Nadia Remadna: "No se esconden. Vienen a reclutar al barrio delante de todo el mundo"

Voz 1667 00:13 quedaros ahí porque el siguiente testimonio es interesantísimo nuestra siguiente invitada viene del barrio de Seine Saint Denis de París allí a Cube dado islámico para reclutar nuevos combatientes el grupo terrorista acude a la llamada de estos jóvenes prácticamente abandonados por la República francesa lo sabe bien Nadia remate es fundadora de las Brigadas de las madres una asociación al servicio de las madres y los jóvenes en riesgo de ser radicalizados su trabajo es tan importante y valioso que incluso ha despertado el interés del mismísimo presidente Emmanuel Macron hemos estado con Nadia en Segovia en el encuentro Mujeres que transforman el mundo este es el testimonio de esta Centinela ante yihadista Nadia Ponyo cuándo empezó a darse cuenta de que algo no funcionaba bien con los jóvenes de su distrito

Voz 0136 01:13 empecé a comprender que iba mal cuando cada vez más los jóvenes encerraban en su religión y cuando veía cada vez a más niñas que se paseaban por el barrio que yo conozco bien Ivi que proliferaban más escuelas coránicas en el barrio

Voz 1667 01:26 a en su distrito el Estado Islámico tengo entendido que recluta a muchos jóvenes a muchos de esos jóvenes que usted conoce

Voz 0136 01:33 sí no me monto de pasión sí sí desgraciadamente hay muchos jóvenes que se han ido a Siria gente muy joven que se ha ido con diecisiete años y tengo ejemplos de gente que se ha ido hay muchos conversos que se han ido de familias que eran católicas cristianas y que se han marchado el ejemplo es un joven que se llama Quentin y que han muerto

Voz 0136 01:58 fue simplemente fue utilizado porque era el único francés converso los demás eran ya musulmanes no hay que olvidar que en el barrio hay reclutadores y los reclutadores Nos esconder vienen a reclutar al barrio delante de todo el mundo por desgracia nosotros hemos alertado al Ayuntamiento a la policía no han respondido que eso no es un delito en tanto que se trata sólo de religión

Voz 1667 02:20 cómo cómo es ese proceso como como se radicalizan esos jóvenes

Voz 0136 02:31 Hacienda cuenta Se trata de un trabajo que ya está preparado no se levantar una mañana hay dicen vamos a radicaliza si se ha venido preparando a base de ese decirles ayudarles con los deberes llevándole de vacaciones a esos jóvenes los han estado manipulando y les han lavado el cerebro desde los trece o catorce años a través de todo lo que es cultura pues si es que existe ahora habló con esos religiosos reemplazan las instituciones del Estado con el ocio la ayuda con los estudios etcétera entonces el reclutamiento ha sido muy sencillo al principio no les reclutan diciéndoles que van a matar gente sino que se les dice que hay una injusticia que hay que combatir que si ellos son buenos musulmanes el problema es que el curso de árabe era un curso coránicos no de árabe y efectivamente el objetivo es vengar esa injusticia hay reconvertirse en simples musulmanes

Voz 1667 03:21 son jóvenes que no ven futuro no tienen perspectiva de futuro no hay un alto índice de desempleo por ejemplo

Voz 0136 03:34 hay que alejarse de esta idea económica esto no tiene nada que ver con la economía Perdona si te hoy el ejemplo de este joven que se fue Quentin era católico muy satisfecho vivían un buen barrio si se tratara de los pobres que tienen que ir a hacer la guerra tendríamos a media Francia yendo a Siria no se trata para nada de una crisis económica como la que hemos vivido en el país vecino Argelia u otros es simplemente una ideología tenemos a intelectuales que han venido durante años hacer debates y discursos en este barrio llenándose la cabeza de odio pero esto no es económico hay que sacarlo de la cabeza es una ideología tomarse el Corán al pie de la letra este es el problema el problema es que todo lo cotidiano se ha vuelto religioso no tiene nada que ver con el paro y todo eso

Voz 1667 04:24 tengo entendido además que son comunidades muy cerradas en las que se llega a imponer la sharia ley islámica cuénteme eso

Voz 2 04:32 hace hace han eficaces

Voz 3 04:37 uno más guión al Emery Ximo

Voz 0136 04:42 la aplicación de las haría es importante efectivamente actualmente muchos más matrimonios religiosos ya no se casa la gente en el Ayuntamiento en definitiva es que todos religioso y en envía no hay administración la institución está ahí porque estamos en Francia pero tenemos un problema yo que soy trabajadora social veo que ahora viene gente a diario a los servicios sociales cuando tiene un problema por ejemplo para un vigor yo me siento un divorcio la mujer no tiene derecho a acudir porque la religión musulmana a un papel secundario se les atrae utilizando lo que es sagrado para una persona que es la religión es así como logran radicalizar como ocurre ahora porque utilizan lo que es sagrado para cada persona su refugio su religión el Estado ha dejado que se hagan demasiadas cosas ha habido leyes que se han hecho en Francia pero que no se han respetado

