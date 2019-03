Be OK: Una 'app' que combate el despilfarro y los deportes que practican los niños (23/03/2019)

Voz 0598 00:00 escuchan Pío que con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:23 buenos días bienvenidos una semana más ha habido Kay mola Isabel como está hola qué tal cómo estás qué tal la Satanas pregúntame por mi salud que ya estoy bueno si ya te ver recuperada porque en el último programa tire yo de Titi porque no me quedaba otra y esa foto que Agassi te pones poco enferma hay que inmortalizar los también te da tiene razón vale menos mal que lo colgantes en esta semana muy bien te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de hoy cuando vas a un restaurante sueles pedir lo que sobra para llevar

Voz 1 00:51 pues mira a veces sí a veces sí porque cuando voy con mi peque que

Voz 0187 00:56 ahora ya se va comiendo las razones más grandes pero antes que no se terminaban a raciones me daba pena sabes que tenemos ahí claro entonces decíamos no lo puedes poner para llevar llevábamos claro es verdad que Janus vagando menos vergüenza hacer eso pero hasta hace muy poco era como una cosa rarísima que casi nos daba apuro cuando al final es una comida que hemos pagado nosotros era como de cutres y lo que es peor que te preguntabas qué pasaba después con esa comida en muchas ocasiones incluso veías que es la tiraban hoy quiero que hablemos del desperdicio alimentario te voy a dar algunos datos que como siempre es para empezar un poco bajo Navas pero a ver si luego la entrevista tira para priva el somos el séptimo país de la Unión Europea en el que más comida se tira cada año tiramos siete coma siete millones de toneladas de alimentos que que acaban en la basura seiscientos cuatro millones de kilos de comida seguirá en las casas es decir el resto en restaurantes en comedores supongo que en colegios pero una parte muy grande seguirá en las casas es decir comida que muchas veces se tira tal y como se ha comprado y que podría evitarse simplemente haciendo una planificación mejor de la compra de la cocina eso que hablamos mucho aquí que tu sueles darnos buenos consejos para para evitarlo no si esto lo hemos hablado muchas veces lo del tema de cómo se con lo cual los alimentos en la nevera para que no se no se estropeen o el hecho hacer la cocina aprovechamiento es decir que nuestras abuelas hacían croquetas con todo y de hecho de ahí nacieron las croquetas sanciones se ha convertido en una cuestión poco gourmet pero de ahí nacieron las croquetas es decir lo que se hablaba del cocido al día siguiente se hacían croquetas con ello sí es verdad que cada vez hay menos gente que cocina

Voz 1 02:28 pero tirar comida está feo

Voz 0187 02:31 y qué podemos hacer también para calcular las raciones que vamos a consumir mucha gente come por los ojos Si cuando se pone a cocinar cocinar a cinco habiendo sólo dos en casa no por ejemplo darnos algún consejo para calcular mejor a la hora de cocinar sabiendo lo que normalmente ingerir bueno te acuerdas una vez hablábamos de cuando vamos al súper y comprábamos la comida que estaba en bandeja que muchas veces compramos más de la que realmente necesitábamos porque no íbamos a la carnicería decíamos necesito filetes compres una bandeja viene más cocinas dos los otros dos Se te quedan ahí tal entonces yo creo que es importante eso es importante congelada es decir si tú vas a comprar más cantidad congelarla o bien según viene del mercado o bien una vez que ya está cocinado hay muchísimos alimentos que se pueden cocinar hay otros bueno aquello que tiene patata que cocinan poco peor que congela un poco peor pero nuestras madres han congelado toda la vida entonces es verdad que a lo mejor no te apetece hacerte unas lentejas y estar comido lentejas tres días seguidos bueno pues congela las casillas tiene preparado sendos yo creo que es importante el hecho de planificar la compra congelar cuando tras la comida de la compras y en ese momento no la vas a cocinar y repartirla en en paquetes además ahora podemos incluso congelarlo en bolsas de congelación que ocupa mucho menos en en el en el en el frigorífico y que permiten calcular entonces antes del ahí sí que permiten calcular no es sino hecho una vez cocinado pues el producto después de esta cocinado se puede congelar y congela lo ya está no hay problema pues es verdad que incluso cuando todo eso no se hace y al final terminas obrando comida para evitarlo existen iniciativas muy interesantes hoy nos acompaña en el estudio Jonathan Zarzalejos que es director de marketing de tu good to go que es una iniciativa que combinado factores explosivos yo diría una es comer barato y otra es luchar contra el desperdicio alimentario y lo hace permitiendo comprar a través de una aplicación móvil por un precio bajísimo los restos de comida en buen estado del día de tiendas y restaurantes que tenemos cerca de casa para comer barato y que ellos pues no lo tiren buenos días buenos días

