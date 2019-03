La 'app' que evita el desperdicio alimentario

Voz 1 00:00 con Ángela Quintas e Isabel Bolaño

Voz 0187 00:17 buenos días bienvenidos una semana más a Vioque y mola Isabel como está hola qué tal cómo estás qué tal las ventanas pregúntame por mi salud que ya estoy bueno si ya te ver recuperada porque en el último programa tire yo de Titi porque no me quedaba otra y esa foto que como gaste en Instagram te pones poco enferma hay que inmortalizar lo también te da la razón vale menos mal que lo cual en esta semana muy bien te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de hoy cuando vas a un restaurante sueles pedir lo que sobra para llevar pues mira a veces sí a veces sí porque

Voz 2 00:48 eh y cuando voy con mi que que

Voz 0187 00:50 ahora ya se va comiendo las razones más grandes pero antes que no se terminaban las raciones me daba pena sabes que tenemos ahí claro entonces decíamos no lo puedes poner para llevar llevábamos es claro es verdad que Janus vagando menos vergüenza hacer eso pero hasta hace muy poco era con una cosa rarísima que casi nos daba apuro cuando al final es una comida que hemos pagado nosotros eran como de cutres y lo que es peor que te preguntabas qué pasaba después con esa comida en muchas ocasiones incluso bellas que es la tiraban hoy quiero que hablemos del desperdicio alimentario te voy a dar algunos datos que como siempre es para empezar un poco bajo Navas pero a ver si luego la entrevista tira para arriba somos el séptimo país de la Unión Europea en el que las comidas se tira cada año y tiramos siete coma siete millones de toneladas de alimentos que que acaban en la basura seiscientos cuatro millones de kilos de comida seguirán las casas es decir el resto en restaurantes en comedores supongo que en colegios pero una parte muy grande se tira en las casas es decir comida que muchas veces se tira tal y como se ha comprado y que podría evitarse simplemente haciendo una planificación mejor de la compra de la cocina eso que hablamos mucho allí y que tu sueles darnos buenos consejos para para evitarlos no si esto lo hemos la muchas veces lo del tema de cómo se con lo cual los alimentos en la nevera para que no se no se estropeen o el hecho hacer la cocina aprovechamiento es decir nuestras abuelas hacían croquetas con todo y de hecho de ahí nacieron las croquetas sanciones se ha convertido en una cosa un poco gourmet pero de ahí nacieron las croquetas es decir lo que se hablaba del cocido al día siguiente se hacían croquetas con ello sí es verdad que cada vez hay menos gente que cocina

Voz 1 02:23 pero tirar comida

Voz 0187 02:26 y qué podemos hacer también para calcular las raciones que vamos a consumir mucha gente come por los ojos Si cuando se pone a cocinar cocinar a cinco habiendo sólo dos en casa no por ejemplo darnos algún consejo para calcular mejor a la hora de cocinar sabiendo lo que normalmente ingerido te acuerdas una vez hablábamos de cuando vamos al súper y comprábamos la comida que estaba en bandeja que muchas veces compramos más de la que realmente necesitábamos porque no íbamos a la Camí Tri decíamos necesito dos filetes compres una bandeja viene más cocinas dos los otros dos se te quedan ahí tal entonces yo creo que es importante eso es importante congelada es decir si tú vas a comprar más cantidad congelarla o bien según viene del mercado o bien una vez que ya está cocinado hay muchísimos alimentos que se pueden cocinar hay otros bueno aquello que tiene patata que cocinan poco peor que congela un poco peor pero nuestras madres han congelado toda la vida entonces sí es verdad que a lo mejor no te apetece hacerte unas lentejas y estar comiendo lentejas tres días seguidos bueno pues congela y así ya las tiene preparado entonces yo creo que es importante el hecho de planificar la compra congelar cuando tras la comida de la compras y en ese momento no la vas a cocinar y repartirla en en paquetes además ahora podemos incluso congelarlo en bolsas de congelación que ocupa mucho menos en en el en el en el frigorífico y que permiten calcular acciones antes del que Solbes y que permiten calcular tienes sino si ya lo has hecho una vez cocinado pues no es producto después de estar cocinado se puede congelar y congelarlo ya está no hay problema pues es verdad que incluso cuando todo eso no se hace y al final terminas obrando comida para evitarlo existen iniciativas muy interesantes hoy nos acompaña en el estudio Jonathan Zarzalejos que es director de marketing de tu good to go que es una iniciativa que combina dos factores explosivos yo diría una es comer barato y otra es luchar contra el desperdicio alimentario y lo hace permitiendo comprar a través de una aplicación móvil por un precio bajísimo los restos de comida en buen estado del día de tiendas y restaurantes que tenemos cerca de casa para comer barato y que ellos pues no lo tiren buenos días buenos días

