Patricia Campos: "El fútbol te empodera como hombre y como mujer"

Voz 1991 00:00 Larguero hola a Patricia qué tal buenas noches

Voz 1 00:02 hola muchas gracias por traer el programa encantada de estar con vosotros

Voz 1991 00:05 miro tu currículum y siento una envidia absoluta tanto pilotas un reactor del Ejército como que te pones a dirigir un equipo de fútbol como que te vas a Uganda a participar en proyectos solidarios es una mujer inquieta

Voz 1 00:19 bueno yo pienso que en este mundo estamos para para ser feliz aquí para compartir nuestras experiencias aquí irme aguanta es lo mejor que me ha pasado no porque hacer feliz a la gente y que la gente te dice así eso no tiene precio y sin duda es lo mejor que me ha pasado la vida conocerá conocerá es urgente

Voz 1991 00:34 estás con esta ONG en tanto en Uganda como en Valencia es un poco dirigido a fomentar la igualdad de derechos a través del deporte la integración de la mujer sobretodo en en esas zonas en África donde la mujer muchas veces es muy muy maltratada

Voz 1 00:51 pues sí yo la verdad cuando cuando deje el Ejército ya podía viajar libremente no Porcar ser piloto militar pues que prohíbe ciertos países no son peligrosos ya un poco rebusca un país donde media tienes experiencias personales como piloto como entrenador podía aportar mi granito de arena no como no podía llevar no todas de Ruanda y traérmela a España pero sí que me había Enterprise podría estar cerca de ellas y de alguna manera saber lo que está pasando y de alguna manera pues poder aportar mi experiencia era la que que fue una pasada llegar allí Bell es la discriminación que sufre la mujer porque primero está dos hombres luego están los niños que no las niñas luego los animales como las mujeres Neue es algo que que me rompe el corazón y como el único cosa eres un poco volar y poco jugar al fútbol por el fútbol para para hacer lo que está pasando ahí me costó muchísimo no porque a una mujer blanca en un país tan machista no nos cuiden tenía derecho me decían yo llore mano estás mintiendo pero es un una no porque en su cabeza no cabe que una mujer tenga estuviese universitarios o que pueden jugar al fútbol y me costó mantas bastante montar los equipos que quería pero finalmente conseguir transformar esos nos vamos a aprobar y logre montar un equipo de mujeres con o qué tipo de niños niñas aquí que está muy contenta no porque intentamos transmitir valores mediante el deporte y que desconocimiento lleven a sus familias y a sus comodidades

Voz 2 02:08 las comunidades son esas situaciones que son malos

Voz 1991 02:11 malas tradiciones que como es tradición pues Se mantiene muchas veces escudan en en otros ámbitos como en mi caso yo también lo llevó al mundo de del Toro que me parece anacrónico me parece una vas pero bestialidad o no no me gusta nada no lo entiendo y no ideas aquí lo mismo no es mucho nada escultura extradición y hay que acabar no Patricia con eso y sobre todo creo que es desde la educación no de decir no no señores con esto hay que acabar que es una auténtica barbaridad y a partir de ahora aquí hay una igualdad para todos

Voz 1 02:44 claro pero es que las tradiciones como es la cultura hacen daño siempre a las mujeres no oyes lo que es injusto siempre somos la minoría porque somos el cincuenta por ciento de la población en lo que está claro es que nosotros mediante el deporte post intentamos a la gente hacia la educación porque sin educación es imposible salir del círculo de la pobreza y por lo tanto es muy importante que eduquemos a nuestros niños y niñas igualdad para para acabar con este machismo no que tantas muertes causa tantas vira rompe porque date cuenta que a mí de pequeña no me dejaban jugar al fútbol no pero gracias a que yo me empeño que tengo una madre que siempre me apoyó en todo podía jugar al fútbol pero imagínate cuántas niñas han podido disfrutar de deporte quienes quieren contar cuántas descubiertas de lo alguna desde el cáncer por ejemplo se han perdido porque a veces guiar y eso que estamos perdiendo no porque cuando perdemos personas muy válidas muy inteligente pero de mosto la sociedad y la mayoría de estas mujeres y en África eso pasa muchísimo promotor formal yo cuando vi el poder transformador del deporte y la forma que cohesiona socialmente pensé en traer cola firma Valencia

Voz 2 03:41 y hablando con el Ayuntamiento de la localidad

Voz 1 03:43 la Fundación Deportiva Municipal por meter en un campo de fútbol que está en el Tramo III del Valencia y ahora pues aquí hemos para campos de fútbol también para mujeres víctimas de violencia de género mujeres inmigrantes y hombres y mujeres a enfermos mentales pero la verdad que es una pasada lo que se consigue con el fútbol porque saludable porque ello porque sale sales de tu vida diaria que muchas veces es muy dura y sobre todo quién poder a como hombre y como mujer

