El Larguero: La previa de la selección de Luis Enrique y hablamos con Pérez de Vargas (22/03/2019)

Voz 0423 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias la sola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este veintidós de marzo día en el que ya sabéis que la selección española de fútbol ha viajado a Valencia donde mañana se mide a Noruega a las nueve menos cuarto de la noche el equipo de

Voz 1991 00:54 Luis Enrique ha entrenado en Mestalla antes de afrontar este primer partido de la fase de clase canción para la Eurocopa hay que recordar que estamos encuadrados en el Grupo F junto a Noruega Islas Feroe Suecia Rumanía y Malta con la que jugaremos el próximo martes fuera de casa ya sabéis que se clasifican los dos primeros de cada grupo no hay repesca en un instante conocemos la última hora de los nuestros pero antes os cuento resto de noticias que nos ha dejado el día como que hoy se han disputado partidos oficiales en el grupo a Bulgaria uno Montenegro uno e Inglaterra tres Chequia cero con dos goles de Sterling y otro de Harry Kane de penalti y en el grupo B Luxemburgo dos Lituania uno Me falta el resultado de Portugal que iba cero cero en el segundo tiempo frente a Ucrania os cuenta ahora mismo como ha terminado la selección de de gris de Cristiano Ronaldo cero cero acabado ese partido así que Luxemburgo en el grupo B se pone líder con tres puntos por detrás aparece Portugal Ucrania con uno Lituania que es colista a este grupo con cero y en el grupo a Inglaterra líder tres puntos Bulgaria Montenegro uno Chequia cero y en el grupo H Albania cero Turquía dos Andorra cero Islandia uno Moldavia cero Francia tres con goles de Griezmann Varane Giroud Marta miramos cómo termina o Francia que yo también cejado cuando estaba cero tres uno cuatro pues dime cuál ha sido el goleador del cuarto hablamos de Francia en papel en va P pues mira embate eh esto lo lo vi reinando lo lo explicando Luis reinando entonces como algunos acaban a esta hora más o menos pues lo Nos lo vamos actualizando oro lo contamos en directo las los resultados además han disputado partidos amistosos de lo más destacado ha sido la derrota de Argentina jugaba en el Wanda Metropolitano y aprende uno tres contra Venezuela el gol de los argentinos de Lautaro Martínez era partido amistoso y ha sido el regreso de Messi a la selección albiceleste en no lo ha podido hacer con buenas sensaciones lo ha hecho con con esa derrota ya a pesar de esas molestias que parece que tenía el jugador del Barça Messi ha jugado el partido entero a que nuestro país arrancaba la jornada treinta y uno en Segunda División con dos partidos

Voz 1336 02:57 Tenerife tres Osasuna dos se puso cero dos osas

Voz 1991 03:01 Ana con goles de Rober Ibáñez vibrando le dio la vuelta resultado el conjunto insular con goles de une García en propia puerta el doblete de Isma López a pesar de la derrota Osasuna se mantiene a lo más alto de la clasificación sesenta puntos ahora mismo con siete de ventaja sobre el tercer clasificado es decir eh con ese colchón que tiene de puntos para lograr el ascenso de forma directa a Primera División en el Tenerife casi con total seguridad ha salvado la cabeza José Luis Oltra que se la jugaba en este encuentro el Tenerife y es decimoquinto treinta y seis puntos ahora mismo está en mitad de la tabla pero está más cerca del descenso que del play off por el ascenso de categoría tiene que apretar mucho el conjunto insular si se quiere meter o tener opciones de estar en play off a final de de temporada y también ha jugado el Deportivo de La Coruña cero Almería cero el Depor se pone tercero cincuenta y tres puntos empatado con el Albacete que es cuarto eh y también hemos tenido partido en el Ramón Sánchez Pizjuán homenaje a Antonio Puerta ya sabéis fallecido en agosto de dos mil siete casi doce años ya del fallecimiento de de de Puerta le ha ganado el Sevilla Schalke cero cuatro dos cero con goles de Roque Mesa I de Munir de de penalti y la verdad es que ha sido un día fantástico en en Sevilla recordando lo la figura Antonio Puerta eterno ya Antonio Puerta con ex jugadores algunos que coincidieron eh con la compuerta en el Sevilla e en un partido homenaje y ojalá no no se pierda de más este tipo de cosas recordando en este caso al malogrado Antonio Puerta en la Euroliga jornada veintiocho Nos quedan dos para terminar la fase regular en el duelo español ha ganado Baskonia al Real Madrid ocho seis siete seis el Real Madrid sigue tercero sin problemas el Baskonia se afianza en la sexta posición de la clasificación en la Eurocup hemos tenido una buena noticia y una mala el Valencia Basket ha ganado siete tres siete seis al Unics Kazán fuera de casa y se mete en la final ya caído eliminado el Mora Banc Andorra tras perder ocho un ocho siete contra el Alba de Berlín así que ya tenemos la final configurada Valencia Basket Alba de Berlín el primer partidos el nueve de abril ya sabéis que la finales al mejor de tres partidos el primero que gané dos partidos se lleva el título con factor cancha para el Valencia primer partido en Valencia el segundo serán Alemania en el caso de que llevamos son tercero volverá a otra vez a Valencia en balonmano hay que felicitar y esto ya empieza a ser una costumbre en todos los años al Barça se ha proclamado campeón de Liga tras derrotar hoy al Guadalajara cuarenta veinticuatro Se proclama campeón en la jornada tres a falta de siete para el final y es histórico porque nunca ningún equipo había conseguido dejar la Liga sentenciada a siete jornadas del final el anterior rico era en la anterior recorrerá veinticuatro jornadas es decir a seis del final lo tenía que no seis que el Barça efectivamente las once y treinta y cinco nos vamos a Valencia

Voz 1 05:48 perdónenme podría poner un capuchino en taza pequeña vale y yo quiero un mandato

