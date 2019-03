El Cine en la SER: El idilio del nuevo cine catalán con el Festival de Málaga (23/03/2019)

Voz 1 00:00 el cine y SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 el Festival de Málaga llega a su fin este sábado y en unas horas conoceremos el palmarés donde seguramente este la favorita de un certamen que se ha movido entre la comedia taquillera y el cine de autor como los días que vendrán de Carlos Marqués Marcet con David Verdaguer

Voz 2 00:36 que yo como padre también te das cuenta que como hombres aunque que nos creemos muy progres y muy de izquierdas muy Wise espera que una cosa que tenemos el ego muy puesto en algún sitio y en realidad en un embarazo es un secundario eres producción

Voz 1084 00:48 una mirada a la maternidad moderno de un director que ya ganó la Biznaga de Oro y que podría hacer doblete otra de las favoritas está Only una denuncia contra el turismo de Occidente en África que firma la catalana Neus va Yus a través de la mirada de la debutante Elena dorada

Voz 1463 01:01 lo que intentas más bien alejarse un poco de todo

Voz 3 01:04 estas eh actividades prefabricadas Il pero no se da cuenta de que ella mil simplemente por el hecho de ser blanca mujer europea tienen unos privilegios

Voz 1463 01:16 de los que yo creo que no es consciente la sorpresa la puede dar Buñuel en el laberinto de las tortugas porque podría ser la primera película de animación que irán en Málaga es una mirada interesante al rodaje de Las Hurdes y a su amistad con el productor el anarquista Ramón afín

Voz 4 01:30 es una película sobre Luis Buñuel pero que realmente es un tributo a

Voz 1084 01:34 a la figura de Almonacid Málaga ha quedado eclipsado por el gran estreno del año en el cine español la última película de Almodóvar dolor y Gloria una ficción sobre un director hundido que interpreta a Antonio Banderas

Voz 5 01:44 la Filmoteca restaurado sabor han decidido que es un clásico Landry llamado pero un ciclo de cine rodado de madre me llamaron para pedirme que me presentara juntos y no saben que no hablamos del rodaje

Voz 1463 01:57 el otro gran estreno de la semana es nosotros donde Jordan PIL utiliza el terror y el humor para retratar la explotación del racismo en la América actual

Voz 1 02:12 son exactamente como nosotros

Voz 1084 02:14 en televisión recomendamos la nueva temporada de gigantes la serie de Urbizu que reflejan la corrupción de nuestro país y donde las mujeres empiezan a tomar el poder

Voz 6 02:24 el cielo Butler Polo

Voz 7 02:27 este no es un programa de música luz Paco Aldo cántabro deja saborear a Boreal dolores Noelia

Voz 1 02:39 los tuvo igual lo presentan dos cantamañanas tranquilito este sábado

Voz 8 02:45 hora de la tarde Berto Romero ya Andreu Buenafuente nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo momento

Voz 1463 02:53 es un momento para

Voz 8 02:55 cómo se acababa nadie sabe nada que apenas ser

Voz 1 02:59 hasta dejarlos por perderte

Voz 9 03:03 hace el Robinson nuestro patrimonio hecho dicho afuera hechos conciencia Arcila tiene usted me tirazo

Voz 11 03:46 no

Voz 1463 03:57 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a el cine en la SER abrimos programa con José Manuel Romero desde el Festival de Cine de Málaga que hoy culmina

Voz 1084 04:05 hola Pepa qué tal buenos días a partir de las doce conoceremos el palmarés de un festival que ha conjugado el cine de autor y las óperas primas con estrellas taquilleras comedias una de las últimas películas en pasar por aquí que entra en la competición es de Netflix la dirige Jota Linares a quién te llevarían a una isla desierta esta basada en una obra de teatro del director y cuenta con los actores del momento María Pedraza y Jaime Lorente los de élite es una radiografía del miedo generacional

