Lo que las pancartas no dejan ver

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:03 son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:36 bueno pues pancarta pancarta bajo Lourdes Lancho buenos días qué buen negocio ahora mismo tendría una imprenta de pancartas se de panfletos de papeletas con la de imprentas que cerraron en la era digital de la costa comer aquella frase Tarradellas de que en política se puede hacer de todo menos el ridículo serían buen lema también para una pancarta no dejó propone pero fíjate que mientras estamos entretenidos mirando los balcones con banderas pancartas por detrás no es están pasando un montón de cosas pues comedias vamos no venga

Voz 6 01:15 por ejemplo cómo

Voz 1312 01:17 alguien decía ayer en Twitter visualizó claramente la diferencia entre preso político y político preso

Voz 0874 01:23 la orden aquí sí que el producto eh bueno mira

Voz 1312 01:26 el tiempo pasado en prisión el hijo de Jordi Pujol Oriol Pujol Ferrusola condenado a dos años y medio de prisión por corrupción en la trama de las ITV

Voz 0874 01:35 dos meses y pocos días va a estar en prisión no porque le han conseguido el tercer grado penitenciario si la Fiscalía no recurre la decisión solamente tendrá que ir a dormir a la cárcel de lunes a jueves

Voz 1312 01:45 bueno no está mal aceptó recordemos que el único hijo de Pujol que se metió en política aceptó un acuerdo con la Fiscalía aceptó estás pena para evitar a ir al juicio reconoció haber cobrado más de cuatrocientos mil euros para favorecer empresas de sus amigos en la concesión de gestión de las inspecciones técnicas de vehículos las ITV pregunté ayer a algún abogado penalista que conozco hoy me dijo que desde luego no era normal que evidentemente hay un trato de favor

Voz 0874 02:16 desde luego podemos adelantar sin tener que etcétera ninguna fuente que la Junta Electoral Central va a tener más trabajos que en otras ocasiones se juntan varias citas electorales importantes una piel política muy fina y muy sensible

Voz 1312 02:27 ese sensibles donde está el tema de de las pancartas de los lazos con ese cruce de querellas que escuchábamos se que nos contaba Piñero en titulares ayer también se refería a esta polémica el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la salida de la cumbre europea en Bruselas

Voz 0874 02:58 tiene que asumir su responsabilidades políticas no escucha va bien no se habla de un avión algo no estaban reunidos para hablar del Brexit

Voz 7 03:05 hemos dado una nueva oportunidad al acuerdo ahora que ratifiquen el acuerdo pues es cuestión de otros vamos a esperar a ver qué decide finalmente el Parlamento británico esperemos que que de una vez por todas se aclare la la situación en en el Reino Unido miran en dirección me perdida

Voz 1312 03:25 ah no sé en qué punto está muy con las pancartas un poco que ya

Voz 0874 03:28 nosotros es estoy enganchado este bueno pero

Voz 1312 03:30 el otro gran tema en la agenda las relaciones con China el presidente chino visita a Roma en lo que parece la incorporación de Italia en la llamada Nueva Ruta de la Seda y de la que hablamos no hace mucho en en este programa los chinos están interesados en sentar nuevas bases operativas en puertos italianos en Sicilia Génova Trieste y que la relación comercial han dicho que entre los dos países va a ser en ambas direcciones con lo que ello supone no de beneficios

Voz 0874 03:54 como ya pasó en Grecia cuando se les pidió que se deshiciera en de la gestión de infraestructuras públicas como medida de austeridad para pagar la deuda pareció China quedándose con su puerto más importante la puerta de entrada del Mediterráneo y Europa no

Voz 1312 04:07 pues de momento Italia se está moviendo por su lado a la espera de que se celebre la cumbre europea la cumbre Europa China el próximo nueve de abril

Voz 0874 04:14 bueno pues lo que decíamos al principio mientras miramos que cuelgan unos y otros en los balcones eso que quita no que mandan quitar no miramos hacia otras cuestiones que son realmente importantes

Voz 1312 04:29 como por ejemplo ayer la ministra portavoz Isabel Celaá anunció la aprobación de un plan de gol del Gobierno para facilitar el retorno de algunas de las personas que tuvieron que irse a trabajar a otros países esos aventureros no que decía una ministra de Trabajo de la de otros gobiernos