Voz 3 04:06 dejar de mirarnos el ombligo de vez en cuando que tampoco está mal eh tomó aire como aire para decirlo primera mujer en pilotar un reactor del ejercito español elegir

Voz 1991 04:13 tras presentarse más de trescientas personas para tres vacantes ocho años después de entrar las Fuerzas Armadas decidió viajar a Estados Unidos para sacarse el título de entrenadora allí se convirtió en la primera entre cada uno lo europea profesional de fútbol de la Liga Femenina en California desde Estados Unidos teclista Uganda con un balón y unas botas de fútbol para ayudar a niños y mujeres con sida fuiste entrenadoras de equipos infantiles de la Asociación Soccer Without Borders en África digamos que aprendí una lección también de queda a vivir con con lo mínimo a saber compartir lo que uno tiene darle al que al que no lo tiene sin ningún tipo de de lujo después de África te fuiste a Hawai donde entrenar a un equipo femenino de fútbol ahora a estas con este gol Freedom que este este proyecto solidario precioso eres autora también de tu auto biografía tierra mar y aire y además tienes condecoraciones ha recibido multitud de premios entre las que destaca el Premio Nacional Isabel Ferrer en dos mil doce premio del altruismo por la Fundación El Larguero en dos mil quince Alta Distinción de la Generalitat dos mil dieciséis o el premio Miki Roqué por la paz en el deporte dos mil dieciséis

Voz 2 05:27 como currículum no está mal no Patricia moverte te acabo no

Voz 3 05:31 es decir que estudió Comunicación Visual la universidad Valencia

Voz 1 05:35 mira yo lo importante creo que es compartir no lo lo que tengamos nosotros porque hay gente muy necesitada se hacen mediante el en mi caso que es lo que yo más o menos me siento como de controló pues es un deporte como pues el fútbol es un deporte universal si se conjura en todos los sitios hay campos de fútbol noni valor con con valores dichos le dijera de bateo que que tenemos mucha suerte de personas blancas en Europa oye gente que vive uno estima unos kilómetros más abajo de Cádiz y lo está pasando muy mal y nosotros sí podemos echar una mano en África a nuestros vecinos nuestros familiares lo que hay que hacer porque ese gol esta no porque te hace inmensamente feliz a un niño que quién lo iba a la escuela quedará un ser humano consumo chiita que iba a la escuela todos los días en África y que tiene dignidad y que tiene ilusión y que y eso me llena de satisfacción

Voz 1991 06:20 en yo hay gente que el admiro por este tipo de cosas en que se pone ayudar de forma desinteresada de forma altruista imagino que conoces conoces Benjamín Zarandona al ex jugador de fútbol

Voz 4 06:34 muy muy volcado

Voz 1991 06:35 con Guinea Ecuatorial en no para de llevar

Voz 4 06:38 eh material

Voz 1991 06:41 de cualquier tipo LED oye Yago Si tienes una gota dame unas botas en una camiseta una camiseta lo lleva todo iba picando poco a poco va cogiendo patrocinador cincuenta euros bueno son aquí te pongo veinte euros veinte euros todo vale es es un tío que se mueve muy bien me imagino que Patricia lo más difíciles eso no en encontrar patrocinadores que hay que currar son mucho que respaldo tenéis vosotros

Voz 1 07:04 nada yo empecé en el dos mil quince yo sola pues fue una temeridad decirme yo sola no lo recomendó a ninguna mujer que lo hagan un país machista porque es muy peligroso pero bueno conociendo me lo volví a hacer y lo volvería a pieza se monta la ONG el año pasado son cuatro personas famosas Adeje muy pequeñita pero sí que es cierto que tres peñas hacer unas pues pues fútbol porque porque mis niñas por ejemplo si saliera de ser prostituidas que son prostitutas no son prostituidas en de gira como esclavas domésticas son una niña de ocho años casada con un señor de cuarenta no de la única forma eran Virtus con educación por lo tanto aprovechó que que tiene que tener superan programa que lo oyes millones de personas y cualquier persona que pueda aportar queremos hacer la escuela pues Púbol para darles un Putin originó la Escuela Naval entre sesenta mil euros que para mí que soy una persona pobre y normal no los tengo pero cualquier Florentino Pérez o cualquier persona que pueda aportar esa cantidad estamos hablando de de salvar vidas no oí de darle Eric piratas seres humanos que no tiene la misma suerte que nosotros

