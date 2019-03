No presiones a tu hijo: el multideporte es lo mejor

Voz 1 00:00 buen

Voz 0187 00:19 en esta música quiere decir que viene Sara Tavares ella es directora de forma entrenadores personales y compañera de la Ser hola cómo estás

Voz 2 00:26 cómo estás Ángela muy bien estoy contenta siempre estar con la familia vio que hoy no vengo sola a no no cuenta ni con quién estás lo viene conmigo Guillermo Alvarado hola hola Guillermo qué tal cómo estás muy bien encantado estar aquí bienvenida a día Kate que vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy Guillermo cuéntalo tú oyes que te lo digo yo aquí especialización temprana es

Voz 3 00:46 vamos a tratar de dar los argumentos en contra de la creencia popular de que si quieres que un niño acabe desarrollando una capacidad especial para un deporte concreto debe empezar a hacerlo desde pequeñito de dedicarle el máximo número de horas posible a día de hoy sabemos que eso distan mucho de ser así

Voz 2 01:02 pero hay muchos padres que lo piensan no Ángela porque si si si es verdad yo lo veo

Voz 0187 01:06 no comí P que también que ido mi hijo fútbol y desde que tiene cuatro años la a futbolín Arellano te vas a cambiar si tú estás haciendo fútbol no esa frase como muy

Voz 2 01:14 con piezas súper típico eso pasa muchísimo pues se ha demostrado que eso justo es lo que no se debe hacer si el niño quiere cambiar de deporte Cicinho quiere enviar deporte hay que dejarle que cambió de deporte

Voz 3 01:27 hay una cosa que es todavía más habitual que es decir es que mi hijo nos aclara todos los años quiere hacer un deporte diferente como si fuera algo malo de al final yo cuando ellos trae muchas veces que por la confianza que tenemos el cual con algunos clientes nos dicen precisamente eso es que me gustaría que me dijo hiciera de de deporte pero es que nos aclara a cada dos por tres un deporte luego quiere que les saque de pongan a otro yo siempre les digo lo mismo yo tú imagínate que cada noche quisiera tomar una fruto de una verdura diferente tú no estaría encantado pues eso es exactamente lo mismo es decir al final se acaban generando unas sinergias además evidentemente de las pues de del beneficio psicológico de que el niño pues disfrute haciendo algún tipo de deporte o actividad física a nivel general que acaba facilitando que en el futuro en caso de tienen el potencial y las ganas pueda acabar alcanzando niveles de destreza competitividad todavía superiores en un deporte concreto

Voz 2 02:21 sabes lo que pasa es que a veces no si lo ves esto así Angela pero los padres tratan a los niños como adultos pequeños los niños son niños no son adultos pequeños entonces que tiene que hacer un niño

Voz 0187 02:33 hay que dejarle lo importante es que haga deporte da igual lo que lo que haga se haga deporte y punto que se mueva que han desobedeció que lleva buena dieta que juegue claro sobre todo que juegue porque como va con

Voz 2 02:44 Dinoire haciendo ejercicio jugando sea lo que quisiéramos tener los estudios ya dicen que la fase pre deportiva que es aquella que comprende entre los tres y los siete años se busca el desarrollo psico motor no el rendimiento sea lo que estamos buscando es que el niño se enganche que juega muchas cosas y luego ya la especialización vendrá tarde hay autores ya que dicen que la edad de oro la de oro de despedían deportiva está más o menos entorno a los diez años años entre los diez y los doce años

Voz 0187 03:15 no más o menos tienen capacidad de decidir claramente qué es lo que ahora son bueno dice adiós

Voz 2 03:20 son de iniciación deportiva la edad de orden deportiva es decir eso dicen algunos autores pero pueden empezar antes pero que empiecen haciendo muchas cosas y haciendo lo que quieran y sobre todo jugando