Voz 2 04:26 hola buenos días qué tal la verdad es que yo soy fan fíjate

Voz 0187 04:28 pues ya empieza así soy fan de esta porque cuando me la descargue el otro día aluciné porque dije madre mía la cantidad de restaurantes que hay que hay en ella pero esta app ya existía en otros países como les ocurrió traerlo

Voz 2 04:38 la traerla aquí justo pues como tú dices bueno estaba iniciativa surgió hace dos años y medio en en Copenhague básicamente sea abierto en en ocho países y el último país que se decidió abrir fue fue España un poco también por probar ideas Ander que que también los países mediterráneos pueden sostenibles y puede ir pueden tener este tipo iniciativas Hipódromo parte porque aquí tenemos una cultura gastronómica muy grande y creemos que que eso está en no en en nuestro ser y tenemos que tenemos que que salvar todas a comida puede salvar esa comida da fácilmente surgió surgió así surgió con dos personas en el mes de julio preparando preparando el lanzamiento buscando establecimientos que quisieran unirse a esta iniciativa en septiembre dos mil dieciocho lanzamos la aplicación en Madrid como primera ciudad con veinte establecimientos solamente desde restaurantes pero también hay panaderías fruterías

Voz 0187 05:32 tiendas de flores tiendas de flores de Sanidad

Voz 2 05:34 Fernando poco a poco al fin acabó todo lo que lo que se desperdicia no al final al final del día pues las peores son por ejemplo con un producto perecedero exacto exacto

Voz 0187 05:43 cuéntanos un poco cómo funciona como funciona la

Voz 2 05:46 pues básicamente lo que lo que hacemos es que ofrecemos a establecimientos que tienen comida que producen comida y que al final del día no la venden por ejemplo sándwiches ensaladas etc que estábamos a lo más sencillo de entender al final del día si no se vende lo tienen que tirar o lo siento no pueden vender lo que ofrecemos es que a través de nuestra aplicación ellos pueden subir esa comida en la App los usuarios abren la aplicación ven qué establecimientos tienen a su alrededor que tienen comida disponible se compra a través de la app ibas a la hora de recogida que ya establecidos establecimiento oye pues a lo mejor lo ante la última hora de recogida o durante la última hora del turno ir vas enseñas tu móvil enseñanza el recibo digital que sea que sea generado te dan

Voz 0187 06:27 y me ha gustado mucho que pone tráete tu bolsa

Voz 2 06:31 intentamos siempre era el desperdició todas así total exacto y luchar contra el plástico no es tanto que contamina este plástico pues no nos no nos cuesta ningún trabajo ir desde casa con nuestra vida bolsa salvar no esa comida y además seguir siendo sostenibles sintetizar plástico

Voz 0187 06:46 pues sí es verdad que los usuarios no pueden elegir no en la lo que lo que hay en ese país que van a comprar en un restaurante

Voz 2 06:53 exacto lo que hemos apostado por un modelo de paz sorpresa elegimos esto porque al fin al cabo es muy difícil para un establecimiento saber qué tipo de comida basura al final del día pero establecimientos y es verdad que tiene muy bien medido qué cantidad de comida a nivel económico puede tirar al final del día en todo lo que les proponemos es crear su sorpresa por valor de por ejemplo doce euros de valor real que luego en la aplicación se venderá a tres euros entonces yo como usuario Josep por ejemplo que sigue a ir algún establecimiento de sushi salvaría su sí pero no sé si me han entrarán y guiri tendré Macri

Voz 0187 07:24 claro claro pero eso es muy importante a la hora que tú Eli sea en el momento en el que tú estás eligiendo el tipo de restaurantes iba a una pastelería evidentemente lo que te vas a llevar a casa son pasteles

Voz 2 07:31 total y sobre todo lo que estamos también haciendo eso redescubrir el barrio y el comercio local a a los usuarios no a ello por ejemplo yo vivo en el centro de Madrid hizo muchas veces siempre compro en un supermercado pero a través de la app de visto que hay una frutería o que hay una ok una carnicería cerca voy a salvar esa comida la de los descubro digamos el establecimiento y si luego hundía quiero comprar exactamente por ejemplo aguacate