Voz 2 05:53 vale pues para mí un estricto pero con una novedad

Voz 3 05:55 ella de leche vale non cortado

Voz 2 05:58 eh se marchando cuatro cortados todos queremos lo mismo y todos son iguales Wolkswagen micros y Rogue One in Space titulares en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 4 06:14 el Larguero Yago de Vega

Voz 1 06:18 y cuando digo lo que tenía que actualizar los resultados Inglaterra ha ganado cinco G III como había dicho yo a hat trick de Sterling ha marcado calas Harry Kane bueno Kallas en propia puerta Hurricane de penalti cinco cero

Voz 4 06:32 el resultado así que ha rectificado queda

Voz 1 06:36 nos vamos a Valencia conocemos la última hora de la Selección Española que mañana juega contra Noruega el primer partido de clasificación para la Eurocopa Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal Yago Wagner leyó Inglaterra en el viento ya te digo si Saviola

Voz 2 06:49 pues sí Harry Kane madre mía no mató a

Voz 1991 06:53 cómo están lo nuestro es sobre todo qué tal ambiente hay en Valencia Valencia yo programas es una es una ciudad muy futbolera siempre muy volcada con la selección de alegría en Valencia siempre que balas Soler

Voz 1484 07:03 sí señor pues ya había mucha gente mucho público en el entrenamiento mañana treinta y cinco mil personas en Mestalla que meter gente ahí para para este partido frente a Noruega es el primero de clasificación y hay buen ambiente como tú dices las es decir está en El Saler ha entrenado por la tarde ruedas de prensa de dos valencianistas como son Gaya el segundo capitán también de Rodrigo Moreno Luis Enrique como técnico de la sección española buen ambiente nos enseñó nada en el en el césped como suele hacer sus hábitos a Luis Enrique guarda sus cartas para ese partido ante Noruega pero vamos por lo que sabemos y por lo que conocemos un poco Luis Enrique lo normal es que De Gea en portería laterales para Sergi Roberto Jordi Alba pareja de centrales para Sergio Ramos que jugaría como central diestro aunque le gusta jugar por Izquierda como sería Iñigo Martínez su pareja en el eje defensivo serían Sergio e Íñigo pareja de centrales Busquets Parejo junto con Ceballos enganchando Canales y arriba Asensio que ya se ha recuperado de ese problema en el gemelo izquierdo Rodrigo Moreno así que ese sería el once esperemos a lo que diga mañana en esa reunión Luis Enrique a sus futbolistas pero ese podría ser el once que mañana debute en esta fase de clasificación frente a Noruega

Voz 1991 08:17 he hablado Luis Enrique en esta previa en me imagino que muchos temas encima de la mesa sobre todo eh el el You Kroll el intentar encontrar un modelo en esta selección aprobado un montón de jugadores Luis Enrique en defensa sobretodo es donde más ha variado ha utilizado seis centrales catorce defensas en total logró todavía Luis Enrique buscando el modelo no sin

Voz 1484 08:37 la palabra pero parece un casting no no me gusta esa palabra porque oye son todos profesionales lo intentaré hacerlo lo mejor posible venir a la selección para un futbolista lo máximo pero claro esquí aprobado a muchos jugador de ese además mucho volantazo no aparece Johnny otro y desaparece Johnny oí forma parece Fornells y luego la sub-veintiuno hay apuesta un día por Nacho la defensa hay desaparece Nacho es lo que yo veo un poco que no es que al final esto es no es un club pero sí que días que mantener un un bloque no pero hoy Luis Enrique ha querido explicar qué no tiene esa continuidad en en las convocatorias así lo explicaba a mi me parece que no ha sido del todo claro pero bueno es la idea que tiene Luis Enrique

Voz 1336 09:19 yo no tengo ninguna premura ni ninguna prisa me encantaría tener ya un once y veintitrés jugadores eh fijo siempre pero este es un proceso la ser largo de esa evolución no se hace una semana ahora empiezo partidos oficiales ya no hay pruebas ya no hay ningún test para comprar cosas sino que hay que conseguir resultados Si llevará a selección a la a la siguiente fase de clasificación pero sí cree probado nuevos jugadores seguro ojalá me encantaría tener ya veintitrés y once y once seguros pero eso en el fútbol no existe menos en nuestra selección venimos de tres fases finales en las que no hemos estado ni de cerca de lo que buscamos Si hay que buscar llámalo relevo generacional llámalo evolución llámalo como quieras pero buscar eso se necesita tiempo bueno está buscando

Voz 1991 10:09 Luis Enrique su selección es sólo hay cuatro fijos es decir los que no han variado que son De Gea hablo de Memo María De Gea Ramos Busquets ir Rodrigo son los que han ido eh siempre siempre han tenido problemas físicos y han estado a disposición el resto ha ido variando todo a día de hoy Herráez es cierto que que creo que tenemos claro un estilo de juego además ha dicho Luis Enrique hoy que el cuatro tres tres a día de hoy es innegociables el sistema con el que con el que va a jugar pero creo que en los jugadores o digamos la espina dorsal de esta selección todavía no la tiene elegida no no lo tiene decidido

Voz 1484 10:46 no lo ni mucho menos ni mucho menos yo le incidía en esto no la pregunta la hacía Miguel Ángel Toribio de de Radio Marca yo decidía porque me parece que es un poco aquí de la cuestión no es si nos trae porque le fallan cuando los cuando los ha traído en otras convocatorias si es porque quiere buscar más cosas de cara al futuro no hay y claro es que venimos de tres por razonó do mundo Tales en Brasil y en en Rusia y uno Eurocopa también en en Francia no venimos de cuatro porrazos porque es que Luis Enrique no ha llegado ayer San Luis Enrique lleva ya casi nueve meses hígado tiempo a llamar a jugadores lleva ya cuarenta y uno No somos queda la fase de la Liga de almacenes no que