Voz 0874 04:43 de camping gas claro porque somos aventureros

Voz 1312 04:46 Nos vamos bueno pues eso es que esas personas esos españoles que tuvieron que irse a trabajar a otros países por culpa de la crisis y falta de oportunidades en nuestro país no estamos hablando sólo de jóvenes sino también familias investigadores Zin

Voz 8 04:58 cuéntame heridas que hacen referencia a fórmulas que nos van a permitir en una primera instancia atender a diez mil personas y que al final del programa conseguiremos atender a veintitrés mil personas que son poco el tamaño que consideramos que podemos abarcar con el presupuesto que tiene este programa que es de veinticuatro coma dos millones con ambición de atender a veintitrés mil personas

Voz 0874 05:34 el número que está bien pero vamos a dar los número uno este plan de retorno un país para volver que así se llama hay unos dos millones y medio de españoles que viven en el extranjero se considera que los que se fueron durante los años de la crisis para buscarse la vida en los aventureros que decías tú fueron casi un millón de personas esto son para veintitrés mil no me imagino que para algunos un plan como éste puede ser una excelente noticia pero no para todos

Voz 1312 05:56 no él mismo Gobierno reconoce de entrada que es un plan modesto pero que se ha hecho lo que se ha podido Price empezado yo esto lo contó ayer la ministra de Educación y portavoz del Gobierno Isabel Cela de la siguiente manera

Voz 8 06:08 Morales acuerda usted el proverbio chino no del emperador aquel que le pidió su jardinero eh que plantará un árbol contra el jardinero le dejó pero va a tardar muchísimos cientos de años dijo pues en de plantarlo mañana plantel esta tarde es dice nosotros hemos realmente iniciado un camino

Voz 0874 06:27 el Gobierno estima que unas diez mil personas estarían interesadas en volver ahora mismo de las medidas dijeron algo

Voz 1312 06:34 falta de concretar todavía más de saber cuáles son en en detalle ayer en nombraron algunas no como la creación de una ventanilla única para información servicio de mediación laboral formación de empleo becas para investigadores bonificaciones para autónomos y emprendedores de negocios y

Voz 9 06:53 eh

Voz 6 07:01 son un nuevo mochilero

Voz 1312 07:04 porque hasta ahora esta semana unas declaraciones del secretario de Estado para la Seguridad Social Octavio Granado han provocado no tan sólo polémica sino también una rectificación por parte de la ministra de Trabajo se hablaba de pensiones de viudedad

Voz 0874 07:16 yo hacía Granado una propuesta que se tendrá que tener en cuenta en algún momento porque la situación laboral y social ha cambiado mucho en este país no es ahora mismo con tantas elecciones a la vista un momento de hacer ese tipo de reflexiones

Voz 1312 07:27 no no no bueno la situación ha cambiado pero tengo que decirte que sigue existiendo una brecha salarial del veintidós por ciento entre hombres y mujeres que la precariedad laboral es femenino y que cada tres de cuatro trabajadores a salarial dos a tiempo parcial son mujeres osea que tiempo habrá para hacer esas reflexiones sobre reordenar los derechos a percibir las pensiones de viudedad en función de ingresos de los beneficiarios pero pero la situación está como está no lo que nos sorprendió esta semana es que el lo que proponía el Secretario he estado ya está pasando en las parejas de hecho nos lo contó Mariola florido con el caso de Silvia Oñate que se ha quedado viuda con dos hijos a su cargo cuando su manejan su pareja murió ella estaba trabajando y ganaba más que él pero ahora mismo estamparon sin pensión

Voz 11 08:11 a mía el de negarse a la pensión de viudedad no sólo está afectando muy presente sino que se está condicionando también el presente y el futuro de mis hijos que quedan convertidos de alguna manera en huérfanos de segunda y por lo tanto están desprotegidos lo calificaría de una situación absolutamente cruel por supuesto discriminatoria incomprensible