Voz 0187 07:53 basada tanto en cuántas ciudades españolas está ya funcionando pues ahora mismo

Voz 2 07:58 o como decía en la abrimos en septiembre Madrid hemos viendo poco a poco haremos estamos en Madrid en Barcelona en Bilbao en Salamanca Valencia

Voz 3 08:05 poco a poco e J va poco a poco

Voz 2 08:08 ya justo a partir de de los próximos meses va a ser un crecimiento mucho decía poco a poco porque justo a partir de próximo mes drama rápido que tenemos en mente pues ciudades tan grandes como puede ser Sevilla Málaga A Coruña etcétera ITEL pensado que

Voz 0187 08:20 hola también en pueblos son ciudades capitales de provincia que son un poco más pequeñas y a veces son lugares en los que imagino que los restaurantes es más complicado calcular porque igual son sitios que los fines de semana tienen mucho a mucha afluencia de turistas y luego de repente un sábado es un poco más bajo hoy ileso habrá muchísima comida no es como Madrid

Voz 2 08:39 es una muy buena pregunta además porque siempre decimos que tuvo vale para la ciudad más grande y hasta para el pueblo más pequeño de hecho esa iniciativa era empezar a ir creciendo pero ya de por sí mucha gente que no os va conociendo Nos va pidiendo que quiere entrar que tiene un establecimiento en un pueblecito de Valladolid fueron pueblecito de Zamora ir hecho de estamos teniendo establecimientos pues en Asturias en Murcia en Valladolid en pueblos pequeñitos y poco a poco iremos Sanabria ampliando de hecho en el resto de Europa es así si abres la el el mapa dentro de la aplicación verás en pueblecitos pequeños en grandes ciudades

Voz 0187 09:08 y ahora mismo por ejemplo si hablamos de Madrid y más o menos cuántas tiendas au restaurantes están

Voz 2 09:15 en Madrid tenemos aproximadamente unos trescientos establecimientos entre restaurantes panaderías fruterías supermercados también tenemos hoteles el el el menú del bufé del día también se puede salvar a través de pero en el bufet del desayuno se puede salvar a través de la aplicación porque ahí sobra muchísimas cosas que dice si total pienso siempre pensar un poco en en eso no hay que sale cimientos tienen mucha comida siempre los hoteles son un gran ejemplo no cuando al final siempre se pregunta qué harán con nuestra comida al final del

Voz 0187 09:41 o no o el típico bufet libre asiático no que supongo que lo mismo recibe a familias muy lo que de repente lo cogen todo o gente que bueno que Bambú Felipe para poder elegir pero que como una cantidad muy

Voz 2 09:51 bueno hable de comida justo además iniciativa surgió en Copenhague en bufé libre surgió

Voz 0187 09:56 sueño con cuatro cuatro emprendedoras que que estaban

Voz 2 09:58 en un bufé libre estaban en el postre y justo a la hora de cierre están viendo como comida que ni siquiera se había tocado bandejas enteras si van a la basura Se decidió ayer por qué no hacemos algo y luchamos contra contra extra

Voz 0187 10:09 no hablemos de cifras de cuántos usuarios están

Voz 4 10:12 el izado la en este momento más o menos

Voz 2 10:15 pues bien hay crecimientos brutal datos de esta mañana arreció mirador son ciento cuarenta mil usuarios en en toda España a nivel europeo somos más de ocho millones de usuarios

Voz 0187 10:24 y cuenta comida no se ha tirado gracias a este proyecto

Voz 2 10:27 en España treinta y siete mil packs sorpresa en no sean tirado en en toda Europa vaya a más de once millones desde que desde que se pueden lanzando diferentes de países y ciudades

Voz 0187 10:39 yo tengo una curiosidad

Voz 3 10:40 es cómo es la relación o no

Voz 0187 10:43 a esa conversación en la que entendáis convencer a un nuevo establecimiento de que se suma la iniciativa Easyjet algún tira y afloja por ejemplo a la hora de establecer el precio o la cantidad de ese pack sorpresa en por un precio que ya habéis fijado bosón

