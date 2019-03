Antonis Rigas (MSF-Grecia): "No se explica que estemos en un país europeo"

Voz 1 00:00 cuando no sufíes bueno aquí estamos vivimos aquí puedes ver nuestra situación no hay agua tenemos que caminar hasta allá arriba algunos de nosotros estamos enfermos no hay baños vivimos en estas caravanas aquí mira a tu alrededor somos diez en esta caravana la gente duerme una encima de otra por la noche nos estamos congelando pero el frío no hay electricidad a veces obtenemos electricidad pero sólo durante dos horas por la noche los servicios son inexistentes por la noche no hay agua Ésta es la situación en la que vivimos

Voz 1667 00:35 el día en aguas sin luz sin baños hacinados en caravanas estas son las condiciones en las que sobreviven decenas de miles de emigrantes en suelo europeo Ésta en concreto que escuchábamos en la isla griega de tíos se cumplen tres años del acuerdo por el que Turquía asumía la gestión de la llegada de inmigrantes a suelo europeo un acuerdo que no ha hecho más que empeorar la situación de los refugiados que llegan a Grecia que terminan los llamados hot spots podemos saludar a Antoni ricas que es coordinador de Médicos Sin Fronteras en las islas griegas de Moria aquellos buenos días Antonio

Voz 2 01:09 es buenos días de sirios

Voz 1667 01:12 la la la mayoría de estos inmigrantes Antonis están en los llamados hot spots no que son exactamente

Voz 3 01:20 sí ha el acuerdo entre Jx europea hay Turquía tenía como base el derecho de los hot spots quiere decir sin como dos puntos en cinco islas donde los refugiados se iban a quedar por lo menos un año para que resuelvan solos situación de asilo

Voz 2 01:53 que están pidiendo claro está

Voz 1667 01:55 están en islas no están aislados del resto de Europa y por tanto con con posibilidades muy muy limitadas de llegar al continente que es lo que ellos quieren

Voz 3 02:04 sí sí no pueden salir de la extras sin tener en el papel de subir a lo hizo bueno eso funciona taldes por los demás que están una en Turquía son uno casi cuatro millones para que no entran porque la verdad en las Islas es

Voz 2 02:31 claro cómo es esa situación Antonis que

Voz 4 02:36 hay mucha gente que tienen problemas de salud que no pueden salir bien que firmen una solamente con tientas a en el bosque eh sin agua caliente y tampoco con una sin agua que pueden a tomar eh no en todas esas pero especialmente en Samos las expulsiones malísima antes verdad

Voz 1667 03:07 en Azinhaga viven hacinados no Antonis ahí mismo donde Nos dices en en Samos Leo vuestros datos un hay un campo que alberga a más de cuatro mil cien personas en un espacio destinado para apenas seiscientas cincuenta en fin cómo está viviendo esa gente Antonis

Voz 4 03:24 exactamente están afuera del campamento los demás en el bosque con llantas plásticas bajo lluvia pago a la la nieve con basura por todos lados con mosquitos como ratas

Voz 3 03:38 es una situación muy mala al que de eso no no

Voz 4 03:45 no explique que estamos en un en un país europeo de verdad entonces estamos pidiendo de Europa ahí los los otros países se exhiben las siente ir por lo menos gente que su sable está en mala condición que pueden a entrar en Grecia o en otros países sirven por lo menos por ejemplo no a mujeres con niños a altos que tienen a a la salud mental la muy mala ir también hay gente que se han torturado en los países que han ceñido en

Voz 2 04:36 de Llera autolesionado ellos mismos

Voz 5 04:40 sí sí con qué

Voz 1667 04:42 por qué razón por pura desesperación por intentar llegar al continente para que les atiendan al continente

Voz 5 04:53 pues sí que soy

Voz 4 04:55 o sea no era adivinen en una isla sin pueden viajar en una conté merecen la mejor situación porque os conté en eh y a más sesenta por ciento del accidente nos dicen niegan conté Enders en todas las sextas desde en a en a quién

Voz 6 05:17 hola

Voz 7 05:21 ella es buena una vez dos estoy muy de dos no

Voz 8 05:27 hay higiene aquí no hay instalaciones de higiene y a nadie le importa las mujeres enfermas nadie les da medicamentos la mayor parte del tiempo llueve y el agua de la lluvia entre la tienda y hace que todas las mantas y la ropa se mojen Nos quejamos de esta situación pero nadie le importa a alguien viene a echar un vistazo nada la comida no es comestible de hasta el tan mala que la gente enferma el agua de las duchas muy fría por eso nadie se lucha sólo hay cinco baños para todas estas personas falta de higiene os baños están sucios y a nadie importa esta es la situación a la que nos enfrentamos

Voz 7 06:01 en brazos de guía el dos de vez en todas teme se va de malo

Voz 9 06:14 no sé si te he entendido bien Anthony esperarnos has comentado que tenerle esta situación de los refugiados no es tanto una resolución de empleo

Voz 1667 06:22 más sino que envía un mensaje a los que quieren llegar aquí para que sepan lo que les espera

Voz 3 06:28 bueno eso es

Voz 10 06:31 ah sí

Voz 3 06:33 lo que estamos viendo no es posible que

Voz 11 06:36 qué

Voz 3 06:37 eh Europa no puede resistir a sesenta mil personas conté Engels no no podemos explicarlo de otro modo porque lo están a eso hay tantos lugares en Grecia hay tantos vacíos hoteles hay tantos propietarios de hoteles que quieren residir

Voz 11 07:00 error de

Voz 3 07:02 y ropa para poner entonces

Voz 2 07:07 no sabemos por qué lo hacen

Voz 1667 07:10 lo de dolencias Olesa atender los equipos de Médicos Sin Fronteras en en esos grupos de de migrantes santones

Voz 3 07:19 estamos asiento grupos porros ha mentado por mujeres embarazadas

Voz 4 07:27 gente que tiene problemas a

Voz 3 07:30 de de violencia molestias sexual a muchas veces aunque eso no sucede en Grecia pero en Sudán en su viaje que estaban asiento a llegar acá ah y también tenemos médicos Si psicólogos

Voz 2 07:55 por toda esa gente

Voz 1667 07:57 a mí me imagino que anímicamente estas personas no están no están bien del todo obviamente porque están ahí atrapada sin poder sin poder continuar adelante en su camino Antonis cómo están anímicamente

Voz 3 08:12 sí es han una desesperados y también la a la suciedad de griega en las Islas es sarta de esperar más de tres años viviendo todo esto hay ciudades que a a la gente

Voz 11 08:33 de los refugiados son más de

Voz 3 08:35 cuarenta cincuenta por ciento de las ciudades donde entonces tan

Voz 4 08:41 bien es un problema social

Voz 3 08:43 ya hay que resolver está ahí todo eso porque este acuerdo es mal desdeñado impedir mal impuesto en las Islas

Voz 1667 08:55 pues Antonis muchísimas gracias por atender la llamada de la Ser vamos a seguir muy pendientes de la situación de estos inmigrantes en las islas griegas de estos hot spots en los que se acumulan en los que se concentran hasta doce mil migrantes según las cifras de Médicos Sin Fronteras ellos están allí ayudándoles en lo que pueden muchísimas gracias Antonis