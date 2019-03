¿Se puede remunicipalizar la gestión del agua?

Voz 1 00:00 no

Voz 1667 00:26 vamos a rendir un pequeño homenaje a un elemento imprescindible para nuestra vida como es el agua un homenaje no sólo musical sino también esperemos que pedagógico porque ayer viernes se celebraba el Día Mundial del Agua y hoy vamos a hablar con uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país sobre el agua y también sobre todo sobre su gestión es pero arrojo buenos días buenos días encantado este viernes de nuevo Pedro muchísimas organizaciones movilizadas para recordar que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental no eso para empezar

Voz 2 01:02 exactamente el derecho humano al agua y al saneamiento que son cuestiones están muy vinculadas

Voz 1667 01:08 lo digo en cambio se ha convertido en un negocio en muchos municipios de nuestro país no en los últimos años en la última década

Voz 2 01:15 se desgraciadamente no sólo en España sino en todo el mundo un poco bajo el imperio de esa visión neoliberal que pretende que todo se compra y se vende todo debe de gestionar a través del mercado pues hay unas presiones muy fuertes sobre los ayuntamientos para que privaticen de facto los servicios de agua y saneamiento a través de una serie de mecanismos tramposos en ocasiones ya a través de chantaje económico que es deriva de tener ayuntamientos mal financiados en anorexia financiera permanente con lo cual pues la la presión de los grandes de las multinacionales de gestión de aguas sobre los ayuntamientos de ofrecerles lo que se llama el el el canon correspondiente de concesional pues es como un caramelo envenenado verdad en el que el Ayuntamiento definitiva de los muebles no para aliviar es su situación financiera eso en el mejor de los casos cuando no se alimenta a través de ese canon final de ese canon concesional pues dinámicas oscuras de corrupción es que no saben

Voz 1667 02:30 lo Pedro durante estos años que esa privatización del agua obviamente no se nos ha vendido así como privatización pero sí como un proceso para mejorar la gestión

Voz 2 02:41 el agua

Voz 1667 02:42 eso es así hay una mejor gestión del agua cuando no es pública

Voz 2 02:47 no no en absoluto sea desde luego puede haber buena o mala gestión del agua también desde la gestión pública al hecho que sea pública no garantiza que sea buena de hecho de los movimientos sociales lo que vienen reivindicando es nuevos modelos de gestión pública participativo y transparente no simplemente de gestión pública a través de de lava de planteamiento ese de que el privado lo sabe hacer mejor cosa que que insulta la inteligencia porque debía hacer nada las los ayuntamientos idea eso los municipios que tienen mejores servicios de agua y saneamiento mejores estándares suelen pasar a nivel internacional por ser los municipios holandeses que por principio y por obligación incluso legal son de gestión pública y además notan grandes empresas medianas de gestión de aguas muy vinculadas al territorio luego ese planteamiento de que a través del privado la salud la y la sanidad es mejor que si es a través de la sanidad el mejor bueno eso es es falso simplemente es una trampa de hecho si fuera mejor los ayuntamientos o peatón una con los los equipos de gobierno de los ayuntamientos que quisieran realmente privatizar lo ofrecerían como a una gran ventaja en las vísperas electorales ahora estamos en vísperas electorales en donde me gustaría saber qué partido en qué ciudad está proponiendo abierta y claramente la privatización de los servicios de agua y saneamiento no se suele hacer así nunca yo no conozco ningún caso sino que una vez que ganan las elecciones hacen el operativo de privatización sin pasar por ningún tipo de referéndum y además lo hacen por un periodo larguísimo de tiempo ABC veinte veinticinco treinta años con lo cual los exalcaldes que son tan o alcaldesas tan legítimos como los que puedan estar ahora se ven agarrado a una dinámica que no pueden revertir tienen dificultades para revertir esa esa concesión Bada verdad porque Severiano obligados a pagar lo que se llama el lucro cesante esperado es decir el dinero que esperaba ganar el privado durante todo el periodo de concesión son veinte treinta años pues eso supone a lo mejor cinco seis veces más que lo que en la empresa ha invertido a lo mejor en el tiempo en que este en la privatiza el servicio de manera que ahí ahí ahí ahí