Voz 1991 11:25 hemos sido claramente de más a menos Corres

Voz 1484 11:27 estos ha empezado bien el equipo llamado contra Inglaterra en Wembley es verdad que casinos empatan porque hizo un buen partido ese día De Gea pero se les fue un balón habría sido el empate luego hizo un partidazo el mejor en Elche ante Croacia y ahí ya nos caímos porque llegó la selección inglesa a Sevilla mató en la primera parte porque ahí Luis Enrique se equivocó en el planteamiento pues no porque Johnny Otto juegue de titular o porque vaya a la marca no es que el equipo falló al completo sano mató Hurricane en el centro del campo descargando vagones a Sterling nos hicieron dos goles cerdos la segunda parte ya aunque quisimos racionar para casa hayáis acabó la opción que teníamos de meternos en esa fase final de la liga de las naciones

Voz 1991 12:06 le preguntamos otra vez a Luis Enrique por

Voz 1484 12:08 sí está llamada dando jugadores y esta es la reflexión del técnico asturiano que a mí la verdad es que no me deja lugar a la duda lo que él piensa de la selección española de fútbol

Voz 1336 12:17 todo es un poco que veo gente con gran rendimiento que que puede tener un espacio los quiero ver ideas escogido los veintitrés jugadores mejores para esta para estos dos partidos los que yo he considerado que está mejor yo estaría encantado que dieran todos el salto adelante y tuviéramos ese bloque cada hablamos casi hecho pero es irreal es irreal de dónde venimos no hay que crear una selección hay que volver a generar como unos resultados que esos jugadores adquieran peso y eso sólo se consigue con tiempo compartidos como unos resultados

Voz 1484 12:47 esto es lo que hay venimos de lo que de dónde venimos y bueno son afirmaciones muy serias Sosa Luis Enrique no quiere decir que lo que tenemos en la cabeza no existe osea que hay que asumir que España se está regenerando bueno todos sabemos que evidentemente campeón del mundo no los es todos los años ni tampoco de Europa hombre de eso a iba a decir a hacer el ridículo va un abismo saca tenemos jugadores para hacer buen papel ganar gana uno ahora pelear competir compiten varios

Voz 2 13:16 y entre esos entre esos debería estar España

Voz 1991 13:19 pues sí tenemos que estar en vamos no debemos tener problemas en la clasificación de la selección española con el grupo que tiene lo que pasa es que tenemos que encontrar un modelo la clasificación es fácil pero luego hay que tener garantías para para llegar a la Eurocopa competir es decir que a mí que Leganemos a Malta no me va a dar nada quiero decir es lo habitual y lo suyo es golpearle pero yo quiero que cuando llegue contra Inglaterra el competir de tú a tú a un equipo que se vea realmente una solidez como para ser candidato a ganar la Eurocopa como ya hizo en dos ocasiones de forma consecutiva el el recuperar ese bloques irrepetible aquella selección que tuvimos de dos mil ocho a dos mil doce es imposible que se vuelve a dar de aquí a tres mil quinientos años eh pero hay que buscar otro modelo hay que utilizar los mimbres que tenemos ahora en lo que tiene que hacer Luis Enrique es ir enlazando todo esto para crear un equipo competitivo que a día de hoy Luis Enrique no ha dado con esa tecla yo no veo una España competitiva y ahora mismo al máximo nivel

Voz 1484 14:17 claramente esa es que ganar gana uno yo en eso creo que soy un poco pesado pero es que es así que no gana uno pero competir compiten cinco seis elecciones España está obligada competir sea tenemos nivel para competir lo oye chico te gana Inglaterra o te gana Portugal o te gana Alemania pues te vas para casa pero no te pueden eliminar otros esa no puedes hacer lo que hiciste en el Mundial contra Rusia no estaba Luis Enrique estaba Fernando Hierro venía de Lopetegui veníamos donde veníamos pero no te puedes a Rusia del Mundial sea tienes que competir dignamente y España no lo hizo en el en el Mundial por un motivo o por otro y eso es lo que yo creo que tiene que conseguir Luis Enrique ahora hablamos de centro de campo es que no está que porque no le gusta no está Saúl porque no está bien avenido porque estaba Fabian bueno pues enfermo y ha venido finalmente Saúl no viene Tiago porque ahora no encaja o no les gusta cómo está jugando el Bayern de Munich pero es que te vas al lateral zurdo ya tenemos tres aquí Jordi Alba tenemos a Gayá a Bernat porque quizá alguno de ellos pueda jugar en el centro del campo en a doblando la posición de lateral zurdo pero es que ha venido Marcos Alonso Johnny Otto jugó por la derecha izquierda es que es un cacao son cacao gordo saques yo creo que Luis Enrique tiene que que centrase un poco más es mi opinión aunque creo que trabajo no le falta qué ganas tiene muchas Él y su equipo pero que al final Yagüe que da con la tecla y hay que ganar osea a final la sección tiene que ganar muchos partidos hasta la fecha no está haciendo

Voz 1991 15:39 pues encontrar ese modelo de la selección española hablado también Rodrigo no el delantero referencia de España que está probablemente bueno con total seguridad en su mejor momento esta temporada

Voz 1484 15:48 sí señor de menos a más que ha sido bastante claro también la rueda de prensa ha dicho

Voz 1991 15:53 esto

Voz 5 15:54 bueno es evidente que la temporada no empezó de la mejor manera ni para mí ni para mi equipo pero es verdad que hemos sido tuvimos una capacidad de dar la vuelta a la situación y está claro que bueno para para mí siempre es importante pues es volver a marcar sobre todo volver a jugar bien envolver a ayudar al equipo bueno eh no me considero nueve de la selección a pesar de llevar el dorsal pero bueno mi intención desde que llegue que el primer día siempre ha sido de de poder jugar de poder aportar de crecer de evidentemente ser protagonista creo que cualquier jugador que viene aquí tienes intención y mi mi mi idea sigue siendo la misma y siempre va a seguir siendo ahora mismo