Voz 2 10:55 tras cómo es posible hacen hacemos un trabajo de consultoría siempre vamos a al establecimiento en cuestión hablamos con ellos vemos qué cantidad de comida tiran qué tipo de de comida de comida tiran siempre intentamos trabajar con un con un modelo de un sorpresa que sea equitativo para ellos y para ir para nosotros que sea rentable para ambos es cierto que entiende muy bien en un principio que es comida que se desperdicia entienden que es que no es una aplicación para ganar dinero sino que es bueno explicación para evitar tirar dinero a la basura y sobre todo también para recuperar muchos costes de producción que que tienen la habrá que la acogida es bastante buena siempre trabajamos con ellos a nivel consultoría ir muy personalizado

Voz 0187 11:31 bueno no es para ganar dinero pero sí para ganar clientes probablemente con lo cual al final quién sean poco inteligente tenga visión de futuro no sabrá qué qué apuntándose a esta iniciativa ganará dinero al final exacto porque no

Voz 2 11:43 Ana dinero directamente con esto pero sí que lo que hacemos es un vuelta al negocio tradicional como decía hay muchas aplicaciones para pedir comida a domicilio nosotros damos la vuelta nosotros traemos al cliente directamente al establecimiento hablará con su personal conocer al local su comida en muchas ocasiones hay venda cruzada yo voy a salvar una sorpresa pero oye como hecho antes me parece que no me parece Nos algunos aguacates yo con Gates no

Voz 0187 12:06 sí claro perfil de usuario son los que utilizan la aplicación las gente joven sobre todo también hay gente mayor

Voz 2 12:13 pues demos un perfil muy variado desde gente joven hasta hace poco no llegaron por ejemplo un email es muy entrañable de de unas ya ya que estaban que estaban estaban jubiladas y decían que les encantaba iniciativa básicamente siempre a salvar pero nuestro perfil medio es una es una mujer siempre decimos le hemos puesto nombre siempre decimos que es Clara Clara tiene aproximadamente veintiocho años

Voz 0187 12:33 jo reúne todos los requisitos es joven que quiere luchar contra les dio veintiocho años comprometida me

Voz 2 12:41 el medio ambiente y muy en iniciativas de cero Weiss de nada de plásticos y sobre todo eso que es que le gusta la tecnología y que pues trabajar decidió lleve a coger padecimiento ir al bar comida y una pregunta

Voz 0187 12:57 opio TAP Upper

Voz 2 12:59 nosotros les invitamos a que la gente vaya consumimos da pero sí que es cierto que hay ciertos establecimientos que tiene más sentido que vayas con Tuta pero con tu o con tu bolsa por ejemplo una frutería una panadería pero sí que algunos otros establecimientos en los que ya están preparaba la comida entonces aunque vayas es más difícil pero siempre invita hemos a a ir por ahí con tu bolsa reducirlo por ejemplo que hace poco Carrefour permite la va a permitir a partir de ahora que tú voy a hacer con tu que tú has con tu TAP Air a sale a comprar comida pueda meter pero en lugar de llevar bandejas por ejemplo la carnicería y demás otros han también apostamos por eso hoy invitamos a que a que se haga ir Jonathan crees que

Voz 0187 13:36 si de verdad llegará el día en el que haya un desperdicio cero

Voz 2 13:40 nosotros siempre decimos que ojalá no asistirán que que llegue el día en que no haya un desperdicio cero nosotros luchamos por ello es una de las una de las de las metas que tenemos que que sacaba el desperdicio y que se autoricen es optimizar todos los recursos como bien decías antes donde más se tira la comida es en los en los hogares nosotros siempre lo tocamos nosotros tocamos esta parte de establecimientos pero siempre decimos que somos un movimiento que intentamos también influyen en en en hogares damos siempre consejos como hizo también antes siempre teníamos un poco ir a los colegios a dar charlas sobre sobre sobre alimentos y con ese objetivo no reducir el el desperdicio de alimentos si dejarlo cero

Voz 0187 14:16 eso sí perderían el trabajo como veinte personas no creo me trabajais en la aplicación española

Voz 2 14:21 los veinte y y creciendo oí en toda Europa somos doscientos cincuenta no pero siempre pero es un proyecto muy bonito verdad se que se acabara el desperdicio

Voz 0187 14:28 no contento con tantos recibe financiación o como la pregunta del millón como ganáis de enero con esto

Voz 2 14:34 total pues mira nuestros negocios más sencillo nosotros por cada pack sorpresa que salva el el establecimiento no nos da una peña comisión de un euro con esos cómo nos financiamos lo aparte tenemos financiación privada pero ese es nuestro modelo de negocio