Voz 12 04:29 gente valiente de gente luchadora pero también mucha frustración gente que era muy buena gente pero que no podía tener dejar de tener envidia por las cosa buena que les pasaban a sus compañeros vimos a una generación que estaba perdí Szeemann y que lo único que estaba haciendo era buscar su su lugar en el mundo

Voz 1084 04:46 ya en competición la película que suena como favorita es los días que vendrán un retrato íntimo de la maternidad moderna que firma Carlos Marqués Marcet que ya ganó la Biznaga de Oro con diez mil kilómetros y que podría repetir con esta historia en la que rueda el embarazo real de la actriz María Rodríguez Soto pareja de David Verdaguer el realizador catalán defendía que su cines político desde esa intimidad

Voz 12 05:06 como a partir de lo íntimo voló de de

Voz 13 05:08 de cómo nos relacionamos a nivel

Voz 12 05:11 afectivo está claramente influenciado por el contexto social económico en el que vivimos non para mí en todo cines político a a a veces nos olvidamos que es que es lo que esa capacidad microscópica que tiene ver el INE nos permite ver la política desde desde lo más íntimo

Voz 1463 05:29 otra de las favoritas de este certamen ha sido ésta la directora catalana Neus va Yus es una mirada crítica el clasismo de los turistas occidentales en África a ese turismo negó colonial de pulsera Rita la película ya pasó por Berlín podría colarse en este palmarés

Voz 1481 05:44 a lo que nos abre es la gran pregunta es que si es posible viajar de una forma honesta responsable eh no intentando que por ejemplo las relaciones personales no acaben siendo como un sube Nino como un souvenir de ese viaje no

Voz 1084 06:00 la banda de Roberto Bueso ha sido una de las óperas primas que más ha emocionado aquí en Málaga es la historia del regreso de un joven a su pueblo de Valencia habla de algo muy valenciano las bandas de música y de esa identidad casi perdida o líquida en estos tiempos

Voz 14 06:13 partido de una realidad que pusiéramos que es muy completa Sesame circunscrita a Valencia todo el tema de las bandas musicales es es un legado cultural y artístico muy importante nuestra tierra creo que un poco desconocido fuera puede ser hay un dato que escriben lo quería decir no DC maravilloso cincuenta por ciento de los músicos en España son valencianos

Voz 1463 06:34 quisiera curioso ver si el jurado se atreve o no a premiar una película de animación con la Biznaga de Oro Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador SIMO es una bonita historia de amistad que ahonda en los problemas que el cineasta aragonés tuvo durante el rodaje de Las Hurdes y que se centra en la figura de Ramón afín el productor anarquista que pagó la película con el dinero de un boleto de lotería y al que el franquismo fusiló unos años

Voz 4 06:57 es una película sobre Luis Buñuel pero que realmente es un tributo a la figura de Ramón así es en el fondo el verdadero es el verdadero alma de la película y el verdadero alma de Di ha sido emocionante conocer a su nieto realmente se dio el mismo espero Dios mio espero que a él le guste más que a ninguna otra persona la película porque la hemos hecho

Voz 1084 07:19 personó soul es esta esta claro muy importante en este festival ha sido el cine latinoamericano que vuelve a demostrar su calidad y su buen estado entre las películas que más han gustado destaca esto no es Berlín una historia ambientada en los ochenta época en la que también se vivió la movida en México ya en la que subdirector Hari Sama reflexiona sobre la potencia política del arte

Voz 14 07:38 eh hay una diarrea esté absoluta de información que tanto así que que lo que nosotros los artistas hoy por hoy hacemos es de absoluto ese hecho no dura un poquito el favor del momento hice pasa instantáneamente yo creo que lo los los los millennials difícilmente escuchan un disco completo

Voz 1463 07:57 fuera de sección oficial Nos gustaría recomendar un documental se titula fragmentos y lo dirige la periodista Mayte Carrasco y habla del trabajo de la escultura colombiana Doris Salcedo con las mujeres que sufrieron violencia sexual en el conflicto armado