Voz 1484 16:28 el campo y fuera del campo

Voz 1991 16:30 Rodrigo que es ahora mismo el referente de la selección española creo que es el delantero más en forma e íbamos a ver vamos a ver cómo está en el partido de Noruega que evidentemente bastante más complicado que que tenemos el próximo martes contra Malta algo más Herráez

Voz 1484 16:43 bueno pues que hoy anunció al presidente de la Federación Luis Rubiales que la reina Doña Letizia va a presidir la final de la Copa de la Reina que se va a jugar en mayo en Granada así que es una buena noticia para el fútbol femenino para el fútbol español en general que este la reina Doña Letizia en el palco presidiendo ese partido y me cuenta que es porque las hijas de los Reyes les encanta el fútbol hice les da muy bien así que bueno pues nada que que siga la racha y que siga evidentemente la escuela también en la

Voz 1991 17:10 en la Casa Real seis bueno igual tiene enchufe para llegar a adjudicar las el cine son buenos chicos afinó acaba en la selección también pero toda ayuda hay que tener padrinos en todos los lados Herráez ya sabes

Voz 2 17:21 no funciona al final algodón no engaña cómo funciona bien no te ponen

Voz 6 17:24 no no bueno eso eso es una verdad como un templo gracias Herráez un abrazo esta mañana hasta luego Ximo más mano qué tal muy buenas hola muy buena te has vuelto a convertir

Voz 1991 17:36 noruego en estos últimos días cómo están los rivales de España mañana

Voz 0962 17:40 pues ellos creo que se ha convertido más en españoles yen valencianos Ile han cogido gustillo al buen tiempo han estado en Oliva durante cinco días en la playa en el Líbano gol hoy han venido a Mestalla les ha recibido un solo lazo de miedo así que yo creo que el domingo tienen previsto volver a Oslo igual más de uno se queda aquí ya sé como la de victoria pues aquí

Voz 1251 18:01 es dándole el buen tiempo pero sí

Voz 0962 18:04 el equipo noruego problemas a parte ha estado hoy ejercitándose sobre textos de Mestalla con la misma con su entrenador al frente un entrenador que conoce bien a la selección española desde hace muchos años fíjate que entrenaba a la selección sueca que se enfrentó recordarás en aquella Eurocopa de bellos recuerdo que ganamos en el año dos mil ocho con aquel gol de Villa en el minuto noventa frente a Suecia enfrente estaba el sueco las bajas que ahora dirige a sus vecinos a los de Noruega en un equipo en el que destaca hizo hay nombres así reconocidos diga esta joven promesa que fichó el Real Madrid que ahora está cedido en el Vitesse que sigue siendo joven y que sigue perteneciendo al Real Madrid y que sueña con volver algún día y sueña con mañana demostrar a la afición española esperemos que no lo hagan nadie ha hablado de las posibilidades que tiene su equipo según él para darnos el prensa mañana en Mestalla ante España

Voz 1509 18:55 bueno esto lo Orbaiz

Voz 1264 18:58 te va a ser un partido duro que España está jugando muy bien tanto a nivel tiene muchísima calidad tanto a nivel de equipo como a nivel individual por lo tanto va a ser un partido duro lo que tenemos que mirar es lo que vamos a hacer nosotros pensamos prepara

Voz 7 19:09 todo bien eh hemos estado entrenando bien idea

Voz 1264 19:12 depende de nosotros que consigamos hacer algo si jugamos con una con calidad equipo tenemos una oportunidad porque en el fútbol siempre se tiene una oportunidad al efecto

Voz 0962 19:21 yo hago una España Noruega hace muchos años Yago lo que así sume a España y situaban allí una España Bosnia que son los últimos partidos que jugó España aquí hace catorce años desde entonces no ha vuelto a pisar La Roja el estadio de Mestalla esta semana que estamos conmemoración por los cien años del Valencia si siendo ahora mismo el estadio más antiguo de primera división el estadio no está ya espero que se supere el ritmo entradas que llevamos hasta ahora Beijing

Voz 0301 19:49 seis lo difícil entradas mañana un arreón

Voz 0962 19:52 España sesenta muy arropada aquí su casa en Mestalla con la gente del Valencia del Levante todos los que quién estaría

Voz 1991 19:59 es que Ximo Valencià es muy de la selección eh quiero decir que siempre lleva la selección la gente está muy volcada se vive mucho la selección española yo creo hay mucha mucha tradición no y además históricamente tanto Sevilla como Valencia son dos destinos en los que siempre ha acudido la selección española donde creo que está muy a gusto eh

Voz 0962 20:17 hemos vivido partidos clasificatorios estos dos que hacía referencia a que va contra Lituania y Bosnia en el año dos mil cinco con Luis Aragonés yo recuerdo antes pues según Pepe Guardiola guerra Raúl jugando con Pep Guardiola ganándole a Yugoslavia recuerdo no a ver goles a recuerdo amistosos contra la gran Francia en la selección española de Camacho que debutaba un chaval del Valencia que se llamaba Vicente

Voz 6 20:44 sí recurrió también

Voz 0962 20:47 en el año noventa y cuatro que precisamente ya que hablo en primera persona Mi primer partido de España en Mestalla contra Croacia precisamente es Zucchero Quique son los dos que marcaron en un cero dos contra Croacia ha habido muchos partidos aquí siempre ha habido mucho ambiente y la gente está esperando que venga la selección yo creo que catorce años después en Mestalla volverá a dar el pecho no fin de semana muy intenso fíjate que no hay Liga pero no está llevan dos partidos el de las leyendas del Valencia contra las bellezas de la selección es el colofón a los actos del centenario que eso será el domingo mañana que eso el partido oficial el partido de la selección española que han creído que jugaran en marzo en el cumpleaños del Valencia en el centenario que vinieran aquí que entrar muy arropados yo estoy seguro de que mañana a las nueve menos cuarto noche ocurrirá eso una vez más en el estadio en España con La Roja