Voz 0187 14:47 oye pues ni una pega que ponerle no es verdad que no la verdad es que yo no tengo ninguna pega habrá que abonarse a a la aplicación que ya me han contado elegir tu ya es una novela era yo te apuntas toda la suerte del mundo Jonathan ojalá ojalá en un tiempo podamos entrevistar de para ver cómo vais o no o no porque ya no haga falta que que trabajais en esto

Voz 2 15:10 también está encantado de venir para decir que no

Voz 0187 15:13 pues muchas gracias por la visita he y suerte en el proyecto gracias

Voz 6 15:26 muy buenas

Voz 7 15:35 sí suena esta música quiere decir que viene Sara Tavares

Voz 0187 15:39 ya es directora de forma entrenadores personales

Voz 7 15:41 compañera de la cero hola Sara cómo estás cómo estás

Voz 0187 15:44 la muy bien muy contenta siempre de estar con la familia ha habido que hoy no vemos hola a no no cuentan es con quién estás muy bien conmigo Guillermo Alvarado hola hola Guillermo qué tal cómo estás muy bien encantado estar aquí bienvenida Be OK que vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy Guillermo cuéntalo tú te lo digo yo aquí

Voz 8 16:00 especialización temprana es vamos a tratar de dar los argumentos en contra de la creencia popular de que si quieres que un niño acabe desarrollando una capacidad especial para un deporte concreto debe empezar a hacerlo desde pequeñito de dedicarle el máximo número de horas posible a día de hoy sabemos que eso dista mucho de ser así

Voz 4 16:19 pero hay muchos padres que lo piensas no Ángela porque si si si es verdad yo lo veo no Comité que también que han ido mi hijo fútbol y desde que tiene cuatro años la punta futbolín Arellano te vas a cambiar si tú estás haciendo fútbol no esa frase como muy con pienso en súper típico eso pasa muchísimo pues ha demostrado que eso es lo que nos debe hacer si el niño quiere cambiar de deporte femenino quiere cambiar de deporte hay que dejarle que cambia de deporte

Voz 8 16:44 hay una cosa que es todavía más habitual que es decir es que mi hijo nos aclara todos los años quiero hacer un deporte diferente desgracias como si fuera algo malo de al final yo cuando ellos trae muchas veces que por la confianza que tenemos con algunos clientes nos dicen precisamente de eso es que me gustaría que me hiciera de de deporte pero es que nos aclara cada dos por tres un deporte luego quiere que les saque de pongan otro yo siempre les digo lo mismo dio tú imagínate que cada noche quisiera tomar una fruto de una verdura diferente tú unas tareas de encantado pues eso es exactamente lo mismo es decir al final se acaban generando unas sinergias además evidentemente de las pues del del beneficio psicológico de que el niño pues disfrute haciendo algún tipo de deporte actividad física a nivel general que acaba facilitando que en el futuro en caso de que en el potencial y las ganas pueda acabar alcanzando niveles de destreza y competitividad todavía superiores en un deporte concreto

Voz 4 17:38 sabes lo que pasa es que a veces no sé si luego esto así Angela pero los padres tratan a los niños como adultos pequeños los niños son niños

Voz 0187 17:46 claro

Voz 4 17:47 no son adultos pequeños entonces que tiene que hacer un niño

Voz 7 17:50 hay que ver lo importante es que haga deporte da igual lo que lo que ahora se haga deporte y punto que se mueva que han desperdicio que yo una dieta que juegue claro sobre todo que juegue porque como va

Voz 4 18:01 Dinoire haciendo ejercicio jugando sea lo que sea demostrar en los estudios ya dicen que la fase pre deportiva que es aquella que comprende entre los tres y los siete años se busca el desarrollo psico motor no el rendimiento sea lo que estamos buscando es que el niño se enganche que juega muchas cosas y luego ya la especialización vendrá tarde hay autores ya que dicen que la edad de oro la de oro de de deportiva está más o menos en torno a los diez años entre los diez y los doce años

Voz 7 18:31 ahí es cuando más o menos tienen capacidad de decidir claramente qué es lo que son bueno

Voz 4 18:37 son de iniciación deportiva la edad de oro iniciación deportiva es decir eso dicen algunos autores pero pueden empezar antes pero que empiecen haciendo muchas cosas y haciendo lo que quieran y sobre todo jugando