Voz 0874 08:31 desde luego es discriminatoria e incomprensible las dos cosas y no está de más volver a recordarlo porque seguro que hay muchas parejas de hecho que están escuchando que quizás deban ser conscientes de esto pero además Lourdes hacemos una reflexión sobre cómo puede ser que estemos hablando tantas horas de lazos de pancartas de del Falcon tonterías cuando estamos en vísperas de elecciones deberíamos estar poniendo el foco en las grandes reformas pendientes como pueden ser la de las pensiones la de mercado la

Voz 1312 08:56 pues sí sí lo de las pensiones ha estado también en la calle no deja de estar en la calle gracias a a los ya al yo flautas no que no paran de protestar pero justo esta semana se concentrarán el jueves ante el Congreso y entre ellos sabían muchos vídeos

Voz 12 09:09 José

Voz 13 09:10 en particular tengo eran seguiremos luchando no nos vamos a cansar nunca me iba viento levanta pues oye que te quite viento pequeño porque es lo demás

Voz 1312 09:37 hace unas semanas nos nos llamó a la redacción una mujer Ana Domínguez que quería denunciar su situación tras enviudar Ana buenos días

Voz 14 09:46 buenos días Ana qué pensión le quedó tras la

Voz 1312 09:48 muerte de su marido en qué situación ha quedado

Voz 14 09:51 pues la pensión que me ha quedado de mi marido en fin ahora mismo actualmente cobro ciento cincuenta y tres coma cincuenta algo que me parece bueno no tengo acceso a la pensión mínima incluso que que que tienen me estipulada es a ser porque yo he sido funcionaria hay cobro la lo que tampoco es muy alta pero con el baremo que tienen estipulado en la Seguridad Social pues ha dicho que solamente tengo derecho a ese tipo de pensión que además yo tengo otro problema allí es que mi hijo tiene treinta y tres años ha trabajado muy poco tiempo porque le ha tocado vivir en la etapa en la que viven tantísimos jóvenes en España y por la que tienen que emigrar mucho fuera tienen el valor de hacerlo cosa que me dijo en este caso no porque ha sufrido un infarto hace muy poquito tiempo ahí está puesto no está viviendo en casa hice mi pensión no tiene derecho a paro porque el la es la etapa que pyme de cotización no le cubre para poder cobrar el paro hijo no cobra les pues manteniendo yo a mi hijo sin aportan trabajo una ayuda que hacen para esa familia es que inhumano sencillamente

Voz 1312 11:24 estas muy indignada lo los pensionistas lo hemos escuchado están en la en la calle protestando

Voz 14 11:29 a favor manos hagáis culpables a los mayores portando una pensión qué es lo que necesitamos para nuestro de trabajo ITP que eso lo poco que teníamos que echar mano a la vuelta de las pensiones para para otro tipo de gastos que no son los gastos de los mayores por favor no es justo bien estado después de de llegar a la edad que tengo seis años en los que tengo hoy tesis puntual entonces es muy duro vivir estas forma muy duro muy duro fin sentir el apoyo de un país al lado absolutamente todo por y para el progreso de este país también eh por favor que devuelva lo que se han llevado todos absolutamente todos los la haría lo ponen sus pensiones al pope aumentando el porcentaje de su mensualidad a pesar de que nosotros no suponen el cero veinticinco se espera que se que era etcétera no están indignadas que no soy capaz de de determinar todo esto perdona

Voz 0874 12:46 no yo no lo entendemos además luego escuchar a los políticos doblando de carteles de lazo si todas esas historias en lugar de hablar de Tirana no pero yo te agradezco muchísimo hayas compartido esta indignación justa con nosotros

Voz 14 12:59 yo quisiera retirar aunque sea un segundo sólo quisiera que estos señores que tienen el poder en la mano de alguna manera pensaran lúcida mente de que los que España no en las ediciones de ellos sino en la que estoy no piensen en y cierto lo justo lo que hacen lo piensen solamente en un rinconcito de su al fondo nada más

Voz 0874 13:26 diez un abrazo muy fuerte suerte

Voz 14 13:28 mientras se viera

Voz 16 13:38 cómo se te queda muy fuerte un cuerpo no

Voz 1312 13:40 iba a decirte que cambiamos de tema pero en realidad en realidad no existe una relación entre esta discriminación que sufrimos las mujeres en el mercado laboral o las pensiones de viudedad en esta especie de consideración como como si fuéramos Ciudadanos de segunda no poco el sistema nos quiere como meras productoras y cuidadoras de de la mano de obra o por lo menos eso parece

