceso terrestre han sido damnificadas el puerto no muerta funcionando a Morita no hay electricidad y no hay agua no hay alimentos no hay medicamentos hay personas heridas golpeadas con problemas de salud no pueden ser atendido al porque no tiene los recursos hasta ahora la ayuda ha sido difícil de ahora

Voz 0861 46:45 la guerra de Yemen cumple ya cuatro años cuatro años de una auténtica pesadilla para miles y miles de familias bueno en especial para los niños Save the Children ha pedido estos días en plena aniversario a un grupo de pequeños de niños y de niñas que es Iván en una carta como se sienten cómo están sufriendo el conflicto que está arruinando sus vidas Maja de sólo trece años todavía es incapaz de olvidar la imagen de su padre tirado en el suelo malherido después de que varios cohetes impactar contra el edificio en el que se encontraba

Voz 36 47:22 bueno hago alergia lazos Ariz

Voz 15 47:26 cuando los Cueto

Voz 1915 47:27 es cayeron mi padre estaba de pie junto a La Ventana la fuerza de la explosión le tiró al suelo los cristales le impactaron en la cara Si le abrieron unas heridas muy profundas en su mejilla desde la boca hasta su ojo quiero que la guerra se detenga y no quiero que las cosas empeoren no quiero que la gente salga lastimada por culpa de esta guerra

Voz 32 47:49 es

Voz 0861 47:50 cuarta Maire también de trece años sueña con la vida que tenía antes

Voz 15 47:57 no queremos vivir

Voz 37 47:59 esta guerra estamos hartos no queremos que padres y nuestra más sufran dos niños de Yemen están siendo castigados los niños de Yemen necesitan ayuda necesitamos

Voz 0861 48:18 el ruido de las bombas que todavía tormenta a otros pequeños como a Manny

Voz 15 48:23 sí

Voz 10 48:30 la guerra no es buena porque hay aviones que bombardean hay bombardeos que matan no podemos vivir en paz no podemos dormir por la noche y no podemos ir a la escuela las veces que hemos ido al colegio vamos con ansiedad con el miedo de que nos bombardeen en cualquier momento estoy enviando un mensaje al mundo entero pidiéndoles que detengan la guerra en Túnez

Voz 0861 48:54 por eso estos niños han lanzado este mensaje al mundo piden que se les escuche que es escuche este llamamiento de paz que también lanzaba

Voz 38 49:03 ha sido mi mensaje final es desear que la paz llegue a Yemen que la guerra se detenga y no volver a escuchar un solo disparo después de cuatro años en guerra estamos cansados

Voz 0861 49:19 así terminamos hoy con un vídeo que se ha hecho viral en Israel un polémico vídeo electoral que ha sacudido al país la protagonista es nada menos que la ministra de Justicia simulando un falso anuncio de un perfume llamado fascismo para responder a quienes insultan a su partido corresponsal en Jerusalén batirle con Verdi

Voz 39 49:42 la estética de un anuncio de perfume pero en realidad es propaganda electoral del partido israelí Nueva Derecha dirigido por la ministra de Justicia hay el el saqueo que encarna una derecha firme y sin complejos en el vídeo la propia ministra actuando como una moto

Voz 33 49:58 luego como un aquí baja lentamente las escaleras cuadros realmente unos Albert S le fascismo

Voz 29 50:09 el adjetivo que usó la derecha israelí para referirse a ella a sus compañeros de partido y a sus ideas la ministra mira a la cámara dices

Voz 39 50:19 huele a democracia el vídeo de campaña ha generado polémica entre políticos periodistas y analiza

Voz 29 50:25 estas hubo quien pensó que era una broma un montaje otros criticaron que una ministra se preste a este juego con regusto machista claramente superficial la propia esa que ha difundido el vídeo en las redes sociales en las elecciones del nueve de abril su partido podría obtener unos seis escaños sobre ciento veinte

