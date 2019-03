Cs traslada a las regionales el tema catalán

Voz 0194

00:00

el líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado ha anunciado hoy que tras las elecciones no va a pactar en ningún caso con el Partido Socialista que en Madrid encabeza Ángel Gabilondo lo anunciado con toda solemnidad a pesar de que ciudadanos que anunció también solemnemente que nunca pactaría con Pedro Sánchez dijo que este veto sólo afectaba a las elecciones generales que en las municipales y las autonómicas cada uno hiciera lo que considerara bueno pues Aguado considera que Ángel Gabilondo es un radical peligroso separatista con el que no se puede llegar a ningún acuerdo radical y peligroso separatista porque defiende el diálogo como la mejor vía para encontrar una solución para Cataluña desconozco el grado de autonomía de Aguado en la toma de decisiones pero la mano de Albert Rivera se percibe en el anuncio al fin y al cabo el líder de Ciudadanos es el que llama anti constitucionalista Pedro Sánchez pero no le hace ascos a los votos de vos al error de poner líneas rojas a posibles pactos antes de la celebración de las elecciones hay que sumar el error de trasladar a Madrid a unas elecciones autonómicas el tema catalán en esta precampaña electoral está siendo inexistente el debate sobre propuestas lo está siendo en las generales Cataluña sigue monopolizando el debate lo promueven sobretodo aquellos que creen sacar réditos de su polarización pero que en las campañas de autonómicas y municipales los argumentos sigan siendo los mismos es preocupante Madrid tiene suficientes problemas como para abordarlos en serio dejar el debate territorial al margen pero claro estamos hablando de Ciudadanos Ángels Barceló