Voz 0874 14:02 no estamos preparando unos diálogos muy interesantes sobre este tema con algunas de las mejores expertas del mundo en de también es bueno

Voz 1312 14:09 gente lo lo va por el por qué no van a entender el vínculo con esto que estamos hablando pero es que lo lo lo existe y es muy interesante este fin de semana de hecho empezó ayer celebra en Pamplona el primer Encuentro Feminista sobre la historia de la caza de brujas no es un tema muy interesante ni insisto que no lo digo por el morbo esotérico que alguien pueda pensar

Voz 0874 14:29 no desde luego que no además de hecho mira porque hace un par de años hablamos de esto con Jacinto Antón con nuestro antropólogo inocente y un libro de referencia en el análisis de ese ataque en todo Occidente contra esas mujeres de hecho fue una matanza de un tipo de mujeres que desempeñaban una función las comunidades rurales de muchos países de repente empezaron a ser perseguidas y asesinadas así que hay que recomendar un libro que iban y la Bruja de la historiadora investigadora Silvia Federici que es una de las grandes expertas a la que vamos a escuchar en el programa dentro de unos días

Voz 1312 14:56 Kale vale la bruja un libro publicado en España por la editorial traficantes de sueños y no está escuchando su editora Beatriz García además seis historiadora y antropóloga buenos días Beatriz

Voz 17 15:06 hola buenos días el encuentro empezó ayer precisa

Voz 1312 15:08 mente con una conferencia de decir Silvia Federici que que más actos tenis previstos

Voz 17 15:13 hoy son las sesiones de trabajo porque el objetivo del encuentro es también formaron una red de investigación y acción entonces la caza de brujas en España para analizar los hechos históricos para analizar qué representación se hace de su memoria para analizar también la relación que tiene con la violencia actual contra las mujeres así que hoy hablaremos de la historia de la caza de brujas en España de la caza de brujas hoy tendremos opciones de trabajo como digo para configurar los grupos locales de investigación también una campaña global

Voz 0874 15:41 para que lo sepa para que se sitúen poco digamos qué tipos de mujeres serán consideradas brujas y ejecutadas por lo que suponían derepente un riesgo para esas comunidades

Voz 17 15:52 pues según las investigaciones de Federici otros historiadores las mujeres que fueron acusadas ISM torturadas y muchos casos asesinada eran curandero así parte Heras es decir mujeres que tenía saberes sobre plantas medicinales sobre el proceso del parto del embarazo pero también sobre la contracepción mujeres que vivían solas llamadas las llamadas madres cristianas no acusadas de prácticas sexuales fuera de matrimonio heterosexual eran también mujeres mayores muchas veces que han acusado de causar desgracias Hannover respondidas sus exigencias en torno a las tradiciones comunales por ejemplo su derecho de recoger leña o de recoger frutos del bosque que el derecho muy asentado en el medievo Ike con el inicio del capitalismo fue desapareciendo por eso nos parece que estos asesinatos buscaban de alguna manera criminalizar ya hechas desaparecer mujeres que no eran sumisas no que estás la campaña de terror sí que buscaba conseguir la obediencia de estas mujeres como siempre la violencia contra las mujeres persigue buscar su obediencia buscaba disciplinar las para que aceptaran una nueva posición social en una nueva sociedad ir para controlar su reproducción en su sexualidad

Voz 0874 17:03 oye pues mucha suerte en este encuentro es el primero pero para que haya muchos más Beatriz García dorado un abrazo gracias

Voz 17 17:10 muchas gracias a vosotros

Voz 18 17:13 pero los bancos

Voz 1312 17:15 sí vamos a hablar de vamos a saber un aspecto de alguien que está construyendo su su identidad cuando alguien cambia de sexo todos pensamos en en los aspectos físicos pero hay algo que va mucho más allá en la Comunidad de Madrid Tau hay veinticinco personas cada año en este proceso les enseñan también a cambiar modular su voz mo eh en vamos a escuchar el caso de Vanesa de se llama luz Ortega que trabaja con Vanesa Sánchez logopeda de la clínica CR de Madrid está aprendiendo adaptar su voz la reportera dicharachera es la quinta beatle de la vivir Isabel