Voz 0102 04:20 hola buenos días qué tal la verdad es que yo soy fan fíjate

Voz 0187 04:23 voy ya empieza así soy fan de esta porque cuando me la descargue el otro día aluciné porque dije madre mía la cantidad de restaurantes que hay que hay en ella pero esta app ya existía en otros países como les ocurrió trae

Voz 0102 04:33 por la traerla aquí justo pues como tú dices bueno a esta iniciativa surgió hace dos años y medio en en Copenhague básicamente se ha abierto en en ocho países y el último país que se decidió abrir pues fue España un poco también por probar y defender que que también los países mediterráneos pueden hacer sostenibles y puede ir pueden tener este tipo iniciativas Hipódromo parte porque aquí tenemos una cultura gastronómica muy grande y creemos que que eso está en no en en nuestro ser y tenemos que tenemos que que salvar todos a comida puede salvar esa comida fácilmente

Voz 3 05:07 surgió surgió así surgió con dos personas en el mes de

Voz 0102 05:10 Julio preparando preparando el lanzamiento buscando establecimientos que quisieran unirse a esta iniciativa en septiembre dos mil dieciocho lanzamos la aplicación en Madrid como primera ciudad con veinte establecimientos solamente desde restaurantes pero también hay panaderías allá frutería tienes

Voz 0187 05:27 Flores flores sale del programa

Voz 0102 05:29 a poco al final acabó todo lo que lo que se desperdicia no al final al final del día pues las flores son por ejemplo con un producto perecedero exacto exacto

Voz 0187 05:38 cuéntanos un poco cómo funciona como funciona la

Voz 0102 05:40 pues básicamente lo que lo que hacemos es que ofrecemos a establecimientos que tienen comida que producen comida y que al final del día no la venden por ejemplo sándwiches ensaladas etc que estaremos a lo más sencillo de entender al final del día si no se vende lo tienen que tirar o lo siento no pueden vender lo que ofrecemos es que atraviese nuestra aplicación Ellos pueden subir esa comida en el App los usuarios abren la aplicación ven qué establecimientos tienen a su alrededor que tienen comida disponible se compra a través de la app ibas a la hora de recogida que ya establecidos establecimiento oye pues a lo mejor lo ante la última hora de recogida durante la última hora del turno ir las enseñas tu móvil enseñanza el recibo digital que sea que sea generado te dan

Voz 0187 06:21 conmigo y me ha gustado mucho que pone tráete tu bolsa

Voz 4 06:25 intentamos eh siempre era el desperdició todas así total exacto

Voz 0102 06:29 por contra el plástico no es tanto que contamina este plástico pues no nos no nos cuesta ningún trabajo ir desde casa con nuestra bolsa salvar no esa comida y además seguir siendo sostenibles sintetizar plásticos y si es verdad que los usual

Voz 0187 06:42 Ellos no pueden elegir no en la lo que lo que hay en ese país que van a comprar en un restaurante

Voz 0102 06:47 exacto lo que hemos apostado por un modelo de paz sorpresa elegimos esto porque al fin al cabo es muy difícil para un establecimiento saber qué tipo de comida basura al final del día pero establecimiento si es verdad que tiene muy bien medido qué cantidad de comida a nivel económico puede tirar al final del día en todo lo que les proponemos es crear un pack sorpresa por valor de por ejemplo doce euros de valor real real que luego en la aplicación se venderá a tres euros entonces yo como usuario Josep por ejemplo que sigue a ir algún establecimiento de sushi salvaría su sí pero no sé si me entrarán y guiri tendré Macri

Voz 0187 07:18 claro claro pero eso es muy importante a la hora que tú ya en el momento en el que tú estás eligiendo el tipo de restaurantes y una pastelería evidentemente lo que te vas a llevar a casa un pasteles

Voz 0102 07:26 total y sobre todo lo que estamos también haciendo es redescubrir el barrio y el comercio local a a los usuarios no yo por ejemplo yo vivo en el centro de Madrid hizo muchas veces siempre compró en un supermercado pero a través de la app he visto que hay una lotería o que hay una o que hay una carnicería cerca te voy a salvar esa comida la de los descubro digamos el establecimiento y si luego día quiero comprar exactamente por ejemplo aguacate se viera ahí no entonces le