Voz 1667 05:21 hay que ganarle alguien Pedro que exacto que siempre gana no

Voz 2 05:25 claro al fin y al cabo los servicios de agua y saneamiento sean públicos es gestionan de forma público privada es lo que se economía un monopolio natural es decir tú no puedes escoger el gestor de agua te va a haberte va a gestionar te va a demandar el agua casa sino que es uno solo es un monopolio natural y por tanto el negocio es seguro el cliente es obligado no pueden escapar y generalmente la connivencia también entre ayuntamientos que o bien están coaligados con la empresa con intereses oscuros o bien simplemente son ayuntamientos que es preocupan privatizan obtienen ese esos fondos a corto plazo y es preocupan con lo cual eses espacio oscuro de gestión acaba siendo un gran negocio huy seguro por cierto

Voz 1667 06:17 eh no del todo transparente no porque es una de las cosas que denunciaban estas organizaciones movilizadas este viernes la falta de transparencia en estos contratos en estos procesos no puedo

Voz 2 06:26 sí claro pero además más que los procesos suelen ser oscuros así se negocian por Asier en el despacho de Alcaldía llegan ya prácticamente en las decisiones hechas al pleno pero más allá de cómo se hacer contrato de monos cuenta de que una empresa privada a ser transparente por su propia naturaleza privada es decir John que sea cliente del BBVA no puedo ir allá la oficina decir que vengo a que me expliquen ustedes con transparencia como hacen ustedes su negocio bancario vuelvan a mirar con cara rara es el accionista principal del BBV yo o usted está en el consejo de administración o usted no tiene ningún derecho a pedirme a mí transparencia por el contrario yo como empresa privada tengo el derecho protegido por la Constitución de preservar el secreto de mi negocio no luego por tanto hablar de privatización de agua pretender que a través del mercado va a haber más transparencia es una auténtica falacia es una mentira

Voz 1667 07:31 Nos hablabas de esos contratos a larguísimo plazo veinte veinticinco años que se están firmando para estas privatizaciones claro esa es la principal dificultad para todos los nuevos alcaldes que quieren Rey municipal izar ese servicio vuelva a ser municipal como se está consiguiendo eso Pedro la única alternativa es pagar

Voz 2 07:52 bueno hay casos en donde bueno el caso emblemático de una enorme ciudad también con una enorme capacidad económica que fue Berlín le quedaba no sé cuántos años de digamos de contrato de manera que detrás un referéndum en la ciudad decidió recuperar el servicio bueno pues con costó mil millones de euros que los ciudadanos pagaron vamos es decir gustosos entre comillas antes que seguir bajo el ímpetu yo de el de el de la empresa privada en la que el caso no pero ese es un problema es un problema tremendo por eso en la propuesta de ley que yo tenía en el Parlamento hasta hace poco en el Congreso a punto ya de ser aprobada pero no pudo ser pueblo también al haber convocatoria electoral y disminución de la del de las Cortes era justamente que ese tiempo si hay una privatización debería ser transparente sometida a referéndum etcétera pero si la hay no debe tener más de cuatro años o si hay obra implicada es decir obra que haya que recuperar etcétera etcétera la financiación a lo máximo doce años poníamos la propuesta de ley estamos ya a punto de aprobar pero claro veinticinco treinta años significa que cuando ese nuevo alcalde o alcaldesa quiere el servicio la empresa le va a ganar el juicio en el que va a exigir que se le pague aparte de lo que hubiera invertido que eso es razonable pues lo que se llama el lucro esperado es decir el el beneficio que la empresa tenía programado ganar a lo largo todo el periodo de concesión ya son multiplica por cinco o por seis los costes hace inviable la reversión salvo que como en algunos casos también ocurre es encuentren se haga una auditoría profunda de cómo estar bien hecha es el proceso de privatización se encuentre lo que se suele encontrar que es mucha porquería mucha muchos incumplimientos incluso de los propios contratos firmados de pie a poder denunciar el contrato ya revertirla en otros casos cosa que a esperar a que el periodo de concesión culmine la próxima culminar y entonces bueno pues no hay indemnización quedar la indemnización es mínima ahí tenemos el caso de Valladolid no aquí próximo en España o el caso de París en donde se acabó el contrato ya entonces el la el tripartito progresista en aquel momento pues decidió despedir es que a las a las empresas privadas a las dos grandes privada francesas y hacer otro Parri que es una empresa pública ejemplar no Barcelona está en ese punto también

