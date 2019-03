Hora 25 Deportes: Prueba oficial para Luis Enrique (22/03/2019)

Voz 1 00:00 hombre veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 mira llegó buenas tardes buenas tardes empezamos con balonmano balonmano sí porque el Barça acaba de proclamarse campeón de Liga ha ganado en el Palau Blaugrana cuarenta veinticuatro al Guadalajara la noticia es que ha ganado todos los partidos disputados estado

Voz 0919 00:22 pero ya se ha acabado la Liga uno matemáticamente campeón matrimonio llevan veintitrés jornadas y ha ganado los veintitrés partidos ha batido su propio récord porque otro año la ganó en la jornada Veinticuatro está la ganado en tres pero bueno en cualquier caso los azulgrana están celebrando el título con champán como tiene que ser vamos hasta el Palau cómo está el ambiente de fiesta Raúl González buenas tardes

Voz 3 00:44 qué tal muy buenas gallego pues he aquí en el Palau Blaugrana por lo que comentabas tú porque ganan una nueva Liga Asobal la novena de forma consecutiva tras ganarle cuarenta veinticuatro a Guadalajara el dominio del Barça de la competición es total son ya veintiséis títulos los Henry en el equipo de Xavi Pascual en total en la historia de la competición son nueve ligas consecutivas un dominio absoluto como no puede ser de otra manera euforia champaña corre huele aquí a champán en el centro de la pista de los jugadores muy contentos ya agradeciendo a la afición la mejor entrada de la temporada hoy casi dos mil personas viendo este Barça Guadalajara para Gallego un nuevo título es que desde la llegada de Xavi Pascual el Barça de balonmano no hace otra cosa que ganar

Voz 0919 01:22 ti tres partidos disputados veintitrés victorias noveno título del Barça consecutivo sin duda alguna la Asobal tiene que replantearse la competición otra victoria importante en el día de hoy el Valencia hagan el Valencia Basket ha ganado en la cancha del Unics Kazán en el segundo partido de la semifinal de la Eurocup siete tres siete nueve los taronja se mete por lo tanto en la final de la competición luego tendrá que jugar el Andorra con el Alba de Berlín los andorranos tienen que ganar este partido para forzar el desempate poder aspirar a estar en la final con el Valencia ya a esta hora en la Euroliga en la máxima competición continental de baloncesto se juega uno importantísimo partido en Vitoria Baskonia Real Madrid los blancos ya lo tienen todo hecho son terceros de cara a la siguiente fase pero Baskonia necesita los puntos seguro que hay un ambientazo vamos hasta Vitoria Kevin Fernández hola

Voz 4 02:14 hola Gallego buenas tardes ambientazo sí porque es un partidazo entre el Real Madrid y el Quirós vez Baskonia eso sí con bajas El conjunto vitoriano que quieren mantener la sexta posición y dejar muy encerrado muy cerca su pase a las ocho bajas

Voz 0919 02:30 ahora volvemos el partido acaba de comenzar iba a haber emoción a raudales y luego tenemos a la selección española de fútbol que ha tiene que estar terminando su entrenamiento en Mestalla ya sabéis mañana primer partido de clasificación para la Eurocopa jugamos ante Noruega dado de rueda de prensa Luis Enrique le han preguntado los compañeros por todas las pruebas todos los cambios que ha hecho el suceso reciente etapa como seleccionador lleva ocho meses no sabemos a qué juega la selección no sabemos cuál la defensa centro del campo cuál es su delantera dice Luis Enrique el panorama está complicado

Voz 1336 03:07 me encantaría tener ya un once y veintitrés jugadores fijos siempre pero este es un a ser largo de esta evolución no se hace una semana ahora empiezo partidos oficiales ya no hay pruebas ya no hay ningún test para comprar cosas sino que hay que conseguir resultados Si llevará selección a la siguiente fase de clasificación pero seguiré probando nuevos jugadores seguro ojalá me encantaría tener ya veintitrés once doce seguros pero eso en el fútbol no existe menos en nuestra selección venimos de tres fases finales en las que no hemos estado ni de cerca de lo que buscamos Si ya hay que buscar llámalo relevo generacional llámalo evolución llámalo como quieras pero