Voz 1991 07:58 las puñetera extradiciones que gente muy cerril que no no no salen de ahí no no no es que no no dan para más sea Noeno considera a la mujer algo inferior que estamos en el siglo XXI y después de ver cómo unos manifestó vamos en en en vamos a decir a los países más desarrollados aunque muchas veces Vega ves a gente que que parece que ha salido de cualquier cuadra pero pero yo creo que esto es poco a poco Patricia pero sin parar porque esto es una lucha constante creo que se va avanzando la clave está en la educación desde ahí se llegará una anormalidad que ojalá algún día alcancemos no

Voz 2 08:34 ojalá yo pienso que que ojalá lo veamos además bueno yo pero te te llenas de cuántos años tienes tu cuenta perfecto de los mejores es decir nada digo porque date cuenta de que yo

Voz 1 08:46 cuando me hacía extorsionar Prasa entrenador aquí es imposible hablar con una mujer se gana la vida ahora mismo siendo entrenadora jugando al fútbol no no tenemos esa esa suerte como los hombres pero también se dice no es que vosotras lo mismo que nosotros sanos los mismos medios y lo demoró las Olimpiadas que tenemos los medios vamos a ver cincuenta medallas me refiero

Voz 2 09:05 el resto cielos con unos apoya el hombre

Voz 1 09:07 como ya es si queremos los mismos medios lo podemos conseguir igual lo mejor no porque el fútbol femenino simplemente es mejor ni peor es diferente por lo tanto sí que hay que luchar esa igualdad y estamos haciendo muchas cosas pero queda mucho camino por recorrer y es una lástima que se que hay muchas mujeres sin poder practicar ese deporte que serían buenísimas que se quieren estudiar no que que podían descubrir grandes vacunas y conseguir grandes cosas pero tiene razón que hay que ser positiva poco a poco pero que se realiza decir que oye que ya está bien y que somos seres humanos iguales que vosotros

Voz 1991 09:36 eh yo aquí en procuramos en El Larguero lo hemos hecho toda la vida creo que también es que era una seña de identidad de este programa el hecho de hacerse eco de temas solidarios es que es sencillo además quiero decir que ya que te buscas un reto deportivo busca te a la vez que sea solidario le das bola le dais bombo y haces dos dos facetas es decir hablas del evento deportivo y al margen de esa gente que está haciendo algo bonito Illes ayudas que no cuesta nada quiero decir que con hacer una mención con decir cualquier cosa creo que es suficiente Patricia bueno no es suficiente pero por lo menos da un empujoncito

Voz 2 10:11 sí sí pero lo agradezco la verdad que que te un programa maravilloso así que enhorabuena y que yo soy de muchísima gente y que

Voz 1 10:19 ha golfos para que contemos con poco lo que hacemos yo lo agradezco de verdad muchísimo así que cada uno como digo hacemos lo que podemos no hace falta vosotros al programa que lo aquí Ferrán misma así que gracias a vosotros por aportar no este tiempo y compartirlo con con con con toda la sociedad española

Voz 1991 10:35 Ghosts for me imagino el otro día encantada no comer al Wanda Metropolitano hasta la bandera con el Atlético Femenino contra el Barça eh

Voz 2 10:43 hombre los me da un poco de envidia no se que no fuera fijábame está de la banda comparece pagando un yo mismo yo soy yo soy pero no me gusta

Voz 1 10:56 a mí me gusta mucho mucho pero bueno ha pasado mi época pero sí que es cierto que malévola no me alegro mucho por la por las niñas que está jugando ahora hay profesionales que tenemos ahora que estas horas escuadras si tiene futuro

Voz 1991 11:06 si estamos en lo mejor de nuestra vida estamos en el momento perfecto

Voz 2 11:09 no tenga ninguna sí sí claro que sí estamos en el mejor momento no yo por lo menos a perfecta así lo veo estamos

Voz 1991 11:16 en el momento de disfrutar esto ya más o menos la vida encarrilada tal a sentaditos y haciendo este tipo de de proyectos que que uno se puede dedicar así que hay que aprovechar Patricia Campos enhorabuena por estos proyectos tan bonitos ojalá vaya todo bien y ojalá consigamos el transmitir ese mensaje lógico que hay en algunos sitios en los que de momento no no no ha calado que ojalá vaya calando poco a poco vamos educando a esta esta sociedad que de momento está bastante enferma a ver si la la juramos Patricia enhorabuena ya sabes que esta es tu casa y que lo que necesites aquí estamos vale

Voz 1 11:54 pues oye cuando crees en El Cairo

Voz 1991 11:56 en fenómeno Permira no estaría mal a hacerse allí y verlo desde allí que uno Además cuando lo vea allí en la en vivo y en directo desde luego lo siente mucho más que en la que que la distancia ver cómo viven allí

Voz 2 12:09 si cambia bastante muchas gracias de un abrazo para todos un abrazo Patricia que vaya fenomenal hasta luego gracias a un astado gracias al frío así que ya sabéis