Voz 3 03:32 a ver si es importante que eso es siempre y cuando el niño quiera claro es decir en caso de que el niño quiere hacer un solo deporte pues tan sólo deporte lo que no vamos a hacer es obligarle hacerle más porque así de porque de esa manera igual acabará desarrollando una mayor destreza el el el claro ejemplo a día de hoy que se pone siempre como pues como como un claro exponente precisamente de ese movimiento fue toda la historia que acabó contando Andre Agassi cuando sacó su su libro en el que en el que acabó contando una realidad que era tremendamente diferente a lo que cabría esperar que era un niño que odiaba el tenis todavía había había odiado el tenis precisamente por la presión del padre de que solamente jugar a tenis el al final por miedo a la decepción hacia el padre y que solamente jugaba a tenis tuvo la suerte de que de de ser bueno pero acabó odiando al tenis al padre entonces claro ahora lo que tenemos que ver es realmente un padre que se ponga en el lugar del padre de Andre Agassi se sentiría orgulloso de ver que su hijo ha tenido en la vida de Andre Agassi que porque porque tiene dinero porque ha tenido éxito pero sí pues lo que le puedo asegurar es que Andre Agassi no lo ve como que ha tenido una vida de rosas ni mucho menos

Voz 2 04:44 lo que pasa es que muchas veces los los padres ven una formación multidisciplinar en muchos deportes como una pérdida de tiempo y lo que es en realidad es una inversión para el niño en su futura desarrollo deportivo no localiza en una cosa

Voz 3 04:59 al final mira al final tonalidad al final esto se descubrió de de de pura chiripa gracias a las escuelas de tecnificación de la antigua Unión Soviética y los países colindantes del del del bloque del Este Ellos al final lo que descubrieron es que en dentro de ese plan nacional o estatal de descubrir a gente con una capacidad especial para el rendimiento deportivo que les sirviera el día de mañana pues para crear héroes nacionales se dieron cuenta que que el hecho de poner de quinientos a un niño iba en contra de ese desarrollo entonces los cuando alguien en alguna escuela detectaba que algún niño tenía cualquier una capacidad atlética especial avisaban a pues al sistema que tenían ellos de de de de de de detección de talentos y los metían en una escuela de tecnificación en esa escuela de tecnificación hacían de todo conforme veían que ese niño podía tener más destreza hacia deportes de fuerza o de resistencia individuales o de equipos poco claro lo iba lo iban dirigiendo solamente dos años antes del inicio de la competición a nivel internacional Se especializó en ese deporte claro que pasó que cuando después de todos estos fenómenos al final ellos lo el ocultismo era enorme pero cuando al final cayó el Telón de Acero y toda esta gente emigraron sobre todo a universidades Estados Unidos y empezó a contar el sistema que bueno a día de hoy es lo que se sigue llevando en en en Cuba desde siempre pero en China también al final lo que contaban es que es era el proceso de maduración de desarrollo motor que generaba la base para que después gracias a ese trabajo multidisciplinar en el que cohabitar van una gran cantidad de estímulos diferentes Bezas a practicar muchos deportes Se acababa generando una base muchísimo más sólida que impedía ya que después pudieran aparecer carencias que pudieran limitar el el el rendimiento de un deporte concreto qué pasa que cuando después se enfrentaban era el pongamos algún Estados Unidos donde la expedición temprana era lo más habitual se encontraban que igual igual se enfrentaban en el los los equipos de hockey hielo y claro ir la Unión Soviética los barría cómo es posible si éstos llevan dos años jugando al hockey hielo estos llevan desde los seis años aunque claro claro entonces cómo es posible entonces ahí es cuando se empezó de alguna manera a descubrir todo este proceso lo que pasa es que a día de hoy teniendo en cuenta la falta de información que luego también porque muchos padres evidentemente tampoco creas que quieren tener mucha información a final ellos lo que en bloque lo lo que impera su sentido común y el sentido común

Voz 4 07:30 ha acusado al menos vamos a negarlo es sentido como nos vamos a negarlo