Voz 5 03:51 buscar esos necesita tiempo yo lo llamo larga travesía del desierto la que nos espera con la selección española pero bueno esperemos que mañana empecemos por una victoria esa fase de clasificación el fútbol

Voz 0919 04:02 en primera no es segunda hoy empieza la jornada con dos partidos Depor Almería y Tenerife Osasuna luego nos damos una vuelta por allí y como siempre en el inicio del programa

Voz 2 04:12 vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 6 04:15 Move Gallego la capital de Baviera se llama Múnich el español Money en andaluz en alemán de Berlín Múnich y esa cosa que sí de pedante pedante miran con ante los habla noruego español después a ver

Voz 0919 04:37 pedante somos de vez en cuando

Voz 7 04:39 no pero bastante has sigue diremos Munich irse acabó el tema dejad vuestros mensajes

Voz 1 04:45 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 1336 05:01 buenas tardes señores gallego señora Barceló nada acabo de escuchar el comentario que ha hecho usted referido a la sanción a Cristiano Ronaldo sobre su gesticulación hay en el comentario pues usted parece que se indigna porque el castigo es el mismo que al señor Simeone no sé qué qué tipo de gesto es diferente el uno al otro pero ya al margen de eso se la vea usted bastante el plumero procure ser un poquito más comedida disimules porque es que no todos en España somos del Barcelona Soy usted entonces casi mejor que a un poquito más imparcial que no serán noté tanto porque es que ya hay veces que ya es un poco ya gracias

Voz 1 05:48 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 05:59 total que a primeros LB también ayer Barça

Voz 7 06:01 pero a mis ve no pero si empezamos

Voz 9 06:14 llegó que Cebek plumas

Voz 0919 06:20 vamos a Valencia vamos a Mestalla donde ha entrenado a la selección española de Luis Enrique esta tarde no sé si ha dejado alguna pista de cómo va a ser el primer equipo de la fase de clasificación para la Eurocopa mañana ante Noruega Javier Herráez buenas tardes qué tal

Voz 9 06:35 Diego pues no no ha dejado ningún tipo de pista acaba de terminar el entrenamiento pero yo puesto como hacía este mediodía con Egido en SER Deportivos por De Gea en portería Sergi Roberto Iñigo Martínez Sergio Ramos Jordi Alba en defensa con Busquets con Parejo con Ceballos en el centro del campo enganchando Canales y arriba Asensio que estalla sino al cien por cien está ya recuperado ese problema en el sóleo de su pierna izquierda Marco Asensio el balear del Real Madrid Rodrigo el delantero del Valencia como hombres de ataque e como digo mañana el como tú decías bien el el partido número uno para intentar meternos en la Eurocopa dos mil veinte Issa sentado aquí esta sala de prensa Luis Enrique hace un par de horas hombre no es un recién llegado que parece que cuando hablaba Luis Enrique eh que acaba llegar hace un día no ha llegado ya hace ocho meses y medio casi nueve meses ha llamado a cuarenta y un futbolistas ya hemos pasado de esto es lo que hay cuando España será pega con él en el banquillo ante Croacia porque España también a la a la liga de las naciones que estaba para meterse ha metido da que ha fracasado en dos Mundiales Brasil y Rusia y ha fracasado una Eurocopa con Vicente del Bosque y con Fernando Hierro y también la figura evidentemente de Lopetegui pero también ganó con una Eurocopa dos Eurocopas y un Mundial con Vicente del Bosque pero él también ha fracasado en la liga de las naciones pero hemos pasado como te decía de esto es lo que hay a venimos de donde venimos lo escuchamos