Voz 15 08:12 lo más que puede pasar en una guerra es usar las

Voz 1463 08:17 a ver cómo podemos vamos

Voz 16 08:22 no debemos de quiere dar luz puede ser rencor en nuestro corazón

Voz 1463 08:26 lo que tenemos que sacar

Voz 16 08:29 por cada martillazo que daba voz para esos recuerdos

Voz 1463 08:37 no dejamos Malaga porque esta tarde a las cuatro una hora menos en Canarias contaremos en un programa especial aquí en la SER el palmarés de este certamen y el análisis de esos premios así que ahora vamos ya con los estrenos de la semana

Voz 1084 08:51 empezamos por dolor y Gloria película número veintiuno de Pedro Almodóvar un drama sobre la creación el deseo y el paso del tiempo que protagoniza Antonio Banderas

Voz 1 08:59 sí yo

Voz 1463 09:05 las películas de Almodóvar están construidas por varias voces entre ellas el teatro suele tener siempre su espacio Carmen Maura lo hizo en La ley del deseo o la grado con su monólogo en Todo sobre mi madre en dolor y Gloria hay otro monólogo la adicción un texto que el protagonista un director de cine sumido en el dolor físico y psíquico regala un actor con Iker de los años ochenta y que interpreta con éxito

Voz 5 09:26 conoció a Marcelo en un váter y gente el fin de semana lo pasamos entero en la cama y cuando quiso darme cuenta había pasado un año ya no podíamos vivir el uno sin el otro estábamos en mil novecientos ochenta y uno

Voz 1463 09:42 imagínense a nuestro Antonio Banderas es el protagonista el alter ego de Pedro Almodóvar en esta auto ficción donde todos los elementos narrativos todas las voces que componen el cine del director manchego ya no suena de algo Asier Etxeandia es un actor que triunfó hoy que quiere volver a relanzar su carrera

Voz 5 09:58 la Filmoteca reservado sabor han decidido es un clásico y la han programado un ciclo de cine rodado me llamaron para pedirme que la presentarán juntos y no saben que era unos hablamos del rodaje Alberto Times envejece como la persona

Voz 1463 10:15 Etxeandia es el contrapunto cómico de un personaje taciturno también que le introducen la heroína porque este director dolido ya avejentado empieza a coquetear con la temida droga de los ochenta como explicaba Almodóvar

Voz 7 10:27 lo Ina fue para los jóvenes de los ochenta como Vietnam su plan pero yo entiendo la época me alegro enormemente discreto cara

Voz 1463 10:48 la movida no aparece en la película sólo a través de referencias si aparece la infancia el primer amor la pulsión sexual son recuerdos que plasman unos flash backs muy estudiados y luminosos con una fotografía que vuelve a firmar José Luis Alcaine y que tiene su culmen en esa escena de Ibiza donde parece Rosalía como una de las mujeres del pueblo lavando en el río a

Voz 17 11:10 eso sí sí

Voz 1463 11:17 el director manchego ha configurado en dolor y Gloria una obra de auto ficción donde cuenta parte de sus recuerdos de sus vivencias y donde está presente todo su cine

Voz 7 11:25 la afición fagocitado y convirtiéndose en otra historia y lo que busco es la verosimilitud cinematográfica que no siempre se corresponde con la realidad

Voz 1463 11:34 Banderas interpreta a Almodóvar en un trabajo que evita el manierismo en la imitación como explicaba el actor malagueño

Voz 18 11:40 me me da mucho miedo acercarme pastiche con ese tema de la invitación internos vamos a personaje con lo que tengamos un personaje que está en guión escrito vamos a ir paso a paso Te Aviv qué pasa que lo conozco hace cuarenta años y entonces hay muchas cosas muchos pequeños detalles suyo Cristobal pegando que de forma casi inconsciente iban saliendo no