Voz 0187 07:50 ciudades españolas está ya funcionando pues ahora mismo

Voz 0102 07:52 o como decía en la abrimos en septiembre Madrid iremos y poco a poco haremos estamos en Madrid en Barcelona en Bilbao en Salamanca Valencia

Voz 5 08:00 poco a poco E J

Voz 3 08:02 y a justo a partir de de los próximos meses va a ser un crecimiento mucho más decía poco a poco porque justo a partir de presión hombres drama rápido

Voz 0102 08:08 si tenemos en mente pues ciudades tan grandes como puede ser Sevilla Málaga A Coruña etc

Voz 0187 08:14 interés pensado que funciona también en pueblos son ciudades capitales de provincia que son un poco más pequeñas y a veces son lugares en los que imagino que los restaurantes es más complicado calcular porque igual son sitios que los fines de semana tienen mucho a mucha afluencia de turistas y luego de repente un sábado es un poco más bajo hoy ileso habrá muchísima comida no es como Madrid

Voz 0102 08:33 muy buena pregunta además porque siempre decimos que tuvo vale para la ciudad más grande y hasta para el pueblo más pequeño de hecho esa iniciativa era empezar en las grandes ciudades ir creciendo pero ya de por sí mucha gente que no va conociendo nos va pidiendo que quiere entrar que tiene un establecimiento en un pueblecito de Valladolid fueron pueblecito de Zamora y de hecho de estamos usted el establecimiento se pues en Asturias en Murcia en Valladolid en pueblos pequeñitos y poco a poco iremos habrían ampliando de hecho en el resto de Europa así si abres la el el mapa dentro de la aplicación verás en pueblecitos pequeños en grandes ciudades

Voz 0187 09:03 y ahora mismo por ejemplo si hablamos de Madrid

Voz 6 09:05 eh más o menos cuántas tiendas o restaurantes están

Voz 0102 09:09 en Madrid tenemos aproximadamente unos trescientos establecimientos entre restaurantes panaderías fruterías supermercados también tenemos hoteles el el el menú del bufé del día también se puede salvar a través de pero en el bufet del desayuno se puede salvar a otra es de la aplicación sabio porque ahí sobra muchísimas cosas y heces y total pienso siempre pensar un poco en en eso no hay que sale cimientos tienen mucha comida siempre los hoteles son un gran ejemplo no estando al final siempre se pregunta qué harán con esta comida al final del día no

Voz 0187 09:36 el típico bufet libre asiático no que supongo que lo mismo recibe a familias muy lonas que de repente lo cogen todo o gente que bueno que vamos Felipe para poder elegir pero que como una cantidad muy razonable de comida

Voz 0102 09:47 Justo además iniciativa surgió en Copenhague en bufé libre surgió

Voz 0187 09:50 sueño con cuatro cuatro emprendedores que que estaban

Voz 0102 09:53 en un bufé libre estaban en el postre y justo a la hora de cierre están viendo como comida que ni siquiera se había tocado bandejas enteras si iban a la basura Se decidió ayer por qué no hacemos algo y luchamos contra contra la extra

Voz 0187 10:04 hablemos de cifras de cuántos usuarios están útiles

Voz 6 10:07 cuando la en este momento más a menos

Voz 0102 10:10 pues mira hay crecimientos brutal datos de esta mañana recibo mirador son ciento cuarenta mil usuarios en en toda España a nivel europeo somos más de ocho millones de usuarios

Voz 0187 10:19 cuánta comida no se ha tirado gracias a este proyecto

Voz 0102 10:21 en España treinta y siete mil packs sorpresa no sean tirado en en toda Europa vaya más de once millones desde que desde que se puedan lanzando diferentes de países y ciudades

Voz 6 10:33 yo tengo una curiosidad cómo es la relación oró

Voz 0187 10:38 esa conversación en la que intenta convencer a un nuevo establecimiento de que se suma la iniciativa Easyjet algún tira y afloja por ejemplo a la hora de establecer el precio o la cantidad de ese Pax sorpresa en

Voz 0102 10:48 a vosotros como es pues simple hacen hacemos un trabajo de consultoría siempre vamos a al establecimiento en cuestión hablamos con ellos vemos qué cantidad de comida tiran qué tipo de de comida de comida tiran siempre intentamos trabajar con un con un modelo de un pack sorpresa que sea equitativo para ellos y para ir para nosotros que sea rentable para ambos es cierto que entiende muy bien en un principio que es comida que se desperdicia entienden que es que no es una aplicación para ganar dinero sino que es bueno aplicación para evitar tirar dinero a la basura y sobre todo también para recuperar muchos costes de producción que que tienen la habrá que la acogida es bastante buena siempre trabajamos con ellos a nivel consultoría ir muy personalizado