Voz 1336 08:02 todo es un poco que veo gente con gran rendimiento que que puede tener un espacio sino ver escogido los veintitrés jugadores mejores para esta para estos dos partidos no es que yo he considerado que está mejor yo estaría encantado que diera el salto adelante tuviéramos ese bloque de cada hablamos casi hecho pero es irreal es irreal de dónde venimos no hay que crear una selección hay que volver a generar como unos resultados que esos jugadores adquieran peso y eso sólo se consigue con tiempo compartidos con buenos resultados

Voz 9 08:32 es verdad todo lo que hizo Luis Enrique pero que lleva ya aquí nueve meses que no acaba de llegar no llegó hace una semana así que ese venimos dónde venimos también con él en el banquillo y como responsable de que España no esté por ejemplo en la fase final de la liga de las naciones toca asumir que cambiar todo ir uno de los que tiene que cambiar algo es Rodrigo el delantero de Valencia que está en racha y que decía esto

Voz 10 08:52 no me considero nueve de la selección a pesar de llevar el dorsal pero bueno mi intención desde el primer día siempre ha sido de de poder jugar de poder aportar de crecer de evidentemente ser protagonista Krueger cualquier mejor que viene aquí tiene esa intención y mi idea sigue siendo la misma de siempre va a seguir siendo ahora mismo

Voz 0919 09:11 Rodrigo que dice mañana Javier Herráez formará en la punta de ataque del equipo español con Asensio con canales de enganche hijo Ariane Parejo Ceballos y busqué es decir otro ataque nuevo and Tokio Romero terminamos hoy el análisis de la selección con lo de arriba lo de arriba Romero buenas tardes también estamos también estamos probando

Voz 11 09:33 bueno yo creo que la la rueda de prensa hoy de ver sí sonríe ratifica todo lo que venimos diciendo durante toda la semana dando palos de ciego sea no sólo está dando palos de ciego en la portería no sólo está dando palos decir bueno en abordaría menos en el centro del campo sino también la delantera e parece que el que más le gusta Rodrigo porque abrieron todas le ha metido goles menos seguramente de los que debería el delantero centro titular de la selección española pero parece el tipo de Luis Enrique y a partir de ahí a a tocar con palos de ciego Morata es otro fijo cuando está bien no termina de encajar Aspas pasó de no convocado a imprescindible y ahora está lesionado y hay casos eh Expediente X como la Alcácer al que le negó la convocatoria cuando detrajo le metió dos goles y nunca más ha vuelto a aparecer por tanto creo que estas declaraciones hoy de Luis Enrique que es me parece que vienen a demostrar muy a las claras lo que venimos contando de todas las semanas se contagian también a la delantera dos menos lo tiene claro son Rodrigo y alguno más el problema es que tienen que meter bastante más goles de los que están vecinos ahora

Voz 0919 10:30 a ver si empieza mañana bien la cosa cantar goles de España allí ganamos a Noruega para empezar bien la clasificación abrazo Romero otro fuerte seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1269 12:24 el Real Madrid Kevin te decía gallego que el Madrid ya está pensando más en la Liga reservado a Campazzo Reyes a Tabares además de que lo tiene lesionado Baskonia que quiere ganar para seguir en la sexta posición entre las bajas de Shengelia Granger Johnny Gary no hay cerca de trece mil personas ambientazo en el Buesa Arena

Voz 4 12:41 dado algo mejor el equipo vitoriano cuatro minutos treinta segundos para acabar el primer cuarto quiero Quirós vez Baskonia

Voz 0919 12:46 once Real Madrid seis fútbol hoy yo creo que todo el mundo del fútbol mira al metropolitano porque ahí juega Argentina un partido amistoso ante Venezuela últimamente todos los partidos importantes de Argentina se juegan en Madrid se jugó la final de la Libertadores hoy juega la selección y en ese partido vuelve a la albiceleste el mejor jugador del mundo Leo Messi que tras el Mundial de Rusia se tomó unos meses de descanso juega en el equipo titular y supongo que hay gran expectación entre la parroquia Argentina allí nos vamos José Palacio buenas tardes