Voz 1667 05:34 Pérez que ha impulsado las la Brigada de las madres e cómo trabajan exactamente cómo consiguen conectar sobre todo cómo consiguen conectar con esos jóvenes en esos entornos tan tan hostiles no que nos ha descrito

Voz 0136 05:56 efectivamente cree la Brigada de las madres en dos mil catorce pero yo tengo la ventaja de ser trabajadora social yo conozco al público he trabajado en la educación nacional en todas partes entonces llegó fácilmente a esa juventud porque esa juventud me conoce tengo la ventaja de que soy de su misma cultura comprendo su religión conozco muy bien su idioma entonces puedo acercarme a ellos fácilmente sin embargo por desgracia aunque me escuchen por respeto es como si fuera una prisión hacia la abierto hoy invitó no podemos ceder al exterior porque desgraciadamente las instituciones como las escuelas que los ayuntamientos los servicios municipales han entrado también en esa dinámica de los musulmanes que no son más que musulmanes en su ocio diario por ejemplo seres estaremos en su cultura todo sea árabe izado como se ha vuelto islámico y árabe izado es peligroso yo he vivido el terrorismo en Argelia de lo que hablo en ácido ahí conozco los códigos yo no sé por desgracia más que en lo social pero esta problemática la conozco a conciencia porque ha vivido

Voz 1667 07:01 pero es posible conectar con ellos entonces escuchándoles y tratando de empatizar con ellos quizás en sus problemas como como conecta a usted en concreto

Voz 0136 07:18 yo llego simplemente porque lo conozco de memoria simplemente les conozco y sé cuáles son sus puntos débiles hice dónde tocarle hacerles tomar conciencia respecto a esto lo cuento habitualmente lo que pasó en Egipto en Argelia ya en otros lugares les digo que si sus padres fueron de Argelia Marruecos Túnez fue simplemente por ellos para darles una vida mejor entonces si queréis volver a vivir como en esa época yo no les sacó de su cultura comparto con ellos la filosofía árabe les habló de cine les dé como ejemplo de Egipto un país con cine música para ellos el problema lo digo yo repito es como hemos dejado que se desborde las cosas en Francia tenemos miedo de decir que nos hemos equivocado y hay que hacer otra cosa

Voz 0136 08:08 de todos modos eso no funciona incluso las medidas que se han puesto en marcha para la radicalización no vamos a arreglar los problemas con la región sino con la mentalidad de apertura hay que hacerle salir de esencia

Voz 1667 08:20 estamos hablando de del caso o de un riesgo de de radicalismo de corte yihadista pero en las últimas horas tenemos el ejemplo del del ataque Nueva Zelanda que que tiene otro otro significado tiene un sello supremacía está al final el fundamentalismo pesca de donde sea no especialmente entre los jóvenes que Piqué opinó usted

Voz 0136 08:50 como decía estar de Charlie Hebdo los extremos se tocan efectivamente los extremos se tocan lo que me da miedo es que conozco mucha gente que son de izquierdas y todo eso y que han podido votar por la extrema derecha en un momento dado para mí es una evidencia es desafortunado decirlo pero es como una evidencia como todas las guerras en la historia en un momento dado los extremos se van a tocar desgraciadamente todo lo que ha pasado con el atentado lo que me da miedo es que va a pasar ahora como contrapartida vamos a escuchar la palabra islamofobia se va víctima Izar aún más a los musulmanes les va a dar esa posición de victimización y eso es lo que por desgracia me da miedo

Voz 1667 09:29 ustedes reprochó a François Hollande que siempre recurrieran a hombres para para afrontar este esta realidad no que enfoque le daría la mujer que enfoque propone usted para para para afrontar este problema que enfoque desde un punto de vista femenino

Voz 0136 09:54 he propuesto que se acuerden de las mujeres realmente hemos trabajado no treinta y cinco horas sino a todas horas ya hemos presentado un proyecto que se llama vigilé familia para trabajar sobre la problemática porque son sus madres las primeras afectadas porque las madres sufre la salida de sus hijos y la madre tiene el papel protector y quién mejor que una madre para conocer a su hijo Iber los signos que alerten es la madre los padres el padre también es el punto de partida de la Brigada de las madres

Voz 1667 10:22 su familia es argelina así que me gustaría acabar preguntándole por el futuro de su país de origen sin Buteflika realmente piensa que hay un futuro en Argelia próximos sin Buteflika sin la influencia no sólo de Buteflika sino también de su entorno no

Voz 0136 10:41 o yo soy muy muy pesimista respecto a Celia desgraciadamente incluso si Buteflika se retira seguirán sus soldados y todo todos pero estoy encantada con esa juventud que se levanta hay por primera vez toda Argelia está en pie deseo que juventud cambian porque antes en Argelia no había Internet minada pero ahora todos es aves espero que la juventud argelina pueda vivir como todos los jóvenes

Voz 1667 11:09 Maxi poco