Voz 1463 12:03 desde la ley del deseo donde ya participaba banderas a la mala educación con el papel de Fele Martínez aquí también hay un creador al borde del abismo del que sólo saldrá con el recuerdo de su infancia del primer deseo el primer amor y también con el recuerdo de su madre Closer un buen

Voz 1 12:18 no

Voz 1463 12:21 la madre ha sido uno de los grandes temas de su cine personaje que hemos visto tantas veces en Chus Lampreave y que aquí se torna más oscuro no es un ajuste de cuentas pero si hay dolor y amor en el recuerdo Penélope Cruz es la madre joven y luminosa en los recuerdos del persa Naji Julieta Serrano una mujer que nunca entendió la sexualidad de la rebeldía de su hijo

Voz 19 12:40 el niño recuerda en su madre personaje bellísimo jugoso divertido fuerte y luego la madre ya está en fin el declive tenía una situación seria como has dicho tú

Voz 0272 12:57 yo creo que hay es también donde Pedro no frenaba mucho a Julieta y a mí porque nos pedía pues no ser ni ni ni tan cariñosas ni tan si osaba otras palabras están mira el primer mi caso del día en esta madre no es empalagosa como Couture

Voz 1463 13:14 decía Penélope que vuelve a trabajar con el director manchego que para ella Almodóvar siempre fue un referente político el cine de Almodóvar ha tenido un compromiso con las historias de mujeres de todos los tipos de mujer y también de todos los hombres que se han sentido mujeres por qué la mujer bueno bueno tanto o más que el hombre entre tinieblas Kika Átame hubo Hable con ella escandalizaron en su momento una suciedad timorata Almodóvar siempre normalizó cualquier sexualidad por eso dolor y Gloria tiene un gran mensaje político en los tiempos de Vox la normalidad conseguida

Voz 18 13:45 efectivamente si hay algo que en este momento en este color político ya que puede provocar es la naturalidad con la que se habla con una naturalidad con si puedo una mujer como tuvimos decía como yo suelo eso hoy en día a algunos les pudo está

Voz 1463 14:03 lo que huir ha sido su territorio el cine y las pasiones y los deseos son sus grandes temas a los que en dolor Gloria incorpora la muerte la soledad y el paso del tiempo todo en una obra redonda que nos devuelve al mejor Almodóvar

Voz 21 14:22 yo

Voz 1084 14:26 el dolor y Gloria tendrá seguro una carrera larga esperemos por festivales y premios lo mismo que le pasará nosotros la nueva película de Jordan amplía director de Déjame salir que vuelve con esta historia de terror y mucha lecturas políticas

Voz 22 14:41 pues yo me me que claro pocas figuras resultan estimulantes en el

Voz 1463 14:47 Hollywood actual como Jordan PIL ganó Óscar a Mejor guión con Déjame salir película de terror y denuncia racial que lo peto en taquilla ha producido lo último de Spike Lee infiltrado en el cuscús clan también la serie de televisión para Amazon sobre Lorena Bobby con lectura feminista ahora regresa con nosotros otra esperada película de terror con potente discurso

Voz 23 15:08 las Works

Voz 0457 15:10 en y defraudado creo que nosotros

Voz 24 15:13 problema en muchos niveles diferentes hay muchas formas de definir la película cuando Midas esta película como una alegoría de cómo nos comportamos juntos como fallamos y como tenemos nuestros demonios implicación en la película es distinta

Voz 1463 15:32 si él viene de la comedia del show televisivo Kian PIL el humor es uno de los elementos clave en sus dos películas lo fue en Déjame salir y también lo es en nosotros

Voz 9 15:42 algunos vecinos que está cambiando una familia

Voz 1463 15:48 a nosotros enfrenta una entrañable familia de negros de clase media alta que pasa unas tranquilas vacaciones en la playa con un terrorífico enemigo una versión maléfico