Voz 0187 11:26 bueno no es para ganar dinero pero sí para ganar clientes probablemente con lo cual al final eh quién sean poco inteligente tenga visión de futuro no sabrá qué qué apuntándose a esta iniciativa ganará dinero al final exacto porque no

Voz 0102 11:38 gana dinero directamente con esto pero sí que lo que hacemos es un vuelta al negocio tradicional como decía hay muchas aplicaciones para pedir comida a domicilio nosotros damos la vuelta retrotraemos al cliente directamente al establecimiento hablará con su personal conocer al local probará su comida en muchas ocasiones hay venta cruzada yo voy a salvar una sorpresa pero oye como hecho antes me parece no me parece no sólo unos aguacates con Gates no

Voz 0187 12:00 claro perfil de usuarios son los que utilizan la aplicación las gente joven sobre todo también hay gente mayor

Voz 0102 12:07 pues hemos un perfil muy variado desde gente joven hasta hace poco Nos llegaron por ejemplo un email era muy entrañable de de unas ya que que estaban que que estaban estaban jubiladas y decían que les encantaba iniciativa básicamente siempre iban a salvar pero nuestro perfil medio es una es una mujer siempre decimos le hemos puesto nombre siempre decimos que es clara Clara tiene aproximadamente ocho años reúne todos los requisitos

Voz 0187 12:31 el joven que quiere luchar contra años muy comprometido

Voz 0102 12:36 el medio ambiente muy en iniciativas de cero Weiss de nada de plásticos y todo eso que es que le gusta la tecnología Ike pues sabe trabajar y decidió lleve a coger fallecimiento a salvar comida

Voz 0187 12:50 y una pregunta a la gente va con su propio TAP ver

Voz 0102 12:53 nosotros les invitamos a que la gente vaya consumimos da pero sí que es cierto que hay ciertos establecimientos que tiene más sentido que vayas con Tuta pero con tu o con tu bolsa por ejemplo una frutería una panadería pero sí que algunos otros establecimientos en los que ya están preparaba la comida entonces aunque vayas con Tuta es más difícil pero siempre invitamos a a a ir por ahí con tu bolsa reducirlo por ejemplo que hace poco Carrefour permite va a permitir a partir de ahora que tú voy a hacer con tu que tú has con tu TAP Air a sale a comprar comida puedes meter en pero en lugar de llevar bandejas por ejemplo la carnicería y más otros han también apostamos por eso hoy invitamos a que a que cesara Jonathan

Voz 0187 13:30 crees que de verdad llegará el día en el que haya un desperdicio cero

Voz 0102 13:34 nosotros siempre decimos que ojalá no hiciéramos que que llegue el día en que no hayan desperdicio cero nosotros luchamos por ello es una de las una de las de las metas que tenemos que que sacaba el desperdicio y que se autoricen es optimizar todos los recursos como bien decías antes donde más se tira la comida es en los en los hogares otro siempre tocamos nosotros tocamos esta parte de fallecimientos pero siempre decimos que somos un movimiento que intentamos también lo decía en en en hogares damos siempre Camí consejos como hizo también antes siempre teníamos un poco ir a los colegios a dar charlas sobre sobre sobre alimentos y con ese objetivo no reducir el el desperdicio de alimentos si dejarlo cero

Voz 0187 14:10 eso sí perdería el trabajo como veinte personas Froome trabajais en la aplicación española

Voz 0102 14:14 ahora mismo somos veinte y y creciendo oí en toda Europa somos doscientos cincuenta no pero siempre pero es un proyecto muy bonito es si de verdad se que se acabara el desperdició no

Voz 0187 14:23 contenta con tantos recibe financiación o como la pregunta el millón como ganáis de enero con esto

Voz 0102 14:28 en total pues mira nuestros negocios más sencillo nosotros por cada pack sorpresa que salva el el establecimiento no nos da una peña comisión de un euro con esos cómo nos financiamos loba parda tenemos financiación privada pero ese es nuestro modelo negocio

Voz 0187 14:42 pues ni una pega que ponerle no es verdad que no la verdad es que yo no tengo ninguna pega la que abonarse a a la aplicación yo ya me han contado elegir tu ya es una novela que cuando te apuntas toda la suerte del mundo yo tengo ojalá ojalá un tiempo podamos entrevistar de para ver cómo vais o no o no porque ya no haga falta que