Voz 3 07:34 es que cuanto más horas dedica un determinado deporte mejor porque es como que acumulará más horas de vuelo pero claro el problema es que a día de hoy se ha descubierto que es que no es así un un un claro caso de todo lo contrario es Rafa Nadal Rafa Nadal también contaba que en un momento dado tuvo que decidir si quería ser profesional de fútbol o tenis porque era exactamente igual de bien pero es que luego además es un fenómeno jugando ahora entonces dices es que claramente este esta personas repartió sus horas en tres deportes diferentes llegó a un nivel de destreza muy importante en tres deportes diferentes no no parece que se la ha llevado mal no no pero claro por por lo que cabría pensar que igual hubiera dedicado a fútbol o a gol tampoco es el habría dado mal es cómo es posible claro ahí es donde te das cuenta que que que que eso es que igual las cosas no son como el sentido común nos dice

Voz 2 08:25 yo creo que la la experiencia lo del aprendizaje ya que dejarles que experimenten

Voz 0187 08:29 yo creo que que otro día tendremos que hablar de ese momento padres en partido de fútbol gritando como locos gritando a los niños lo has hecho mal eres un inútil no que a mí eso también me parece como yo miente también que haya niños que quieran dejar de hacer deporte si tu padre se pone histérico cada vez que va a ser una competición que no lo vemos todos los días es que al final entre eso que estás contando

Voz 2 08:50 el el anhelo del padre en que haga determinado deporte al final niños se frustra piensas demasiado la

Voz 3 08:56 verdad y al final lo que consigues es que deje de hacer todo claro claro que lo que le coja esa esa manía al al al deporte por qué porque es lo que cuenta es que él practica el deporte que practica el padre va ir con él va a tener siempre la prisión en la nuca de no haberse no lo hago como él me dice y de hecho hay muchos casos de de conflictos de de niños que jugando en benjamines alevines tienen pro conflictos porque el padre le dice que haga una cosa en el campo y el entrenador le dice la otra entonces dice es que sino hago lo que me dice el entrenador no juego si no hago lo que me dice mi padre entonces luego tengo bronca en casa ahora tú imagínate la presión de un niño de ocho años que tiene que ponerse a elegir que prefiere jugar el partido con los con con los amigos o tener la bronca en casa claro es que ahí hay que tener en cuenta que es que también es una injusticia tremenda someter es el nivel de presión a un niño de esa edad hay que dejarles que experimenten en que las

Voz 2 09:53 ven diferente deporte que vean que les gusta que no al final enseñar es descubrir eso sólo puede hacerlo un niño por sí mismo nosotros los padres o no podemos acompañarles pero nunca podemos andar el camino por ellos es está claro

Voz 0187 10:06 pues con eso nos quedamos yo creo que sí al año que viene el niño decide cambiar de porten pues

Voz 3 10:11 adelante no y quién sabe si igual precisamente por acabar y experimentando con diferentes deportes acaba encontrando un talento especial para un deporte minoritario de los que igual nunca habría lo habría probado porque a todos nos dedicamos a jugar a fútbol qué es lo que parece que manda en este país es posible que una persona con un talento especial para el paz mentón o para el balonmano pero firme para lo que sea es posible que nunca acabe desarrollando ese talento ya cambios frustrado el padre por haber querido llegara a ser profesional en un determinado deporte que bueno tenía ni talento o capacidad física para ello pero igual sí que lo tenía para otra cosa que habría pasado si a Messi hubiera dado por Juana Vásquez

Voz 4 10:54 pues igual pues igual sí en Argentina el deporte nacional fuera yo qué sé los bolos hubiera dedicado a los bolos bolos bolos

Voz 2 11:01 he seguido nada yo creo que la clave aquí es dejar los que juegan niños nos quedamos con niños no son atletas no son niños tienen que jugar pues muchas gracias Guillermo por haber venido a Vioque y la verdad es que tengo que decirte que has hecho genio