Voz 25 15:58 la de ellos mismos

Voz 1 16:06 son exactamente como nosotros

Voz 1463 16:08 el doble malvado es un fenómeno que se reproduce por toda la ciudad por todo Estados Unidos son los olvidados de América que emergen contra sus explotadores contra el sueño americano todos vestidos con monos rojos y utilizando una violencia descarnada

Voz 0457 16:22 ya nada la unos

Voz 1 16:25 serán catorce minutos catorce minutos

Voz 26 16:30 vale vale

Voz 1 16:32 vale

Voz 27 16:34 contraen el Bate quema el bate de béisbol el gracias

Voz 1 16:40 yo me lo voy a intentar no no no no

Voz 1463 16:46 los dobles maléfico soplen Hunger son un concepto antiguo en la narración de historias que aparecen en muchas mitologías aquí sirve para ponernos en el espejo con nuestros prejuicios miedos defectos miedo al terrorismo al diferente a ser nosotros mismos miedos que han servido de caldo de cultivo para el crecimiento de la ultraderecha en las sociedades actuales

Voz 28 17:05 creía que lo sabía ha dicho que os marchara extra de mi propiedad es sino que queráis es bronca podremos tener bronca y por cierto la policía ya está de camino

Voz 29 17:19 eh

Voz 1463 17:25 entre las muchas lecturas que tiene esta entretenida historia de terror se encuentra el racismo tema que Jordan PIL ya trató en Déjame salir ahí hablaba del racismo de la progresía norteamericana ahora del racismo de todo un país pero mucho más difuminado

Voz 7 17:38 en la Geoffrey equipo Kenzie de Frontex en las críticas

Voz 0866 17:42 cada persona puede ver cosas diferentes en esta película porque todos tenemos nuestros demonios personales nuestras peores versiones de nosotros y proyectamos lo peor en los demás es interesante entender que cuando hablamos de un nosotros cada uno lo entiende de una manera y además si hay un nosotros y un ellos entonces que configura hemos como el enemigo culpemos a los otros vamos a los que llegan a los desconocidos a los misteriosos a los vecinos pero quizá el verdadero enemigo

Voz 1463 18:16 esos es ellos IS nosotros parecen una explicación del sociólogo la clave de los problemas de la América actual pero es mucho más profundo el análisis en la película vemos enfrentamientos entre blancos pobres contra blancos ricos pobres contra los ricos negros pobres contra negros ricos mujeres contra hombres es que pocos directores han sabido explicar mejor de manera más divertida lo que es la intersección calidad de clase raza y género

Voz 1 18:41 ya no te creo estoy digiriendo no vale no cierto es que te has guardado esto tanto tiempo

Voz 1463 19:00 la familia como emblema del sueño americano al que esta película atiza sin piedad el actor Weston Duke es el padre torpe que quiere emular a los blancos con su lancha con sumas playing in y Lupita en Yoigo es la protagonista la madre de familia que tuya de niña una experiencia traumática por eso es la única que venir la tormenta in his fan de honor yo creo que la audiencia pero eso hace nosotros que tiene un estilo magnífico con muchas capas relevancia dramática y con un gran discurso cultural todo es

Voz 23 19:31 eso sí eso Jon ASA

Voz 1463 19:34 nosotros tiene todo un potencial expresivo una estética milimétricamente cuidada que contribuya a generar el terror ya marcar el humor el rojo es el color de esta película que usar referencias pop como la música de los Bigs Boys o incluso cierta ilusión visual al cuento de la criada serie de la que es protagonista otra de las actrices del reparto Elizabeth no

Voz 1084 20:01 no hay todavía un estreno más esta semana es Bell

Voz 1463 20:05 tanto la última función donde Julian Moore se convierten cantante de ópera secuestrada en medio de la audición en el Perú de Fujimori la ha visto Sara Rodríguez