Voz 1991 21:38 la Ximo un abrazo hasta mañana

Voz 1251 21:40 hasta luego un abrazo jazz tampoco hay Antoni

Voz 1991 21:43 años Romero Cañizares y Álvaro Benito hacen

Voz 0301 21:45 es una pequeña pausa que estamos con ellos la temporada final de Juego de Tronos y todas las temporadas anteriores la isla ultiman de vikingos que Wall el cuento de la criada

Voz 4 21:55 manifieste ahora con Vodafone One aficiones todo un año de HBO España de regalo para que veas por fin todo lo que siempre has querido ver informe hacen el catorce cuarenta y cuatro y entiendes Vodafone Vodafone

Voz 2 22:07 es como estar ahí en la azotea de tu casa que un paracaidista aterriza a tu lado Celia tu amor de siempre te dicen que si quieres comer con ella para comer perdices como para siempre sabes pues más o menos esos

Voz 8 22:18 querían explicar lo bien que te sientan los encuentros de bienestar no es fácil pero pude venir a uno y comprobarlo tú mismo la Ser presenta los caminos torcidos de la felicidad en Cádiz del cinco al siete de abril con Antonia Dell'Atte Boris Izaguirre Verónica Forqué Sergio del Molino Ana García Siñeriz Daniel Gascón Yolanda Domínguez Juan Cruz muchos más disfruta

Voz 3 22:39 todo nuestro parque especial de habitación doble que incluye paseos Salinero después degustación de productos de las marismas fiesteros gaditanos por sólo ciento noventa euros por persona

Voz 8 22:49 informa T en Cadena Ser punto com

Voz 2 22:52 quien Cuentos del bienestar colaboran Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 4 23:05 el Larguero en Instagram arropa el Larguero facebook punto com barra El Larguero suscribe al canal de Youtube

Voz 10 23:17 en mil seiscientos dieciocho del jesuita y misionero español Pedro estará millo se convierte en el primer europeo que llega a las fuentes del

Voz 11 23:25 Nilo Azul de Gines su aventura es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Il síguenos en Ser aventureros punto es

Voz 4 23:44 en redes sociales cada Bin Nasser

Voz 2 23:56 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 4 24:00 el rollo muy buenas críticas Roberto sois vosotros

Voz 1 24:09 venga cambiamos de tema y los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de va ya programa Any que Goody fases recibir todo Cadena SER

Voz 2 24:22 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia que José Antonio Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con Pepa Bueno Letonia en la SER

Voz 12 24:51 cuenta con las se pase lo que pase

Voz 9 25:04 sí

Voz 4 25:25 sí

Voz 1 25:29 paralizados la selección española en ese partido de mañana contra Noruega Antonio Romero qué tal muy bien

Voz 6 25:34 has Yago qué tal muy buenas Santi Cañizares buenas es Álvaro Benito qué tal estas noches

Voz 1991 25:40 lo que os apetece ver Romero

Voz 14 25:44 por ello justo a Luis Enrique me da la sensación de que Luis Enrique lleva tres días sino nueve meses no creo que

Voz 1266 25:50 parece que la rueda de prensa estaba enfocada quiero entenderlo así a que empezamos con una fase de clasificación dejando atrás todo lo que ha pasado desde la llegada lo bueno y lo malo desde la llegada al banquillo de Luis Enrique y tengo la sensación de que el seleccionador todavía sigue probando y que a lo mejor algunos esperábamos que alturas de la película en todos supiéramos más o menos a que intenta jugar la selección con el nuevo inquilino del banquillo claro que ya no es una pequeña llegado aunque evidentemente todavía estamos buscando un estilo tiene tres cuatro futbolistas a lo mejor cinco que están dentro de su eso

Voz 0239 26:29 Nuria creo alrededor todavía

Voz 1266 26:31 haya o no terminamos de tener claro qué equipo vamos a ver cada vez que salta el once titular de La Roja yo creo que a partir de mañana con un equipo físico o un equipo potente con un equipo seguramente no con la calidad que la selección española pero un equipo que no va a poner las cosas difíciles espero empezar a ver realmente la selecta aunque que Luis Enrique nos quiere enseñar a todos no pinceladas sino a una selección que de verdad el seleccionador había imaginado antes de alcanzar el banquillo de de la absoluta

Voz 15 27:00 Cañete yo nota todo el mundo muy exigente respecto Luis Enrique hay que recordar que llevamos tres campeonatos que no hemos ganado a nadie no sé si alguien o no pero creo que lo hemos ganado no lo merecía mucho la pena

Voz 16 27:13 entonces eh

Voz 15 27:16 todo por tanto que no están las cosas como para exigir demasiado os si tenemos que exigir primero habrá que criticar lo que sucedió en estos tres últimos campeonatos de forma que el que se ponga la camiseta mañana sepa pues que no la tiene garantizada aunque haya jugado muchos partidos internacionales el que se la pone por primera vez piense que va a volver no

Voz 16 27:38 es decir

Voz 15 27:40 no están las cosas como para presumir de nada por lo tanto debemos de ser mucho más humildes a la hora de valorar la situación lo que aquí pretendemos obviamente es hacer un equipo competitivo para dos mil veinte la volatilidad en los momentos de forma de los jugadores lesiones y demás yo creo que cada vez es más alta en el fútbol jugadores que son extraordinarios pues no jugó no está no son titulares en sus equipos jugadores que este mes está muy bien pues empezaron la liga muy mal los que ahora está mal pues dentro de un par de meses puramente entre otra cara no es fácil hacer un equipo cuando hay tantísimos jugadores cuando ninguno merece la titularidad absoluta porque esa es la realidad porque venimos de tres campeonatos insisto donde nos ha salvado prácticamente nadie ir donde además cuesta trabajo encontrar jugadores que lleven un rendimiento lo suficientemente óptimo durante todo el año como para no dudar de ellos Álvaro