Voz 8 18:49 a ver si que es importante que eso es siempre y cuando el niño quiera claro es decir en caso de que el niño quiere hacer un solo deporte pues tan sólo deporte lo que no vamos a hacer es obligarle hacerle más porque así de porque de esa manera igual acabará desarrollando una mayor destreza el el el claro ejemplo a día de hoy que se pone siempre como pues como como un claro exponente precisamente de este movimiento fue toda la historia que acabó contando Andre Agassi cuando sacó su su libro en el que en el que acabó contando una realidad que Herat tremendamente diferente a lo que cabría esperar que era un niño que odiaba el tenis que toda había había odiado el tenis precisamente por la presión del padre de que solamente jugar a tenis el al final por miedo a la decepción hacia el padre y no solamente jugaba a tenis tuvo la suerte de que de de ser bueno pero acabó odiando al tenis al padre entonces claro ahora lo que tenemos que ver es realmente un padre que se ponga en el lugar del padre de Andre Agassi se sentiría orgulloso de ver que su hijo ha tenido la vida de Andre Agassi que porque porque tiene dinero porque ha tenido éxito pero sí pues lo que le puedo asegurar es que Andre Agassi no lo ve como que ha tenido una vida de rosas ni mucho menos

Voz 4 20:01 lo que pasa que muchas veces los los padres ven una formación multidisciplinar muchos deportes como una pérdida de tiempo y lo que es en realidad es una inversión para el niño en su futura desarrollo deportivo no localizan una cosa

Voz 8 20:16 al final mira al final toda la idea final esto se descubrió de de de pura chiripa gracias a las escuelas de tecnificación de la antigua Unión Soviética y los países colindantes del del del bloque del Este ellos al final lo que descubrieron es que en dentro de ese plan nacional o estatal de descubrir gente con una capacidad especial para el rendimiento deportivo que les sirviera el día mañana pues para crear héroes nacionales se dieron cuenta que que el hecho de poner desde pequeñitos a un niño iba en contra de ese desarrollo entonces los cuando alguien en alguna escuela detectaba que algún niño tenía cualquier una capacidad atlética especial avisaban a pues al sistema que tenían ellos de de de de de de de detección de talentos y los metían en una escuela de tecnificación en esa escuela de tecnificación hacían de todo conforme veían que ese niño podía tener más destreza hacia deportes de fuerza o de resistencia individuales o de equipos poco claro lo iba lo iban dirigiendo solamente dos años antes del inicio de la competición a nivel internacional Se especializado en ese deporte claro que pasó que cuando después de todos estos fenómenos al final ellos lo el ocultismo era enorme pero cuando al final cayó el Telón de Acero y toda esta gente emigraron sobre todo a universidades Estados Unidos y empezó a contar el sistema que bueno a día de hoy lo que se sigue llevando en en en Cuba desde siempre pero en China también al final lo que contaban es que es era el proceso de maduración de desarrollo motor que generaba la base para que después gracias a ese trabajo multidisciplinar en el que cohabitar habitaban una gran cantidad de estímulos diferentes Bezas a practicar muchos deportes Se acababa generando una base muchísimo más sólida que impedía que después pudieran aparecer carencias que pudieran limitar el el el rendimiento de deporte concreto qué pasa que cuando después se enfrentaban era y pongamos algún Estados Unidos donde temprana era lo más habitual se encontraban que igual igual se enfrentaban en el los los equipos de hockey hielo

Voz 4 22:20 no

Voz 8 22:20 y claro la Unión Soviética los barriles dicen cómo es posible si éstos llevan dos años jugando al hockey hielo y estos llevan desde los seis años pequeño claro claro entonces cómo es posible entonces ahí es cuando se empezó de alguna manera a descubrir todo este proceso lo que pasa es que a día de hoy teniendo en cuenta la falta de información que luego también porque muchos padres evidentemente tampoco creas que quieren tener mucha información a final ellos lo que en bloque lo lo que impera su sentido común y el sentido común