Voz 31 20:17 le

Voz 32 20:21 ah sí

Voz 33 20:28 el inmueble tiene regresa al drama con bel canto una película basada en la obra homónima de AMPA Hachette y que cuenta con protagonistas reconocidos como Julianne Moore Ike Watan

Voz 7 20:39 me presento la señorita Roxanne cosas que te el texto

Voz 1463 20:44 mío

Voz 35 20:55 en un país sudamericano con un entorno de pobreza hay represión una famosa cantante de ópera estadounidense viaja a Perú para dar un concierto privado cuando todo transcurre con normalidad y la cantante entona la primera aria Un grupo de rebeldes armados invaden la mansión con el fin de liberar a los políticos presos juzgados por su Gobierno lo revolucionarios suele tendrán contra su voluntad a los invitados de hacer

Voz 1084 21:16 manía quiero que cante tan alto que esos animales de ahí fue

Voz 1463 21:19 la puedan escucharla

Voz 36 21:21 de qué serviría quizá les recuerde lo que está en juego no no no

Voz 37 21:30 hará lo que le digamos

Voz 25 21:32 no teme que tomen represalias como que me disparará ha retenido a una mujer a una estadounidense se da Estadounidense si me dispara que que pasará a su gente

Voz 35 21:47 no tengo que hacer lo que dice Roxanne coces una famosa soprano que se enamora del industrial japonés que asumió agua sin hablar el mismo idioma se comunicaran a través de su traductor de lo más importante en esta cinta la música Julianne Moore habla

Voz 25 22:01 sobre su personaje tenemos a una mujer exitosa pues toda una diva es imperiosa es una verdadera estrella pero realmente ella no tiene no tiene una relación social en esa situación realmente extraordinaria terminado

Voz 1463 22:16 buscando a personas las que preocuparse

Voz 25 22:19 aquí en Amar por eso ellas el terminará enamorándose del personaje de Ken Watanabe final y Foz sonaba P

Voz 35 22:26 bel canto es una historia basada en hechos reales acaecidos en Perú durante cuatro meses entre mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete Un grupo de miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomó la Embajada japonesa durante una celebración por motivo del noventa y tres cumpleaños del emperador encerrando allí a un centenar de rehenes entre oficial exmilitares aristócratas ejecutivos políticos y embajadores exigiendo que el presidente Fujimori respondiese por sus crímenes ante los derechos humanos la toma finalizó con un ataque de las fuerzas especiales peruanas y el asesinato de un par de oficiales rehenes y todos los revolucionarios después de ciento veintiséis días de negociaciones que no ocho Huerta muestra así su opinión de recurrir a la violencia en casos como estos

Voz 23 23:10 es horrible recurrir a la violencia me parece que es el peor camino pero a veces es el único camino que le dejan a mucha gente triste es muy triste porque la violencia nadie gana todos pierden pero a veces parece que es lo único que les dejan a mucha gente no

Voz 35 23:28 este enfrentamiento desafiar las ideas convencionales sobre los amigos y los enemigos lo correcto y lo incorrecto y la justicia y la injusticia voy utiliza la ópera como recurso de la trama la música alimenta el enlace romántico entre los años Okinawa pero también será la que creará lazos entre los captores y los rehenes una mezcla de drama y misterio que llama ser un éxito en taquilla

Voz 9 23:48 siempre es emocionales de llamarla para su voz

Voz 27 24:20 y hablamos ahora de series de televisión con Garrán

Voz 1463 24:23 qué tal qué tal Pepa buenas pues volvemos al Festival de Málaga aunque tú no haya estado si han estado Zulia se existiera hablar por ejemplo gigantes de ha presentado allí la segunda temporada tenemos