Voz 1038 13:18 qué tal muy buena gallego como para no haberla eh doscientos sesenta y cinco días después vuelve a ponerse la albiceleste Leo Messi ese dorsal número diez también en la banda de capitán de esta selección argentina Un poquito experimental de Leonel Scaloni que su primer partido ya como seleccionador confirmado es titular Leo Messi lo confirmó precisamente Scaloni ayer en

Voz 0919 13:38 la rueda de prensa también con

Voz 1038 13:41 dos jugadores de la Liga española como son hay mercado Giovanni lo Chelsea el jugador del Betis que el que tiene que poner fútbol en la medular argentinas que falta le hace había un ambiente muy bueno te argentinos colarnos entre los aficionados aquí en la previa no contaban en gallego que se habían vendido más de treinta mil entradas que se esperaba un arreón final también por eso de que Leo Messi iba a ser titular y que podríamos estar rodaron rondando los cuarenta mil aficionados en el Wanda Metropolitano pero sería al ser muy generoso si decimos que hay unos veinticinco mil aunque es verdad que están entrando todavía los aficionados que hemos visto en la previa muchas camiseta albiceleste mucha cabezas de la vinotinto en apenas quince minutos comenzará este partido amistoso partido de preparación para ambas selecciones de cara a la Copa América dos mil diecinueve

Voz 0919 14:24 a ver qué entrada al final hay no va a ser muy amplia y vamos a ver cuánto juega Leo Messi que va a jugar lo que él quiera mientras tanto en Barcelona miran con precaución no vaya a tener algún problema pero hoy hay partido el mucho más importantes que ese de Argentina hay partidos donde selecciones importantes inician su clasificación para la Eurocopa juega Inglaterra Vodafone tú Ugal juega Francia la campeona del mundo repasamos los enfrentamientos más importantes Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 14:51 hola Gallego buenas tardes pues si está a Portugal a punto de jugar acaba de cantar el himno cristiano en Lisboa en el estadio de del Sporting que vuelve a poner también Cristiano después del Mundial la camiseta eh portugués a punto de arrancar ese Portugal Ucrania con Cristiano evidentemente titular juegan también William Carvalho y Andre Silva el del Betis y el del Sevilla en el centro de campo y la delantera respectivamente como decías la campeona del mundo Francia con alguna cara nueva aquí juega Kingsley coman el jugador del Bayern de Munich como titular Ray

Voz 0919 15:21 pite deseamos con esa pareja de centrales qué tal

Voz 0301 15:23 bien lo fue en la cita mundialista Varane Umtiti como pareja de centrales otra vez en el día de hoy Griezmann estará también en la media punta a punto de arrancar ese Moldavia Francia e Inglaterra República Checa no tiene todos los grupo Inglaterra aunque favorito para ser primera juega iba a debutar como titular llega Don Sancho el chaval de tan sólo diecinueve años del Borussia Dortmund

Voz 0919 15:45 en El Larguero contamos cómo ha ido la primera jornada para Portugal para Francia para Inglaterra y también estamos pendientes de un partido partido homenaje el homenaje a Antonio Puerta Sevilla Schalke cero cuatro Se juega hoy en el Pizjuán Fran rojillo hay ambiente va a estar animado ese homenaje X Homenaje a Antonio Puerta buenas tardes hola Gallego buenas tardes

Voz 1623 16:06 pues sí unos veinticinco mil sevillistas en la grada del Sánchez Pizjuán ya ya alineación el hijo de Antonio Puerta Aitor va a hacer el saque inicial ir en el Sevilla salvo luchó de la cantera el resto jugadores del primer equipo para honrar la memoria del siempre eterno dieciséis siempre presente Antonio Puerta hoy frente al Schalke equipo al que con su zurda de diamantes le hizo el gol que metió al Sevilla en la primera final europea esto arranca en cuestión de dos minutos son días de recuerdos