Voz 0104 28:36 pues yo creo que a día de hoy somos una incógnita y yo estoy más en la línea de Cañete no yo creo que no está realidad no todavía estamos acordando a unos de de lo bueno es que hemos ido pero pero Llanos ya no somos esos buenos llevamos demasiados campeonatos ya seguidos si pasa el tiempo suficiente entre ellos como para darnos cuenta que no estamos en la élite que no estamos dentro de las selecciones favoritas llega ni que llega la ronda al final N que somos fiables no hay sobre todo que no tenemos tanto jugadores de primerísima línea mundial ya no tenemos tantos jugadores de primerísima línea mundial a la vista está la lista que ha hecho Luis Enrique yo creo que Luis Enrique está trazando un plan de de abrir un poco las puertas a todo el mundo pensar que nadie tiene el sitio asegurado para ver si la gente se pone las pilas seis elevan el nivel sí yo lo escuché una frase que tiene toda la razón es en cualquier comparativa que hagamos con con los tiempos pasados y los tiempos gloriosos vamos a salir perdiendo yo creo que tenemos que ser muy humildes que tenemos que ser muy humildes y pensar que que no hemos empatado con nadie a día de hoy sabes esta nueva generación es esta no va a España a pesar de que todavía tengamos algún jugador de esa España gloriosa unos hizo disfrutar y que tocamos el cielo y que llegue ojalá volvamos a ver pronto que va ser día es decir porque esa generación de jugadores tenía un talento irrepetible seguramente único e irrepetible porque ya no sólo ganar sino la en la forma en que ganamos queramos envidiado en todo el mundo pero con humildad con mucha humildad y sabiendo que que nos va a costar a estar cerca de los de los mejores que es un camino largo y que esta clasificación que va a durar casi dos años hasta que hasta que podamos encontrarnos en este gran campeonato otra vez íbamos a ver en qué qué jugadores llegan allí en qué estado sí podemos aspirar a a pensar en cosas grandes pero a día de hoy creo que el camino que tenemos que recorrer lo Milá

Voz 6 30:33 eh Cruz

Voz 0239 30:36 ahora me tengo que hoy hacer de poli malo yo yo estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo la humildad Estoy de acuerdo en que en los tres últimos campeonatos no hemos empatado con nadie nos hemos clasificado en abril a todos los campeonatos pero evidentemente luego la final no hemos empatado con nadie pero tu pregunta es qué penas de la selección de Luis Enrique que ha visto lo de de la mano de Luis Enrique en los ocho nueve meses que lleva como seleccionador nacional yo quiero recordar que lo que he visto de Luis Enrique es lo único que no dudas en la portería De Gea era exactamente el mismo portero titular que tenía el anterior seleccionador Julen Lopetegui después del relevo de Iker Casillas es titular es decir no en mano derecha Enrique al portero Tito dar que esta mañana en España creo que en el CNI en defensa e una vez rehabilitado Jordi Alba y con la ausencia de Pi que hay dos pajes son absolutamente fijos que ya lo eran que eso Sergio Ramos y Jordi Alba en el centro del campo empezamos con

Voz 1251 31:28 qué jugando con Saúl hago co

Voz 0239 31:30 que al final el único que se mantiene en ese centro del campo el Bono también ha gustado evidentemente hay venir obispo una situación diferente el único tienes gusto ex que era el centro de o el eje del centro del campo en la época anterior y el anterior y el anterior y arriba bueno pues ha llamado un poco de todo incluso parece que lo que más le convence aparte de Rodrigo es Aspas que lo dejó fuera en la primera convocatoria luego lo vio como un avión reservado yo creo que no es incompatible la humildad el que ya hace mucho tiempo que no gana nada que es el caso de la selección española con con preguntarse qué le ha aportado de momento Luis Enrique cero de mensajes eh que toque lado Luis Enrique a la selección nacional y yo creo que de las apuesta de Luis Enrique de momento no ha salido ninguna ojalá que salgan de aquí hacia adelante y todo lo que parece seguro es exactamente lo que era aseguro la selección española

Voz 1991 32:20 creéis que donde tiene más dudas eh Cañizares Luis Enrique ahora mismo es en defensa no parece el donde tiene ha llamado a catorce defensas en total seis centrales lo que tiene claro Sergio Ramos creo que lo único que tiene claro es Rambo

Voz 15 32:35 sí lo único que tienen claro Ramos y yo creo que lo teníamos claro yo creo que todo el mundo que hicieron una selección ahora mismo porque con la marcha de Piqué hay un hueco tremendo y los jugadores que han ido a la selección evidentemente todos son buenos jugadores son jugadores que rindan en sus clubes sí y que tienen un buen nivel pero sí queremos que pensamos y soñamos con hacer una selección de primer nivel pues yo creo que les falta muchísima experiencia a nivel internacional y le falta todavía mucha categoría para ocupar esa segunda plaza de aquí al Campeonato de Europa yo entiendo que alguno de ellos pues tendrá de alguna forma la progresión suficiente como para hacerse fijo al lado de Sergio Ramos y para mejorar incluso el nivel de Sergio Ramos en el sentido de que jugando con un buen central lado Sergio se sienta más cómodo pero la realidad es que es un puesto que hay involución nado con los años y que echando la vista atrás en cualquier selección que hemos tenido histórica pues hemos tenido mejores centrales que ahora repito hay tiempo para ese paso adelante que tienen que dar los que están aquí alguno que se ha quedado que puede podría entrar en algún momento pero yo de momento hasta hasta ahora pues no veo un sustituto de Piqué lo suficientemente fuerte no para compararle pero por lo menos para decir éste es el central titular también con Sergio Ramos en la selección española a los laterales yo no veo veo menos problemas esta Sergi Roberto está Carvajal hay buenos jugadores Odriozola algún momento puede ir en el lateral izquierdo pues evidentemente hay Jordi están por delante pues de Bernat probablemente ahí no veo tanto problema pero sí que veo en la pareja de centrales primero porque Sergio necesita un buen acompañante al lado que también les hija El que también él tenga queda que no sea su posición tan cómoda en la selección como como para sentirse indiscutible creo que mejoraría su nivel con con más competencia porque él es siempre he sido un luchador ahí no le asusta para nada la competencia me preocupa desde luego que que que el cuarto hombre a la defensa pues de momento esté sin decidir pero creo que nadie tampoco lo tiene claro no porque nadie apostaría ahora mismo todo su dinero por uno de los tres que están en la lista o por alguno que esté fuera porque ninguno da un nivel excelso