Voz 0457 24:35 muchas ganas teníamos muchas ganas de el final de gigantes la serie Enrique Urbizu que ya está disponible Movistar son seis capítulos que en la Historia de Dos Hermanas Carrero esa familia de delincuentes y criminales que acababan muy mal parados en la primera temporada ahora han vuelto con más frentes abiertos y con una novedad serán los personajes femeninos los que tomarán el control así son las gasta la pequeña del clan

Voz 1 24:58 el juicio a mi padre y a mi madre sería gorda verdad y supone una mierda de justicia que en este país podría durar años supuso que haces todos estos puntos tengo dieciséis en año y medio por derecho

Voz 7 25:17 había un cambio de paradigma para aunar

Voz 0457 25:19 la serie de la que se quejaban los actores destacaba sólo la gran cantidad de testosterona que había mujeres buenas malas pero todas ellas con algo en común buscar labrarse su propio destino en esa marabunta de crímenes y persecuciones así lo explica Urbizu subir

Voz 12 25:33 es una curiosa alianza de personajes femeninos muy dispares con intereses propios todos y cada uno de ellos creías aquí que en un tejido de interés es de alianzas e incluso de obsesiones aquí creo que ese es un aspecto interesantísimo en la dinámica de esta segunda parte no está en ese trasvase del poder aquí de las fuerzas en el interior de la serie no fuera pasé quien quiera

Voz 1463 26:04 acción sangre yp personajes femeninos gigantes la segunda temporada de su serie pero eh quemar recomendaciones tenemos para está

Voz 0457 26:12 pues mira también de Movi Star ha vuelto la serie favorita de José mía ya sabes cuáles

Voz 1463 26:16 bueno perdón a decirle a la ACB favorita de Hosley tuya es como es difícil

Voz 0457 26:22 es muy decidieron eres muy difícil

Voz 1463 26:25 también es una Faure están a favor y tal personal

Voz 0457 26:27 de ahí vamos a dejar ya de llamar la Espinós de The Good Wife por favor porque ya tiene entidad propia se ha ganado un lugar privilegiado en todos los rankings la sería más política cincel política en la que da Jan vuelve a ese bufete de abogados más decepcionada que nunca con la realidad

Voz 39 26:45 qué les pasa a los niños porque tenemos a visto Serras retorcidos ponen pero en combinar Jaap Stam tan con animales Lancaster espacio esposa como puntos cuando se cometen contra América esta idea de hombres agraviado

Voz 8 27:10 que no asimismo los maravillosa

Voz 0457 27:15 hay una más una más que no me voy a atrever a llamar la recomendación porque es una ve

Voz 7 27:19 muy rara de o El abuelo

Voz 0457 27:21 saltó con su segunda temporada a Netflix ya se puede ver entera es esta afición que llegó sin promocionarse sin argumento sin hacer mucho ruido pero bueno es una opción bastante interesante para los que busquen algo diferente

Voz 9 27:42 sólo cosas buenas

Voz 1463 27:45 muchísimas gracias Dani después en el podcast ampliamos todo lo de gigantes a escucharemos a Urbizu e desde Málaga hablar de esta eh

Voz 0457 27:53 árbitros es como una clase magistral así que luego nos

Voz 1463 27:55 los adiós

Voz 40 27:58 eh

Voz 34 28:11 no ya

Voz 42 28:46 bueno eres

Voz 1463 29:08 terminamos el cine en la SER ya saben que esta madrugada tenemos la versión extendida con la crítica de los estrenos y más series y a las cuatro el palmarés de Málaga nos vamos gracias a Juan Aranaz que ha estado en la realización como siempre días Sara Rodríguez y José Manuel Romero en la redacción producción y unos despedimos como no con Almodóvar falda no puedes pretender que cada más mujer y seamos Cebollera en ningún eh no pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres Juana a propósito por meterme donde no me llaman tengo un pensado nunca han fíjate bigote porque el bigote los lo patrimonio de los hombres que no no de hecho los hombres con bigote Orson maricones los fachas compra cosas a la vez