Voz 2 16:37 Villa ya sabes que ayer falleció Rogelio Sosa Un instó

Voz 0919 16:41 Perico del Real Betis dieciséis temporadas en el Betis trescientos setenta y cinco partidos la zurda de caoba como se le conocía y además como y contaba Alfredo Relaño en el diario As

Voz 2 16:54 Rogelio fue el hombre que se inventó la frase para responder a un entrenador que le decía que corriera más que lo hijo Mister correr es de cobardes

Voz 0919 17:05 luego ha habido mucha mitología pero fue Rogelio Sosa que se inventó esa frase queremos fútbol de Segunda División el líder Osasuna juega en la cancha de Tenerife que se lo juega todo es un partido interesantísimo seguro que hay ambiente novedades como sale líder como sale Tenerife Malouda Guardiola

Voz 19 17:24 hola qué tal buenas tardes Gallego ambiente teniendo en cuenta que el partido sea viernes lo cual evidente BCN crece las claves José equipos era una José Luis Oltra en caso de derrota en Ammán avisados la directiva que caía fulminado el ejercicio muy cerca de los puestos de descenso pero es que el Osasuna se la juega porque tiene seis puntos de margen con respecto al tercero yo hoy puede dar paso de gigante con respecto a su objetivo subir a Primera División estar a Juan pillar en el cuadro rojillo en entredicho faltas Jorge es un Racing y el delantero Nano

Voz 0919 17:52 también se juega otro partido importante pero el ascenso está más cerca de los puestos de arriba el Deportivo pero el Almería todavía tiene opciones como está Riazor para ese Depor Almería Fran Hermida ahora

Voz 14 18:02 hola qué tal muy buenas ambiente frío habitual de los viernes eh espera que haya una entrada que roce pues el cincuenta por ciento de aforo aquí en el estadio de Riazor pero por ahora no se anima a la gente Él quiere romper la mala racha en casa desde que ha comenzado dos mil diecinueve donde sólo ha sido capaz de sumar una victoria ha dejado escapar cuatro empates el último compromiso en casa encajaba la primera derrota de la campaña ante la las Palmas cambios en el once de los coruñeses se queda en el banquillo el pichichi Quique el equipo de Nacho González está a cinco puntos del ascenso directo quieren meter presión a los dos primeros clasificados venciendo en Almería que busca engancharse a puestos de playoff están a cuatro puntos del sexto puesto llegan en buena línea luego de haber sumado diez puntos de los quince últimos el juego

Voz 0919 18:49 dos grandes partidos de Segunda División en El Larguero también contamos cómo se ha iniciado la jornada en el día de hoy quedan once minutos para las nueve y esto es árabe

Voz 0919 19:44 a pegar apunta Guillem

Voz 18 19:52 es de índice

Voz 1 19:53 deporte

Voz 0919 19:56 Jesús Gallego y queremos reside también la jornada este fin de semana en la Liga Iberdrola a la Liga Femenina que está súper emocionante que destacamos Gonzalo Conejo

Voz 22 20:07 muy buenas pues que el Barça ya está sólo tres puntos del Atleti tras su victoria del pasado fin de semana y las colchones tiene un choque complicado mañana que juegan a las seis en casa del Levante que es el tercero no pueden perder si quieren siendo seguir siendo líderes las azulgranas reciben dos horas más tarde al Valencia sabiendo ya el resultado de las de Sánchez Vera Si el Atlético pierde el Barça gana habrá cambio de líder a sólo seis jornadas para el final de la Liga Iberdrola