Voz 1667 10:34 el mundo de señores ustedes no tienen

Voz 2 10:37 trato de bestial teníamos privatizar el agua de Barcelona no había ningún contrato de venía de tiempos oscuros de la historia no había ni siquiera papel está en los tribunales es Ada lo consiguió al final ganar ese esa última fase en los tribunales pues Barcelona recuperará sus servicios de agua y saneamiento como un servicio público y no como un negocio privado son mucho

Voz 1667 11:02 hemos no Pedro los ayuntamientos que han caído en esa trampa que tú nos decías bueno pues por la propia situación por esa presión que también recibían ellos en la situación de de de de las cuentas vacías no es una una necesidad y son muchos los que han caído en esa trampa

Voz 2 11:17 sí han ido cayendo en muchos casos y vamos a hacer sin mala voluntad pero o bien por presión por esa anorexia financiera a la que se ha sometido particularmente luego con la ley que impulsó el PP mayoría absoluta no la Ley Montoro no a esa anorexia financiera brutal de los ayuntamientos que les lleva que les ha llevado a estar tan condicionados como para aceptar chantajes económicos como la la concesión de la de la web saneamiento pero en otros casos ha sido un engaño un engaño aunque alcaldes de cosa de Un mundo un corte político u otro y esa vendiendo la idea de que por ejemplo esto sería una empresa público privada cincuenta y uno porque en pública cuarenta y nueve en privada y que por tanto el alcalde conseguiría además no perdería el control ese modelo que es el modelo llamado franceses europeo de privatizaciones muy perverso porque en la práctica cuando se miran esos contratos que repito muchos alcaldes afirmó de buena fe pues te encuentras con ella hay una cláusula que dice bueno dado que el Know How el savoir faire que usted señor alcalde alcaldesa no en esto de mutuo acuerdo las competencias de gestión corresponderán al socio minoritario es decir que controla la información de la gestión es el socio minoritario es el privado con lo cual es una forma de controlar el negocio que no pasa tanto por la mayoría accionarial sino por el control efectivo de la gestión y luego había otra siempre otra cláusula que dice Compras Contratación es subcontrataciones serán también por la misma razón ejecutadas y desarrolladas por el llevado que ni siquiera saca a concurso público lo que tiene que comprar ya sean ordenadores ya sean obras ya sea lo que sea sino que se lo auto adjudica a empresas del grupo sin competencia pública claro eso sí significa comprar servicios comprar inputs comprar infraestructuras o o contratos contrataciones a precio mucho más alto que no pone en peligro a la empresa privada porque hay otro punto del del contrato que dice justamente que todos los costes de la empresa serán cargados en la factura a los ciudadanos dos tremendamente los servicios para no dar mejor servicio sino simplemente para hacer mayores beneficios para las empresas privadas

Voz 1667 13:41 Pedro Arrojo gracias por uno más que poner agua poner luz a este a este tema que hemos querido traer en Punto de Fuga en la resaca todavía de este Día Mundial del Agua muchísimas gracias