Voz 1991 34:59 Álvaro gradual defensa donde más problemas tiene donde más donde más está aprobando no

Voz 0104 35:06 lo que pasa que hay jugadores que son irrepetibles en el tiempo y que es insustituibles hemos hemos tenido una transición magnífica de de Puyol a Piqué y se conservando Ramos pues esa esa pareja de the top mundial pues ha sido tremendo tener a tres centrales en tan poco tiempo de de de tanto nivel no es muy difícil que aparezca yo creo que Nacho suman central Nacho un buen central que que seguramente a mí sí me vas Mi opinión personal pues sería mi elegido no Nacho en buen estado para para complementar esta pareja de centrales en Hungría en una gran competición pero lo que dice Cañete vamos a ver

Voz 15 35:45 es lo que Merck Kent

Voz 0104 35:49 asomando la cabeza en cuanto a rendimiento quién sólo gana ojalá haya un jugador que asome la cabeza de una manera pues que que se garantice un puesto en la selección y que sea capaz de estar a la altura de de los jugadores que que estamos nombrando no ahí lo mismo para otros puestos no es que hay jugadores que venimos venimos probar el jamón de Jabugo entonces cuando cuando te ponen jamón serrano normal pues pues pues no te sabe igual no hay hay buenos jugadores en España siempre ha habido buenos jugadores siempre habrá buenos jugadores porque se trabaja muy bien la formación porque porque yo creo que está está cultural y social que salga a la gente que juega al fútbol porque aquí nos encanta el fútbol saldrán fueron futbolistas pero seguramente como como estos últimos hemos tenido va a ser muy difícil repetirlos

Voz 1991 36:35 primero atrás

Voz 1266 36:38 bueno yo yo creo que Jordi Serra Milito por Luis Enrique tiene un puesto fijo tienen puesto fijo Sergio Ramos tengo la sensación de que cuando Car bajando está lesionado para que últimamente coincide con muchas convocatorias de la selección nacional en la que está lesionado yo creo que Carvajal también es fijo para Luis Enrique y coincido con Al Gore con con Cañizares aquí sí que ve un déficit tremendo no él empezó a apostar acuérdate porque en la primera convocatoria no sorprendió a todo llevó a Diego Llorente

Voz 6 37:05 sí claro el futuro y lo llevó común

Voz 1266 37:07 ya no entonces todos interpretamos que de hoy un futbolista que le encantaba que era el joven que más posibilidades tenía pero es que a Diego Llorente hayan presidido también las lesiones y luego en los que ha puesto el ojo pues por ejemplo Mario Hermoso y cuando empieza a estar cuando empezó a llevar a Luis Enrique pues tuvo un bajón no yo creo que el boquete que dejó Piqué del centro de defensa es el más complicado de de bueno de Ferraro de ocupar por parte de Luis Enrique yo no creo que tenga tantas

Voz 6 37:35 además Romero Piqué estando en uno de los mejores momentos de su carrera

Voz 1991 37:38 hasta haciendo Bordón

Voz 1266 37:40 claro es que con Piqué Puyol hemos tenido la mejor pareja de centrales del mundo en la cuestión de los últimos diez años

Voz 1991 37:46 que era cuando Ramos llevaba el lateral

Voz 1266 37:48 claro yo yo no creo que tenga muchas dudas en defensa sino que las dudas viene provocada porque no encuentra un central de categoría eh no a la altura de Sergio Ramos pero para para ponerse de titular indiscutible en la selección yo creo yo veo tres de cuatro fijo y el puesto de central baila porque no encuentra ninguno que le ha garantías

Voz 1991 38:06 mira tengo aquí a las de hoy en en un partido fue Carvajal Nacho Ramos Marcos Alonso Carvajal Nacho Ramos Gayá Azpilicueta Albiol Ramos Gayá Joni Nacho Ramos Marcos Alonso Sergi Roberto Iñigo Martínez Ramos Alba Johnny Diego Llorente hermoso higa ya es que no ha repetido ninguno

Voz 1266 38:30 ha repetido en el último amistoso y eso sería una prueba total el último que ha reciclado pero pero claro ahí está ahí está uno de los problemas que también atrás ha hecho ha hecho cosas raras yo creo

Voz 17 38:41 tengo tres laterales tras la previos

Voz 1266 38:43 no en esta convocatoria yo creo que alguna lo mejor para ponerlo por delante en el centro del campo pero son tres laterales izquierdos Carvajal cómo ha visto a falta de muchos y eso sí un cásting trajo India Johnny Otto y lo mató jugando de lateral derecho creo recordar habló de Moria contra Inglaterra servido claro que que ya no no está para jugar de lateral Azpilicueta qué te puede gustar más o menos ha desaparecido la convocatoria