Voz 2 17:48 colocar por relajar escucha una voz mano tendida

Voz 19 17:55 dulce y bonita no las vale y una más hablara sin que ella canta

Voz 20 18:05 no es una moda

Voz 2 18:08 benigna

Voz 21 18:09 un matiz más en esa construcción identidad yo creo que el cómo te escucha de va quedando asociado de alguna manera a esa construcción identidad escucharte más femenina es como salir un poco de esa ese carácter más asociado hace cuerpo que rechaza

Voz 2 18:26 Bad times tu nombre tus apellidos de una forma bonita Mi nombre es luz como es la voz que te imaginas Ocón que voz te imaginas en ese proceso cuando llegues al final de ese cambio que no tener la mío pero no lo confundan con nombre Natural posible me imagino con mi voz pero quizás más Abu Dhabi modelado una voz femenina no es una voz aguda que trabajamos se feminización trabajamos la cadencia la melodía posturas corporales entre naciones ritmo de habla volumen de ese de esa forma de hablar pero el movimiento las voces no sólo la luz la mía suena totalmente diferente la tuya suena diferente y eso también hay que trabajarlo andando con tacones en plano girada tumbada tenemos que cambiar las posturas y eso también se trabaja julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre era puede es decir los días de la semana hasta el viernes enfadar siendo dulce lunes martes miércoles jueves y es una es una trabajaba a nivel vocal seguramente la cadencia no sea tan ambigua ya sea más hay es una voz aguda o es no vale es una voz gran pero si es femenina si es una mujer es lo que intentamos conseguir con luz pero también con el resto de pacientes ese proceso también se hace a la inversa es decir mujeres que buscan el otro cambio la masculinidad nación no es verdad que cuando vino después de esa recepción de de no es lo que más le faltaba que haga ella sí vamos teniendo es un volumen es el volumen de voz era común volumen muy bajito aunque ella quería tener un volumen alto comer supo con refugio no es como uno pero sale mete yo creo que sólo aprendemos todo sobre todo cuando llegó a los años insertó

Voz 7 20:31 si hacer o no o le la R cinco vale

Voz 10 20:40 no redes

Voz 2 20:43 dos prórrogas

Voz 0874 20:45 estoy pensando que esto nos vendría muy bien en la radio cinco Bruno de fondo vale bueno vamos a escuchar al escritor Javier Pérez Andújar que como siempre está perdido entre sus tebeos

Voz 22 21:32 por mucho que lo intento soy incapaz de decir algo no sacar a colación un tebeo el otro día me di cuenta de que los tebeos eran el teatro de los niños y las niñas que no fuimos al teatro porque donde vivíamos no hubo ni salas teatrales ni costumbre de ir a ellas quizá eso se debía a otra pérdida hija de aquel perderlo todo que fue el fin de la guerra porque aunque en aquella devastación quedó muy claro quién ganó el fascismo Franco una dictadura no resulta tan fácil resumir quién la perdió pues se perdió muchos caminos durante siglos en los pueblos se había hecho teatro de vecinos de casino cuando no lo había llegaba una compañía itinerante para dar una representación pero esto fue a menos demasiada miseria hay demasiadas represión por toda España y cuando la gente tuvo que pararse pasó en masa de la azada a la fábrica aquel teatro primero se evaporó y ninguna autoridad hizo nada para remediarlo a esto me refiero cuando digo que en el barrio no conocíamos el teatro años más tarde los colegios empezaron a llevar a los niños y a las niñas al centro de la ciudad para que viesen por primera vez una obra teatral autobuses renqueantes lleno de algarabía profesores de EGB reuniendo la calderilla para pagar el cobrador que arrancaba refunfuñando los billetes desde el taco niños dándose de manotazos por un capicúa a ustedes les gustan las comedias de Molière nuestro Molière fueron las historietas de Bruguera sus populares caracteres dramáticos el avaro el misántropo altar tufo estaban aquí en personajes cómodo en El Mazo Don berrinche Pepe el hincha Doña Urraca no lo sabíamos pero leer el tiovivo era lo más parecido al era de la ayer como decían los antiguos todo todo todo está en los tebeos

Voz 6 23:22 no