Voz 0919 20:31 por cierto que el presidente de la Federación Luis Rubiales ha anunciado esta tarde que en la final de la Copa de la Reina que se disputa el once de mayo en Granada y que enfrenta al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad está confirmada la presencia de la Reina Letizia tanto que esa puta vamos al Palau Blaugrana donde el Barça de balonmano se ha proclamado campeón de Liga hoy derrotando al Guadalajara ganando su vigésimo tercer partido consecutivo veintitrés jornadas veintitrés es hilos campeones creo que están con Raúl González Raúl

Voz 3 21:13 con Raúl Entrerríos Raúl qué tal muy buenas enhorabuena hay felicidades por un nuevo título de Liga pues al parecer una rutina pero hay que valorar muchísimos a nueve arrabales consecutivas para el Barça pero aquí hay mucho trabajo

Voz 23 21:24 por supuesto que se ha a temporadas

Voz 24 21:27 hemos tenido una línea de juego el crecimiento pero es cierto que tenemos que recordar todas a Victoria que llevamos unos de los últimos nueve años no seguidas es algo muy difícil de conseguir y sobre todo la manera que

Voz 4 21:40 entráramos ocho veintitrés partidos veintitrés victorias es posible mejorar un título de esta manera con lo precoz que ha sido

Voz 24 21:47 siempre es posible mejorar para eso trabajamos para eso intentamos mejorar en el día a día nuestros entrenamientos a es para estar orgullosos esto lo estamos consiguiendo pero sobre todo volvería a recalcar la forma en la que lo hemos hecho no es verdad que llevamos muchas rachas de partidos ganados pero hay formas formas de hacerlo las nuestra

Voz 3 22:07 hola es para elogiar la última Rulo ahora a ponerle la guinda al pastel con la Champions

Voz 24 22:12 consciente objetivo tenemos la Copa del Rey primero vamos a ir paso a paso eso nuevo título que tenemos enfrente

Voz 4 22:17 eh

Voz 24 22:18 pero hoy esta noche tenemos que celebrar esta Liga porque eso de lo que tenemos que estar orgullosos gracias y enhorabuena al los Gallego

Voz 2 22:25 de Raúl Entrerríos hay que vez Entre Ríos que dice que todavía se puede mejorar pero sí han ganado los veintitrés partidos jugados cuál es el próximo reto ganarlos sí que te marquen un gol que cualquiera

Voz 0919 22:42 vamos al Baloncesto Euroliga en Vitoria Baskonia Real Madrid y como esta Kevin

Voz 4 22:47 está dominando Quirós Baskonia que está con más acierto aunque la tónica general gallegos de muchas imprecisiones pérdidas de balón y fallos por parte de ambos equipos pero Baskonia estén demostrando que es quien se juega algo y que necesita más esta victoria el equipo vitoriano liderado por los ocho puntos de forman por los seis de morir pero sobre todo por la dirección de Marcelinho Huertas que está haciendo que el partido se puede a lo que él quiere faltan nueve minutos para llegar al descanso hay un ambientazo en el Buesa Arena para este quiero Albets Baskonia veintidós Real Madrid dieciocho

Voz 0919 23:17 de qué se juega mal Baskonia se juega todo el Andorra que está jugando el segundo partido de la semifinal de la Eurocup ante el Alba de Berlín el equipo que dirige Aíto García Reneses que ganó en Alemania en el primero de los encuentros así que los andorranos o ganan hoy o se quedan fuera de la final de la Eurocup como estaba mar Buzz Cola

Voz 11 23:36 pues de momento no consigue la victoria besos en el partido totalmente igualado estamos a cinco con necesidades para llegar al descanso ambientazo también aquí en el purismo unido a Torra Mora Banc Andorra XXXII Alba Berlín prensa hay tres

Voz 0919 23:48 recordemos que ya está en la final de la Eurocup del Valencia Basket que ha ganado hoy en la cancha del Unics Kazan setenta y tres setenta y nueve habían