Voz 0252 39:05 pero vamos a quién a aquí le gusta cambiar el problema es que los cuatro que han jugado no han sido solventes en ningún caso Conesa solventes en ningún caso han ido cambiando aplicar una unió lo que ha hecho es dar una oportunidad a la selección que por cierto no se lo había dado nadie correcto Lutero y el chico que con permiso no uno por favor lo que pasa que chicos

Voz 15 39:27 ha sido capaz de hacerse fuerte la selección porque si se hubiera hecho fuerte la selección que hubiera hecho un buen partido hubiera estado oyendo a nadie le gusta tener que cambiar a los jugadores de la selección a todo el mundo Le gusta de os tener un once pero si la selección no ha defendido bien en ningún caso pues evidentemente se abren posibilidades para que sigan yendo otros jugadores para mí el problema no está en la línea defensiva a la hora de defender y siempre lo he dicho y lo mantenido para mí hay una herramienta fundamental en en en una línea defensiva que tiene que ver más que con la calidad individual con la táctica y la segunda herramienta que tiene una línea defensiva es el resto del equipo es su centro del campo su repliegue es la ocupación de los espacios y las ayudas si eso no funciona los cuatro que va extendiendo los cuatro bastante no muy complicado para hacer un buen partido

Voz 1266 40:16 estoy de acuerdo conmigo en que sea mi mañana grande para narrar el partido me da la oportunidad para ser portero bacalao que Johnny otro jugador lateral derecho pero yo ni otros problemas la oportunidad para jugar de lateral derecho lo normal es que te salga mal porque yo noto no ha jugado de lateral hecho de una manera regular como para ser cribar indiscutible en una selección de la categoría de la española por ejemplo en la primera convocatoria Marcos Alonso venía como un auténtico cohete y Marcos Alonso que evidentemente como si se ha disipado a largo

Voz 6 40:44 con años desapareció de las convocatorias

Voz 1266 40:46 pero parece pero existiendo pero ha sido culpa

Voz 15 40:49 de Marcos Alonso Kumba de Luis Enrique que Marcos Alonso no esté porque Marcos Alonso tuvo su oportunidad

Voz 6 40:54 fuimos un desastre en esa banda que bajos

Voz 1266 40:57 es que vamos a hacer cuando al perfecto Verón central Diego Llorente que la convocatoria en muletas que creo que sea así yo lo tengo claro que tiene problemas según Eagles incluso seleccionador tiene que tiene que probar hasta que encuentre lo que les gusta porque tiene poco tiempo para trabajar ahora me parece que atrás está haciendo cosas que yo creo que son raras él tiene sus que él tiene que busca lo mejor de lo mejor que tiene un motivo o eso seguro que menos emotivo repito por en avión y otro de lateral derecho en esta convocatoria traerá a la aprenden los izquierdos once centrales muletas a me parece raro

Voz 1991 41:30 si hace hace está haciendo cosas difícilmente descifrar les Johnny optó por cierto jugó contra Bosnia el uno cero y el que decías pero el partido contra

Voz 6 41:40 contra Inglaterra al derecho donde se cae bastante claro y aunque Camper

Voz 1266 41:45 a nosotros nos repartidos por un lateral zurdo cerrado y que ponerme lateral derecho hice tiran allá le parece que fue Sterling que le metió con lo mató Román

Voz 1991 41:57 Álvaro de los debutantes a quién te apetece Beret Sergi Gómez canales Jaime mal esta Mario Hermoso bueno pues yo tengo fe en canales si yo te iba

Voz 0104 42:08 contar que porque bueno me veo un poco también refleja

Voz 1991 42:11 tanto macho todos viacrucis que aparte

Voz 0104 42:13 dado el él con un final mucho más feliz que el mío por supuesto creo que eso por qué se ha reinventado recordemos que esos inicios éramos segundo punta un delantero fino goleador de calidad y harás yo creo que esa sea multiplicado su fútbol se han multiplicado las son jugador es un todo terreno que abarca mucho campo que escapa de de de de conducir el G

Voz 15 42:38 lo que es capaz de llegar al área de escapar

Voz 0104 42:41 de capaz de es fuerte en el duelo es llegador yo creo que es un jugador que se ha reinventado no que que todo el proceso este dramático de las lesiones operaciones

Voz 1484 42:53 las recaídas posoperatorio Se

Voz 0104 42:56 pues si logra salir es exitoso de todo esto pues a nivel mental te refuerza mucho te hace disfrutar también mucho más de la de la profesión conocerte mejor muchas cosas no que si no que si no pierdes la sino tienes la perspectiva de de de pues de de verlo justo en el en el en el padre del pasillo de al lado la vida de esta esta burbuja en la que te metes cuando eres futbolista Illa lesiones te hacen salir al pasillo de al lado y ver con perspectiva todo esto pues yo creo que la ayudado no la ayuda a ser mejor futbolista seguramente hacer mucha mucha más capacidad de de de de análisis de sí mismo capacidad de sufrimiento de de ser una persona más completa de un futbolista más completo así que bueno de todos estos ojalá yo lo deseó a canales pues es un chico fantástico la conozco personalmente creo que tiene mucho fútbol de jugadores que sí que tiene para mí un pie a la altura de de defender esa camiseta hay ojalá le vaya fenomenal

Voz 1991 43:55 Delia Asenjo creo que son dos claros ejemplos de como no tirar la toalla y luchar tú canta cicatrices tienes en la rodilla Loro

Voz 18 44:04 bueno pues yo tengo la la rodilla que aparece

Voz 0104 44:07 cualquier cosa menos una rodilla tengo

Voz 1991 44:10 has hecho no hay

Voz 0104 44:11 no yo no tenga nueve operaciones En total

Voz 1484 44:16 no hay una una por delante de Cher

Voz 1991 44:22 yo sólo tengo una cuando me rompí el tendón de Aquiles m a lo mejor me Tato y una cremallera o algo a quién te apetece ver