Voz 0187 22:47 el acusado no vamos a negarlo es sentido como nos vamos a negar

Voz 8 22:51 no es que cuanto más horas dedica un determinado deporte mejor porque es como que acumulará más horas de vuelo pero claro el problema es que a día de hoy se ha descubierto que es que no es así un un un claro caso de todo lo contrario es Rafa Nadal Rafa Nadal también contaba que en un momento dado tuvo que decidir si quería ser profesional de fútbol tenis porque era exactamente igual de bueno pero es que luego además es un fenómeno jugando a golf entonces dices es que claramente esta esta personas repartió sus horas en tres deportes diferentes llegó a un nivel de destreza muy importante en tres deportes diferentes no no parece que se haya dado mal no no por por lo que cabría pensar que igual hubiera dedicado a fútbol o a gol tampoco es el habría dado mal no es cómo es posible claro ahí no donde te das cuenta que que que que sea que igual las cosas no son como el sentido común nos dice

Voz 4 23:42 yo creo que la la experiencia de aprendizaje ya que a dejarles que experimenten yo creo que que otro día tendremos que hablar de ese momento padres en partido de fútbol gritando como locos gritando a los niños lo has hecho mal eres un inútil no que a mí también me parece como yo miento también que haya niños que quieran dejar de hacer deporte Si tu padre se pone histérico cada vez que vas a una competición que no lo vemos todos los días es que al final entre eso que estás contando el el anhelo del padre en que haga determinado deporte al final niños se frustra densas demasiado

Voz 8 24:13 cuerda y al final lo que consigues es que deje de hacer todo claro claro que Iker le coja esa esa manía cogido unía al al deporte por qué porque es lo que cuenta es que practica el deporte que practica el padre va a ir con él lo va a tener siempre la prisión en la nuca de no haber si no lo hago como él me dice y de hecho hay muchos casos de de conflictos de de niños que jugando en benjamines alevines tienen pro conflictos porque el padre le dice que haga una cosa en el campo y el entrenador le dice la otra entonces dice es que si no hago lo que me dice el entrenador no juego si no hago lo que me dice mi paz

Voz 4 24:47 hombre

Voz 8 24:48 entonces luego tengo bronca en casa pues ahora tú imagínate la presión de un niño de ocho años que tiene que ponerse a elegir que prefiere jugar el partido con los con con los amigos o tener la bronca en casa claro es que ahí hay que tener en cuenta que es que también es una injusticia tremenda someter ese nivel de presión a un niño de esa edad hay que dejarles que experimenten en qué

Voz 4 25:10 la diferente reporte que vean que les gusta que no al final enseñar es descubrir eso sólo puede hacerlo un niño por sí mismo nosotros los padres o no podemos acompañarles pero nunca podemos andar el camino por ellos está claro pues con eso nos quedamos yo creo que si ya el año que viene el niño decide cambiar de deporte pues adelante no y quién sabe si

Voz 8 25:31 cuál precisamente por acabar y experimentando con diferentes deportes acaba encontrando un talento especial para un deporte minoritario de los que igual nunca habría lo lo habría probado porque estacional todos nos dedicamos a jugar a fútbol que al que es lo que parece que manda en este país es una persona con un talento especial para el paz mentón o para el balonmano pero fiel para lo que sea es posible que nunca acabe desarrollando ese talento ya a frustrado El padre por haber querido llegara a ser profesional en un determinado deporte que bueno tenía talento o capacidad física para ello pero igual sí que lo tenía para otra cosa que habría pasado si a Messi hubiera dado por Juana Vásquez

Voz 0187 26:10 claro pues igual pues igual sí en Argentina el deporte nacional fuera yo qué sé los bolos hubiera dedicado a los bolos bolos bolos pues nunca había con seguido nada yo creo que la clave aquí es dejar los que joven sí que nos quedan son niños no son atletas no son niños tienen que jugar pues muchas gracias Guillermo por haber venido a Vioque y la verdad es que tengo que decirte que has hecho genial muchas gracias Sara Nos vemos un un par de semanas chao

Voz 9 26:37 eh

Voz 10 26:47 ya

Voz 11 26:58 pues volvemos en un par de semanas Angela

Voz 0187 27:01 le preguntaré por cuántas veces has comprado la aplicación qué tal llevamos la operación bikini o anti bikinis dos sondeos voy hacer un misa ni un solo yo es que soy la directora directora de que qué morro tienes entonces todos los programas disponibles en Cadena Ser punto com en la aplicación de la SER plataformas digitales todo todos los sitios prepárate para dentro de dos semanas me preparo me preparo

Voz 11 28:16 vea a sus hijos

Voz 6 28:37 no

Voz 11 28:52 hay