Voz 25 23:56 ganado el primer partido en la Fonteta y por lo tanto los taronja ya están en la final de la Eurocup Éste es uno de los mejores hoy Sam Van Rossom valorando así ese partido y esa clasificación

Voz 1054 24:06 por eso contratiempos yo creo que en un partido nunca visto tanto tantas faltas antideportivas tácticas ni nada así que fue muy duro muy intenso y creo que el equipo aleccionado muy bien pues ya estamos en la final bueno era uno de los juegos de nuestros activos para llegar lejos en esta Eurocopa

Voz 0919 24:25 el Valencia esperando rival para la final y en la NBA Héctor González buenas tardes buenas tardes ahí destacamos de la última madrugada

Voz 4 24:31 es empezamos por el buen partido de Ricky Rubio diecisiete puntos cinco rebotes y siete asistencias a pesar de la derrota de Jutta en Atlanta cayeron de tres los Jazz Ike Willy Hernangómez volvió a tener minutos con los Hornets llevaba tres partidos sin jugar no le fue mal diez puntos y siete rebotes en la victoria de los suyos ciento tres ciento seis contra Minnesota así jugar se quedaron su hermano Juancho ganó en Belén guasa Don José Manuel Calderón en el triunfo de los Pistons en Fénix además mal partido de Dallas y en particular de Don seis contra Sacramento trece puntos pero cuatro de diecinueve en tiros para el esloveno irán actuación de los Warriors con su quinteto inicial de gala que no les dio opción Indiana con Causa IMS y Clayton son como los mejores de los líderes del Oeste para la próxima madrugada partido exigente para los Raptors de Marc Gasol e Ibaka que reciben a las doce y media a los Oklahoma City Thunder de y Paul George dentro para Milwaukee Bucks de Pau Gasol y Mirotic que juegan desde la una y media frente a Miami y también tenemos un derbi tejano Houston San Antonio o lo que es lo mismo ver cuántos puntos mete James Harden porque en su última actuación fueron cincuenta y siete

Voz 0919 25:32 gracias Héctor y Miguel Ángel Zubiarrain estamos pendientes de los españoles en el Master mil de Miami no está Nadal pero hay otros de la Armada Miguel Ángel

Voz 26 25:40 hola buenas noches momento perdió Carvalho y que entre se está jugando Muguruza con con Scoop ha perdido seis siete siete cero del aire que tuvo seis cinco y saque ahora está tres a dos cuarenta iguales está jugando Carla Suárez comen el Williams también batido el primero siete seis siete cuatro está perdiendo tres a uno y luego más de Mora estabamos cuando el francés Puyi lo de no de Muguruza es para

Voz 0919 26:06 pero bueno gracias Miguel Ángel esta semana estamos cerrando el programa con lo nuevo de los británicos White Lies

Voz 27 26:28 Toni Lope no negamos algo una buena noticia para el atletismo nacional el marxistas español Miguel Ángel López asciende un puesto en el podio de veinte kilómetros marcha en los Mundiales de dos mil trece quedó tercero fue bronce y hoy será otorgado la plata pues la descalificación por dopaje del ruso Ivanov que fue el campeón en hockey hierba ha cerrado el cuadro es semifinales finales de las Copas que se disputan este fin de semana el Club de Campo de Madrid en Moncloa mañana en la del Rey a las once Jo la seta Athletic Tarrasa y hará una derbi catalán entre el club Vegara Polo y a la Copa de la Reina por la tarde a las tres otro derbi catalán entre el pueblo júnior ya las cinco Taburete completando el campeón

Voz 0919 27:03 aquí lo dejamos mañana habrá Carrusel deportivo para contarnos el partido entre Noruega y España España y Noruega en Valencia y de todos los partidos que hay en juego lo de Baskonia lo de Andorra y lo de la segunda división Yago de Vega os lo cuenta todo en El Larguero buen fin de semana un saludo de Gallego Dios gracias por escuchar